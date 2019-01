Play Segunda: ¿Quiénes son los mejores de la primera vuelta en LaLiga 123? (17/01/2019)

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com pre leí con Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Play Segunda Play Segunda

Voz 1643 00:28 hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo ciento ochenta y uno de segunda y bienvenidos a la jornada veintidós de la Liga un dos tres la primera jornada de la segunda vuelta una jornada que ya no tiene a dos de los mejores jugadores de la primera mitad de la Liga porque los dos se han ido esta semana a primera división Enric Gallego que va a jugar la segunda vuelta con el Huesca Basile Kravets que la va a jugar con el Leganés es habitual que las segundas la cantera de primera y que cada verano los horas talentos de la Liga dos tres DNS asalto a primera como ocurrió con Sergio León con Florin Andoni con Jaime Mata con Raúl de Tomás o con Sergi Guardiola pero no es tan habitual que emigren ya en el mes de enero y esto es lo que ha ocurrido ahora un veterano como Henry gallego cumple un sueño hice su último tren para debutar en Primera han pasado seis meses de Segunda B a Primera y una joven promesa como Kravets da el salto con un futuro prometedor por delante triunfarán también en Primera no lo sé pero hagan lo que hagan Llanos lo contaremos aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis no hablamos de primera sino que luego la segunda con un equipo de Primera con Marta Galán a los bandos arranca a Segunda

Voz 2 01:39 han hecho Alejandro Rodríguez subdirector del programa muy buena que trabaja muy buenas

Voz 0959 01:43 hemos tenido una baja nosotros también esta semana si yo yo creo que está afligido por la marcha de Enrique Gallego a primera división o extrayendo caminando a Huesca para recibirle bomberos descalzo la procesión no es hay que decir que yo tenía que ha apuntado Paco Hernández hola

Voz 1643 01:57 buenas tardes

Voz 0959 01:59 esta Fun tú no eres Paco no yo no soy Paco yo soy el que nunca falla

Voz 3 02:02 tiene barba

Voz 0959 02:04 José Antonio Duro muy buenas bueno elegido qué tal muy bueno Instituto de lujo de Paco cuando Paco del salto a Primera atrás es tu título anega segunda claro titulo la impresión igual duro ya estuviera en Primera incluso titular en Segunda porque ya te digo yo lo dice él nunca falla siempre está te cuento que tenemos para ver si cuenta las pues vamos a analizar la semana con Joseba Etxeberria con Sergio Sánchez el final de la primera

Voz 2 02:27 ha vuelto hay dos jugadores que dejan la segunda para dar ese salto a

Voz 3 02:31 primera división rica llevó iba a ser clave

Voz 4 02:33 hablaremos de los partidos más destacados del fin de semana el Granada visita al Elche juegan segundo contra cuarto en el Deportivo Albacete y el Málaga además recibe al Lugo ha además hay un Osasuna Mallorca y un interesante Almería Cádiz con el play off

Voz 2 02:45 yo ya lo adelantaba es esta semana la victoria es un jugador de treinta y dos años que llegó a Segunda con veintisiete después de haber sido desde instalador de aire acondicionado a conductor de camiones habrá pasado en seis meses de Segunda B con el Extremadura a Primera con el Huesca haciendo escala en segunda para ser el máximo goleador de la primera bueno

Voz 4 03:03 vamos a terminar con la Javi de Héctor Ruiz los ganadores de la Liga de Play Segunda ambiguo con noticias de todos los equipos de todos los partidos del fin de semana y por supuesto con el cierre de Jaume irá que pone la firma a una Segunda deprime

Voz 2 03:15 pero antes de todo eso vamos a ver cómo en la jornada veintidós de la Liga Un dos tres una jornada que arranca el sábado a las cuatro de la tarde con ese derbi andaluz entre Almería y Cádiz a las diez de la tarde se jugaban dos partidos de Rayo Majadahonda Zaragoza Numancia Córdoba ocho y media otros dos encuentros Reus más in Málaga Lugo ya para el domingo por la mañana doce del mediodía en El Sadar Osasuna Mallorca cuatro de la tarde Sporting Alcorcón seis de la tarde dos partidos Deportivo Albacete Tenerife Nàstic ya las ocho de la tarde juegan Extremadura contra el Oviedo cierra la jornada el líder a las nueve de la noche igual ya en ese entonces Granada Elche

Voz 4 03:48 veintiún partidos después el Granada es precisamente el líder de la categoría tiene cuarenta puntos también en ascenso directo al Albacete con treinta y nueve los mismos el Málaga pero ya tercero treinta insiste en el Depor XXXV cierran el playoff el Osasuna y el Alcorcón por abajo veintitrés tiene en Lugo también el Numancia veintidós para Zaragoza Tenerife irreal

Voz 2 04:07 Majadahonda y en descenso veintiuno extremo

Voz 4 04:09 la dura y Reus dieciocho Córdoba el farolillo rojo es el Nástic de Tarragona con dieciséis

Voz 1643 04:14 antes de comenzar el programa tenemos una cosa muy importante que contaros

Voz 0959 04:26 yo creo que lo vamos a contar es lo más importante de toda la primera vuelta en cada temporal

Voz 3 04:30 hombre lo que jamás esperando cada vez que se llevó llega a la jornada veintiuno en lo mejor la temporada yo le pregunta tú

Voz 0959 04:38 acaba la Penya vuelta tendrá en la cabeza los once mejores jugadoras de esta pues sí pues sí lo tengo la ha hecho esta mañana aprobaba una cosa lo hacía emita te iba a decir es que si me lo dice me lo vas a darle gratis

Voz 3 04:50 y eh

Voz 1643 04:51 cabeza que tengo es un once de Segunda División

Voz 0959 04:54 duro lo normal es que haremos algo por ejemplo no tú a alguna posición hay que dar bueno tú me puedes seguir Dima como favorito pero vamos no me voy a te digo Amenofis compitiendo para algo mejor

Voz 4 05:03 yo por ejemplo tengo muy claro que uno de los porteros o al menos mi portero del Alcorcón

Voz 0959 05:10 Jordi Dani Jiménez uno a lo mejor portero Dani Hernández

Voz 4 05:14 la verdad es que no y eso que el Alcorcón últimamente lleva seis jornadas

