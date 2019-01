El escritor Daniel Jiménez habla sobre su última libro de autoficción

Voz 1 00:00 he recordado siendo niño con las lecturas si ya adolescente apasionado por la literatura es empezar a soñar por la idea de escritor o lo que es lo mismo a escribir soñando y enseguida cuando tenía dieciocho años así tuvo la suerte de poder empezar a publicar cuentos en pequeñas revistas decir cosas a trabajar ya en periódicos el poco a poco se fue haciendo cada vez más certeramente mi oficio no al principio pues supongo que con empezamos todos con grandes dosis de inconsciencia no me de presunción también que no piensa que va a poder ser escritor lo cual es ya una arrogancia tremenda curiosamente con el paso de los años cada vez con más responsabilidad y más rigor en esa tarea pero intentando no perder también cierta cierto espíritu primigenio de lo que significa arriesgarse con tu propia voz

Voz 3 01:15 en los próximos minutos en los muchos libros nos vamos a detener en las páginas de la novela Las dos muertes de Ray Loriga publicada por Galaxia Gutenberg del periodista y escritor

Voz 1444 01:26 Daniel Gimeno es la que acabamos de escuchar es la voz de Ray Loriga e la historia plantea como el escritor tras ganar el Premio Alfaguara con su novela Rendición aparece muerto en una habitación en Buenos Aires semanas antes Daniel Jiménez el alter ego del autor de había dicho que quería escribir una novela sobre él tras la aparición del cadáver decide investigar su vida y su obra y su muerte que nadie se alarme este libro que hoy llama nuestra atención mezcla la realidad con la ficción Ray Loriga está vivo aunque Daniel Jiménez haya acabado con él desde las primeras páginas de su novela buenas noches Daniel hola buenas noches vamos ver matado al escritor más representativo de la nueva narrativa española de los noventa tu padre literario ya es escrito sobre yo no te da vergüenza

Voz 4 02:10 bueno yo creo que es una bonita manera de hacer un homenaje a la literatura ya ya Ray Loriga todos los escritores de alguna forma tenemos que matar al padre a uno o a cientos de ellos todas las influencias que tenemos y uno de ellos será Rail más cercano y bueno por qué no

Voz 1444 02:29 es que esto es lo más poderoso de del libro y en principio cuando te comentan la trama ponemos una cara todos y todas como no atrevimiento pero yo realmente es lo de menos es lo de menos el que muera esta persona es un homenaje a la literatura hay un montón de frases yo lo tengo todo subrayado reseñado hay frases hay reflexiones toca la parte más sensible de la literatura del escritor y de la escritora es un libro muy valiente muchísimo estudio detrás

Voz 4 03:01 sí bueno yo el he leído toda la obra había leído ya la hora de Ray Loriga en orden aleatorio hoy para hacer este libro la volví a leer en orden cronológico para ver cómo se sostenía no para ver cuál había sido la evolución de Ray Loriga como él mismo ha dicho no cómo ha ido modulando su voz con más responsabilidad más rigor y desde luego al mismo tiempo ha hecho un ejercicio yo de de estudio de análisis de de mis propias lecturas de mis propios referentes los he ido volcando pues a lo largo libro ese vana entrar mezclando la obra de Ray con con poca obra que ahí con las reflexiones y a las que dedicó mucho tiempo mientras escribo sobre la propia el ejercicio de la propia escritura Hay Il la utilidad y la pertinencia de la propia literatura entonces bueno yo creo que es un un esfuerzo un esfuerzo bastante claro

Voz 1444 03:53 sin ninguna duda yo no sé si al principio había grandes dosis de inconsciencia con la propuesta de la novela pero luego se ha convertido en un ensayo muy interesante lleno una tesis sobre sobre el propio autor si no es así sobre ti pero sobre Ray desde luego sí yo creo que Ray

Voz 4 04:11 ha salido ganando más bueno ha salido ganando digamos que que yo creo que de alguna forma yo le debía por las lecturas que que me han ido influyendo a lo largo de mi vida sentía que algo es quería ser agradecido Easy íbamos he disfrutado mucho ley en otra vez todas sus obras analizando las también las lo hecho a la luz de de esa posible muertes suicidio asesinato de Ray claro ha ido sacando pistas de por qué habría muerto revelaría después del Premio Alfaguara y qué habría pasado con su obra si lo hubiera sobrevivido no

