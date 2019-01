Nadie Sabe Nada: Euskera fácil, usted mire cómo (19/01/2019)

Voz 1 00:00 bueno pues nada eh estamos en el falso inicio del programa se mire sabía el públicos está sentado aquí lo que aquí lo podéis hablar todos ellos no es no es programa

Voz 2 00:10 es más yo os pediría un poquito de no duraba ya ves

Voz 3 00:14 esa es que falsos mira qué mal suena ya ya ya ya ya la gente cuando le pides que que hablen si empiezan a la a veces como en las en las películas fijaos que beba

Voz 0057 00:28 en segundo plano muchas veces los extras se saludan cuando nos a encarecerse saluda a están los protagonistas de la película y de repente ves por detrás que son hacen

Voz 1 00:39 de la mano de palmadas que bueno perdona

Voz 2 00:43 el mejor momento de la historia del cine en este sentido es la peli el hijo de la novia

Voz 1 00:48 don de Chaves que aquella escena buenísima no sitio maravilloso es

Voz 2 00:56 ergo Eduardo Blanco sí buen amigo por cierto una relación hay muy graciosa creo Eduardo cuando viene a España lo voy a ver yo siempre he dicho para mí es maravilloso esa ese momento de la película en que Ricardo Darín va a Eduardo Blanco bueno personajes porque Eduardo Blanco ha dicho que trabaja en el cine pero en realidad es figurantes es figuran

Voz 1 01:17 de meter un Brown cazo bueno están al fondo

Voz 2 01:20 la escena de hay una el restaurante como a veinte metros está la figuración y entonces esta Eduardo Blanco antes de que el actor el director diga Acción le dice Eduardo a Darín que está flipando que es un tío de la calle que sea contra haciendo de figurante en un restaurante el dice bueno eso era antes de quería acción le dice

Voz 4 01:43 enamorado de tu novia y entonces

Voz 2 01:47 acción

Voz 4 01:48 sin hídrica

Voz 2 01:51 Madrid duele puede ocurrir pero estoy aquí con mi edad me estoy diciendo bueno es impresionante impresionantes esa retahíla de de tacos You tan graciosos o yo Yo Ma no son los mejores a lo mejor mejores en este campo bueno

Voz 5 02:08 oye que ha venido lotería eh mira si te tocará doce días me voy a arriesgar no nos tocó me voy a arriesgar yo también que lo mismo lo mismo eh

Voz 2 02:22 estamos en Barcelona abolido la misma gente que la semana pasada hay que ver la gente cómo trabaja la incomodidad e dice

Voz 0057 02:28 bueno

Voz 2 02:29 dice vamos otra vez usted a ver si va a estar lleno imaginamos

Voz 4 02:32 pues no da igual vamos a tope vienen está ahí Samuel que

Voz 0057 02:39 de qué de la

Voz 4 02:42 a se lo tú si te atreves si Samuel es que está aquí escondido Madrid Savolta ha cambiado no acaba

Voz 2 02:52 a mal bueno pues aclara tela eh vale que te porque te está lejos no sé qué oye

Voz 4 02:58 Samuel va de vale

Voz 2 03:00 Adidas ya aclara tela

Voz 1 03:03 el inicio a ver la Cadena SER presente

Voz 4 03:06 nadie sabe nada

Voz 6 03:08 un programa de humor con Andreu Buenafuente Berto Romero

Voz 5 03:13 ahora sí

Voz 1610 03:21 la ciudad bienvenidos a la Cadena Ser cuando de la son las Kraksi es bona tarda no me he arriesgado en catalán tú a lo loco loco

Voz 5 03:31 hola buenas tardes

Voz 1 03:34 te rompe España te ha ido esta semana la unidad nacional

Voz 0057 03:39 de ahí de esta semana pues muy bien la verdad que sí

Voz 1 03:41 sí y cómo

Voz 5 03:44 dado que ya joder otro rollo

Voz 1 03:49 el que te brilla la piel distinta como Sky viejo común Chesterton gracias gracias entre tú la tienes como jamón de York también te quiero también te digo que Vegara también que no me he cambiado de ropa porque

Voz 2 04:03 no lo toquemos no toquemos como estaba la última vez que estaba bien y eso fue la semana pasada hizo voy vestida igual lo cual a nivel de higiene es Juan

Voz 1 04:11 ido se pero oye tío pero es mi felicidad

Voz 0057 04:15 da optado por mi felicidad oye una cosa que

Voz 1 04:17 pues sí me echa todo el otro día mi alguien me hizo un comentario negativo sobre tu tu color en en en tu programa de televisión quién fuese imbécil no es una persona anónima de la calle que me dijo yo vi lo veo muy amarillo creo que lo pintan mucho hablando no señor te vio muy pintado ya lo he dicho

Voz 2 04:36 muchas veces soy que Pierce letrinas

Voz 1 04:38 así es lo que le dije si es que él él es es casi un moro en sí no es es bueno no sé si voy afroamericano

Voz 2 04:47 sí es ya la la última como lo la última pantalla antes de que el afroamericano pasar a ser caucásicos claro hay un punto en que se perdió

Voz 0057 04:54 bueno yo me creía ahí no voy a decir nombres porque no porque no me quiero pillar los dedos pero una persona que vino una vez una chica a tu programa estaba tan morena de

