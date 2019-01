Josep Vives: "No tenemos ninguna versión oficial de la federación"

Voz 1 00:00 estamos con el portavoz de la junta directiva del Barça Josep Vives que nos atiende en directo en Carrusel Josep qué tal muy buenas hola buenas noches cuál es la postura del Barça respecto a este tema de entrada la primera es de sorpresa la verdad es que no tenía hemos con sanción absoluto de esta situación nos hemos enterado hoy por por la prensa lo cual también deja de ser sorprendente por otra parte de hecho en este momento a esta hora todavía no tenemos ninguna reclamación ninguna demanda encima de la mesa pero en cualquier caso ha debido a las informaciones que nos han llegado lógicamente hemos hecho un análisis de la situación desde nuestro punto de vista la alineación de Schumi el pasado la semana pasada elección de Valencia es absolutamente correcta se ajusta absolutamente la normativa de la Real Federación Española de Fútbol y en este sentido estamos muy tranquilos pero repito lo más sorprendente del caso es que hemos tenido que enterar por la prensa no tenemos ninguna otra constancia de hecho desde la Federación Nos dicen que no tienen ninguna reclamación ninguna demanda y por lo tanto tampoco hace ningún tipo de interpretación con lo cual de modo oficial tampoco tenemos la versión de la Federación Española de Fútbol que es lógico que no la tengamos por cuanto el caso todavía a esta hora no existe Dani te escucha el portavoz Josep Vives en ruso

Voz 0458 01:05 dicen que lo agradecemos que además te dé la cara en una situación pues que no es la más cómoda del mundo olvides qué tal muy buenas en Carrusel lo que sí le decimos es que hemos contado en el carrusel de fuentes de la federación que yo reconocen que hay una regularidad no denunciada y que en caso de que hubiera mediado una denuncia del Levante en plazo que está clarísimo que no que no se ha dado el alineación indebida no sé cómo cómo lo analizas vides

Voz 1 01:28 vamos a ver de entrada lo curioso es que haya alguien de la Federación al dando una versión determinada cuando al club cuando al Fútbol Club Barcelona la Federación ha dado ninguna versión repito

Voz 0458 01:37 han hablado con ellos han hablado con ellos con el señor Rubial eso con quien fuera

Voz 1 01:40 no no repito que a nosotros a nosotros desde la Federación Española de Fútbol no se no ha dado ninguna versión ninguna interpretación respecto a al precepto que presuntamente se habría este caso conculcado ha dicho lo cual ha sí que como es lógico teniendo contra las informaciones que nos han llegado hemos consultado el precepto y hemos consultado la situación de facto de Schumi hace unas semanas cuando jugamos el partido de ida de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Levante lo que es lo que creemos pues entendemos que lo que tiene Schumi es una licencia para jugar en Segunda División B que simultáneamente le permite jugar también partidos de primera división y este caso partidos de la Copa del Rey Ike teniendo en cuenta la circular que la Federación ha en ya redactó y mandó a todos los clubes en el año dos mil dieciocho el año pasado en esa circular se dice que en este caso el jugador tendría que cumplir una sanción leve y en este caso lo es porque es una acumulación de cinco tarjetas que les deja con un partido de suspensión en la competición en la categoría donde estuviese jugando habitualmente aquí es en Segunda División B y eso se cumple es decir la semana pasada el jugador ha tenía un parte de sanción en Segunda División B antes de cumplirse parte de sanción había el partido de Copa por lo tanto entendemos que lo podía jugar podía ser alineado Ike el fin de semana siguiente es decir el pasado domingo el jugador cumplió el partido de sanción de acuerdo con lo que estipula la normativa por lo tanto desde el Barça en tenemos que hemos cumplido que hemos cumplido correctamente y esa es nuestra posición pero repito esta es nuestra posición y por otra parte hay una cuestión que también es importante la quedaremos creo que a poner un foco importante que es que cualquier interpretación de la norma siempre tiene que ser favorable en este caso a la parte que presumiblemente podría ser sancionada es un principio general del derecho que no podemos soslayar

Voz 0458 03:23 simplemente una cuestión más eh no me quiero quedar con la duda señor portavoz ha dicho que no deja de ser sorprendente que se entere por la prensa que se refiere

Voz 1 03:30 pues que entendemos que si se ha producido una situación como ésta a tendríamos que haber sido informados por los cauces oficiales por cuanto además parece ser digo parece porque es evidente que no tenemos nosotros la prueba la constancia pero ustedes así lo manifiestan que desde la federación se está dando una versión los está dando una interpretación del la presunta a digamos que Comisión de una irregularidad por parte del Fútbol Club Barcelona a la hora delinear este jugador de modo que es evidente que no deja de ser extraño por cuanto más esto se produce a horas de el partido de vuelta hace una semana que se jugó ese partido ha ha habido creo que mucho tiempo para verse realmente alguien había incumplido o no alguna normativa

Voz 0458 04:11 perdona que insiste que en esta pero además le le dio que habla de manera muy muy claro que que que hay una mano negro no son extra aspecto perdóname no no no no lo digo porque

Voz 1 04:19 no no no no no no no lo sé mire mire Dani nosotros no vamos a especular con

Voz 0458 04:24 no no por eso por eso es sencillamente

Voz 1 04:26 Nos remitimos a los hechos que nos remitimos a la situación que se ha producido hoy que creo que todos ustedes bueno no exactamente y además la están viviendo en primera persona

Voz 0458 04:34 yo sólo de una manera bárbara simplemente una una

Voz 2 04:36 la cuestión más Porcel criticarlo han hablado con la Fedex

Voz 0458 04:39 nació en las últimas horas lo digo porque porque usted me dice que no había una comunicación no oficial además que es verdad que técnicamente no hay caso insistimos en lo dicho como el Levante no ha denunciado pues no no hay caso es lo que dice la Federación y que en caso de que el Levante denuncia que parece que el señor Català acaba de decir que que va a ser así ya comunicado la Federación también el trabajo operístico que hace la Cadena SER que la cosa va a quedar absolutamente archivada que no hay caso pero han hablado con ellos

Voz 1 05:01 nosotros nos hemos puesto en contacto con la Federación como es natural lo que nos han dicho es que en este momento no había caso que no había demanda que no había ningún tipo de a reclamación por parte de nadie dice el presidente del Levante me dicen ustedes que mañana va a presentar a esa reclamación pero durante esta tarde nos han dicho que no había ninguna IPE que por consiguiente ellos no tenían nada que decir acerca de esta cuestión

Voz 0458 05:22 es es bueno dar la cara y además se lo agradecemos Señor Vives un abrazo muy grande gracias igualmente las claves velando en Carrusel Deportivo