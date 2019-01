Álex Grijelmo: "El español es universal y lleno de una riqueza plural enorme"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1995 00:11 a ustedes y nosotros todos nosotros regalo con Alex Grijelmo que es periodista de El País autor de su libro de estilo actual director de la escuela de periodismo al ex muy buenos días

Voz 0077 00:24 hola buenos días José María Merino que es académico

Voz 1995 00:26 todo escritor ganador de dos premios nacionales José María tenía muchas gracias vamos a dedicar los próximos minutos a un regalo que tenemos todos a veces no nos damos cuenta pero son es un gran regalo el protagonista en esta conversación está en boca de todos esos difíciles de Euskadi está constantemente sujeto a debate todo el rato discutimos más que todos tenemos de un modo u otro una relación con él queramos no queramos y a veces lo mal tratamos queramos o no queramos y esto es así Alex si hablamos la España el el libro se titula más de quinientos cincuenta y cinco millones podemos leer este libro sin traducción que tuviera José María de que va libre

Voz 0263 01:14 bueno yo creo que el título es bastante explícito

Voz 4 01:17 me llama la atención es un dato eh

Voz 1995 01:19 la fuerza del Espanyol y como y como defenderla hay que defender el español

Voz 0263 01:23 bueno yo creo que hay que entre otras cosas es divulgar esta idea de que hemos dicho quinientos cincuenta y cinco porque es una cifra bolita cuando empecé jugando nos ocurrió el libro era quinientos millones en nueve meses ha ido creciendo el número de hablantes no y entonces yo creo que es importante hombre que la gente sea consciente de que efectivamente el español es una lengua hablada por millones de personas en con muchas melodías en muchos lugares y que es conveniente llamar la atención sobre ello

Voz 1995 01:55 digo pasajes difícil como muchas otras todo es difícil pero Alex hay más gente hablando español en Estados Unidos que en España no en México en Estados Unidos dentro de Estados Unidos hay más gente que sigue hablando español numéricamente superior al que tenemos que nosotros y todavía no no entendemos bien esa fuerza Hay ese poder fuerza es precisamente el título del libro no entendemos bien qué supone eso

Voz 0077 02:18 sí incluso en Estados Unidos tiene su propia academia de la lengua española esto genera mucha gente no lo sabrá una del español en Estados Unidos porque efectivamente son cincuenta millones de hablantes aunque es difícil de precisar esa esa cifra no pero un entorno a cincuenta millones de hablantes del español en Estados Unidos que se han convertido además en una fuerza electoral que hay que atenderlos hemos visto ya a candidatos a la presidencia decir unas palabras en español para atraer al electorado hispano osea que esa fuerza se va notando do incluso en el país más poderoso de la tierra

Voz 1995 02:54 es ese candidato en era Donald Trump

Voz 0077 02:57 no no era Trump pero pero recuerda a Bush hablando castellano oí a otros candidatos lo hizo todo el todo candidato se rodea de un equipo hispano incluso hay un equipo de prensa en la Casa Blanca que hablan español para atender a periodistas en España

Voz 1995 03:12 un día os yo estuve una vez en la Casa Blanca yo estuve retenido dentro de la casa un día son cuento es una simples no bueno no por mí sino un tiroteo bueno una diesen cuenta más de quinientos cincuenta y cinco millones podemos leer este libro sin traducción

Voz 5 03:30 y sin subtítulos

Voz 0263 03:34 desde luego sin subtítulos porque es absurdo esto de los subtítulos no en fin podría dar mucho juego no

Voz 1995 03:42 críticamente bueno vamos a la polémica de esta semana no sé si es polémica no se alcanza esa categoría con la que tenemos encima pero al menos así lo llamativo la reacción de muchos con una película dirigida por un director mexicano Cuarón por Roma en Roma dicen esto

