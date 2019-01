Jesús Calleja: "Lo más complicado del Dakar son las dunas"

Voz 1 00:00 una y siete de la madrugada vaya vaya Larguero que llevamos José Antonio Ponseti muy buenas Alexa portavoz hola qué tal

Voz 2 00:16 la noche al esa bomba Ponseti Ponseti aparece ahí del salón de tu casa ya te digo en pantalón corto que es un modelito que utilizó por favor lo último que quería Alex es que apareciera porque es lo que hace falta es claro está ha sacado del Dakar no se de sacarse acabar

Voz 1025 00:40 en diez días de un Dakar que te acuerdas que habíamos hablado al principio boda a ver qué tal todo en Perú y que al final ha sido

Voz 2 00:48 la cosa de Arenal al y las han pasado canutas va a ser el más corto va a ser sólo en Perú joder

Voz 1025 00:54 a menudo reanuda momento otro rally si te digo una cosa nos lo avanzaba ayer Cristina te acuerdas eh yo creo que va a haber un Ronnie ruido de sables después de este Dakar porque creo que aparte de todo ha habido bastantes errores en en tema de Rod Bussi de por dónde tenían que pasar sobre todos los de arriba se han quejado yo creo que muchísimo ya ya

Voz 2 01:16 qué pasa para la próxima edición ganado Carlos Sainz pero bueno la victoria en coches para darnos cuenta si Al Attiyah si quieres te lo digo ya deuda con un invitado anotado pues mira Al Attiyah ganado la buena noticia nuestras Nani Roma que ha quedado segundo por detrás de él el podio lo ha completado Sebastian Loeb como decías hoy una gran etapa por cierto ha dicho que es el primer día que no tenían ningún problema

Voz 1025 01:39 ha llegado han terminado en el puesto trece de la de la generada al final y en cuanto a nosotros nuestros en coches Isidre Esteve ha terminado en el puesto veintiuno Cristina terminaba el XXVI quería en fin ligue rozando el palo ahí ha estado más atrás ella queda dos Oscar fuertes en el puesto treinta De3 Dani Solá en el treinta y nueve detrás de Dani ha quedado en el cuarenta Joan Font bueno esto es un poco han terminado del grupo creo que quiere que era que era Alexa que varía es el que cierra los coches en cuanto a motos bueno pues hoy también ha habido un susto ahí importante para Pablo Quintanilla que terminaba cuarto no sé si has visto la imagen iba a fondo no ha visto nada joe la asalta una duda pero era enorme pero tan enorme que cuando yo creo que cuando ha pedido en medio a la conciencia cuando ha caído Jo ya terminado cayendo y tal ha terminado cuarto ha ganado Toby Price esto en cuanto a los nuestros Oriol Mena en noveno bien para Oriol hoy el lo decíamos ayer ese impuesto B Lleida ha terminado por detrás ya bueno Tarradellas ha terminado en el dieciocho oí más gente por atrás

Voz 2 02:50 bueno mire querido Jesús Calleja está por ahí no sé en qué condiciones ya llevan varios días descansando no sé feliz de arena de la gran pregunta aún dejar en Hilla en el sofá y por donde va pasando va quedando un poco Jesús Calleja muy buenas buenas noches

Voz 1330 03:07 estamos amiga lo hemos estado muy bien como está gusta salón de

Voz 2 03:09 esa con Arenillas todavía o no

Voz 1330 03:12 mira muy feliz de los resultados de dos españoles porque yo sé lo que ha padecido Oscar también Isidre pero sobre todo estoy muy contento por Cristina que ha hecho un tal Laya en la Ayala once a veintiséis a ver creo que tenemos la mejor piloto de motos del mundo la mejor piloto de coches Bhutto se en este programa es que eso no se dice no se dice me tengo que decirlo hay mujeres son los mejores pilotos con cuatro ruedas soy muy amiga de los dos Si me hace especialmente lucía anoche hablábamos con Cristina

Voz 2 03:45 mejor mujer en coche la española vigesimosexta la mejor mujer en en motos la española Laia Sanz

Voz 1375 03:50 había dicho que era nuestro Itu Calleja hasta que tiene el accidente ahora ahora cuentas como ocurrió tal estamos peleando en tu primer rally que nos decía Ponseti con coche oficial estaba peleando por quedar entre los veinte mejores que es la leche

Voz 1330 04:05 pues sí la verdad es que la bueno el Dakar da y quita como he dicho que viene a las pequeñas realizar resultados ha acabado menos de la mitad de la Carlos cual tienes un cincuenta por ciento de los días de acabar en cincuenta que no es un poco de lotería también en es como una piedra campos de minas de todos las cunetas que hemos tenido en las etapas y luego pues como te hubieras dicho ha habido un poquito de caos en cuanto a la realización respecto a otras

