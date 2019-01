Sucedió una Noche: “El rey de las superproducciones, la bailarina más rápida y el avión más disparatado” (20/01/2019)

Voz 1 00:00 bienvenido sea Sucedió una noche Un

Voz 2 00:06 programa dedicado al mejor filme de

Voz 1 00:08 todos los tiempos

sucedió uno Un

Voz 8 00:43 de televisión TCM dirige

Voz 2 00:50 hola qué tal bienvenidos otra semana sucedió una noche Rey de las superproducciones en el cine clásico la bailarina de claqué más rápida del musical más disparatado que ha conocido el cine o la monarca más antigua del mundo son algunos de los personajes que pasarán hoy por el programa Rice todos ellos auténticos campeones en los que comience Sucedió una noche

Voz 9 01:20 el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada un montaje excelente Tom estupenda producción

Voz 10 01:30 estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada

Voz 9 01:34 Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 0544 01:36 la película de TCM

Voz 2 01:39 esta semana apostamos por la reina dirigida por Stephen Frears en dos mil seis es la película por la que Helen Mirren ganó el Oscar interpretando a Isabel Segunda de Inglaterra ha sonado Michael sin da vida al primer ministro Tony Blair

Voz 0544 01:59 desde mil novecientos noventa y siete una noticia conmocionó al mundo entero

Voz 0544 02:11 la princesa de Gales era una de las personalidades más populares en todo el mundo una habitual de las revistas del corazón todo un fenómeno mediático pero su muerte se convirtió también en una cuestión de Estado buenas noches he recibido una llamada de nuestra embajada en París se trata de la princesa de Gales Isabel Segunda recibió la noticia mientras se encontraba de baja acciones en Escocia en el castillo de Valme oral lejos de interrumpir su estancia y regresar a Londres la reina decidió permanecer en su retiro

Voz 13 02:41 sí se imaginen que dejarlo y regresar a Londres antes que atender a mis nietos que acaban de perder a su madre se ha equivocado

Voz 0544 02:48 es su decisión señora por supuesto el Gobierno habla la soberana se negaba a mostrar públicamente su dolor en Buckingham Palace no había signos externos de duelo ni tan siquiera una bandera a media asta poco a poco en los medios de comunicación se iban haciendo eco del malestar de la gente

Voz 14 03:03 los británicos se preguntan porqué la regla no se ha dirigido a la nación en estos momentos de luto

Voz 0544 03:08 mientras el primer ministro Tony Blair intentaba convencer a la reina para que se dirigiera por televisión a la nación y manifestara el respeto de la familia real hacia Diana pero sus deseos chocaban frontalmente con una institución anclada en el pasado que no se daba cuenta de que la muerte de la princesa podía asestar un duro golpe a la monarquía británica

Voz 15 03:27 dudo que haya alguien que conozca el pueblo británico mejor que Josep Pla o que tenga mayor fe en su sabiduría y buen juicio es mi convicción en cualquier momento rechazar esos esos ánimos que han sido excitados por la prensa cambiando los por un periodo de dolor contenido un luto Pazo y ello así hacemos las cosas en este país con discreción indignidad el resto del mundo siempre Nos admirada por eso

Voz 0544 04:00 la reina la película recrea los acontecimientos que sucedieron durante aquellos días además pocos meses antes había accedido al poder Tony Blair y la película muestra cómo esos dos mundos tan diferentes que representan cada uno se encontraban cara a cara su bajista Mi partido ha ganado las elecciones quieres supongo a pedir su permiso para formar gobierno

Voz 17 04:20 señor señor Yola que preguntar recae en el de ver cómo su soberana de invitarle a ser primer instruye a formar un gobierno de Alpine hombre

Voz 18 04:29 si acepta la costumbre es decir si si Tony Blair era el representante de la voluntad popular la reina de una institución histórica Blair

Voz 12 04:37 encarnaba a la clase media un político moderno que prometía reformas la reina pertenecía a otra generación a otro mundo anclada en el pasado en trasnochadas tradiciones

Voz 19 04:50 debe utilizar el Majestad cuenta este la presencia por nada del mundo tuve vetar en la espalda y la presencia sí señor así se dice cuando se está en compañía de su majestad sabes

Voz 0544 05:01 Stephen Frears consiguió hacer de la reina una película crítica irrespetuosa al mismo tiempo a la Reina y a la familia real británica se la describe con crudeza incluso con ironía pero no se esconde parte de su grandeza Stephen Fry

Voz 20 05:15 el cielo y buscamos rumbo a la película cada vez cobra más peso de una mujer mayor

Voz 2 05:20 es esta metiendo en un lío y eso hace que

Voz 20 05:23 cada vez se sienta más simpatía hacia Villa creo que la película no ha sido tan interesantes y hubiera hecho alguien con un punto de vista totalmente distinto es decir anárquico hubiera hecho una película de propaganda o un republicano la hubiera hecho de forma crítica no complicar deberá hablar de una institución que tiene muchas cosas criticables y por otro lado tiene una mujer que es ciertamente extraordinaria

Voz 0544 05:48 Helen Mirren fue la encargada de ponerse en la piel de la reina Isabel Segunda un reto del que salió plenamente airosa ganó el Oscar en la ceremonia de dos mil siete Previamente había ganado también el premio a la mejor actriz en el Festival de Venecia

Voz 6 06:02 Mike Thinking a la hora de abordar el papel intentado olvidarme de toda institución formalidad de la tradición que rodea la monarquía hizo alguien las personas en una vida un tanto absurda y anacrónica e intenta de extraer su lado humano su humanidad

Voz 0544 06:22 Helen Mirren no necesitó demasiado a caracterización ni un maquillaje especial para hacer de la Reina trabajó mucho la voz y los gestos y el resultado fue eso

Voz 18 06:31 presidente desde la primera imagen ella es sin duda la reina

Voz 19 06:35 cuando lleguemos a la sala yo llamaría a la puerta no acordaremos respuesta entraremos directamente al entrar inclinar en la cabeza desde el cuello haré la presentación la reina de tenderá su mano usted acercará se volverá a inclinar y entonces le estrechará la mano

