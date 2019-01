SER Historia: Falsos Mesías (20/01/2019)

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares

la película Jesús de Nazaret de Zeffirelli del año mil novecientos setenta y siete el realidad fue una serie de televisión que luego se fundieron en todos los capítulos hasta formar esta larguísima este larguísimo largometraje de casi cinco horas no os da pie para comenzar a hablar en nuestro programa SER Historia más allá de los temas de los especiales que solemos hacer en Navidad alzó en Semana Santa de la figura de Jesús pero sobretodo del entorno histórico que les rodeó a través de los diferentes mesías que en aquella época fueron también muy conocidos y que no ha trascendido tanto su imagen hasta nosotros vayamos ahora como Jesús será bautizado por Juan comenzando así la vida pública que todos entendemos como tal e Iker vemos reflejada en los evangelios del Nuevo Testamento sin embargo hubo otros mesías hubo otros mesías que exhibían corrieron corrieron casi todos en época del siglo I de nuestra era la misma suerte fueron ejecutados perseguidos es su imagen no ha trascendido tanto solamente encontramos de ellos y algunas referencias en textos contemporáneos de de algunos historiadores como Flavio Josefo hubo otros historiadores romanos que nos hablan de esos milagros de esas profecías que decían en cumplir como herederos de ese aspecto más mesiánico que muchos muchos judíos esperaban en aquella época pues bien al tema de los otros mesías ahora que dejamos atrás la Navidad queremos dedicar este Cronovisor el Cronovisor de este programa hay por lo tanto el bloque principal de nuestro programa de hoy

bienvenidos a Ser Historia los otros Mesías había pensado en un principio llamarlo los falsos mesías pero hay que ser un poco arrogante no y creer que porque van a ser falsos son todos mesías en su manera hay en su forma de entenderlo e interpretarlo así lo queremos ofrecer en nuestro programa SER Historia esos otros mesías a ser el tema principal de nuestro Cronovisor Hoon tocó Jesús Callejo hablaremos también de la historia de la esclavitud en nuestro país en España en Barcelona en concreto a lo largo de los siglos XVIII XIX un tema realmente olvidado seguiremos con ese con esas rutas del del románico ese código oculto ese código románico lo que nos está brindando nuestro colaborador nuestro compañero José amarillas a día cada pocas semanas para introducirnos en uno de los enclaves en este caso el románico del Pirineo más fascinantes con el que contamos en nuestro patrimonio hablaremos en la sección de historia deporte de harías hablaremos de un libro fascinante la anatomía del valor que disgregar un poco la historia de esas emociones humanas de ese valor de esa cobardía en la Primera Guerra Mundial un tema muy candente y polémico el Valle de los Caídos los con mucha historia también detrás de él será otro de los tres más de nuestro programa

Voz 0772 04:50 Jesús Callejo bienvenido una semana más a SER Historia qué tal Nacho Ares bien hallado quemara Bella a estar otra vez aquello contigo al calor de los micrófonos verdad y sobre todo muchísimas gracias por venir el día de tu cumpleaños bueno llover tenía varias opciones

Voz 10 05:04 sería la mejor opción para celebrar el cumpleaños

Voz 10 05:42 has buena pregunta hombre está bien para para empezar porque es cierto que hay que poner en orden las ideas no primero lo que es un mesías la palabra Messiaen que lo que significa ese giro elegido ya que estamos hablando de ese mesianismo judío no lo olvidemos es verdad que luego hay un mesianismo musulmán que no lo llaman mesías sino el Martí incluso hay un mesianismo bautista que sería el mayor estrella pero nos vamos a referir a mesías por lo tanto si los mesías considerar los ungido por cada decimos que son falsos mesías porque crearon cultos localistas no universales es decir no perdurar en el tiempo y en general acabaron mal como todo falso mesías has hecho muchos de los mesías aunque ellos se auto proclamaban así solían ser embaucador es solían ser magos prestidigitador es en algunos casos soleás ser celestes fanáticos guerrilleros todo eso si le dabas un aura de misticismo y de espiritualidad pues hacía que tuvieras muchos más adeptos pero el falso sea sobretodo al principio estaremos estaremos hablando del primer siglo I el siglo II el siglo III no vamos a hablar de Jesús evidentemente en este Cronovisor sino de aquellos que fueron algunos contemporáneos y otros posteriores pero todos pensaban que eran elegidos elegidos por la divinidad se consideraban salvadores que habían llegado a este mundo con un mensaje mensajes sagrado de redención que si les seguían a ellos estarían salvos pero claro muchos de ellos dentro de el ambiente belicista de ocupación romana que tenía Judea en aquella época no lo olvidemos todas a partir de ahí podemos justificar y explicar el porqué la mayoría día de los falsos mesías acabaron con la cabeza donde acabaron es decir fuera de su cuerpo

Voz 0772 07:24 muy bien pues si te parece Jesús tengo aquí el teclado preparado de nuestra Cronovisor para introducir la fecha con la que viaja vamos en esta semana pues

Voz 10 07:35 bueno cómo nos vamos muy atrás en el tiempo esta vez la fecha no la tenemos demasiado afinada pero sí tenemos la época del año la época es otoño del año ciento treinta y dos

Voz 13 07:56 es

Voz 14 08:00 adelante Jesús Callejo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 0772 08:17 Bobby extraído viandas por tu cumpleaños no me he dado cuenta ya parecido en el siglo II yo ciento treinta De2 vestido de toga con Ferrero Rosell la mano que tengo que esconder porque no conocen el chocolate todavía no está lleno de Romano donde más traemos pues eso es un pequeño anacronismo pero yo creo que no se van a fijar van a considerar que esto es sólo par objeto fuera de su tiempo pero que queda muy bien pues me lo he bueno momento claro

