Errejón mantiene su desafío a Iglesias: "Soy el candidato de Podemos en la Comunidad de Madrid pero quiero sumar a más gente"

Voz 1 00:00 genio Rejón buenas noches qué tal buenas noches Pablo Iglesias no pronuncia la palabra traición pero se queda ahí nosotros hace cuatro años

Voz 0799 00:13 ganamos muchas alcaldías para el cambio político muy pusimos en marcha una fórmula que funcionó que era una fórmula que habría que sumaba a partidos pero que también le habría muchos ciudadanos esa fórmula funcionó esa fórmula ha hecho que haya gobiernos de cambio en Cádiz en Coruña en Barcelona o en Madrid es una fórmula que yo creo que hay que exportar que hay que construir en la Comunidad de Madrid a veces los partidos caen en un cierto ensimismamiento Isidre en una cierta inercia como al tran tran a pesar de los toques de atención que da la realidad y Andalucía no ha dado un toque de atención muy serio Andalucía no ha dicho que hay que reaccionar que hace falta un revulsivo todo el mundo reconoce que hace falta un revulsivo que hace falta sumar a una buena parte de electores progresistas demócratas que se encuentran huérfanos o que sean cansado o que sean desgastados han sentido desgastados por el camino es lo que ha sido bueno para ganar la alcaldía de la ciudad de Madrid creo que qué puede ser bueno también para ganar la Comunidad de Madrid para poner esas dos administraciones no a competir porque hemos tenido un Gobierno autonómico dedicado fundamentalmente a zancadilla otear el trabajo de la alcaldía de Madrid no a competir sino a colaborar para nadie es un secreto por otra parte que yo siempre he dicho que para mí la forma de hacer política hay de gobernar de Manuela Carmena pues es una referencia y es una referencia en os invita a trabajar juntos venimos de trayectorias diferentes y de generaciones diferentes pero eso es una metáfora en realidad de lo que queremos hacer pues entendernos si trabajar juntos tienen que estar las fuerzas progresistas sin duda alguna tiene que estar Podemos tiene que estar Izquierda Unida tiene que estar ahí y a la vez tiene que estar mucha ciudadanía que a lo mejor hoy no tiene adscripción partidista no puede ser que Andalucía no obstante que de atención IPS eso sí hemos como sino pasaron adaptó el mundo en privado hombre ahora falta reaccionar hace falta un revulsivo algo habrá que hacer sin embargo no seamos capaces y esta es una iniciativa que abre que le tiende la mano a mucha más gente está reflex

Voz 1 02:09 son que está usted haciendo aquí se la había hecho ya

Voz 0194 02:13 Pablo Iglesias se ha hecho cinco minutos antes de anunciar el acuerdo con Manuela Carmena

Voz 0799 02:19 uno de mis de que eso esa muy madurado a lo que usted está diciendo pero uno de mis defectos es que soy bastante previsible esta reflexión yo no sólo la hecho hablando con compañeros en Podemos esta reflexión yo la he escrito en artículos la he hablado con Pablo Iglesias sí sí la he dicho en entrevistas lo he hablado y dentro de Podemos Ibon de hecho cuando se me encarga que me presente a unas primarias y que gane la o que construir un proyecto para ganar la Comunidad de Madrid desde el principio digo que me parece que están bien los partidos pero los partidos son herramientas para hablarle a la gente yo sí creo que las personas no las personas individuales que la gente está por encima es más importante que las siglas ISI que creo que el objetivo fundamental es construir algo más grande que le tienda la mano a gente que a lo mejor no tiene una identificación partidaria pero que puede sumar in para es hoy un modelo su modelo que funciona que es el mal de lo de lo de lo ha digamos de de la candidatura que ganó el Ayuntamiento de Madrid ha aprendido a gobernaría gobernar muy bien no entendería porque es lo que funciona en la ciudad no puede funcionar

Voz 0194 03:19 del Express explique me lo bien porque eximirse me dice que esta reflexión que hace que se puede compartir que mucha gente entiendo que compartirá Si usted la escrito la compartido con gente de Podemos y la compartido con el propio Pablo Iglesias pero usted acaba llegando a un acuerdo con Carmena del que no informa Pablo Iglesias hasta cinco minutos antes de hacerlo público entiendo que Pablo Iglesias no no comparte estas reflexiones con usted porque si las compartiera hubiera hubiera entendido en el mismo camino hubiera hubiera propuesto el mismo camino

Voz 0799 03:47 no lo sé si las comparten pero pero podemos como organización siglas hemos compartido muchos sitios podemos elige candidatos que muchos sitios a concurren en plataformas más amplias por qué porque la vida interna de los partidos es importante pero mucho más importante que eso es tener la capacidad de habla Marley de tenderle la mano a ciudadanos que vienen de lugares muy diferentes no puede ser que todos nos acordamos por lo que sucede en Andalucía que todos digamos esto es un toque de atención yo no creo que en España haya habido se haya hecho de repente de noche y haya una mayoría que quiera involución que quiere volver a dividir entre buenos y malos españoles que quiera retrocesos en derechos y libertades no creo que lo haya pero sí que creo que la mayoría demócrata está entre desmovilizado desnortada un poco huérfana bueno pues cuando eso pasa hace falta revulsivos si hace falta reaccionar y esta reacción es fundamentalmente una invitación yo soy el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid no hay la menor a preside la Comunidad Madrid no hay la menor contradicción con al mismo tiempo que invita a las fuerzas germanas caminar de la mano con Manuela Carmena que me informen a mí de repente contradicción entre caminando la mano con Manuela Carmena Isère de Podemos ya lo que pasa que si esto