Voz 1 05:08 de producto no estaba muy morena

Voz 0057 05:10 eh que se que es lo que había pagado por ella vamos que no era no es que fuera verano ejes de esta gente que mantienen mucho mucho uva a ver si se si estaba tan morena que le ponían el primer maquillaje para negros y maquillajes eh porque no lo sabía eh pero al parecer hay una camas así como un abanico para piel blanca yo plantones no partido momento de una frontera que hice a partir de aquí se esto ya es para gente de color negro claro claro claro hay tienen que les ponían el primero eh le venía bien a ella

Voz 4 05:41 que había que atravesar la frontera ya pero

Voz 0057 05:43 el luego lo

Voz 1 05:47 bueno pues eh vamos a empezar el programitas clásicos si quieres hablamos de otra cosa

Voz 3 05:51 a adelante más la preguntó a lo que te gusta

Voz 0057 05:58 a ver si haces que pues hablo con esta chica tan simpáticas que me hasta aquí delante

Voz 3 06:03 va a la altura de ya a la altura de la Mesa de la así

Voz 2 06:11 me merece respeto ya mira ya empezamos con los tiques

Voz 0057 06:15 escuchábamos eh no está mal

Voz 2 06:17 el ex a una persona que firma Lemon Yus desde Londres ya Paul afirma dice no entender qué pasa

Voz 1 06:28 lo que no que es lo que no compras Lemon Yus a pensar que era

Voz 2 06:31 Londres le mucho sí pero Londres un respeto un respeto a Londres pero lo voy a hacer con voz de tiquismiquis vale ni entienden por qué les gusta tanto vestir de traje Buenafuente Berto Broncano seis humoristas sea arriesgado en serio os gustan los trajes son aburridos neutros carentes de personalidad no a los trajes luego se pone muy nace acaba menos mal que lo salva al final dice pero os adoro igual bueno si quieres vamos por partes

Voz 0057 07:06 aquí el que les gustan los trajes más lápida es Andrea a mí me obliga ya yo creo que a mí no me queda bien el traje parejo un ventrílocuo

Voz 5 07:15 siempre me queda como un tiro

Voz 1 07:21 de verdad muchas veces he estado tentado de ponerte la mano y además

Voz 5 07:29 a los de por la espalda gracioso si lo hubieran hecho agosto

Voz 0057 07:35 pero él se Sémper con lo de que todo el mundo superaba tiene que ir en traje pero claro él está él tiene dos posiciones el programa o de pie todo el traje de luces como detrás de una mesa que le da super guay pero tú colaborador ven te sientes ahí en el sofá que no hay manera que te cae bien el traje ahí entonces la parte de de los óvulos se me levanta es verdad intento que no se relevante en la parte los hombres entonces se me ve barrigas escondo barriga la corbata se la pierna no sé qué hace con ellas que si los calcetines que que de verdad yo lo estoy pasando como la mierda

Voz 1 08:12 a ser desnudo sales no dudó pero pero no

Voz 0057 08:16 que ellos nuestro quiere decir nuestros quiere decir yo no ha seguido el tema llegó Broncano también pero no sé qué opinas tú eres todavía anda

Voz 1 08:32 no por casualidad David Broncano Estados estudios de Barcelona donde estábamos éxito no podía desaprovechar

Voz 5 08:40 es una obra

Voz 0470 08:44 pero si nuestro programa lo sé pero yo que he venido yo he venido a palo de la CRUE

Voz 0057 08:48 ah sí

Voz 0470 08:49 ha ganado el pie una semana volcando contenedores

Voz 1 08:53 va

Voz 5 08:54 pero si ahora ya ha pasado mucho tiempo desde

Voz 0470 08:57 a Bilbao que no es verdad los pero no de lo de verdad de verdad llevamos una semana para otra cuenta queda queda una como una pedrea no yo estoy muy metido en esto yo le yo Ledo Neira Abidal ya

Voz 1610 09:11 oye Javier órgano

Voz 0470 09:17 ah pero que no que no quiero ni coger el micro Se vale pues nada pero no quiero intervenir tanto en el programa

Voz 1 09:24 eh opinión sobre nuestra ahí te queda bien hay que decir no vas a reprimir tu talento muy difíciles es como como intentando correr

Voz 0470 09:33 pues es cuántas veces me cuenta eh

Voz 1 09:36 ah sí

Voz 0470 09:39 oye si aguanta mucho logos recuerdan la la presa dan al Colla aquella la de la de Huelva que que mató gente oye eh Potter

Voz 1 09:47 parte David por favor si al traje

Voz 4 09:50 él no es presentador es verdad

Voz 0470 09:53 él no lo entiendo yo cuando estaba de colaborador contigo te acuerdas eh

Voz 2 09:56 qué tiempos ya lo estoy olvidando un poquito eh pero bueno

Voz 0470 09:59 yo también yo también yo ahí no lo entendía pero ahora siendo también presentador entiendo André

Voz 2 10:03 claro porque te da un porte eh

Voz 0470 10:06 sí

Voz 1 10:07 es que hay detrás pero como un urogallo hecho

Voz 0470 10:12 que de presentadora regateado

Voz 1 10:15 pero oye Broncano está de acuerdo conmigo que un señor

Voz 2 10:18 es bien arreglado haciendo el cretino es muy gracioso si cambio uno con chándal parece que viene de su casa tú imagínate Rodrigo Rato a la Fiscalía

