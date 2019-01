El hartazgo de pacientes y sanitarios con la Atención Primaria

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos

Voz 0027 00:04 en este momento la gripe ya es una epidemia en diez comunidades autónomas comunidades Cataluña Murcia Madrid las dos Castillas Cantabrea Navarra

Voz 2 00:13 al prácticamente la mitad del país a mitad de España

Voz 0027 00:16 está hoy enferma de gripe esto lleva

Voz 2 00:19 a un colapso en en algunos servicio

Voz 0027 00:21 este urgencias Laura Marcos buenos días qué tal buenos días y este colapso según denuncian los profesionales de la Sociedad de Medicina de Urgencias Emergencias produce sobre todo por dos motivos uno que es la falta de previsión y eso que la gripe bueno es invierno gripe también la falta de médicos

Voz 1276 00:34 sí es la foto de todos los años con la llegada de la epidemia de gripe A más de la mitad de las comunidades es saturan los servicios de urgencia por mucho que los profesionales no se cansan de recordarnos que si no hay enfermedades asociadas lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa hablamos de un problema estructural la Organización Médica Colegial reconoce que uno de los grandes lastres que deja esta crisis es que la mitad de los enfermos que se presentan en urgencias no han pasado antes por un centro de salud lo que genera un embudo en el Triangle y multiplica los tiempos de espera y a esto se suma que no existe como tal la especialidad de urgencias por lo que cualquier médico que asista este servicio tiene que tomar decisiones vitales en cuestión de minutos en algunos casos sin tener una formación específica y la falta de profesionales por ejemplo en el Hospital doce de Octubre de Madrid la suplen los residentes Tomás Toranzo es presidente de honor de la Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias

Voz 3 01:23 los servicios de urgencias son los que peor dotados están de profesionales en todo el Sistema Nacional de Salud están soportados en muchos casos por residentes que acababa de determinar la formación pregonado la licenciaturas y eso añade complicaciones Eugenia muchos errores

Voz 0027 01:40 con las urgencias colapsadas en los centros de salud la situación es esta

Voz 4 01:44 el lunes vino mi marido por hora y hasta la semana que vienen a falta a este consultorio ocho trabajadores más que es lo que nosotros demandamos yo estoy con la gripe yo me tomó lo que me ha aparecido sí lo tengo a las doce me atienda Lagunair algo ocho días vine a sacar número par receta para por ejemplo yo me han dado fecha para abrir para que me vea al traumatólogo

Voz 0027 02:06 escuchamos son de médicos y de pacientes en las han recogido nuestros compañeros de Radio Valencia en un paro frente a un centro de salud pero probablemente las suscribe irían profesionales y pacientes de muchas otras comunidades vamos a hacer un mapa exprés del hartazgo

Voz 0931 02:18 el médico de los pacientes Toni Jiménez

Voz 0027 02:20 Radio Valencia bon día Monde Aimar Radio Galicia Xaime López bos días

Voz 0846 02:24 dos días en Barcelona Joan Bofill día hola bueno

Voz 0027 02:26 Maroni allí en Valencia los sanitarios atención primaria han hecho paros de diez minutos esta semana dicen que es el doble de tiempo esos diez minutos el doble de tiempo de lo que tienen para un paciente para atender a un paciente

Voz 5 02:36 sí plantean que se instaure una agenda flexible para gestionar el tiempo según la dolencia tratar además el sindicato Science por ejemplo marca en veintiocho el número máximo de pacientes que deberían citarse al día en la misma línea el presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria que es Aurelio Duque asegura que una atención primaria fuerte hace sostenible el sistema sanitario

Voz 6 02:56 a nosotros queremos hacer nuestro trabajo mejor si yo me equivoco en una dosis alguien puede sufrir un percance entonces lo que queremos es seguridad para el paciente y dignidad profesional

Voz 5 03:07 desde la Conselleria de Sanidad aseguran que se trabaja en la elaboración de un plan para dar respuesta a estas necesidades que se prevé que esté listo antes de que termine este mes de enero Aimar

Voz 0027 03:16 Cataluña van a la huelga los médicos de la concertada que en el fondo son la mayoría de los médicos porque cuando un paciente acude al hospital de la red pública gran parte de los médicos son de la concertada los hospitales comarcales aquí en Catalunya son concertados

