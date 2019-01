Marc Casabosch: "Lo más importante es tomar conciencia"

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 2 00:04 bueno hoy

Voz 1995 00:05 con Toni Garrido bueno de escuchar hemos hecho una comprobación empírica pequeña pero hemos comprobado lo previsible la gente no sabe qué productos están de temporada insistió trata de un conocimiento milenario que ha sido básico para la supervivencia de nuestra especie deberíamos pensar que es importante vamos a hablar con marcas a vos es jardinero es activista ahí es escritor los días buenos días que acaba de publicar cultivando la vida

Voz 4 00:37 trescientos sesenta y cinco días en el huerto que lo cambiarán todo nosotros acabamos de comprobarlo mal la mayor parte de nosotros no tenemos ni idea de lo que comemos de de cuando es temporada de cuándo es oportuno hacerlo

Voz 5 00:53 no a lo curioso del conocimientos que cuesta

Voz 5 00:57 mucho adquirirlo muy poco perderlo

Voz 7 01:01 en este caso esto conocimiento más

Voz 5 01:03 más vivencial más de tocar la tierra es un conocimiento que en una generación se ha perdido en una generación eh porque estamos hablando que que bueno crece cuarenta cincuenta años era algo que que

Voz 8 01:13 todas las casas más o menos estaba todo

Voz 5 01:17 todo conocido todo controlado en este sentido pero bueno el hecho de tendemos mucho a la comodidad es muy fácil entrar en el mercado encontrármelo todo todo el año y parece mentira pero es tonos no nos anula no salían hay al final

Voz 8 01:31 pasan dos o tres años ya no sabes ni dónde pasas

Voz 1995 01:34 ya eso es eso es así no podemos discutirlo ahora por ejemplo estamos en temporada

Voz 5 01:40 bueno ahora estamos en temporada dependiendo de la zona donde estemos es decir coge un territorio como España claro nada tiene que ver está en el litoral valenciano que estará en la sierra por ejemplo nada tiene que ver si como los primeros podrían plantearse que no están en temporada de tomates por descontado porque eh el tomate ahora sino es en invernadero y muy forzado no lo puedes cultivar pero sí que digamos que ya están cerca de lo que serían los cultivos de verano para las zonas de montaña pues en las zonas de montaña es evidente que esto ahora tocan tocan coles tocan brócoli es tocan cebollas toca verde no pero bueno esto también pasa por querer aprovechar en la cocina esto verde es decir lo que no puede ser es que que era vamos comer de todo todo el año y pasar quizá podrías decirle no se podría decir que es una renuncia bueno yo no creo que sea una renuncia yo creo que

Voz 1995 02:36 es lo necesario para para retomar esta relación honesta con nuestro entorno porque aparte debemos empezar a ser conscientes luego con Toni Segarra como Gonzalo Madrid sobre el activismo el consumo como se como último activismo político a la última frontera pero si yo compro un kilo de fresas en el súper estoy haciendo mal al planeta en el fondo por descontado

Voz 5 02:58 es que yo creo que pasa también todo por un poco de de infravaloración de la propia autoestima no de parece que que no valoramos suficiente el poder que tenemos como ciudadanos sí yo creo que esto es la semilla también que luego lo corrompe todo cuando no valoras que tu acción en el mundo es esta es cuando te levantas vas a comprar en el mundo en el que vimos el consumo estamos hablando de alimentos pero también sería la ropa también sería el coche también serían muchas otras formas de de consumo en nuestro día a día pues es lo que tienen una relación más directa con el paisaje que luego vemos en nuestro entorno y cuando hablo de paisaje no me refiero al naturales sino al social al económico es decir contracción de compra de un kilo de fresas en en pleno invierno pues bueno pues no estás haciendo un favor a los a un trabajo digamos digno de calidad a no está haciendo en favor tampoco evidentemente al medio ambiente

Voz 1995 03:55 muchas cosas muchas que ese paisaje estalle cuenta más vista está lleno de de muchas cosas yo les voy a poner un ejemplo cuenta que cuenta que en su libro y es verdad que libra además distingue entre zonas climáticas de la península pues no es lo mismo a día de hoy Asturias que Almería no no no es igual pero por ejemplo tú hablas de la coliflor hay un capítulo entero podíamos hablar toda esta mañana con mar sólo de la colinas

Voz 5 04:23 a cultivar la verdad que es asombroso

Voz 1995 04:25 el libro donde cultivar la cuando es emplearla como protegerla de las plagas como encurtidos la que Variedades Se tienen cuando empezó a cultivarse en Europa como cocinar la para que no huelga no huela según tú a Pedro podrido es decir la dice cuando me encanta es dolor es que no te ves eso sólo de la coliflor pero en el fondo lo hace igual con otros setenta y con otras setenta y ocho plantas en el fondo detrás hay un pequeño milagro de cada planta que tenemos

