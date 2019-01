Angel Garrido: "Me comprometo a legislar en defensa de los derechos de los taxistas"

Voz 0177

00:00

mi compromiso va a ser empezar a legislar empezar legislar desde luego en defensa de los derechos de de los taxistas porque creo que es así porque hay creo que están sufriendo una situación yo creo que francamente injusta también me comprometo a que esa legislación se haga por supuesto con el máximo consenso de todos los grupos parlamentarios creo que debería ser a través de una proposición de ley consensuada al máximo posible por los grupos porque creo que una huelga de taxi no beneficia a nadie y mucho menos si se inicia la bueno con la puesta en marcha de Fitur y creo que con el anuncio de esa reunión Icon desde luego mi compromiso de legislar sobre esta materia yo espero que se desconvoque esa esa huelga que no beneficia a nadie que tampoco beneficia a los propios taxistas porque dejan de trabajar dejan de percibir ingresos y yo creo que desgraciadamente ninguno estamos para dejar de percibir ingresos