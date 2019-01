SER CONSUMIDOR 20/01/19: PELIGROS EN LOS TICKETS DE COMPRA

Voz 1 00:00 se ha consumido con Jesús Soria

es verdad que hay informaciones que pueden resultar alarmistas es verdad que hay muchos bulos muchas mentiras pero no es menos cierto no es menos verdad que mucho de esto está pasando por qué determinados colectivos profesionales con algunos médicos e investigadores a la cabeza están engordando cada día muchas informaciones contradictorias interesadas teledirigida dirigidas vamos mirando más su bolsillo que por ejemplo la salud de sus pacientes Sanidad los males no sólo vienen de la mano de la homeopatía que también los consumidores recibimos cada día muchas informaciones fraudulentas y hay que ponerle freno

Voz 4 01:39 bienvenidos muy buenos días

tenemos muchas cosas que contarles algunas seguramente no son del todo agradable pero nos gusta informarles y que ustedes o vosotros decidáis

Voz 5 02:00 interesa cambiar nuestro coche diésel o gasolina a gas cuánto cuesta

Voz 6 02:05 a través de un dispositivo quebrando su instalada en el salpicadero donde el usuario podrá elegir en todo momento en que queda combustible puede circular el precio ronda mil trescientos euros

Voz 5 02:15 sí mi coche ha pasado la ITV los controles de emisiones porque tiene problemas para circular por algunas ciudades una duda a la que responderemos

Voz 7 02:25 vehículo que pasaba ITV no contaminada o pueda circulan indiscriminadamente por cualquier sitio

Voz 5 02:31 conoceremos el nuevo libro de Julio Basulto y Juanjo Cáceres

Voz 8 02:35 ETA cáncer alimentación pieles

Voz 9 02:38 sí la vida son determinantes para reducir las posibilidades de padecer diversos tipos de cáncer pero de ninguna manera curan el cáncer

Voz 5 02:45 qué riesgos tienen los tiques de las compras tienen sustancias cancerígenas

Voz 8 02:50 con unos problemas de comportamiento niño con infertilidad los jóvenes con cáncer hormona dependiente de los adultos

Voz 0927 03:02 no te han cobrado un plato en la factura de un restaurante de verdad que hacer además una app para poder ahorrar en muchas compras

Voz 10 03:11 Inés parque de atracciones pero también hay mucho salud y belleza

Voz 8 03:16 ah pues la oración como siempre

Voz 5 03:19 las denuncias y consultas de los oyentes

Voz 11 03:22 en octubre de dos mil dieciocho dice una pequeña reforma de la cocina me el momento de Gamal al principio todo perfecto lavado era muy silencioso de la extracción de aire era uniforme tal y como me viene a ser veinticinco

Voz 0927 03:34 no hablamos de este caso de una campana con problemas en la campana de humos de una cocina con nuestra asesora jurídica hay como siempre el humor de El Mundo Today

Voz 12 03:43 Vueling recomienda a sus pasajeros que vayan al aeropuerto dos horas después de la hora el despegue

Voz 5 03:49 SER Consumidor es como ir al oculista siempre intentan que tengamos los ojos muy abiertos con las supuestas bondades de algunos alimentos lights yo no conozco ningún rodaballo la

Voz 0927 03:59 con productos con polémicos como la homeopatía cuando estás enfermo tu Tomás homeopatía o no

Voz 13 04:04 no precisó rebajarle a San Blas la diferencia este rezagados Blas es mucho más barato que en homeopatía

Voz 14 04:10 con ciertas clínicas que te la pueden jugar estamos pagando el crédito a clínicas están gravadas con pirámides alimentarias sospechosas

Voz 8 04:19 quiénes eso los patronos de la Fundación de radiación me dice alcohólicas y alimentos procesados en su gran mayoría

Voz 14 04:25 pese a todo siempre nos acaban dando gato por libre

Voz 13 04:29 digo hace muchos años ya se vendían toneladas de rabo de canguro

bueno ya saben y ya sabéis que la luz ha vuelto a dispararse cuarenta por ciento en los primeras semanas del mes de enero veremos cómo evoluciona seguramente a peor las gasolinas ya sabemos también que está por ahí por las nubes y en pleno lío de los consumidores sobre los coches diésel el abandono o no de lo tradicional por los híbridos hornos eléctricos y es momento no llega otra alternativa intermedia pero muy interesante transformar el coche de gasolina que podéis tener vosotros cualquiera de vosotros a Gas más barato más ecológico bueno el Gobierno incluso ha propuesto recientemente destinar sesenta y siete millones ayudas a la compra de coches eléctricos también de gas nuevos

Voz 15 05:10 que podéis tener vosotros cualquiera de vosotros a Gas más barato

Voz 0927 05:16 más ecológico bueno el Gobierno incluso ha propuesto recientemente destinar sesenta y siete millones ayudas a la compra de coches eléctricos también de gas nuevos productos análisis comparativos

Voz 8 05:30 Nacho Pérez muy buenos días buenos días qué tal cómo estáis CEO de ir con gas no eso es decir con la mía

Voz 0927 05:36 muy bien que os dedicáis precisamente a transformar coches a algo como el gas que era algo que no era muy habitual hasta hace muy poquito no

Voz 16 05:44 efectivamente hasta hace poco pues bueno siempre ha habido presencia de de la base de automoción pero como bien comentas de la forma muy discreta posiblemente muy dirigido hacia el sector profesional del taxi pero ya de una forma entre comillas masiva como empieza a hacer ahora pues pues no

Voz 0927 06:02 cualquier coche se puede transformar para que para que vaya por gas y no por por por gasolina no porque Diesel no es otra historia

Voz 16 06:09 diesel ahora mismos es está evolucionando la tecnología pero todavía está muy verde y muy poquito se pueda hacer gasolina pues pues prácticamente cualquier vehículo gasolina se puede transformar sólo tiene que cumplir principalmente el requisito y es que sea el bulo tres en adelante que quiere decidir pues más o menos vehículos del dos mil dos mil uno en adelante con antigüedad de dieciocho años pueden ser transformados para que funcionen en cuanto a todas

Voz 0927 06:34 que son precisamente los coches de los que más pegas les ponen para circular cuando hay problemas de restricciones de tráfico por la contaminación no