Voz 0544 06:51 ahora la podéis ver en TCM una película a caballo entre el drama político y el humano un Phil en cierta manera histórico contemporáneo de personajes que aún viven en los pero siete adentrarnos con toda naturalidad en Buckingham Palace

Voz 15 07:04 sí es curioso estoy muy nervioso porque las vista bastantes tiros pero nunca solas pijamas como primer magistrado buenas son las recuerda que eres su nombre elegido por toda la Nadal

Voz 20 07:35 y ahora nuestro juego de las películas

Voz 23 07:37 no están los abrigos tonterías fíjate bien nada más no olvides que aceptado malo no cojas frío por portado los santos del cielo está noche volver a casa con dinero en el bolsillo a estos son si falta rosario para Andy

Voz 24 08:36 por qué lleva pistola protección no debéis tener miedo aquí tengo dos maneras de protegerme con esta camisas con la pistola en el mundo intervienen fuerzas violentas en mal la suerte de vemos ya es aprovecharnos de lo que Podemos no nos ha dicho a su nombre más llaman de mayo

Voz 25 09:00 eh

Voz 8 09:21 no

Voz 12 09:28 en usar que podrá conocerlo no hay ningún hombre entonces el experimento será muy interesante

Voz 9 10:08 el que sí Jones Sally de buscado por todas las alcantarillas pensé que te habías muerto

Voz 0277 10:14 el chino le está dando marcha John y no le gusta nada

Voz 9 10:17 ya veo que lo está pasando muy bien eh John G

Voz 14 10:50 les ya sabéis que estas otras películas muchas más se pueden ver en los próximos días el TC os voy a decir cuáles serán para que hay dudas

Voz 20 11:00 aunque me temo que otra semana más lo hemos vuelto con bastante de la primera película era Rocco y sus hermanos Visconti con música de Nino Rota a continuación venía más una película de dos mil doce protagonizada por máxima corona Hey en el papel de un fugitivo que se esconde a orillas del Misisipi donde conoce a dos chavales que le ayudan la tercera película era un clásico de la Hammer la maldad de Frankestein protagonizada por quitar Cosin y terminábamos oyendo a Bin a punto de comenzar una pelea con Marlon Brando en Salvaje la película de motoristas de los años cincuenta el que tenía esta banda sonora que aún suena de fondo compuesta

Voz 28 11:45 lo que define los dejo es tan difícil será alguien que la gente no

Voz 0544 11:51 ya sabéis que en este programa nos gustan mucho los aniversarios y las efemérides es la manera que tenemos de traer a la actualidad a directores estrellas películas y acontecimientos que de otra forma raramente darían pie a hablar de ellos hoy vamos a recordar a uno de los directores más populares que ha tenido el cine mañana lunes veintiuno de enero se cumplen sesenta años del fallecimiento de Cecil pide mil

Voz 2 12:22 diciembre de mil novecientos trece Un tren llega un solitario apeadero cercano a Los Ángeles en el lugar se llama Holly de un vagón bajan tres personas Haski productor Samuel Goldwyn futuro fundador de la Metro y un joven director de cine bajito rechoncho llamado Cecil Biden

Voz 12 12:39 bueno parece

Voz 30 12:44 pero pero intentar verlo como yo aquí espacio hay luz de es lo único que necesitamos para hacer cine que hay explica Muñiz

Voz 20 12:51 en sitios bastante desértico y las gentes del cine no son bien recibidas por los granjeros vecinos pero hace buen tiempo y por poco dinero consiguen alquilar un establo para convertirlo en plato los tres deciden que es el lugar adecuado para la película que quieren rodar

Voz 12 13:06 western titulado El mestizo buenos días a todos

Voz 31 13:09 me voy bien la verdad es que hace una escopeta e es el director es está de mí

Voz 20 13:17 el debutaba en el cine con esta película comenzando así la carrera de uno de los directores que mejor representan la época dorada del cine americano de paso el cine inauguraba el que sería su centro neurálgico por excelencia Holy la mayor fábrica de mitos que ha conocido la Historia

Voz 2 13:41 han pasado dos años estamos en mil novecientos quince y mil visita París película la marca de fuego acaba de batir un récord diez meses en cartel algo que no había ocurrido nunca hasta entonces

Voz 13 13:53 crítica es unánime con la película por primera vez hemos visto una película que merece ese nombre película ahora todo había sido teatro filmado

Voz 2 14:10 la marca de fuego fue la primera película de la historia del cine en la que se utilizaba la iluminación artificial su éxito disparó la fama de Cecil de mil que en torno mil novecientos veinte era ya uno de los directores más populares del planeta

Voz 9 14:23 correcta era para preparados para abordar si bien vamos allá preparados de mil no sólo dirigido

Voz 2 14:31 a los mayores éxitos del estudio sino que supervisaba todas las demás películas producidas por Paramount

Voz 13 14:36 vas a llevar el guión a la Paramount hice lo entregas al señor de mil personalmente al principio tocaba práctica

Voz 2 14:41 mente todos los géneros melodramas película de aventuras western

Voz 30 14:45 estoy irreconocible con esa pinta pero es el mejor

Voz 33 14:47 ha al oeste del Mississippi

Voz 2 14:53 sus comedias de alcoba protagonizadas por Gloria Swanson eran muy aplaudidas Fleming siempre dijo que yo era su mejor estrella sin embargo el director no encontró su verdadero sello personal hasta que descubrió las grandes superproducciones que le situarían en lo más alto del cine americano durante tres D

Voz 0544 15:20 Martin Scorsese de niño no pude ver sus películas mudas pero sus filmes épicos dejaron en mí una impresión imborrables senil presentaba unas imágenes tan fastuosas que exigía a sus películas de niño la recordaba toda la vida lo maravilloso superaba a lo sagrado los colores la calidad de las imágenes y por supuesto los efectos especiales unos costes tan sólo Fecsa

