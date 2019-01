Estartapeando: solidaridad y creatividad

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 y apoyando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio pesa cerca crezca cat en ese

Voz 0194 00:17 de momento ahora para hablar de startups Rafa Bernardo buenas noches y noches hoy hablamos de esas empresas nuevas que tienen un componente solidario como parte esencial de su identidad si empresas que desde su mismo

Voz 1762 00:28 miento no apoya no respaldan causas altruistas el ejemplo de hoy lo deja clarísimo porque esa vocación estallan su propia denominación es granja Anders una startup que ofrece gafas graduadas de diseño que además de llevan a casa pero que como su nombre en inglés no se indica tiene mucho que ver también con los galgos Marta frena es una de sus socias fundadoras qué tal buenas noches buenas noches buen hablarnos primero del negocio de las gafas que hay sangre James cuál es vuestro modelo

Voz 2 00:51 pues un modelo muy simple un

Voz 3 00:53 modelo he libre de intermediarios para así decirlo

Voz 2 00:56 no tenemos una tienda física simplemente funcionamos nosotros en el medio de una cadena compuesta buen fabricante de monturas en un laboratorio Tiko y entonces lo que hacemos es que el usuario pueda elegir de nuestra página web la montura que más le gusta incluso tiene la oportunidad de probar cuatro monturas que más le gustan nosotros se las enviamos a casa de forma gratuita le invitamos a a vivir la experiencia con nosotros no ha que es de las pruebe salga con ellas se saca unas cuantas fotos las comparta redes sociales Si al final elija la que más le gusta la que más de favorece recogemos estas gafas nos entrega su graduación nosotros ya le entregamos en una semana la Gaza graduada en su casa

Voz 0194 01:38 cómo llevan los usuarios de gafas acostumbrados a ir a una tienda eso de que te lleven las monturas a casa que os dicen vuestros

Voz 2 01:43 dientes si realmente la persona hemos visto hemos visto un cambio importante en el comportamiento de usuario también relacionan

Voz 3 01:50 industria óptica los usuarios de gafas

Voz 2 01:52 los que de verdad alas llevan está obligado a llevarla así las cambian con cierta frecuencia ya no quieren estar obligados a visitar muchas tiendas ópticas aprobar muchas monturas simplemente tienen un estilo muy claro entonces ven gafas que les gustan de nuestra página web las eligen ya está aquí es muy divertido porque nosotros que somos una startup y funcionamos así en modo startup pero aprovechamos cada ocasión para pedirles feed back entonces durante estos primeros meses de vida les estamos llevando personalmente las gafas a casa entonces la gente se queda bastante sorprendida cuando llegamos nosotros y les preguntamos cómo los han conocido eh les invitamos a que se comprueben las gafas les sacamos fotos de es una experiencia de usuario bastante inusual en un momento seguimos hablando de del Compromís

Voz 0194 02:37 Solidario de esta empresa con los calvos

Voz 1 02:41 un pequeño negocio puede tener una pequeña incidencia que suponga un gran problema que necesita una gran solución Vodafone One Profesional te ofrece grandes soluciones para que tu pequeño negocio crezca como soporte informático las veinticuatro horas al día siete días de la semana informa tiene catorce cuarenta impreso en tiendas Vodafone Vodafone en tu Partner en la era digital

Voz 0194 03:02 continuamos la conversación con Marta frena en vuestra empresa Marta además de vender gafas os interesa el bienestar de los galgos y eso lo lleva en el nombre

Voz 3 03:09 eh nuestro nombre efectivamente es granja Anders en inglés significa Galgo dimos estén nombre al proyecto desde el principio porque cuando lanzamos esta iniciativa teníamos claro que queríamos que se acompañará de una responsabilidad social sí y como aprendimos esto de la responsabilidad social lo vimos en Google realmente gol tiene algo que se llama filosofía del Ginsberg es decir la persona que consigue uno sea exitoso Si estos logros puede devolver a la sociedad estos logros porque al final es con la sociedad y los usuarios que consigue este éxito no nosotros también ahora estamos vendiendo gafas porque a la gente les gustan y los compras sin sin personas nosotros no seríamos nadie y entonces queríamos Joseba una responsabilidad social los tres socios fundadores somos muy animalistas encantan los perros y en particular los galgos uno de nosotras

Voz 2 03:58 tiene un galgo o tenía bueno cuando era cuando no

Voz 3 04:01 más pequeñito en el pueblo de Andalucía de sus de sus abuelos entonces

Voz 2 04:05 muchas veces nos cuenta historias y anécdotas

Voz 3 04:07 la de pues este hito hoy de los recuerdo realmente felices que tiene no asociado a él y entonces fue nada más investigar tema galgos en Internet y salió a la luz un problema que digamos tenemos aquí en España que es el problema de la caza de la liebre con galgo después de cada temporada que de hecho es ahora enero febrero más de cincuenta mil galgos sea abandona no sacrificando estuvimos investigando estuvimos tomando contacto con algunas protectoras y ONGs que justamente cereal y a reubicar a rehabilitar estos galgos es decir lo salvan de la calle los vacunan y les ofrecen un refugio intentan que la gente les adopten hoy nos contó realmente lo lo fuerte y lo grave que es este problema en España dicho fíjate que hay muchísimas eh ONGs también a nivel Europa que que se llevan los perros de España porque aquí son muchísimos estas pequeñas protectoras solas no pueden porque ese auto financian entonces es por esto que tuvimos claro nuestra causa no lo que queríamos hacer era ayudar a estas protectoras empezamos con una en concreto que es gallego galgos del sol y a la que pues mensualmente donar una parte de nuestros beneficios