Voz 0470 10:25 en chándal la exacto haga pero yo yo nunca me he sentido a gusto nunca lo oye verdad que tú a Berto verdad que favorece mucho el el el jersey este triste

Voz 4 10:36 la

Voz 5 10:37 claro claro te queda bien

Voz 0057 10:40 qué te quiere te cuento por qué porque lo necesita que traje te mejor que

Voz 5 10:44 ella mi cara lo que necesita es es

Voz 0470 10:48 el levantarla Hinault

Voz 1 10:51 ya ya ya ha explicado

Voz 0057 10:53 estas aquí que muy gracioso no ilusión me hace ilusión

Voz 0470 10:58 pero tú lo sabes Andrés unos eh tío primera cosa no nombre es sustituido Andreu en esto no

Voz 1 11:02 no no que va era lo notará lo bueno es que me ver hoy a ver hoy a mi me da igual el día en el que estéis los que estáis

Voz 0057 11:09 luchando esto

Voz 0470 11:12 así que es que ya la línea cronológica mantenerla es lamentable es de locos

Voz 1 11:16 lo que no me importa no me duelen prendas en reconocerlo yo

Voz 0057 11:19 hoy es veintidós de diciembre

Voz 5 11:22 sí

Voz 0470 11:27 a la gente gente celebrando la franqueza del día vale Conesa hasta ahora con esa hipocresía coches generando al abismo de la carretera traidores entonces

Voz 1 11:43 el año pasado vida más larga la gente diciendo no

Voz 5 11:46 mía el XXIII

Voz 0057 11:48 de diciembre del año pasado yo recibí una llamada de teléfono en mi caso por la mañana la madre teleco era de David Broncano que decía más o menos lo sigue

Voz 0470 11:56 hola ver todo estoy triste yo estaba solo aquí en estaban aquí en Barcelona tenía otro plan Isère se canceló porque el otra persona murió

Voz 2 12:03 entonces

Voz 5 12:05 buen motivo de buen motivo igual igual

Voz 1 12:08 esta exagerando el caso que se había quedado sin plan tienes claro

Voz 0470 12:11 habíamos quedado para ir a tomar algo y Medicine

Voz 1 12:15 que sea de Montana a tomar algo porque viene mi familia

Voz 0470 12:18 la tengo tengo una comida familiar

Voz 0057 12:21 se me ocurre a mí decir si quiere venirme

Voz 1 12:23 problema que como él pero tú cuando tú le eso que me pues la verdad

Voz 0470 12:33 usted me estaba diciendo XX yo todo el taxi ya te lo dije adónde Berto al todo el mundo lo sabe dónde voy

Voz 0057 12:42 lo que pasa es que claro este cabrón nunca está incómodo ya hace sentir cómodo a nadie porque has estamos estoy encantado en la cocina tomando su zumo

Voz 0470 12:52 pues eh deshojando lechugas

Voz 0057 12:55 lo pasamos muy bien mis hijos lo quisieron mucho

Voz 2 12:57 claro hice fue nos que Dolan

Voz 1 13:00 el resto la entró al baño a ver cómo me daba

Voz 5 13:03 porque hablamos mucho de Suiza aquí sí

Voz 1 13:06 es que mi hija eh pendiente adulto pues ha visto uno y quiere para sí

Voz 0470 13:11 abanicos y tu mamá buenos días

Voz 1 13:15 y la cosa es que te cogió mucho cariño como toda la familia

Voz 0057 13:19 entre el resto de las Navidades bien pero pero no es que no se hueco ya ya ya este año Pacer la broma se me ocurre decirle oye este veinticuatro que haces dice pues veinticuatro no sé pero es vestidos estoy seguro

Voz 0470 13:36 pum lo ha vendido a casa si me lo pregunto yo si tú me lo preguntas te por hacerla bromitas sin pensar que iba a estar aquí otra vez

Voz 0057 13:42 ya me lo hizo mi mujer me lo dijo como el plan broma dice dile a David James iba a venir y lo digo que dice que si Irán cambió el gesto dicen

Voz 1 13:51 IFAB bueno pues nada pues nada de todo lo que hay alteró el feliz Navidad también David retroactiva la he que seguir las tradiciones verdad en cuidado porque si viene una tercera vez entonces de mi familia eso ya se instaura ya ya cómodo y entonces tiene que venir cada año claro claro y si no que es un feo no cuando pasa a ser un feo de hoy no vino lo dijo nada de momento una una compromiso Un vale vale vale vale follar social no bueno normalmente siempre mira aquí creo que está te va a gustar un poquito no es genial misántropo oye Michal

Voz 2 14:40 proponer escribe José desde a la green señores el Romero y buena fuente dos puntos es la primera vez que alguien hacia si esto con los cánones epistolar es bien hechos sabes que dices ole pues ha captado mi atención a este Tino Tino educación se aquí en mi pueblo hemos creado un club de natación para gente que no sabe nadar está bien pensado eso sabes desaprovechado

Voz 1 15:06 el espacio para para nada si imagínate que hace su club de natación habéis pillado sí pero fíjate tú no te avances es que está mejor de lo que creéis Camila

Voz 0057 15:17 natación para gente no sabe nadar yo digo han aprovechado un espacio para la nada