Voz 34 15:42 a menos cómoda que

Voz 2 15:49 las epopeyas bíblicas su histórica se convirtieron en la gran especialidad de de mil

Voz 9 15:53 lo dirigimos a tierras salvajes muchachas para él mismo

Voz 2 15:56 vestido con pantalones y botas de montar el director dirigía a miles de extras común general a su Ejército ellos vio mandamientos en la escena de la salida de Egipto mil consiguió un nuevo récord poner en movimiento a más de veinte mil extras como mucho

Voz 13 16:11 yo

Voz 9 16:12 como ya de tu camino a través de tan vasta soledad se cómo podré encontrar agua en el desierto para tal multitud la gente ya está reunida entonces parte vamos hacia la montaña de

Voz 2 16:25 el cine de ese Sylvie de mil conectaba con todo tipo de público y en cualquier lugar del planeta en político Manuel Fraga Iribarne contaba en cierta ocasión

Voz 35 16:35 eso todas las no la película tan bueno pues cuando Ricardo Corazón de León Novo la carga que llevaba por delante los nosotros hemos Bobby la película El clima con eh

Voz 0544 16:48 prácticamente todas sus películas

Voz 2 16:49 capas sonora se convirtieron en éxitos colosales las Cruzadas Sansón y Dalila Los sin conquistaba les Cleopatra o los diez mandamientos figuran entre los títulos más taquilleros de los años treinta cuarenta cincuenta el director cuidaba mucho su popularidad convirtiendo sus apariciones en todo un acontecimiento

Voz 30 17:11 York

Voz 20 17:18 Diez años presentó y dirigió para la radio una serie de adaptaciones de películas famosas en las que colaboraban todos los

Voz 2 17:24 a grandes de Hollywood mil también presentaba él mismo los trailers de sus películas e intervenía ocasionalmente como actor como en el crepúsculo de los dioses donde se interpretaba a sí mismo

Voz 36 17:35 Norma Desmond quiere verles Juan

Voz 13 17:38 debe tener un millón de años

Voz 36 17:41 entonces yo tengo tres millones podría ser su padre es verdad señor de mil

Voz 2 17:50 el padre de de mil había sido predicador y sus hijos crecieron en un ambiente dominado por la coalición de extrañar que muchas de las películas del director sean historias bíblicas otra del temas religiosos Girls octava de ser un moralista cuyas películas condenaban siempre

Voz 14 18:06 el mundo necesita de la ley de Dios sobre todo después de las experiencias totalitarias y terribles el fascismo y comunismo la ley de Dios es la garantía de la libertad humana todos

Voz 2 18:17 los días interrumpía la jornada y mandaba a decir misa en el plató ese cuenta como anécdota que al acabar de rodar la crucifixión en Rey de Reyes hizo que todos los intérpretes mantuviera en la cabeza gacha durante cinco minutos mientras escuchaban música de órgano sin embargo el cine de mil eran mucho menos inocente de lo que se cree

Voz 37 18:36 ya el jueves entregó al placer de viendo sin todas las formas queda ahí de flaqueza de la carne siguieron se de Mary Pierce tales como la de la las hija la injusticia la idolatría la embriaguez la vanidad que Lord

Voz 2 18:52 el director sentía una cierta fijación por el sexo y a menudo se recreaba en escenas de gran erotismo

Voz 12 18:59 su debilidad eran las orgías

Voz 0684 19:02 en la esquina Walter el grupo en la esquina más pasión nacionalistas más es sólida el estrés de la oveja menos el solidarios la oveja menos es sólida más él solo plan es señor de que el cuadro muy rollo esto ha visto bien a ver cortamos para descansar a la hora de la mesa todos Luisa

Voz 2 19:19 algunos de los rodajes de sus películas duraban años organizar ciertas secuencias monumentales les llevaba semanas pero el director nunca olvidaba la historia que quería contar

Voz 0544 19:28 otra vez Martin Scorsese Txell Miras su atención por los detalles incluso en las escenas de grandes multitudes era prodigiosa los detalles tenían tanta fuerza como suelen Exteriores si las grandes escenas siempre estaban supeditadas a la historia de sabía que el espectáculo por sí mismo nunca sería una gran película pasó siempre más tiempo trabajando en la elaboración dramática que planificar los efectos fotográficos en informa Ep

Voz 2 19:53 el director sincronía asimismo un exhaustivo trabajo de reconstrucción ambiental de los diez mandamientos por ejemplo el Salón del Trono del faraón Ramsés es la exacta reproducción del que aún se conserva

Voz 38 20:04 no es tanto que las desgasta es es es campanas

Voz 13 20:08 tienes sesenta años han tañido al mayor efecto

Voz 12 20:10 lo del mundo de mil tenía también fama de duro

Voz 2 20:13 soy exigente con sus actores por ejemplo viene el mayor espectáculo del mundo cuando el espectador ve a la actriz Betty Hutton en el trapecio es la auténtica Betty la que hace las acrobacias y cuando el elefante levanta su pata encima de la cara de Gloria gran irse ya mismo

Voz 19 20:27 ah no un lado estás deseando volver con él

Voz 39 20:32 Nuestros mi Time él seguiría costando Siminiani dejara caer Klaus que has vuelto locos saca me vamos

Voz 30 20:39 sí

Voz 2 20:46 se Sylvie de mil vivió la pasión del cineasta su última hora con casi ochenta años y después de sufrir varios infartos los médicos le aconsejaron que se retirara pero él se negó día antes de su muerte estuvo trabajando en su despacho

Voz 9 21:00 al despedirse les dijo a sus secretarias comprenden todo tenemos mucho que hacer en los próximos tres aquí

Voz 2 21:10 de Gil estaba preparando una película sobre Baden Powell del fundador de los Boys Scout no le dio tiempo hacerlo el veintiuno de enero de mil novecientos cincuenta y nueve fallecía de un nuevo ataque al corazón

