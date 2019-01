El oro de Moscú

Voz 4

01:40

bueno a partir de ahí primero que se cuenta esto puede ser leyenda pero se cuenta que Stalin cuando vio toda esa cantidad de oro eran ocho mil cajas de de oro eran una cantidad ingente de dinero lo vio dijo bueno los españoles no van a volver a haber estirado nunca no se sabe si eso lo dijo no pero la realidad es que al final bueno pues mucho deseo lo desapareció luego luego también hubo traslado a Francia del resto de de las reservas que también que también tiene un gran enigma por detrás porque una parte de ese oro no no se traslado en camiones a Francia parece ser que a muchos soldados muchos oficiales lo llevaban prácticamente mochilas y lo escondieron otra parte se cree que fue capturado por las autoridades francesas y todo este oro ya digo al final desapareció es curioso porque Madrid como en España no centro en la Primera Guerra Mundial tenía después de en ese periodo entreguerras no en los años veinte tenían más coches por ciudadano por per cápita que París porque España no había entrado en la guerra pero ya ha vendido muchísimas armas a al resto de Europa entonces es teníamos ya digo unas reservas de lo eh