Microplásticos. La palabra del año

Voz 1363 00:00 el sustantivo micro plástico designa los fragmentos de plástico menores de cinco milímetros se fabricaron ya con ese tamaño para ser empleadas generalmente en productos de limpieza e higiene o que se han fragmentado de un plástico mayor en su proceso de deterioro este término que cada vez más han escuchado ustedes los medios de comunicación y que se escriben una sola palabra fue elegido el pasado mes por la Fundación del Español Urgente palabra del año por su presencia en la actualidad su interés desde el punto de vista lingüístico las palabras construyen mundo Llesta micro plástico define una de las principales amenazas para el medio ambiente y la salud de los seres humanos desde los años sesenta la producción de plástico en el mundo ha crecido fíjese casi un nueve por ciento cada año buena parte de este plástico acaba en el medio ambiente en particular en los mares unos ocho millones de toneladas al año allí la acción del agua los microorganismos y la luz solar van degradando el material hasta reducirlo a pequeñas partículas algunas son tan diminutas que el plancton microscópico las confunde con comida su presencia en la arena de las playas en los organismos de los animales en la sal marina que consumimos ya está en el agua que bebemos ha hecho saltar las alarmas de la comunidad internacional obligando a poner en marcha medidas para reducir el consumo de los plásticos de un solo uso son los responsables de buena parte de este problema los próximos minutos los muchos libros vamos a hablar de esta realidad de literatura medioambiental lo hacemos con Valentín Ladreda toques fundador de libros en acción el proyecto editorial de Ecologistas en Acción muy buenas noches

Voz 1 01:44 buenas noches Macarena en muchísimas gracias

Voz 1363 01:47 porvenir oye naciste hace diez años por qué la necesidad de este proyecto de una editorial en con ambición medioambiental bueno la negó

Voz 1 01:57 ya hace surge porque Ecologistas en Acción e digamos que tiene un montón de literatura medio ambiental y durante muchos años pues editaban libros hice sigue meditando muchísimos informes al año no pero cree vimos que había una necesidad de alguna forma de convertir toda esa reflexión con política no de alguna forma en eh

Voz 2 02:20 el libro sin bueno indicó

Voz 1 02:23 pues para nosotros para la mayoría de la asociación es una es un formato hermoso todavía no es decir en este mundo de tecnología donde todo lo digital está avanzando y de una forma brutal pues queremos que el libro sigue siendo un objeto extraordinario no para reflexionar y para plantear debates no y bueno is surgió así hace diez años en mil diez creo que fue la primera el primer año que edita Amos claves del ecologismo social no que hay un poco planteamos un poco lo que vertebra la organización no que es el ecologismo social no que creo que diferencia con otras organizaciones no queremos que que que el problema del medio ambiente o de la depredación del mundo no solamente es el el el acto físico no de de de de devorar la naturaleza sino que el que la mano del hombre y la mujer están continuamente interviniendo no nosotros no queremos solamente en el en el en el en el aspecto medioambiental sino que también además creemos que hay que cambiar el modelo el modelo de consumo el modelo de producción los roles sociales para que haya una una conexión entre naturaleza hay hombre seres humanos y bueno pues que que que que lleve a la sostenibilidad no

Voz 1363 03:43 alrededor de medio centenar de títulos ensayos novelas cuentos cuál es la temática me pregunto si se va adaptando a las necesidades del món de momento a las voces predominantes

Voz 1 03:54 bueno yo creo que si nosotros tenemos cierta ventaja primero porque somos un caso atípico somos un editorial de una organización no esto nos da cierta ventaja porque lógicamente dentro de organización también se dinamiza en estos libros son recursos y herramientas como decía para los socios el asocia no pero por otro lado muchos de los autores y autoras son activistas es decir gente que está día a día de trabajo

Voz 1363 04:18 sí son voces autorizadas durante que están el terreno

Voz 1 04:20 la ventaja que tenemos es que creo que vamos por delante vamos por delante porque como hay un trabajo diario del activismo estamos saliendo temas que luego aparecen al cabo de años no uno de ellos es el eco feminismo por ejemplo no que es una palabra hay un que lleva más de cuarenta años que está empezando a funcionar de una forma entre entre más allá de la gente que está en el activismo ecologista en el feminismo de repente por otros sacamos libros sobre feminismo ya desde hacía tiempo en el catalán

