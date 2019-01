Xavi Bartolo: "No tengo noticias de que no se vaya a jugar este fin de semana"

Voz 1375 00:00 bueno enseguida vamos a estar con Jesús Calleja

Voz 3 00:07 hoy ha terminado el rally Dakar nos va a contar Ponseti como ha terminado hoy en un rally durísimo el más duro de los últimos años con muchas críticas a la organización vamos a hablar con nuestro Calleja que ha hecho un papel espectacular en el en el rally en Perú enseguida estamos ahí pero antes decía que hay otro asunto espinoso muy muy delicado en el fútbol español que tiene que ver con el Reus y la Segunda División

Voz 1375 00:27 ya he Lloll Reche en Radio Tarragona ahora mismo hola muy buenas muy buenas manos buenas noches bueno lo primero que ha pasado esta tarde noche en el vestuario del Reus

Voz 4 00:40 es esta tarde noche El Vestuario el Reus una vez más a vuestro ha vuelto a demostrar su disconformidad con con la atención con la gestión que ha estado haciendo Joan Olivé gestión nefasta que ha estado haciendo de este club y que ha llevado al Reus a esta situación ya ha pedido la Play la plantilla casi al completo han pedido que se comprometa Joan Olivé a que si la semana que sin a inicios de la semana que viene no ha encontrado una solución una venda un comprador al club que esas cuentas pues que les deje libres que se comprometa dejarlos libres para así tener alguna opción de encontrar otro equipo otro otro lugar en alguna otra plantilla durante el durante el mercado de invierno a esta hora todavía no hemos podido confirmar si Olivé ha aceptado esa propuesta evidentemente es de entender que Oliver va a agotar las últimas horas los últimos minutos que tenga para intentar vender el club de evidentemente no aceptaría esta petición de los jugadores como NAP no ha aceptado ninguna otra de la plantilla en estas últimas semanas a esta hora de la noche no se sabe si se va a jugar

Voz 1375 01:41 el Reus Unión Deportiva Las Palmas porque la Unión Deportiva Las Palmas anunciado en las redes sociales y en su cuenta de Twitter que no viajan a Reus eso es lo que ha hecho la Unión Deportiva Las Palmas que no viaja a Reus para jugar el partido que se debe disputar el sábado a las ocho y media pero nadie más ha dicho nada el Juez Único de disciplina hay competición de la Liga ha propuesto una sanción para el Reus de cinco años expulsarlo del fútbol profesional una multa de doscientos cincuenta mil euros pero repito eso es lo que propone el Juez Único de disciplina y competición de la Liga por parte de la Liga piden eso el único órgano competente que puede expulsar al revés de la competición eh es la Federación es decir que pasaría no pues habría que echar al Reus habría que dar los tres puntos a los equipos de Segunda División de la segunda vuelta bueno pero mientras el Reus tenga jugadores creo yo eh con ficha profesional tienen que ser siete o más para jugar un partido pues tendrán que jugar eso es lo que dice el reglamento eh no seguid es un entrenador que está por ahí en sintonía Larguero Xavi Bartolo Molinero hola Xavi

Voz 5 02:47 qué tal buenas noches

Voz 1375 02:49 vais a jugar el partido

Voz 5 02:51 pero el sitio yo no tengo noticias de que no se vaya a jugar creo que hace explicado perfectamente la situación en la que nos encontramos como ya ha pasado en algún partido anterior la Liga bueno los jugadores han por la situación que estamos atravesando un poquito han pedido la suspensión del partido pero cuando en este caso al final que acaba decidiendo si se disputa uno es la Federación y en las de las anteriores partidos siempre ha acabado decidiendo que se tenía que disputar a día de hoy

Voz 6 03:24 se ha hecho un poco lo mismo

Voz 5 03:27 el trayecto la Liga y los jugadores han pedido a la Federación la Federación luego insta a los clubs a que presenten alegaciones las suyas en el Reus creo que tienen hasta las doce de la noche de hoy para presentar las suyas y luego pues de la Federación acabara decidiendo si se acaba jugando este partido no