Voz 13 21:37 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto

Voz 0544 21:43 duplica el de su vida desde Casablanca toda ha estado esperando que el pasado viernes dieciocho de enero se cumplieron ciento cincuenta y dos años del nacimiento del poeta nicaragüense Rubén Darío que tiene eso que ver con el cine y con esta sección os preguntabais pues que hemos hablado con la directora sevillana a Laura Hoffman que ha rodado un documental titulado Tierra solares sobre Rubén Darío su relación con España y su influencia en la poesía española Tierras Solares que cuenta con el actor Pedro Casablanc poniendo la voz a Rubén Darío tiene además tres nominal tienes a los premios así Händel Cine Andaluz que se entregarán el próximo veintiséis de enero y esto es lo que nos ha contado Laura Hoffman de Rubén Darío de su película Tierra Solari

Voz 41 22:37 la licencia en Historia del Arte pues bueno en gestión cultural empecé a trabajar en festivales de cine empecé a trabajar como documentalista para documentales históricos hay a mí siempre me gusta escribir poco a poco de la de la documentación empecé a escribir guiones sobre lo que estoy pensando

Voz 12 22:55 porque dulce construir todos los reto

Voz 41 22:58 que trabajó como guionista y hasta que bueno este último año me lancé a a dirigir a mí me apetecía contar mis propias historias que bueno me lancé a Kiko un Rubén Darío quizá no entiendo regalos que tiene Rubén Darío en las letras españolas sé muy bien lo que significa

Voz 6 23:14 Rubén para la literatura mucho de lo fue

Voz 41 23:17 a Rubén Darío también el imaginario colectivo de mucha gente pero sigue siendo también en grandes conocido

Voz 2 23:22 la princesa esta triste

Voz 42 23:24 qué tendrá la princesa los suspiros escapan de su boca de fresa que ha perdido la risa aquí ha perdido el color la princesa está ya están mirando el teclado de su claves sonoro en un vaso olvidada se desmaya una flor no

Voz 41 23:42 la Vanguardia y posteriormente se quedó un poco demodé y malinterpretado no se hizo un una especie de caricatura de lo que era la poesía de Rubén Darío como si fuera infantil como si fuera ñoña y nada que ver con la realidad

Voz 1 23:56 princesa nos riñe la princesa nos ante la princesa pero que por él

Voz 42 24:02 el lo de Oriente la libélula valga de una la ilusión

Voz 41 24:06 entonces yo quería contar quién era Rubén Darío y que el autor de esos poemas que mucha gente aprende en el colegio oí recita y tiene en el recuerdo como era porque su poesía era así y que había detrás de todo es

Voz 42 24:19 la princesa de boca de Rosa si eres el coronel Medina quiere ser mariposa tener a unas ligeras bajo el cielo volar Irán son ponerles cada la luminosa Rayo o perderse en el viento sobre el trueno de la mar

Voz 41 24:52 y en Televisión Española la princesa Paca y además que yo no acostumbrado al con desconocidos

Voz 12 24:56 tiene usted razón somos unos maleducados no nos hemos presentado mi nombre es Ramón

Voz 9 25:01 Del Valle Inclán también escritor y mi amigo Rubén Darío para servir en lo que estime conveniente Paca quiere Puskas antes para que todo el mundo me ataca porque si no le parece una osadía llámale la

Voz 41 25:10 pero no se ha llevado va al cine una figura como la de Rubén Darío ni al cine al documental a mí me parecía que era la primera que está un poco y olvidada

Voz 43 25:19 la poesía me permite ver más allá de los colores de gustar los escucharlos así por ejemplo de la Sulich es el color del mar y el cielo lo es también de ensueño una claro presa full es el título a idus así es es

Voz 41 25:32 uno de los grandes personajes de la literatura hispanoamericana es la persona que revolucionó cambió toda la literatura en español como está y tan olvidado no me llega a mí me apetecía mucho sacarlo a la Louis y reivindicarlo y no en principio la idea de buscar la voz de Rubén Darío era complicada porque era o como una responsabilidad

Voz 42 26:03 yo soy aquel que ayer no más decidiera el verso azul la canción profe porno cuya noche un ruiseñor había que era lo pondrá de luz por la mañana

Voz 41 26:16 aquí de repente algo me hizo clic ir recordaba Pedro Casablanc nosotros habíamos trabajado con él anteriormente en un cortometraje es un actor que a mí me encanta me parece un un actoral sólo tiene una voz hermosa

Voz 42 26:28 yo supe de dolor desde mi juventud fue juventud la mía sus rosas aún me dejan sufragando

Voz 12 26:38 una fragancia de Milan le hablamos del proyecto a él le encantó y cuando estábamos grabando la locución

Voz 41 26:46 lo clavada lo hacía a la primera le encantó también no él me decía bueno vale sé que está bien pero déjame que repito una vez más sólo por el placer de hacerlo porque estos Un lujo

Voz 42 26:56 en mi jardín se vio una estatua Bella se juzgó mármol era carne viva una alma joven habitaba en ella sentimental sensible sensitiva tímida del mundo de manera que Ferraz en silencio no salía sino cuando en la dulce primavera es ganadora de la melodía

Voz 41 27:30 Rubén Darío en hispanoamérica es una institución bueno Nicaragua por supuesto casi un héroe nacional pero también en Argentina donde él vivió mucho tiempo ideas de el parvulario se enseña a los niños a recitar a Rubén Darío

Voz 30 27:44 en casa dos Rubén Darío siempre habrá buen seis compara los hermanos Machado averiguar ver a mí

Voz 41 27:49 Antonio Machado cuando conoce la obra de Rubén Darío Se va a París que donde vivía Rubén Darío quería echar cerca al quería vivir todo eso que haya vivido Darío