Voz 1762 05:21 además de las donaciones que digamos es la forma más habitual con la que las empresas colaboran con una causa solidaria vosotros habéis sido algún paso más allanó cuéntanos qué habéis hecho como tenía previsto seguir trabajando en este campo

Voz 3 05:32 pues mira justamente porque nuestro nuestro objetivo es no sólo donar a ellos para que digamos a hagan pues todo lo que tengan que hacer que es comprar prótesis comprar vacunas y tal nosotros queremos también concienciar un poco las personas acerca de este problema entonces con ellos y organizamos en diciembre un evento solidario en el paracaidista de Malasaña en el que pues presentábamos el proyecto con la Asociación Galgos del Sol ellos eran realmente los protagonistas de llevaron algunos gallitos comentaron lo que era el problema de de la cazada digamos con galgo explica con cómo funcionan cuál es su labor social como la gente puede hacerse voluntaria o incluso donar porque es verdad que cada ayuda en este en este sentido es bienvenida y nosotros también explicamos porque desde el comienzo no llamamos Gray hija Anders Nuestro objetivo evidentemente es a lo largo de todo este año no solo seguir colaborando con ellos yp pues seguir organizando eventos solidarios con ellos sino también ampliar el abanico de protectoras

Voz 0194 06:32 las que colaboramos tendrías que esto qué hacéis vosotros juntar vuestra labor empresarial con vuestro compromiso social es una tendencia que va más yo personalmente opinión personal creo

Voz 3 06:40 que si es decir esto has un poco con lo que te decía de aquí estoy yo creo mucho de lo de Bakio por ejemplo aquí soy extranjera si está intentando montar al algo que pues pues será mío y de emisoras Rosa en los años a seguir pero es verdad que si en este caso pues Madrid de las personas que han creído en este proyecto que nos están ayudando pues entre ellos la incubadora de startups donde ahora mismo estamos la nave de Madrid la Comunidad de Madrid que nos está acelerando no podríamos llevar a cabo esto entonces yo creo en lo en lo que te decía del Bud creo en que todas las asociaciones grandes pequeñas y medianas que sean tengan que tener una finalidad social también creo que esto efectivamente irá a más y creo que las personas que no tienen digamos una finalidad social todavía sigue deberían pensar en algo parecido

Voz 0194 07:31 Marta frena socia fundadora de dos muchas gracias por estar hoy en estartapeando gracias a las otras

Voz 1 07:37 lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es hacer que éste crezca y para eso contar con un asesores muy importante que sabes cómo puedes conseguirlo con Vodafone One Profesional que pone a tu disposición soluciones y asesoramiento especializado para que tu negocio carezca informa tiene catorce cuarenta y tres o en tiendas Vodafone Vodafone tu Partner en la era digital Guridi

Voz 0194 08:00 vamos a hablar ahora de un mercado que está creciendo con fuerza que es el de las industrias creativas

Voz 4 08:04 en el cine la moda el diseño la artesanía los videojuegos bueno la Conferencia de la ONU sobre comercio desarrollo acaba de publicar el informe de referencia sobre este sector y ojo que hay oportunidades para emprender resulta que a escala mundial la creado

Voz 1762 08:16 civilidad suponen más de quinientos mil millones de dólares sólo en exportaciones IU lo más importante ha crecido más del doble desde el comienzo de el siglo es decir en un fortísimo potencial Nos lo cuenta Miguel Crespo

Voz 0702 08:28 el informe señala que a pesar de la crisis las industrias creativas han crecido a un ritmo del siete por ciento anual en los últimos años liderada sobre todo por los bienes de diseño de moda y complementos a mobiliario decoración de interiores pasando por joyería seguidas por el cine y otras artes visuales los dos grandes polos de las industrias creativas son la Unión Europea China cada una de ya suponen un tercio de las exportaciones mundiales del sector y el tercio restante se reparte entre el resto de zonas geográficas del mundo entre las economías más vibrantes de la industria destacan varias de Asia como India Singapur Turquía Tailandia y la influencia creciente de varios países del este de Europa en sectores punteros como la animación y los videojuegos es el caso de Rusia su manía Polonia Serbia el informe de Naciones Unidas destaca cinco tendencias que están impactando de forma decisiva en las industrias creativas que seguirán influyendo sobre ellas en los próximos años la conectividad a Internet mundial el consumo vía dispositivos móviles la necesidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos la consolidación de las plataformas de contenidos y la personalización

Voz 5 09:30 pues nos despedimos

Voz 1762 09:31 el Capea capeando volvemos el lunes pero ya saben que para cualquier cosa estamos siempre en redes sociales Facebook y Twitter y en nuestro correo estartapeando arroba Cadena Ser punto com hasta el lunes hasta el lunes