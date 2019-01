El Larguero (17/01/2019): La última hora de la polémica de la alineación indebida con Quico Catalán y un experto en derecho deportivo

Voz 1 00:00 muy buenas noches bienvenidos al larguero ya están completados los guantes

Voz 0481 00:37 dos de final de la Copa del Rey de fútbol en un jueves que nos va a tener más pendiente de los temas de despacho legales y judiciales en el fútbol que de lo puramente deportivo que ha ocurrido en el terreno de juego porque ahora mismo a esta hora de la noche XI XXXII los aficionados del Fútbol Club Barcelona y por supuesto también los del Levante ir el resto de equipos que se ha metido en cuartos están pendientes de lo que decida en las próximas horas una mujer se llama Carmen Pérez antigua miembra del miembro del TAD profesora de universidad y ahora mismo es la juez única de competición es el órgano que depende de la Federación Española de Fútbol es la mujer la persona que va a decidir me imagino que mañana por la mañana antes del sorteo de Copa si el Barça queda eliminado de la competición por haber infringido el reglamento así que en lo deportivo Real Sociedad dos Betis dos lo acaba de contar Dani Garrido

Voz 1375 01:44 yo en Carrusel enhorabuena al Betis

Voz 0481 01:47 después del cero cero de la ida se meten los de Setién marcaron Canales y Loren para la Real Zubeldia y Mikel Merino enhorabuena al Espanyol después del empate a dos en el estadio de la cerámica hoy tres uno para los pericos goles de Piatti Borja Iglesias que firmó un doblete temporada en el que está haciendo el chaval para el conjunto amarillo marcado Samu su cuece y enhorabuena al Fútbol Club Barcelona que ha remontado el uno dos de la ida para el Levante el dos uno en Valencia allí perdió el Barça y esta noche ha ganado tres cero con dos goles de Ben velé los dos con un poquito de fortuna un rechace otro rechace pero acabaron dentro y el tercer ha sido de Messi así que ya están completados los cuartos de final de la Copa pero repito esta tarde saltaba la noticia la adelantaba a los compañeros del diario El Mundo ya anunciaban una posible irregularidad de forma en forma de alineación indebida por parte del Fútbol Club

Voz 2 02:45 no no

Voz 0481 02:46 eh cuando en el partido contra el Levante de ida quién cometió esa alineación indebida Schumi el canterano porqué porque debía cumplir un partido de sanción después de haber visto cinco cartulinas amarillas el jugador del filial dice el punto tres del artículo cincuenta y seis del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol dice ese punto tres lo sigue