Voz 6 03:59 venga fíjate Carlos llantas el coche porque mañana salimos temprano

Voz 4 04:02 esto

Voz 1995 04:03 voy a achacar las secar que viene del cheque en inglés chequear durante un tiempo el spanglish estuvo no voy a decir de moda pero bueno verá como una introducirlo en algunas conversaciones quizá el máximo exponente era aquello de vamos a vacunar la carpeta

Voz 4 04:19 pero siempre se ponen los mismos ejemplo evolucionado vamos a explicar las ruedas está bien bueno en México está bien

Voz 0077 04:27 a los anglicismos Nos invaden en en en todos los países pero además distintos anglicismos porque aquí no decimos chocar pero aquí decimos a hacernos un chequeo no chequeo médico los los anglicismos Nos llegan ante ante ante decir chocar pues podemos decir verificar comprobar corroborar inéditos pero

Voz 1995 04:47 del aeropuerto

Voz 0077 04:49 el check in del aeropuerto la facturación el no sé el trámite para el embarque en él no sea el muchas hay muchas fórmulas que tienen los hoteles de hacer la entrada en el hotel registrarse no voy a hacer el check in en el hotel pudiera registrar Mehr

Voz 4 05:03 sí eso es indignante también aquí en Gran Vía están todo con Mary Christmas la lengua de Cervantes no tiene una forma de decir eso yo creo que es algo que hay que fuera por eso creo que este libro están importa

Voz 1995 05:16 así pues un libro

Voz 4 05:18 el lenguaje es un tesoro

Voz 0077 05:21 sí quinientos cincuenta y cinco millones de estas tú esto

Voz 4 05:23 sí que estamos aquí dando sé que el Defensor del españoles suecos

Voz 0263 05:31 pero bueno volvemos a lo de Roma Pepe José María que según él ciertos estudios porque hay una variedad tremenda un abanico tremendo de propuestas y de estudios los españoles nativos digamos somos cuatrocientos noventa millones y los ingleses nativos son trescientos ochenta es decir que somos más nativos de español que de inglés ahora efectivamente luego hay muchísima gente no nativa que habla habla la lengua lo cual es estupendo hilo importante perdón lo importante no es tanto que se introduzcan anglicismos mismos etc sino que se mantenga la estructura central es decir la columna vertebral de la lengua siga siendo la misma y luego hay efectivamente palabras efímeras que entran y y luego bueno pues sí check in ya ha convertido casi en un leit motiv hasta que un día se cambie por otra cosa no

Voz 1995 06:24 estamos a juicio claro es decir otra cosa que no vaya a favor de vuestra propia pero después del Jamón sería el español el mejor intenta salir de aquí

Voz 0077 06:36 la palabra misma no la palabra es la mayor tecnología que ha intentado el ser humano es una tecnología fascinante que además se puede manejar como un mecano de añadiéndole piezas quitando y poniendo su fijos prefijos sin fijos disidencias es es una una máquina maravillosa la palabra a partir de la palabra el idioma y desde luego el idioma como decías es un regalo que compartimos muchos millones de personas y por eso no necesitamos traducción por eso en una película que se rueda en español no deberían hacer falta

Voz 4 07:09 tirito aunque haya un mínimo porcentaje

Voz 0077 07:12 de de expresiones que nos entiende

Voz 1995 07:14 yo creo que lo hemos comentado en más de una ocasión que ese temor a las nuevas tecnologías a la evolución que se tiene con el idioma debería desaparecer Guttenberg puso forma todo fue la tecnología la que dio el pie al idioma hasta entonces bueno pues ha estado muy ligado a partir de ahí la la la tecnología hizo que las palabras en sí mismas representarán cosas de una forma muy evidente así que no deberíamos tener ese miedo a las nuevas tecnologías vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida seguimos hablando del español