Voz 16 06:41 efectivamente pues ya sabéis ahora que con el de etiquetado de la DGT pues tanto a vehículos sin distintivo que tienen ya sus restricciones como luego según se va elevando el regreso a los escenarios con concierto distintivo pues pues tiene problemas

Voz 8 06:55 ya de tráfico así contaminan mucho menos

Voz 16 06:59 si baja sobretodo de un vehículo Auto Gas ha transformado a otro horas respecto a a la a las emisiones que puede tener ese propio vehículo gasolina original pues bajamos en un porcentaje altísimo en la emisión de partículas de de de no que es son los dos principales causantes de los problemas de calidad

Voz 17 07:23 el aire que tenemos en las grandes ciudades pues de la famosa

Voz 16 07:25 combina que todos conocemos por ejemplo en Madrid o Barcelona otras ciudades grandes

Voz 0927 07:30 ese coche pasaría a tener una etiqueta que en determinadas circunstancias podría circular perfectamente incluso en los días malos

Voz 16 07:36 correcto cualquier vehículo Euro IV en adelante estamos hablando vehículos del dos mil cinco en adelante siempre hablo de dos vehículos gasolina cuando a los transformamos pasan directamente

Voz 17 07:47 a tener la etiqueta eco

Voz 16 07:49 entonces por ejemplo pues un día como como esta semana hemos tenido en Madrid

Voz 8 07:54 Adrià con con una escenario dos

Voz 16 07:56 sabéis que pueden circular cualquier vehículo que tenga etiqueta pero no pueden estacionar vehículos y que no tengan etiqueta eco cero pues en este caso cualquier vehículo gasolina transformado a además podría estacionar con etiqueta eco en en Madrid

Voz 18 08:12 que no tenía y no tendría esa esa

Voz 16 08:15 Jones más allá de de este escenario ya un presión cuatro que todavía no lo hemos tenido pero bueno desafortunadamente es muy probable que que se nos dé pues ahí ya sí que habría también restricciones al al tráfico que los etiqueta de constan exento

Voz 0927 08:28 vale ese utiliza o GLP Gas Natural esto qué significa en la instalación es compleja es difícil porque el coche sigue pudiendo utilizar perfectamente la la gasolina no

Voz 16 08:40 exacto es importante lo que acabas de comentar lo primero es decir que que el vehículo sigue utilizándose gasolina con lo cual pues si hacemos un viaje por ejemplo en Auto Gas estamos hablando que hay más de esta de seiscientas estaciones a nivel nacional seiscientas gasolineras a nivel nacional que que suministran Auto Gas bueno pues no sólo el problema pero si queremos a través de un pulsador que instalamos en el salpicadero de él el conductor el usuario puede cambiar de gas a la gasolina de gasolina gas cuando cuando quiera Illa transformación o la instalación de ese vehículo todas las pues en contra de lo que pueda pueda parecer realmente sencilla es una instalación que se hacen en un taller tiene que ser talleres autorizados pero no hay muchos ya hay cada vez va viendo más hay una operación que se hace normalmente entre uno y tres días dependiendo de la complejidad de del vehículo pero pero es una transformación sencilla de hecho no se modifica aunque parezca lo contrario no sea modificada del motor son una serie de componentes adicionales al motor que ponemos que ponemos en el que instalamos en el vehículo para que puedo crisis dado togas pero el motor en si no modifica en absoluto para

Voz 0927 09:50 lo importante para terminar precio cuánto cuesta esto me digas qué tal

Voz 16 09:54 no no ya ya lo verás cómo cómo no te va a aparecer en Permira en la horquilla de precios de mercado más o menos está en torno a mil trescientos mil cuatrocientos como mucho mil quinientos euros ya con con iban precio final adquiriente ya con su instalación homologada con lo cual estamos hablando de tener una posibilidad una alternativa a evitar restricciones pero una gran ventaja de todas es que también es muy económicos

Voz 17 10:21 además un ahorro de un cuarenta ó cuarenta y cinco

Voz 16 10:23 Torres de la gasolina que ocurre es muy fácil recuperar a amortizar esa inversión de mil trescientos euros sólo con con el ahorro en combustible

Voz 0927 10:33 perfecto es una alternativa sin duda para muchos que ya se veía con un problema Ésta es una una posibilidad menos contaminante y pueden seguir con su coche si es que es lo que quieren Nacho Pérez CEO de ir con gas muchísimas gracias

Voz 16 10:45 gracias a vosotros un placer

y diecisiete millones de usuarios de coches que ya utilizan el el GLP así Kay importante porque sigue habiendo muchas dudas entre los usuarios hasta hay quién se pregunta porqué si su coche pasa la ITV en en los temas que tienen que ver con la contaminación tiene que seguir teniendo restricciones de tráfico bueno pues Le vamos a responder

Voz 20 11:22 en respuesta

Voz 21 11:26 yo soy una de esas personas que tienen un coche de más de veinte años o veintiún años yo paso todos los años la ITV cuando paso le TV me dan una una pegatina que pongo en mi coche y me dice que me deja circular hasta el año que viene porque miraló frenos una rueda armas mirado el tubo de escape que le mete una sonda me dicen que no contamina pero claro hace un normativa que por el simple hecho de tener ya veinte años yo no me dejan circular en muchos coches mucho más modernos que el mío que contaminan muchísimo más digo yo creo que no se puede utilizar los barómetros y los parámetros que tienes en la ITV que ya está todo digitalizado ir me permiten circular sin mi coche no no contamina

Voz 22 12:08 tirar por la raya del medio

Voz 21 12:10 sí decir simplemente que por el hecho de tener veinte años yo no me dejan circular me siento como con el colegio cuando el profesor castigado a todo el mundo castigo general no señor

Voz 0927 12:20 bueno esta es una alternativa lo que hablábamos antes por Gas pero la duda Se lo hemos planteado es el hacen seguramente muchos de ustedes a Adrián Fernández que es el responsable de contaminación de Greenpeace

Voz 18 12:31 hay que tener en cuenta que el hecho de que nuestro vehículo tenga que pasar la ITV no significa que no contamine la inspección que se realiza en la ITV lo que nos permite verificar es que nuestro vehículo no se emite emisiones de forma anómala es decir que no está estropeado que ni P confía

