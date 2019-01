Echenique: "Yo hubiera dimitido, pero de algo tendrá que vivir Errejón hasta mayo"

Voz 0527 00:00 colchón que ofrece este año el IVA en que por un cambio en la normativa contable podrá contabilizar trece Hinault doce meses de recaudación y se espera que aportó a las arcas del Estado ocho mil millones de euros más que el año pasado

Voz 1 00:26 este año el año dos mil diecinueve En el capítulo de dos mil diecinueve cumplimos ciento cuarenta años de historia sirviendo a España ya todos y cada uno de los territorios de nuestro país

Voz 2 00:36 inscrita querido inscrito nunca imaginé que iba a tener que interrumpir con unas horas el permiso de paternidad con una razón tan triste en el capítulo de hoy imagine que hoy cuando deberíamos estar celebrando el quinto cumpleaños de Podemos las cosas serían así ya está ahí

Voz 1179 00:53 el crédito a que Manuel Íñigo no hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio rico no sublimar es la convivencia con los animales este cumpleaños unos felices a la tristeza de deseo un feliz cumpleaños

Voz 3 01:19 si a día veinte de enero de mil novecientos ochenta y nueve ser fundaba nuestro partido un día más en La Moncloa

Voz 1179 01:32 hasta hace treinta años hoy como siempre Sí Se Puede que estemos aquí todo deseo suerte a Íñigo la construcción de su nuevo partido como él

Voz 0027 02:04 nueve y tres de la mañana ocho y tres en Canarias Pablo Echenique Secretario de Organización de Podemos buenos días

Voz 1662 02:09 qué tal buenos días al mal me gustaría señero

Voz 0027 02:12 que que escuchará unas palabras de Íñigo Errejón anoche aquí en La Ser en Hora veinticinco

Voz 4 02:16 yo soy el candidato de Podemos a presidir la Comunidad Madrid no hay la menor contradicción con al mismo tiempo que invita a las fuerzas hermanas caminar de la mano con Manuela Carmena

Voz 0027 02:25 Íñigo Errejón sigue siendo hoy el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid

Voz 1662 02:30 bueno yo creo que por mucho que uno diga que la tierra es plana y hablando va ser plana porque porque aún no lo digan Íñigo Errejón anunció avisó avisando a a Podemos pues cinco minutos antes de hacerlo que que iba montado en un proyecto político personal una una aventura que ha que ha ocultado al conjunto de la organización incapaz añado con con alcaldesa Manuela Carmena yo creo que eso es bueno claramente que es Osés Íñigo Errejón diciendo que que se va a presentar en otro en el otro partido no te ahora en otra plataforma después de anunciar eso bueno cada uno puede decir lo que quiera pero ya digo por por repetir muchas veces que la tierra es plana ya tierra pues sigue haciendo aproximadamente una uno es feliz

Voz 0027 03:25 Podemos va a presentar su propio candidato a la Comunidad de Madrid aunque esa lista tenga que competir contra la Íñigo Errejón

Voz 1662 03:33 bueno eso tendrá que decidir la Comunidad a la Comunidad de Madrid como como organiza el proceso a partir de ahora está claro es que hemos tomamos una seguir la hoja de ruta que que han marcado las bases de Podemos nosotros tomamos las decisiones colectivamente nosotros entendemos la política de una manera colectiva no de una manera personal Easy Jet son teca que Unidos Podemos se va a presentar en la Comunidad de Madrid como va a ser ese proceso pues porque responde ya a la corona de la Comunidad de Madrid y decidí ir a parar a poco después de la noticia que que supimos ayer Iñigo se va a presentar en otro en otros partido y Fernando compañeros como digo de los que mandaban organizadas de proceso y decidir cómo se pone en marcha la candidatura de Unidos Podemos en la Comunidad de Madrid

Voz 0027 04:27 es posible señor Echenique que haya una papeleta de Unidos Podemos y otra además Madrid con Errejón encabezando esa además Madrid

Voz 1662 04:33 bueno habrá que hablar con todas las las fuerzas políticas hablaremos también con el partido de de de Manuela Carmena Íñigo Errejón eso todavía está por ver y como digo que decidiera tanto de Madrid como como los inscritos de la de la Comunidad de Madrid nosotros nos vamos a presentar contra el Partido Popular contra Vox in contra contra ciudadanos la la candidata del Partido Popular pues hace poco sabíamos que era el puente entre entre la púnica Illa el Gobierno de Esperanza Aguirre no es nuestra voluntad pues es desalojar también a la corrupción de de de Gobierno de la Comunidad de Madrid donde nosotros queremos hacer

Voz 0027 05:20 por eso mismo para conseguir una mayor base él dice que sólo a través de plataformas que superen a los partidos en este caso a Podemos podríamos llegar a mayorías más amplias de las que ya tenemos convencidas conquistadas en este caso con Podemos

Voz 1662 05:32 bueno cada uno tiene su hoja de duda yo creo que Podemos ha demostrado ser una organización tremendamente participativa hemos sometido todas las decisiones que hemos tomado jamás pues a a nuestras bases hemos tomado todas las decisiones de manera colectiva ahí hemos sabido compatibilizar eso con con éxitos electorales y no solamente con éxitos electorales también con conseguir medidas para la ciudadanía es creo que es de lo que se tarda aquí mientras mientas bueno pues mientras nosotros estábamos negociando con el Gobierno para subir el salario mínimo a novecientos euros para bajar la factura de luz o para reducir el precio de cancilleres pues hay otras personas que entienden que que es caminos montan proyectos políticos personal vale ambas respeto respeto máximo hallados hoja de ruta de cada uno pero yo creo que si algo ha demostrado podemos es que se puede hacer política de una manera muy ya con la implicación de muchísima gente en la toma de la toma de decisiones ya vez ser posa enormemente útiles a la ciudadanía yo soy un convencido de que la fórmula Podemos puesto es una fórmula de éxito si no lo fuera pues estaría haciendo ciencia no que es que es lo que hacía hace cinco años y que además me me apasiona yo creo que yo creo que el camino es emprendemos hace hace cinco años