Voz 0959 05:17 bueno pues puedo fuera Dani Jiménez deportó a partir de ahí construir un once con diez jugadores más y como digo no hace falta que lo eh

Voz 1643 05:25 vamos a regalar entre los oyentes vamos a sí notar dos Football Manager videojuego en el que al es tu eres experto

Voz 3 05:31 es que es mi pero yo te a volvía a casa por Navidad como el turrón veía que tengo todos los Football manager desde el año dos mil cinco con más de diez fútbol mala gestión a los también no

Voz 4 05:44 mejor eres más director deportivo que muchos

Voz 3 05:47 deportivos que tiene en el curso puede ser pues pero es que para mí el fútbol es un juego ir hará obviamente hay una parte de público todo esto pero que para mí es un juego espectacular que si te gusta el fútbol y lo vive de fichajes tu tácticas a un poco Guardiola aún poco Monchi y el dinerito que si oye que no me llega que si hoy el precio a ver si me da un poco más de pasta o para poder fichar a este delantero que está destacando en Segunda B para asaltar me ascensor según a Primera con el Tenerife eso es un clásico de mí de otoño invierno

Voz 0959 06:14 pues yo lo tengo ya yo no digo que no tengo la cabeza que este estuvo once tu mejor de Segunda División cuando te toque el Football Manager intenta fichar a eso

Voz 3 06:22 en el fútbol para jugar a videojuegos no creo que no creo que puedas hacerlo económicamente a no ser que te compre tu equipo que más a veces es un inversor para un joven un chino me compró

Voz 0959 06:30 si algo bueno que podéis votar a partir de ahora la programación de la tarde ya está en la web de

Voz 1643 06:38 la segunda la encuesta para votar a través

Voz 0959 06:40 de Twitter no vamos a poner también también en Facebook en el enlace Boted como otros mejor once patitos de nada que nos tenéis que dar entre sí

Voz 3 06:47 por todo el año ser una cosa muy chula de la encuesta de que renal que ajeno te pedimos también que nos digas qué es lo que más te guste lo que menos en segunda ronda se ha criticado forma de verdad es algo muy útil porque lo leemos con mucha atención porque queremos saber qué pensáis del programa si os gusta que podamos mejorar que todo probablemente saque que rellenar

Voz 4 07:03 sí evidentemente esperamos también en las ya clásicas quejas de jugadores que no están y que faltan los corramos también el año que había

Voz 3 07:11 pues a lo mejor está en la encuesta a lo mejor hacemos una base de datos al año que viene de trescientos jugadores

Voz 1643 07:17 de ahí los han elegido los redactores de segunda división de la Cadena SER Si qué si estás en Almería ahí te falta uno a Rafa si estás en Tenerife irá falta uno a mano estás no has ido ovillo fases el teléfono no os preocupéis a seguir en la jornada veintidós de la Liga es una jornada que analizamos ya en Play Segunda desde ya votamos también quiénes son los mejores de la primera vuelta esos once mejores los damos a conocer el próximo jueves también los ganadores del fútbol manager y además alguno de esos que aparezcan en el once será protagonista del programa

Voz 0959 08:01 el Málaga se ha metido otra vez en la lucha por delante

Voz 6 08:04 eso directo los de Muñiz se llevaron la victoria de la

Voz 1643 08:06 la manera después de dos semanas sin conocer la victoria frenando el ascenso que llevaba el Real Zaragoza los malagueños aprovecharon además que no ganaron Granada Albacete Deportivo los nazaríes empataron el viernes en Cádiz en Albacete también sumó sólo un punto del Sporting y el Deportivo perdió en su visita al Mallorca los manchegos llevan doce jornadas sin perder de la zona de play off tampoco ganó el Alcorcón llevan seis semanas sin sumar de tres del equipo de Parralo que empató en Almería si apretados por arriba más apretado esta por abajo donde destaca la victoria del Elche que ganó al Nàstic en el que era el debut de Edgar Badía en la portería el protagonista de la semana pasada siempre segunda hilos que Martín jugaron con uno menos por expulsión de Fali los ilicitanos abren ahora un hueco de tres puntos respecto a Extremadura ahí a Reus los extremeños empataron en Lugo en la que fue la despedida de Enric Gallego que va a jugar en Huesca que falló un penalti en el adiós desde la grada de Kravets que fichó por el Club Deportivo Leganés el Reus empató ante el Numancia en el que pueda haber sido su último partido en la segunda división podía haberlo sido Parlamento dicen que hasta final de mes el Reus al menos va a seguir compitiendo y luego ya decidirán además cordobés de Majadahonda tampoco pasaron del empate con un golazo de pie Bakari que igualó el partido jugando el Córdoba con diez tras la expulsión de Aythami Artiles así viene la jornada veintidós de la Liga Un dos tres que como cada semana analizamos en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera Joseba Etxeberria buenas tardes buenas tardes está por ahí también el que más sabe de segunda de toda España compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez hola muy buenas qué tal muy buenas lo primero es Joseba terminó la primera vuelta en Granada es el líder y la estadística dice que en las últimas diez temporadas el que acaba líder en la primera vuelta el campeón de invierno siempre acaba subir a Primera División

Voz 7 09:57 sí hombre negro hacia un dato bastante relevante pero bueno

Voz 1393 10:01 me iniciando un poco la clase

Voz 0796 10:03 la verdad es que que bueno no está estoy unos están en un punto en todos los que están en zona tallo

Voz 7 10:10 es un partido perdiendo cambian

Voz 0796 10:12 mucho la la situación y muy bueno la verdad es que que el grada pues ha hecho una primera vuelta muy buena aparte de los puntos los las sensaciones que han transmitido pero pero bueno no menos que cuatro cinco equipos que algunos y digamos que a priori todos sabíamos que iban a estar peleando por subir pero bueno equipos como como el Albacete quizá pues no estaban en las quinielas en la primera vuelta Cacho no

Voz 1643 10:44 Sergio que te ha sorprendido más que te ha decepcionado de esta primera vuelta

