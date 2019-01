Flash deportes SER de las 10:00 (18/01/2019)

la clasificación del Barça para los cuartos de la Copa del Rey está en el aire los culés incurría en una irregularidad en el partido de ida al incluir en la alineación titular a Schumi jugador del filial que estaba sancionado en la competición liguera con el Barça B con lo que según el artículo cincuenta y seis en su punto tres del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol no podía ser alineado antes de que cumpliera Un partir de sanción con el segundo equipo el presidente de Levante Quico Catalán defienden la decisión

nosotros no pretendemos eliminar al Barça lo que pretendemos es luchar por nuestros derechos nuestros intereses sea hay una situación anómala de todo están los intereses de abandono deportiva

que de el tema es lo suficientemente relevante es lo suficientemente grave como para no agotar todas las vías tendrá

hay que decidir sobre la situación la juez de la única de competición Carmen Pérez en lo deportivo el Barça no tenía problemas para superar al Levante en el campo tres cero dos y otro de Messi criticado también al Espanyol muy superior al Villarreal tres uno doblete de Borja Iglesias y clasificado el Betis con empate a dos en Anoeta ante la Real Sociedad a falta de ver qué sucede con la denuncia del Levante en el sorteo de las cinco de la tarde estarán Getafe Valencia Barça Espanyol Betis Real Madrid Sevilla Girona a todo esto se inicia hoy la segunda vuelta liguera en Primera con el Getafe Alavés a las nueve de la noche bajas del Getafe los lesionados Vergara llamar sancionados full quiere Arambarri además de Cook con su selección irse lesionados en el Alavés Eli Johnny y Adrián arbitrará el colegiado andaluz Munuera Montero en Segunda sigue el lío del Reus todo apunta a que finalmente será expulsado de la competición mañana tendrá que jugar ante la Unión Deportiva Las Palmas del Juez Único de Liga ha propuesto la expulsión del fútbol profesional para los próximos cinco años en el Larguero Xavier Bartolo técnico del Reus

Voz 1

01:37

principio yo no tengo noticias de que no se vaya a jugar como ya ha pasado en algún partido anterior la liga han pedido la suspensión del partido pero bueno en este caso al final que acaba decidiendo si se disputado no es la federación