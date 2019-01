Voz 2 00:00 no

Voz 0194 00:23 Javi Torres buenas noches hoy traemos a la cara b una polémica que tampoco era entiendo muy bien pero que ha surgido en las redes sociales a raíz del nuevo anuncio de Gillette

Voz 1880 00:46 hay referencias al movimiento mi tú y luego preguntas como por ejemplo es el mejor hombre que puede ser mientras evalúa viendo comportamientos machistas hombres condescendientes con mujeres hombres que están justificando peleas entre niños pero bueno seguimos

Voz 1880 01:06 vale en esta segunda parte digo bueno nosotros creemos en lo mejor del hombre lo mejor que puede llegar a ser un nombre no y aquí hay como ejemplos de actuaciones de formas mejores de hacer las cosas no de haciendo las cosas bien íbamos ya con la frase final sí es porque los niños que nos ven hoy serán los hombres del mañana

Voz 0194 01:29 en él me cuesta un poco entender la polémica porque no sé quiénes son los onces de los vendidos pero el caso es que las redes ese está pidiendo que se haga boicotearla

Voz 1880 01:38 sí la verdad es que es difícil de entender pero sí sí han él sí que hay

Voz 0194 01:41 les no gusta este anunció se están ofendidos punzantes

Voz 1880 01:43 muchos más no me gusta que me gusta en el anuncio con cuando puedes explicarnos es gente pues es lo que se siente culpabilizar atacada gente con una visión digamos conservadora de la masculinidad es curioso que hayamos pasado años viendo y escuchando anuncios también de Gillette antiguos o de EHAK se o recordar por ejemplo el de Jack y que nadie dijera nada

Voz 5 02:04 Dusko nombre llamarnos ya que es un nombre fue muy especial no reconocían mantenga deja tras de sí un aroma única función color yo veo Trauma Roma

Voz 0194 02:18 buscando a Jack Saray después del boicot a los productos de Gillette la marca y terminará perdiendo

Voz 1880 02:23 eso es lo que le he preguntado Javier San Román Él es el editor de la revista control de publicidad y cree que aún así Gillette sale reforzada

Voz 6 02:32 los directores de marketing ya saben que cuando se mete en en un jardín de estos de un tema polémico hay una parte de la sociedad que que se va a ofender incluso va a llamar al boicot y puede ser incluso que se traduzca en una pérdida de consumidores pero probablemente son más los que se ganan por ejemplo en esto de de Gillette pues hay que tener en cuenta en primer lugar que que Chile también fabrica productos para para mujeres ya hay que tenerlo en cuenta luego que no todos los hombres se va a sentir ofendidos porque se cuestione qué hay que cambiar algunos estereotipos sobre la masculinidad sino al contrario semana van a ser partidarios hay muchos hombres feministas muchos hombres que también en cierto modo se sienten víctimas del machismo porque creen que tienen que cumplir unos roles no dos que luego no les gusta no serían incapaces de llegar a serlo por tanto pues creo que al final es más lo que se gana que lo que Setién

Voz 1880 03:29 aprovecha baños y le preguntado a Javier sobre el papel de la publicidad hoy sobre cómo puede influir una marca en el avance de valores en la sociedad es mucha

Voz 6 03:37 efectivamente la sociedad está cambiando la publicidad tiene que que cambiar también si quiere ser eficaz y ahora hay unos nuevos medios que son las redes sociales donde se abren debates constantes debates la publicidad entendido esto sí algunas marcas líderes han decidido abrir debates contra más controvertidos aunque eso a veces les cueste pues recibir la ira de algunos eso e incluso llamamientos a los boicots pero parece que la estrategia está funcionando es eficaz

Voz 0194 04:10 claro contra sé que habéis visto el anuncio estáis entre los ofendidos no pero nada pero es la polémica lo que pasa es que es demasiado largo yo creo que sí

Voz 0194 04:22 a mí la impresión quemada o es que es que es demasiado no es decir que hay un guión como muy que yo creo que la gente necesita así como mensajes mucho más directos no hay y al final uno no sabe realmente qué es lo que buscan no no no sabes esto muchas veces justo a mí es que muy pocas cosas que me así es Emilio Contreras hay pocas cosas que la gente me gusta que no está entre los ofendidos por eso está anunciar cosa que me pasa

Voz 0807 04:57 a los Ramos Angels a mil novecientos setenta y ocho los Village People triunfando con el macho men una canción que dice que todo hombre quiere ser un macho tener un cuerpo

Voz 1880 05:07 lo hizo ir a correr versus músculos crecer pues eso la idea de macho machito Machín mulo macho ibérico macho alfa comprando bonos