Voz 1444 04:49 dónde y cómo se produce el primer encuentro el Reale con Ray Loriga cuando supo el que ibas a acabar con su vida en el papel

Voz 4 04:57 el bueno el mismo el segundo día que el que Levi les Nos conocimos en la Feria del Libro yo fui como un fan más a la a la a la cola de firmas allí Le conocí le entregó el libro de los escritores plagió estas el metro vamos reafirmó rendición y quedamos en tomar unas cervezas y una semana después dos las después volví a la feria cuando ya terminaba sus es full time sesión de firmas y allí nos tomamos unas cervezas y en ese mismo momento se me ocurrió hay bodegas que irse Betty te voy mal

Voz 1444 05:26 pero que viste en su cara en sus gestos que te apetecía o matarlo

Voz 4 05:30 que no llama no sé qué haría algo me estimuló para para asesinarle pero no fue él fue muy muy agradable muy simpático muy ingenioso muy divertido pero en cuanto nos íbamos a despedirle le dije bueno Ray que sepas que te voy a matar dijo Daniel estoy encantado de que Matas

Voz 1444 05:48 no le ha sorprendido a Daniel Jiménez el hecho de que hayamos tratado de contactar con inscrito muchísimo yo en la verdad que he tenido la suerte de trabajar con él y también de entrevistar lo pero bueno ha sido muy complicado pero debería leer esta esta novela creo que le gustaría muchísimo sinceramente no sé si ya lo ha hecho no lo sé

Voz 4 06:07 yo estoy deseando que lo haga creo que todavía no porque bueno tenemos amigos comunes y yo con el que mantiene una relación cercana pero espacial en el tiempo el lo que siempre me dijo que lo que iba a leer la novela pero cuando ya estuviera publicada que antes no quería saber nada porque no quería censurar o que yo me sintiera cohibido por por sus palabras pues reacciones así que él me ha dado libertad absoluta y ahora ya sólo queda que se enfrente al sí mismo que hay en esa novela

Voz 1 06:39 los libros sólo tienen un amo que es el propio libro es decir que hay que dar con la con la función de cada libro como como objeto hay que pensar que muchos tipos de literatura hay ninguna literatura está obligada a cumplir una función que está fuera de su proposición su propuesta en ese sentido hay que iba a haber leído lo suficiente para para responder a esas demandas y hay que también guiarse por el buen oído el buen ojo a la hora de leer entonces cada libro sería como un problema matemático que sólo se debe a su desarrollo es decir que no podemos solucionar un problema con la fórmula de otro

Voz 1444 07:19 afortunadamente tenemos las declaraciones de Ray Loriga a lo largo de estos años Daniel este es un libro interesantísimo súper bien escrito tienen punto periodístico que a mí me interesa mucho de verdad la colección de citas de reflexiones e incluso de anécdotas no de otros escritores en una dosis justa súper inteligente es una delicia es una delicia pero yo me pregunto porque también trabajas mucho la auto ficción en esta novela aunque está dedicada a Ray Loriga a quién le pertenece este libro porque hablas mucho de Ray Loriga pero no sé si hablas mucho de ti

Voz 4 07:56 sí la verdad es que digamos que estamos está repartido el protagonismo entre Ray y el personaje de Daniel Jiménez que soy yo pero que de alguna forma también pues son momento en el que entras en un libro como dices Ray no que tienen sus propias reglas sí y a partir de ahí ya no soy yo sino que es el yo que necesitaba que fuera hay cosas que he ido contando que son reales hay cosas que me he inventado sobre la marcha para que encajara en la trama que tenía en mente entonces bueno y al final ha sido un proceso muy bien muy divertido y muy extraño a la vez no porque jugaba con un Ray que tampoco era el Rey que yo he conocido a raíz de que que hemos después como las declaraciones que nace en las entrevistas que tiene la información quedado en sus libros pero no es el verdadero Ray porque yo no he llegado a conocer a raíz íntimamente y tampoco creo que me ha conocido a mí tanto como para saber que si lo que cuento es del todo cierto se conocerá Ray Loriga Él mismo es probable que no que no es quién se conoce a yo creo que estar ella Ray Loriga de de ser Ray Loriga porque en una declaración que él mismo dijo afirmó eso ya ha pasado por muchas fases ha pasado muchas crisis ha escrito muchos libros yo por lo por lo pongo que le conocido bueno cada vez está más más tranquilo y bueno yo creo que el hecho de que no haya querido leer un libro que que sí que es básicamente va sobre sobre toda su obra es sobre parte de su vida que me ha esa libertad creo que demuestra una sensatez y un y una tranquilidad consigo mismo no que que pocos autores pueden tener