Voz 1393 10:49 sorpresa si contamos lo agradable pues al el Alcorcón no me parece que también incluso equipos como el Mallorca bueno pues que al principio no contaban para estar en esas en esas posiciones tan arriba de verdad que el Alcorcón en las últimas jornadas ha desinflado un poquito pero no hay que quitarle mérito a la primera vuelta que ha hecho que todavía le mantiene en puestos de play off El Albacete que fijados a un punto del líder que pudo incluso acabara campeón de invierno la primera vuelta hablábamos del Mallorca otro de los equipos que vienen con Vicente Moreno directamente a Segunda B y que se mete ahí en la la pelea también por estar arriba bueno no soy yo creo que eso la sorpresa la sorpresa positiva no hay decepción claramente dos cosas en lo puramente deportivo diríamos que la Unión Deportiva Las Palmas me parece que bueno hizo un equipo en el que brillaban muchos muchos nombres queda mucho tiempo por delante veremos dónde puede llegar al final pero ha sido un inicio de temporada decepcionante no yo creo es esperaba bastante más de ellos lo extradeportivo la situación del Reus no que se ha ido de las manos de tal manera que no es que en el equipo lo esté pasando mal lo económico en lo deportivo es que al final lo deportivo es lo que parece brillar un poco más lo económico que está fatal imprime no parece encontrar una solución porque será enrevesado el asunto parece que va al equipo a dejar de competir luego continúa que se pagaron unos jugadores luego no se les paga se les pagaba otros al final no termina de solucionarse para mí esa es la gran decepción de estadía

Voz 1643 12:14 ella Tiko Joseba qué te ha parecido lo mejor lo peor que te ha gustado más que te ha gustado menos

Voz 0796 12:21 bueno pues a lo mejor quizá hablando de de jugadores pues el rendimiento de Gallego no me conocíamos pues después de su etapa en el Cornellà después el Extremadura sí bueno al final pues no deja de ser un un debutante la en la categoría de fíjate esa esa pasa por encima otros los goleadores pues con con la oportunidad de disfrutar pues la primera división con con el Huesca ahí pero yo creo que es un es un ejemplo para para cualquier jugador no que que bueno que nunca es tarde para para explotar sólo queda trabajar y tener ilusión y bueno quizás se pues a nivel de jugadores el que no sorpresa más agradable no y bueno no más desagradable lo lo que la lista comentando no del Reus porque bueno está todo el mundo pendiente no sólo por pues bueno pues por el por el tema deportivo sino sino bueno a ver que qué solución encuentran porque bueno que son muchos jugadores son muchos empleados son muchas familias que están por detrás pulse pendiente de todo eso y la verdad es una pena no que que la situación esté así en un equipo profesional no al final pues en la segunda división pues pulmón en teoría no deberían de este tipo de cosas pero bueno vemos que que no estarán el tema tenemos muy claro no y lo más importante es que se solucione por el bien de la competición pero sobre todo pues pues vuelos a gente que está que está sufriendo sí

Voz 8 13:56 lo has citado Joseba Sergio

Voz 1643 13:58 Enrique Gallego y Gallego con con letras mayúsculas quince goles pichichi de la Segunda División da el salto a Primera en normalmente el salto se suele dar cuando acaba la temporada como llega junio y cambia de equipo esta vez gallego se va a mitad de temporada ha con treinta y dos años ya cumplió su sueño de jugar en Primera División digo te lo pregunta que tuvo históricamente en este programa Play Segunda siempre ha dicho que la segunda es cantera de primera división y que cada año mínimo tres cuatro cinco salto cualitativo

Voz 1393 14:28 sí yo creo que es un caso excepcional para para fijarnos en el de perseverancia de lucha de confianza en sí mismo en Enrique Gallego pero también bueno el destino en la situado con treinta y dos años pasar practicamente de Segunda B a Primera División y con todo lo que venía detrás que ha tenido que hacer de todo para ganarse la vida entonces al final es un ejemplo bueno de cómo puedes al final llegar a triunfar y estar en la élite ya a moverte entre los mejores si confías en mí mismo casos tú me encantaba bueno de otras veces que hemos comentado montón de casos pues hay jugadores que al final parece que no van a llegar incluso que llegan como puede ser por ejemplo el caso de Ángel no que llegó ahora en el Getafe llegó a estar en primera división parecía que no encajaba bien en la categoría vuelve con el Getafe en un jugador importante de primera división los que tenemos otros ejemplos de pasar directamente también practicamente casi juvenil no con una travesía por la categoría de plata Marco Asensio llegar directamente al Real Madrid no podemos echar un vistazo y encontramos que bueno pues es una categoría que están bien para los entrenadores sirve como cantera que como formación no el caso de Bordalás el de Pablo Machín que también se está hablando ahora de su Sevilla es una forma de de formarse no de encontrar Si miras tienes que mirar a caso grave para Leganés tienes que mirar y tienes que buscar porque claro obviamente las categorías están para algo pero también creo que hay una evolución los jugadores y que a veces jugadores que pensamos que el primera división no a triunfar o que incluso han tenido un escala en la máxima categoría no les ha ido bien pues otra segunda oportunidad terminan funcionando Borja Iglesias el año pasado en el Real Zaragoza ahora en español marcando diferencias Raúl de Tomás un caso que parecía que bueno que no había llegado a Primera al Rayo pues no estaba siendo lo mismo pero que poco a poco también parece ir cogiendo el ritmo a la máxima categoría sin duda alguna yo creo que para los equipos que están atentos a la segunda pueden sacar mucho provecho de hecho vemos que hay equipos que suben y que mantienen en parte de la base en caso de cuando en cuando sirvió Getafe y que con refuerzos porque obviamente la tienes que reforzarla sino las respuestas con los equipos bicicleta mantenga pero con refuerzos incluso hacen temporada buenas tú conoces muy bien al Leganés y también podríamos citar así que claro cantera información para los entrenadores yo creo que es una una categoría en la que se aprende también bastante porque te enfrentas a todos los escenarios equipos que llegan con mucho presupuesto campos pequeños equipos con aficiones muy importantes estadios donde hay poca presión ambiental pues tienen un poco una variedad de todo

