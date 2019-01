Rafael Bengoa: "Hay que cambiar de modelo y atender más pacientes en su casa"

Voz 1

00:13

y y si no es decir en primer lugar obviamente ahora se está expresando aquí en cualquier en todos los países un poquito de referencia está ocurriendo un poquito lo mismo es decir no es sólo una cuestión de financiación versión en los últimos años que el hábito y por lo tanto hay que volver a invertir pero desgraciadamente eso no es la única solución es lo que necesitamos es decir no no sólo poniendo más médicos sin más recursos se arregla el tema porque lo que está ocurriendo es la expresión de los baby boomers la expresión de los y de la democracia y la crecida a estas personas sobre todo las personas mayores que están llegando y la demanda está creciendo hasta tal punto pues simplemente que hay una tensión en el sistema ahí entonces primer sitio donde se nota el primer barómetro de de tensión es la atención primaria porque es la puerta de entrada