Voz 5 15:22 no lo ves

Voz 1 15:25 para la nada como la caza no dice espérate que vamos a ver vamos a destripar la pregunta es si sigues dice hemos la hemos decidido llamarlo hemos decidido llamarlo nadie sabe nadar

Voz 2 15:48 va a acaba con una clase que dice podemos tener algún problema con los derechos del nombre nada nada nos disgusta haría más

Voz 1 15:57 pero este tío es de Dios

Voz 2 16:00 todo lo bueno que lo que me pasa no te abrazo porque estás en Alhaurín sé que cerca hay una prisión no a qué a Alhaurín de la Torre no no sé si me estoy ahora flipando yo lo que bueno fin Florin en si lo único que pasa es que este es un club también limitado en el tiempo de manera que cuando alguien sepa nadar ya no puede pertenecer al grupo al club las de acuerdo o no estoy de acuerdo o te oliendo no

Voz 0057 16:24 alguien huele muy fuerte

Voz 4 16:26 y claro perfume sí es que soy muy con los perfumes mujer pero

Voz 5 16:32 de

Voz 4 16:33 no es que ofenda es que lo notado mucho no lo va a notar

Voz 1 16:37 hay alguien igual estas oliendo alguna perfumería de paseo de Gràcia en fin que tengo más pero creo que te tocaría hacer algo así poder solería hablar al mismo tiempo sí hombre venga porque he hecho lo que hago siempre

Voz 0057 16:56 Frank desde Málaga porque si la vida te da limones tienes que hacer limonada no sería mejor lanzarse los los cabrones que te hacen la vida imposible

Voz 1 17:04 ETA a un amigo a comer como he hecho yo

Voz 2 17:09 Maddalena en Maddalena de Vizcaya porque pero sí

Voz 4 17:20 vasca eh pero que bueno será Maialen no Maddalena Maddalena

Voz 1 17:27 Ales un nombre vasco

Voz 4 17:30 que lo sabe sea vasco aquí aquí que va que no quiero

Voz 0057 17:33 defender mejor acento sin querer y mañana tengo un escrache en casa ayer aún más con Cataluña Maddalena su nombre vasco yo creo que sí espera mal es un hombre vasco Grume vasco Madalena la pregunta

Voz 1 17:47 euskera no es más nombre Maddalena

Voz 0057 17:50 les tras las

Voz 5 17:52 es más con nombre el Maddalena Badal en nombre oye Allés vascones oye si bien

Voz 1 18:03 no yo pregunto

Voz 5 18:05 no sé si viene por las lesiones al final a comer dime claras que no se les a comer al final dime dime dime oye pie

Voz 1 18:16 o sea si vienes

Voz 5 18:19 ver dime al fin hacemos ahí te llame comida hacemos ahora estaba hasta yo me Abbás te llega no estabas ya que no estaba a la altura la frase

Voz 0057 18:33 en tala

Voz 5 18:35 lo veo yo yo hice lo yo te doy el aire tú seguís frase tras frase tuve oportunidad ya no aprovechar la quise fracasar guisa eh o querer no ha para eh halle Easy ordenado se atreve a hablar dio ha ordenado

Voz 1610 19:06 las hecho tonito ha quedado pero la verdad

Voz 1 19:09 esperamos esperamos no haber ofendido a nadie pues no sabía que era tan fácil el euskera eh no menos eso nos euskera sí siempre está la gente diciendo Luis un idioma impenetrable eso es que escaso castellano payaso He notado cuenta dicho una puesta a punto de denunciar mira mira

Voz 2 19:28 te no te Gredos

Voz 4 19:30 porque no quiero vale gracias Carlos Miguel desde Zaragoza buenos días buenos buenos días qué tal cómo estaba mi pero bien bueno él no sé

Voz 1 19:42 se habla habla en nombre del mi pregunta es Carlos Miguel

Voz 4 19:45 cómo cómo como estudia de los Miquel bien eh muy buena eh que trabajas no lo sé pero no no no no sé qué tal estás loco no perdió el interés

Voz 2 20:00 tú vas a un sitio y no saben y lo que haces no

Voz 4 20:05 vale vale Casas Miguel desde Zaragoza

Voz 0057 20:07 buenos días mi pregunta es cómo sería una corrida de toros retransmitiendo la como un partido de fútbol

Voz 4 20:12 no

Voz 1 20:15 pues bastante parecido tocados tema que no me interesa

Voz 0057 20:18 ninguno de los dos

Voz 7 20:19 yo el fútbol y los toros para mí no

Voz 2 20:22 son cosas que repasa lo demás bueno pues oye mira es verdad comparto poquito contigo me gustaría contar con la con la colaboración del público que estáis aquí muy Palancar residía en la va a decir nada ahora es nuestro momento Now You MoMA

Voz 5 20:38 mama fíjate que dicho también Moment que lo dicho también que hecho mamá to Momo no yo mover Esnaola yo me habéis hablado hablando Luis en el país

Voz 1 21:01 me hace gracia es que me cansa ya chárter lo gasta mucha caloría eh hay muchas calorías hoy el serbio mira dice lejano de Móstoles que diferencia a aspira espera que diferencia de río mucho esa persona ahí como a destiempo que os pasa que os pasa que que aprovechar el que tras Pichai porque se ha roto la goma eso crema yo quiero crema también

