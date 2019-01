Esa imposible unidad de la izquierda

Voz 1100

00:00

buenos días tenemos enfrente de la unión de las derechas incluida la ultra dicen las gentes de izquierdas e incluso los dirigentes de esos partidos a la vista entre otros datos el resultado el Andalucía el trío que han formado sin rubor Ciudadanos el Pepe y Vox debería entonces con este panorama por delante formaran un frente común en esta situación de cara a las próximas elecciones municipales autonómicas europeas tan cerquita como en mayo pues de eso nada aquí no me gusta el jaleo el alboroto a la vista de lo cual reventamos podemos ella no habrá que decidir entre los morados y el PSOE sino entre mal Madrid Podemos y eso tampoco está mal la bronca Llamazares Garzón pero quedémonos en Madrid como se logra tal despropósito demostrar esta imagen de cuchilladas por la espalda entre unos y otros dirigentes cuando todos absolutamente todos debían estar remando en la misma dirección alguien entiende que dos personas civilizadas que han trabajado años juntos Iglesias sea Errejón lo puedan tiene sus diferencias de manera menos espera Ariana con sombras deniega la tradición en las esquinas yo no sabía nada de Thomas entraña qué tipo de virus maligno sacude siempre es que pierda basta con echar la vista un siglo atrás para que nunca jamás Serres pide unidad