Voz 17 12:50 forme a las normas que esas fábricas

Voz 18 12:52 en su día conforme a su técnica esto no quiere decir que un vehículo que pasaría ITV no contamine nada o pueda circular indiscriminadamente por cualquier sitio porque las normas han ido evolucionando con el paso del tiempo los vehículos de más de veinte años cumplen las normas de emisiones que había Vicente entonces pero no cumplen las normas que se pueden exhibir ahora si un ayuntamiento en caso de emergencia sanitaria como el que estamos viviendo de alta contaminación decidió restringir el paso a los vehículos más contaminantes es por eso que además de la ITV que lo que detecta son

Voz 23 13:25 en esta anómala yo veía graves existe el etiquetado de la DGT que clasifica

Voz 8 13:30 los vehículos por su inicial

Voz 24 13:34 ah venga esto

Voz 0927 14:10 bueno hay vamos al lío de libro destaca ya en ventas desde el martes salió el martes y ya está ahí entre los más vendidos pero vamos a ver es el anunció la semana pasada Dieta Cáncer escrito por Julio Basulto y Juanjo Cáceres con un capítulo importante también de Carlos González ir por luego de nuestro compañero Carles Mesa

Voz 14 14:39 alimentación y nutrición sin letra pequeña

Voz 0927 14:44 dieta cáncer que puede que no puede hacer tu alimentación editado por Martínez Roca Editorial Planeta Julio Basulto muy bueno

Voz 8 14:52 días muy buenos días Juanjo Cáceres muy buenos días hola buenos días un placer de

Voz 0927 14:57 eh que estéis aquí en Ser Consumidor con el libro todavía calentito contentos de cómo está evolucionando sólo en los primeros días la la ve las ventas de vuestro Libro

Voz 8 15:06 muy contentos enorme bueno entre otros motivos porque eso desplazó las compras de otros libros que pueden poner en riesgo la salud población oye lo

Voz 0927 15:16 sudor ya sois autores de digo conjuntamente de más vegetales menos animales o comer correr vamos que sus casi casi pareja de hecho

Voz 8 15:25 somos Oña de carne ya no vale

Voz 0927 15:29 además Julio ya lo conocen ustedes porque está aquí habitualmente en el programa además autor de ese me hace bola no más dieta mamá come sano y bueno y muy orgulloso por supuesto de que de que estén aquí en en SER Consumidor y cómo lo veis estáis satisfechos estéis contentos de el resultado final bueno que me vais a decir vosotros que sí que mucho porque de sobre esto de cáncer Irureta ha habido muchas polémicas e Hinault precisamente buenas

Voz 1251 15:56 estamos muy contentos de hecho una de las razones que no llegó a escribir el libro fue precisamente uno de los bestsellers en España relacionada con el cáncer es de una mujer llamada Odile Fernández que tiene un libro que se va a mis recetas anti cáncer también editado por Planeta precisamente en el que dice las grandes mentiras como por ejemplo beber agua filtrada Alcer la leche materna bebida cura el cáncer o la dieta macrobiótica o tonterías pero les tiró con el cáncer así que bueno estamos contentísimos estamos está dos años trabajando en el libro hemos puesto cincuenta páginas biografía si no se estamos desnudos

Voz 0927 16:30 se se dicen muchas cosas verdad decías de algunas del microondas el gluten lactosa el revestimiento de las sartenes la piel de las frutas los aditivos alimentarios el café o sea que hay cantidad de cosas que nos creemos se creen muchos muchos Suárez que no tienen nada ningún el rigor no se basan en nada científico no

Voz 26 16:50 sí en efecto con alrededor de las cuestiones que Fenoll que no producen cáncer notamos que existe una enorme confusión en la alimentación y sobre todo una enorme confusión respecto a los efectos de la alimentación en su relación con nosotros en este libro fundamentalmente hemos querido dejar claras cuatro cosas una que no es básicamente alimentación pero que no parece importantísimo en los tiempos que corren que son las denominadas terapias alternativas porque son peligrosas a eso dedicamos una buena parte del libro hemos querido dejar claros en qué medida la alimentación puede ayudarnos a prevenir la aparición de algunos tipos de K

Voz 17 17:24 en el que la alimentación sí que tiene un papel preventivo

Voz 26 17:26 no consumir alcohol no fumar en no consumir exageradamente carne o alimentos procesados nos puede ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer hemos querido explicar qué es lo que podemos hacer con nuestro alimentación cuando nos cuando se diagnostica un cáncer pero evitando esa relación absolutamente falsa que os establece a veces entre alimentación y por ser porque tal cosa no existe y lo más importante hemos quedado hemos querido dejar claro que los tratamientos convencionales aquellas que recibimos en nuestros hospitales contra el cáncer son la el único sistema

Voz 16 17:54 más eficaz para el tratamiento del cáncer no la alimentación

Voz 26 17:57 ni mucho menos cualquier terapia alternativa que alguien sin ver

Voz 0927 18:00 ponéis mucho énfasis en que un buen estilo de vida es una manera barata gratificante es decir textualmente bastante efectiva para prevenir numerosos tipos de cáncer no

Voz 1251 18:10 sí habríamos haber dicho para disminuir el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer entonces sí porque aunque no está mal usado la palabra alguien puede interpretar que bueno pues que siguen un buen estilo de vida seguro seguro que no va a padecer un cáncer y eso no sería ciencia eso sería baja no pero sí es cierto que instado a unos buenos hábitos de vida a escala poblacional puede disminuir un alto porcentaje de tipos de cáncer por ejemplo el fondo del cáncer con calcula que un treinta por ciento de todos los cánceres se podrían evitar con buen estilo de vida no y eso incluye de tabaquismo

Voz 27 18:42 porque si quisiéramos el tabaquismo

Voz 1251 18:44 cifra sería superior pero mira sumando a lo que ha explicado Juanjo lo explica muy bien que es lo más importante que hemos querido transmitir en el libro esos cuatro puntos yo añadiría que nos hemos puesto un par de capítulos más que son uno qué hacer cuando el cáncer está instaurado que mucha gente precisamente busca este tipo de libros cuando ya padece un cáncer no que se puede hacer desde un punto de vista nutricional hemos dedicado no sé si ochenta páginas al tema y también otro capítulo cortito en esta ocasión porque no daba para demasiado que es cuando hemos superado un cáncer los llamados cáncer Survivor esas personas que han pasado un cáncer porque ya les han dado el alta no pues que pueden hacer para no recaer de nuevo para no tener una rapidísima