Voz 1375 03:15 ante cuando se trate de futbolistas que pudieran ser reglamentariamente alineados en otros equipos de la cadena del principal o en alguno de los equipos de un club patrocinador el futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubes hasta que transcurra en la categoría en la que se cometió dicha infracción el número de jornadas a que haga méritos la sanción decir ahora vamos a hablar con un experto en derecho deportivo es decir que si un jugador del filial está sancionado con un partido como era el caso por acumulación de amarillas cinco da igual que sea por acumulación de amarillas que por Rojas sanción de un partido lo tiene que cumplir en la misma categoría y cuando lo cumpla podrá jugar con quién sea bueno pues antes de cumplir ese partido de sanción Schumi jugó con el Barça con el primer equipo eso es saltarse el punto tres de ese artículo cincuenta y seis tiene que denunciar a alguien en este caso el Levante que se entera hoy que banda pelotas ni en la Federación nadie sabía nada bueno pues porque ha habido un periodista en este caso que ha estado atento que se habrá enterado de la manera que se enterado chapeau por el que eh ha adelantado la noticia al compañero al mundo para que esto sea admita a trámite estudie por parte de la juez única de la Federación tiene que haber una denuncia a esta hora de la noche todavía no ha denunciado el Levante que es quién va a presentar la denuncia en las próximas horas más una vez que sabe que ha quedado eliminado vía deportiva es lo lógico Quico Catalán tiene que por lo menos quedar bien ante su afición primero que no se ha enterado el están diciendo los aficionados pero bueno presi que nos habías enterado que Kenny que que que nos entre los del Sevilla o los de no sé quién pero que sois vosotros que hoy juega contra el Barça bueno hemos primero no se han enterado segundo vamos a denunciar bueno esa denuncia va a llegar en las próximas horas pero hay otro pequeño matiz para que entiendas todo lo que se está cocinando a esta hora de la noche y es que también recoge el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol que las denuncias tienen que presentarse en un plazo de cuarenta y ocho horas es decir ya han pasado bastantes más desde que el Barça cometió esa irregularidad esa alineación indebida aún así ha habido precedentes ya habido casos en los que algunas denuncias se han presentado fuera del plazo de cuarenta y ocho horas ya han sido admitidas a trámite que va a pasar llevan toda la tarde noche reunidos los abogados de la Federación estudiando el caso por si llega la denuncia tienen que estudiar el caso Easyjet la denuncia aunque esté fuera de plazo tienen la obligación de estudiar este caso una vez que lo estudie y que la juez única Carmen Pérez venga toda la documentación en su mano que ya la tiene y además la denuncia del Levante entonces decidirá si lo acepta a trámite o lo archiva lo acepta a trámite pues veremos a ver qué pasa con la decisión de la juez la que es la única mujer la única persona que va a decidir qué pasa con el Fútbol Club Barcelona en la Copa del Rey y esto es así a partir de aquí todo el mundo está sacando precedentes en baloncesto en Segunda B en otro caso de la para qué le pasó al Madrid bueno luego los vamos a recordar pero podría ocurrir en este que aunque han estado presentada las denuncias fuera de plazo han sido estudiadas han sido aceptadas y admitidas a trámite hilando a la razón al ya denunció yo sinceramente lo de las cuarenta y ocho horas no lo entiendo muy bien asintió atraca un banco no tienes pero bueno no sé si cometes un delito deportivo ya sé que no estamos hablando de delitos menores estamos hablando de deporte esto es el larguero pero si cometes un delito y alguien lo denuncia pues es un delito es una irregularidad en este caso es una infracción a lo mejor no a lo mejor admite a lo mejor estudia el caso decide archivarla y entiende que no es lo suficientemente grave como para que se admita a trámite pueda irá más la cosa os si sólo lo sabe Carmen Pérez así que ahora a los aficionados del Barça están celebrando la clasificación de su equipo pero claro mañana hay sorteo efectivamente mañana sorteo por la tarde y en ese bombo va a estar la bola del Barça digo yo quiero pensar quiero pero SAR que esta juez única va a decidir mañana por la mañana porque sólo faltaba que mañana en el sorteo salga aún por ejemplo Barça Real Madrid y que luego digan que el Barça queda eliminado repito nadie puede decir que van a echar al Barça era de la Copa porque si os lo dice alguien a esta hora de la noche os miente pero nadie puede decir que no vaya a ocurrir nadie la decisión no la tomas Rubiales la decisión no la toma la Federación Española de Fútbol la decisión la toma un órgano independiente aunque dependa de la Federación la juez única Carmen Pérez en sus manos está la decisión entiendo que los culés están diciendo celebración no va a pasar nada bueno precedentes en el baloncesto contencioso entre la Asociación de baloncestistas profesionales la a BP y el Comité Español de Disciplina Deportiva en los años dos mil siete y dos mil ocho cuando si recordáis Se denunciaron alineaciones indebidas en partidos del Real Madrid Estudiantes y Pamesa Valencia por un número menor de jugadores españoles de los exigidos adelante precedente el cultural Real Sociedad B en dos mil cuatro alineación indebida la denuncia se admitió a trámite fuera de plazo Mario Prieto jugó a pesar de haber ha acabado la temporada con cinco amarillas tras ver la última en la fase de ascenso jugó empezando la competición del año siguiente en Copa la Real Sociedad envió la denuncia fuera de plazo if admitía a trámite por el Comité de Competición que dio por perdido el partido la Cultural lo ganó uno cero pero por la denuncia de la Real Sociedad aún fuera de plazo lo ganó cero tres eh acabo de ver también que ha habido otro caso hubo otro caso en el partido que jugó la Cultural con el Real Madrid en Copa donde el futbolista del filial a Tejero que también tenía que cumplir la sanción con el Castilla no la cumplió antes de jugar con el primer equipo jugó con el primer equipo y luego la cubrió también fue alineación de vida pero nadie denunció nadie denunció este caso es distinto se ha dado cuenta todo el mundo una semana después es que va a haber denunciado el Levante así lo ha anunciado Quico Catalán lo primero que han hecho es decir pongo los hechos en conocimiento de de la Federación veremos a ver hasta la hasta ahora no había denuncia va y a ver qué pasa el Barça se va a ganar o perder el pase a cuartos de final de la Copa en los despachos por haberse saltado ese punto tres del artículo cincuenta y seis del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol bueno además de todo esto que nos va a ocupar buena parte del Larguero ídem los equipos que se ha clasificado para la Copa ahora estaremos con todos ellos lesión de Saúl Ñíguez sea retirar el minuto eh cincuenta y cinco Se retiró el Se retiró ayer en el minuto cincuenta cinco el partido contra el Girona tras las pruebas médicas se ha determinado que sufre lesión mío Fast

Voz 0481 11:04 dial de alto grado en la cara anterior del muslo Vaya temporadita de lesiones en el Athletic

Voz 1375 11:09 eh bueno estamos grabé no no no

Voz 0481 11:11 a grave la buena noticia es que no está descartado para el partido del sábado contra el Huesca pero hoy es lo que han informal los servicios médicos del Atlético de Madrid y fuera del fútbol tres a cuatro apuntes más en balonmano hemos perdido los hispanos hoy han caído en el en el partido decisivo contra Croacia para jugarnos el primer puesto del grupo diecinueve veintitrés los de Jordi Ribera ya estaban clasificadas para la siguiente ronda pero con esta derrota se complica mucho la lucha por las medallas ahora pasamos a un grupo donde cuentan los puntos y de la primera fase en los partidos en los que te has enfrentado a estos equipos que pasan a la siguiente ronda de momento España basa con dos puntos y Croacia con cuatro así que nos toca ganar ahora de manera sucesiva para estar en la lucha por las medallas a Alemania Francia y Brasil eso es lo que tiene que hacer España sino no estaremos entre los dos primeros que son los que de este grupo irán a semifinales repito hay que ganar a Alemania Francia y Brasil perdón en el Dakar hoy ha terminado el rally lo estaremos con Ponseti en coches victoria para el qatarí Nasser Al Attiyah segundo ha sido Nani Roma hoy la victoria de etapa ha sido para Carlos Sainz el campeón del año pasado en motos el triunfo en la general ha sido para el australiano Toby Price Cristina Gutiérrez que hablábamos la noche con ella y Laia Sanz han sido las mejores mujeres en sus respectivas categorías eh luego estaremos con Jesús Calleja también aquí en El Larguero para que nos cuente qué valoración hace de este rally donde ha habido muchas críticas por parte de los pilotos por la dureza extrema del recorrido este dicen muchos a pesar de las dio más corto más duro que nunca con unas dunas casi asesinas en muchos casos en tenis Open de Australia en la pasada madrugada victorias de Pablo Carreño y Garbiñe Muguruza y derrota de Carla Suárez el serbio Novak Djokovic pasó de ronda eliminando Tsonga para esta madrugada juega Rafa contra de menor Bautista contra Caixa nos hizo