Voz 1375 04:31 por qué por qué sobre por qué se ha notado la diferencia además caos este año

Voz 1330 04:35 pues mira la diferencia está en que Rodrigo muchas veces mi copiloto quedar sorprendido por no coincidían las grietas con lo que anuncia anunciaban y luego dormía sobre todo es que te aprecia en unos peligro nosotros tenemos que es peligroso el uno el dos el tres hemos encontrado peligrosos dos tres que son graves dejas el coche que literalmente no estaban es decir que que te que en ella secuencia donde le dice pues a fondo pues ir a fondo no hay nada tú vas a fondo de repente parece un agujero mortal Hay

Voz 2 05:04 a fondo el te metes a fondo en el agujero

Voz 1330 05:06 en pregunte yo que España el Dakar te dirá que el libro ha tenido muchísimos problemas y luego otro problema que quizá para mi ha sido incluso mayor es que había una desorganización en horarios espectacular y además donde siempre había retrasos y lo que no puede ser es que por ejemplo la etapa Sexta después de quinientos kilómetros nos han metido enlace a la pico de la mañana que hemos salido pues llega Si hay retraso oye te da nada yo salgo a las doce y cuarto las doce y cuarto en un país que cada noche las cinco y pico puesto no puede dar una etapa sabe la especial son trescientos y pico kilómetros de dunas osea físicamente no dan las horas dan para los primeros por porque no salir nada bueno pues porque han mezclado categorías de camiones de esa cosas y entonces a mí de nada me sirvió a haber hecho un veintidós porque me han puesto el cuarenta y pico o el cincuenta y pico o sea que al final el premio que tiene que ser llegar pronto es salir pronto al día siguiente se convierte en un castigo porque te mezcla con camiones atentado después los al tan tan atrás que ya vamos todos mediatizados mi al que el comentario que teníamos a partir del veinte para abajo en en en todo el rato a miedo a que nos cogiera la noche como han puesto este diario pero se han vuelto locos a todos decíamos lo mismo era una cosa como como como como él no se puede hacer un Dakar no se pueden Permira el día que yo empecé a las doce y cuarto hubo gente que salió casi las dos de la tarde los que estaban bajo el todo como prueba de que hay que pensarlo los otros como absolutamente inviable entonces lo que estás mandando esa dada al resto de la carrera los estás mandando pues pues a los leones ya va ya sabes k de miedo esa palabra arremetió dices vas a un ritmo que no te pertenece por por intentar que te pillen menos la noche no te pille la noche y luego vas cometiendo errores que al final pues pues bueno

Voz 2 06:57 que era un poco lo que no hay ayer

Voz 1025 07:00 Nos decía eso Cristina que que en uno de estos cortes dijo bueno pues es que voy de noche ya osea aquí aquí estoy frita y luego la otra parte que te quería preguntar de todo lo que estás diciendo que no sé si tiene sentido o no en el haber tenido el lío que ha tenido el Dakar este año dotar de ellos como organización porque al final casi por los pelos consiguen Perú que casi no llegan quizá todo eso es lo que les ha finalizado porque no que jugó hace

Voz 1330 07:26 pero no yo creo que sí porque porque entre otras cosas cuando pasamos de vuelta en realidad estamos pasando pudimos y que se había pasado pero hasta tres veces había sitios que conocía ya tres veces arriba abajo eh es decir que se ha quedado en cogido el país porque es normal los hay un sector que es el el que se puede correr son las dunas y demás pero que no lo que no pues es que veamos las hemos hasta tres veces con la misma huella la poníamos en nuestra posición la que debemos de ángulo al final se convierte todo en Un a ver cuando hay problemas al final siempre los problemas salta por algún lado esto es que yo no sé que habéis hablado los dos pilotos pero lo que sí habláramos nosotros allí en el paro en el Divac es que veíamos que no es todavía la organización de Dakar es bueno había aún faltaba un poco de sentido a esas salidas a su salida a esos son os había un poco de caos

Voz 2 08:23 el año que viene repite es no si ya lo decía ayer no te espero el año que viene

Voz 1330 08:32 yo la ventaja que tengo es que como no soy profesional sino que es algo más que hago vivida si puedo decir para mí lo más importante la vida es que me divierta y que me ría de todo el casco si el año que viene como este que ya te digo yo que no voy a ser ah no que tengan apoyo y lo tengo bien esas son ellos dijo haremos otras carreras aclara que esta gente de ciudad cambiaron de escenario oí volverá a la lógica algo más excavado

