Rubén Darío hecho cine

Voz 2 00:07 es licenciada en Historia del Arte después bueno en gestión cultural empecé a trabajar en festivales de cine empecé a trabajar como documentalista para documentales históricos hay a mí siempre me gusta escribir ir poco a poco de la de la documentación empecé a escribir guiones sobre lo que estoy pensando

Voz 3 00:25 porque no se constituyó hoy les vamos al guión todos los retoques

Voz 2 00:28 es que trabaje como guionista hasta que bueno este último año me lancé a a dirigir a mí me apetecía contar mis propias historias así que bueno me lancé a Kiko un Rubén Darío quizá no entiendo hay galos que tiene Rubén Darío en las letras españolas sé muy bien lo que significa Rubén para la literatura mucho de los poemas de Rubén Darío también el imaginario colectivo de mucha gente pero sigue siendo también en grandes conocido

Voz 4 00:52 la princesa esta triste que esta inundará la princesa los suspiros escapan de su época de fresa que ha perdido la risa aquí ha perdido el color la princesa está ya de oro están mirando el teclado de su claves sonoro en un vaso olvida se desmaya una flor

Voz 2 01:12 la Vanguardia y posteriormente se quedó un poco demodé y malinterpretado no se hizo un una especie de caricatura de lo que era la poesía de Rubén Darío como si fuera infantil como si fuera ñoña y nada que ver con la realidad

Voz 5 01:25 Princesa Noor brille la princesa nos ante la princesa Peres

Voz 4 01:31 que por el cielo de Oriente la libélula va a de una banda ilusión

Voz 2 01:36 entonces yo quería contar quién era Rubén Darío y que el autor de esos poemas que mucha gente aprende en el colegio oí recita hay tiene en el recuerdo como era porque su poesía así que había detrás de todo es

Voz 4 01:48 hay en la princesa de Lago Kader Rosa si eres el colon berlina quiere ser mariposa tener a unas ligeras bajo el cielo volar Irán son por la escalada la luminosa Rayo o perderse en el viento sobre el trueno del mar

Voz 2 02:21 está en Televisión Española la princesa Paca y además que yo no acostumbrado al como es conocido

Voz 7 02:26 tiene usted razón somos unos maleducados no nos hemos presentado mi nombre es Ramón del Valle Inclán también escritor y Mi amigo Rubén Darío para servir en lo que estime conveniente taca quiere decir casa ante espera que todo el mundo me ataca pues si no le parece una osadía llámale pacas

Voz 2 02:40 pero no se ha llevado va al cine una figura como la de Rubén Darío ni al cine al documental a mí me parecía que era la primera que está un poco y olvidada

Voz 8 02:49 la poesía me permite ver más allá de los colores de gustar los escucharlos así por ejemplo de la Sul es el color del mar y el cielo lo es también del ensueño una claro presa full es el titulados el duro así es es

Voz 2 03:02 uno de los grandes personajes de la literatura hispanoamericana es la persona que revolucionó cambió toda la literatura en español como está ahí tan olvidado no me llega a mí me apetecía mucho sacarlo a la luz y reivindicarlo y no en principio la idea de buscar la voz de Rubén Darío era complicada porque era o como una responsabilidad

Voz 4 03:33 yo soy aquel que ayer no más decía el verso azul la canción cuya noche un ruiseñor había que era lo pondrá de luz por la mañana

Voz 2 03:46 aquí de repente algo me hizo clic ir recordaba Pedro Casablanc nosotros habíamos trabajado con él anteriormente en un cortometraje es un actor que a mí me encanta me parece un actoral tiene una voz hermosa

Voz 4 03:58 yo supe de dolor de este mismo mi juventud fue juventud la mía sus rosas aún me dejan sufragando

Voz 2 04:10 les hablamos del proyecto a él le encantó y cuando estábamos grabando la locución lo clavaba lo hacía a la primera ya le encantó también no él me decía bueno vale se que está bien pero déjame que repito una vez más sólo por el placer de hacerlo porque estos un lujo

Voz 4 04:26 en mi jardín vio una estatua ella se juzgó mármol hiciera carne viva una alma joven habitaba en ella sentimental sensitiva tímida del mundo de manera que Ferraz en silencio no salía sino cuando en la dulce primavera hija la obra de la melodía

Voz 2 05:00 Rubén Darío en hispanoamérica es una institución bueno Nicaragua por supuesto casi un héroe nacional pero también en Argentina donde él vivió mucho tiempo ir desde el parvulario se enseña a los niños a recitar a Rubén Darío

Voz 8 05:14 el Casa de don Rubén Darío siempre habrá un buen seis compara los hermanos Machado Ab4 Isabel

Voz 2 05:19 Antonio Machado cuando conoce la obra de Rubén Darío se va París que donde vivía Rubén Darío quería estar cerca quería vivir todo eso cae ha vivido Darío

Voz 3 05:28 es un placer abrir nuestra casa era el más ilustre escritor de nuestros días y espero que pronto no son recurso amistad seguro que

Voz 2 05:34 es y será estoy deseando escuchar de sus labios los mejores versos de sus prosas propano hijo Juan Ramón Jimenez bueno era adoración mutua lo que se tenían yo tuve la oportunidad de leer la correspondencia que se escribían que bueno está pública ADER recomienda a la gente que la lea porque es preciosa como los dos ella Gran hermano hice teniendo una ración de admiración pero también fraterna muy bonita no

Voz 4 05:56 tienes joven amigo ceñida la coraza para empezar valiente la Divina pelea has visto sí resiste el metal de cuide a la furia del mando el peso de la Maza sientes con la sangre de la celeste raza qué Binda con los números Pita cree

Voz 2 06:17 también es algo que era contará en el documental esa espera que deja Rubén Darío en los jóvenes poetas españoles que después fueron tan grande como es el caso de Juan Ramón de Antonio Machado de Manuel Machado y que no hubieran sido lo que fueron sin la figura de Rubén Darío

Voz 4 06:30 cuando el Ángelus de el al adelantar las voces ocultas por razón interpreta siguen entonces tu amor eres

Voz 2 06:42 ni próximo documental que empieza a rodar en en enero se malos días azules Ilie habla sobre Antonio Machado en un futuro también me gustaría hacer algo más personal también de recuperación de memoria pero de la de mi propia familia que también está poco marcada por el exilio ser el sentimiento de desarraigo que también hay en Rubén Darío es todo un poco enlazado pero ese es el camino que me gustan