Voz 1375 12:57 tres contra Fritz y en la Euroliga

Voz 0481 12:59 Maccabi noventa y nueve Barça ochenta y tres Herbalife Gran Canaria sesenta y cuatro Fenerbahçe ochenta y dos bueno y además de este asunto todos pendientes también de otro asunto que tiene que ver con la justicia deportiva el asunto del Reus también os vamos a contar aquí la última hora

Voz 3 13:17 eh ha pedido el Reus

Voz 1375 13:20 no jugar los dos siguientes partidos parece ser que de nuevo hay una propuesta por parte de de

Voz 0481 13:27 la Liga de que haya una sanción de cinco años es expulse al Reus de la competición pero sí separan los partidos expulsarles de la competición no

Voz 1375 13:36 sólo la Federación puede decir que

Voz 0481 13:39 corre luego os contamos la última hora del recreo de momento la Unión Deportiva Las Palmas ha dicho que no viaja a Reus

Voz 1375 13:44 bueno lo os contamos este espinoso asunto está hablando Paco López de la denuncia del Levante Sique Rodríguez hola muy buena

Voz 0481 13:51 las si ahora mismo está hablando sobre el estado

Voz 2 13:53 León

Voz 4 13:54 eh no quiere saber nada sé que ha habido revuelo yo he tratado de los jugadores eh sea nunca exclusivamente en el en el partido lo mismo que yo y a partir de ahora pues en repito que entiendo que lo que haga el club está

Voz 2 14:11 está en su perfecto derecho

Voz 5 14:14 Paco eh Carlos allá noventa y siete punto siete eh te quería preguntar si te ha costado mucho eh precisamente eso no eh abstraer al equipo o si quieres que la condicionado al final mentalmente en el en el partido IT quiero preguntar también por la situación física de

Voz 6 14:30 de boa de ID Postigo

Voz 4 14:33 no no creo que haya condicionan absolutamente nada comentó que que hemos tratado de de abstraernos de de todo lo que no depende

Voz 1375 14:42 nosotros

Voz 4 14:44 el partido no tiene nada que ver lo que haya podido lo que con lo que pueda pasar fuera aquí lesión de Postigo y de Bogatell pues son lesiones musculares y veremos el el alcance de las mismas hola va ser complicado entiendo eh eh en la Príncipe eh al principio sobre todo lo de lo de postes yo creo que va a ser complicado y lo debaten pues veremos

Voz 1375 15:10 pues bueno hablando ahora ve lo puramente deportivo Paco López el entrenador del Levante vamos ahí a la sala de prensa en el Camp Nou donde tiene que comparecer todavía Valverde siguen las reacciones como veis preguntando casi más por lo no deportivo que por lo puramente deportivo once y cuarenta y cinco una menos en Canarias empezamos

Voz 7 15:29 el mundo está lleno de músicos los hay que tocan en la calle en un sótano en un concurso de talentos o en un estadio pero sólo uno de cantaba esa canción antes de dormir hay mucho sus pero sólo ondeó rock folk y rock sólo uno único conduce el tuyo por doscientos noventa y ocho euros al mes con renting oferta sin consulta condiciones en Volkswagen punto es falso

Voz 8 15:54 bueno están echando

Voz 1 15:56 lo mismo los periódicos imagino con Marcos López con Ramon Besa

Voz 1375 15:59 viviendo el artículo en El Periódico de Catalunya hay en el país ya está también Jordi Martí que estaban comentando el partido en en Carrusel deportivo con Dani Garrido así que además de que está pendiente de la sala de prensa está por ahí

Voz 1 16:11 a raíz ya narraba el partido o La torna muy buenas hola Manu buenas noches bueno el Barça que son fácilmente el partido pero a ver qué pasa ahora

Voz 9 16:17 en el otro partido al margen del jaleo en lo deportivo el Barcelona hoy ha sido muy superior a un Levante que ha estado flojo aguantado media hora pero ahí se ha roto ya la posibilidad con dos goles consecutivos en el treinta en el XXXI además dos situaciones similares dos asistencias de Messi el partido se jugó al ritmo que ha querido Messi con la velocidad de velé que ha hecho ese dos cero y ahí se acabó todo porque en la segunda parte el Levante prácticamente ni se ha asomado Messi echó el tercero también Messi ha jugado como andando como que la cosa no iba con él pero cuando parecería chico era para para marcar diferencias dos asistencias un gol tres cero y bueno pues un tirito al palo hay final del Levante pero pero en ningún momento ha corrido peligro la eliminatoria pero en Barcelona que hoy ha sido muy superior y que no tenía nada que ver con lo que vimos hace unas semanas y en el en el Ciudad de Valencia evidentemente lo que tu decías antes del partido después pues todo el mundo con la cabeza puesta en esa resolución pero bueno lo que ha sido el juego los noventa minutos yo creo que todo el mundo ha disfrutado ya se ha centrado en el en el choque y al final el Barça

Voz 1375 17:10 muy superior lo ha resuelto fácil y sin problema casi un poco el partido casi de trámite buena imagen la del Levante pero el Barça ha sido superior y lo ha solventado bien con esos dos goles

