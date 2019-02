La forma de escribir de Lucinda Williams

Voz 1594

00:00

inspirada por el escritor flan herido O'Connor Lucinda persigue un sueño describir su gran novela sureña a través de sus canciones mediante las historias que nos cuenta dejemos mapa emocional complejo y oscuro que se emplaza en ese decorado típicamente norteamericano y así como los maestros y imanes desde el folk country no es canta sobre el desamor la muerte la pérdida deseo desafío la nostalgia mediante escenas meramente cotidianas igual que han con Dylan la interpretación de Williams es clave para situarnos de lleno en esas estampas tan íntimas que los deja no de entrar en la psique de una mujer que no esconde ni sus heridas ni las cicatrices en esta obra magna no falta el homenaje a grandes figuras de la música de raíces como Robert Johnson body pequeños héroes que fueron forjando irse cola este estilos que surge