Voz 1375 03:44 por cierto no no ha colgado esa información la Unión Deportiva Las Palmas en su bebé ha sido una inflación que han que han publicado diversos medios eh pero no es oficial por parte la Unión Deportiva Las Palmas que me dicen que esta mañana por la mañana no tomará una decisión definitiva pero ya en principio mientras vosotros tendréis jugadores como tengáis jugadores con ficha el partido se tiene que jugar Xavi

Voz 5 04:03 sí sí sí en principio hasta ahora la Federación siempre ha contemplado este depósito entonces a y ya tenía hasta las doce de la noche creo que tenían tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Reus en este caso presenten alegaciones si estaban de acuerdo o no en aceptar la proposición que hace la Liga Higuaín y a partir de ahí el la la fe es decir ya te digo que en los precedentes anteriores muy próximos a siempre la Federación ha considerado que el que el partido se tiene que jugar bueno porque como bien dices tú pues si se cumplen los mismos requisitos que la Federación considera para disputar el partido

Voz 1375 04:42 en los jugadores lo que creo que quedan doce no

Voz 5 04:46 doce Si bueno pues pero por tenemos al portero lesionado para larga duración once cuántos tienes para el partido

Voz 1375 04:53 lo del sábado diez te quedan diez difícil preparar un partido así no

Voz 5 04:59 bueno sí pasa que al final los seres humanos no lo acabamos acostumbrando a todo incluso a estas situaciones ya empezamos la liga en el partido de Liga con trece fichas y luego conseguimos incorporar alguna más pero teníamos dos lesionados de donde hemos ido transitando en este en esta trayectoria hasta este momento entre quince y trece ahora estamos en este momento estamos diez quizás es el momento más más crítico ya por toda la trayectoria que estamos pasando bueno hay que alabar un poquito que aun así pues la profesionalidad tanto de los profesionales que saltan al campo como el resto de gente que está alrededor que bueno que han conseguido que aún a estas circunstancias tan tan difíciles pues bueno el equipo siga siga estando vivo estamos a un punto sólo de la salvación en esto es gracias al mérito del trabajo de muchísima gente

Voz 1375 05:54 de los doce jugadores que tiene ahora mismo están todos al corriente de pago cuántos

Voz 5 05:59 y bueno a corriente de pago están los en teoría dos doce con con ficha profesional estos que quedan están a no están al corriente de pago los tuvieron hasta principios de este mes que los tres meses de retraso pero bueno ahora cumplido el nuevo mes y ahora pues bueno vuelven a estar los en teoría a los jugadores con un mes de deuda el resto de trabajadores seguimos estando pues con cuatro meses

Voz 1375 06:27 entre yo estuve y lo entiendes que no quieren jugar los futbolistas sí sí

Voz 5 06:32 el perfectamente no solamente no yo entiendo que ellos que son al final los terrenos de juego pues sientan que que desde un principio y ahora en una situación incluso ya más más más difícil pues bueno no es la situación idónea para disputar un partido profesional y entiendo que te bueno que ellos quieran que el partido no no sé

Voz 1375 06:53 no entiendo perfectamente no te parece que todo esto nace de un error de la Liga que es ahora quién quiere que expulsen al Reus de la Liga

Voz 5 07:00 bueno el error en principio lo cometemos nosotros lo comenté al Reus en principio desde principio de temporada por no ser capaz de de bueno de que su equipo pueda competir en condiciones en igualdad de condiciones con el resto luego a partir de ahí pues han ido pasando muchas cosas en este trayecto muchísimas muchísimas muchísimas y ahora bueno pues nos encontramos en esta situación en que cuando la Liga tiene el juez de lo Social de la Liga tiene abierto un expediente por las irregularidades que el club ha cometido pero todo tiene su proceso el club puede puede interponer sus alegaciones luego del juez instructor de la Liga insta al juez de lo Social a que bueno las medidas que tú has comentado antes pero bueno aun así el club tiene otra vez una potestad de presentar alegaciones bueno sí que es cierto que en la situación actual van da a entender que es máximo accionista propietario en este caso no encuentra una solución

Voz 6 08:03 que solucione la problemática en la que estamos envueltas la sensación

Voz 5 08:08 de que no vamos a tener mucho recorrido

Voz 6 08:11 hay una cosa que se llama controlar

Voz 1375 08:13 tierras del que es responsable la Liga también no de de de controlar los presupuestos y los y cómo están al corriente lo las cuentas