Voz 1444 09:44 es verdad la cita del escritor neoyorquino Leonard Michaels los escritores mueren dos veces primero sus cuerpos luego su obra abre este libro rescata frases debida de otros autores la novela a veces se convierte en ensayo decíamos es como si la escritura fuera una excusa para hablar de vida y sobre todo de muerte se habla mucho de la muerte de la muerte elegida de suicidio claro

Voz 4 10:08 sí porque en derecho empieza pareciendo un suicidio cuando aparece el cadáver de Ray y eso pues despiertan poco a los fantasmas de muchos escritores suicidas y al mismo tiempo en mis propios fantasmas nada en relación a este te mata difícil de de abordar entonces bueno yo creo que hay varios temas universales Isi y uno de ellos siempre que uno se pone a escribir con con la mayor honestidad posible es acabar darte cuenta de la escritura de la cercanía de la muerte entonces y sobre todo hay empezar con un cadáver y una búsqueda bueno yo creo que por desgracia o por suerte el la muerte son la reflexión que tengo a diario en mi cabeza ahí que la trasladaba la literatura en forma de de préstamos de otros escritores de otras en otras citas y otras vidas y por supuesto pues otras muertes

Voz 1444 11:08 la verdad que hay páginas que son sobrecogedoras de lo valientes hay bueno hay una en concreto es la XXIX Se lo voy a enseñar nada bueno pero no lo voy a leer pero sí que me gustaría es buena no

Voz 4 11:23 sí opinar todo lo bueno es que este es un capítulo bastante autobiográfico oí bueno es el último paseo que que vi yo con mi hermana in la última vez que Hable con ella entonces bueno todo el dolor que puede generar ese es esa realidad la intenta expresar de una forma sencilla hay sincera hay bueno al por eso recorre todo este hecho pues recorre de alguna forma toda la novela porque al mismo tiempo que hablo de Ray hablo de mí pues hablo de mi familia y de bueno ciertos acontecimientos difíciles que han ido sucediendo

Voz 1444 12:02 fíjate yo creo que puede ser hasta terapéutico para otras personas a mí me ha parecido hasta de verdad hermoso el la manera que tienes de de escribir sobre temas como el suicidio la muerte o la pérdida de alguien que que es muy querido fíjate es una sorpresa porque es que el libro que no se pierda el oyente empieza parece una novela negra empieza con el cadáver de Ray Loriga y dos policías hablando sobre ellos policías argentinos que hacen incluso un poco de guasa entrecomillas pero luego te encuentras con momentos como este de mirar la vida de frente que son grandes sorpresas Si que convierten la novela en una gran sorpresa

Voz 4 12:38 sí Joana yo intente desde el principio pues eso la idea surge como una broma no matar a Ray Loriga y empezará a ver qué qué qué habría pasado si este hecho fuera cierto pero entremedias del proceso me descubrí pues que que me afectaba a más de la cuenta la idea de de un posible Jaime me alimentaba pues esos fantasmas no que te contado hoy y al mismo tiempo quería hacer un poco pues lo que dice el el editor en la contraportada que es derribar un poco esos géneros no tener que ceñirse a los clichés de una novela negra Nice ni ni hacer un auto ficción al uso muy cargante o recargada también jugar con la parte propia del análisis de la literatura de Ray entonces fui mezclando capítulos temas y al final ha quedado pues una novela Un poco híbrida no muy muy bien los tiempos en los que no es que escribimos ahora muy muy reconocible digamos tu alta

