Paca Tricia: "Cuando cumples 65 años parece que no tienes derecho a cosas como el sexo"

Voz 0313 00:00 Paca Tricio buenas tardes hola buenas tardes Paca Tricio es presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas Jubilados España y autora de este libro que acaba de comenzar de hechos presentas acaba de publicar la rebelión de los mayores porqué la indignación no se jubilan nunca lo puedo preguntar la edad Paca no para hoy ya que estamos

Voz 1 00:15 los años menos que Miguel mi que Miguel bueno la canción no sabíamos es que ese no soy yo una seguidora absoluta del gran poeta hay varios porque también esta Serrat pero desde luego Isabel es la canción que acabamos de que acabamos de ambos dos que me ha puesto en vez de con setenta yo me acuesto con cincuenta años

Voz 0313 00:39 la música la música tiene que tiene ese poder Paca voy a leer un un Frank he leído me subrayado varios varios párrafos de del libro que llega a una conclusión que yo he tratado de hace un momentito hay quién piensa que las movilizaciones que pusimos en marcha los jubilados van sobre la subida de las pensiones y que esta rebelión se pagará con un puñado de euros más en nuestros bolsillos quiénes tienen esa mirada tan miopes equivocan innovan a tardar en darse cuenta pero yo he buscado algún otro párrafo para tratar de desentrañar un poco las claves de lo que denuncia este libro que denuncia sobre todo describe un paisaje social del que no sé si somos conscientes en este país dice no es agradable podemos estar hablando de paga de Miguel Ríos de Manuela Carmena o de tanta gente de esa edad que no es conocida no es agradable que por tierra Mariaire desde la mañana anoche te hagan sentir que eres un problema E incluso que te aprovechas de la crisis pero así es como nos hemos sentido los jubilados al escuchar las declaraciones de ciertos representantes públicos por ejemplo el gobernador del Banco de España Luis María Linde quién se atrevió a mezclar el cobro de nuestras pensiones con el hecho de que la mayoría de jubilados vivamos en casas ya pagadas para concluir que dado que ahora no tenemos que hacer frente ninguna hipoteca podemos apañar los fácilmente con prestaciones más bajas le faltó hacernos responsables de la burbuja inmobiliaria de la Gran Recesión Bono yo creo que ahí ese explica buena parte de del sentimiento que qué quieres transmitir en este libro

Voz 2 02:07 la placa si yo creo que se llama cabreo somos muy educados y lo hayamos sentimientos pero es cabreo realmente el libro no ha tenido más misión que volcar

Voz 3 02:17 en en en blanco

Voz 2 02:20 negro sobre blanco algo que está pasando en este país sistemáticamente sin que seamos conscientes muchas veces ni siquiera los mayores cuando te ningunean hay mucha gente mayor que no es que no detecta ese ese matiz yo estoy de acuerdo contigo la palabra piejos preciosa sino sea claro claro dice dice ese viejo de mierda polarizado por lo menos ir a palabra anciano es maravillosa con la misma connotaciones cuando se dicen como antes lo has dicho tú con cariño claro que el viejo rockero es ese Le dice por su profesión por su trayectoria al viejo el viejo

Voz 0313 02:59 profesor al nosotros solos dice porque eso

Voz 2 03:01 hemos mayores consecuencia hay que insultarles la señora Lagarde de así hemos a contar la cantidad de ciudadanos que viven como reyes que sean vitoreado de los mayores diciéndoles que ya tienen bastante para vivir la señora a recordar resueltos cobra

Voz 4 03:20 caso es que ya recordar lo de la señora la carta

Voz 0313 03:23 hay que para algunos oyentes despistado que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional aún lo es de hecho con buen día pronunció la siguiente frase los ancianos cariño los ancianos viven demasiado y eso es un problema para la economía global dices ostras y responde el el el libro la responde Paca Tricio si tuviera ocasión de saludar en persona me preguntaría oiga usted qué tiene pensado hacer frente a este reto

Voz 1 03:50 supongo que dar ejemplo o no que es lo que viví

Voz 0313 03:53 hasta que has estado en el Congreso y verdad es que he comentado antes que hoy se ha anunciado con gol desde el Gobierno una una paga extra de unos trece euros para compensar la subida de la Paquilla he visto por ahí en algún en algún digital que lo que lo titulaban pero sé que hoy había una reunión

Voz 1 04:06 con con con diputados no de un año de de protestas de reivindicaciones qué tal ha ido la Reunión ahí vamos a ver hemos tenido una reunión que ha que ha

Voz 2 04:17 propiciado la mesa Estatal del blindaje de las pensiones que creemos que es el único camino para garantizar las vuestras las mías ya están garantizadas son las puestas porque da la casualidad quién está detrás nuestro son nuestros hijos y nuestros nietos consecuencia el que diga que no queremos para nuestros hijos nuestros nietos la mejor lo mejor del mundo desde luego es que no es padre o no es abuelo sencillamente y la verdad es que ha sido bastante decepcionante eso yo