Voz 10 17:19 de de ley el de Leo Messi en estado así que como digo en la sala de prensa ahora que que dice Valverde en cuanto comparezcan les pide paso sí que

Voz 1375 17:27 pero está por ahí Adrià Alves también pendiente de los jugadores no sé cómo se ha marchado la afición de del Camp Nou Adrià y como las caras de los jugadores se nota cierta preocupación por lo que pueda pasar o no están en los futbolistas

Voz 0017 17:38 la mano qué tal Adriano buenas yo creo que no están muy pendientes de él

Voz 1375 17:42 habían estado basar

Voz 0017 17:44 pero sí es verdad que han celebrado poco me ha parecido la victoria de hoy frente al Levante y la clasificación así que veremos lo que dicen ahora los protagonistas seguimos en la zona mixta esperando a los futbolistas que todavía no han salido del vestuario ni del Levante ni del Barça también curiosidad por saber de alguna forma quién se comen el marrón porque no es fácil supongo que saldrá pues a algún jugador con peso en el equipo pero habrá evidentemente muchas preguntas sobre esta posible alineación indebida del Barça en el partido de de ida

Voz 1375 18:17 pues pendientes de que nos pidan paso Adrià Alves eh Rodríguez con Tornadijo en esa cabina de comentaristas que estaba narrando el partido ya se incorporan por ahí Jordi Moro siguen por ahí Jordi Martí hola Jordi muy buenas muy buenas Manu también Ramón Besa hola Ramón hola qué tal buenas seguidas se incorpora Marcos no que

Voz 0481 18:32 ahí está por ahí también hola Marcos hola qué tal qué tal

Voz 1375 18:34 bueno pues me gustaría saber lo primero como título hay sin como siempre en vuestra crónica Ramón que titula El País mañana

Voz 3 18:41 Schumi eclipsa de envíele totalmente y a Marcos

Voz 11 18:47 yo voy más informativo el Levante presenta denuncia Hay y el Barça alega que que no hizo nada extraño

Voz 3 18:53 en la elaboración de hecho bueno es el tema evidentemente de esta tarde noche ha eclipsado toda la jornada de Copa iba a eclipsar las próximas horas porque claro es que encima lo que lo que os apuntaba al empezar mañana hay sorteo puede el Levante pedir que se posponga el sorteo hasta que no haya fallo porque si se presenta la denuncia mañana no hay fallo por parte de la juez única no llega ese fallo antes del sorteo qué pasa

Voz 1375 19:21 esto sí que lo pregunto ahora vamos a tener un experto en derechos jurídicos deportivo esto es una pregunta que me hago yo en voz alta eh no no tengo respuesta siento no tener respuesta algunas preguntas pero podría darse la circunstancia de que el Barça estuviera en el sorteo y luego lo echaran después del sorteo de la competición podría darse el caso de que el Levante diga no no hasta que no haya una decisión no se celebra el sorteo que no lo sé son dudas que tengo que iremos resolviendo en el trascurso de la noche supongo y de las horas y y de verdad ahora hablamos del partido pero no sé qué sensación tenéis Jordi Marcos Rameau

Voz 3 19:54 no

Voz 0985 19:56 bueno yo la sensación que tengo es que desde el plano técnico citó hablabas esta tarde con asesores jurídicos cinco juristas vinculados a la Federación esa norma de las cuarenta y ocho horas es lo que les invitaba a pensar que el asunto tenía que ser archivado hoy ha admitido luego yo no sé qué pasará con la política eh porque a veces la política juega el papel que tenga que jugar

Voz 3 20:20 el Animos condicionantes que pueden ocurrir pero tengo

Voz 0985 20:23 Clemente perdóname perdóname Jordi Quico Catalán diré

Voz 9 20:25 ahora mismo en la tele en gol presidente del Levante

Voz 0752 20:28 eso no pero bueno constancia de las circunstancias lo llevan a tener que actuar de esta forma bueno lógicamente desde el momento en que en que hemos decidido adoptar esa medida es porque entendemos que

Voz 12 20:47 para para presentar esa denuncia no lo hemos visto dan una imagen la para el Levante tanto con el presidente Josep María Bartomeu del Barça no sé si hablaban en ese sentido no le le expresaba su su opinión al respecto de esta cuestión

Voz 0752 21:02 nada yo creo que expresa el fútbol sólo con mirarnos a la cara pocas cosas más hay que decir no yo creo que lógicamente ha hablado de de de la situación lo primero que he hecho nada más verlos trasladarle cuál era nuestra opinión lo entiende perfectamente es que el Barcelona lo haría igual más de es que no tenemos otra opción muy a partir de ahí es una situación súper cordial relación con barato es magnífica y bueno no estaba charlando muchas más cosas lógicamente

Voz 12 21:37 si le pregunto por su estado de confianza de poder estar mañana en el sorteo de las cinco de la tarde cómo cómo sería esa confianza del unos diez por ejemplo

Voz 0752 21:45 nada o yo creo que no hay que calibrar la confianza lo que sí tengo muy claro es que que nosotros la denuncia presentamos es una denuncia Francia muy bien trabajada eh basada en en aspectos muy sólidos circunstancia muy sólidas argumentando todo lógicamente tenemos eh toda la confianza del mundo de que de que va a la justicia

Voz 12 22:10 y a quince días del cierre del mercado de fichajes no sé si se sigue trabajando en las posibles renovaciones de hombre es importante