Voz 0544 27:58 es un placer abrir nuestra casa el más ilustre escritor

Voz 9 28:01 por días y espero que pronto no son récords amistad

Voz 0544 28:03 seguro que así será estoy deseando escuchar de sus labios

Voz 41 28:06 es los mejores versos de sus prosas profano y Juan Ramón Jimenez bueno era adoración mutua lo que se tenían yo tuve la oportunidad de leer la correspondencia que se escribían que bueno está pública le recomiendo a la gente que la lea porque es preciosa como los dos llaman hermano hice teniendo una ración de admiración pero también fraterna muy bonita no

Voz 42 28:26 tienes joven amigo ceñida la coraza para empezar valiente la Divina pelea has visto sí resiste el metal de tu idea la furiosa del mando de peso de la magia sientes con la sangre de la del externas qué vida con los números Pita agónicos cree

Voz 41 28:47 también es algo que que era contará en el documental esa estela que deja Rubén Darío en los jóvenes poetas españoles que después fueron tan grande como el caso de Juan Ramón de Antonio Machado de Manuel Machado y que no hubieran sido lo que fueron sin la figura de Rubén Darío

Voz 42 29:00 cuando el Ángelus dice el alma adelantar las voces ocultas por razón interpreta siguen entonces tú rombos de amor

Voz 41 29:12 mi próximo documental que empieza a rodar en en enero Chema los días azules y habla sobre Antonio Machado en un futuro también me gustaría hacer algo más personal también de recuperación de memoria pero de la de mi propia familia que también está un poco marcada por el exilio sentimiento de desarraigo que también hay en Rubén Darío Totón poco enlazado pero ese es el camino que me gusta

Voz 12 30:00 no dime dime dime te Andy Man vivo Humanes Humanes falta tiempo Domanes a escenas por pica veis Kitchen humana decirles mucho My Pet atente please mata tan sana TSI Dati banalidad in Spain is the time que si bien no aquí Nights Aranda en carro de Thais IGME Sneijder Pablo harán web pronto desde Cindy dime dime y nocturna de imán

Voz 20 31:09 arriba la pequeño que canta es una de las canciones que aparecían en la banda sonora de la película Bitton chicas con las que Higuaín Ona Riders el pasara también pero seguimos nuestra siguiente protagonista también disfrutaba de lo lindo cuando sonaba la música

Voz 12 31:25 tal es el título

Voz 1 31:27 Enciclopedia curiosa delfines se hace un rato recordado

Voz 20 31:33 vamos a Sylvie de mil en el sesenta aniversario de su muerte ahora queremos traer al programa a una secundaria del cine americano que sin embargo está considerada una de las mejores bailarinas que ha conocido Hollywood el próximo martes día veintidós se cumplen quince años de la muerte de mil

Voz 2 31:50 esto es lo que cuenta que ella nuestra Enciclopedia

Voz 0544 31:55 pocas veces en su carrera jugó el rol de protagonista pero sus números musicales aparecen en todas las antologías del género a Miller zapateado a velocidad de vértigo bailando sobre un suelo del que sobresale en brazos con instrumentos musicales au saltando de mesa en mesa en un salón del oeste mientras baila claqué

Voz 6 32:12 la sean Success uso fue en Texas Carnival tenía que ir saltando de mesa en mesa y en cada uno de ha sido quitando de un tirón en los manteles no podía fallar ni una décima o los manteles Air estaba aterrorizada pero lo hice los bailarines hacemos esas cosas locas

Voz 0544 32:32 de Ann Miller Se decía que era la más rápida era capaz de producir quinientos taconeo es de claqué por minuto informa con Eleanor Powell hizo Charisse el trío de las mejores bailarinas del musical clásico

Voz 6 32:48 afortunadamente yo tenía una habilidad era bailarina cuando tienen algo que ofrecer es más fácil muchos jóvenes actrices sólo tiene su belleza su talento como cantar bailar o ser una actriz dramática siempre acabas en manos de los lobos Caine este negocio tubos

Voz 44 33:05 no

Voz 0544 33:11 Miller nació en Houston en mil novecientos veintitrés era hija de un famoso abogado el hombre que defendió a Bonnie Clyde o al cara de niño Nelson empezó a bailar desde muy pequeña para fortalecer las piernas ya que padecía raquitismo y así se convirtió en una niña prodigio de

Voz 2 33:27 alza

Voz 30 33:30 Boris

Voz 13 33:31 a medida con apenas trece años ya bailaba en un club de San Francisco y allí fue descubierta para el cine

Voz 21 33:40 no puedo

Voz 0544 33:43 que tienen era el cómico Beni Ruben que se la llevó con él a la R KO Jaca Arc Ana Pastor Chingate esa

Voz 6 33:50 consiguió un contrato con la R recabó cuando tenía trece años y tuve que mentir para lograrlo dije que tenía dieciocho años porque por entonces los menores de esa edad no podían firmar con los estudios en mis dos primeras películas hacía casi de extrañas sólo tenía una frase pero en la tercera llegó en un teatro de rollos que se hizo mi amiga me dieron un papel con diálogo masa o en la película bailaba con ella ahora Thatcher oye vamos enrollarnos nuestro antes de que te vaya bien y pretende específica bailando otra en un par de piernas de reponen deberías dejar de andar por ahí con madereros y dedicarte a dormir oye Olga ensayamos el número una vez más lo voy a tener tiempo para ensayar en I cuando seamos famosa este compraré un chupa chups viéndola en sus primeras películas

Voz 0544 34:32 el teatro el hotel de los líos junto a los hermanos Marx olvide como quieras de Frank Capra nadie diría que se trata de una niña porque todos los papeles que interpreta son de adulta

Voz 6 34:42 que iban a usted y contárselo quince años ya interpreté a una mujer casada fue en Vive como quieras yo era la bailarina lo cuela ha

Voz 45 34:51 hay que hacerle esperar señor con el tenía mi sueños de amor en el horno

Voz 13 34:55 si tiene me pongo el vestido de baile Iván

Voz 9 34:57 toma R es como un hermoso si progresa algo es si corren en confianza con tal de que se divierta no es cierto