Voz 2 09:00 con el equipo Over Drive con un Toyota y Lux un equipazo y que ha estado detrás de Calleja en todo momento

Voz 1330 09:06 oye el equipo fantástico es una familia increíble ahí un buen rollo ahí que ya te puedes imaginar alguna de coches espectaculares y los coches no para no romper unos pilotos a ver mire con qué me quedo con que yo te digo remontar lo mejor y lo peor te iba a preguntar la primera etapa que el Estado los pilotos hizo el XXII decir me la jugué con todos los dos que hay en el Dakar y pude estas veintidós la cuarta etapa que era hiper compleja pues es famoso también volvió a quedar del XXII yo he mantenido un XXV de la general hasta que hasta que llegan

Voz 2 09:38 sí aunque

Voz 1330 09:40 vamos a estar arriba con oye bueno qué te pasó algo extraño importa

Voz 1375 09:44 qué te pasó en ese momento claro yo quería saber qué había pasado exactamente

Voz 1330 09:48 bueno pues pues uno de esos agujeros enormes que que que te que Ainsa hay mira ese día estuvo hablando con debilidad que si alguien sabe de heroínas debía hijo estás en unas dunas más que esto las que Tacna pero son difíciles porque tiene muchos agujeros salas dunas más o menos interpretamos como van por donde va Iker hacer el cordón de dunas menos allí que son diría giran para cualquier lado estos con una una gira para cualquier lado querida hizo una Cuberta un agujero e muy vertical igual que que se cayó lo hizo el año pasado vimos y entonces tú bajas que es lo que estaba estado correcto y sin embargo lo que hay es una trampa vertical coche hay de morros sacuden siempre de morros de hechos desde fijas en el hecho de que tuvo Cristina que estuvo cinco leves todo lo que pasa si éste que también se le pasó lo mismo lo que la pasada Peter Hans lo mismo lo que pasó va a todos lo que nos ha pasado lo mismo que

Voz 1025 10:43 cosa que llegas al final Calleja ibas de morros con el coche contra el final para que nos entendamos

Voz 1330 10:48 eso eso sea tú no te dan ese tipo de Cuberta que ya vamos nosotros no tiene relación a remontar da no te da opción a salvarla es una caída vertical siempre ahí demoró de eso tenemos el cuello todos el Dakar porque el clima que menos eso decían que no se movía eso decía Cristina

Voz 2 11:06 la chica tenía el cuyo a llevamos hoy estoy habla

Voz 1330 11:09 ahora mismo con el cuello tieso siempre me dijo que tenía un dolor que cuello copilotos a todos todos estamos tocados del mismo lado varias veces que hay algo hay algo que no sea tan sacar porque claro tenemos todos la misma lesión hay algo que no funciona oye una cosa ahora

Voz 1375 11:27 la gente que te está oyendo y que te ve en cuatro con Planeta Calleja y con los programas que llevan haciendo tanto tiempo y dirán joe este tío lo he visto montar en un helicóptero otro día un coche no sé qué otro día se tiran para caída otro día escalando otro

Voz 2 11:43 en bicicleta jugó todo el mundo sabe que otro se van a nadar con te kurdos pese a no sé dónde pero claro sí

Voz 1375 11:51 sea tú no tienes una gran experiencia en rallys de conducir rallys es tan fácil coger y decir porque claro la gente irá pues mañana voy a hacer yo claro pero es que con correr un rally Dakar

Voz 2 12:02 cómo se prepara uno para la realidad que no tiene tanta experiencia eh que que Calleja ya

Voz 1375 12:09 la gente tiene mucha tiene mucha día para caídas te ven otro pero

Voz 1330 12:13 tú dónde donde a ver esa sí es la carrera más difícil del mundo de largo es cierto que contraste para mejor y sobre todo la preparación más intensa dunas siendo unas es donde más he trabajado en mi conducían pista todos ponemos el más rápido menos rápido no requiere mayor problema ya ya vas progresando con habilidad hace tiempo pero las dunas yo te digo pues un buen maestro mucho Jaume Aragall mi copiloto que este año no pudo venir cuestiones de la biliares ya hemos hecho muchos miles de kilómetros en Dunas reparado porque ahí paradores a Marruecos infinidad de veces hemos corrido mucho en León habrá también en León

Voz 2 12:54 es muy difícil

Voz 1330 12:58 se la juega uno todo es decir las urnas es la la clave de la Madre de Dios