Voz 0194 05:14 define al Banco Alpha bueno primero vamos con la definitiva

Voz 1880 05:17 de macho he cogido la sexta acepción del diccionario de la RAE que dice hombre en que supuestamente se hacen patentes las características consideradas propias de su sexo especialmente la fuerza y la valentía luego un paso más vamos a macho alfa ese es un concepto que acuñó David Metz que es un experto en lobos y el hablaba del comportamiento de los lo hemos eh cautiverio lo que decía es que estos los machos alfa adquirían el control sobre su manada mediante violentas peleas con otros machos claro es un concepto que se ha llevado a los hombres así que los Alfas son los dominadores los que gana y por supuesto los que niegan sus emociones no los que no lloran como no llora el hombre del Boys don't cry de los Cure disimula lo mal que está cuando su chicas Eva les con sus lágrimas no él dice los chicos no yo

Voz 0194 06:17 lo Anson Félix es sociólogo doctora en Estudios de Género Joan muy buenas noches que ser un machito un macho ibérico como como lo define

Voz 8 06:26 sí bueno no podíamos definir de muchas maneras lo llamamos también muchas veces desde el ámbito más académico la masculinidad tradicional lo lo que llamamos coloquialmente ser un hombre de verdad suele estar muy vinculado con una serie de funciones prácticas que históricamente se nos han atribuido los hombres no como por ejemplo la fue cumplir con la función proveedora de maternidad a la Familia llevar los pantalones en casa la función del pero la práctica del conquistador muy vinculada con la sexualidad masculina no va por ejemplo del Don Juan o cierta agua cuando hablamos de machito incluso a la cabeza en los vienen ideas au nociones vinculadas con cierta predisposición incluso a la violencia para defender el honor para defender cualquier cuestión que ponga en duda tu masculinidad

Voz 0194 07:11 dime tú qué has visto en anuncios van quién está dando no me gusta quién se siente ofendido por esta anunció quiénes son

Voz 8 07:18 bueno pues hay un público potencial que evidentemente no les gusta este de este mensaje no y probablemente posean los machista de toda la vida o lo que podríamos definir como machista de toda la vida los pues machistas que se intentan camuflar en este nuevo escenario más igualitario pero que igualmente en la esencia pues cumplen con ese mandato más tradicional de la masculinidad que es muy reactivo no hay culpa al feminismo culpa la lucha por la igualdad los avances que hayan conseguido las mujeres de todos sus males entonces ahí una especie de reacción conservadora fundamentalmente entre los hombres que es a quién potencialmente evidentemente este tipo de anuncios no va a gustar pero también hay que señalar que puede haber mujeres entre entre entre este grupo también hay mujeres a los que no lo es

Voz 8 08:01 probablemente no son mujeres que yo diría que una con como mujeres muy conservadoras que el orden social más tradicional pues me gustaba o en cierta medida les gustaban oí lo realizan ese pasado y quizá las reivindicaciones feministas no se siente muy identificado con ellas se puedan sentir incluso en algún caso excluidas prefieren volver a ese pasadizo idealizado que que bueno les daba en algunas ocasiones esto puede tener un componente de clase también pues cierta comodidad

Voz 0194 08:33 en España antes hablábamos de las diferentes maneras de lo decíamos macho macho macho macho ibérico porque en España tenemos incluso nuestro propio concepto no macho ibérico o el macho español

Voz 8 08:44 sí bueno yo creo que eso la cinematografía lo ha retratado muy bien y que al al final tienen unas particularidades concretas no el hombre de pelo en pecho y que como digo pues en el cine incluso en en otros productos culturales lo hemos podido ver postes de Alfredo Landa incluso algunas películas sino recuerdo mal de Almodóvar con Javier Bardem no

Voz 9 09:04 cómo estás

Voz 10 09:05 estilo no yo y lo vemos si lo hemos en el en el tiempo Yuan años sesenta Alfredo Holanda años ochenta Javier Bardem y hoy por ejemplo Mario Casas rudos y primitivo

Voz 11 09:15 el TAS los Iberos nos referimos al racial celtíberos fallón que en

Voz 1880 09:21 este caso se llama Manolo

Voz 4 09:25 es como Holanda es Javier

Voz 12 09:30 Javier Bardem es un guarro Tunas Carmona esto no ha sido un intento de fuga esa misma traducen diestros Mario Gas

Voz 0194 09:40 Joan cómo cómo ha ido cambiando con el tiempo se concepto de masculinidad no sé si hay diferencia ente Alfredo Landa a Mario Casas pasando por por Bardem

