Ainhoa Arteta: "Este personaje puede ser un viaje de ida sin retorno"

diez y trece minutos una hora menos en Canarias ya lo saben se lo estamos contando la Cadena SER hay mucha gripe en España estamos en niveles de epidemia con más de cincuenta y cinco casos por cada cien mil habitantes lo vemos a nuestro alrededor seguro que ustedes lo han visto ya lo han comprobado es que no tiene fiebre tiene dos o tiene afonía un beso muy grande a todos los compañeros a Pepa Bueno que que se ponga buena que nunca mejor dicho que bengalas en la en la faringitis la faringitis a nosotros afecta la gripe nos afecta pero claro qué ocurre cuando eso le pasa a la mejor voz de este país

Voz 2 00:43 yo puedo ser podemos confirmar

Voz 1995 00:47 no Ainhoa Arteta podía hablará

Voz 3 00:48 no es muy bueno sí buenos días Busquin escuchas sí bueno la verdad es que yo también este contenta llevo ya un par de semanas que está ahí ya mejor pero sí en tren el año muda era una cosa rarísima que me ocurrió porque nunca me

Voz 1995 01:04 nunca te había pasado nunca

Voz 3 01:06 no recuerdo sea igual a mi juventud alguna juerga de estas que pillé de estas gordas normal tengo recuerdos lógicos y fue tan gordo eso es nota si si la recuerdo porque no solía beber pero no sé no tengo cuerdo así durante mi carrera de haberme quedado muda a poder no poder cantar vale pero muda sin poder hablar no me había pasado claro más allá

Voz 1995 01:35 nosotros les pongo situaciones no Arteta que estado fuera de juego de una faringitis le impide actuar en el Liceo el pasado trece de enero pensemos que no tiene un un único instrumento

Voz 3 01:47 no claro no hay más que es la voz si no poder interpretar no pueden

Voz 1995 01:53 sí la verdad es que lo pasas mal pero no poder hablar

Voz 3 01:56 pues pues no te cuento pero cuando sabes que es tu instrumento que es la voz es básico porque aún así me dijeron que no hablara pero yo un poquito hablaba pues porque ensayando pero llega un momento en que en que estaba empeorando y entonces claro era silencio claro se hizo la cosa se hizo complicada en la en los ensayos no asistía pero no podía más que articular y nada más tenía que hacerlo otra persona o marcando o lo que fuera por mí entonces era la verdad es que se complicó mucho la sobre todo la última la última etapa de los ensayos la verdad es que ha portado magníficamente bien yo hice lo que buenamente pude bueno ahora estoy ya preparada ya para el día veinte

Voz 4 02:43 con ganas muchísima tienen que se si estoy como un caballo metido en la pena sí pero hay semanas metido ya en el Bud

Voz 1995 02:57 no a Arteta va a estar ya lo confirmamos el pastar en en Barcelona este lunes interpretando en el Gran Teatro del por mínima me también el domingo perdón por primera vez en su carrera uno de los grandes personajes de Giacomo Puccini Madama Butterfly pero déjame que vuelva a la voz a nosotros en la radio mucha gente que hace cola votos y la verdad es que yo no sé algún compañero lo encontrado nunca jamás remedio que te ayude y te vas a quedar afónico te quedas afónico y puedes hacer algo para impedir me puedes iniciar una vez finados de alcohol la garganta para pero no hay nada afirmó en China donde no hay nada

Voz 3 03:35 el silencio cuando es una afonía si es el silencio esta ha debido ser vi viral porque al tenor le pasó lo mismo en la Premier al tenor que cantaba conmigo cuadro bueno pues es un virus bueno pues te te afecta así bueno pues para el que está trabajando con con este instrumento pues es es como un medio

Voz 1353 03:58 tras un poco si no vuelve

Voz 4 04:02 no no llega a los melillenses

Voz 3 04:07 porque además date cuenta que el subconsciente es muchísimo más poderoso que el conscientes nosotros pensamos y creemos que pensamos con el consciente pero al final lo que de verdad piensa ahí está maquinando todo el rato es el subconsciente el daño que te puede hacer es tremenda pero bueno luego en estás ante manos de grandísimos profesionales en este caso Pedro Claros sí bueno pues ellos mismos te tranquiliza no a mujeres que ya está pero tengo buenos y no mujer tan

Voz 1995 04:39 expresivas no la están viendo ahora pero es pura expresividad interpreta solida es un es que estos junto una mujer poderosa como tú cuando no puede hablar qué tal esos días de a de de no poder hablar porque tenías que estar literalmente en silencio todo el día veinticuatro horas

Voz 3 04:57 pues una vez más como además fue en en toda la Navidad y Nochevieja aislado de son una vez más mi familia me demostró que que son maravillosos me refugió con ellos solita solita Nochevieja ir allí en tranquilidad en silencio hay además comprendiendo May con muchísimo cariño bueno arropada con ellos