Voz 5 08:22 los clubes no de de primera y segunda división eh bueno claro nosotros desde un poquito estando implicados pues si queremos desconociendo pudo la situación real que tienes tú mismo porque esa no es nuestra parcela nosotros nos dedicamos a Entrena ya competir sí que es un poco extraño que hayamos llegado a esta situación

Voz 1375 08:40 claro quién ha presionado que tuviste una rueda de prensa bastante tensa donde incluso los jugadores y se pusieron en tu contra quién quién ha presionado a los futbolistas más lacio la Liga

Voz 6 08:55 en tu opinión bueno a ver yo creo que

Voz 5 08:58 cada uno hace su trabajo los la fe ello al final quise darles un poquito de atención en el sentido de que yo entendía que hacían su trabajo que está bien es un sindicato que representa a los futbolistas pero inicia esa defensa acérrima de de esos intereses yo creo Cani como también parte integrante todo este conglomerado anime estaban perjudicando el amor profesional claro acababa instando un poquito a los jugadores pues bueno múltiples reuniones a mí eso dificultaba mucho preparan entrenamiento

Voz 6 09:31 dos yo sólo un poquito la dos para ver si podía tener una

Voz 5 09:38 algunas semanas de entrenamiento concierta con cierta normalidad yo creo que al final bueno yo entiendo su trabajo pero claro ellos tienen que comprender que defendiendo los intereses de de sus defendidos acababan también pero

Voz 1375 09:50 dijiste que dijiste perdona que la cosa de la hace había sido terrible que era indignante reuniones llamadas visitas una cosa de locos dijiste y luego yo te contestó la plantilla con un comunicado que ya es público y notorio la decía no compartimos y estamos de acuerdo con las declaraciones de nuestro entrenador entre otras cosas cómo está la relación ahora de ese vestuario contigo

Voz 5 10:09 no bien bien al fin al cabo de nada rectificaron y un poco disculpas porque creían que se había equivocado que que habían interpretado mal interpretaron en pidieron disculpas yo cobro pues el mareas las acepte o no Amir más me preocupo de ese comunicado en ese momento fue quedaba daba a entender un poquito que entre cuerpo técnico y jugadores no había una relación buena cuando precisamente si algunos ha mantenido vivos a nosotros hasta ahora ha sido precisamente es una gran relación una gran empatía entre todos y por eso hemos llegado hasta aquí vivos fue yo creo con un hecho desafortunado ya te digo no no les voy más trascendencia entre ellos rectificaron de dieron perdón ya está totalmente olvidado

Voz 1375 10:59 se va a acabar el rey de la temporada

Voz 5 11:02 a ver yo tengo la esperanza de que sea así entiendo entiendo un poquito la situación de que ahora los jugadores sin ver un futuro próximo y que si este proyecto no tiene más recorrido eran buscarse otros cómodos yo sólo entiendo perfectamente pero pero bueno yo también en este caso pienso en el resto de compañeros del cuerpo técnico en el resto de trabajadores del club que si el club desaparece se quedarán todo mundo desamparado muchos de ellos sin cobrar todo lo que se les adeuda yo tengo la esperanza o la ilusión de que dueño acabe encontrando una solución para que todo

Voz 1375 11:39 para que todo el mundo no todo sobre todo

Voz 7 11:41 a esta gente que te he dicho últimamente no salgan perjudicados gracias Xavi Bartolo un abrazo venga muchas gracias gracias a suerte iba a decir para ese partido que en principio se va a jugar repito sábado ocho y media yo él

Voz 2 11:57 bueno está bien yo estoy aquí estamos otro decía que había perdido la línea hoy domingo en el partido ocho y media en principio mañana Deportiva Las Palmas lo que tiene que hacer

Voz 4 12:06 exacto yo respeto lo que decía Xavi la única opción que entendería para que la Liga cambiada par perdón que lo la Federación cambiará de opinión es que ese está a punto de producirse inicio de la de la segunda vuelta intentar así que no se desvirtuar la competición y esperar a que se resuelva esta situación en la próxima semana o la otra como mucho intentar que todos los equipos si el Reus finalmente queda expulsado pues no disputen ese partido de la segunda vuelta