Voz 0194 04:56 es un lo que ha dicho Pablo Iglesias está usted aquí para aclararlo pero si esto usted no lo no lo habla o no lo decide conjuntamente con quién es el líder del Partido porque lo que dices que te ustedes lo han negociado esto a espaldas del que él se ha enterado cuando usted lo ha llamado cinco minutos antes de que se hiciera público acuerdo esto es así

Voz 0799 05:12 pero pero yo insisto en que esto no en a que a que no hay secreto alguno eh que no no pero yo pero cuando es que yo he entrevistas de las que he dicho yo quiero que armonizar la Comunidad de Madrid

Voz 0194 05:21 sí pero yo pero yo estoy preguntando por cómo ha ido los tiempos por el hecho concreto porque es algo de lo que le acusa en este en este audio que que nos ha hecho llegar que ha hecho llegar a a los inscritos Pablo Iglesias el dice que todo esto ustedes lo han hecho de espaldas a él yo lo pregunto esto ha sido así es decir él se ha enterado de que usted no iba bajo las siglas de Podemos sino además Madrid con Manuela Carmena cuando ha llamado cinco minutos antes

Voz 0799 05:44 el se ha enterado esta mañana de que yo y Manuela con concurrir juntos a las elecciones yo soy el candidato de Podemos a las a las elecciones a la Comunidad de Madrid y a ganar la Comunidad de Madrid y a la vez voy a concurrir de la mano de Manuela porque nosotros hemos sido una buena parte del soporte del gobierno municipal es que no hay no sólo no hay la menor contradicción sino que lo más importante es que a yo inscrito de Podemos me hacen una una encomienda un encargo hay que ganar la Comunidad de Madrid eso no se hace sólo con los que piensan como uno eso no se hace sólo con los que ya están convencidos se hace con mucha más gente siempre dije pues me voy a fijar voy a aprender en los modelos y en las referencias que me parece que ayudó más a construir nunca lo he ocultado yo creo que la política española sobra un poco de un poco de voz infracción y hace falta un poco más de escucha creo que sobra imposición y que hace falta más capacidad de cooperación y creo que un su referente clarísimo de todo eso es la forma de gobernar y la forma de construir políticamente de Manuela Carmena y quiero construir de la mano de lo mismo para la Comunidad de Madrid

Voz 0194 06:46 sí sé que soy el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid pero Pablo Iglesias Le abierto

Voz 1 06:50 Puerta se le ha faltado la patada en el culo porque la puertas el ha dejado abierta

Voz 0194 06:56 el el el ya anunciado que va a haber con otras palabras pero que va al candidatura hecho que haga lo que quiera Íñigo Errejón pero nosotros tenemos otra hoja de ruta sea usted a esta hora de la noche siguiente todavía el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid a pesar de lo que ha escuchado que ha dicho Pablo Iglesias

Voz 0799 07:13 en esto hay que ser serios y hay que ser formales y hay que en mi opinión o yo siempre prefiero bueno en general rebajar el nivel de drama en ponerse de acuerdo en las cosas importantes queríamos concurrir con Podemos con Izquierda Unida y con eco y ahora además les sumamos a la alcaldesa de Madrid eso debilita o fortalece la posibilidad cambio yo creo que indudablemente la fortalece no creo que eso me coloqué en absoluto fuera de Podemos en todo caso mil Nadine ha comunicado si se me ha comunicado yo siempre trabajan Podemos desde desde que desde que no existía y así lo voy a seguir haciendo es que mi forma de contribuir al cambio político es abrir lo más posible no no

Voz 0194 07:56 en Ferrari que sea aunque sea renunciando las siglas de Podemos se dice dieciocho soy candidato pero se va con una Manuela Carmena en un ticket que se llama más Madrid que no se llama Podemos que es una fuerza que tiene su nombre un nombre que tiene su fuerza es decir usted renuncia a la marca con la que a usted ha estado siempre desde esos cinco años que hace exactamente ahora

Voz 0799 08:18 soy militante de Podemos pero los militantes de Podemos con que han concurrido a unas elecciones en Andalucía bajo Adelante Andalucía en Galicia llamándose En Marea en Qatar

Voz 2 08:26 muy hago en Cataluña Cataluña en común

Voz 0799 08:29 es que precisamente tomarlas en todas las selecciones Munich en todas las elecciones municipales con fórmulas exitosas conga Nieto los municipalistas eso les hace menos de Podemos no lo que les hace es uno militantes con capacidad de su marido incorporará más gente