Voz 1610 21:22 la dame crema pollo espérate un momento

Voz 1 21:25 lo paramos todo Berto cojos micrófono estamos en los estudios de la SER en Barcelona ibamos a ver qué pasa nadie sabe nada abre el micrófono Berto me recomiendan que habla

Voz 1610 21:34 bueno

Voz 5 21:36 ya el apagado

Voz 4 21:38 venga vamos a ver primero lo seco que está mira permita has visto sí sí sí sí

Voz 1 21:48 una señora catalana le dice Antón

Voz 5 21:53 que tengo

Voz 1 21:54 pero no ha venga a todos a mantener el sangrante Sagra e hizo justo en la zona eh no no vaya a ponerle crema además eh ayudó a ver qué tal qué tal el que sensación tienes ahora te la vas a fregar bien

Voz 5 22:13 sí sí te llega para el cuerpo eh dato bien eh vamos a ver con gente que sí venga venga siempre en la querencia lo marrano eh

Voz 1 22:27 bueno oye quieres que contemos con el público para si alguien sabe de lo que va a preguntado alejando de Móstoles

Voz 2 22:33 qué diferencia existe entre trash metal des

Voz 1 22:36 meta Black método

Voz 4 22:38 alguien no sabe así que publicó

Voz 1 22:41 sabemos verdad espléndida venimos aquí alarmados cree que venga bueno yo diría que son diferentes Sanidad aleaciones musical bueno sí claro el metal pues no te pues

Voz 2 22:50 ayudar a Alejandro pues yo algo esa publicidad y te te relaja hombre Black veta Death Metal debe ser lo peor no

Voz 1 22:57 claro porque sé que está muerto es la Morte no

Voz 2 23:00 el tras como que vas tirado basura eh días Black más elegante

Voz 1 23:05 pues para obtener el puse ya me pareció una definición la preciosa

Voz 2 23:10 cantar metal no como decías

Voz 1 23:12 mi lo que me hace mucha gracia es

Voz 0057 23:15 una pareja de enamorados que les gustará mucho el el meta muy duro seguro que un día besándose con una situación muy muy tranquila bucólica nunca

Voz 2 23:27 a lo mejor es una música eso precisamente lo que lo quiero música ya antes eh te quiero yo también te quiero José Luis de quién manda

Voz 5 23:36 José Luis y Amanda denuncia

Voz 0057 23:39 por favor cantan también nuestra canción entonces era el ahora de hacer

Voz 5 23:48 me me gusta pensar

Voz 1 23:51 qué bonito día quedamos con esa imagen bucólica íbamos a la publicidad en la cadena se eh y a lo mejor volvemos o a lo mejor no queremos más buena vengo

Voz 7 24:13 en la Cadena Ser filosofía barra religión barata

Voz 1 24:26 Samantha amante para ti

Voz 9 24:30 qué te pasa

Voz 0057 24:32 qué aproximado mi mi labio

Voz 7 24:35 al micro se y que sopesa cuando me he encontrado que estaba mojado

Voz 5 24:43 no te Carlos Baute seguir votado

Voz 1 24:49 la batalla de micro dice Patricia Heras admite que parece va para pegarse a quedarse coge cuya es es poquita mojadas eso los millennials gusta son ibas a Correos

Voz 0057 25:03 ya había una esponja mojada y ahí apretadas el sello contra eso entonces lo llenaba mojado y lo pegaban que bonito

Voz 5 25:13 aquel hombre de amiga va mira mira cree aún que crea un clima de puta madre

Voz 1 25:25 el Sama ante y tú que tienes la atención de un perro mira tú haces como mi perro yo me mira

Voz 5 25:35 pero pase lo hemos que hace pero que me es como mi perro Whatsapp

Voz 1 25:52 que decía que el público es que le cogió cariño pero es que mucho

Voz 5 25:57 sabía que está hablando un rato mirándose que habla pero dejan

Voz 0057 26:01 que mira vamos a darle una cadena de Bengasi a ver qué te pasa

Voz 4 26:07 lo haré poner el dedo para coger la bolsa de vale

Voz 1 26:11 pues eso bien la otra cosa no hablen más que tuvimos no molesta levanta la mano si quiere decir algo bueno por suerte es una chica muy participativa cosa que agradecemos pero quiero que no te desconcentrado que pone este programa haya visto que quiere mucha concentración pero esto es la ayuda Justina bromas aparte sí que lo necesitas eh pero bueno en fin eh estamos pasa mantengo no estamos para los amantes si ha claro así a claro es que te has olvidado ya la la semana que viene detrás una pelota de tenis

Voz 1610 26:47 Patricia desde Edimburgo

Voz 2 26:49 hay gente atea que está cerca de la muerte logran vivir dicen haber visto a Dios después de esto se han hecho creyentes mi pregunta es hay una especie de sistema que desconocemos entre la vida y la muerte

Voz 4 27:06 poco larga pregunta eh

Voz 2 27:08 decide a qué religión debe pertenecer según el perfil que ves es decir porque Dios Buda a la o cualquier otra

