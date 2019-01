Álex Grijelmo: "Hay belleza en la huella que deja el paso del tiempo"

Voz 0077 00:00 Juan de Castilla Juan de Castilla

Voz 0446 00:02 Juan de Castilla nace en Burgos tierra de secano así que preguntamos a todos los pardos que nos cuenten su relación con el mar no sé cuando la descubre es tú

Voz 0077 00:13 en Santander supongo que tendría cuatro cinco años porque Santander era la playa a los que cada que nos llevaban a los de secano que estábamos cerca de Santander así que yo vi por primera vez en en en Santander y tengo un cierto recuerdo de esa de ese día cuál es pues un viaje con con mis padres teníamos la familia en Santander en en Laredo también allí había unos primos si unos niños si jugábamos en la arena me moja en el mar llevaba un traje de baño horroroso hay algunos datos si hay ahí con las fotos de ese día es la de llevar un traje

Voz 0446 00:59 me bañó horroroso tengo que preguntarte por el tema del Faro esta madrugada la belleza que es la belleza

Voz 0077 01:08 pues a la belleza está definida en el diccionario viene a decir que es aquello que por la perfección de las formas es agradable placentero o que complace al al sentido de la vista o al sentido del oído y por tanto también al espíritu es está muy bien porque es lo que percibimos la belleza lo percibimos por alguno de los sentidos pero a través del oído de la vista llega a a nuestra alma no

Voz 0446 01:41 si la pregunta que muchos os hacemos es si la belleza es siempre subjetiva que según el diccionario la definición que acabas de dar es cierto que tiene que ver con lo que provoca en cada persona

Voz 0077 01:55 sí es es subjetiva de hecho los cánones de la belleza han ido cambiando y lo basta con ir al Museo del Prado para darse cuenta no de la belleza femenina por ejemplo ha cambiado a través de los siglos y es algo subjetivo pero dentro de esa subjetividad ahí unos hilos conductores y unos rasgos comunes que una sociedad en su conjunto e identifica

Voz 0446 02:18 que haya o lo que todos nos ponemos de acuerdo con respecto a la belleza que es la belleza de la naturaleza

Voz 0077 02:25 sí quizá por es algo ancestral no hay hay conceptos estéticos que todos hemos hecho nuestros qué que tienen que ver seguramente con los seres humanos primitivos porque no sé por ejemplo ver un horizonte desde algún lugar en alto subes a una montaña por definición si ves algo desde una montaña es hermoso pero ahí seguramente está esa a esa situación de dominio del de quiénes vivían en los altos para defenderse de quiénes podían llegar por la llanura no los castillos siempre se en cualquier caso Castillo que visitas en España nadie está en un lugar maravilloso porque desde allí arriba tenían que defenderse no y se defiende uno mejor desde arriba a que desde abajo yo no sé si de esa belleza de los paisajes tiene que ver esa sensación de estar más defendido cuando uno se encuentra arriba vamos a ver a volver a la al Burgos

Voz 0446 03:26 de la infancia de este Juan de Castilla ir yo quería que me hablarás de el scalextric que nunca te llegó

Voz 0077 03:38 me llegó un extraño que no era lo mismo yo creo que esto nos pasó a muchos niños determinada época que pedíamos a los reyes algo muy los Reyes nunca no siempre podían encontrarlo yo pedí un Scalextric y me llegó un Straw Bécquer bueno no era lo mismo pero da igual porque para lo que lo utilicé finalmente parece que era él extra como es este hombre querer a tinta era yo creo que era la marca blanca que marca blanca así algo que queda muy parecido era casi todo igual pero no era la misma caja que había visto en la televisión pero dos formas fíjate que no me acabo importando porque yo convertí aquella pista que era para coches en una pista para ciclistas porque cuando yo era niño se vendían unos ciclistas de goma o de plástico pequeños no se cinco seis centímetros quizá algo más sí y con ellos componía un gran pelotón ciclista entonces los ponía en esa en esa autopista que hubo en esa en esa pista de carreras tiraba un dado se iba moviendo los ciclistas en función de los pasos que me concedía al lado no no sé cómo lo hacía pero siempre gana un español lo sea que es ha dados serán un poco pardillo vistas hacía carreras con los ciclistas en la pista del Scalextric que apenas jugué con con los coches pero me servían de de circuito de carreras para los ciclistas cuando terminaba la carrera hay siempre gana un español hacía la crónica es

Voz 1 05:14 te iba a preguntar primero jugabas tú solo a veces con amigos pero no jugamos uno contra el otro sino que una vez tiraba al lado uno jugábamos quizá dos otros amigos muchas veces solo pero no

Voz 0077 05:27 competimos entre nosotros competían los ciclistas entre sí tenía que ganar un español que llevaban algunos los colores de la bandera española en todo se sabía belgas había italianos había españoles

Voz 0446 05:38 bueno muchos Ferrero han reconocido en la voz desde Juan de Castilla Álex Grijelmo quiero preguntarte porque has elegido este seudónimo