Voz 27 19:21 bien

Voz 0927 19:22 oye ponéis mucho énfasis también en el tema del sedentarismo por supuesto en la importancia de una de una alimentación saludable pero también en la importancia de la actividad física

Voz 26 19:35 no es buena como alguien tal vez nosotros somos unos grandes defensores de la actividad física lo explicamos en comer y correr lo explicamos hacen más vegetal y menos animales naturalmente aquí pues era deja de ser personas reactivar vuelve a ser un factor protector ante determinados enfermedades que por lo tanto no podemos más que remarcar no

Voz 0927 19:54 por ejemplo decir que aproximadamente dos de cada cien tumores atribuyen a las carnes procesadas o que el once por ciento de todos los cánceres en España son atribuibles al alcohol

Voz 1251 20:03 Vueling importantísimo estudio en Lancet una crítica muy serias

Voz 8 20:06 sí que indicaba que

Voz 1251 20:09 el Alzheimer es la demencia guardar una relación estrecha con el consumo de alcohol tanto es así que se considera que es uno de los principales factores de riesgo evitables de padecer demencia se estima que en el mundo mueren unas dos coma ocho millones de personas las cada año por culpa del alcohol los accidentes de tráfico más o menos matan un millón de personas vamos preocupadas con los accidentes de tráfico yo creo que nos deberíamos preocupar un poquito más pues no tomar tanto al asociar tanto el alcohol a la alegría a las festividades en las celebraciones no

Voz 0927 20:38 bueno hay hay otro aspecto que que veo que habéis puesto mucho interés que es decir ningún estudio fiable relacionado los aditivos los alimentos ecológicos los transgénicos el gluten la leche la soja

Voz 26 20:49 ayer la absoluta falta de evidencia científica respecto a una relación causa efecto entre lo que acabas de dar la aparición de un cáncer no hay evidencia científica y en cambio pues como decía Julia hacer momento no damos suficiente importancia el riesgo que produce el alcohol

Voz 1251 21:04 sí yo añadiría mira ya ya que mencionabas no los aditivos el microondas a esto hemos dedicado buena parte del libro desmentir

Voz 27 21:10 no pero porque lo que despista a la gente

Voz 1251 21:13 sólo tú mencionados las carnes procesadas el a Cancer Research Kheyl a una entidad muy reputado en cáncer estima que aproximadamente el veinte por ciento de todos los cánceres colorrectal es que es la segunda causa de cáncer en varones en España pues el veinte por ciento de de todos los cánceres son atribuibles sólo al con a la suba el consumo de carne roja así procesadas entonces como decía si te despista pensando que el telón de la sartén el microondas los aditivos el gluten no tonterías así te producen cáncer a lo mejor no prestar atención a lo que comentaba Juanjo sobre el alcohol y accidentes de tráfico y cáncer u otras patologías por ejemplo hepáticas no o ir al elevado consumo que tenemos de carnes procesadas ahí sí que hay evidencia consisten de relación

Voz 0927 21:52 la obesidad sobrepeso exceso de peso y contribuye no pueden ayudar a que se pueda desarrollar un cáncer

Voz 1251 22:00 no es un factor muy modificable una persona que padece obesidad es como decirle a alguien que yo que sea uno que mide uno noventa decirle baja de altura ballet decrece así que si bien es cierto que el exceso de peso incrementa el riesgo de cáncer a escala poblacional como él es un factor muy modificable y sin embargo hay algo que sí que es modificable que es el estilo de vida y que se sabe que mientras que el hecho de adelgazar no está claro que disminuía el riesgo en versos que padecen obesidad sí se sabe que mejorar el estilo de vida en personas que padecen obesidad eso sí disminuye sus posibilidades de padecer un cáncer y desde luego aumentar su calidad su esperanza de vida no la homeopatía

Voz 0927 22:35 da o la acupuntura pueden curar el cáncer

Voz 26 22:38 evidentemente no nosotros es lo que estamos diciendo todo el rato es que tenemos que mirada hacia la medicina que recibimos en nuestro a través nuestros sistemas de salud era precisamente pienso que la confianza en las terapias alternativas lo que creo que entre otros efectos creer entusiastas terapias a pensar que a lo mejor no vacunar a los niños y que pone en riesgo son todos esos esfuerzos que hacemos para que la gente acuda a nuestros centros de salud la importancia nuestra sanidad sí cuando lo que realmente necesitamos son recursos que la gente tenga confianza en nuestros hospitales que tengan confianza en que es necesario avanzar en la investigación de nuevos tratamientos más eficaces por ejemplo para que los tratamientos de tumores que tienen un peor pronóstico ahora no dejen de tener que se dejen de tener ese mal pronóstico inhabilita Mossos extremado eso lo público poner al servicio de la gente los tratamientos necesarios sea cual sea el coste de sus tratamientos ya sea cual sea el coste que les represente a la gente acceder a esos tratamientos cual monta tiene derecho tiene derecho a la salud cuando creemos que el sistema de salud no es la respuesta adecuada nos estamos haciendo un favor como sociedad

Voz 0927 23:44 Julio para atender a alguna alguna dieta cura el cáncer para dejarlo claro lo tenemos muy claro muchos pero a ver no no y mil veces y esto se vende muchas veces

Voz 8 23:57 sí bueno bueno

Voz 0927 24:01 libro súper interesante que despeja muchas dudas de hasta qué punto la alimentación los buenos hábitos de vida pueden ayudarnos para no tener un problema tan serio después si para las personas que tiene un cáncer también en caminar unos por por lugares seguros científicamente probados Hinault por muchas cosas que se ven por ahí muchos más con las redes sociales verdad esta cáncer que puede que no puede hacer tu alimentación Julio Basulto Juanjo Cáceres muchísima suerte yo creo que no lo necesitamos

Voz 8 24:33 pero bueno ya lo digo yo eh

Voz 0927 24:36 sale gramos Nos alegramos mucho como has salido hace unos días lo hemos visto así un poco atropelladamente lo más importante pero ahora no nos lo tenemos que leer pero

Voz 8 24:43 profundidad eh oye muchísimas fuerte

Voz 0927 24:46 te abrazo para los dos paradas

Voz 8 24:49 ha engañado

Voz 28 25:03 eh

Voz 29 25:20 ahí

Voz 14 25:21 ah

Voz 28 25:28 no

Voz 0927 25:41 mucho cuidado con muchas de las cosas que se dicen sobre este tema sobre todo en redes sociales mucho