Voz 5 04:58 sí en este caso hay una voluntad explícita de de ponerlas en valor es decir no podemos pasar de puntillas porque sino nos quedamos donde estamos entonces es como bueno nos cogemos a a este cultivo a este alimento y profundizó

Voz 9 05:12 amo los algo más de lo habitual

Voz 5 05:15 para poder decir os tras ahora lo conozco algo mejor ir quizá sí lo conozco algo mejor pues lo lo empezaré a querer algo más tendré la voluntad de de llevármelo a la boca la cocina y a la boca no porque muchas veces pasamos también de puntillas bueno pues yo oye de esto no como no me gusta mucho bueno pero es claro que es muy cómodo plantear esto no como no me gusta mucho porque porque tenemos de todo y más pero yo creo que sí que tenemos que hacer este paso este pequeño esfuerzo para decir oye mira ahora es temporada esto esto la gente que se que se monta en cooperativas recibe cestas de verduras y hortalizas frescas cada cada semana o cada mes ya sabe de lo que estamos hablando porque al final se trata de coger lo que hay es lo que hacemos nosotros en casa con el Huerto tenemos un hotel y tenemos que cocinar pero cocinados de lo que hay en el huerto no de lo que no hay no nos lamentamos de lo que no hay porque luego ya vendrá Luis mínimo cambio ver

Voz 1995 06:14 estamos todos un poco saturados ya que nos regaña enanos regañan todo el rato los ciudadanos y no hagas esto no hagas lo otro porqué has votado allí mira lo que pienso decir no regañan a decir esto no va de regañar sino de animar de usar a cambiar ciertas actitudes yo sí es muy sencillo hoy por ejemplo a todo lo que cuenta que coinciden muchos de los planteamientos que tiene que en su libro cultivando la vida coinciden con un informe que hemos conocido esta mañana y es alarmante es un informe de que publica la revista científica The Lancet redactado por XXXVII expertos de dieciséis países donde urge a una transformación radical en la alimentación la agricultura para evitar de entrada once millones de muertes prematuras y sortear la catástrofe ambiental lo básico sería para nosotros como especie reducir el consumo de azúcares de carnes rojas novela radical duplicar el consumo de frutas y hortalizas legumbres hablan de una revolución agrícola en ese informe coincide exactamente con lo que tú planteas en el libro que que no al alcohol no azúcares libres no los refinados que el consumo se hace veinticinco por ciento vegetal veinticinco por ciento animal no a los Ultra procesados nace esta sostenible en el fondo es bastante no no quiero quitarte mérito es de sentido común

Voz 5 07:28 sí sí no no es que es de sentido común me echaba reír cuando cuando estaba acabando el libro porque pensaba ostras y y como estamos no que tenga que escribir cosas que para mí me parecen absolutamente de sentido común es decir son cosas que quizá te diría que casi todo el mundo bueno por ahí aún aún corre a alguien que que te dirá que una copita de vino es muy saludable otra cosa es que te la quieras tomar que es otro tema pero no se pueden mezclar las historias si saludable no lo es y esto pasa evidentemente con todos los azúcares libres y esto pasa con la carne ellos son cosas que sabemos pero qué bueno es que el entorno digamos no lo decías del regañar injustamente hay un hay un poder tremendo detrás a nivel publicitario para incitar a que la copita de vino pues no está mal y que sí decir pero eh a Gardner que no está mal mal que no está mal no no es que no está mal lo que pasa es que una cosa es tomarte la con la conciencia de saber lo que estás haciendo y tomando Intel a Thomas igualmente si te gusta ahí está muy bien yo siempre pongo dos ejemplos yo por ejemplo sé perfectamente que se tiene que masticar muy bien que la primera digestión viene a través de la boca pero en cambio como soy nervioso me cuesta cada año me lo propongo lo consigo nunca bueno pero lo sé sé que debería masticar más los alimentos puede mejor no alimento digamos malsano bien masticado que una coliflor mal masticado entonces lo sabes pero a veces pues mira no lo consigues y la otra cosa sería por ejemplo como te diría osea es que mira yo creo que lo más importante es tomar conciencia y a partir de aquí

Voz 5 09:04 a uno le puede ir a gusta gustar ir a correr sabiendo que lo más saludables caminar pero tú ya lo sabes es decir yo creo que el saberlo te da un poder de decisión de conciencia que hace que que tu acción cambie radicalmente no es lo mismo hacerlo porque va a haber ahí

Voz 1995 09:22 puedes estar o no de acuerdo pero la conciencia con dos acciones llevaría un buen ejemplo estuvo hablando ayer con alguien de Canadá en el San móvil que ayer hablando con la gente que no se de la estuve de salmón curiosamente un hombre un poco perdón marqué tú hablas te ayer personalmente con alguien de Canadá nada sobre salmón sobre Salmon El di ese es muy interesante salmón dentro como la comida sana una cosa nueva colectivo como saben bien que estás con cuatro de Granada hablando de salmón es una pieza de este principio no basta ya con los versos de Canadá que estuvo a hablar de Sama pues efectivamente que el salmón de cultivo de granja está siendo un enorme daño al mar y al salmón salvaje