Voz 1995 05:20 bueno vamos a Madame Butterfly

Voz 6 05:28 sí este personaje todas Natalia Tebaldi de los Angeles y la gran Alcalá

Voz 3 05:35 no es que no no se ha puesto en tu camino Luque usted hombre sería puesto hacía años que me lo han ofrecido pero es un personaje y tremendamente complejo vocalmente también emocionalmente entonces yo hasta que no he considerado que está suficientemente maduro

Voz 7 05:57 la boca

Voz 3 06:00 al emocionalmente no no he querido afrontarlo porque puede ser un viaje de ida sin retorno a este este rol es un rol vocalmente diría yo que el más el más demandante de los que he hecho hasta ahora sin ninguna duda y emocionalmente pues también pasas por un por una situación

Voz 8 06:23 que para un mediterráneo

Voz 3 06:26 no es complicada porque somos mucho más los occidentales somos mucho más pasionales pero tienes que entrar dentro de lo que es la mentalidad oriental no en este caso la japonesa no que esta mujer no es que ese suicidio se quite la vida para nada muere con honor que es distinto además muere con honor pero dejando un hijo y esto es una situación que si de verdad tienes que vivir el papel porque para que el público sienta la primera que lo tienes que sentir eres tú y esto viene además en un momento en la obra donde vocalmente es es lo más demandante que tiene verdaderamente puedes hacer daño al instrumento

Voz 1995 07:07 cuando dices que es un viaje a sea de la interpretación que es un viaje emocional cuando dice que no tiene que a lo mejor su viaje no hay retornó emocionalmente Clemente es un es un maratón

Voz 3 07:19 sí digo no hay retorno vocalmente porque si te dejas llevar por las emociones no estás preparado vocalmente técnicamente para poder controlar esas emociones a nivel vocal es un viaje sin retorno porque verdaderamente a exponer a la máquina a la mayor presión vocal que que que puede tener en ese momento yo ya he aprendido la lección y desde luego hay que tener una por lo menos una cilindrada más de lo que pide de lo que pide el rol en este caso en este rol se sepuede dos mejor

Voz 9 07:57 hablando de estos roles verdad Lopera de verdad que hay no sólo drama para una profunda sentimiento tragedia puede ser buen ritmo puede ese Madame Butterfly o de te está por ejemplo y que es cosa

Voz 10 08:10 tan seria tu trabajo es transmitir esto también con belleza

Voz 3 08:15 bueno la belleza es eso viene dada por la grandísima ayuda del compositor era en eso Nine

Voz 8 08:23 es un mérito del del

Voz 3 08:26 de la artista sino que ceñirse estrictamente a lo que el compositora ha escrito y en este caso Puccini es bastante explicito oí y es muy claro de lo que quiere no lo que pasa que lo que él quiere pasa por una por una exigencia vocal importante bueno pues hacer lo que él quiere que se haga es lo que consigue que este está te drama tenga una belleza inusitada

Voz 1995 09:00 fantástico si tienen la fortuna de poder ver Ainhoa el próximo domingo después de unas semanas de silencio fiel son ustedes unos privilegiados como tú lo que cuenta es ahora tiene mucho que ver con un aprendizaje vital no si hay que ser un gran maestro da igual si eres mecánico dependiente locutor llegó momento la vida cuando ya se siente que ya sabe todo ya conoce de más a menos las claves de su profesión pero aún así quiere seguir investigando cómo eres como maestra y como eres como alumna

Voz 3 09:36 como como maestra no lo sé porque no no ejercido tanto como como maestra y eso vamos a órganos no es verdad pero como alumna soy tremendamente disciplinada a veces hasta hasta demasiado en el sentido de que tengo yo tengo una profesor a qué se ríe mucho conmigo porque dice eres peor que tu hija cuando tenía tres años que le dabas para pintar sabes que le daba tanto al papel que lo rompía no y cuando vio a mi hija hacer eso dice ya se ha de dónde viene esta historia osa ya sé que de verdad hereda de tía algo que es es como que soy muy son muy machacona no a mí me costó mucho entender una cosa que el canto tiene mucho que ver con el relax yo cuando voy a estudiar o cuando me voy a empeñar soy tan tan tozuda tan cabezón Aitán por mis narices y al final a veces tienes que aprender que no es por narices técnica hay que es muchas veces es como el huevo no que tienes en el en en en en un chorro de agua si le das mucho al chorro se cae si das poco también es es encontrar el equilibrio

Voz 1995 10:46 el ex desde laxos sea tu cuerpo tiene que estar en una situación concreta relajada para poder expresarse de la mejor manera