Voz 1 27:23 me está dando ya pereza estaba

Voz 2 27:25 será frase ya me daba pereza ojalá hablar

Voz 1 27:28 miga dijera algo para acabar es bueno

Voz 4 27:36 esto es hundimiento filosofía creencias más allá luces túneles mide que pasa infraestructuras Ministerio de Fomento el Gobierno de España parece el anuncio del Gobierno de España

Voz 1 27:53 oye que el otro día hablé con una persona que esto no estamos hablando de eso no yo estaba estaríamos en Cuarto Milenio joder

Voz 2 28:04 que dice que estuvo en coma recuperó lo salió de ella no no sé lo que yo digo usted me alegro que esté bien dice bien bien oye ni tunel ni hostias eh

Voz 5 28:15 había no

Voz 2 28:17 el sello que Bice ni yo tampoco se lo pregunté digo hombre pero espera que a lo mejor están en comandos muerto claro es lo que yo le comenté digo es que a lo mejor lote murió del todo dice cosas como que estoy aquí como ya me entiendes hombre yo que ser Comas eh tío pues la persona esa tenía la ilusión de que se estaba jodido que ya es jodido estar jodido filosofía barata pues al menos que se llevará de recuerdo como souvenir la vista del túnel ahora pero si el si el si el coma no muerte se habla más bajito que estamos en una sección muy personal

Voz 0057 28:53 dos se viene más gente pero no puede ser que esto

Voz 1 28:55 pero él mi familia mi familia mira tenía que ser mi familia sí Agora abonos horas

Voz 1610 29:02 los

Voz 1 29:04 hola Silvia perdona me ha salido en catalán abono es de

Voz 5 29:08 a ver si viene con niñas sí sí

Voz 1 29:12 sal que hay sitio sí sí

Voz 5 29:14 sí sí o la guapo e no oyes veintidós de diciembre pasado hemos hemos desvelado lo hemos desvela hoy no me venía bien bueno pues nada ya se ha acabado la incorrección en el programa eh

Voz 1 29:43 acaban de entrar cinco niños de niñas y niños de entre cinco y seis años bueno pero

Voz 5 29:49 a un niño de cinco años

Voz 1 29:51 ya os podéis salir ir a ver si alguien pasa con jauría de perros meterlos también porque bueno así detrás nuestro que habría más gente en el túnel el tránsito hacia la vida eterna Ésa es en teoría

Voz 0057 30:10 el coma nueve muerte tú no tienes que ir al túnel para nada me explico no el túneles para ir al tránsito hacia la muerte pero pero si tú por lo que sea en esta vez en coma a lo mejor está en otra zona que no es la de Túnez

Voz 2 30:22 pero el compañero solamente solamente nada no es la primera vez que una persona desgraciadamente ha pasado por ahí ha visto una luz e ir pero la visto más lejos sí porque como no ha llegado a morir la luce ingente conocida suya de su vida allí pero como está tan lejos no sabe ni quién son le dice es un morir buen agónico de repente la energía te trae otra vez a la vida eso ha pasado que eso eso dicen que ha pasado pues amigo mío pues no le pasó

Voz 0057 30:55 no te imaginas morir te tú yo no bueno cuando te toca te vale vale por el túnel y encontrarte gente hacía al fondo y que cuando llegues te pidan una foto

Voz 2 31:05 no

Voz 1 31:07 cuestión tampoco eh a Buenafuente

Voz 0057 31:10 o sean Familia dirá el son fans también han muerto bien fotón

Voz 1 31:17 tú te imaginas ediles no

Voz 0057 31:19 que no tengo tiempo si vas a la eternidad

Voz 7 31:22 Millás tú tengas cuidado yo yo yo yo

Voz 2 31:25 Decía Woody Allen no la eternidad es muy aburrida sobre todo hacia el final

Voz 1 31:30 oye qué o que llegues

Voz 2 31:32 al túnel y tú a qué bien te voy Payá y luego ya tantos inocentes no hay nada que no hay no hay nada

Voz 0057 31:41 sí un descampado oye yo estoy eh porque voy a a favor de obra pero me estoy forzando mucho en en fingir que me interesa esta pregunta

Voz 1 31:51 no si es queda en manos empieza a punto de sangrar por la nariz eso no lo queremos ver esa cola entera de la centros de su y su esplendor eso no lo queremos ver porque tu nariz sangrando eso es Niágara nos vamos a dejar vamos para

Voz 2 32:05 amante también para ti y tu familia

Voz 0057 32:12 el algo desde Twitter dice porque era la peña que nacemos a final de año los acude un año más aunque los acabemos de cumplir seguro que Berto ha tenido el mismo problema no he tenido nunca no lo entiendo Belén qué quiere decir eso como es como es como has dicho que él a los que nacemos a final de año no sea judío un año más aunque los acabamos de cumplir no no te adjudican a Viena a Belén no sea cuando cumples pues te dicen que tienes un año más ya está tu Belén lo que tiene que hacer escuchar más a la gente cuando te habla Valero cuando te dicen algo prestar atención Belén

Voz 2 32:47 estamos muy dispersa buenas tardes

Voz 0057 32:49 el buenas tardes

Voz 2 32:50 venga Fernando de Twitter los jueces en su tiempo libre llevan un mazo pequeño en Debolsillo

Voz 1 32:57 quiero pensar que sí se se claro claro claro lo llevan en el bolsillo del pantalón no me Rodrigo manchado desde Ciudad Real Machado