Voz 1399 08:43 en un momento crítico por qué la revuelta que está comandando Simón Bar así es el nombre de este Mesías excesivo y tiene el aliciente por una parte de que él dice casi de investido ha sido ungido por llave y que tiene un mensaje que dar ese mensaje es que él es el elegido para salvar al pueblo judío de El imperialismo romano todo pues es verdad que

Voz 10 09:08 punta a una multitud un trasfondo

Voz 0772 09:11 las personas transfondo político que era un poco el que se que el que se quiso ver en Jesús y que luego se les encarga a Jesús de Nazaret no meterse en esos vericuetos político claro

Voz 10 09:21 eso era muy importante situarlos en esta época era muy difícil que surgiera un mesías que exclusivamente fuera tú al los mensajes de amor en este caso no les gustaban demasiado al pueblo judío de cese muy bien lo de que Jesús no Osama bueno Cristo nos ama Cristo por cierto que es la palabra griega que también significa el ungido por lo tanto no es que Dios les same sino que les ha elegido a ellos en este caso a Simón vasco acaba para hacer una revuelta y conseguir que los romanos se marchen por lo tanto era como el principio básico y prioritario para conseguir un reino de paz de justicia que en el fondo es lo que preconizan los mesías mira tú por dónde en este caso lo consigue se habla en las crónicas no sé si exagerado o no de cien mil hombres que llega a reclutar Simón Bar va qué significa el hijo de la estrella

Voz 0772 10:11 por le da un toque también místicos exactamente

Voz 10 10:14 te viene avalado por un sabio judío que es el rabillo activa que forma parte del sanedrín caro alguien con la preponderancia moral que tenía el rabillo esquiva que diga que este hombre Simón era el elegido era el Mesias pues sobre negaba convoca H por eso muchísima gente se apunta porque esto es pues a lo mejor en este año en el ciento treinta y dos cuidado antes ya ha habido otros mesías que luego comentaremos pero en este siglo II parece que éste es el bueno este es el auténtico porque quiere carisma porque tiene donde gentes entonces dice pues se está reuniendo a esta gente y encima y aquí hemos llegado en esta revuelta de vasco va contra el Imperio Romano encima ganan encima han vencido a los romanos ya han conseguido atento a Nacho han conseguido él lo que no se había conseguido nuca el Estado independiente de Jerusalén por fin hay una Jerusalén libre de romanos les dura lo que les dura es decir dos años y medio porque estos buenos pues la verdad es que lo romano no les hizo ninguna gracia entonces que hicieron pues evidentemente coger a su mejor general de Roma en aquel momento que era julio severo el apellido puede Se hacía honor a su nombre los machacó los ha eso pero durante esos casi tres años vivieron en la gloria nunca mejor dicho consideraron que era el auténtico mesías que era indestructible que no podía morir hasta que se dieron cuenta que podía morir y no sólo él sino también todos sus hombres o casi todos y el resto fueron esclavizados pero fue importante porque aquellos que marcó un antes y después aquello marcó la debilidad de los romanos en aquel momento porque hasta ese momento todos los mesías con la cuadrilla de hombres que había nunca habían hecho más que más pues un pequeño susto o araña poco a las legiones romanas en este caso sí consiguieron algo muy muy potente eso es lo que le impidió insistió durante un cierto tiempo de una aureola que a lo mejor sí era el Mesias que como el otro Mesías es decir Jesús pues tuvo que ser sacrificado para que eso mensaje perdurará la realidad la historia es que su mensaje no perduró si alguien lo recuerda somos nosotros ahora porque tenemos un Cronovisor

Voz 17 12:35 las mismas piedras empezarán a gritar

Voz 2 12:46 sí

Voz 16 12:50 en este tutorías reconociera es el mensaje de paz pero está o Custo los ojos días entrar en que tus enemigos levantaran empalizada Satué alrededor y te acusaran portazos lazos penetrar dentro de estos muros y Macarena

Voz 0772 13:12 escuchábamos un fragmento de la película Jesús de Nazaret de Fidel y en donde se presentaba la llegada de Jesús a Jerusalén quizá el el mesías por antonomasia no vamos a decir que el auténtico porque eso es entra dentro del terreno de la teología de la fe realizan realmente un un mesías uno más no de una época convulsa que refleja un poco el el ambiente pues muy encrespado no lo comentabas ahora Jesús Callejo coronado tan el hecho de que en esa franja sirio palestina por la presencia de de Roma a lo largo de sobretodo el siglo I antes de nuestra era en en adelante pues aparecieran diferentes mesías cada uno de los cuales era tomado como el auténtico ir siempre lo comentabas con con este Simón barcos va la idea de de intentar expulsar a los romanos como los intrusos extranjeros que en realidad no no no iban contra las a la religiosidad judía yo seguían con sus tradiciones pero había aspectos políticos no que que es esos la llave no encima de de la de la idea religiosa

Voz 10 14:22 sí eso era indudable hecho siempre estaba esperando un salvador pero eso siempre pasa en todos los pueblos oprimidos siempre esperas que haya un líder que elimine no esa injusticia ahí ese despotismo caro no fue el único me seas este Simón barco va como te dije al principio le llamaban ese hijo de la de la estrella luego al final sabes cómo al acaban llamando como el hijo de la decepción