Voz 0544 35:11 Miller bailaban maravillosamente en la primera mitad de los años cuarenta lo pudo demostrar en varios musicales que rodó para la Columbia como la cantinela del batallón o la canción del amanecer sin embargo su mejor época llegaría a partir de mil novecientos cuarenta y seis cuando fue fichada por la Metro el estudio por excelencia del cine musical su primer gran éxito allí fue desfile de Pascua donde pudo bailar al lado de Fred Astaire

Voz 13 35:36 tenemos tiempo para ir al desfile de Pascua mañana antes de salir antes no quiero tomar ese tren es el último que llegar a achicar agua tiempo para el estreno tengo una oferta para un teatro naturalmente yo la tengo también escúchame somos pareja ahora estamos en la cumbre no lo ves Nadine dijimos en letras luminosas

Voz 46 35:55 yo soy viñedo

Voz 0544 35:58 no es cierto que han Miller confesaría años después que rodó la película convaleciente de una lesión

Voz 47 36:05 allá donde

Voz 6 36:08 por entonces tenía marido muy miserable luego me divorcié de él pero no antes de que me empujara por las escaleras de la caída me rompiera Las Palmas fue entonces cuando surgió la oportunidad de hacer desfile de Pascua no podía dejarla pasar me presenté al casting con corsé metálico bajo la ropa porque estaba convaleciente ellos no lo sabían y me cogieron en esa película hice uno de los mejores bailes de mi carrera Shake In the blues Agüero IED decir que fue una tortura porque al bailar

Voz 47 36:35 sentía un gran dolor Aralar

Voz 0544 36:39 después de desfile de Pascua vendría Un día en Nueva York donde han interpretaba a una de las chicas que se reducían a los marineros en su día de permiso en la ciudad a Miller era la antropóloga que trabajaba en el museo y allí cantaba uno de sus temas más conocidos prehistórico Man

Voz 39 36:57 Spock este tipo cantó opusiera extinguida ni con esto yo me parezco a manos de ETA no tiene que preocuparse para esta hora exacta vetas Super Marie ahora toda medida de desviado que alguien me quisiera por mis tropiezos aquí

Voz 48 37:20 va a nos promete y no he hecho actrices todos ricos

Voz 0544 37:30 en la Metro le proporcionaría otros muchos éxitos como el amor nació en París con luces de Broadway

Voz 6 37:36 ya Masats echó hay Joaquín era una alegría trabajar allí para mí los años de la Metro fueron como una gran fiesta me encantaban los ensayos los rodajes todo adoro cada minuto que pasea doce años en la pero véngame anoche Gamboa

Voz 0544 37:53 de todas las películas en las que trabajó Ann Miller decía siempre que su favorita era Bésame Kate en la que cantaba bailaba canciones de Cole Porter

Voz 0277 38:01 lo cierto ETA interpretar el papel de amigos conciudadanos escucha

Voz 13 38:08 la idea preciosidad qué opinas con unos bueno está formidable porque Tablet libreto mañana empezaremos a ensayar con el vestido rojo Estarás maravillosa pero no si medirán las piernas cortas muy cortito

Voz 49 38:25 el amor

Voz 12 38:31 pero con el declive

Voz 0544 38:32 tiene musical clásico la carrera de Ann Miller se vio muy afectada podía haber intentado otro tipo de papeles cómicos dramáticos ya que era una excelente actriz pero ella siempre se vio vinculada al musical decidió abandonar

Voz 13 38:45 yo tengo otras aspiraciones

Voz 0544 38:50 su carrera sobre los escenarios fue larga en mil novecientos setenta y nueve por ejemplo con cincuenta y seis años de edad obtuvo un gran éxito con el musical Sugar baby al lado de Mickey Rooney también fue muy famoso en los años setenta un anuncio de televisión de sopas Campbell en la que han Miller interpretaba a una casa bailando y cantando en una cocina que se convertía de repente en un escenario de Hollywood

Voz 39 39:13 me viene de Arguedas

Voz 0544 39:24 leer aún habría de sorprendernos una vez más en el año dos mil uno después de más de cuarenta años apartada del cine aceptó la oferta de David Lynch para interpretar un papel en su película Amos Polán Graib era la casera del piso donde vive la protagonista Naomi Watts

Voz 50 39:40 bueno el quince si ese maldito perro vuelve a aplazarse en el patio una sola vez más fino a la parrilla para desayunar

Voz 9 39:47 tendrá no es

Voz 50 39:50 permitidos sólo que unos quiero aquí por razones obvias una vez vivió aquí en un apartamento un hombre que tenía un canguro boxeador no puedes imaginar que las cosas que le hizo aquel canguro a este Paci

Voz 51 40:02 yo a él

Voz 4 40:05 sí

Voz 9 40:08 tres años después a Miller fallecía de un cáncer de pulmón

Voz 0544 40:12 parecía así una actriz muy querida por el público y que se sentía orgullosa de haber formado parte del Hollywood dorado esto es lo que decía en una entrevista del año mil novecientos noventa y ocho

Voz 47 40:23 pues es usual se me

Voz 6 40:27 mi carrera es el legado que poseo de verdad lo tesoro aún hoy en día recibo cerca de cincuenta cartas semanales de admiradores de todas partes del mundo afortunadamente la actualidad gracias a los DVDs las nuevas generaciones pueden ver mi trabajo y además con imágenes y sonido mejorado formar parte de ese lado cultural que es el cine clásico americano es maravilloso

Voz 47 40:49 ya verá un tesoro una verdadera obra de Air Comet

Voz 0544 40:56 los zapatos de baile de Ann Miller a los que ella llamaba cariñosamente Mou Joe se pueden ver dentro de una vitrina de honor en el museo de la Fundación Smithsonian de Washington