Voz 0057 33:08 no no manchado bueno Berto alguna vez ha puesto a Andreu algún tema tabú yo creo que sí porque nunca te oido darle caña con el tema de que su culo saliese en una revista del corazón el denunciase y ganase que haber todo guay me alegra que ganase pero es el cura

Voz 5 33:26 no me extraña que nunca lo haya sacado yo habla de tu culo si a ver déjame esa pregunta y Rodrigo payaso eh

Voz 2 33:39 qué quieres hablar de mi culo no hay más temas más interesantes e Manchado Manchado que es como poeta pero mal manchego páginas que Antonio Machado subida llamado Antonio Manchado

Voz 4 33:50 no

Voz 2 33:50 igual hubiera cambiado poco la historia de la literatura no

Voz 5 33:54 bueno

Voz 4 33:57 la que se vete ya vamos

Voz 2 34:00 vamos a hablar de todo pero no

Voz 0057 34:02 proponer temas tabú no te vas a trabajar con André te dice hola buenas tardes vas a trabajar conmigo aquí tienes una lista de los temas de los que no puedes hablar mira primero que ponen mi culo S

Voz 5 34:13 es el tema

Voz 1 34:15 ya que saca el tema lo quiero tratar

Voz 2 34:17 sentir muy brevemente porque recuerdo aéreo por favor menos serio no coño Real realidad recuerdo que presentamos una denuncia las ganamos ganamos un montón de dinero iba antes de presentarlas dije esto va a ir todo para para causas humanitarias ONGs que luego a medida que íbamos ganando denuncias pensé coño

Voz 1 34:35 bonita

Voz 5 34:37 eh no no no me honestidad estaba ahí muy muy hubiera en dijeron sí lo he dicho

Voz 2 34:44 este fue Amnistía Internacional eh joder no Médicos Sin Fronteras que todavía flipa el tío eh cuando llegué con el cheque a Médicos Sin Fronteras que tendrá la sede en Barcelona digo toma Patti y no si llamaron otros medios diciendo por favor no me denuncia más ve dijo uno

Voz 1 35:01 sí sí sí me dijo por qué

Voz 2 35:04 es una revista de un grupo editorial porque en nuestro grupo joder es también un poco tu grupo por yo colaboraba en una revista del doctor respuesta no Mi grupo deje se me pareció

Voz 5 35:15 eh

Voz 2 35:15 a mí no es coño a vale pero es que es mucho dinero ya gana una veracidad final lo retiré porque tampoco estaba allí pero lo que dije en la radio la televisión perdona es nunca creí nunca creí que mi culo sirviera para ayudar a tantos niños

Voz 5 35:41 gracias a mi de este tema es más yo se quieren cada verano llamó a los fotógrafos me bajo los pantalones

Voz 1 35:48 enseño la pasta para gente que la necesita yo creo que lo entiendes

Voz 0057 35:53 te guste baña arte desnudo o Ocaña y aquí hay gente a la que le gusta bañarse desnuda en la playa

Voz 4 36:00 claro que sí

Voz 0057 36:01 si no no entiendo por qué es el mar está lleno de de bichos está lleno de animales muchas de ellas microscópicos pequeñas gusta mitos pescadito pequeños larvas civil y tú crees que la mejor idea es darles un agujero más fuera que puedan

Voz 5 36:23 toman para aquí de un par de puertas

Voz 4 36:27 bueno él no abismo lo mismo ignora eso será una cosa y otra cosa yo entiendo no se lo genitales masculinos

Voz 1 36:36 acuerdo que a unos niños

Voz 5 36:39 a ver el programa majísimo listo porque los niños de la son muy listos

Voz 0057 36:43 gritando masculinos cuando tú te quitas sencillo que te que que es ventajas ahí a nivel de comodidad de movilidad de gestión de todo eso es decir

Voz 5 36:56 ahora estoy yo cómodo ahora que

Voz 1 36:58 sé que según cómo me siente me pillo un libro que si corro me doy latigazos ahora fue muy optimista ha sido tu ahora ahora estamos hablando de agua fría e a medida que me voy haciendo mayor retracción eh estoy hablando de la acción a medida que voy haciendo mayor se ya tengo elementos con los que me puedo dar hasta en las nalgas dando giros porque otra vez no hemos hablado sí sí lo hemos hablado pero yo quiero hablar eso juega ya no quiero juegan tanto en lo mismo es una opción es muy sano es liberación que si contacto con el les voy a ver ya está pero que el krill se mete el krill pues ya que a mí me han dentro sale eh pero que David me han dicho que esto es comodísimo principio otra

Voz 4 37:55 ya ya dime qué es saludable no lo que sea pero cómodo

Voz 1 38:00 no me lo parece bueno ya en la próxima vez que me

Voz 2 38:03 en una foto

Voz 1 38:04 y te diré que ojalá este contigo pueda hacerla desaparecer

Voz 10 38:08 viva

Voz 1 38:19 a las diez de la Cadena SER y te toca a ti compañero Elizabeth desde Reus más de Reus dándole es que Alberto lo hemos hecho mucho cuando la adolescente de Reus les dices ocho y ya sabes que es que es así de