Voz 31 25:46 cuidado eh desde luego Josip o con la mano en el fuego por lo que dicen Julio Basulto Juanjo Cáceres lo que hablan todo con el máximo interés para todo el mundo y por supuesto probado

Voz 32 25:58 científicamente hablando de cáncer esta semana se ha dado a conocer una investigación que dice que los tiques de compra tienen sustancias cancerígenas sea realizado en varios países ni el investigado principal es un español

Voz 20 26:13 la denuncia

Voz 0927 26:14 Nicolás Olea muy buenos días un placer que este otra vez en SER Consumidor catedrático de la Facultad de Medicina médico en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada no

Voz 27 26:24 así es bueno usted encabeza

Voz 0927 26:27 dado una investigación que creo que se ha hecho en Brasil Francia y España analizando los los tiques de las compras los que nos dan cuando compramos ya han descubierto que el noventa por ciento están hechos en papel térmico que eso implica problemas porque llevan bisfenol A no

Voz 27 26:42 así es es una práctica habitual la mayor parte de los tiques en todo el mundo que son térmicos no llevan tinta lo que llevan es simplemente una recubierto de un polvo blanco que se llama bisfenol A que con una cabeza térmica del lector pues imprime las letras

Voz 0927 26:59 ya que es exactamente el bisfenol A que es la la madre del cordero de toda esta de toda esta historia de de de esta polémica la gente seguramente no lo conocerá a mucha gente

Voz 27 27:08 sí sí lo conoce y no está prohibido por ejemplo en los biberones de policarbonato cuando cualquier madre va al supermercado a la farmacia comprar un biberón Se los enseñan y ponen todos sin bisfenol A BPA indicando que desde el treinta de junio del dos mil once está prohibido en los biberones de plástico para alimentar Alonso niños en el año dos mil dieciocho ha prohibido en todos los envases alimentarios que hacían papel reciclado cartón reciclado latas recubierta interiores o un plástico que esté dedicado a niños son menores de tres años para la alimentación de niños menores de dos años pero como tiene muchas utilidades una de ellas es precisamente éste el de los papel térmico para recibos

Voz 0927 27:57 es eso que llevo al bisfenol A en esto recibos es ese polvillo que algunas veces al incluso los bolsillo cuando metemos lo

Voz 27 28:03 ejes es ese que cuando uno saca los tiques para devolver la compra sea borrado lo que pone queda un polvillo blanco tiene en el organismo pues oficialmente ya ya oficialmente desde el año dos mil diecisiete dieciocho visionó la ex director endocrino se conocía desde el año mil novecientos treinta y seis pero ha tardado un tiempo en reconocerse oficialmente es decir director de endocrinos significa que dentro del organismo mimetismo imita a las hormonas en este caso a las hormonas estrogénica femenina y eso se ha asociado con algunos problemas de comportamiento en los niños con infertilidad en los jóvenes o con cáncer hormonas dependiente los adultos

Voz 0927 28:45 ya ha retirado en algunos países no

Voz 27 28:47 si en el año dos mil catorce se prohibieron por una decisión de la Asamblea Nacional francesa su sustitución fue inmediata después hizo en Bélgica en Dinamarca por España parece que está esperando al dos mil veinte

Voz 0927 28:59 ya usted sabrá leído seguramente en las redes estos días nosotros lo publicamos en en nuestro Twitter y en Facebook en de Ser Consumidor y claro habría mucha gente que decía pero cuantos tiques hay que tocar pero de verdad esto no es alarmista porque tampoco estamos todo el día tocando tiques de compra

Voz 27 29:17 si hay un grupo de profesionales abundante humo en España que se llama las jóvenes cajeras de supermercado que durante ocho horas laborales tocan kilómetros de tiques precisamente eso es lo que pidió la Asamblea Nacional francesa que se prohibiera su uso para no exponer a personal inocente que es la mujeres jóvenes trabajando de cajeras porqué mujeres jóvenes porque se exponen endémica Obviamente pasa la sangre puede poner a lo embrión y a los fetos y que están embarazadas

Voz 0927 29:47 sea especial es especialmente para personas que están tocando continuamente pero no tanto para el usuario que hace una compra cada cierto tiempo lo toca unos segundos ya está no o todos lo deberíamos evitar en la medida de lo posible

Voz 27 29:59 el muy claro todos porque contribuye a la exposición diaria a ustedes endocrinos que tiene un problemilla que es hace un efecto acumulativo combinado lo que se llama el efecto cóctel es un poco no de la lata de conserva un poco de bisfenol A por el plástico de el vaso y un poco de dicen hola por el tique y al final todos los niños españoles se lo digo claro todos los niños españoles de cuatro años orinan todos lo días bisfenol A S está publicado con nuestro grupo y eso no debería de estar ocurriendo profesional entonces cuando vemos

Voz 0927 30:35 dado los tiques sería prudente y tratar de evitar tocar la comida al momento no

Voz 27 30:40 probablemente si primero evitar que el tique vaya dentro de la comida sobre todo si uno comprado pescado o mejillones que le ponga en el ticket húmedo pegado a la comida lo segundo el cuando se llega a la Casa tirar esos tique hiciese necesario guardarlo como dice muchas veces en la dependienta o el dependiente al vendernos algo usted una fotocopia porque estos tiques Se borran vale lo han dicho alguna vez eso sería fotocopia y el resto se tira uno de los grandes problemas de tirarlo se lo digo es que esos tiques tirados a la basura son el gran contaminante de visionó la del papel reciclado

Voz 33 31:17 si cubrimos el el dos mil trece

Voz 27 31:19 el papel reciclado tiene un problema con el ya es que viene de el papel térmico que se ha tirado a la basura

Voz 0927 31:26 bueno yo les pregunto ya para terminar Si esto tiene estos riesgos la utilización de este papel porque no se retira a nivel mundial ya concretamente en nuestro país ha retirado ya en otros países

Voz 27 31:37 pues se dan plazos para tomar las medidas según dijo la Administración cuando en el año dos mil catorce se lo dijimos que sí que estaba programado su retirar su retirada progresiva y que en dos mil veinte empezaría la sustitución en esos Le dijimos no no hay ninguna razón para esperada en dos mil veinte cuando uno conoce un riego tiene que actuar preventivamente con cautela no