Voz 1375 22:16 es no hablando de renovaciones y de asuntos de

Voz 10 22:19 ciertamente el Levante responde Quico Catalán que puede ser la última pregunta al presidente

Voz 0752 22:24 si seguimos trabajando seguimos trabajando en

Voz 1375 22:27 pero repetimos lo importante acaba de confirmarlo va a presentar mañana la denuncia

Voz 10 22:32 el Levante dice que no le quedaba más remedio

Voz 1375 22:35 hay que hacerlo y que el Barça hubiera hecho lo mismo que ha mantenido buenas relaciones buena buen tono con Bartomeu en el palco y que el Barça hubiera hecho lo mismo que llega fuera de plazo el Levante va a confirmar ya presentar esa denuncia por alineación indebida del Barça Jordi tenían la palabra perdón

Voz 0985 22:50 no digo que es correcta la posición de Quico Catalán tiene que defender

Voz 1375 22:53 no tres exactamente del Levante ante su gente

Voz 0985 22:55 las cosas porque en principio en ese plazo de cuarenta y ocho horas pues no fueron capaces de darse cuenta de esas anomalía pero hasta ahora lo que te decías que en el ámbito federativo Se aplicado siempre a la norma que regula las alineaciones indebidas en un plazo de cuarenta y ocho horas Hinault sea considerado un plazo superior nido un año en tres años porque imagínate en qué situación estaríamos si las resoluciones o los plazos no expiran hasta un año o dos años o tres años o por ejemplo que en vez del periódico El Mundo fuera Jordi Martí el que tiene la información y la suelta pues imagínate un par de días o tres antes de la final de la Copa por lo tanto en el ámbito federativo luego tanto en lo ya resuelto siempre en la misma línea otra cosa es que luego ha puede haber sentencias en otros ámbitos que te puedan dar la razón pero de momento

Voz 3 23:39 de momento yo lo que tengo entendido es recordado el caso

Voz 1375 23:42 eso del Real Sociedad B Cultural Leonesa eh pues saca cuatro hubo alineación indebida la denuncia de la Real Sociedad fuera del límite de tiempo fuera de los cuarenta de las cuarenta y ocho horas marcadas fue admitida a trámite y les dieron la razón

Voz 0985 23:54 bueno yo la noticia que tenía es que entre los técnicos entre los asesores jurídicos y juristas de de la Federación esta tarde a media tarde es en qué daban por archivar el asunto por esta cuestión de las cuarenta y ocho horas otra cosa es luego entrar en el fondo de la cuestión si hubo o no infracción que esto es discutible la Federación tiene razones muy poderosas para decir que en efecto el Barça no cumplió la normativa pero si hablamos del aspecto formal a mi juicio ahora mismo lo que prevalece es esa norma de cuarenta y ocho horas informase escandalosa que pueda resultar la infracción esta tarde por lo menos la sensación era inaceptable esta denuncia la archivamos in luego veremos en el TAD que es lo que

Voz 3 24:37 sucede crees que echan al Barça de la Copa yo pienso que no yo estoy convencido de que no pero insisto eh no

Voz 0985 24:45 eso no por la cuestión de fondo en la cuestión de fondo si quieres Manu Icon Javier Rodríguez Teno con los juristas que nos acompañan ya lo debatimos pero en la cuestión formal me parece que hay un principio que saldrás cuarenta y ocho horas que hace inadmisible al ser superado este plazo hace inadmisible la denuncia que presente el Levante

Voz 1375 25:01 voy con Ramón y con Marcos pero sale Valverde sigue

Voz 2 25:04 sí primera pregunta para Ernesto Valverde le hacen referencia a la previa que ha sido con mucho ruido y le preguntan por el partido que los jugadores le han respondido que era difícil que si está contento

Voz 0588 25:21 que teníamos un marcador adverso al comienzo del del partido ha dado la vuelta seguimos en la competición ya hemos superado las dificultades que nos planteaba el Levante no ahí tuvimos muchos problemas en momentos determinados para superar esa presión alta que hacían aquí pues hemos tenido más más facilidad sobre todo cuando vamos a el juego o porque ya vamos arriba con con espacio y ahí pues somos peligrosos ellos es verdad que hay es un equipo que ataca bien también tenemos estarán muy atentos a las vigilancias hasta que no se corta atacaran el primer tiempo logra que hemos hecho muy bien hemos podido ver algún algún algún gol más

Voz 2 26:04 eh eh bueno contentos de pasar desde luego

Voz 13 26:09 hola buenas Ernesto Marta indirecta a las preguntas de auroras vez le hacen referencia a que se pase picado en el campo estará muy pendiente de lo que pasa es estaba con el recurso del Levante y qué sensaciones tiene iban a la posibilidad de que puedan quedar en Valladolid a ver qué dice el míster con van a la línea da Schumi sin algún algún Duc tal respecta

Voz 0588 26:35 cuál es la pregunta perdona la bien la reflexión está muy bien pero Navas la pregunta es

Voz 13 26:40 si en algún momento haber algún Duc ta han la línea ciudad

Voz 1785 26:44 si tiene alguna duda sobre la canción de una sobre lo que sobre sí

Voz 1375 26:47 valía impreso no ha habido ninguna duda

Voz 2 26:51 para nada eso espero de alinear a ningún jugador pues porque pensamos que es todo lo que hemos hecho ha sido lo lo correcto lo hemos hecho bien que las ha salido Pete

Voz 0588 27:03 no es que vayamos a estar el sorteo y que la que tenemos un una eliminatoria que no sabemos para quién va a ser pero lo demás no tenemos ninguna