Voz 1643 17:03 la segunda Hay hay de todo el caso de Henry gallego es el de el veterano que por fin llega a primera división en el caso por ejemplo de Basile claves el lateral enano de Lugo es el caso de la futura promesa del joven con proyección de tiene sólo veintiún años y que salta a primera división al Club Deportivo Leganés y además en dos días acaba jugando contra el Real Madrid jugó ayer en Copa con el Leganés por esa banda izquierda en enero claves empezamos de mañana la segunda vuelta de la Liga así que Joseba tenía preguntar por cuál es tu partido favorito de esta jornada o cuáles son tus partidos preferidos y curiosamente a lo mejor no puedo decir alguno que ahora es un partidazo y que sin embargo en agosto cuando empezamos la liga a lo mejor no creíamos que iba a ser tan atractivo como ahora

Voz 0796 17:48 hombre yo creo que que el partido de la jornada se el el Depor Albacete no al final pues bueno hay partidos interesantes y es verdad que hay partidos también por la zona baja porque claro analizando la la última jornada de los diez últimos clasificados sólo leche sea eso indica que que a la gente pues la cuesta le cuesta ganar y hay muchísima igualdad así que es difícil ir sumando pero bueno yo creo que el partido es el de Albacete

Voz 1643 18:21 el partidazo Sergio esta vez no te va a engañar esta vez sí saque partido a al Depor Albacete pero porque lo sé porque hace un par de horas que me ha tocado a presentar SER Deportivos hemos hecho de segunda división con Raúl Ruiz Raúl ya me ha dicho a qué partido iba eso se que esta semana sale con ventaja

Voz 1393 18:40 muy bien sí sí claro en la semana fíjate que estuve con Rami si con Benito Floro haciendo un reportaje para super segunda hija y ayer mismo estuve en Abegondo hablando con Álex Bergantiños así que bueno me lo voy a tener a los dos equipos bien estudiados impartida

Voz 1643 18:55 a unos la falta que estoy era mucho porque ya no no no

Voz 1393 18:58 claro me lo que acaba de reforzar ahí con Álvaro Peña que no paran

Voz 1643 19:02 estoy muy buena incorporación sí

Voz 1393 19:04 ya es un fichaje que puede bueno dar un salto de calidad decía que el Depor vamos a ver cómo reacciona porque había muchas dudas no se duda incluso del rombo de Nacho González vamos a ver si hay alguna modificación en lo que es el esquema táctico del entrenador del Depor son tres partidos sin conseguir marcar que eso es lo que más les está preocupando yo creo que incluso más que las derrotas porque no he encontrado que en esos partidos hayan creado tantas ocasiones como nosotros y cuando lo sabido no a falta lo puntería y bueno están buscando darle una vuelta por lo que yo pude escuchar por Abegondo darle una vuelta al equipo son unos últimos partidos que las cosas no están saliendo llegan a un visitante que es muy buen equipo o cuando va como como foráneo no al homicidio muy peligroso el Albacete doce sin perder son dos equipos que hacen mucho goles así que primero y segundo goleador así que bueno todo tiene pinta de que veremos un muy buen partido además Riazor que son escenario de lujo abra una muy buena entrada no me puedo quejar sólo me falta bueno

Voz 9 19:58 pues que no llueva ya está ya que te pones que gana en Albacete tampoco pasan hablando bueno a ver yo sí ya sabrá vernos cuando Mis colores obviamente yo quiero va pero también te digo que el primero ver un buen partido y sobre todo que al final pues veremos dónde va a terminar donde tenía que terminar no yo cuando hablan

Voz 1393 20:17 las cosas luego ya sabes que es igual sí pero los equipos lo hacen bien al final pues terminarán arriba yo te digo visto al Albacete no sólo en los partidos entrenar cuando el reportaje con Ramis y Benito Floro se ve que es un equipo que transmite que hay piña ahí hay piña y que hay sustancia para hacer cosas importantes eso no significa que vaya a subir porque luego ya sabes tú cómo es esto

Voz 1643 20:40 sí es importantísimo que haya piña y que haya un equipo porque al final no hubo en los nombres sino lo que actúan verdaderamente como un conjunto deportivo al ACT es el partidazo de la primera jornada de la segunda vuelta es uno de los partidos que vamos a analizar ahora con nuestros compañeros de las emisoras Joseba Etxeberria Sergio Sánchez muchas gracias yo voy a poner deberes para la próxima semana si queréis la próxima vamos a elegir el mejor once B de Segunda División bueno no no elegimos nosotros lo eligen los oyentes de Play segunda mejor once de la primera vuelta así que si queréis ir apuntando cuál sería once Giorgio lo dejó muchas gracias hasta luego a los dos íbamos a conocer ahora las novedades de alguno de los partido más atractivos de esta jornada que empieza el viernes el líder a nada que cierra la primera jornada de la segunda vuelta segunda lo va a hacer el lunes a la nueve anoche en Los Cármenes ante el Elche en Granada

Voz 3 21:30 Luis Mora hola Luis muy buenas hola qué tal Oscar muy buenas

Voz 1643 21:33 los rojiblancos que encadenan tres empates consecutivos seis partidos sin perder y se miden a un Elche que viene de coger aire tras esa última victoria de pasado fin de semana en el Martínez Valero si el líder tiene dos

Voz 0344 21:44 lecturas distintas yo creo que se puede hacer primero esas seis jornadas que él la fase sin perder haya desde dos mil dieciocho pero claro sus últimos tres partidos son tres empates son tres puntos de nueve posibles que con todos los tropiezos que han ido dando en la zona alta de la clasificación pues lo mantiene en lo más alto de la tabla ahí está desde la jornada número diecisiete los números del Granada si andamos un poquito en ellos la verdad es que nos dejan bastantes datos significativos para hacer un montón de lecturas por ejemplo es el equipo menos goleado de la segunda división sólo ha encajado dos goles en las últimas seis jornadas pero claro es que tan

Voz 1643 22:17 poco termina al entrar la pelotita en la puerta

Voz 0344 22:20 varias son cinco goles a favor y en las últimas seis jornadas de ahí seguramente los tres puntitos obtenidos sigue a lo suyo el Granada Club de Fútbol con la cultura del partido a partido ahora ante el Elche el próximo lunes en el Nuevo Los Cármenes están todos a disposición incluso podríamos añadir a la lista de Diego Martínez a los nombrecito es que se pueden unir a a su pizarra y los quebraderos de cabeza Bernardo Cruz ha llegado el central procedente del Club Deportivo Lugo lo conocía de la etapa del Sevilla Atlético y una alternativa más para esa terna de tres mediapuntas que tiene dos tipos en banda y uno en el enlace hay que sumar a Dani Ojeda que llega procedente del Club Deportivo Leganés tanto Bernardo cómoda ni dice que es apuntan a la cita el próximo lunes