Voz 1363 04:50 yo de momento no han títulos abre los micro plásticos ya en dos mil once tratase es el problema de los residuos en el libro cambiar las gafas para mirar el mundo y aunque no lo llevo al mercado editorial Ecologistas en Acción publicó hace no llegan y a dos años el informe basuras marinas plásticos y micro plásticos lo pueden encontrar los oyentes en en Internet en la página web con un montón de conclusiones pero a mí me gustaría detenerme por ejemplo en las propuestas que es lo que puede hacer alguien en casa algunos cambios fáciles en nuestra rutina diaria para no contribuir a este a este basurero en el que estamos convirtiendo el planeta de plástico de los plásticos que hemos ido creando a lo largo de los años y que ahora no sabemos cómo deshacernos de ellos

Voz 1 05:38 efectivamente yo pienso que es la segunda amenaza o la enésima amenaza no para la tiara parte del cambio climático te acabando con los mares de alguna forma está acabando con especies eh bueno yo creo que que todas y todos somos conscientes de pequeños detalles no porque en el fondo de la cuestión se traduce nacer eco gestos no diarios no pues por ejemplo todos está nuestra cabeza es el tema de los plásticos en en las bolsas de supermercado y que parece que ya hay más sensibilidad hay una ley bueno yo creo que debería llevar su bolsa es decir y siempre ir con la misma bolsa de tela claro en la bolsa de tela reutilizar las que ya tenemos efectivamente no entonces pues estamos muy acostumbradas a a ir al supermercado oí no acordarnos porque venimos de otros sitios de derepente pone también dos bolsas no bueno pues esas dos bolsas más dos bolsas comerte millones y miles de millones en Bolsa la ropa

Voz 1363 06:35 porque el plástico está presente en mucha ropa

Voz 1 06:38 bueno claro los micro plástico fundamentalmente están en la ropa sobre todo en las de low cost en en estas ropas un poco digamos más de batalla no ir donde realmente caro ahí está relacionado por eso hablaba antes del ecologismo social con una precariedad económica con que la gente pues lógicamente no puede comprar dar ropa de marcas au entonces eso lo que genera es pues un millones y millones de toneladas de micro plásticos en el tema de los detergentes por ejemplo nosotros bueno pues cuando limpiamos la local pues utilizamos detergentes ecológicos no sin químicos no bueno esto está en el mercado ya que quiero decir que esto es algo que es accesible habrá que no está en todas las droguería So o está muy pocas pero hay digamos empresas pequeñas cooperativas que están trabajando los detergentes químicos no sin micro plásticos no es decir la ropa pues efectivamente creo que hay un problema más y social no porque donde están no donde hay más micro plásticos en este tipo de ropas más bueno entre comillas baratas no decir y efectivamente todo eso llega al mar no ya a los ríos no bueno son pequeñas pequeños

Voz 1363 07:48 o por ejemplo el consumo de bebidas refrescantes detalladas en plástico no tener nuestro propio termo es otro gesto sencillo también

Voz 1 07:55 efectivamente es decir el tema de de llevar termos que no sean de plástico para cuando sales al campo va de excursión au en la misma ciudad no es otro otro es gesto pequeño que también va eliminando poco a poco plástico no el problema se plantea ahora en cómo eliminar lo que hay no sé es decir porque claro y hay tanto ya están tremenda la situación que se están buscando fórmulas como de como el otro día escuchaba que creo que no se sin Uruguay estaba planteando que serbio degradar de agradable se metían en agua y que de repente desapareció convertían a Bono es decir sea yo creo que hay fórmulas o que o que deba verlas lo cosa que también hay muchos intereses económicos no detrás del plástico no no solamente la bolsa sino pues en todos los recipientes en todos los envases no hay yo creo que los gobiernos tienen que plantear seriamente este asunto muy hay