Voz 1995 08:03 once quince minutos una hora menos en Canarias como escribió el filólogo mexicano Antonio de la Torre Antonina a la torre de la Torres otro que tenemos aquí muy premiado el español es la suma de todas las maneras de hablarlo habría que preguntarle al filólogo mexicano sin esa suma incluimos también al sueco a ver y a plantear un dilema espero que no Real imaginemos que el sueco acaba mi querido amigo Tom calen es un fenómeno y a partir de ahí imitadores puesto ocurren de las medias aparece gente imitando sus formas en la gente empieza a hablar como Tom cale es tal el éxito que tienes lo que le normalizados intentamos a incluir sus giros al idioma esto podría ocurrir en un mundo real es decir realmente el idioma está puede asumir de de una manera tan sencilla las nuevas voces

Voz 4 08:58 está preocupado este hombre yo

Voz 0263 09:03 que si por ejemplo con el pan con el Espanyol con el pan hispanismo ha pasado un poco eso es curioso como antes los parecía que la los las melodías del mexicano del argentino etcétera eran cosas peculiares no están ya forman parte del árbol del español es decir hoy no podemos decir hay un español también te estándar único hijo universal no mire usted el españoles es variopinto tiene una estructura central efectivamente firme y luego pues tiene muchas maneras de decir muchas músicas tú vas a Costa Rica utilizan el boxeo la errores la dicen una manera peculiar eso forma parte del español es españoles un es universal y está lleno de matices y está lleno de una riqueza plural enorme

Voz 1995 09:46 sí intendencia además el inmenso lugares del mundo el español es una tendencia

Voz 4 09:52 todos los días este idioma más popular aprender cómo secunde de es español hombres que somos muy divertido mucho alguna más que otros pero sí sí

Voz 0077 10:04 el alma latina es una buena compañía entonces vale la pena hablar español

Voz 1995 10:09 es una tendencia ahí es verdad que es exactamente empleos de bajos el conocer el español empieza a ser algo que Santos nos a nosotros que hemos estado todo en esta vida acomplejado Francia es decir más que ahora quieran no estoy seguro que nos nos hace casi ilusionan

Voz 0077 10:25 nada en las grandes preguntas que nos planteamos todo se si el español se mantendrá en Estados Unidos en la segunda tercera generación de hispanohablantes etcétera que ya han nacido en en Estados Unidos y es posible que sí porque el español es un valor y es más fácil que alguien encuentra trabajo en Estados Unidos se habla español además de inglés que si sólo habla inglés Easyjet han adquirido el español desde la cuna pues es mucho más sencillo todavía

Voz 1995 10:50 es muy vulgar esto de mercantilización todo el libro el texto es decir de dieciocho especialistas de diferentes orígenes y materia eh señala El dinero hay un economista Luis García Holgado que trata de calcular el valor económico del español

Voz 0263 11:04 como como usted posibilidad ejercicio bueno si lo hace un especialista tan interesante como García Bragado señora que es posible Él dice que el dieciséis por ciento del PIB proviene del del español que se habla en el mundo de nuestro PIB algo tendrá el agua cuando la bendicen

Voz 1995 11:23 no desde luego vermú esta eh usted imaginar cómo tangible realizar económicamente nuestro debí nuestra lengua la

Voz 0077 11:30 la expansión de muchas empresas españolas habría sido imposible sin el idioma español ahora tenemos multinacionales españolas pensar que hubiéramos hablado otra lengua que no fuera el inglés con el inglés también habría sido posible no pero yo creo que el español facilita mucho esas relaciones empresariales Si es un valor añadido

Voz 1995 11:52 en con las sociedades como os lleváis con todos los nuevos entornos de consumo descalzamos hacerlo segundos

Voz 0077 11:58 bueno yo soy un observador no hay al alguien por ahí que se llama Le Grijelmo y alguien se cree que soy yo pero no soy yo

Voz 8 12:05 sí esto es un problema

Voz 0077 12:07 en Facebook había alguien que se llamaba el Grijelmo imponían mi cara y no era yo ponía mi foto en horarios al que estás cosas claro las redes sociales pasan esas cosas no llega alguien que se por cierto se dedicaba a contestar dudas gramaticales y lo hacía

Voz 4 12:20 en Verona entonces sería gracioso que contestara mal que escribiera

Voz 0077 12:28 con buen falta pues podría haber sido no podría haber sido de pero al final que bien