Voz 1 08:43 estoy haciendo lo mismo dentro de Podemos insisto

Voz 0799 08:47 bueno faltaría mal manejado cinco años de mi vida para levantar una fuerza política de cinco millones de votos faltaría más tengo un compromiso con la gente que me eligió en primarias ese compromiso cuál es ese compromiso no es darme golpes en el pecho ese compromiso es desalojar al Partido Popular de un comportamiento mafioso y parasitaria de las instituciones del Gobierno de Madrid y eso como te hace eso se hace sumando más Entesa efectos

Voz 0194 09:08 prácticos que va a pasar cuando se presente la candidatura de Podemos no sea usted yo soy el candidato de Podemos pero se va a presentar una candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid

Voz 0799 09:17 Jorge

Voz 1 09:18 así lo ha dicho Pablo Iglesias

Voz 0799 09:21 no vamos va a omite admite en realidad digamos cuando las cosas se queden decir claras yo creo que se dice muy claras no en y en este caso yo no lo he leído no he leído tan claro yo creo que hay que hacer un esfuerzo hasta el final para que hubiera todo

Voz 0194 09:37 usted piensa que todavía hay margen de negociación a lo largo del día de hoy usted ha hablado con Pablo Iglesias no

Voz 0799 09:43 Nos hemos escrito ponemos solo

Voz 0194 09:44 hemos tenido como aquí lo que se han escrito en nombre del detalle pero en qué tono ha

Voz 0799 09:49 Paulinho incluso en los momentos en los que es notorio que no siempre hemos estado de acuerdo en la forma de hacer política no siempre hemos compartido todas las decisiones en todo momento siempre siempre hemos hablado siempre muy bien hay mucho fondo detrás

Voz 0194 10:01 pero él no en lo que se han escrito no le ha dicho estás fuera nosotros presentaremos candidatura de esto no han hablado

Voz 0799 10:06 no vamos a hacer una

Voz 0194 10:07 esa para también para situar a todo el mundo ahora mismo Javier Casal buenas noches buena a pocos meses de las elecciones y no está claro inca poco lo estamos consiguiendo aclarar ahora las opciones que tendrán los votantes de esa Comunidad de Madrid con lo que sabemos a esta hora con lo que hemos escuchado de Pablo Iglesias que mapa

Voz 1 10:23 hay

Voz 0867 10:24 en espera de que se disipe la nube de polvo de la onda expansiva de hoy si finalmente Iglesias cumple su intención de presentar a Podemos en las autonómicas el votante de izquierdas

Voz 0799 10:33 va a tener sobre la mesa todo un abanico ideológico

Voz 0867 10:36 qué va a ser casi casi una lección a la carta Ángel Gabilondo candidato del PSOE Íñigo Errejón cabeza de lista de Madrid a la Comunidad y a partir aquí un escenario incierto el candidato de Podemos a las primarias se ha marchado así que Iglesias tendrá que buscar aún o encabeza una cabeza de cartel ya veremos con qué método no que método utiliza para esa elección en este voto digamos bajo demanda de la izquierda quedan también muchas dudas por resolver por ejemplo qué pasa con Izquierda Unida que hoy da por finalizado el acuerdo previo que había alcanzado con Podemos en Madrid tras el anuncio de esta mañana no sabemos dónde va a terminar la gente los ecologistas de Equo o si los anticapitalistas se van a integrar de nuevo en Podemos después de renunciar a participan en sus primarias todo esto la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena dice que lo observa desde la distancia

Voz 1410 11:21 pues efectivamente siempre ahí cercanías hay conversaciones las cuestiones digamos puramente internas de alguna formación política pues no soy yo la persona indicada para contaros porque sabéis que no estoy en ninguna

Voz 0867 11:33 bueno pero lo cierto es que en su caso y a pesar de que Iglesias no rompa con ella en el Ayuntamiento Podemos no llegado a cerrar tampoco su integración en la plataforma más Madrid parece más complicado tras la decisión adoptada esta tarde por el secretario general de Podemos en la capital está menos definida está fragmentación pero se está cociendo a fuego lento basta leer los tuits de de todo a día de hoy de algunos concejales críticos que tras publicarse la carta conjunta de Errejón Carmena han hablado de golpe copular de Carmena y creen que en nombre de la democracia interna se está proponiendo un modelo basado en personalismos un una fragmentación de la izquierda que veremos si obtiene buenos resultados o no si logra o no finalmente movilizar el voto del votante izquierda

Voz 0194 12:13 claro porque imagínese ahora mismo ese votante a quienes quieran votar y con este panorama que estamos intentando dibujar porque como tampoco tenemos certezas Esteban a la que estamos bajar a pocos meses no se sabe si en el Ayuntamiento de Madrid irán juntos Carmena Podemos ni en ese momento según dice Pablo Iglesias damos por hecho que podemos y Errejón van por separados en la comunidad