Voz 0772 14:46 por qué no cumplió sus objetivos estrella

Voz 10 14:48 o se estrelló literalmente pero en aquella época hubo otros cuantos mesías muy importantes que generaron esperanza generado ilusión de hecho fíjate ante la pregunta de cuál sería los mesías históricos por excelencia es decir de los que tenemos constancia evidentemente tenía que ser coetáneos de Jesús nos tenemos que remitir a los Hechos de los Apóstoles donde en su capítulo cinco Se habla de dos mesías que eran contemplaron Jesús y que bueno hacía sus pinitos tenía sus seguidores pero que luego llegarán hasta donde llegaron ya digo que crearon cultos como muy limitados sino vamos a los todos los apóstoles

Voz 0772 15:25 a ello un sabio hay un rabino judío Gabriel

Voz 10 15:30 que él habla cuando está dando su pequeño discursos era una calle otros dos mesías que también hacen de las suyas pero que prácticamente no te ve ni ninguna repercusión menciona a Judas el Galileo menciona a tener dudas entonces qué curioso ya tenemos por lo menos el nombre de dos mesías de aquella época del siglo I en el caso de Judas el Galileo es muy interesante porque en principio se la atribuye a la fundación de los trotes sabes que dentro del judaísmo hay como cuatro sectas principales estarían por una parte los lotes que será los Guerrero los belicosos los que no se andaban con chiquitas estarían por otra parte los sexenios tiene famosos sobre todo con los manuscritos del Curran estaré a los fariseos y los aduce otra parte estaban los samaritanos que no es una secta propiamente dicha pero que también generaron como una fuente de mesías en aquella época y luego te comentar el más famoso que fue Simone el mago importantísimo porque tiene algo que ver contigo y conmigo más que contigo por la parte de mago con Vigo y lo de los dos porque él en la Catedral de León algo insólito hay una vidriera con un personaje pagano era Simón el mago bueno pues qué curioso que los hechos de la puesto mencionados a Judas el Galileo ya te juegas el Galileo como hace lote por lo tanto en hora Galileo nació en Ramala no en los Altos del Golán peruano le llamaba el Galileo por esos nombres populares que saber en la época pero es importante porque tanto su hijo como su nieto encabezan sendas rebeliones de los celestes idea hecho su nieto es el que termina con suicidándose además con todos sus hombres en la famosa fortaleza de amasada saque tuvieron una importancia política social carismática religiosa porque no me importan te el judas el Galileo pero sólo se hace una pequeña mención un par de líneas en los hechos los Apóstoles nos tenemos que ir a los más importante de los más importantes sería ese que te acabo de comentar que sería Simón el mago que se fue por decirlo así el auténtico rival de Jesús el Cristo

Voz 0772 17:21 yo recuerdo en una conferencia cuando conocía Antonio Piñero pues hace treinta años en la Universidad de Valladolid yo estudiaba allí el vino a dar una conferencia sobre su especialidad la figura de de Cristo de Jesús el Jesús histórico comentó en una de las preguntas que hizo una compañera mía de de clase Sonia que que claro que Jesús ha trascendido hasta nosotros como el mesías pero era uno más entre decenas de ellos que había en la eh poca que cada uno si ves en algunos documentos pues será quizá el el auténtico no el el elegido realmente el el canalizador de muchas de esas profecías que las Sagradas Escrituras había dejado por escrito valga la redundancia durante durante generaciones no y muchos de ellos han desaparecido no ahora comentabas en el mago has mencionado a ataúdes luego hablaremos un poquito de de él Honey con sus me milagros con el con el agua Moisés decreta Judas el Galileo que lo has mencionado también Marcos el el mago hay infinidad de de de referencias a a mesías que realmente es que se nos escapan un poco no es interesante conocer un poco su subida porque eran contemporáneos de Jesús muchos de ellos

Voz 10 18:35 eso sí efectivamente hay muchos que continuaron un poco esa labor porque es verdad que el mesianismo entendido como tal es decir como una doctrina de redención surge no hay en el siglo I ya había antes antecedentes pero en ese momento es cuando que se revitaliza un poco ese mito osea arquetipos si quieres era te un libro que se titula los falsos mesías de Christoph Metzelder bueno aquí habla de ciento sesenta mesías es verdad que de distintas épocas de hecho el último es en mil novecientos en mil novecientos noventa y tres te acuerdas de David cuál es por ejemplo la matanza de Waco Texas también era un mesias mesías que acaba pues como es el rosario de la aurora pero no sólo él sino todos sus seguidores que era una característica común que tenían casi todos estos mesías bueno pues ciento sesenta mesías en aquella época proliferaron muchos lo interesante de todo esto es que en algunos casos llega a su nombre no ha llegado sus hazañas incluso nos has llegado su forma extraña de morir tú has citado hace un ratito a Moisés decreta en muchas de Creta qué hará del siglo quintos caro con lo cual del habían precedido unos cuantos mesetas a cual más desastroso se le ocurre ni más ni menos que emular a Moisés no sólo en el nombre sino que Moisés decreta y luego lo veremos también unas pero hemos es decreta él mismo se autoproclama un giro llave no tienen ningún Rabei que está detrás es el primer mesías y esto es importante fuera de Tierra Santa porque hasta ese momento todos los mesías era de Tierra Santa en fin palestina de Judea él no el viene decreta como dice el nombre aquí no se le ocurre otra cosa que embarcar a los judíos decreta en un nuevo éxodo de draga vamos a ir a ganar adeptos beca seguir venir paradón de dice vamos nosotros eh ya pero es que hay un mar que se llama mediterráneo que está en paro