Voz 0027 07:01 sí

Voz 1662 07:01 no creo que es muy triste que que el día veinticinco cumpleaños de Podemos es evidentemente desde mi punto de vista la herramienta política que puede cambiarle la vida a millones de personas pues mudamos noticia de un plan que se ha ocultado a a todo el mundo especialmente a a esta a esta organización

Voz 0027 07:23 sabía nada no sospechaban nada

Voz 1662 07:26 no hubo una llamada de cinco minutos antes de desear para para informar para anunciar de los que iba a pasar cuando cuando cuelgo el teléfono pues el plan ya estaba ya estaba decidiendo en los medios de comunicación

Voz 0027 07:42 señor Echenique Errejón le está haciendo daño a Podemos ahora mismo

Voz 1662 07:46 bueno yo creo que eso lo tenemos sirviendo es otras tan que decir todos los analistas yo creo que hace daño al al espacio de cambio creo que hace daño a cambio político ese AVE de todo el tiempo de de las peleas internas Inc creo que creo sinceramente que no era el momento creo que en estos momentos haya pues podemos es más influyente que nunca como digo nadie esperaba nadie esperaba que un Gobierno del Partido que metió al dos campos alemanes en la constitución de un gobierno del partido que hizo la reforma laboral de dos mil diez maltratando a los trabajadores en en España fuera aceptar cosas tan importantes como el sayo mínimo la mayor subida en nuestra democracia creo que nadie esperaba esto creo que todo el mundo sabe que esto tiene mucho que ver con una calle pero también tienen mucho que ver con el trabajo de Podemos y de Unidos Podemos en el grupo parlamentario en creo que cuando se saca el foco de ahí se pone el foco en en de los partidos creo que creo que hace daño a cambio político ya hace daño a la posibilidad de que tengamos pum un país mejor creo que podemos es fuerte y creo que es difícil hacerle daño podemos creo que se ha intentado en estos cinco años de muchísimas maneras sí creo que eso ya yo iremos viendo pero es de interna creo que creo que hace daño al cambio político pues creo que no es no es buena noticia

Voz 0027 09:17 ahora en algunas cuestiones muy concretas señores abrir expediente para la suspensión de militancia Errejón

Voz 1662 09:23 no nosotros no queremos no queremos ya digo darles razones a a los aniversarios para estar permanentemente hablando de de Podemos

Voz 0027 09:32 pero queremos porque a los concejales a Maestre a Calvo a Jorge García Castaño sí que se les suspendida de militancia cuando anunciaron que no se presenta a las primarias que se iban con Carmena en su plataforma Izaga Errejón que era estaba ya elegido en primarias y que dice que está con Carmena su plataforma a él no le abren expediente

Voz 1662 09:48 bueno eso fue una decisión de la Comunidad de Madrid y yo creo que fue una decisión correcta y efectivamente tuvo que ver con que decidieran no presentado desea de María o de Podemos creo que el caso es que alguien caso es diferente aquí fija vio unas primarias y ha sido una decisión de la Comunidad de Madrid que ya digo yo creo que ha sido la la decisión está de nuevo creo que no creo que nadie tenemos que colaborar a que se hable permanentemente de de lo hacen en Podemos en Vistalegre II la gente nos pide unidad nosotros lo intentamos pues pues a portal esa madurez a la a la organizar acción típicamente cuando cuando alguien pierde un partido Se va se va a casa y aquí lo que se intentó pues fue que Íñigo Errejón tuviera un papel importante también en en Podemos se intentó llegar a acuerdos intentó cerrar esa herida que había abierto en en Vistalegre II y bueno ayer no desayunamos con que había unos que estábamos intentando cerrar la herida pues había otros que estaban preparando un plan que era oculto que no que no contara a nadie para montar un proyecto personal

Voz 0027 11:02 o sea si hay personas que quieren

Voz 1662 11:05 el eso en la vida política porque se están en todo su derecho a nosotros no nos vamos a no vamos a aumentar la probabilidad no vamos a comentar la posibilidad no vamos a la razones partido procurar a ciudadanos sea Vox para que pueda hablar de una de Podemos en vez de envés en vez de abordar desde habilidades a Gio mínimo de poder de luz que preocupan a millones de de España

Voz 0027 11:30 bueno insinuó anoche que Errejón debería dimitir usted lo cree

Voz 1662 11:34 bueno yo si fuera ellos siguen si te presentas por otro partido político pues tenga un escaño conferido presentando te cómo podemos yo creo que lo que es lo coherente es dejar el escaño también suero a que bueno pues de algo tiene que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año oí eso supongo que también pesa en su decisión personal yo yo si hubiera decidido como dijo presentadas me por otro partido político yo yo de escaños

Voz 0027 12:10 Pablo Echenique Secretario de Organización de Podemos gracias buenos días

Voz 1662 12:13 comprabas a ver con buenos días