Voz 1025 13:04 cuando jugando fuiste al primer Dakar Jesús

Voz 1375 13:09 fíjate si

Voz 2 13:10 no abandonasen la novena me parece no

Voz 1330 13:13 pues sí en la novena todos dijo basta en el la el año pasado el año pasado en la séptima la octava porque veo que año ya le dije yo

Voz 2 13:23 el desarrollo

Voz 1330 13:26 las cosas suceden por alguna razón que desconocemos desde yo nunca me llevo una rabieta porque digo mira si llegado hasta aquí es porque no tenía que llegar más por alguna razón ya llevaba tres hostias buenas al día

Voz 3 13:38 es el cuarta parte de verdad

Voz 1330 13:44 oye cómo está como está en blanco por cierto el bueno está él está más dolido porque mira fíjate lo que es el llevamos unos arneses y unos años entonces un ejemplo como ya vi de que iba a este Dakar apreté las cintas del Jan a todo quedaba Hans es un aparato que llevamos en el cuello yo tienes un impacto muy fuerte impide que tu cuello haga el recorrido completo para evitar una lesión grave entonces él lleva no sé si eso cuatro milímetros a cinco milímetros más que yo las las cintas hizo daño porque esta razón yo no yo lo llevaba todo más tenso que existe el coche viendo lo que se venía de frente me apretaba los Permira en marcha cada cincuenta kilómetros y no sea porque la forma sin cogiendo el coche iba apretando las todos los arneses de seguridad y la verdad que oye con esto lo digo para que la gente que se ponga el dossier sacan hombre a veces hasta que una misma idea de lo que un coche oye y con quién

Voz 1375 14:44 te quedas de esos días has estado allí

Voz 2 14:47 a contarnos alguna anécdota que has tenido allí alguna historia que te haya pasado que no se haya visto que no haya sabido que que no haya contado no sé algo algo que te conozco

Voz 1330 14:56 no la verdad es que lo que que que no ha pasado lo ha pasado muy bien ahí ha disfrutado muchísimo porque está dentro Cuba Obres Life es como algo mira yo yo yo cuando llegué pensé que había rodado en coche o me voy a acordar una fiesta porque los da que voy a los Dakar es un precario y de repente los coches lo tienen con una pedido alfombra roja los tapan con una funda que yo no me atrevería a pasar porque verdad que yo tengo que coches míos diera cómo miraba todo ese gesto de mecánicos si parecía que me ha colado una fiesta la como mínimo llegaba así había un fisioterapeuta que te vas a la caravana era como joder qué diferencia hay de ir con equipo una estructura buena a ir como y matado a válida para que ponga bueno Cristina que también ha estrenado equipo bueno pues pues lo hemos comentado ojo chica que diligencias Si se puede correr no

Voz 2 15:48 sí tenía home este año Cristina

Voz 1330 15:50 no vamos a vernos a poco mira mira que aviso de León come aquí no se qué puede afectar habanero buenas con

Voz 2 16:00 pues bien en pleno rally Dakar

Voz 1330 16:03 de Vigo nacen se levantaba todas las mañanas y el primer día que es un tío listo se dio cuenta dónde tenía que ir a desayunar porque cada uno la caravana lo único que hacemos cada uno se la caravana a mí allá olía huevo frito ya olía a un solicito pasado

Voz 3 16:18 había cola bien ayuno casi todo el rally desayuno

Voz 1330 16:23 es bueno que grande Calleja no es muy grande y muy grandes a Nasser porque para ser un príncipe entendió lo más mundano que te puedas imaginar un tío buen tino

Voz 2 16:33 no dice todo el mundo salvo

Voz 1330 16:36 te quiere todo el mundo yo he hecho buenas migas con él no lo haces inicialmente lo hace porque les sale porque es un tie de verdad y además con mucha broma se que forrados de pasta que ha ganado la gala es bueno y la anécdota era que me dio sus guantes y me dijo si cometes conmigo antes tira bien el día del golpe no puso en Uruguay no me diga que unos guantes que me apretar también y los niños podría hacerle pero si hubiera hecho caso si lo hubieras hecho que quiten los guantes del día de la etapa mala

Voz 2 17:02 cuida te mucho Calleja que ahora te coges el vez no sé dónde te vas a Camerún adónde va

Voz 1330 17:07 me voy a África en breve ya sabes que nuestros programas eh bueno ya soy de contando a lo mejor no es puesto que por supuesto que sigas la carrera por supuesto que seguiré ligada la verdad es en breve entrenamiento que tiene buena pinta

Voz 2 17:23 un abrazo Craig hasta luego había