Voz 0772 20:23 qué es lo que hizo Moisés este momento

Voz 10 20:24 pues separó las aguas del mar Rojo quizá allá pues yo sé que yo soy capaz de hacer lo mismo dirá pero esto es el Mediterráneo no os preocupéis no preocupes llegaron promontorio hace unas oraciones unas que acusatorias que nada aquello no se abre no lo con otra cosa que hicieron asaltar saltan saltan con los aquellos con las armas sea hagan todos final ya está bien de cantamañanas esta no se abre tú no eres un mesías tú nos has traído la perdición efectivamente Moisés decreta ha pasado a la posteridad por ser un un inductor del suicidio

Voz 18 20:59 los tiempos de Jesús la vida era dura enfermedad hambruna sequía eran malos muy comunes a falta de ciencia y medicina la gente clamaba por Milagros uno de los más populares hacedores de milagros era un productor de lluvia conocido como Honey el trabajador de círculos vuelvo de trazar un círculo en el suelo con ese parara en el medio Reus a moverse hasta que Dios interviniera nombres milagrosos como aún son venerados por muchos judíos sus tumbas os santuarios populares a los que acude la gente arrugar favores de Dios ante la tumba de Juan y en la ciudad de Hudson Aglif Reyes salud aquí experta en artes mágicas e Historia Antigua

Voz 1 21:47 y pudimos decir es cerca de la popularidad de Hong El cazador de circulares

Voz 19 21:51 conocemos diversos relatos sobre el poder milagroso dejó ni dibujamos un y casi daba órdenes adiós infortunada adiós pidiéndoles lluvias era famoso porque tenía una especie de vínculo con Dios que era único

Voz 20 22:07 con el cambio de las que di

Voz 0772 22:14 escuchábamos en este documental de National Geographic que lo ocultado en en español latino saludo y un abrazo muy fuerte a todos los seguidores que tenemos en en América Latina en Centroamérica Sudamérica en EEUU también en Canadá el personaje curioso no que hacía una serie de rituales trazando unos círculos en el suelo para llamar a las aguas que deben dijera a los campos de cultivo pues en épocas de sequía no imagino cuanto más cuanto más se necesitaba

Voz 10 22:49 ah claro si es un auténtico Mesías tienes que hacer prodigios ya no te digo milagros pero tienes que hacer prodigios que hay que muchos falsos mesías fueron auténticos magos sean capaces de hacer juegos de manos o otro tipo vamos a llamar desde efectos ópticos que a la gente con ojos de Papa nata se quedaban asombrados ya así a este es el tétrico Mesías porque lo que ha hecho no lo hace nadie en eso se basaron algunos listillos vamos a llamarles así no en el caso de Honey era un hacedor de lluvia pero es que en el fondo los mesías eran hacedores de milagros tú tenías que hacer un prodigio Tomás cuarto mejor y en el caso de Honey es verdad que pasó sin pena de gloria lo hace por estas pequeñas referencias pero si alguien ostenta el récord de prodigios ése es Simón el mago pero sin ningún tipo de duda primero porque es el que más documentación tenemos al lado del siglo I estamos hablando de una persona carismática que genera pues todo un vamos a llamarles corpus teológico que sería el mismo techo uno de sus principales detractores Alejandría la considera como el fundador de la no sé la no noches recuerda Nacho qué significa conocimiento mil pero es el otro conocimiento no el conocimiento oficial y ortodoxo en el caso de Szeemann el mago si hacemos caso de Clemente Alejandría o de Ireneo de Lyon Le llamaban pérfido Le llamaban impostor le llamaban de todo pero había testigos como Niceto y Aquila que vieron por ejemplo como hacia caminar las estatuas que vieron cómo ser remolcada por el fuego y no se quemaba que vieron cómo convertía las piedras en pan o como dicen se transformaba en una serpiente o en una cabra o como aparecía con dos caras a la vez o cómo podía incluso volar tiene este tipo no de cosas que evidentemente visto desde una perspectiva profana dirías en o era muy buen mago o nos están mintiendo las crónicas no posiblemente sí que era un mago no un mesías como tal pero si alguien es capaz de hacer todo esto las plazas públicas de las ciudades donde él se manejaba porque de hecho el pie jo muchísimo no sólo no sólo se quedó en Judea entonces esa es la ventaja que tuvo que tuvo predicamento muchísimo mayor del que se imaginaban hecho su seguidores se llaman los Simone manos la palabra sinfonía es decir ese acto de veinte o de comprar objetos sagrados eclesiásticos viene de ahí porque como el tío ya sabía hacer de todo de hecho dice que le entrar en el cristianismo a través de Felipe no de uno de los apóstoles pero luego cuando llega Pedro y Juan los apóstoles dice que le den el poder de de de invocar al Espíritu Santo es decir el ha oído que estos apóstoles van imponiendo las manos que llega al Espíritu Santo y que eso te da ciertos poderes entonces como él ese poder no lo tenía les da dinero los apóstoles a chico esto es la gracia del Espíritu Santo no te vamos a vender nuestro secreto no te vas a vender nuestro truco entre comillas ir ahí viene a la palabra Sinfonía saque tuvo una referencia social en aquella época muy importante hasta el punto que incluso su propia muerte está revestida de un cierto exacto mítico porque dice que habrá una apuesta ver quién vuela más si en una de las vuelos San Pedro pues invoca a Dios injusto es como si fuera una especie de anti conjuro Se desploma al sólo ese parte la crisma otros dicen que es la pitado con Nerón el hecho es que se pierde sus pistas pero el Mesías por antonomasia es decir descartando a Jesús el Cristo sería el mago porque rivalizaron entre ellos se conocieron entre ellos fueron coetáneos lo que pasa es que uno por decirlo así va por el camino de la mano derecha yo iba por el cambio de la mano izquierda