Voz 0927 32:02 la Olea un auténtico experto en todo lo que tiene que ver con tóxicos catedrático en la Facultad de Medicina hay médico en el Hospital San Cecilio de Hospital Clínico San Cecilio de Granada muchísimas gracias

Voz 27 32:13 gracias seguiremos muy de cerca esta noticia ver cómo

Voz 0927 32:16 solución en a ver si es verdad que los quitan del del mercado

Voz 27 32:18 así es un saludo adiós

bueno no queremos asustar simplemente informarles es que tengan en cuenta estas informaciones y parece evidentemente que hay evidencias de esto es un problema más o menos serio no para todo el mundo pero bueno

Voz 35 32:41 SER Consumidor está en la red para que le den con tus derechos síguenos en Internet estamos en Facebook tres uves dobles punto facebook punto com barra Ser Consumidor en Twitter arroba SER Consumidor

Voz 0927 33:03 los días comentarios han llamado la atención esta semana

los días Jesús bueno pues respecto al programa anterior Nuria Del Olmo decía vaya emanadas morcilla de sangre beber orina coincidía con ella Toño Alonso la morcilla mía ha dejado loco Juan Miguel Redondo decía si te debes tus orines adelgaza porque bonitas todo lo que llevas en el estómago no un poco escatológico si la verdad luego respecto a la entrevista de afectados de la vista decía Elena García Santos que pena que me da esta gente por culpa de ciertos profesionales que creo a mi modo que no lo son asegurate siempre el centro oftalmológico a dónde vas a operar arte

Voz 25 33:38 desde el consumo

Voz 14 33:42 para que vean que siempre hay que denunciar

Facua Kutxabank devuelve tres mil cuatrocientos setenta euros a un socio de esta asociación después de que el hicieran pagos fraudulentos con su tarjeta OCU tóxicos en la ropa cuál es su impacto los textiles requieren más química de la que pensamos y el etiquetado no la de yo pedimos una legislación específica y la Guardia Civil que advierte a los mayores que sólo dejen entrar en casa a profesionales de la luz el agua el gas etcétera que hayan contactado previamente o vayan perfectamente acreditados

Voz 1463 34:15 hoy preguntamos cómo será el próximo coche que te compres primera opción diésel o gasolina segunda opción híbrido Le sigue eléctrico o de gas vale

Voz 0927 34:24 los resultados de la última encuesta planteáramos hacer

Voz 1463 34:26 algún tipo de dieta después de la Navidad y el resultado ha sido sesenta y cinco por ciento hacen dieta por su cuenta luego dieciocho por ciento dieta milagro Le sigue trece por ciento bajo control médico eso sí muchos se han quejado de que faltaba la opción de que no hacían dieta está todo

Voz 0927 34:43 ha invertido de lo que debía ser eh a sigue dieta bajo control médico dieta un poco cuidando nos ir desde luego lo que menos me gusta es eso de la dieta milagro eh detiene que tiene sus Pelé

Voz 15 34:53 otros nos vamos ya a las como casi siempre para ahorrar

Voz 14 35:00 Powell

Voz 1463 35:05 Rodrigo Jiménez Rico responsable de la aplicación oportunista buenos días

Voz 10 35:08 hola buenos días muy en primer lugar

Voz 1463 35:11 la aplicación de cupones de descuento es no es así

Voz 10 35:14 sí así es descuentos de dos mil en toda España

Voz 1463 35:18 sí descargas gratuitas esas promociones se pueden aplicar todas las veces que uno quiera o sola ve o una vez por la compra

Voz 10 35:25 no todas las veces que tú quieras van ligadas al consumo entonces pues descargarse los cupones que considere seguir siempre que quieras con cupones establecimiento

Voz 1463 35:35 has dicho que es para todo el país por lo tanto cualquier persona que no esté escuchando puede descargarse la ir a cualquier comercio que esté ligado con vosotros no es así

Voz 10 35:46 sí totalmente a través de la página web oportunista punto com o descargando la aplicación móvil oportunista que además te geoposicionan oposición que ubica IT muestra las ofertas más cercanas a Ci

Voz 1463 36:00 es una aplicación gratuita pero el acceso a estos cupones como decimos es simplemente descargando se la aplicación

Voz 10 36:07 efectivamente de hecho apenas hay que registrarse es decir desde la web componer tu y Mel ya directamente te enviamos el cupón imprimibles desde la aplicación móvil pues si tienes que poner tu y Mel decir cuál es tu localidad para que puedas recibir notificaciones de ofertas cercanas etc

Voz 1463 36:27 hay hay que imprimir estos cupones para ir a a la atiendo simplemente con el móvil se puede enseñar

Voz 10 36:33 con la aplicación móvil descargaba no hacen falta imprimirse los cupones ahora bien si no tienes un móvil inteligente y no quienes descartar la aplicación entonces desde la página web oportunista punto com recibe un y Mel un cupón descuento que tienes que imprimir para presentar en el establecimiento

Voz 1463 36:52 para dejar a un poco más claro no es solamente comercios de restaurantes sino también ocio entre otras cosas verdad

Voz 10 37:00 sí sí es parques de atracciones pero también hay mucho salud y belleza pues peluquerías centros de estética aparte obviamente es de restauración mucho fast food también centros comerciales

Voz 1463 37:16 entre ellos están marcas muy conocidas y otras que son simplemente comercios de barrio no es así

Voz 10 37:24 efectivamente los comercios de barrio pueden darse de alta en oportunista punto com ellos mismos gestionan sus campañas pueden lanzar sus sus cupones descuento atraer clientes de su localidad

Voz 1463 37:38 bueno pues Rodrigo Jiménez Rico responsable de la aplicación oportunista muchas gracias por atendernos

Voz 27 37:44 placer

Voz 37 37:48 eh

Voz 27 37:51 están escuchando

Voz 40 38:00 eh

Voz 39 38:10 hoy

Voz 12 38:19 antes de los oyentes nos vamos a nuestro test de consumo como son los famosos los es

Voz 0927 38:24 Berto los compañeros gente que pasa por aquí bueno pues vamos a saber le toca a un portavoz de las

Voz 5 38:33 mala uva

Voz 7 38:34 todos los Evangelios a la mano derecha y repita el juramento juro ante Dios Todopoderoso que el testimonio que voy a prestar es la verdad toda la verdad y nada más que la verdad

