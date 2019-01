Voz 0827

00:00

la verdad es que la noticia es preciosa resulta que un empresario videos aguada que hace tres años y medio inauguran Japón un hotel gestionado por robots ha decidido sacar de la plantilla de robots a la mitad de los doscientos cuarenta y tres empleados mecánicos creía que los robots iban a trabajar como máquinas como su propio nombre indica pero no algunos han causado más problemas que los que han resuelto o han necesitado apoyo humano para completar acciones en apariencia simples como imprimir copias por ejemplo de los documentos de identidad de los huéspedes la noticia que cuenta The Wall Street Journal pone en valor el factor humano nos da una cierta esperanza frente a otras que no hablan mundo próximo en el que los robots expulsaran masivamente a los trabajadores de carne y hueso de las empresas el Foro Económico Mundial por ejemplo nos anunció en septiembre que en el año dos mil veinticinco que es pasado mañana más de la mitad de las tareas profesionales en el mundo ya las harán máquinas en estos momentos es más o menos el B tiene nueve por ciento pero bueno tampoco nos hagamos ilusiones este fracaso de torpes recepcionistas o de botones quizás solamente sea un bache porque el empresario japonés no ha mandado a los robots despedidos al desguace sino tan sólo al taller en donde algún brillante técnico de carne y hueso quizás no sour la fiesta