Voz 0772 26:27 ilusionismo prestidigitación me encanta el reloj

Voz 10 26:30 que es nulo pero me parece que es un regalo de cumple el regalo de cumplen a regalado

Voz 0772 26:36 tema ahí Begoña que nos está viendo fuerte a través de al Cronovisor Jesús estamos hablando como digo de mesías de de magos de prestidigitador es antes mencionabas ese guiño no que en la Catedral de León de de uno de ellos uno también mago

Voz 10 26:52 se pone vago efectivamente es curioso porque fíjate que nuestra Catedral Conwell Trapsa

Voz 0772 26:59 el mismo que Marcos el mago un día triste

Voz 10 27:01 no sé por qué Marcos el mago es del año ciento ochenta por lo tanto es posterior también era nos TEPCO es cierto él se consideraba un tentador del poder supremo lo cual ya te de modesto y humilde tenía poco y además lo más interesante decía que venía del lugar es invisibles e incomparables y ahí se quedaba con ciento dónde vendrán de otra dimensión de otro planeta de donde no era un buen seductor seducía a las mujeres era tenía un buen donde lenguas de ese sentido hablando de mago que hacía una parodia de Cristia enseñaban cáliz vacío sabía parcial el lleno de sangre que tenéis la acción y la gente de milagro milagro Lago conoces bien que es un truco de magia de lo más zafio ese era Marcos el mago pero Simón el mago yo lo tengo más aprecio cuando aparecen esta vidriera de la Catedral de León de la pole creo que es muy interesante además vamos a decir un poco la referencia una lo que pasa es la Gerona cuando pasas la la capilla de la Virgen Blanca hay una capilla que es la de San Antonio bueno pues la vidriera central ahí está Simón el mago y está en el mago caracterizado una forma muy curiosa porque por una parte tiene un gorro aparentemente ridículo pero supuestamente su un gorro frío y luego hay cinco personas que están ahogando claro fíjate lo que te acabo de comentar Nacho estamos a desde un personaje pagano en la época de Cristo que hace cosas parecidas a Cristo y por lo tanto estaría fuera de la religión estaría dentro del paganismo más bien de lo erótico y sin embargo están una de las principales catedrales medievales de España por lo tanto del mundo ahí está Simón el mago pasa desapercibido pero yo creo que después de este Cronovisor la gente que vaya por allí además de las muchas curiosidades rarezas en la catedral entre ellos el famoso topo que no son topo algún día contaremos exactamente lo que es Ankara ya se ve fácilmente Simón el mago llama muchísimo la atención de hecho el tubo discípulos amenaza Teo Ampo samaritanos es decir los samaritanos a digo crearon una secta propiamente dicha del judaísmo pero sí generó una fuente de controversia del momento que se estaba viviendo en aquellas épocas estamos a dos del siglo II del siglo III después de Cristo que era un momento donde los mesías casi casi los vendían por kilos lo que pasa es que la mayoría han pasado desapercibidos estos sí tienen nombre tienen prodigios propios para que figure como se merece en este Cronovisor

Voz 0772 29:33 hay que ir a ver a Simon el mago a la Catedral de León siempre metemos la Cuní caí de León eh

Voz 10 29:38 ya son hombres y esta vez no metemos Egipto pues metemos aunque también los hubo seguro

Voz 18 29:44 pero fuentes históricas revelan los peligros de obtener popularidad como milagroso teóricas otro contemporáneo de Jesús prueba lo dicho según el historiador romano Flavio Josefo persuadió a una gran actitud de creyentes de que les siguieran al río Jordán diciéndoles quise pararía las aguas para que cruzaran caminando tal como había ocurrido con Juan el Bautista a la popularidad de Teuta Small estaba las autoridades y también igual que con Juan no tardaron mucho en terminar con el el bar para el destino CT dudas fue una advertencia para todo aspirante a sector de milagros para que la lección fuera bien aprendida llevaron la camisa de Utah Jerusalén

Voz 0772 30:40 pase que te agudas otro mesías otro falso mesías bueno sí es diferente también intentó separar las aguas tú sabes que la idea de separar las aguas ya aparece en el papiro Huéscar hace cuatro mil años que yo quiero hacer algo Egipto

Voz 21 30:54 día que parecer hay

Voz 0772 30:55 eso son cuatro relatos mágicos y uno de ellos aparece está ambientado en el reinado de entes no Froome aparece el con unas mujeres en una barca momento de de solaz en el en un en un estanque ya una de ellas se le cae una joya una joya muy preciosa de dices no fruto a una igual dice no es que esa la tengo especial aprecio y qué haces no llamará a uno de sus amagos y lo que hace el mago es separar las aguas de ahí viene la tradición que luego toma Moisés y me imagino que todos estos meses

Voz 10 31:28 sí bueno ya hemos visto no a Moisés decreta cuando los cretinos cretense arrojan voluntariamente al mar les pasó lo que les pasó bueno antes esta te olas que como te deja al principio son los dos mesías históricos que se mencionan en los Hechos de los Apóstoles

Voz 0772 31:46 sí aparece te dudas también en Flavio Josefo lo que le da también otra