Voz 1643 23:00 pues ese partido el lunes a la nueve de la noche el líder el primero va a jugar el último cierra la primera jornada de la segunda vuelta Luis muchas gracias un abrazo chicos Málaga hay Albacete acechan en esta jornada ese liderato que tiene el Granada hay un partidazo en la parte de arriba la tabla era fácil elegido Joseba Etxeberria y el que ha dicho Sergio Sánchez que va con Juanma de la casa y con Raúl Ruiz el partido elegido por Movistar Plus porque es el partido con mayúsculas de esta jornada veintidós y es que el domingo a las seis de la tarde se enfrentan en Riazor los dos equipos más goleadores de la la categoría se ven las caras el segundo contra el cuarto el cuarto recibe al segundo el Deportivo recibe al Albacete Coruña muy buenas

Voz 0688 23:46 hola qué tal muy buenas Albacete Juanma Sevilla hola

Voz 10 23:49 hola qué tal muy buenas y Fran está

Voz 1643 23:51 pasando el Deportivo un bache yo no sé si de juego porque ha jugado la vuelta pero sí un poquito de resultados

Voz 3 23:57 sobre todo de su último vamos no hay duda no

Voz 0688 24:00 una victoria dos empates dos derrotas en el último mes de competición y una sequía goleadora que ya empieza a preocupar porque son tres partidos en los que el Depor no ha sido capaz de marcar son encuentros diferentes porque por ejemplo el último partido en casa ante el Lugo el Depor tiene infinidad de ocasiones no es capaz de batir al equipo lucense y este pasado fin de semana en Mallorca bueno pues el asunto ya fue totalmente distinto no hay el Depor la verdad es que le falló el juego tuvo pocas ocasiones quizás fue el peor partido de esta temporada del equipo de de Nacho González por lo tanto toca buscar soluciones y las soluciones pueden venir porque quizás veamos por segunda vez como varía Nacho el rombo que ha sido habitual desde comienzo de temporada lo hizo a Carranza en un partido donde salió con tres centrales y en los últimos entrenamientos hemos visto un equipo con un cuatro tres tres es decir ese rombo ya no sería innegociable el Depor empezaría a jugar con bandas tiene jugadores que se pueden adaptar bien esas posiciones como es Borja Valle o Fede Cartabia y por lo tanto bueno pues lo que quiere el Depor como dejaba claro hace un ratito alguno de nuestros colaboradores es empezar a meter goles porque el análisis que ha salido desde el vestuario del Depor de los últimos días es que el problema viene por ahí que el Depor no marca no es capaz de abrir la lata de las defensas de los equipos rivales y luego pues cuando ya lo empiezan a entrar las prisas a los de Nacho González acaban dejando huecos atrás los acaban pagando muy caros cómo fue lo del partido de Mallorca así que toca afinar la puntería iban pues partido curioso porque como comentabas es uno de los equipos en estos momentos el equipo que más goles hacen la categoría pero una sequía de tres partidos sin ver puerta ya se hace larga eh

Voz 1643 25:35 es decir que el Deportivo estará una mala racha de resultados todo lo contrario Juanma el Albacete doce partidos sin perder

Voz 10 25:43 se dice pronto eh doce semanas y le mira

Voz 1643 25:45 doce partidos sin perder dos segundos

Voz 10 25:48 no pierde el Albacete del doce de octubre en Málaga cuando cosechó su segunda derrota consecutiva el Alba Óscar recordamos es el equipo que menos partidos ha perdido en la primera mitad del campeonato iba a intentar en Riazor por lo menos puntuar para continuar esa buena racha porque no poder dormir líder sobretodo la la noche de domingo aunque sea una anécdota hay que decir que en el Albacete hay que estar pendiente del entrenamiento de mañana porque en el entrenamiento de este jueves nos han ejercitado dos hombres fundamentales para Ramis como son Erice que tiene una pequeña gripe Vela con un virus en el estómago Gorosito es baja segura por por una lesión en el dedo de su pie veremos a ver cuáles son los jugadores con los que finalmente Ramis que por cierto vuelve a Riazor allí ganó una Liga puede contar para el choque del domingo ante el Deportivo partidazos enfrenta segundo contra cuarto y los dos equipos tú apuntabas en la entradilla los dos equipos más goleadores de la primera vuelta de la Liga

Voz 8 26:39 fichas de decíamos antes con el del ha de Albacete el de Alba

Voz 1643 26:45 pero Peña esto demuestra que el Albacete va en serio a por el ascenso a Primera División lo ha hecho también con el Alcorcón que

Voz 10 26:52 ido latir si la salido gratis porque efectivamente en SER Deportivos hemos contado que el Alba no ha pagado un euro por hacerse con los servicios de este futbolista en que la operación eso sí el equipo madrileño se ha guardado un porcentaje en caso de una futura venta Álvaro Peña Óscar que va a entrenar ya esta tarde en solitario y mañana se va a incorporar ya al trabajo con el resto de su nuevos compañeros un gran fin deje que viene a apuntalar el centro del campo de El Albacete sobre todo para dar más refresco a jugadores como Jon Erice y Valderrama Cuevas Yeste Albacete tú has dicho yo creo que va en serio treinta y nueve puntos prácticamente con poco que haga va a conseguir la permanencia ya aquí en Albacete hay muchísima ilusión por ver de nuevo al equipo manchego ojalá en primera división cuanto antes

Voz 1643 27:29 ahora que busca mediocentro un medio centro puro además es el Alcorcón de aquí al treinta y uno va a buscar en el mercado para encontrar un sustituto a Álvaro Peña para el equipo de Cristóbal Parralo el domingo a las seis de la tarde en Riazor deporte yo Albacete cuarto contra segundo a los dos equipos de la categoría para Navidad Juanma Sevilla muchas gracias y que gane el mejor hasta nueva