Voz 1 12:35 qué hace que hacen posible votante estamos a finales de enero

Voz 0799 12:41 yo estoy convencido que va a ver a una sola candidatura para que Manuela Carmena revalidar la alcaldía de Madrid con Podemos sí yo creo que sí creo además que es lo que debería ser claramente y creo que va a haber una candidatura para ganar la Comunidad de Madrid que va a hacer tándem con la candidatura de la alcaldesa Manuela Carmena y creo que eso es lo que tiene más capacidad de ganar creo que eso es lo que más inquieta a día de hoy al Partido Popular a sus socios de ciudadanos a los que querrían que fuera su futuros socios de Vox y creo que esa va a ser la oferta finalmente si finalmente hay gente que prefiere presentar otras ofertas pues oye que la gente vote lo que quiera Andalucía en todo caso nos ha enseñado que lo más importante no es cuántas candidato se lo más importante es la capacidad de movilizar a todo el mundo y lo digo después y lo digo después de haber dicho que creo que tanto en la ciudad como en la Comunidad vamos a ganar las elecciones con más Madrid en el municipio en la comunidad en muchos municipios importantes de la región

Voz 0194 13:43 la capacidad móviles hace la capacidad entenderse si son necesarios los pactos que en eso la izquierda tiene una tradición que no es la misma que él

Voz 0799 13:51 derecha Nos en la izquierda non no podría hablar en nombre de la izquierda ha habido pocas personas que sean desgañita o tanto como yo no de porque no grito pero que hayan repetido tantas veces que es necesario que las fuerzas progresistas aprendan a dejar de lado un poco los intereses particulares y a colaborar y armar bloque eso digamos yo creo que los lo bueno lo defendió que muchas veces dijo que tienen en esta tertulia y lo he dicho y lo he dicho siempre hasta el final creo que todo el mundo sabe que soy un firme defensor de la colaboración entre las fuerzas progresistas

Voz 3 14:24 sí señor Errejón cuánto de esto es político y cuánto de esto es personal entre dos amigos dos compañeros de universidad que sin pensarlo y sin sin imaginarlo nunca se montaron un partido consideran de alguna manera padres de la idea los dos

Voz 0799 14:42 no hay una cosa que está muy por encima de los afectos de cada uno y la cosa que está por encima es que yo creo que en nuestro país vivimos un momento que nos obliga a reaccionar eso está por encima de las amistades de los afectos de los encuentros todos los desencuentros hay una cosa mucho más importante a mí me preocupa lo que ha sucedido en Andalucía y me preocupa ese clima en el que quiénes que que España involución eh retroceda están como muy agresivos muy a la ofensiva sin embargo la mayoría democrática que quiere más protección social más igualdad de oportunidades más libertades y derechos civiles está entre desnortada apática a mí eso me preocupa y esos fines están por encima

Voz 3 15:20 pero pero lo sustenta clama por que no lo hablaron ayer mismo llevamos hablando no porque no resolvieron ayer mismo antes de que esto llegará esto es si si no es algo personal cómo es posible que no se puede arreglar

Voz 0799 15:31 los pechos que si fuera personales en Fischer ese arreglado

Voz 4 15:34 más fácil siempre claro eso es eso se arregla con un hasta luego

Voz 0799 15:38 lo que lo que a veces hace falta es que a veces hay que reaccionar incluso diciendo la racionalidad de las siglas o de los partidos no siempre coincide con lo que está esperando la gente fuera o partidos a veces toman decisiones que les hacen ir un poco como a la inercia al tran tran ya digo yo conozco muchísima gente de militantes de base Podemos simpatizantes y cargos orgánicos de Podemos que se toman un café y te dicen

Voz 1 16:05 buf

Voz 0799 16:06 hay que hacer algo pero luego lo lógico a los partidos en todos pasa llevaba un poco como al al inmovilismo a quedarse como está bueno bueno pues con por lo menos que me quede que me quede como estoy no a veces hay que superarlo para incluir a todo el mundo pero para poder llamar a más gente que pasa cuando las organizaciones existentes los progresistas existentes no son capaces de hablarle a cientos de miles ciudadanos que se sienten huérfanos y se quedan en casa que pasa pasa el tripartito de Vox Ciudadanos y el Partido Popular yo no quiero que eso pase en Madrid y entonces hay una responsabilidad que no tiene que ver con la comodidad o con los efectos que tiene que ver con la capacidad de ganar cuál es el modelo que ha aprobado que gana cuál es el tipo de acción política de forma de escuchar de integrar que ha demostrado que gana pues Jordi Madrid sólo conozco una que es la construcción política de Manuela Carmena y por eso me he fijado colabora he trabajado hemos lanzado una invitación para ser más

Voz 0194 16:59 claro pero sabe qué pasa viendo una pronta crecía anteriormente en algo redunda va ahora ahora Cué Si esto lo hablado y lo ha compartido con Pablo Iglesias no no se han puesto de acuerdo en encontrar porque si si el diagnóstico que hiciera Pablo Iglesias es el mismo que hace usted sobre todo teniendo las andaluzas como como telón de fondo el diagnóstico es el mismo entiendo que la medicina sería la misma entiendo que el tratamiento sería el uso o coincidirían

