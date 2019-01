Manu Carreño: "El Barça va a ganar o perder la clasificación en los despachos"

Voz 1375

esta tarde saltaba la noticia la adelantaba a los compañeros el diario El Mundo ya anunciaban una posible irregularidad de forma en forma de alineación indebida por parte del Fútbol Club Barcelona He cuando en el partido contra el Levante de ida quién cometió esa alineación indebida Schumi el canterano porqué porque debía cumplir un partido de sanción después de haber visto cinco cartulinas amarillas el jugador del filial dice el punto tres del artículo cincuenta y seis del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol dice ese punto tres lo siguiente cuando se trate de futbolistas que pudieran ser reglamentariamente alineados en otros equipos de la cadena del principal o en alguno de los equipos de un club patrocinador el futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubes hasta que transcurra en la categoría en la que se cometió dicha infracción el número de jornadas a que haga méritos la sanción decir ahora vamos a hablar de un experto en derecho deportivo es decir que si un jugador del filial está sancionado con un partido como era el caso por acumulación de amarillas cinco da igual que sea por acumulación de varía es que por Rojas sanción de un partido lo tiene que cumplir en la misma categoría y cuando lo cumpla podrá jugar con quién sea bueno pues antes de cumplir ese partido de sanción Schumi jugó con el Barça con el primer equipo eso es saltarse el punto tres de ese artículo cincuenta y seis que denunciará alguien en este caso el Levante que sentará hoy que banda pelotas ni en la Federación nadie sabía nada bueno pues porque ha habido un periodista en este caso que ha estado atento que Saura enterado de la manera que sea cantera chapeau por el que ha adelantado la noticia al compañero el mundo para que esto sea admita a trámite is estudie por parte de la juez única de la Federación tiene que haber una denuncia a esta hora de la noche todavía no ha denunciado el Levante que es quién va a presentar la denuncia en las próximas horas más una vez que sabe que ha quedado eliminado vía deportiva es lo lógico Quico Catalán tiene que por lo menos quedar bien ante su afición primero que no se ha enterado ir están diciendo los aficionados pero bueno presi que nos habías enterado que es Kenny que que que nos entre los del Sevilla o los de no sé quién pero que sois vosotros que hoy juega contra el Barça bueno hemos primero no se han enterado segundo vamos a denunciar bueno esa denuncia va a llegar en las próximas horas pero hay otro pequeño matiz para que entiendas todo lo que se está cocinando a esta hora de la noche y es que también recoge el Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol que las denuncias tienen que presentarse en un plazo de cuarenta y ocho horas es decir ya han pasado bastantes más desde que el Barça cometió esa irregularidad esa alineación indebida aún así ha habido precedentes ha habido casos en los que algunas denuncias se han presentado fuera del plazo de cuarenta y ocho horas y han sido admitidas a trámite que va a pasar llevan toda la tarde noche reunidos los abogados de la Federación estudiando el caso por si llega la denuncia tienen que estudiar el caso Easyjet la denuncia aunque esté fuera de plazo tienen la obligación de estudiar este caso una vez que lo estudie y que la juez única Carmen Pérez venga toda la documentación en su mano que ya la tiene y además la denuncia del Levante entonces decidirá si lo acepta a trámite o lo archiva acepta a trámite pues veremos a ver qué pasa con la decisión de la juez única que es la única mujer la única persona que va a decidir qué pasa con el Fútbol Club Barcelona en la Copa del Rey esto es así a partir de aquí todo el mundo está sacando precedentes en baloncesto en Segunda B en otro caso de la copa que le pasó al Madrid bueno luego los vamos a recordar pero qué podría ocurrir en este que aunque han estado presentadas las denuncias fuera de plazo han sido estudiadas han sido aceptadas ya admitidas a trámite hilando a la razón al ya denunció yo sinceramente lo de las cuarenta y ocho horas no lo entiendo muy bien asintió atraca un banco no tienes cuarenta y ocho horas bueno no sé si cometes un delito deportivo ya sé que no estamos hablando de delitos menores estamos hablando de deporte esto es el larguero pero si cometes un delito y alguien lo denuncia pues es un delito es una irregularidad en este caso es una infracción bueno o a lo mejor no a lo mejor admite a lo mejor estudia el caso se decide archivarla no entiende que no es lo suficientemente grave como para que se admita a trámite pueda irá más la cosa os si sólo lo sabe Carmen Pérez así que ahora los oficinas del Barça están celebrando la clasificación de su equipo pero claro mañana hay sorteo efectivamente mañana sorteo por la tarde y en ese bombo va a estar la bola del Barça digo yo quiero pensar quiero pensar por que esta juez única va a decidir mañana por la mañana porque sólo faltaba que mañana en el sorteo salga aún por ejemplo Barça Real Madrid y que luego digan que el Barça queda eliminado repito nadie puede decir que van a echar al Barça Copa porque si os lo dice alguien a esta hora de la noche os miente pero nadie nos puede decir que no vaya a ocurrir nadie la decisión no la toma Rubiales la decisión no la toma la Federación Española de Fútbol la decisión la toma un órgano independiente aunque dependa de la Federación la juez única Carmen Pérez en sus manos está la decisión entiendo que los culés desde diciendo celebración no lo va a pasar nada bueno precedentes en el baloncesto contencioso entre la Asociación de baloncestistas profesionales la a BP y el Comité Español de Disciplina Deportiva en los años dos mil siete y dos mil ocho cuando si recordáis Se denunciaron alineaciones indebidas en partidos del Real Madrid Estudiantes y Pamesa Valencia por un número menor de jugadores españoles de los exigidos este precedente el cultural Real Sociedad B en dos mil cuatro alineación indebida la denuncia se admitió a trámite fuera de plazo Mario Prieto jugó a pesar de haber ha acabado la temporada con cinco amarillas tras ver la última en la fase de ascenso jugó empezando la competición del año siguiente en Copa la Real Sociedad envió la denuncia fuera de plazo y admitía a trámite por el Comité de Competición que dio por perdido el partido la Cultural lo ganó uno cero pero por la denuncia de la Real Sociedad aún fuera de plazo lo ganó cero tres eh acabo de ver también que ha habido otro caso hubo otro caso en el partido que jugó la Cultural con el Real Madrid en Copa a Tejero que también tenía que cumplir la sanción con el Castilla no la cumplió antes de jugar con el primer equipo jugó con el primer equipo y luego también fue alineación de vida pero nadie denunció nadie denunció este caso es distinto se ha dado cuenta todo el mundo una semana después es que va a haber denuncia del Levante así lo ha anunciado Quico Catalán lo primero que han hecho es decir pongo los hechos en conocimiento de de la Federación veremos a ver hasta a esta hora no había denuncia va a haber denuncia y a ver qué pasa el Barça se va a ganar o a perder el pase a cuartos de final de la Copa en los despachos por haberse saltado ese punto tres del artículo cincuenta y seis del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol bueno