Voz 3 27:50 hasta luego vamos con el tercer partido

Voz 1643 27:53 lo vamos a contar en Play Segunda que es el del tercer clasificado de la tabla hemos hablado de el líder de Granada del segundo que es el Albacete que juega contra el cuarto que es el Deportivo de la Coruña vamos a hablar de el tercero que es el Málaga que recibe al Lugo y lo va a hacer el sábado a las ocho y media de la tarde Málaga Justo Rodriguez muy buenas tardes el Málaga que se juega el sábado a las ocho y media contra el Lugo con qué novedad desde el equipo de Muñiz

Voz 0520 28:22 bueno pues tienen novedades en lo que se refiere al principio creíamos que ese partido Lugo pero hoy por ejemplo no ha podido entrenar ha vuelto al gimnasio llevan varios meses lesionado por problemas musculares y lo va a tener muy complicado de reaparecer otro que Upper insistentemente que se recupere lo más inmediatamente posible el técnico Juan Ramón Muñiz Javi Ontiveros ya que hubo vaya palito de la cantera que lleva dos partidos uno contra el Zaragoza

Voz 0930 28:50 ahí lesionado contra el conjunto aragonés digamos sufre

Voz 0520 28:52 la rotura fibrilar quiere recuperar que saben tuviera pero siguen gimnasios el centrocampista que ya también otros dos partidos que lo tiene muy difícil de jugar el conjunto gallego a las ocho de la tarde en La Rosaleda lo demás bueno pues sabemos que con Juan Carlos pues siguen lesionados mula Alice mula otro joven jugador que seleccionaba hace casi cinco meses ya está recuperado de esa lesión de menisco ir puede contar con él

Voz 0930 29:19 lo lo requiera Juan Ramón López Muñiz lo nada bueno

Voz 0520 29:21 se están en perfectas condiciones hay algunos despidos no quieren caer en lo pico que pasó el día del Reus

Voz 0796 29:28 no se fían de Lugo a pesar de que está ahí

Voz 0520 29:30 tengo posible yo estoy luchando por no descender no se fía nada de nada según hablan y se comentan van a salir desde el principio a a morir a por el el equipo gallego porque en caso de victoria Torme iría en zonas de acceso dormidera como líder porque ya hasta el lunes no juega el que nada es lo que hace el Albacete con el Deportivo y entre

Voz 1643 29:51 pues hemos dicho al principio tanto al Albacete como Málaga acechan ese liderato de Granada el Málaga que arrancó la primera vuelta imparable parece que iba a subir a Primera en diciembre luego ya pegó un bajonazo y un paso atrás ahora arranca otra vez la segunda vamos a ver si el arranque igual que la primera justo muchas gracias

Voz 0930 30:11 un abrazo además de los tres partidos si hubiera

Voz 1643 30:14 con tal algún dato de otros dos buenos encuentros que tiene esta jornada en Osasuna Mallorca que se juega el domingo a las ocho de la tarde y es que el Mallorca que es octavo con treinta y tres puntos ha hecho la mejor primera vuelta desde que bajó a Segunda con excepción de la pasada campaña en Segunda B en la que el equipo de Vicente Moreno en esa primera vuelta he practicamente arrasó lo ganó casi absolutamente todo de otro partido que el sábado las cuatro de la tarde que es el Almería Cádiz otro de los grandes duelos por los playoff hay que decir que el Almería ha perdido los cuatro derbis andaluces que ha disputado en esta temporada perdió en el primer partido de Liga contra el Cadiz luego perdió contra el Málaga cayó contra el Córdoba empalmó contra el Granada en todos además he perdido San sólo por uno cero o por cero uno así era la jornada veintidós en la Liga un dos tres una jornada que vamos a vivir en Carrusel y que vamos a contar y analizar la próxima semana segunda con Joseba Etxeberria con Sergio Sánchez llegó el resto de compañeros de la Cadena SER

Voz 11 31:10 sí

Voz 12 31:11 dudas la Segunda división en Play Segunda

Voz 11 31:14 dos tres Un dos tres

Voz 0959 31:20 sí todo lo mejor de la segunda división Nos otra de cada jueves nuestro compañero narrador de la Liga Endesa

Voz 1643 31:28 ya en Gol TV y en Being Héctor Ruiz que ya está por ahí hola Héctor muy buenas me he preguntado antes a a Sergio y a Joseba Hay debate también desde la primera vuelta que te ha ha gustado más Boquete ha sorprendido qué te ha parecido a lo mejor también lo pero también hay que mojarse

Voz 0930 31:47 bueno pues para no perderle mucho pues yo me imagino que que voy a acabar de la seguramente con lo que han hecho mucha gente no pues ejemplos como el el Granada que la temporada pasada estuvo todos los pero que se podía esperar con ese cambio por completo de la plantillas del Albacete Mallorca

Voz 0520 32:04 con con equipos que a priori a estas alturas

Voz 0930 32:08 cuál no se les esperaba también sobre todo la tabla clasificatoria ya han sido capaces de rebelarse después de un muy buen trabajo no sólo de preparación de la plantilla sino también en pretemporada para llegar como han llegado a cumplir las veintiuna jornadas sí hombre al IVA de decepción todavía están a tiempo de poder solventarlo pero te diría que a los dos equipos canarios

Voz 13 32:29 de alguna manera se podrán ver el perro claro

Voz 1643 32:37 no no me has al entrar pero en el estudio está ahí no sé qué pasa no puedo estar más de acuerdo

Voz 3 32:42 que no tengo nada más que decir

Voz 13 32:45 pero es que te voy a acabar de rematar al menos sale Tarja Pepe

Voz 1643 32:53 ha dicho que iba a hacer una buena quiero decir al espérate que ha sido lo mejor de la primera vuelta en Play Segunda

Voz 0882 32:59 amén a hablar con cada jueves por supuesto no va a cambiarlo y aquí aguantamos mi objetivo es el Tenerife emotivo de aquí a mayo a que cambia Jae tu perspectiva ahí lo cambies de lo peor o de lo más sorprendente en un nivel negativo