Voz 0799 17:24 mismo eso no lo sé

Voz 0194 17:26 pero ha hablado con él sí pero no sé si es uno

Voz 0799 17:28 el hombre no sé si el diagnóstico sea el mismo

Voz 0194 17:31 pero este sí le habría dicho sí coincide con esto

Voz 0799 17:34 por ejemplo cuando hicimos la lectura de Andalucía y todo lo que estoy diciendo salen medios lo dijimos en medio cuando hicimos la lectura Andalucía no tuvimos la misma reacción a mí me pareció que en Andalucía había antes que entender qué había pasado para ser capaces de aplicar autocrítica y corregir y y no tuvimos la misma no pasa nada impide no sólo impide colaborar la gente yo creo que ese dinero acostumbrará que claro en las formaciones políticas a veces también diversidad opiniones en que estamos de acuerdo en que hay que ganar Madrid y a mi se me encarga hay que ganar la Comunidad de Madrid como creo yo que es más fácil ganar la Comunidad de Madrid pues a la confluencia de todas las fuerzas progresistas sumarle dos elementos la apertura a la ciudadanía el señor Manuela Carmena me parece que es difícilmente innegable que esto es una apuesta que en realidad nos acerca más a gobernar la Comunidad de Madrid

Voz 5 18:22 sí vamos a ver yo tengo muchísimas preguntas como te puedes imaginar

Voz 1410 18:28 tuvo mucho

Voz 5 18:29 el mundo no es que el auto es fijaos no en expresiones de de Íñigo no es Manuela que me parece que te vaya frase que tenemos que Ica no hermenéutica de de la frase pero bueno tal y como yo la entiendo no vamos a ver Manuela Carmena digamos que es un caso excepcional en la política lo que yo creo que viene a decir Pablo Iglesias es para la escala municipal un personaje como Manuela nos viene muy bien a pesar de que no ha salido rana de la perspectiva de que no hemos podido meter mano en las listas controlarlo hubiéramos deseado no entonces claro si esa misma lógica el hacemos extensiva a otras escalas no de de lo político qué sentido tiene entonces articular un partido digamos a un movimiento llámese como se quiera llamado Podemos que funciona en teoría siguiendo pues una lógica que es la lógica asamblearia no en último término de los círculos au eso ya lo hemos cómo lo llamemos no entonces yo hay sí veo en en la posición de Pablo Iglesias es digamos una digamos un impulso por defender el de que no se acaba de resquebrajar no el el invento no a los cinco años de repente es que eso mismo ocurre en Castilla La Mancha ya ocurrió en Andalucía por cierto eh yo que Andalucía esto sería es la segunda persona Andalucía es decir que esto se puede vender también por parte de de Podemos por la gente de de de Pablo Iglesias se podría vender

Voz 6 19:55 bien como una puñalada trapera

Voz 5 19:57 era en el sentido de que lo que hace es debilitar al partido en un momento en el que el partido lo que necesita es precisamente lo contrario es decir cohesionar se por esa debilidad digamos que ha demostrado en Andalucía es decir que por las razones contrarias a las que acabas de exponer no es decir que no podemos lanzar un mensaje que apele a la gente si la gente se da cuenta de que somos algo frágil que estamos pendiente siempre de un liderazgo no que unos puede son los puede descabalgar no

Voz 0799 20:29 lo veo es debatimos muchas veces en este caso yo lo veo exactamente al revés a Podemos les fortalece que un candidato de Podemos vayan también con Manuela Carmena inequívocamente fortalece pero siempre y cuando éste

Voz 5 20:40 de acuerdo digamos la la la organización con que eso sea así claro si sale de repente es doble fortaleza claro claro aquí hay una

Voz 0799 20:46 herencia de posiciones pero la mía es que que un candidato de Podemos vaya de la mano de Manuela Carmena eso fortalece ayuda a Podemos y que un candidato de Podemos lance una plataforma en la que los partidos incluyendo el mío qué podemos pero también Izquierda Unida también eco puedan sumarse a mucha ciudadanía que no viene de partidos y que eso amplía el espectro eso fortalece es que

Voz 7 21:11 el problema me lo problema en el baremo déjame que tengo la frase perdona mi mi baremo de lo que FORTA

Voz 0799 21:15 el hecho o o debilita Un partido no es lo duro que se ponga sino la aceptación que tenga entre la ciudadanía un partido que se ponen muy duro pero que va que tiene menos aceptación entre la ciudadanía no es un partido fuerte un partido fuerte es un partido que tiene como paredes porosas osea que tiene capacidad de hablarle a muchos eso es un parte fue la transversalidad pero problemas

Voz 7 21:37 bueno sí yo por eso digo que es el primer está cuando el líder del partido o la cúpula del partido en la dirección del partido no comparte por qué

Voz 0194 21:44 las palabras de Pablo Iglesias se desprende que no lo comparte decir no sé cómo acabará esto es decir insiste que sigue siendo el líder perdone el candidato de Podemos pero de las palabras de Pablo Iglesias no no no no no no no se sustrae esto es decir el diagnóstico pero eso le preguntaba yo el diagnóstico puede ser que usted hace pero claro si no lo comparte la dirección de su partido hay un problema