Voz 10 10:13 varios motivos no yo creo que en todo esto volvemos a lo mismo es pensar informarse enough pensar que tenemos derecho todo el año a cualquier producto a un precio razonable o barato esto es la actitud que el daño a ti

Voz 1995 10:27 deseamos que pase lo de ahí tiene razón marca el primer paso es ser conscientes después actuamos voluntariamente libremente ilegítimamente pero seamos seamos conscientes de que esa voluntad a veces tiene una unas consecuencias es raro y eso es muy raro marqué en España lo del Jardí lo del huerto hoy queremos lanzar ese mensaje por un huerto se hizo gol no de crear pasiones no en relación con la jardinería podríamos decir que España pues es una anomalía en su entorno en Portugal aman sus jardines en Francia hay un programa que se llama silencio crece que lleva años en emisión

Voz 1995 11:09 de jardinería lleva años de años en el Reino Unido hay un problema de Cárdenas gol del mundo de los jardineros que lleva emitiéndose lo raro es que no lo presente Jordi Hurtado de forma ininterrumpida desde mil novecientos sesenta y ocho o jamón

Voz 1995 11:30 claro que en España no que y Canadá también en Canadá cuidan unos amigos de Tom canadienses cuidan sus Garrigues es raro que aquí no tengamos esa afición

Voz 5 11:41 bueno yo creo que aquí hay que valor también de dónde venimos si aquí un país que hubo una dictadura parece muy lejos pero está muy cerca hizo horas esta esta este tono gris

Voz 9 11:54 a un amplio estamos de algún modo bueno

Voz 5 11:58 las toreando levita relacionado con con el cultivo o claro que sí bueno eso es una es una cuestión de actitud es una cuestión de de yo voy mucho a esto de la autoestima colectiva al al creernos muy bueno y este tono gris aún sobrevuela por aquí yo creo que poco a poco se va instaurando primeros está viendo en las grandes ciudades luego el sector digamos más más rural a está muy desanimado también por por políticas que se han hecho en nos tenemos que querer más no yo por eso dejó caer frases en el libro no como eso de de hoy alguien a ti y a mí nos regaló la vida tenemos que que cerrarnos a cosas como ésta ahí entonces tenemos toda la la la la tenemos la obligación la responsabilidad de honrar ese gesto que alguien nos regaló la vida no pues qué podemos hacer para para al menos dejar el entorno ya no digo mejor pero al menos igual que lo recibimos nosotros

Voz 1995 12:57 vamos a intentar un poquito mejor marca ver siente dos hacemos un esfuerzo dejamos un poquito mejor Marc ya tuvo mucho éxito en el año dos mil doce con un libro un huerto para ser feliz lleva siete años Marc cada vez que alguien lo reconoce me pregunta Mark por qué tienen el culo negro mis tomates es la pregunta alguien que tiene un huerto y tiene tomates que plantea alguna de tomates au tu tío tropas sí porque tienen el culo negro mixto porque si eso Marc

Voz 5 13:24 es multi factoría le pero bueno normalmente es o por estrés hídrico porque en verano dependiendo de cómo tenemos planificado el riego pues los tomates pueden pasar de tener mucha sed a luego recibir una tormenta y tener mucha agua estos contrastes con el con el régimen digamos de riego pues pues lo provoca porque dificulta la absorción de calcio de calcio del suelo también puede ser por falta de calcio en nuestro suelo dependiendo de dónde estemos por mucho calor también pero es curioso porque porque cuando juntó todas las preguntas que me han hecho en los últimos años es que es que es casi casi están todas en libro porque es que todo se repiten el que tiene calabacines en una ciudad pues no hay manera que crecer y Le abortan y se secan a medio crecer porque falta polinización eres muchas muchas cosas eso estamos todos igual todo el mundo tiene las mismas dudas pues culpemos la adopción

Voz 1995 14:18 pero créeme Marco ojalá todo el mundo tuviera esas dudas si no crece

Voz 12 14:23 hasta el momento y ojalá que las tiene claro ojalá dejaremos de preguntar

Voz 1995 14:28 por cosas que están ahí forman parte de la actualidad que hoy hemos Taylor a cambiar examinada radicalmente y nos preocupamos más por lo verdaderamente importante cultivando la vida trescientos sesenta y cinco días en el huerto que lo cambiarán todo Marc buen trabajo de verdad marcas a Vox que no muchas muchas gracias un verdadero placer fíjate

Voz 5 14:46 gracias a vosotros