Voz 14 33:16 pese a que al final una

Voz 3 33:18 buena temporada para el equipo tinerfeño tú ya sabes qué

Voz 15 33:22 muchos que le vaya abrieron todos vamos a ser muy feliz dijo el otro día Álex me dice da igual ahí sí que no me mete ya nunca Play Segunda ya Dios es que al final acabas hablando de los que le va muy bien y de los que les va muy mal digo pero que no tengamos que hablar mucho esta temporada mano

Voz 1643 33:39 pero lo que sí pero por la parte buena claro sí pero todo está más cerca de la parte mala bueno eso bueno para la parte mala Héctor que mejor que Happy PIGS pastillas de la felicidad que ahora está enfadado porque el Tenerife no va muy bien le vamos una pastilla de ver si mejora

Voz 0930 33:54 pues mira tú verás tuvo que ver llegar con la primera si están le va a sentar ni que la verdad para el

Voz 13 33:59 estamos jugando ir dice así sonaron Las Palmas

Voz 0930 34:02 y es que la Unión Deportiva Las Palmas pues lejos de ganar de golear en el Gran Canaria contra uno al grupo Atlético Osasuna en un partido imponente en el conjunto de Paco Herrera con eso dobles de decir el con goles también de Rafa miles de Álvaro los inundó la importancia del triunfo o por la forma sino también a nivel estratégico puerto clasificación y es que la Unión Deportiva Las Palmas recibió de equipo que si no era capaz de ganarse en era capaz de demostrarle mirándole a los ojos que también les puede hacer daño se le podía escapar y es que en esa zona de empleo obviamente que era todavía todas la segunda vuelta pero un deporte con Las Palmas a rivales teóricamente directos no puede permitir tener un margen de puntos muy grande así que es doble victoria por moral presentación de puntos para el conjunto prosiguió

Voz 1643 34:46 goleada de Las Palmas a Osasuna en SER Deportivos con Martín Mantovani digo dicen que desde que ha vuelto Mantovani Las Palmas ya ya ganador no sólo ganan que incluso pero es verdad hay datos curiosos la primera Happy PIL para la Palmas alguna les va a Tenerife como a en la Segunda la Tercera atento Alex

Voz 13 35:04 Oscar más Raynaud para casa de con alguno de Martin Amis amigos bueno por las abunda dice Álvarez

Voz 0930 35:13 sí dice la bajo se dinero y es que el Follonero rastrean basada convertirse en algo más de en otra categoría es un futbolista que en parte como el del otro día en Son Moix ante todo un Depor escapa de resolverlos además hablando de lo colectivo ya sabemos que el el Deportivo Mallorca posee un equipo muy sacrificado hombre comprometido que tiene las ideas muy claras pero muchas veces eso en la Liga Un dos tres ante rivales poderosos no es suficiente lo suficiente lo puso la Benidorm que fue capaz de inventarse una carrera una conducción tremenda y un latigazo arriba que fue imposible para maneje Mendes hace que el Real Club Deportivo Mallorca está tan solo dos puntos del play off todos aquellos que podían pensar que es el estaba acabando un poco la gasolina a todos aquellos que podrían pensar que el hecho de una plantilla que tácticamente venía igual desde la Segunda División B iba a empezar a sufrir empezar a dejarse puntos por el camino pues llega el otro día ya hay caza hace un auténtico partidazo apenas dejándole al Depor rematar a dejándole al Depor dominar sobre todo en profundidad porque es verdad que tuvo más la pelota al conjunto gallego pero no encontró los espacios para aprovecharlo así que Lagos el líder el Real Club deportivo Mallorca esta semana tienen más motivos para sonreír

Voz 1643 36:27 que curioso de dos Happy PIL si dos de equipos de Irla muy claro luego en el tercero

Voz 0930 36:35 espera referidas eh espérate que vamos a es la tercera ya es el estrecho de Panamá iba a Aleix hijo de Panamá quién me suena mi de Panamá pues hay un tal es del Arsenal que el otro día en el Carlos Tartiere pues puso a volar la hacemos en el en muchos novelistas porque porque recibió el Club Deportivo Tenerife pues gafas de enmendarse un zapatazo tremendo para darle una buena victoria darla conjunto de Juan Antonio Anquela al habido que además con esa puntuación pues ahora mismo se acerca a la Play obtiene treinta puntos dos victorias consecutivas para el cuadro carbayones sumado a ese empate dos jornadas consecutivas

Voz 0520 37:13 sin guerra había empatado también ante el mal

Voz 0930 37:16 ahora venía de ganar dos madres al Club Deportivo broma ante el otro día pues ante el de fue capaz de sumar tres puntos donde dejarlos en el Principado tertulia y hacer que el Real Oviedo siga en la senda de poder mantenerse cerca de la zona del pliego hasta el tramo decisivo de la temporada

Voz 1643 37:33 alegan ante que perdió nuestro amigo Oltra pero gana nuestra amiga Anquela si a ver si

Voz 3 37:39 yo siempre por toda la gente que ha pasado porque según él le va bien pero también un poquito a Oltra

Voz 1643 37:44 que siempre bregado otra también le va bien ya lo verás Si no se lo pero claro otra también le va bien ya verás como lo que pasa por aquí acaba bendecido eso es así ya como has dicho tres de islas Pola sería de la última Happy PIL tiene que ser de un equipo de la Península y no fallamos lo tengo más clases en segunda creo

Voz 0930 38:03 no la verdad que por desgracia no da ya me gustaría a mí también pero pero no tenemos de momento ninguna opción más apenas tiempo Palop con el

Voz 13 38:13 sea que cuando estaba en el pasado no todo

Voz 0930 38:17 bueno pero vamos a pasar de la cesta de Panamá de ello el Barcena sede el Club Deportivo Tenerife a la elástica ir ahí voy a hacer es elástico y seguí porque porque conjunto de Pacheta venció uno cero al Nástic es un triunfo muy importante para la permanencia en la parte baja de la tabla clasificatoria suma veinticuatro puntos el conjunto ilicitano esta tres por encima todavía de esa forma en el crematorio no mucha distancia de puntos pero con ese triunfo fue capaz de dejar por detrás al Lugo al Numancia al Zaragoza al Tenerife y al Rayo Majadahonda con ese golazo de Infante el elástico de ese de panceta es capaz de hacer la Goba era la cierre va ir dejará a ir por detrás y obviamente siempre ya estamos aquí cómodo cerca de la zona media de la tabla pesar de que la puntuación no sea demasiado nada pero sí que es verdad que venda a tantos equipos por detrás muchas veces es difícil que eso puntuó en tres por tanto el ellas ha garantizado por lo menos asumir que el próximo fin de semana va a poder ver muchas garantías de seis la fecha en eh