Voz 27 38:46 su nombre José Campos

Voz 43 38:49 sí sí

Voz 0927 39:09 José Antonio Moreno muy buenos días

Voz 8 39:11 días director general de

Voz 0927 39:14 la Oficina Nacional de Defensa de la marca empezamos el test cuántas veces has pedido Loja reclamaciones mucho un huevo talla L pesan entre cuarenta cincuenta gramos entre cincuenta y sesenta o entre sesenta y setenta

Voz 8 39:31 cuánto vale un kilo de pollo dos euros cincuenta

Voz 0927 39:36 es cuando te llama algún comercial por teléfono cuelgas directamente atiende a aguantas poco o mucho que miran más en los alimentos la grasa el azúcar la sal las grasas no te han cobrado un plato en la factura dentro estarán te de verdad que hacer cierras el grifo mientras Talaván los dientes si coges la fruta en la tienda con guantes no sin ellos compras otra compras alimentos de temporada de cercanía o lo que te apetece

Voz 8 40:08 y de temporada

Voz 0927 40:10 te comen los yogures aunque estén caducados ropa de marca

Voz 8 40:14 con ropa de marca comprar productos falsificados o imitaciones jamás

Voz 44 40:21 y si te lo regalan lo usas bajo ningún concepto es una cuestión de de criterio

Voz 0927 40:28 el pecado gastronómico que te das aunque sólo sea de vez en

Voz 44 40:31 no comer una hamburguesa en una de los grandes me lo dan porque esas

Voz 0927 40:37 cuando compras ropa mira si es de la vas a poder lavar en casa de quién te decías más del Banco del seguro del operador de telefonía o de la compañía eléctrica de ninguno de los cuatro sabes la comisión que te cobra el banco por las tarjetas que llevas en la cartera cuando te piden el DNI cuando pagas con tarjeta te alegras supones mala cara

Voz 8 40:58 me alegro porque creo que es una medida de seguridad que no beneficia a todos con un Squyres

Voz 0927 41:04 gazpacho salmorejo

Voz 44 41:06 salmorejo gazpacho a los dos de dos pero al mundo

Voz 0927 41:09 comiendo con tu pareja Whatsapp las ovejas el móvil lejos para no utilizarlo cuánto hace que no renegocien una tarifa de telefonía hace tiempo lo pereza reciclan botes bolsas papel vidrio todo nada en casi todo imagínate que te dan un café frío pides otro dejas que te lo calientan en el microondas vida otro tiene ahora que comprarte un coche eliges gasolina diesel híbrido o eléctricos

Voz 27 41:40 acabo de comprarme un coche gasolina

Voz 0927 41:43 muy bien José Antonio Moreno director general de Defensa de la marca muchísimas gracias gracias hasta la próxima me dio un abrazo

Voz 45 41:52 sí

Voz 28 41:54 sí

Voz 41 41:56 eh

Voz 47 42:10 de Tous denuncias siempre es alargar la bola no te cortes expresa tus sentimientos llegado veinte mil jactó alguien me ayuda

Marta Blanco muy buenos días hola Jesús tarde vamos con vosotros lo cual mente super emisora jurídica de OCU pues nada sin más más dilatación que diría aquel primer caso al lío

Voz 5 42:43 este oyente está teniendo un problema serio con una campana de humos de su cocina

Voz 11 42:49 de octubre de dos mil dieciocho dice una pequeña reforma de la cocina instalaron una estrategia de Gamal al principio de todo perfecto grabara todo era muy silencioso de la extracción de aire era uniforme tal y como me diera el veinticinco de noviembre el exdirector dejó de funcionar por completo así que me puse en contacto con Siemens dar un técnico me dijo que tenía que llevarse el extracto tras ver que pasa los días ya hemos repetidas ocasiones hacía me el técnico siempre me comentan en onda con el fallo y que el han cambiado varias pilas pero que sigue sin funciona técnico se da por vencido me dice que no han podido arreglarlo y que tendrán que dar nuestra tornado al día siguiente vuelve a llamar para concretas recambios y ahora me dicen que han detectado error que no me lo bueno cambiar para mi desgracia observó que el extractora hacer ruidos raro pero dice que esos ruidos son normales y que se deben Tour dolencias de ser aspirado técnico se ríe con sorna y me dice que ellos no pueden cambiar nuestra actor Paul Kagame tras varios días lidiando con este problema no consigue hablar con responsables decía me total ahora estoy con un extracto Siemens mal reparado que hacer ruido no funciona como cuando lo compré pongo una reclamación a mí o a través de OCU o de Facua tengo derecho ponen una denuncia en los juzgados sin coste

Voz 0927 43:54 Marta esto es una chapuza porque yo desde fuera digo vamos a ver si si quiere mantener su imagen de marca hombre cambiarle el extra tory punto no

Voz 17 44:03 pues mira no por supuesto que si estamos ante un problema de garantía de los que hemos hablado muchísimas muchísimas veces entonces la gente tiene que saber que se tiene derecho a la reparación o a la sustitución en una de las las formas de saneamiento es desproporcionada en este caso en concreto además es que él ya ha optado por la reparación con lo cual es que no debería tener ningún problema dado que el bien no hace ruido y está claro que hacer ruido y al principio no hacía ruido que derechas sustitución mía yo le recomiendo que en su caso en concreto está dentro de los seis primeros meses además con lo cual la presunción de veracidad esa falta de conformidad está clara acreditar nada solamente que el bien no es conforme sí pero desde una asociación de consumidores que reclame a través de ellas porque es una vía más de reclamación se ha intentado una mediación sino por supuesto que vayan los servicios de consumo a la OMIC y que presente una solicitud de mediación incluso un arbitraje de consumo Ike sepa que puede acudir a la vía judicial porque en su caso en concreto es inferior a dos mil euros no de abogado ni procurador

Voz 8 45:02 por lo menos que lo sepa esta otra oyente nos relata

Voz 1014 45:06 me siento acosada por Jazztel no sé cuántas veces les he pedido que borren mi número de teléfono de su base de datos y me siguen llamando que tengo que hacer para que me hagan caso además están usando unos datos que nunca les proporcione