Voz 1444 13:38 digo dice en el libro que se presentó a los premios Alfaguara que por cierto se fallan ahora entrena a final de mes tú te has presentado

Voz 5 13:47 no pero necesitaba ya hacía ilusión Advertising atravesar la sala como atravesó Ray Loriga los brazos Javier

Voz 4 13:55 yo creo que ese momento fue fue bonito si no no no no me presentaban presentaba otros premios que no ha ganado pero en Alfaguara de entrada creo que no nunca tuve una novela digamos a la altura todavía no bueno está está

Voz 1444 14:15 muy arriba en tu anterior libro titulado cocaína con el que tuviste el segundo premio dos pasos en el año dos mil quince y que vamos a recordar a los oyentes esta protagonizaba un autor da llamado Daniel Jiménez consumido por dos adicciones las drogas y la literatura dices que había más furia que ahora en las dos muertes de Ray Loriga el tono es más templado hasta qué tipo hasta qué punto condiciona el momento vital del autor o incluso el patrimonio emocional que cada uno tiene hasta qué punto condiciona la la escritura

Voz 4 14:48 para mí es fundamental porque él me dedico de una forma bastante obsesiva a la escritura y cada vez que tengo tiempo para hacerlo intento hacerlo a menudo pero lo puedo hacerlo en otras circunstancias pero en cuanto dedico a ello es imposible separar el momento vital que tengo sea en laboral emocional o

Voz 6 15:15 o sentimental

Voz 4 15:18 trasladadas sin solución de continuidad a lo que estoy escribiendo cuando estaba escribiendo cocaína era una época bastante difícil bastante adictiva ahí bastante frustrante entonces la forma de escribir da esas es la desde un cierto resentimiento malentendido bueno era más joven de hecho en una novela que debería haber escrito alguien todavía más joven pero bueno me creía más joven de lo que es igual que ahora ha escrito una novela creyéndome un poco más mayor de lo que soy pero bueno en esta novela es es lo que tu dices un tono más temple dado más agradecido ahí bueno más irónico que cínico que me parece una diferencia resaltaba

Voz 1444 16:04 más irónico que cínico en este programa siempre preguntamos porque escribe un escritor tu sugiere es en la novela que es más correcto preguntar por qué no puede dejar de hacerlo porque no puedes dejar de escribir Daniel

Voz 4 16:15 bueno porque de alguna forma todavía no ha llegado a saber quién soy aquí porque me gusta no sé si suena un poco pomposo pero bueno es una forma de de autoconocimiento hoy de expiación también hay muchas cosas que yo no puedo decir en persona que no sé decir en persona porque soy bastante más torpe es hablando que escribir mejor y necesito expresarme necesito contar historias necesito contar lo que ha pasado porque si no lo hiciera en básicamente lo que estaría haciendo sobreviviendo aquí parece un cuando escribí lo siento que estoy vivo no que simplemente estoy sobreviviendo

Voz 1 16:55 trabajo mucho en la calle curiosamente en qué haces sitios tranquilos incluso si hay gente pero gente que no me habla a mí no me importa no importa el bullicio no me distrae me me he aburrido mucho de estar encerrada en un cuarto este trabajo se pasan muchas horas encerrado

Voz 7 17:17 sí de alguna manera lo de estar en la calle

Voz 1 17:20 traerla gente salir conversación

Voz 7 17:23 Dones

Voz 1 17:25 cosas que puedo asociar o no con mi trabajo y me ayuda a hacerlo más más ligero y menos menos tenso

Voz 1444 17:32 en el programa anterior de los muchos libros supimos que la escritora norteamericana Joan Didion cuando se atascaba con un texto lo metía en el congelador ahora acabamos de escuchar a Ray Loriga que le gusta escribir con otras personas mientras no le hablen me cuesta creer que él no hable a otras personas pero es muy dada hablar

Voz 4 17:51 de cualquier cosa Daniel alguna manía destaca

Voz 1444 17:53 dar a la hora de emprender un proceso creativo ya sentarte porque creo que esta novela está escrita sin brújula ha sido escribiendo soltando soltando Víctor hola