Voz 3 10:51 sí la voz cuando más Stones que se dice en inglés que serían armónicos los armónicos de una voz llegan cuando el instrumento está relajado cuando todo la toda la todo el peso Nador es todo todo lo que es tu cuerpo está relajado esto es esto es un poquito gráfico para explicar pero es muy simple una copa de cristal sitúa el cristal Le haces así sin tocarle ni ni presionar el cristal está libre date cuenta el sonido el cristal bando es un buen cristal lo que puede correr tú hagas esa copa con la mano aclara si el sonido será completamente S

Voz 1995 11:32 qué gráficos ese como maestra ya les digo yo vamos a escuchar a Ainhoa dando clase

Voz 1 11:38 a ver Marta

Voz 1995 11:44 pues en breve vamos a poder ver la televisión verán hay un programa en Francia que tiene muchísimo éxito lleva siete temporadas donde han salido prodigios como esto

Voz 2 11:54 a la vista

Voz 1995 12:09 sabemos que estás metían un proyecto para la televisión concretamente para la televisión pública donde vas a ser jueza jurado de un programa que va a buscar talento que en este país hay muchísimos muchísimo muchísimo por todas partes en todas las disciplinas cómo cómo es eso

Voz 3 12:29 bueno la verdad es que me me atrajo también porque creo que es un programa que puede ser informativamente en el clásico muy importante de formación ya no sólo de los niños sino de la gente que lo esté escuchando

Voz 7 12:44 no

Voz 3 12:45 el clásico tiene una liturgia yo soy la primera que con seis años estaba cantando lo que no debía cantar pero lo cantaba y es lo que me hizo a mí ser mi motor mi niña alegría no entonces es verdad que cuando un niño se acerca a la lírica se acerca sin ningún tabú irse acerca porque siente algo dentro no esto esto es necesario potenciarlo pero hay que potenciarlo de una manera consciente y correcta y no vale todo el niño tiene que que disfrutar eso por encima de todo cantando seguir haciéndolo pero tiene que saber que se mete en una disciplina donde el el el saber se adquiere con el con el tiempo yo no creo en niños fenómenos que se les ponga cantar lírica con once doce años porque me parece un auténtico disparate Se les proponer un coro seis puedan poner hacer solos pero solo muy medidos con cuidado porque estamos estamos hablando de un instrumento que ha averiguó han escogido la que no debería debería de ser Perelló es que yo abogo por carreras largas nosotros debemos que ocurre recurso que hay que cuidar por su pues gastarlo en un no a mí el típico niño rico padre que se cree que tiene un niño que es un fenómeno puede ser un fenómeno pero el fenómeno tiene

Voz 1353 14:18 sus tiempos tienes tú tienes su disciplina

Voz 1995 14:21 yo cuento escucharte la última vez que vimos fue en Sevilla en este programa Nos dijiste algo y luego yo lo utiliza muchas veces en España las cosas en así hay que hacerlo sin citar la fuente aquella que los dice que el museo perdón el Ministerio de de de Turismo debería estar dentro de cultura que yo estoy ido contando por ahí dice hay no era lo conseguiremos conseguiremos que este país entienda que lo que tenemos que es un patrimonio cultural impresionante que atrae a millones de personas del planeta debe ponerse junto con aquello que les hace avenidas y claro lo conseguiré

Voz 3 14:57 yo nunca he entendido que respeto mucho

Voz 1995 14:59 arte pero creo que es mezclar churras con merinas cultura y deporte

Voz 3 15:03 mira deporte cultura y turismo con todo el y con con toda la riqueza

Voz 1353 15:09 el patrimonio histórico cultural que tenemos en este país

Voz 3 15:13 que es de obligado cumplimiento yo es el buen

Voz 1353 15:16 turismo sí claro ahí mismo

Voz 10 15:19 ante más dañino y indicativo en largo plazo no

Voz 1353 15:23 masivo pero este tipo de turismo es como dices tú también es el tesoro de este país lo que es lo que tenemos de cultura

Voz 3 15:30 a ver yo no no que Renault no quisiera tachar de dañino el turismo que tenemos porque también es válido pero pero creo que es verdad que el turismo cultural es un turismo mucho más pudiente es un turismo que que bueno pues que luego nos va nos puede revertir en en hoteles en restaurantes

Voz 1353 15:48 es en en en compras en muchas cosas que pues es gente que tiene un poder adquisitivo importante siempre ha sido un placer escuchar

parte Ainhoa Arteta ahora más allá después de estas semanas de faringitis de silencio como tiene que había sido la Casa de los Arteta esta semana eso no hablaba en los demás eso no pasa nada el próximo domingo por fin ya en el Liceu de Barcelona escucharemos a hiló en ese maravilloso personaje de Madame Butterfly si sabes que te queremos mucho muchísimo más mente con verdadero placer

Voz 11 16:25 está

Voz 2 16:26 no

Voz 12 16:29 a que antes