Voz 2 27:10 la duda ni en ni ahora ni antes del partido de de ida Ny ni durante ni después de ningún tipo se vean Ernesto Valverde como cansado eh no sé si es por el la previa que ha vivido o por qué pero se le ve cansado e siguen a preguntas siguen preguntándole por por Schumi dice que tiene la seguridad hablaré otro lado correctamente iba diciendo que no no hizo falta hacer nada para contar nada

Voz 0588 27:40 absolutamente no iba sabía que Schumi Sabas accionado con el que no puede utilizarlo el día del Eibar no sólo él sino también ha sancionado pero aquí sí que Rodríguez en directo para El Larguero de la SER de cambio de tema te gusta Carlos Vela como jugador si jugador que está en otro equipo sigo eh les respetamos mucho al equipo al jugador y dale que bueno mercados abierto etc etc ya veremos ya veremos qué ocurre esto grandes jugadores pero tenemos que ser respetuosos

Voz 2 28:15 son los que están ya te digo que Ernesto Valverde hoy está Moscú estamos si es por la previa o por qué pero se le dé se LB sale de seres

Voz 1375 28:25 te quiero decir que está como todos pendientes de la asunto extradeportivo más que de lo deportivo son las doce menos un minuto tengo que preguntar a Ramon Besa tengo que preguntar a Marcos López su primera impresión y opinión de lo que creen que va a pasar lo que ha ocurrido aquí era cuestión se lo vamos a preguntar enseguida a Al experto en derecho deportivo es saber si va a pesar más la norma de las cuarenta y ocho horas de haber rebasado el plazo aussie va a pesar más la infracción que ha cometido el Barça a pesar de que la denuncia llega fuera de plazo que va a pesar más en la decisión de Carmen Pérez enseguida lo contamos seguimos en el larguero

Voz 1 31:16 son las doce y uno de la noche hora menos en Canarias está hablando Ernesto Valverde estamos a la espera además protagonistas no se ha terminado habría Alves Rakitic que comparecía justo en la pausa por razón amistad

Voz 0017 31:27 si acaba de terminar un rato seguramente podremos escuchar algo de lo que ha hecho el croata que ha dicho que los jugadores en todo este tema de la posible alineación indebida no se meten que él se ha enterado de la situación cuando sea despertado de la siesta y que espera dice Rakitic que mañana nadie les quita el sueño de seguir luchando

Voz 0752 31:45 por la Copa del Rey

Voz 3 31:47 y enseguida escuchemos algún protagonista más eh por cierto el martes a Pellegrino el entrenador del Leganés ya la informaron de que los jugadores del filial no pueden jugar Copa si son sancionados con el B en Liga por eso no pudo contar con Avilés jugador del Leganés B que Juan tercera no fue convocado por Pellegrino por acumular cinco amarillas en Liga dijo esto Pelegrino había pensado en Ávila

Voz 1530 32:09 el croata amonestado tienen cinco amarillas y que una lástima no va a poder estar que era lo que en principio que yo me enteré ayer tarde bueno ya lo habíamos convocado para el entrenamiento como uno

Voz 9 32:21 posibilidad porque los carrillos

Voz 1530 32:23 qué ocurre para llevar un extremo delantero más al banquillo

Voz 1375 32:27 pensaba llevarlo convocado con el primer equipo para jugar contra el Madrid pero a alguien Aviso alguien se dio cuenta Hinault convocó al aval del filial de Tercera porque tenía que cumplir partido de sanción después de cinco amarillas también en el filial

Voz 3 32:39 tercera no puede jugar antes en el primer equipo en el

Voz 1375 32:41 Barça nadie entre esto y nadie le dijo lo de Schumi a Valverde ahora repito las cuestiones la denuncia al Levante que llega fuera de plazo pero veremos a ver Ramon Besa cuál es tu opinión

Voz 1785 32:52 bueno para mí es la primera sorpresa es que un delegado como Carlos un aval que

Voz 10 32:57 ver en este en este sitio

Voz 1785 32:59 esta alineación indebida

Voz 10 33:01 y creo que además es un legado contrastado oí

Voz 1785 33:05 en ese sentido me sorprendería que no hubiera previsto esta posibilidad no se ha escuchado en Carrusel a Iturralde como es que el Barça no llama al Madrid para consultarlo yo tengo mis dudas porque pondría la mano en el fuego por Carlos Naval eso por una parte luego me sorprende que el Levante no se entere entre otras cosas porque el Levante si tú estás hablando ahora del Leganés tienen un equipo el filial que juega en la misma categoría que el Barça B por lo tanto tiene que controlar todas las sanciones del Barça B para saber exactamente lo que ocurre a Schumi y entonces por qué no no no se entera el Levante de hasta hoy porque claro si tú tienes un equipo la misma cadena teoría que el Barça B debes tener el control de todas las fichas de todos los equipos de Segunda B y sin embargo el Levante no al no había dicho nada

Voz 1375 33:47 Antena hoy eh cuando con la información de Vicenta Riestra que me pide paso a Adrián perdona Ramón

Voz 0017 33:52 mira comparece ahora mismo aquí ante las radios el presidente del Levante que saludaba al jefe de comunicación del Barça va a dar ya las primeras explicaciones sobre esta denuncia que va a interponer Levante pero esta posible alineación indebida del Barça lógicamente