Voz 8 09:49 bueno diferencias y parece que más estéticas más vinculadas a la corporal irá hay cierta emotividad cierta emotividad es que empiezan a hacer permitidas pero en las esencias parece que al final es el lobo que se viste con la piel de cordero no que la ciencia la misma insinuó fijamos en las películas los papeles que representa Mario Casas las algunas de las películas más conocidas de este actual pues acaba en como decía acabar representando lo mismo de siempre no una una masculinidad que asume riesgos innecesarios cree que intenta demostrar valentía agresividad incluso ciertas formas de violencia de género dentro de alguna de

Voz 9 10:23 estas películas más conocidos no todavía no existe concepto positivo de masculinidad

Voz 8 10:28 sí que existe problema quizás es que no hay un volumen significativo de hombres que de alguna manera lo personifica lo encarne no hablamos muchas veces de nuevas masculinas igualitarias sobre otras formas de denominarlo como masculinidad es alternativas disidentes y que bueno pues que se vinculan con mañana con el feminismo no o que son hombres hombres feministas que sea cercana a las reivindicaciones de sus compañeros y que tendría que ver con corresponsabilidad por ejemplo emociones la cultura de la paz

Voz 9 10:58 era pues en San Félix muchísimas gracias

Voz 13 11:01 gracias a vosotros hasta luego

Voz 0807 11:22 estúpido engreído egoísta venenoso falso me encanta el enano Extreme el nombre este insufrible tomamos unos cuantos cuántos

Voz 0194 11:30 muchos machotes machitos Bachir bulos habremos visto del cine hemos visto ya

Voz 10 11:35 los ibéricos ahora vamos con los de fuera no el machito por excelencia aquí para gustos hay colores porque James Bond ha habido ocho nos hemos quedado con uno de ellos

Voz 4 11:43 Daniel Craig te gustan las mujeres casadas simplifica las cosas soy la doctora verbos analizar sus necesidades tanto bastante sencillo pero que lo vimos corte las vistas pueden distraer pero vamos

Voz 10 12:03 vamos con otro es el que roza el ridículo yo creo por no decir no que logró hacen sino que lo pasa es el John Travolta en el caso de gris aquí lo vamos a escuchar con sus amiguitos es el inicio de la peli

Voz 4 12:15 hemos visto fruta nueva por su las mismas chavalas con las que todos hemos ligado nosotros solos que has hecho durante el verano casi todo lo he pasado en la playa imaginado este pasa un el verano apartando las días tú te pasa a ser vecinos

Voz 10 12:30 el nivel que no nos damos cuenta que no cuando no estaba ahí y no nos dábamos cuenta sí sí bueno hay que ver mucho la excusa una más por ejemplo Pretty Woman es que aquí es una prostituta salvada por el hombre guapo y poderoso

Voz 14 12:43 eso es pensando en serio lo de cien dólares la hora sí si no tienes otra compromiso estaría encantado de que me acompañara al hotel pues porque este hotel no es de esos sitios que alquilan habitaciones

Voz 0194 13:06 de todas formas aunque no sabía he dicho que no existe un concepto positivo de masculinidad en el cine o al menos en las series de televisión

Voz 9 13:12 yo creo que se está intentando si se que se está intentando no sé si habéis visto olor

Voz 1880 13:35 esto la banda James se titula ley in está incluido en la banda sonora de lo el protagonista de la serie es todo todo menos un machito y la verdad es que estoy pues tienes que verla en su perder un ejemplo de la nueva masculinidad bueno en muchos otros ejemplos que son nuevos roles de la masculinidad en series por ejemplo el Don Draper de Mamén ya sería un pasito más el David Fisher de A dos metros bajo tierra o también los chicos de la serie si hay literatura sobre la masculinidad pues he traído dos títulos los dos son muy nuevos de hace un par de años fracaso en dos ensayos son los dos españoles uno de ellos es el de Octavio Salazar el hombre que no deberíamos ser la revolución masculina que tantas mujeres llevan siglos esperando y el otro es de Richard va FETE que se titula nuevos hombres buenos en este segundo por ejemplo hay reflexiones muy muy interesante muy curiosas por ejemplo no se habla de la masculinidad en la política no de gente como Donald Trump o Vladimir Putin que ellos serían la expresión política de las más posibilidades más tóxicas mientras que el primer ministro de Canadá por ejemplo Justin crudo sería el icono de la masculinidad parece el feminismo

Voz 4 15:04 cerramos con algún hombre pues vamos a cerrar con un hombre de verdad también hablaba Joan no

Voz 1880 15:09 qué es el ser masculino la masculinidad pues cuando decían al dominio estrené tenéis que ser hombres de verdad bueno pues es el hombre que busca Fangoria desde que está en Al Askari Dinara