Voz 0077 05:46 porque Juan de Castilla era un seudónimo colectivo del periódico donde empecé a trabajar cuando tenía dieciséis años bueno era ahora se llama becario entonces se llamaba estudian en practicas yo me presente allí ya estaba todavía en COU en terminando el bachillerato y me presenté allí iba a decir que quería escribir y bueno acabé en hay colaborando voy escribiendo crónicas y reportajes sobre el mundo estudiantil de Burgos en el que ya andaba muy metido organizando cosas y en el periódico había un seudónimo colectivo que era Juan de Castilla en una sección que se llamaba Espolón ahí escribían Nice admirador hicimos imagínate entonces entrar en un periódico hoy es trabajar con turistas a los que yo ya leía cuando estaba en Burgos Vicente Ruiz de Mencía Miguel Moreno José Arena José Manuel Páramo en fin muchos periodistas entonces que recuerdo que había una sección que un día la escribía uno y otro día la escribió otro y el seudónimo colectivo era Juan de Castilla cuando yo conseguí escribir en esa sección yo también me llame Juan de Castilla estuve muy feliz

Voz 0446 06:47 hay hay otro lugar al que quiero llevarte en esa entrevista que es a

Voz 2 06:53 a ultramarinos Casado

Voz 0446 06:57 si esa tienda a la que iban de la mano de tu madre

Voz 0077 07:00 si es que las tiendas de ultramarinos antaño daba cierto sentido a la palabra ultramarino lo que llegaba del otro lado del mar ya había cacao chocolate pero no como ahora que llega todo con marcas no iba envasado sino a granel y me encantaba ir a aquella aquella tienda donde se vendía toda la grandeza las alubias en metían una especie de de escucharon allí para ser vivirlas en paquetes con con papel de periódico que también es una de las fascinación es de de niño no ultramarinos Casado que estaba cerca de mi casa en Burgos Si yo iba acompañando a mi madre de hacer la compra

Voz 0446 07:43 Ito relación con el merengue aparte

Voz 0077 07:45 el reconocido madridista confeso bueno tenéis un gran servicio documentación los merengues confitería Ibáñez bueno estoy fascinado la confitería Ibáñez que está en en El Espolón en Burgos en el Paseo del Espolón siempre salía de casa de mi madre para ir a casa de mi abuela ver a mi abuela en mitad del camino para vamos en Ibáñez para comprar merengues que a mí me encantaba siempre ha sido muy muy goloso quizá de ahí viene mi afición al madridismo no y hay deseos trayecto sale una anécdota que se sigue contando en mi familia porque yo soy muy despistado y un día compramos los merengues y me los daban en Europa que Tito con un acuerdo cita que yo sujetaba con mi dedo pulgar índice con todos inmbiliario a todo satisfecho con mi merengues para comerme los en casa de mi abuela y un día llegué a casa de mi abuelo y abuela y sólo tenía a las veinte los merengues habían desaparecido yo no me había enterado y entonces en fin el mito de de mi despiste en la familia se basa sobretodo en defensa anécdota de los merengues que se perdieron por el camino sin que yo me enterase

Voz 3 09:02 sí

Voz 4 09:03 sí

Voz 0446 09:21 Alex además de una extraordinaria temprana relación y pasión por el periodismo también la tienes con la música especialmente con la música tradicional de dónde viene no sé si en tu casa se cantaba si viene de algún abuela o algún abuelo

Voz 0077 09:36 no no tiene explicación porque en mi casa nunca hubo un tocadiscos nunca se escucho radio musical mi padre decía que la música era al menos desagradable de los ruidos no había ninguna cultura musical en mi casa había algunos discos por allí que alguien regaló supongo alguna vez pero no había tocadiscos no sé no no tiene explicación mi mi relación con la música pero ya de adolescente empecé a tocar instrumentos bueno ahora toco la guitarra tocó el piano tuve una gran relación personal con la música indie casi aprendí solo inexplicablemente no sé si en en Burgos como andaba metido en el ambiente estudiantil de organizar festivales rifas benéfica es no sé este tenía muchas inquietudes Llanada ha metido en todo y entonces participado en festivales de música y acabe formando parte de un grupo que pervive todavía que hemos grabado discos de música tradicional allá Sisi y hambrunas conocen estoy los burgaleses que lo estén escuchando los el perfectamente el grupo orégano orégano hace poco hicimos un gran recital en el Teatro Principal de Burgos porque cumplíamos cuarenta años como como grupo no nos dedicamos durante mucho tiempo a recopilar canciones tradicionales arreglarlas con con instrumentos con insultos tradicionales también guitarras laúd es percusiones violín también y luego poco a poco fuimos evolucionando y con pusimos también canciones nuestras basadas en ritmos tradicionales no poco de neo folk que se diría ahora

Voz 7 11:18 ah sí

Voz 3 11:41 y

Voz 9 11:53 al es cuando ya está en Madrid viniendo de un hacia maduros que es una ciudad bellísima

Voz 0446 11:58 por su arquitectura medieval por su catedral vienes aquí a Madrid a estudiar Periodismo que sensación te dio la ciudad te dio la sensación de estar ante una ciudad bonita