Voz 10 31:48 otra referencia histórica es que hay algo más interesante Nacho es que hubo dos tiene dudas el problema es que los meten los dos yo digo que hubo dos todas porque cronológicamente no coinciden me explico en los Hechos de los Apóstoles cuando Gamal él habla de estos dos mesias él se está refiriendo más o menos a al año seis años VII después de Cristo cuando Flavio Josefo Abad habla de deudas se está refiriendo al año cuarenta y cuatro cuarenta y seis platos muy difícil que sea el mismo no seas tú tuvieras acortaba considerablemente entonces el teu das que le da por hacer o simular que es Moisés para ver las aguas del Jordán sería el Carla Flavio Josefo es decir este año cuarenta y cuatro cuarenta y seis el sería mago el reúne a cuatrocientos hombres que llegan hasta el río Jordán y asegura que abriera su paso ningún toque haga una invocación sí efectivamente hace la invocación

Voz 0772 32:44 no me digas al final lo puedo implicar al final vamos a escuchar El Corte nada yo no puedo hacer Spider en fe llega el procurador de Judea cúspide esta ya está bien de tanta tontería le coge por la pechera Un par de Tortosa

Voz 10 32:58 a la cabeza delante de del río Jordán para que sepa que allí no sabré nada que en todo caso si sirve para algo el río Jordán en aquella época para bautizar a sus Cristiano pero en aquel momento la cabeza el que habrá Jerusalén exponen públicamente para que Adega y que no haya más no deseas lo cual no sirvió de nada porque como hemos visto hubo más mesías posteriormente tantos y tantos hasta estos ciento sesenta que te acabo de comentar del libro de Christoph por ser de los falsos mesías siempre hay algún mesías no nos vamos a quitar de en medio lo que no quiere decir que sea Manu sencillamente son los voceros de una situación social política religiosa qué tiene sus guías tiene sus bueno pues en este caso sus personas con un carisma indudable a veces compró dijo se se prodigios que que lo sigue pero siquiera ser un falso mesías tienes que aceptar el martirio todos estos de los que hemos hablado aceptaron no sé si gustosamente pero aceptaron el martirio

Voz 0772 33:52 me lo aceptaron porque no les quedaba otro no eran épocas convulsas como decíamos ahora en donde se buscaba la solución en una creencia en una religiosidad en algo que les tuviera bueno les diera esperanzas no da de alguna manera en el sentido de que por ejemplo y a Jesús lo comentaba antes siempre es el achacó que no tomara en bueno no se decantara por ninguna opción política no hablara de de la de la expulsión que debía hacer de de la presencia de Roma en el Judea que solamente hablara de del reino celestial exacto es mucho más amigables mucho más humanos de una esperanza en en la vida en el más allá en un futuro mejor etc pero nada desde el punto de vista de ese presidente también lo hemos comentado en otras ocasiones con con Antonio Piñero quizá por la idea de que ellos tenían muy presente que el mundo se iba a acabar prácticamente pues mañana no y de ahí la la la proliferación de estos mesías que intentaban bueno pues sacar beneficio en ocasiones de de esta situación tan tan rocambolesca Bartolo o no

Voz 10 34:59 acabas de señalar los mesías no se puede desligar de la aspecto apocalíptico es decir cada vez que salía un mesías normalmente decía que que va a redimir que eran unos enviados de Yahvé de la actividad pero que los tiempos final estaban cerca y por lo tanto había que purificar si una forma de publicarse no pasaba nada si los mataba porque en el fondo formaba parte un poco de su misión y claro la parte apocalíptica mesiánica es fundamental en todo esto pero también sabían que iba a haber muchas mesías de hecho en San Mateo en su capítulo veinticuatro ya lo dice de una forma taxativa Aitor acoge no va a este versículo haciendo porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas lograrán garantes señales y prodigios para inducir al error así que cada vez que salía uno de estos ya lo dijo San Mateo ya lo dijo San Mateo no quiere decir que todos van a ser falsos que todos están comenzando un fin del mundo inmediato evidentemente pasaba la fecha que ellos decían no ocurría nada ir resurgir a otro Mesías una especie como de de continuo IS continúa es lo que siempre alimentó la esperanza de que llegaría antes o después o bien el mesías verdadero que parar a Jesús el Cristo acuérdate que cuando él ascienda a los cielos dice que volverá por lo tanto siempre se está esperando que el regreso lo que no sabe si va a regresar con el mismo cuerpo o con otro con la misma apariencia física o con otra entonces siempre está esperando que alguien regrese es que puede ser el advenimiento del mesías del segundo mesías y por lo tanto estaría totalmente unido al apocalipsis a la Armageddon al fin de los tiempos entonces era como decir muy bien sea termina una Jerusalen en pie hasta y esto es importante resaltar la Jerusalén celeste algo similar ocurre con el marketing musulmán Jerusalén sabes que también es una de las tres ciudades importantes Isanta del islamismo y por lo tanto tanto el sentido apocalíptico por una parte del judaísmo el cristianismo como cuando llegue la hora que es el nombre que dan al apocalipsis musulmán siempre está relacionado con la llegada del martillo del Mesías que tiene que vencer al anticristo en ese momento empezará a reinar Un una época de paz de justicia de amor pero antes hay que purificar el problema es que la purificación implica que tiene que morir muchos miles de personas y mientras están

Voz 0772 37:17 todos nosotros seguimos haciendo a SER Historia aquí el Barça no nos queda otro remedio tanto anotando de ello viviendas que has traído aquí nos hemos llevado en este Cronovisor muy bien Jesús Callejo cronograma Utah una semana más muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de historia muchísimas felicidades

Voz 10 37:35 muchas gracias y toca lo ve así que lo estás viendo todo lo disfrutes es que lo estás comiendo con un abrazo

Voz 0295 37:55 las llamas devorando la ciudad delante consonancia no perderían quise es cargado a la espalda y su hijo Ascanio de la mano es su primera visión de Troya querido colega hay descubrimientos arqueológicos que empiezan a ver la luz antes siquiera de hundir una en latín