Voz 2 08:51 infirmable leyes donde realmente se prohibe

Voz 1 08:53 la ONU se reduzca masivamente ni al entierro volviendo al ecologista que todos llevamos dentro y que deberíamos llevar ya en casa y a reducir el consumo en general bueno efectivamente también es un

Voz 1363 09:06 pequeño y gran gesto que podemos realizar claro

Voz 1 09:09 nosotros somos críticos muy críticos con el consumo de hecho desde Ecologistas se plantea un día sin compras no por ejemplo que tiene el éxito relativo pero bueno pero pero se plantea como como un acto político no

Voz 1363 09:22 cada vez suena más fuerte no contra el Black

Voz 1 09:24 Friday es efectivamente es decir yo creo que que de ahí parte del ecologismo social es decir el consumo es un problema también en decir la sociedad de consumo el crean necesidades que no son reales no es decir y eso también está dentro de un sistema capitalista de una u economía neoliberal todo este tipo de cosas y quizás suenan a veces demasiado o como una proclama política simplemente no eso es real no el consumo pues efectivamente todos y todas a veces un compramos cosas que no necesitamos

Voz 1363 09:58 con estas proclamas que empiezan a ser urgentes desde luego lejos de de parecer épicas no proponemos también pues cooperar en el sistema de retorno de envases no apostar por la reutilización por utilizar el contenedor amarillo pues reciclar el vidrio por cierto que había unos datos muy alentadores en España que hemos ha batido récord de reciclaje en vidrio recordar también el consumo de alimentos de proximidad no es otro de los gestos para

Voz 1 10:24 sí Straw ella si nosotros ecológica en las áreas que que te comentaba que había una eco feminismo también hay una de consumo digo para también acotar que también nos interesa ese asunto hay otro haría que es el área de agro ecología no donde realmente todo este tipo de del comercio local más que el comercio justo que también tiene sus muchas contradicciones no cuando vamos a comprar algo sobre comercio justo bueno hay que hay que ver de dónde viene no ya a lo mejor hay hay una hay una un una quema de CO2 importante porque viene en aviones ante esto local veleros comercio claro es decir el comercio justo tiene muchas contradicciones no en otro estamos me más por el comercio pues el comercio local es decir por los productos de temporada por supuesto y también productos que estén dentro del de de nuestro entorno en Hoy que sean fáciles de transportar no la veces ponnos tendremos que quitar de cosas de kiwis neozelandeses Mikkelsen temporada decir bueno pues

Voz 1363 11:19 hay que mirar muy bien lo que es la compra lo importante también en este con sumo oeste envasado extra envasado de la fruta la verdura por el plástico esto me pone muy nervioso

Voz 1 11:32 tenemos todo esto admitan comentarlo en el supermercado por ejemplo

Voz 1363 11:34 no pedir que no lo envuelvan todo en plástico que no es necesario no tengo porque comprarme unas zanahorias que están envueltas en plásticos que no hay ninguna necesidad

Voz 1 11:42 no hay ninguna necesidad es una tendencia de consumo lo hace muchos años sobre todo las grandes superficies no que todo es decir la vida va muy rápido no lo hay en esa rapidez pues venimos del trabajo no tenemos bolsas de repente pues que iniciamos unas zanahorias y lo más rápido a coger un un paquete estos no nos llevamos aunque luego a veces hasta siete pudren porque no te las comes todas porque como rehenes superhéroes también trabajan y es un kilo que han fondos grandes cantidades claro porque vive sola o vive solo es un kilo no bueno este tipo de cosas son realmente perversas

Voz 2 12:15 no para para el medio ambiente iba a nosotros mismos también no

Voz 1363 12:19 Valentín Ladreda espero que haya mucha literatura este año acerca de los micro plásticos que los pequeños y las pequeñas entiendan también que tienen que empezar a tener una mirada madura sobre su entorno una mirada ecológica y una mirada de de respeto coordinador de libros en acción muchísimas gracias por acompañarnos

Voz 1 12:37 gracias a ti Macarena

Voz 3 12:42 una tarde