Voz 0799 22:05 no sé si Pablo Iglesias lo comparte parece que no yo creo tendrá que haber se porque queda porque porque queda tiempo por delante yo creo que esta es la fórmula política que puede sumar más gente que puede ser ganadora en política la responsabilidad la mar las cosas es comprometerse con ellas y estoy convencido de que a la suma de fuerzas progresistas les sumamos el tándem con Manuela Carmena con mucha más ciudadanía in Se me hace difícil que alguien piense que eso no nos hace ser más fuertes en los partidos a veces tienen que tomarse un poquito menos en serio a sí mismos y lo dice alguien fundador de uno pero un poquito menos en serio es también los partidos pero los partidos son herramientas para que para agrupar reunir a mucha gente para transformar las cosas pero que no son los olvide nunca que son herramientas no son objetivos los objetivos son cambiar las cosas transformar la vida a la gente y en este sentido yo creo que lo que hemos lanzado es una iniciativa para que igual que lo transformamos en el Ayuntamiento lo vayamos a otra forma de gobierno regional

Voz 0194 23:04 ha salido hoy aquí en la conversación en el calendario ha querido que todo esto está ahí el día en que podemos cumple cinco años la de aquella foto de quiénes fundaron Podemos que todos las recordamos que ha quedado

Voz 1450 23:15 uno de los cuatro que acompañaban a Iglesias sólo Íñigo Errejón tiene de momento cargo orgánico Luis Alegre Carolina Bescansa dejaron antes del segundo Vistalegre sus puestos en el partido alegre ya no tiene relación con Podemos es muy crítico con la línea oficial Bescansa ha anunciado que dejará su puesto como diputada en el Congreso en las próximas semanas tras enfrentarse a Iglesias y perder las primarias de Podemos Galicia todos se han separado políticamente de Iglesias excepto Juan Carlos Monedero que dimitió de su puesto en la ejecutiva por el escándalo del cobro de medio millón de euros del Banco del Alba a través de una sociedad Monedero es más que a a Pablo Iglesias ya no ocupa cargos pero sí forma parte del grupo rumbo veinte veinte que es como llama a Pablo Iglesias

Voz 1 23:53 es a su gobierno en la sombra que ha pasado en estos cinco años para que de esa foto que de Pablo Pablo Iglesias Ikeda usted hasta esta hora de la noche bueno que estas ahora de la noche

Voz 0799 24:08 hay que aprender el el ejercicio de liderazgos fundamentalmente un ejercicio de integración de flexibilidad y a lo mejor nos ha faltado un poco de eso porque yo no he estado de acuerdo siempre estabas describiendo compañeros y compañeras en con los que no siempre está de acuerdo pero los que siempre les ha reconocido la valía intelectual y política con algunos hemos tenido diferencias políticas importantes pero que siempre les ha reconocido la valía no me gusta que algunos hayan quedado por el camino porque porque pararemos capital político y creo que eso nos obliga también pues a replantearnos qué cosas se podrían hacer mejor a veces es más fácil digamos no sé cómo ponerlas ante ojeras es decir bueno

Voz 0194 24:48 no

Voz 0799 24:49 no todo va bien sólo fue un problema de los partidos me daría más igual no pero claro es que mientras los partidos políticos que queremos el cambio hacemos eso resulta que acaba condicionando el Gobierno Andalucía Vox entonces es que hay veces en los que hace falta un revulsivo que todo el mundo lo reconoce en privado hay que ponerlo en la práctica para qué pues básicamente para que no nos estemos lamentando después en junio de que después de veinticinco años de saqueo de desgobierno en la Comunidad de Madrid el PP repite no tanto por lo bien que lo haga como por una mezcla de cansancio falta de referentes y falta de confianza entre la mayoría que yo estoy convencido que existe de madrileños demócratas y progresistas

Voz 0194 25:28 reconoce que han hecho cosas mal en estos cinco años para que de esa fotografía sólo quede

Voz 1 25:33 sólo quedan dos personas bueno claro en lo orgánico uno ideológico en en las en los dos planos siempre más importante político

Voz 0799 25:45 en los dos planos Javi cosas que podíamos haber hecho mejor Yossi siempre ha defendido que quiero una organización que tenga más capacidad de acuerdo de escucha de congregar a gente diferente que baja un poco el tono tenga más capacidad de reunir a los que a lo mejor no siempre en piensan diferente y que tenga más capacidad de colaboración siempre lo usted hubiera ejercieron

Voz 1 26:07 tráfico de una manera diferente como el ejército Pablo Iglesias es muy fácil

Voz 0799 26:10 es decir me hubiera gustado a sí si yo hubiera estado en esas responsabilidades probar si eso se puede en Madrid voy a intentar demostrar en la candidatura que eso se puede hacer así Pablo es el secretario general Isère se que te dejan de una organización política que están haciendo y que está creciendo es dificilísimo es muy complicado y obliga a situaciones muy difíciles no no es bueno en política dar lecciones sobre algo que uno no ha practicado hay que había que traer y conducir al a Podemos hasta aquí yo creo que eso lo ha hecho bien eso significa que firmo y estoy de acuerdo en todo no pues claro que no en la vida uno no está siempre de acuerdo pero hay que es abstenerse de dar lecciones in

Voz 0194 26:51 también ha salido aquí en la conversación Mariela la crisis territorial en las crisis territoriales porque en qué territorios queda la marca de del partido de Podemos