Voz 0752 34:07 cómo no va a ratificar pues no podemos cambiar de opinión en en dos horas luego en tres horas por supuesto de si residente en Teherán ustedes porque eso no surge Francia periodística no yo creo que como han entrado todo todo sudor español y Commons ha entrado todos todos los clubes y toda la gente que ha conocido esa esa información residente a usted presenta la denuncia imagino con la esperanza de que eliminen al Barça buenos es triste escuchar eso sí pero bueno lógicamente nosotros no pretendemos eliminar al Barça lo que pretendemos es luchar por nuestros nuestros derechos nuestros intereses iba a dar la circunstancia de que de que hay una una situación anómala eh a la cual desde lógicamente nos tenemos que acoger porque ante todo están los intereses de partido ustedes llegaran hasta el final porque entiendo que es a comité o al juez único y les dije que no están en tiempo y forma como así parece ir a la alta tu ustedes es que es que nosotros vamos a argumentar que estamos en tiempo de forma por tanto estáis que estamos dando por hecho cosas de que de que se va a resolver de otra forma diferente bueno nosotros vamos a vamos a presentar nuestra denuncia es una denuncia muy bien trabajada muy bien estudiada creemos que argumentaba todo lo que tenemos que argumentar y a partir de ahí vamos esperar lógicamente no nos vamos a quedar cruzada de

Voz 0360 35:34 plazos esperando que se resuelva mañana hay que estén en el sorteo

Voz 0752 35:38 no lo que espero es que se resuelva de la forma que se tiene que resolver Ike deportiva será he andado aquello que es suyo como argumentan que están en tiempo y forma si eran cuarenta y ocho horas para presentar esta reclamación sí la Federación mañana quiere hacer pública denuncia que la Pulga yo como tú comprenderás en estos momentos no puedo hacer público que hay argumentos vamos a utilizar en esa denuncia no lo puedo hacer público no debo hacerlo público respetar me en ese sentido porque porque es lógico normal luego cuando si esa denuncia el día de mañana o cuando sea pues pública veréis que argumentos utilizamos el presidente Bartomeu ha entendido el presidente Bartomeu cuando sólo ha explicado yo creo que la entendiendo el presidente Bartomeu lo entendería cualquier presión yo creo que por desgracia en estas cosas que no son normales pero que ocurren aquí si el Barcelona estuviera en la situación de levantar en estos momentos pues haría lo mismo yo tendría que entenderlo al final es una situación que por desgracia el fútbol sado alguna vez gracias a Dios nos ha dado no es habitual pero que son circunstancias que que nosotros los dirigentes tenemos que defender ante todo nuestros clubes qué es lo que está haciendo la verdad es que no tengo ninguna prisa no saque adelante todo eso

Voz 6 36:55 Adrià el convencimiento que Manu en cuartos

Voz 0360 36:59 sí dime sí que lo que Valverde ha dicho que Postigo pudo jugar en la ida

Voz 13 37:04 es haber sido expulsado por demás en el Levante

Voz 0360 37:09 en un partido de Segunda División B jugar la ida no puede preguntar al presidente del Levante no sé si has escuchado

Voz 0752 37:18 por lo que ha dicho Valverde sí

Voz 0360 37:19 venga

Voz 0752 37:20 no me me me sabe mal que nadie no sabíamos dado cuenta no nosotros los primeros y luego otros hasta el propio Barcelona San dado cuenta igual que nosotros eh no no me sabe mal por las cuarenta y ocho horas porque vuelvo a reiterar que nosotros estamos en tiempo y forma ya así hilo argumental vemos mañana para presentar esa denuncia

Voz 0360 37:39 al presidente le decía que si va a ir paso a paso es decir puede ser que el Comité de Competición de o no la razón y a partir de ahí seguimos apelación tal

Voz 0752 37:50 lógicamente el tema es lo suficientemente relevante es lo suficientemente grave como

Voz 6 37:57 para no agotar todas las vías

Voz 0752 37:59 presidente de dicho Valverde que Postigo el jugador del Levante jugó con el Levante B fue expulsado y sin embargo jugó el partido de ida frente al Barça es así Postigo es gol ante el primer equipo no es de Levante B creo recordar que no jugó ningún jugador del Levante B ese partido Postigo todavía juega de titular es lleva en el durante tres temporadas en el primer equipo nunca ha tenido fichas Levante que nunca

Voz 0360 38:25 es algo que ha dicho Valverde ya sabían que Schumi estaba sancionado pero entendían o interpretaban la norma en el sentido de que no había alineación indebida eh

Voz 0752 38:34 pero si a mi me parece muy bien y respeto profundamente como como ellos me respetan a mí respetan al Levante esa eh cada uno tenemos que defender nuestros intereses y lógicamente el Barcelona seguirá defendiendo sus intereses yo todo que respetarles como ellos están respetando la oposición de banda

Voz 1375 38:53 son palabras de Kiko alemán en directo el presidente del Levante enseguida estamos con las palabras de Guillermo Amor que está hablando en Gol Televisión

Voz 0752 39:00 entonces claro ha entrado en convocatoria ha tenido en su momento su minutos eh ah bueno ese cuando hay muchos partidos se posibilidades para todos por cuestión de no morir con tentación y convocatorias él mísera quedó conveniente pues que hoy no no estuviera veremos en los próximos partidos si tiene ocasión de entrar más o menos Si bueno es lo que siempre toca cuando uno no está pues eh intentar siempre hacer y mejorar para estar en la próxima gracias suerte mañana la hacer muchas gracias

Voz 1 39:30 nada hemos llegado tarde a conectar tarde con Guillermo Amor estaba contestando solamente por un asunto puramente deportivo