Voz 1995 12:33 que se hacía pasar por si contestaba de verdad

Voz 0077 12:38 imponía mi foto no era yo y al final pues mis hermanas empezaron a escribirle a torpedear Le un poco según me contaron acabo de existiendo pero eso paso durante uno de los años eh así que bueno para empezar hay que pensar en que las redes cuáles tienen un componente de falsedad importante no en todo hilo Got también una utilidad inmensa pero hay que contar con los dos factores

Voz 1995 13:04 claro pero pero es incuestionable que ese es el hábitat en el que hoy que hablamos de la lengua de cualquier otro entorno Ése es el ecosistema en el que vamos a vivir nosotros veamos la parte positiva la negativa la de Medio ese es el nuevo entorno de consumo de energía

Voz 0263 13:21 ya cierto pero bueno también es cierto que es verdad que la gente más enterada sabe a dónde acudir a la Real Academia o a Fundéu cuando tiene algún tipo de duda osea que tal vez gente que esté menos en digamos en en la realidad de las cosas bueno pues puede con seguir caminos equivocados pero eso es inevitable ciertamente como dice como dices tú estamos en esa hay que moverse en ese contexto no

Voz 1995 13:50 esa forma de de funcionar en que aquel español cambia y que incorporen nuevos no se hablamos siempre o valemos muy a menudo de de los nuevos trabajos de que nuestros hijos van a tener trabajos que no se han inventado todavía será que ponerle su nombre sí claro

Voz 0077 14:06 pero estamos rodeados de objetos que no existían hace cien años y les hemos dado nombre muchas veces les hemos dado nombre en español micrófono por ejemplo no ya que lo tengo aquí delante tienen nombres perfectamente construidos conforme a los recursos de nuestra propia lengua o como diríamos metafóricamente conforme al genio del idioma no decimos ferrocarril hicimos televisión teléfono muchos aquí decimos ordenador y muchos aparatos se han inventado recientemente hilos nombramos en español puede ser que alguien invente una tecnología fuera del ámbito del idioma español Ile de un nombre en inglés pero el hecho de que inventen un aparato no nos e invalida para que no

Voz 9 14:48 los im e intentemos una palabra para ese día

Voz 0077 14:50 como aparato no encontró les anima a hacerlo

Voz 1995 14:53 sí ahora está muy de moda en esas redes sociales comentábamos ayer aquí el tema es el reto de los diez años básicamente es poner una foto tuya de ahora actual y una foto de hace diez años y ahí compruebas ir es un artista el photoshop o no como estabas el salen cómo consigue la gente que sube pero todo el mundo está mucho mejor ahora ahí es es así el idioma en diez años porque hace diez años todo todo lo que ahora nos inquieta entre comillas Facebook Twitter apenas era algo incipiente menos de unos pocos en diez años si volviéramos al lenguaje de hace diez años haríamos probablemente José María sólo diez años

Voz 0263 15:37 yo cuando vine a estudiar a Madrid a finales de los cincuenta yo creo que la gente en la calle hablaba con mucha más riqueza de lo que ahora habla se ha perdido riqueza pero permíteme que te diga antes hablabas comentábamos los test los nativos de tercera generación en Estados Unidos perderán el Espanyol yo he estado varias veces en Estados Unidos desde hace más de diez años en Nueva York Nueva York era una ciudad de spanglish hace doce años hoy día es un es una ciudad bilingüe español inglés funcionan perfectamente en Nueva York yo pienso que efectivamente se están perdiendo tal vez una riqueza verbal recuerdo haber hablado con una señora lo cuento ahí en los canales de tortuga con una señora costarricense que me hablaba como El Siglo de Oro que estaba fascinado pero bueno posiblemente sí sí bueno una riqueza verbal con la música la del de de la lengua allí en ese lugar pero con una riqueza verbal y unos modismos impresionante no ahora posiblemente se esté se pierdan palabras pero también se incorporan palabras e incorporan expresiones en fin haría falta un una perspectiva mucho más amplia para poder darnos cuenta de lo que no