Voz 22 38:14 SER Historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 23 38:34 del lado Hollande la vida humano ha habido gente porque en este debería trabajar para decirle que es un Anzo hiciera dividida cuesta muy caro hay que saber respetar las diferencias que trabajar la dedicación en la sociedad este lugar yo sé yo que esta mujer inmigrante cenital esta no quiero vivir en una sociedad que tiene la gente no eran a la cohesión social Banzo ronda tiene

Voz 0772 39:10 comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia escucha cuando eh un fragmento de un de una declaración de una mujer senegalesa en Barcelona justo en el momento cuando retiraban hace pocos meses la estatua de Antonio López Un esclavista muy conocido del siglo XIX que Bono por circunstancias de la historia en aquella época el esclavismo pues no era lo que es hoy ente tal y como la entendemos en mereció esa estatua en la ciudad de Condal muchas veces cuando hablamos de esclavismo quizá viajamos en el tiempo íbamos a las colonias americanas y en concreto a Estados Unidos y nos olvidamos que en nuestro país en España el esclavismo ha sido a lo largo de sobre todo de los siglos XVIII XIX pues una suerte de lacra no como lo lo calificaría hemos en la actualidad y que sin embargo en aquella época aunque hubiera gente en contra de la esclavitud del esclavismo bueno pues será entendido como cierta normalidad no como cierto aspecto convencional de esa normalidad como digo insisto que hay en en en la historia nosotros como historiadores tenemos que contar las cosas pero tampoco calificarlas no tenemos que mantenernos un poco al margen de de esas circunstancias que en cada momento justificaron la la presencia la existencia de esos fenómenos en mis manos tengo el Holocausto negro el yugo que de negro al ser humano es la última novela de nuestro invitado Francisco Fernández Pardo que nos ayuda a viajar a en concreto un poquito antes no del siglo XIX a comienzos bueno el último año del del siglo del siglo XVI del perdón del siglo XVII ese mil setecientos en el reinado de Felipe quinto cuando precisamente las que d'habitude de tuvo especial dial ligera ansia de especial importancia en lo que es la historia de España Francisco Fernández bienvenido a Ser Historia

Voz 24 41:07 García es sobre todo por su invitación Francis

Voz 0772 41:10 no Fernández como decíais al autor de esta novela pero también es licenciado en Psicología y doctor en Filosofía y es académico correcto pendiente de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jordi ubicada en en Barcelona Francisco acabamos de escuchar no este audio de una mujer senegalesa y bueno pues reclamando esa esa justicia histórica que hay que hacer lógicamente hoy absolutamente nadie está a favor de la de la de la esclavitud pero en España como decía antes la introducción quizá cuando hablamos de de y del esquí del esclavismo de la esclavitud la mente nuestra Se nos va a Estados Unidos y sin embargo aquí en España en la época de Felipe V como usted escribe muy bien en la en la novela El Holocausto negro pues fue quizá una de las fuentes económicas más importantes

Voz 24 41:57 sí sí hay muchos equívocos en relación incluso con ese año que usted fija a partir de mil setecientos hubo lo mayor pero lo lo más importante también tuvo lugar en el siglo XVIII mejor dicho en el siglo XIX que continúa la vergüenza de el progresivo avance de de desconocimiento de lo que era el ser humano y lo que significaba

Voz 0772 42:23 hacer víctimas a las a estas personas

Voz 24 42:25 que que por ser negras no era nada ni nadie entonces pues pues sí que es cierto que que antes incluso por ejemplo en el siglo anterior siglo XVII el cardenal infante Fernando de Felipe IV es decir como una concesión para introducir en Buenos Aires hasta mil quinientos esclavos en tres años que la orden de San Francisco la honorable orden de San Francisco había hecho un pacto con la con el Rey en ese esos mismos años en para que efectivamente los de las personas que siendo eclesiásticas caía en manos de los turcos pudieran canjear se por unos desgraciados negros que iban capturando osea que la condición negra ha sido siempre una una cosa terrible una mancha que afectó no solamente a las personas que vivían en el siglo XVIII sino también el diecisiete antes

Voz 0772 43:16 hay cierta ambigüedad usted lo describe muy bien en algunos de los protagonistas de su novela cuando claro entre dos Entre dos aguas no entre dos tesitura no quizá el beneplácito que que que confiere el el hecho de la ganancia económica a través del esclavismo y luego el aspecto más humano es decir estamos cometiendo verdaderas barbaridades que es algo que estuvo como un tira y afloja durante durante mucho tiempo ya en muchos estamentos sociales de la época

Voz 24 43:46 pues bien sí pero hay que tener en cuenta que en realidad todo era un comercio y un comercio vergonzoso que se inició antes de la reforma evolución industrial por el motivo de que efectivamente había que utilizar el músculo y no la máquina para para la explotación masiva de las grandes plantaciones que existían en en en América sí es decir que que efectivamente aquí hubo responsables y siempre todo negación con la ganancia aquí fundamentalmente al ahí intervienen cuatro empresas fundamentales en el siglo XVIII que consiste en en primero en las que se crea en torno a Portugal uno de los responsables fue primero Portugal mediante los asientos convenios que se ha formalizado con España y luego aparece Holanda parece Inglaterra parece en Francia en realidad estos estos países junto con España forman el núcleo de los explotadores de los negros si decide y hay que decir que España estuvo siempre en la sombra porque los asientos que eran concesiones se hacían para ganancia pero escuchando en nombre de España en todo momento temerosa de que efectivamente se metiera en este terreno