Voz 1375 39:35 en a Quico Catalán Adrià ha señalado

Voz 0017 39:38 el presidente

Voz 0752 39:40 yo creo que la norma cuando la estudias cuando nada analizas es clara

Voz 0360 39:46 y eso es lo que defendemos nosotros presidente hay que Stuani o Lucas tengan la quinta en la Liga jueguen la Copa del Rey ayer

Voz 0752 39:56 no lo sé ni lo sé ni me interesan y me importa yo solo me interesa y me importa el tema en cuestión creo que por todos es conocido lo que ocurrió cualquier debate jurídico no es el foro ni soy la persona idónea para contestarle porque seguro que hay gente que le va a saber responder mejor que yo

Voz 0360 40:14 de que este tipo de episodios no se repitan

Voz 1375 40:21 bueno yo creo que ha quedado claro el mensaje de Quico Catalán van a presentar la denuncia y además en caso de que la juez única de competición no les diera la razón

Voz 10 40:29 recurrirán a Apelación y veremos a ver hasta dónde va el Levante con este asunto

Voz 1375 40:34 dramón besa estabas que en el uso para acabar

Voz 1785 40:36 yo diría que si aceptamos que puede haber o que hay negligencia por ley que el Barça ha hecho una negligencia porque así lo estipula la ley la misma ley dice que no se puede presentar un recurso XXI al cabo de un tiempo marcado por la ley osea la ley lo que no podemos hacer es imprenta interpretarla a favor de uno de otro empujón de las conveniencias es decir puestos a aceptar de qué has sido así o sea que la ley establece la interpretación que se hace es que el Barça

Voz 10 41:01 ha sido una alineación indebida indebida

Voz 1785 41:04 la Federación yo creo que el fallos claros Se ha presentado fuera de plazo otra cosa

Voz 1375 41:07 es que a partir de lo de la sentencia a la federación

Voz 1785 41:10 cabe en el Consejo Superior de Deportes entonces en otra disciplina vean a otra lectura pero desde el punto de vista federativo pueden Se puede juzgar tan negligente la actuación del Barça como fuera de plazo el recurso el Levante esa es mi conclusión

Voz 10 41:22 Marcos y Ramón tú crees que van a echar al Barça

Voz 1375 41:25 la Copa

Voz 9 41:26 tengo mis dudas eh Marcos dudo

Voz 11 41:29 osea puedo pensar que la política puede acabar echando el Barça de de la Copa entre otras razones porque suscribo todo lo que ha dicho Ramón el Barça cometido una negligencia se ha equivocado alineado a un jugador que quizás no debía alinear pero pero la ley marca que si tú no presenta una denuncia al cabo de cuarenta y ocho horas a me parece muy bien toda la exposición que acaba de hacer Quico Catalán pero es estirar la ley en función de lo que necesita el Levante ha habido negligencia el Barça negligencia del Levante porque tampoco se ha enterado ese error si es negligencia el Levante se pasa lo conté ocho horas y entonces ahora es tiramos la ley en función de eso hay siempre hay una jueza en este caso una jueza del Comité de Competición que va toma de decisión pero el Barça cometió un error pero el Levante también ha cometido otro

Voz 1375 42:11 por aumenta por campas a cuarenta y ocho horas no

Voz 11 42:14 se ha enterado ya me parece bien que el gabinete jurídico del Levante a estudiar durante tres cuatro horas pero creo que el gabinete jurídico del Levante debería haber estudiado

Voz 9 42:22 durante tres o cuatro horas después del partido

Voz 1375 42:24 hoy eh Antón Meana está por ahí hola Antón muy buenas presente hola qué tal el Carreño cómo estás muy buenas también José Manuel alemana o la alemán qué tal no

Voz 0258 42:33 hola qué tal manos muy buenas antes ir con él

Voz 1375 42:36 experto en derecho deportivo que ya está por ahí Javier Rodríguez estén muy rápidamente alemán en qué vas ya su denuncia el Levante ha insistido varias veces Quico Catalán estamos en tiempo y forma

Voz 24 42:48 sí porque levante ese apoyaron una sentencia del mundo del baloncesto para denunciar esta alineación indebida la Audiencia Nacional ya le dio la razón al sindicato de jugadores de basket

Voz 22 42:57 en un juicio contra deportiva

Voz 24 42:59 por alineación indebida de varios equipos en la temporada dos mil siete dos mil ocho con jugadores de Pamesa Valencia Real Madrid Estudiantes el juez único dijo

Voz 1375 43:07 que había un plazo de cuarenta y ocho horas reclamación

Voz 24 43:10 la Audiencia Nacional dijo que la inmigración irregular es una infracción que encaja en el concepto de infracción de las reglas de juego de carácter muy grave y por lo tanto el Levante va a basar su denuncia lo que dice el artículo nueve del Código Disciplinario de la Real Federación Española tuvo que dice que las infracciones muy graves prescriben a los tres años no a las cuarenta y ocho horas esto es una sentencia repito firme de la Audiencia Nacional por lo tanto será la jueza única la convención o el TAD tienen determinen Silván se debe ser el club que esté en cuartos solo como decía el presidente que está en el derecho de defender los intereses

Voz 1375 43:45 desde la Federación Antón Meana toda la tarde intentando aislarse de una decisión que no

Voz 10 43:50 desde el de ni del presidente ni de la de la parcela de Luis Rubiales

Voz 1375 43:56 nadie más que de la juez única que es la que mañana va a tener que que decidir que se ha dicho esta tarde en la Federación para empezar que es una mujer completa