Voz 2 42:27 suena el tema principal del cielo puede esperar una película dirigida y protagonizada por Warren Beatty en mil novecientos setenta y ocho que fue todo un taquillazo de su bandas sonoras encargó Dave Grohl así no dejamos la comedia porque llega la hora de Jack Bourbon

Voz 0544 42:43 Jack Bourbon presenta a comer

Voz 12 42:47 Risas desfile

Voz 0544 43:02 hola qué tal amigos la comedia que os traigo hoy es una de esas que da igual que la hayas visto cien veces siempre te ríes con ellos es una obra maestra del humor absurdo delirante una película que reinventó el género de parodias y que siguiendo con una duda que ya he planteado en esta sección un par de veces no tengo muy claro si hoy en día se podría rodar

Voz 13 43:24 al menos una escena como ésta había estado antes en una cabina una señora en mi vida había estado en un avión no has visto nunca un hombre adulto desnudo no han sido nunca un gimnasio te gustan las películas de gladiadores

Voz 0544 43:37 seguro que ese diálogo ya lo habéis adivinado estamos hablando de Aterriza como puedas

Voz 2 43:49 siempre se ha dicho que Aterriza como puedas es una parodia de las películas de desastres aéreos de los años setenta

Voz 13 43:55 sí pero no es eso eso el fin de año a una gran manifestación que servirá hemos canapés calientes

Voz 2 44:03 hay escenas que hacen referencia a películas como aeropuertos o Aeropuerto setenta y cinco pero la película entera es una parodia de un fin concreto y más antiguo esos pero empezaremos hablando del trío de directo los hermanos David y Jerry Soccer hizo amigo Jim Abrahams más conocidos como Z Z

Voz 2 44:25 no ostenta Z era el guionistas que escribía en sketches para un grupo de teatro cuando el director John Landis les propuso encargarse del guión de su película de Kentucky Fried Movie en mil novecientos treinta y siete resultó un éxito inesperado el estudio les pidió entonces que escribiera otro guión cómico y ellos lo pusieron hacerlo sobre anuncios televisivos para documentarse una noche pusieron a grabar en vídeo los anuncios nocturnos por error Seles les grabó otro canal donde emitían una película de serie B del año mil novecientos cincuenta y siete titulada suspense Hora cero una película que iba sobre un avión

Voz 13 45:01 S de aviones pues es un avión grande largo blanco a rayas rojas con cortinas en las ventanas ruedas parece Torío giga

Voz 2 45:09 los protagonistas serán Dana Andrews Linda Darnell y Sterling Hayden y contaba la historia de un vuelo cuya tripulación quedaba fuera de juego a intoxicarse con la comida que servían a bordo

Voz 56 45:19 la Elaine Dickinson lata tapar el comandante cambien está inconsciente el copiloto enfermo en el radio Telégrafo hasta intoxicado esto

Voz 2 45:25 ha sido una Prieto también pasajero Dana Andrews antiguo piloto con un trauma que impedía volar se tenía que hacer cargo de la vida

Voz 9 45:32 yo fui piloto de guerra pero de eso hace muchos años ahora no sería capaz de quicio usted pactable

Voz 2 45:38 los Soccer y Abrahams quedaron maravillados con la película decidieron hacerla objeto de su parodia para ello compraron los derechos Delfín que les permitía no solo reproducir la trama general sino los nombre de los personajes escenas concretas incluso diálogos que eso trasladaban literalmente

Voz 57 45:55 hola Juan se han hecho no casuales

Voz 58 46:02 superada la vida de todos nosotros depende de una sola cosa encontrar a alguien a bordo que pueda pilotar este avión

Voz 14 46:08 y que no haya comido pescado de hecho una de las frases más famosas de la película elegí mal día para dejar de fumar estaba saca name esa película suspense cero pues todas muy que quicuagésimo eso siguen Aterriza como puedas la frase iba degenerando poco a poco escogía el peor día para dejar de beber hasta acabar en otra frase mítica Mal día para dejar de oler pegamento

Voz 2 46:37 dos directores eligieron como pareja protagonista a dos debutantes en el cine

Voz 41 46:40 yo comprendo por qué está usted nerviosa la Caixa preciosa tienen tipo han ni todos perfectos e irme

Voz 9 46:52 qué lástima que no se lleven ustedes sí lo es

Voz 2 46:56 la de las pantorrillas firme será la modelo Julie Jager Di hiel Robert Hayes un actor que hasta entonces tan solo había intervenido en alguna serie de televisión sin embargo los secundarios si eran muy reconocibles para el público

Voz 30 47:15 con vino blanco

Voz 20 47:20 Peter Graves famoso por la serie de televisión Misión Imposible daba vida al piloto o el comandante Clarence cambio luego estaba al veterano Lloyd Bridges que separó asimismo como jefe de la torre de control un papel que ya había desempeñado en la serie de televisión San Francisco International Eight

Voz 1157 47:36 dígale a Omaha que lo tenga todo preparado que las unidades de rescate estén alerta en toda esa zona de la rocosa que comprueben la pista de aterrizaje de emergencia y metralla en uniforme dice su mujer quiero que los niños se cuesten a las nueve que es la comida al perro que Riders el jardín y cierres la puerta y no quiero que eso

Voz 2 47:52 Robert Sestak el experto piloto al que recurren para guiar el vuelo desde la torre era conocido por la serie Los intocables ya había hecho de piloto en una de las primeras películas de catástrofes aéreas escrito en el cielo

Voz 13 48:04 comandante no deberíamos entender ya los reflectores eso es lo que esperan que hagamos ninguno

Voz 2 48:13 de los tres había hecho comediantes como tampoco la había hecho Leslie Nielsen otro veterano actor famoso por películas como Planeta prohibido que en Aterriza como puedas interpretaba al medio

Voz 9 48:24 hemos venido mí pues teníamos para elegir carne o pescado

Voz 2 48:29 sí yo recuerdo además la película contaba con algunos cameos famosos como el de esta estrella del baloncesto americano

Voz 0277 48:35 en un momento yo te conozco tú eres Kareem Abdul Jabbar juegas al baloncesto con los Lakers de Los Ángeles