Voz 0772 44:52 una de las figuras también que aparece en el Holocausto negro es uno de los protagonistas más desconocidos del reinado de Felipe V al que hemos dedicado varios bloques en en diferentes programas aquí en Ser Historia que es Melchor de CANAD uno de los grandes ministros de Felipe V que andaba un poco también en en en esa doble vertiente que decía yo antes no de desde el punto de vista humano quizás el el

Voz 1678 45:15 no no no veía como algo eh

Voz 0772 45:18 esto algo lógico algo humano el a la esclavitud pero al final tuvo que ceder por las circunstancias que les rodean

Voz 24 45:24 claro es que Macarena tuvo un problema gordo oyes que tenía conciencia plena de explotación que se estaba llevando a cabo no consentía pero tenía que consentir porque le tengo que decir que el dinero obtenido sirvió para subvencionar la Guerra de Sucesión española aunque también contribuyó están dichos guerra que duró demasiado tiempo a la ruina de otros países como Francia e incluso Inglaterra que es todo esto sucede porque todo gira en relación con el beneficio como le digo por ejemplo en el caso de Inglaterra que ya intervino un poco más tarde pero fue la que más yo creo que la que más esclavos llevó a a América y todo de medio si barcos la propia Reina para convertir sus capitanes en corsarios y lo hizo de una forma sibilina tratando de no comprometer a su bandera y allí envío a a Gillian Keith a Francis Drake Luis a Thomas Cavendish es decir a sus a los personajes más importantes de submarina

Voz 0772 46:21 un buen hombre se Har

Voz 25 46:24 demasiado listo papá firme honrados sin cero papá ese viejo negro ha estado jugando contigo tu creación no comprende que la fuerza de los negros bien controlada es la base de nuestra prosperidad serán leales siempre que nosotros seamos honrados decentes Comet papá tú negociar la contratación de presos a la compañía de Jerry carbón ferrocarril le contaste eso al bueno de Tom mientras cumpla con mi deber con los que dependen de mí no veo porqué de hablar les de mis asuntos privados no son tan privadas papá y la gente se entera de sistema de contratación de presos las primas a los oficiales las compañías que se enriquecen a costa de utilizar presos como trabajadores Cruise que Papa

Voz 0772 47:16 escuchábamos un fragmento de la serie míticas me atrevería decir raíces del año setenta y siete entonces se habla aún poco de de todo este contexto de

Voz 1678 47:26 del buen hacer todo o no del buen hacer no

Voz 0772 47:29 de los esclavistas y en definitiva de ese trasfondo económico que es un poco también el el trasfondo que estamos desarrollando con con nuestro invitado Francisco Fernández Pardo autor de esta novela fantástica el Holocausto negro publicado por la editorial grifos que no lo he comentado al al principio Francisco y lo hemos comentado lo hemos desarrollado ya pero el el el el elemento económico quizá era lo lo lo más importante no de de considerar a los negros como si fueran verdaderas maquinas podía trabajará a destajo a coste absoluta veinte cero y que y que los beneficios al final pues ensombrecido en cualquier atisbo de humanidad de de bandera de intentar reclamar derechos por ellos

Voz 24 48:14 bueno es beneficio hizo que efectivamente hubiera sociedad exploraciones que entraron en el juego la Compañía del Mar tersura en Inglaterra la Real Compañía de Irene a la compañía holandesa de las entidades son orientales estas pues naturalmente hagan tuvieron unas ganancias pero pero eh tremendas y que además no sabemos apenas nada de ellas porque era casi todo clandestino hayas ponía los medios los ricos pero efectivamente no estaban no estaban por la labor de Berni sí que era un negro a comerciaban con negros por tramando tomando los como piezas que voy a decir que una pieza por una pieza ese cobraban dos niños So Ho dos niñas entre diez y quince años se pagaban hasta entonces piezas un negro fornido y sano por ejemplo pues llegaba vale pues de quince a treinta un negro a veces hasta un fusil estoy algo tremendo porque además yo lo llenamos de fusiles y pólvora la amortigua la mortalidad de los negros suponía el cuarenta por ciento de la carga de un avión negreros se crea o no esas esto es así porque llevaban unas condiciones de otros barcos pero realmente horrorosas que si que hablamos de ellas

Voz 0772 49:22 antes de adentrarnos quizá en el aspecto usted lo comentado antes es ese momento de la de la Guerra de Sucesión bueno pues hacía que España la ah sí sobre todo helado de Felipe V necesitara dinero no Barcelona Se había convertido en un espacio absolutamente estratégico desde el punto de vista económico como puerta de entrada del Mediterráneo puerta de entrada también de de África imagino que todos esos argumentos Encabo Zaman un poco no en el en la extensión y sobre todo el la la eclosión del esclavismo en estos últimos años de del siglo XVII y comienzos del XVIII

Voz 24 49:58 sí tiene usted razón eran salió el ni el dinero pero el dinero no salía sino en una dirección sería

Voz 0772 50:05 salía siempre en dirección hacia el bolsillo

Voz 24 50:07 los que formaban parte de estas sociedades y entonces por ejemplo puede ser cobraban estos cobraban en lingotes de plata y con las ganancias organizaban un comercio clandestino de altísima rentabilidad como lo que la tremenda alza de acciones en las sociedades de tráfico de negros esto no me lo invento yo está en la en la historia de la economía aquí hay responsables como razonable usted dice que efectivamente es también España necesitaba dinero como no tenía que mantener una guerra tremenda hay esto

Voz 0772 50:37 no nos provocó un una a una