Voz 1450 26:59 no ven Íñigo Errejón las ha mencionado hace unos minutos más allá de Madrid la marca Podemos ha sucumbido en las confluencias de Andalucía siendo hora Adelante Andalucía en Cataluña donde es Catalunya en común y en Galicia donde sí En Marea en cuanto a crisis territoriales son muchas y están ardiendo en estos momentos en La Rioja hay en Cantabria las tensiones han llegado hasta el escenario de que las primarias están suspendidas por orden judicial en Navarra La pulsión de los diputados oficialistas por parte de la mayoría de críticos podría incluso dejar a Podemos sin la presidencia del Parlamento foral la amenaza de escisión vende también sobre la confluencia gallega En Marea después del plante de los críticos con el ganador de las primarias en Cataluña la dimisión hace meses del secretario general Xavi Domènech asumido definitivamente a la organización en una crisis de irrelevancia política en favor de los Comunes de

Voz 1 27:44 también que ha pasado en los territorios

Voz 0799 27:47 en el fondo estas os lo mejor manera yo creo de mirarlo de pensarlo no es tanto mirándose hacia dentro como mirando hacia fuera hay que recuperar rumbo y recuperar pulso y eso tiene que ver con obligarse a anteponer las necesidades de la gente por encima de las necesidades de el aparato estos a veces es complicado decirlo obedece sin cómo decirlo porque no hay ningún estímulo para que lo diga no hay nada que lo favorezca no no es cómodo hacer política a veces sin sin plegarse a todo lo que requieren los aparatos pero imprescindible lo hicimos cuando nacimos en las elecciones europeas lanzamos una iniciativa que ninguno de los aparatos existentes quería lo hicimos cuando fuimos capaces de acompañar candidaturas municipales que contra todo pronóstico ganara en las principales ciudades sobreponernos a las necesidades de los aparatos encima las necesidades de reunir a muchos ciudadanos que querían que la institución volvieran a estar a su servicio final de los lobbies y hay que volverlo a hacer hay que volver a poner por delante las ganas de la gente incluso por las líneas de los partidos incluso de los propios

Voz 1 28:55 o si eso es breves en la pregunta era respuesta os dejo

Voz 5 28:58 pero hora de la verdad hay Kiko perdona que estaba Emilio brevemente no la ciudadanía percibe por sus declaraciones y por la de Pablo Iglesias que lo que hay es una diferencia estratégica entre ustedes yo me pregunto si la diferencia es más profundas una diferencia ideológica

Voz 1 29:18 podemos surgió hace cinco años como au

Voz 5 29:20 es el catalizador de un gran descontento con frases que todo reconocemos la casta el régimen de setenta y ocho pero cuando ya han asumido responsabilidades institucionales se enfrenta con lo que se llama la ordinaria gobernación del país y del Estado no hay hay distintas opciones ideológicas y muchos nos preguntamos si dentro de Podemos hay por lo menos dos of opciones ideológicas distinto una que podíamos identificar más o menos genéricamente con la socialdemocracia que dicen que usted representa y otra con la posición que históricamente ha optado a la izquierda de la socialdemocracia y que podría representar Pablo Iglesias y que eso podría ser naturalmente después de un siglo veía adaptado a una circunstancia de la España y de Europa de de dos mil diecinueve una Report una repetición del fragmento de la fragmentación del enfrentamiento que se produjo en el movimiento izquierdista europeo y español hace cien años

Voz 0799 30:13 es una pregunta complicada pero los respondería a una sola frase bueno lo intentaría que es que ojalá sea ojalá el reto que tuviéramos ante nuestra ante ante nosotros en España fuera unas discusiones escolástica sobre con qué tradición se identifica la izquierda

Voz 5 30:29 ya entre el comunismo y la socialdemocracia no es escolástica

Voz 0799 30:32 no veo como único en ningún lado y no veo socialdemocracia en España es que nos estamos refiriendo etiquetas

Voz 5 30:36 Pedro año cuarenta detectó cuarenta año fruto de la socialdemocracia bueno buena medida es fruto muchas cosas es fruto del entendimiento entre muchos es fruto de la redistribución de que ha sido fundamentalmente social de moda

Voz 0799 30:47 y social cristiana ojalá tuviéramos ante nosotros una discusión sobre la como la definición de las fuerzas progresistas tenemos una cosa más grave y más importante ante nosotros que es volver a coser un país que es ha estado que está deshecho y fragmentado por la precariedad por la desigualdad por el uso patrimonial de las instituciones y eso comprende y nos obliga a reunir a gente que a lo mejor no se encuentra en esas etiquetas osea a Yo soy un apasionado de estas discusiones pero por delante tenemos otra cosa más importante que es en no es si España gira hacia la izquierda o la derecha sino Si vuelve a ser un país o si es un conjunto de ciudadanos asustados que no saben qué va a ser de ellos sí que se rigen por la ley del más fuerte

Voz 5 31:24 pero hay opciones ideológicas para resolver ese problema una que están más a la izquierda y otra que están menos a la izquierda en todo el movimiento izquierdista es decir coser a España y homogeneizar las socialmente es fruto de ideología distinta ya hay opciones ideológicas como la socialdemocracia que tienen una fórmula que ha sido una fórmula de éxito durante cuarenta años ahora ya está de capa caída y otras fórmula que están a su izquierda que han fracasa pues venga cuando ponga usted nombre va yo conozco una