Voz 1995 16:50 sea que tenemos aquí estando Tutto cuánto tiempo hace que pretende instalar España

Voz 4 16:55 estoy en ello todavía no no nunca la toalla nunca tomado ningún clases así pero a mí me encanta la lengua de Cervantes me encanta hablar en castellano pero que entablar en ella

Voz 1995 17:10 este más o menos en los noventa

Voz 4 17:12 sí

Voz 1995 17:14 noventa Desde entonces tú dirías Kiel español ha ido cambiando operativa datos seguidos hemos ido evolucionando

Voz 4 17:20 hombre yo creo que también el oficio yo creo que hablar intentar expresarse cada día en en una forma más o menos los oyentes ayudan desarrollar yo yo yo estoy un poco con de acuerdo yo creo que estamos perdiendo no solo en castellano en español no también en inglés en el hueco está reduciendo vocabulario inventamos inventamos otros no así que yo quiero para el futuro pues diez años hace unos días

Voz 0077 17:48 hay un texto muy interesante en el libro de Pilar García moratón en el que habla de las palabras que se nos han ido perdiendo relativas al campo a la labranza los pájaros los árboles

Voz 8 17:59 de los alimentos dos

Voz 0077 18:03 es una relación de palabras que dices caramba pero si yo esta palabra de niño la conocía y hace quizá cincuenta años que que no la utilizo ir olvidado y ahora que la encuentran un libro digo hay que pena que se había perdido esta palabra actitud

Voz 4 18:16 la palabra Carra que nadie pero bueno es que en la radio digo es maravilloso

Voz 1995 18:25 yo que tengo hijos traerle reprende a veces diciendo la misma cosas que me decía a mi madre abuela pero de forma automática no lo piensa pero mira o sea que se ha caído y se ha golpeado vaya a hemos desde hace años y es lo que me decía mi abuela tenía una expresión que ahora ya sería algo te llevo Tete tendrían que es ah no sé qué o te doy un golpe estilo Conejo algunas yo no entendía que yo te den golpe estilo Conejo hasta que vi como sacrificada en a los conejos que en en Extremadura en Orellana de un pueblo quiera dándoles un golpe en el cuello con la mano un golpe casi karateca y ahí me asusté mucho quiero decir verdad que deberíamos hacer un entonces superar ese parece muy

Voz 0077 19:13 eso lo que habéis hecho al al empezar el programa con usted cuando es la temporada de fresas no hemos ido perdiendo la cultura rural y eso concierne también al

Voz 4 19:24 en la SER intentó explicar a los amigos de Canadá esto es más misterio al no pregunta decía una cosa graciosa dice apuntado un niño que tenía cinco años y cómo es posible que este chaval sabe perfectamente castellano yo tengo setenta desde Canada pero pero yo creo que es yo te hice estuve intentando explica lo de es martes te Cases o embarques en inglés es Schuster cruza las fronteras

Voz 1995 19:58 que si es verdad que el terreno el refranes es bastante curioso bueno Alex Grijelmo y José María Merino acaban de publicar más de quinientos cincuenta y cinco millones podemos leer este libro en es interesantísimo innecesario conjunto de reflexiones sobre el mayor patrimonio cultural común incultura es decir mayor patrimonio que tenemos todos los hispanohablantes no esto la lengua Grapos Reis todos vendáis millones de ejemplares de este libro porque es que cincuenta

Voz 4 20:29 país más de Giniel Mimi cada caso mínimo quince

Voz 1995 20:33 es siempre un placer verte Alex además esto hace todo con los alumnos de la Escuela de Periodismo del país como van ahí una promoción muy interesante muy majos todos psicólogo luego acaban aquí toda la que empezará trata

Voz 3 20:46 le ejercer dentro de nueva generación viene muy bien

Voz 1995 20:50 parados sin tuyo fin José María José María Marín enhorabuena le seguimos