Voz 4 18:03 sí hombre tenía más o menos clara esa diferenciación de género si podemos llamaros se quería ir hablando de diferentes formas diferentes temas sabía que la novela ese parcial difería así un poco yo sí que pienso un poco en la estructura no en lo que voy a contar eso no lo puedo saber hasta que no me siento escribirlo empieza una frase y cuando acaba el capítulo no sabía que iba a ser esa la frase era que iba a llegar manías bueno yo me encierro también de momento salir fuera no no me gusta me encierro en casa tengo siempre a mano pues un cenicero una bebida ya sea un café o un té una cerveza a ser posible sin alcohol

Voz 6 18:44 o con el PP

Voz 4 18:47 bueno de él el capítulo del momento necesita una un aliciente pero no sé si que pasan muchos bloqueos eso es cierto los pasan todos los escritores

Voz 1444 18:58 qué haces ante un bloqueo

Voz 4 19:00 entonces me voy a decir ante y me voy salga un poco a tomar el aire y ya está porque es un proceso difícil por lo menos a mí me a veces me resulta bastante y que sufre un poco escribiendo y necesito distraerme

Voz 1444 19:20 Daniel creó un movimiento literario llamado plagiar y sumó con el que varios escritores y escritoras defendéis la originalidad de la copia sois cinco tenéis un manifiesto

Voz 4 19:29 sí manifiesto muy divertida

Voz 1444 19:32 algún punto a destacar lo pueden encontrar en Internet también no sé si es bueno dice él

Voz 4 19:37 el y el humor son cosas muy serias y luego dice que la literatura no sirve para nada y que los escritores previstas por supuesto no servimos para somos bastante sarcásticos con todo esto porque bueno jugamos a a reivindicar un poco el valor de la copia pero el valor de la transformación de los textos has a ser un poco agradecidos no con esta idea yo creo que que hay que quedarse simplemente es el ser agradecido con con los escritores escritoras que te han formado pues en este caso con pues hacer un ejercicio plagiar lista es escribir una obra sobre Ray Loriga con con toda la documentación posible y encima de alguna forma asesinando le o queriendo su plantarle

Voz 1444 20:21 publicasteis además con este movimiento en los escritores plagiar aristas en sus páginas encontramos a David Foster Wallace a Roberto Bolaño a Raymond Carver ya Ray Loriga se merecía un no de un spin off que parece que sí

Voz 4 20:38 sí sí sí porque porque bueno Ray como personaje como personaje y cómo

Voz 1444 20:43 yo como escritor y paran

Voz 4 20:46 mucho me parece que su trayectoria aunque es cierto que tiene altibajos hay libros mejores Eli los peores supongo que los pasará a todos en este largo camino pero pero yo creo que de verdad me parece un escritor muy auténtico muy responsable con la escritura muy sabio yo el la novela está plagada de citas suyas y vamos creo que todas merece la pena estudiar las reflexiones sobre la escritura sobre la vida sobre su propio afán de encontrar una voz de de madurar bueno sobre lo que es ser un escritor con veinticuatro horas al día hay

Voz 6 21:27 y no querer ser otra cosa

Voz 1444 21:30 creo que tiene su nuevo proyecto en el que abandona la auto ficción no es decir la novela inmovilización de la propia experiencia para pasar a la ficción no sé si estás trabajando en él si tienes la estructura la carpintería o en qué punto de encuentro

Voz 4 21:43 sí tengo lo tengo más o menos avanzado tengo que presentarme a una historia a ver si me ayudan con esto en financieramente sí sí sí porque de alguna forma y bueno he dicho que cocaína y las dos muertes de Ray Loriga se están emparentadas pueden formar un díptico oí están muy interrelacionadas yo creo que bueno tengo un libro de cuentos pendiente que andaría un poco en esa en ese mismo juego pero el siguiente proyecto sí que quiero bueno escribir cosas que no hayan pasado

Voz 1444 22:17 Daniel Jiménez será un placer acompañar te en estos proyectos muchísimas gracias por la originalidad la valentía y el compromiso de las dos muertes de