Voz 0927 45:20 qué le pueden es decir yo voy a darle todo

Voz 17 45:23 pautas una general y otra particular la primera que se apunten a la lista Robinson eh esto es un mecanismo que permite una forma fácil y gratuita en muy ágil evitar la publicidad de las empresas que no ha dado los datos o que yo he dado los datos pero no para que me me ha cosen con publicidad vale entonces esto funciona tanto para publicidad por teléfono como por correo postal correo electrónico y SMS eh eso sí que sepa que la inclusión en la Lista Robinson no no es efectiva hasta tres meses más tarde de la misma con lo cual vamos a la pauta particular en su caso en concreto y para que la dejen de acosar que solicite por escrito a la cancelación de sus datos a Jazztel igual hacen caso en un mes que tenga una reclamación ante la Agencia Española de Protección de edad

Voz 16 46:07 estos

Voz 17 46:08 está muy perseguido se sancione a las empresas osea que no se preocupe que tiene todas las de ganar

Voz 1014 46:13 tele han inundado su casa tiene dudas sobre cómo resolverlo

Voz 48 46:17 el vecino de al lado unos ha inundado un piso que tenemos como segunda vivienda a cuatrocientos kilómetros de donde vivimos habitualmente esto ha ocasionado una serie de viajes que no teníamos previsto con el consiguiente gasto de kilometraje de comida fuera de casa IU y luego una serie de horas de de trabajo o aquí no después de que estuviera en los carpintero los pintores albañiles y mi pregunta es si tenemos derecho a que no indemnice la compañía aseguradora por esto gasto imprevisto para este tiempo que no teníamos que gastar aquí no es decir podemos solicitar alguna ayuda económica

Voz 17 46:59 mira a Jesús saque hay que distinguir dos cosas distintas uno el seguro que yo tenga contratada con contratado para mi casa para mí vivir anda ya hay tendrá que ve condicionado pero lo que está claro es que lo que sí que pueden reclamar es al vecino que ha ocasionado esos daños vale eso viene regulada en el Código Civil ese artículo mil novecientos dos el que causa daños interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado aquí lo más importante es un tema pericial es un tema de prueba hay que acreditar que este vecino ha causado estos daños y hay que acreditar todos los daños ocasionados como consecuencia de Saint

Voz 16 47:32 en mayo a esos gastos de claro

Voz 17 47:34 traje ese esos desplazamientos esas comidas además de la restitución a su forma original en la reparación del daño en sí con lo cual yo les recomiendo que que recopila todo que presentó una reclamación por escrito a su vecino a lo mejor lo más probable es que responda el seguro del vecino

Voz 1014 47:52 mi hija compró on line un vuelo de ida y vuelta a Nueva York más hotel con Expedia punto es del veintidós al treinta y uno de diciembre Expedia les dice que están emitiendo el billete y al instante que hay un error ya que el nombre y primer apellido aparecen juntos en el espacio destinado al nombre y que un implica que pierde lo pagado por ese billete tiene que comprar otro que le cuesta la friolera de mil trescientos euros reclama por teléfono y le dicen que al ser un error del cliente no recupera el dinero nos pregunta qué podemos hacer ante un programa informático que sospecha que el error es del cliente Hinault de ellos qué pasos debemos dar vaya tela Marta

Voz 17 48:34 pues sí protestas prestas problemas de difícil solución puesto que son temas probatorio robar de quienes el error en Primera la normativa no regula nada sobre el estos fallos estos errores tipográfico con lo cual hay que está a la política comercial de la compañía aérea hay compañías que permiten esa subsanación sin coste cada vez menos nos vamos a engañar hay algunas que te permiten subsanarlo con coste y cada vez el coste en San incluso supera el importe del billete como parece que en este caso IEC algunas compañías que ni siquiera permiten subsana sino que te obligaba

Voz 16 49:07 comprar un nuevo billete

Voz 17 49:09 eh no obstante lo que hay que saber siempre Se trata de un simple error tipográfico cómo va este que sucede en este caso se puede solicitar ante los tribunales la nulidad de dicha cláusula abusiva está suponen un enriquecimiento injusto para la compañía hombre

Voz 16 49:23 que me he equivocado que es un espacio

Voz 17 49:26 otra cosa del otro mundo

Voz 0927 49:28 mira el tren que pierda el billete que osa de verdad me parece de verdad

Voz 17 49:32 es sólo ocho es bochornoso entonces yo sí que les recomiendo que presentó primero una reclamación a la compañía diciendo que es un error tipográfico que se están aprovechando del mismo insinuó le hacen caso se puede intentar una mediación pero no suelen responder a las mediaciones en ese tipo de situaciones con lo cual la única vía efectivas la vía judicial el otro día

Voz 1014 49:50 quise comprar un pueblo en rebajas que tenía un descuento del treinta por ciento el problema es que la cantidad a pagar no tenía aplicado el treinta por ciento del precio original cincuenta y nueve euros sino un descuento menor se quedaba en cuarenta y nueve reclamé y me dicen que es un error Iker precios son los cuarenta y nueve Junta Se debe imponer el precio final que marcan o el porcentaje anunciado

Voz 0927 50:15 a la gente

Voz 17 50:17 la clarísimo y mira esta consulta está fenomenal porque estamos en época de rebajas lo cual la gente tiene que saber que por regla general sean rebajas en rebajas la oferta la promoción la publicidad todo lo que está etiquetado puesto así es exigible al empresario pero es que además en época de rebajas tiene que venir con el precio original el descuento efectuado el precio rebajado con lo cual a ese establecimiento le puede exigir que la apliquen el descuento que estaba conmocionado en forma de solicitarlo libro u hoja de reclamaciones

Voz 16 50:49 el establecimiento está vinculado a ese precio

Voz 17 50:51 crecido en distintas que luego el establecimiento se ha dado cuenta es un error los errores existen los sus sano pero para el primer comprador le tiene que aplicar el descuento hasta que se subsane

Voz 0927 51:02 perfecto pues ya lo sabe notable Almudena que creo que era el nombre de

Voz 8 51:06 de la entiende Almudena exacto bueno pues Marta Blanco supervisora jurídica de OCU como siempre muchísimas gracias un saludo

Voz 17 51:14 así buen día gracias a Dios no

Voz 14 51:41 SER Consumidor para consultas y denuncias SER Consumidor arroba gmail punto com Si lo quiere más fácil apunta nuestro Whatsapp seiscientos setenta y nueve cero diecisiete cero catorce