Voz 1643 39:20 el Elche cachondo bueno fichaje se Badía que me la semana pasada una segunda pregunta has hablado con Pacheta pasa a ser titular dicen no lo sé no me he hecho nada todavía fue titular ganó el el Elche hice quedan al final con pompa

Voz 14 39:34 pues van con el hermano de Paul Pogba

Voz 1643 39:37 o sea que tiene un que es un hombre que jugó en la primera francesa no es un refuerzo sólo de apellido

Voz 3 39:44 el hermano o el primo del Kun Agüero tuvo en el Cádiz y el año pasado claro pero que pasó sin pena ni gloria que no jugó prácticamente nada

Voz 1643 39:52 esta es la democracia

Voz 13 39:55 en El Campello que no tuvo demasiado recorrido primo hermano del

Voz 0930 40:00 hermano normal

Voz 1643 40:03 que él no tuvo suerte pero vamos a ver si lo tiene poco va en el Elche no queda saber Héctor que partidazo narras este fin de semana o partidazo no porque no se ha doblete en este arranque de la segunda vuelta

Voz 13 40:16 pues mira voy a esa triple se otro

Voz 0930 40:20 eh eh eh el sábado a las cuatro de la tarde la Liga Un dos tres TVE Almería cabe esto es un duelo andaluz un bolo ante un Almería que en casa es un equipo muy poderoso ante un cada vez que después del empate el otro día en Carranza ante el Granada apostando más de atraer

Voz 0520 40:34 buscar la victoria para Inter un tercer por lo menos

Voz 0930 40:37 al Alcorcón eh al pueblo parece con Osasuna en zona de play o Lobo el sábado también a las ocho y media el Málaga Lugo veremos cómo responde el Málaga en La Rosaleda que parece que ha retomado de nuevo el buen pulso el de la regularidad ante el que es habitual el puntos de es el lunes para cerrar jornada vamos a ir al estadio del lider al Nuevos Cármenes de Granada Club de Fútbol reside precisamente Aleix sí veremos leche después de ese último triunfo con confianza ante uno de los escenarios o quizá el que más

Voz 13 41:06 exige de toda la Liga unos tres habían curiosa

Voz 1643 41:09 debiera Ares hemos hablado de Granada contra el Elche hemos al lado del Málaga Lugo por supuesto del partidazo Deportivo Albacete Almería Cádiz pruebas partió el eje yuanes les vamos a meter en la llamada que es un buen partido pero las cuales ahí

Voz 3 41:22 estabas en Málaga pero es que si te pones a poner todos los partidos al final todos tienen algo y todo eso a ahí me gusta mucho

Voz 0930 41:29 sé que tenemos lo que hay que tenemos garantizado prácticamente de aquí al final de temporada tal y como está la clasificación es que vamos a tener tres cuatro partidos mínimos de la jornada que lo puedo no hasta luego obligado porque jugando cosas que interesan

Voz 1643 41:44 a mí me gustaba mucho también el que enfrenta a Mallorca y Osasuna es que hay es que grandes partidos en Liga espera un a como decía aquella la segunda está Dios la segunda establece la segunda vuelta la vamos a disfrutar siempre segunda todos los jueves en gol con nuestro compañero esto organizar muchas gracias y hasta la próxima semana

Voz 0930 42:02 un abrazo muy grande para la próxima semana y Aleix relajarse este fin de semana que la vida hay que verla con obtener

Voz 9 42:09 hombre si está estoy fuera de Madrid

Voz 3 42:11 Air con mucha tranquilidad sólo piensa ya en el

Voz 1643 42:29 lo sabe entonces esa frase ahora en la de hoy es el comienzo de del final si esta semana pues el

Voz 0959 42:36 bueno el comienzo del final de toda una carrera donde se merece

Voz 3 42:39 con el comienzo de sueño un sueño no porque yo creo que todo futbolista cuando todos adolescente niño que quiere jugar a la pelota incluso tuyo sueña si éramos pequeños soñábamos yo era portero y era muy malo Chow era portero porque tú soñábamos con jugar en Primera División según manaba Leganés por ejemplo yo a los quince vuelos que a los catorce que yo sabía que no iba a jugar en primera división pero hay gente eso antes pues hay jugadores que a los Veinticinco ya se dan cuenta que no van a llegar nunca a Primera pero de repente aparecen casos que dicen coño es que se puede llegar perdón por el coño se puede ver nombres que me Silleda ese puede ir con treinta y dos años va a debutar en Primera División fíjate tú dirás porque estamos de primera división en Un

Voz 0959 43:21 en un programa de segunda de segunda claro

Voz 3 43:23 pues porque el sueño la cumplido el pichichi de Segunda División que ha hecho las maletas ya cambiado el rojo ya suele Extremadura por la tierna de Paco la tierra de pago la tierra prometida la ha cambiado por el por el rojo y el azul del Huesca en primera división va a vestir igual pero en otro equipo y en otra categoría otra grande pero lo más increíble de esto es que Enrique llevo está empezando a jugar en Segunda División en la temporada de su debut Eclipse un treinta y dos años claro Savas seis meses en seis meses en un año ha pasado de jugar en Segunda B a jugar una división ir a jugar al caer no voy a jugar al Bernabéu a San Mamés es increíble cómo no va cómo no va a aceptar esta oferta un jugador como Enrique Calle

Voz 1643 44:02 tú fíjate los coches dicen que van a cien en tres según explica pues va de Segunda B a Primera mesa

Voz 2 44:08 es una barbaridad acuerdas cuando Paco nuestra ya su historia hablábamos con la hermana de Enric Gallego que había ido a ver a Metropolitano cuando jugaba el Extremadura con el Rayo Majadahonda

Voz 3 44:17 yo no Familia una súper humilde juntaba que Enrique había sido y como albañil quiero recordarlo conductor de camiones conductor de un origen humilde

Voz 0959 44:27 perder condicionado como cualquier oyente que puedo