Voz 15 48:43 lo siento hijos seguramente me confunde con otro me llamo ven es hoy el copiloto

Voz 0277 48:48 yo creo que eres muy bueno pero mi padre dice que no bajas a defender que no corres

Voz 13 48:53 no yo niño estoy harto de oír eso desde que estaba en la universidad yo me dejo la piel en cada partido

Voz 2 49:00 la cantante Maureen Mc mover famosa por entonces por haber cantado los temas musicales de película de catástrofes como La aventura del Poseidón o El coloso en llamas hacía de monja en Aterriza como puedas

Voz 13 49:11 discute Herman diga que íbamos

Voz 0277 49:13 una niña enferma aborto y ley visto podría prestar Meso quitar consiga animar

Voz 39 49:19 por supuesto y la gran cantante y actriz

Voz 2 49:21 el merman en la que iba a ser su última aparición en el cine interpretando a un piloto herido de guerra que se eso éter hermano es el teniente

Voz 9 49:29 de hecho neurosis de guerra se cree que ese túnel merman

Voz 13 49:34 está mal sensacional entradas a todo el mundo a tus

Voz 2 49:40 además Soccer ya habrá Hans recurrieron a numerosos amigos y familiares para hacer pequeños papeles ellos mismos también salen en la película Abrahams es uno de los fanáticos religiosos que pululan por el aeropuerto y los hermanos Soccer los dos operarios que al comienzo de la película provoca han con sus conos luminosos que un avión se estrelle contra la cristalera la película seguro con un presupuesto bastante corto de tres millones de dólares en poco más de un mes según contaba Leslie Nielsen todo estaba muy medido Nervión y había poco espacio para la improvisación y está muy muy pan

Voz 0544 50:34 uno decía Hey qué os parece si esta vez eh probamos esto lo aplaudamos a lo mejor lo rodábamos dos o tres veces de maneras diferentes y luego le echábamos un vistazo para ver si funcionaba pero desde luego no era improvisado yo no creo que la comedia surja por accidente

Voz 2 50:50 el humor de la película mezclaba el absurdo con los dobles sentidos al estilo de los hermanos Marx

Voz 13 50:55 energía

Voz 9 50:57 es sí es la primera no

Voz 2 51:01 tan nervioso muchas veces colocaba en situaciones denigrantes y ridículas a actores que pronunciaba sus frases con total seriedad

Voz 58 51:08 ya lo he dicho en prosa pero eso lo repetiré en verso todos en este avión estamos en una crítica situación el señor Strike es nuestra única salvación

Voz 2 51:18 haría constantes bromas y referencias a la actualidad entonces la televisión o el propio cínica

Voz 13 51:24 esto no me sentí totalmente este que vimos aquella película de Ronald Reagan a iba a este Biodramina

Voz 60 51:31 el Aterriza como puedas separó Diane películas como Fiebre del sábado noche Casablanca o Tiburón hace unos años un equipo analizó la película concluyó que en ella hay exactamente ciento setenta y ocho gags a una media de dos por minuto los Nuggets fueron votados el que puntúa más alto fue este

Voz 20 51:48 diálogo de besugos entre el médico Leslie Nielsen piloto Peter Graves

Voz 15 51:52 comandante cuando podremos aterrizó no puedo decirle a mí si soy médico no puedo decirlo con seguridad no puede calcularlo pues hasta dentro de dos horas no puede calcularlo hasta dentro de dos horas no no quiero decir que no podremos aterrizar hasta dentro de dos horas la niebla cubre toda esta zona intentaremos llegar a Chicago

Voz 2 52:09 la película se estrenó en el verano de mil novecientos ochenta y fue un éxito de taquilla además de todo un fenómeno en los videoclubs durante aquella década en los años siguientes el equipo Z Z junto o cada uno de sus miembros por separado consiguió otros éxitos del cine de parodias como top secret las sagas Agárralo como puedas Ghosts of Scary Movie e incluso Jerry Soccer dirigió películas más serias como goes el Caballero no deja de ser curioso que dos de los protagonistas de Aterriza como puedas cambiarán a partir de entonces su registro dramático por el cómico es el caso de Lloyd Bridges con las películas de Hot Songs y en especial el de Leslie Nielsen que los sucesivos se convirtió en el rey del cine de parodias algo que hacía muy feliz al actor

Voz 0544 52:57 pidió y Wes podría considerarse como un sueño lo que está pasando porque yo siempre he sido muy gamberro payaso pero las travesuras las hacía en el plató detrás de las cámaras nunca podía pensar que llegaría el día en que las haría delante ahora parece que tengo licencia para hacer toda clase de disparates me lo paso fenomenal y encima me pagan por ello puede haber algo mejor Aterriza como puedas está considerada una de las películas más divertidas de la historia del cine el American Film Institute Jude la sitúa en el puesto número diez de las mejores comedias de todos los tiempos y un par de curiosidades más para terminar la primera se refiere a este personaje

Voz 30 53:40 conecte el veintinueve puntos mítico en China

Voz 0544 53:56 el piloto automático inflable tiene su propio club de fans en su página web a pesar de no haber hecho otro papel desde entonces en cuanto a la intoxicación alimenticia que provocaba el problema en la película

Voz 13 54:08 creíble mira que les tengo dicho que inspeccionen la comida pues que ocurrió lo mismo que en casa no te hacen caso

Voz 0544 54:14 lo que hoy en día no puede pasar hay una normativa internacional que impide que piloto y copiloto puedan comer lo mismo a bordo

Voz 12 54:22 el fin Amigos hasta la semana que viene

Voz 62 54:33 enseguida llega el boletín de noticias y nosotros recogemos nuestros bártulos porque toca marcharse hoy nos despedimos con esta canción que la cantante británica Dido músico indio AR Rahman grabaron para la película ciento veintisiete horas disfrutar del domingo nos volvemos a encontrar la semana que viene