Voz 0931 03:28 sí de hecho sólo hay ocho hospitales cien por cien públicos en Cataluña para que os hagáis una ida cinco mil médicos en ambulatorios que dependen directamente de la Generalitat y el doble diez mil que dependen de ambulatorios y hospitales de gestión mixta cuando se hizo la primera gran huelga aquí en noviembre la Generalitat sólo llegó a un acuerdo con los primeros diciendo que quién tiene que solucionar la situación para el resto son las patronales del sector de quién dependen por ello los médicos piden lo nosotros bueno es exactamente mates lo mismo que pedían la anterior huelga lo que consideran sus colegas de los ambulatorios públicos tiempo mínimo para cada visita Si nada cambia Se mantiene la huelga del dieciocho al veintidós de febrero esto afectará ambulatorios concertados la inmensa mayoría también de los hospitales catalanes por ejemplo el Clínico o el Sampol en Barcelona o el Parc Taulí

Voz 0027 04:09 hay en Galicia los trabajadores de Urgencias del Hospital de Santiago llevan ya dos meses de protestas con denuncia incluida ante la Fiscalía la presentado médico que sostiene que la muerte de dos pacientes el pasado dos de enero hace nada que se debe a que no recibieron la asistencia adecuada

Voz 0846 04:23 un servicio de urgencias en Santiago que absorbe muchos casos el exceso y la saturación de los centros de salud hacen falta médicos auxiliares personal de enfermería celadores la asociación de pacientes está con los trabajadores su presidente Fernando habrá corrobora los colapsos casi diarios como el de sería dos en que fallecieron dos pacientes en el ser

Voz 7 04:41 Cio por falta de atención que pacientes muy graves que tenía una atención que requieren una especie urgente que estuvieron lo pasillos esperando horas eso es una vulneración flagrante de los derechos de los ciudadanos otra vez en ausente

Voz 0846 04:53 ahora la Xunta el presidente Feijóo apuesta por ampliar por una amplia reforma del modelo de atención en las urgencias y un pacto de Estado sobre la sanidad el propone la convocatoria de un MIR extraordinario para la Atención Primaria

Voz 0027 05:04 la reclamación de Feijóo que llega un ministerio y que ya está manos a la obra Laura el Ministerio está tratando de hacer un cambio en la atención primaria exactamente qué quieren cambiar

Voz 1276 05:12 bueno la ideas que se está gestando todavía este asunto pero se trata de pasar a la acción lo antes posible consensuar con profesionales pacientes y comunidades un documento que relance la atención en centros de salud porque el Gobierno reconoce que los médicos están cansados muy saturados pesa mucho el fantasma de una nueva huelga como escuchábamos ahora mismo en algunas comunidades esta nueva estrategia del ministerio debe encarar también problemas como el envejecimiento o la falta de tecnología en los centros de salud la ministra Carcedo reconoce que desde dos mil doce Se arrastran una serie de deficiencias que en el medio plazo han llevado a una situación límite

Voz 8 05:45 profesionales muestra una fatiga ya en el sistema también que la atención primaria de salud fue la principal pagana de todos los recortes a que fue sometido el sistema

Voz 1276 05:56 pero desde el Foro de Atención Primaria recuerdan que más allá de las buenas intenciones del Ministerio hace falta presupuesto en el proyecto de cuentas de este año se destina a sanidad un seis por ciento del PIB la mitad que a Defensa ya hace un par de años hemos llegado a estar incluso por debajo de ese umbral del seis por ciento que es el que la OMS considera límite para garantizar un sistema sanitario equitativo ese presupuesto se reparte además de forma desigual ahora mismo a atención primaria no van ni siquiera uno de cada cinco euros porque la mayor parte del pastel se la están comiendo

Voz 0027 06:28 de los hospitales hemos preguntado uno de los mayores expertos en salud o en gestión de la salud que tenemos en España él es Rafael Bengoa exconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco director ahora del Instituto de Salud la estrategia de Bilbao y asesor internacional en políticas de salud le hemos preguntado tenemos un problema en España en cuanto a la atención primaria cómo se debería mejorar la atención primaria esto es lo que nos ha dicho

Voz 9 06:50 los sólo una cuestión de de financiación no falta inversión en los últimos años que la vida hoy por lo tanto hay que volver a invertir pero desgraciadamente eso no es la única solución que necesitamos es decir no no sólo hay poniendo más médicos sin más recursos se arregla el tema porque lo que está ocurriendo es la expresión de los baby boomers la expresión de los de la democracia y la Universidad de estas personas sobre todo las personas mayores que están llegando y la demanda está creciendo hasta tal punto pues simplemente que hay una tensión en el sistema

Voz 0027 07:29 si quieren profundizar más en este asunto y escuchar íntegros los argumentos de de Rafael Bengoa van a tener la entrevista íntegra en unos minutos en Cadena Ser punto com y en Hoy por Hoy punto es Laura Marcos gracias buenos días

Voz 1276 07:40 ah gracias buenos días eh

