Flash Deportes SER de las 14.30 (18/01/2019)

desde las cinco de la tarde se celebra el sorteo de cuartos de final de Copa del Rey a la espera de que la jueza única de Competición decida si se produjo la alineación indebida del Barcelona en el partido de ida contra el Levante la eliminatoria acababa ayer con el pase del Barça tras ganar tres cero en el Camp Nou también espera la hora del sorteo el Real Madrid esta mañana hablado sólo hay en rueda de prensa y ha confirmado que Benzema no pasará por el quirófano y que jugará este fin de semana contra el Sevilla

sí Karim tiene un a tiene una lesión en el dedo en el dedo meñique creemos que eso no es un problema para que el desarrollo de su su carrera de futbolista no este fin de semana ni el miércoles ni el que viene

Voz 2

00:43

lo más contento obviamente estaría más contentos y no se hubiera producido ninguna lesión creo que lo pisaron no me parece que es un pisotón pero está bien lo viviendo viene de buen humor así que estamos contentos de que de que esté con nosotros otra vez