Voz 1 04:45 yo aplaudo a la organización que ha organizado la mer

Voz 2 04:50 eh que defiende la el vendaje las pensiones sino que hemos sumado miles de personas lleva me parece que llevan dos millones casi de firmas exigiendo eso sí los los partidos políticos estaban todos pues han hecho una de mirar para otro lado se han puesto a explicar lo que en fin lo que ellos han lo que estaban haciendo lo que han hecho pero del blindaje de las pensiones pues es muy difícil no lo traía muy bien preparado si te das cuenta esto ya es un ya es peyorativo no lo tenía muy bien preparado es que nosotros no somos no cobramos lo que para otros cobrar no no nosotros tenemos otra procesión yo vengo del mundo de la empresa había jurista juristas había resulta que es que enseguida te buscan esa ese ese puntito desagradable no se puede decir a los invitados que vienen a verte hablar contigo que es que no no estoy bien preparado no es que no hemos venido a hablar de jurisprudencia hemos venido a hablar de derechos los derechos es que la las pensiones no sean objeto de pim pam pum en el tema cuando haya un encuentro electoral que va a haber dentro de nada un cuantos llevan a tiran unos encima de otros que yo porque yo porque yo no lo que queremos es que se respete la Constitución y el artículo cincuenta ellos lo decía el anterior presidente del Gobierno el señor Rajoy decía que es un artículo más de la Constitución nosotros somos unos ciudadanos más que necesitamos que se nos con que se reserve el derecho y se garantice el derecho que ponen en cincuenta que es todos los años el IPC cubrirá las diferencias de precios que tienen que tiene las personas sí que es bueno pues eso nos decían que con el cero veinticinco la señora bueno la señora del cielo XXV no fue la Garde la señora de Fátima Báñez

Voz 5 06:40 es que si no se cubre eso cada vez cobran menos en términos reales es que es así evidente este

Voz 2 06:45 Pahissa millones de personas mayores pobres y ahora hablan de niños hay niños pobres pero sabéis porque hay niños pobres por qué Haifa PIL familias que no pueden cubrir las necesidades de sus hijos es dramático se ningunea se dice que no que eso es una cosa que se dice lo ha dicho Cáritas lo ha dicho Médicos Sin Fronteras lo han dicho gente que no tiene ninguna connotación de ningún tipo igual que no la tengo yo la pobreza real alguien que cobra cuatrocientos quinientos seiscientos euros sube un cero veinticinco se llama estar en el umbral de la pobreza consecuencia no pueden mantener a sus a sus pequeños que han hecho quiénes hemos asumido esa función de recoger a lo que el Estado no quería dar a la ciudadanía los mayores con su con pensiones absolutamente exiguas han cubierto las necesidades de sus hijos que se habían marchado aquello del nido vacío lo han llenado no solamente con el hijo o la hija sino con el yerno o la o la nuera y además con los pequeños por qué han podido oir las madres a buscar trabajo porque había abuelos y esa palabra es maravillosa yo soy abuela de tres nietos extraordinarios bases que es después de ser madre es lo mejor que te puede pasar ser abuela los otros es muy jóvenes pero ya

Voz 5 08:13 me dijo mira sabemos cuya casa de tu madre no siempre ha dicho voy a casa de la abuela

Voz 2 08:19 y los nietos nos llaman para decirnos cosas a nosotros es no dirían jamás que también lo he hecho yo quiero decir que no estamos inventando nada por lo tanto yo creo que la falta de respeto ya digo que una vez podía un locutor de radio cuento me parece la anécdota donde nos decían ya están los esos viejito en la calle y que necesitan cariño

Voz 4 08:41 oye placa mi comentario estaban en el objetivo se enfrenta

Voz 0390 08:45 tú dices dice es que en el Congreso alguien os ha dicho que no venía bien preparados algo así hace no hace mucho me encontré en en en Las Palmas con un con un jubilado que me contaba hablando de las reivindicaciones y las manifestaciones estaba gestando en ese momento toda esa movilización que ya se ha hecho masiva dice es que no se dan cuenta de una cosa somos la generación de jubilados más preparada de la historia absolutamente porque somos una generación que ha que ha estudiado que ha trabajado que hemos tenido mayor la preparación que las generaciones anteriores por tanto sabemos hacer cálculos sabemos exigir sabemos movilizarnos y es verdad no solamente los jóvenes los abuelos Si vamos a utilizar esa expresión en estos momentos abuelos jubilados nuestros viejos nuestros mayores son los más preparados de muchas generaciones afortunadamente no y eso es lo que está reivindicando no que se hagan las cuatro

Voz 2 09:40 lo Endika primero estamos indicando una palabra que no es emplea nunca hay además no utiliza por parte de la política que si les da yo yo vengo del mundo yo soy yo vengo del mundo de la empresa y además tengo orígenes catalanes el escandalo es calcular lo que cuesta esto después cargar el resultado que tienes que ganar sea la ganancia que tienes que hacer

Voz 1 10:01 aquí yace a ojo cuál

Voz 2 10:04 los mayores son tantos cuánto vamos a subir tanto a es que no podemos pasaron un céntimo más has calculado lo que aporta el mayor a este país se ha calculado que este mayor que el mayor actual el mejor preparado bien y como dice Montserrat de toda la historia por pues estancias por circunstancias de la vida el nuestros abuelos eran agricultores eran eran otro tipo muy necesarios absolutamente pero los que hemos venido detrás tenemos una profesión tenemos un conocimiento no se no reconoce el último dato es de dos mil dieciséis

Voz 0313 10:38 con los oyentes no es un dato pillado por ahí al azar es de la Encuesta de Presupuestos Familiares en ese año los mayores de sesenta y cinco años que ese es el concepto mayor cuando al cumplir los sesenta y cinco gastaron un total de ciento treinta mil millones de euros que equivale a casi el once por ciento del PIB casi el once por ciento del PIB

Voz 0390 10:57 es que lo que es cierto es que el poder adquisitivo de las personas y a partir de determinada edad es mayor sobre todo en una sociedad en la que los jóvenes cada vez está en una situación más precaria no tendría porqué ser necesariamente así pero lo cierto es que nos encontramos con personas de sesenta sesenta y cinco setenta jubilados o no que tienen además que aportan unos unos recursos porque sin ellos muchas personas no podrían trabajar por no hablar del cuidado que ofrecen sin contraprestación económica directa y que y que mantiene viva el todo el tejido social está claro es El escándalo