Voz 0799 31:50 mula el acuerdo y la justicia social

Voz 5 31:52 bien eso es muy Vallespín Simmons

Voz 8 31:55 es muy rápidamente el el

Voz 5 31:58 podemos consiguió llevar a la política mucha gente que no participaban es decir muchos jóvenes fundamentalmente que están fuera del sistema político y que hacían su vida y por tanto gente que estaba en la abstención comenzó a votar a Podemos no hay un peligro ahora mismo de que se haga una lectura de lo que ha pasado en Madrid pero también en otros lugares no

Voz 8 32:17 de que en el fondo todo este tipo de de de de

Voz 5 32:21 de conflictos en el interior de Podemos no es como aquí entra el punto fundamental como en los demás partido es un problema que tiene que ver con la distribución de lugares en la lista en una lista electoral es decir no estamos al final ante una guerra de poder dentro de la organización en vez de ante un conflicto ideológico ante una estrategia diríamos estrictamente electoral

Voz 6 32:43 lo formuló como no lo afirmo y lo formuló como pregón

Voz 5 32:46 esta

Voz 0799 32:47 yo habría yo seguiría siendo portavoz de mi grupo parlamentario sino hubiera defendido las ideas en las que creo en el último congreso en mi forma leal de estar en política que es defender las ideas que creo si no lo hubiera hecho seguiría siendo portavoz del grupo parlamentario una cosa de la que mucho de la que disfrutaba creo que la coherencia de las personas en pide cuando toman decisiones en en la buenas cuando toman decisiones en las malas cuando toman decisiones que les iban a ser aplaudidas y también cuando toman decisiones en momentos difíciles ir creo humildemente haberlo hecho cuando a lo mejor la pude la sabiduría típica de los partidos recomendaría no quemar a que lo no estás de acuerdo con esto que Valdano lo diga no vaya a ser que alguien pero es ese mecanismo convierte a los partidos políticos en organismos que que que muy impermeables que fuera llueve no se mojan porque porque tienen dificultades como para reaccionar yo creo que los partidos son necesarios pero que tienen que hacer siempre un esfuerzo de congregar a gente que está fuera en Andalucía son los ha quedado mucha fuera y el resultado ha sido desastroso no quiero que Madrid bases

Voz 0194 33:57 Pedro pedíamos a los oyentes que opinaban y a lo mejor puedo dar algunas pistas también a Íñigo Errejón por donde va respira la ciudadanía

Voz 1715 34:04 lo que vamos a escuchar es un resumen del sentir general de los diferentes mensajes que hemos recibido alguno lo hay de tono crítico con la decisión de Íñigo Errejón alguna reflexión también en tono preocupado sobre el futuro de Podemos como con como partido político como propuesta política pero sobre todo lo que ha habido lo que hay es una preocupación indisimulada de muchos de nuestros oyentes sobre la fragmentación de la izquierda la consecuencia electoral que eso va a tener el fortalecimiento que cree nuestros oyentes

Voz 4 34:33 va a suponer para las opciones de derecho vamos a escuchar

Voz 9 34:37 yo lo de Podemos Íñigo Errejón en esta nueva división en la izquierda diría Éramos pocos y parió la huelga estupendo supongo que alguien en algún partido de derechas de extrema derecha se estará frotando

Voz 10 34:52 las manos tengo veinte años inscrito de Podemos nada más complicados dieciocho que es cuando pudo inscribir soy una de tantas personas tantos jóvenes desilusionado con el proyecto ahora mismo para las próximas elecciones sobre todas las generales yo no puedo asegura que los vaya voto seguiría sin inscrito porque creo que aún estamos a tiempo cambiar las cosas pero si esta tendencia sigue así unos años más Giotto muy claro no voy

Voz 11 35:18 mayoría de la gente estamos desmotivados desmovilizados porque porque estamos hartos de conciliar en traidores

Voz 12 35:27 el lamento profundamente que la izquierda de este país una vez más se integre en unos momentos donde la unidad debería de ser su principal objetivo para detener el avance de la extrema derecha así que presento tiempos difíciles los que nos esperan

Voz 0194 35:48 reacción de la audiencia de la ciudadanía en tiempo real a lo que ha pasado hoy una última pregunta además tengo la sensación que se ha hecho en más de una ocasión porque como hemos vivido alguna otra crisis sigue siendo amigo de Pablito

Voz 1 36:00 días

Voz 0799 36:03 me gusta pensar que sí pero estamos en tareas que dificultan la conciliación de los afectos y a veces de la lógicas políticas y estoy orgulloso de que siempre que ha habido que elegir hemos elegido a el compromiso con las ideas que porque defendemos cosas que son más importantes que nosotros mismos

Voz 1 36:21 la relación que mantienen ahora no es la misma que mantenían hace unos años

Voz 0799 36:24 no la la práctica política desgasta la práctica política desgasta mucho midle gasta también desgasta también afectos por desgracia pero creo que que está bien y que es una buena cosa que uno sea fiel sea leal a sus ideas