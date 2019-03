El sonido del debut de Tom Petty

Voz 2

este está producido por Jeff Lynne de hecho podría decirse que suena a él pero sin orquestación los coros de Fall llevan la marca inconfundible del grupo pero cabe destacar en contra de la pulcritud del sonido de Lin que el sonido es pulido pero con un toque crudo de rock clásico gran ejemplo de esto es a Güiza Hard On donde parece resucitar al mismísimo Boabdil de de su tumba destaca el uso de guitarras acústicas de doce cuerdas o el puso sobre los en los coros de la delicada All right now y aunque Jeff presuma de no utilizar rever lo cierto es que hay un ambiente corto en casi todas las pistas que le da al conjunto un tono muy vivo un sonido redondo muy muy disfrutable que se ha instalado desde ya en mito personal de producciones favores