Voz 0077 12:09 no yo recuerdo que mi madre decía y sigue diciendo porque vive tiene ochenta y ocho años mi madre decía que bonito será Madrid cuando lo terminen sigo tenían no es la misma opinión porque es en Madrid es una ciudad sin terminar entonces yo ya venía influido por esa opinión no aquí me voy a encontrar todo como destartalado como en obras ya efectivamente Madrid siempre está en obras y no nunca estamos contentos con el resultado de algo si tenemos que cambiar la Gran Vía la Gran Vía ya era una calle terminada no pues vamos a cambiar la Gran Vía y así estamos toda la vida no pero bueno me pareció una ciudad apabullante en el recuerdo que cuando yo llegué aquí a estudiar Periodismo a través de un amigo común entré en contacto con Alfredo Relaño ahora director de As entonces era redactor de de arriba yo era estudiante de periodismo pero uno de los que escribían con el pseudónimo ellas Miguel muere no había sido compañero de que Herrera de de Alfredo pues vete a a saludar a Alfredo mi parte como entonces no se hablaba por teléfono tanto pues íbamos ver a la gente en persona yo miren en un plano de Madrid desde donde estaba la residencia universitaria yo de dónde vivía a dónde iría al diario arriba yo estaba en la cerca de la Glorieta de Quevedo y el diario Arriba estaba más allá de la Plaza de Castilla yo viene en el plan de bueno pues voy andando y me puse a caminar y aquella en el plano en la mano viendo las calles digo no sé si tardé dos horas caminando de la glorieta de Quevedo hasta dónde estaba entonces el diario Arriba dije realmente esta ciudades más grandes lo que yo pensaba y fui a ver a Alfredo Relaño oí allí nos conocimos y somos amigos desde entonces al este quiero preguntar por

Voz 0446 13:55 dos cosas razonadas bueno que quiero que tus relaciones con la belleza uno has dicho hace cuarenta años que montamos aquel grupo de música orégano por eso no quiero preguntarte por la belleza del paso del tiempo

Voz 0077 14:10 la belleza del paso del tiempo si hay una belleza en la vejez en las huellas que va dejando el tiempo en las dos cuerpos lo que pasa es que luchamos contra esa belleza porque en lugar de fijarnos en ella nos fijamos en el deterioro físico que implica no pero hay una belleza en el deterioro físico y a mí me horroriza a la gente que se cambia que quiere combatir el tiempo con con la apariencia del tiempo no no hay manera de combatir el tiempo eso es absurdo me me da mucha pena la gente que que se cambia la cara o el cuerpo luchando contra eso hay una belleza en el paso del tiempo en la huella que deja en nosotros

Voz 0446 14:55 la belleza del deporte porque en este rato ha salido del ciclismo ha salido del fútbol ha hablado de Relaño

Voz 0077 15:03 si el deporte es una pasión el fútbol desde niño desde que mi padre me llevó a al estadio Andrés Martínez Latorre con cuatro años ya no deje de ir al fútbol nunca y hay una belleza en el fútbol hay jugadas hermosísima Say una plasticidad en el fútbol en en los regates un delantero pero sobre todo en las paradas de los porteros porque yo siempre jugué y sigo jugando de portero que hay una belleza en una estirada que saca el balón de la escuadra hay eso es insuperable

Voz 0446 15:32 buenos días vamos a despedir preguntando te cuando públicas El cazador de lemas y que nos cuentes como unos vamos a acercar a ella como lectores que vamos a encontrar

Voz 0077 15:43 es una novela mi primera novela en la que hay tres actores principales pero hay sobre todo un protagonista que es la lengua el lenguaje es una novela policiaca en la cual los rastros no son restos de sangre ni pruebas de ADN Ny una pistola con huellas dactilares no los rastros son las palabras ir todos dejamos impresiones Si esté las detrás de nosotros con las palabras que utilizamos las palabras nos definen las palabras nos visten a través de las palabras se llega al alma de las personas y en realidad lo que buscan los personajes de de esa novela es autores de delitos que han dejado un rastro de de palabra

Voz 0446 16:32 y quién ha sido o es el faro de tu vida Alex el Faro de mi vida sabes qué me pasa a mí con la palabra faro

Voz 0077 16:40 que para mí Faro es el Faro de Vigo para mí la palabra incluso en Galicia faro más popular de España hasta que aparecía Esther efectivamente no puede que todavía siga siendo El Faro de Vigo incluso la gente cuando pide un periódico dice un faro melón Faro de Madrid ha venido el Faro de Madrid a la Prensa de Madrid no eso me contaba un amigo sí pero el faro que es el faro para mí han sido los periodistas que me antecedieron en los medios donde está siempre he procurado aprender de los veteranos yo he tenido magníficos maestros en primero en la voz de Castilla luego en la agencia Europa Press y luego en el diario El País luego ya llegué a una edad en que me tocó a mí enseñar a los jóvenes que venía Ny ahora estoy haciendo eso no enseñar periodismo pero pero en mis faros han sido los periodistas que me precedieron

Voz 0446 17:33 al Grijelmo muchas gracias por haberte cercadas los estudios de la Cadena SER y haber sido nuestro Gatopardo esta madrugada muchas no