Voz 0057 38:35 a ver a ver vamos a partir de la base que a mí no me molesta nada no que a mí me da bastante igual todo todo lo que quieras es que de verdad que me da me da igual todo me llama la atención que quieres llamarle molestar ya vale pero es me llama poderosamente la atención no como ya comentó en alguna ocasión que a la gente de Reus Le gusta mucho es decir que son de y cuando lo dicen lo dicen de un modo como si llevara implícita esto ya que eso es de puta madre no es sólo de ellos sobre te dicen que soy de Reus es verdad es verdad si tú entiendes por el tono que eso es como bueno

Voz 2 39:13 un estatus Haro como una bendición ya

Voz 0057 39:16 entonces yo cuando me lo dicen yo les digo felicidades

Voz 0470 39:19 sí

Voz 0057 39:19 en general a todo el mundo porque la gente te dice es que somos de Canarias asedio estoy enhorabuena me encanta

Voz 1 39:26 yo hago una broma que somos guerreros digo ya se te pasará pero la mente los de Osaka

Voz 4 39:32 vale

Voz 1 39:33 la broma para nosotros nosotros sólo cuidado gustan las bromas pero sí

Voz 0057 39:38 a veces este

Voz 1 39:41 de la nadie que cortaron a Neruda

Voz 2 39:43 qué me dice una donde esta Berto no habría Oberta desde esta vez digo no nos hablamos el título tuvo unos segundos de que se lo creyeron e de si estáis en la radio digo no perdona podemos hace radio y acaba el programa para la otra bueno es lo que pasa es lo que

Voz 1 40:00 o sea es verdad

Voz 2 40:02 no dije ninguna mentira no dan ninguna vez

Voz 0057 40:05 la tampoco Elisabeth desde reos dice Rossi recientemente he visto que uno puede casarse consigo mismo le llaman

Voz 4 40:12 vamos a para de poner nombre sacos

Voz 1 40:14 serio usaba mi casa contigo

Voz 4 40:17 hemos

Voz 0057 40:20 mi pregunta es si yo me caso conmigo misma y en algún momento de la vida me fastidio una parte de mi cuerpo por ejemplo una pierna puedo pedir la paga de viudedad hay posibilidad de pedirle a ti mismo el divorcio claro porque yo creo que si lo que tendrías que partirse por la mitad para que perdiera la paga de viudedad o sea que fuera pero corte además longitudinal ya ya ya

Voz 2 40:41 lo que te pide el divorcio no te lo des

Voz 1 40:44 sabes si estoy jodido contigo mismo diciendo hoy una parte de mí que no puedo vivir con esta persona James hablado yo he visto gente así por la calle y se llama que te sorprende entonces

Voz 5 40:58 vale es un tratamiento Diego desde aguarda la combustión espontánea en humanos los puntos

Voz 4 41:05 ya está con los termitas mito y realidad qué pensáis sobre ella eso eso eso es un tema tuyo no que yo no

Voz 0057 41:14 el paranormal lo dejé ya sé si durante tiempo

Voz 1 41:17 no me interesó

Voz 4 41:19 hace mucho que no me enteré es un es un cuento chino no

Voz 0057 41:22 tal las narices ya

Voz 4 41:24 escucha lo mismo trató ya es verdad sí sí pero pero yo soy más gente que ahora ahora aquí que no creo que pase alguien de repente

Voz 2 41:34 bueno en llamas y queda reducida a cenizas

Voz 4 41:36 sí es más espacio eh no sé en este sentido sí se bueno

Voz 0057 41:44 estaba pensada que teníamos crema para las quemaduras pero

Voz 5 41:47 lo pondrá muy pocas horas para

Voz 0057 41:50 pero que se que me poco porque si no ya ya mira a Carolina desde Chiang Mai Tailandia

Voz 4 41:56 hola soy Vespa

Voz 0057 41:57 pues no era Carolina

Voz 2 42:00 qué cilindrada no la ponen

Voz 0057 42:02 dentro de nuestro medio dice Carolina dicha May dos puntos hola soy Vespa este porque juega con mi mente yo estoy aquí viajando por el mundo ya hace tiempo que tengo una duda los gallos tienen jet lag en algunos países pero gallos que se pueda cantar pues al mediodía o para dar de tu conocidas uno lo contado varias veces

Voz 1 42:22 por si se tenga yo con Delgado

Voz 2 42:24 el estamos viviendo un error histórico el gallo canta por la mañana es una es verdad canta cuando le da la gana

Voz 0057 42:30 claro

Voz 1 42:30 porque en cuanto quiere canta cuando quiere

Voz 2 42:33 ella ha contado muchas veces que incluso hay gallos que son afónico porque abusan tanto de eso que ya inútil cerca de dónde vinimos ayuno que que no puede a las tres de la mañana ir al día siguiente me acuerdo que encontré al al a la cara de la casa y le dije matarlo hombre que me dices algo malo de ninguno que me moleste está sufriendo está sufriendo yo

Voz 1 43:00 no

Voz 5 43:02 digo igual es ciego

Voz 1 43:04 vive en una noche permanente pero hay que matarlo por eso está sufriendo tíos y los cucharas la razón no

Voz 0057 43:12 porque según dónde ponemos el límite por matar a gente por lo fea que tiene la voz yo estaría muerto desde hace años eso es verdad no hay que respetarse Gallo pero que canten su putas y sala es que me he visto muy buenista de repente hay que respetar ACPV no ya no Sala desde Guecho de hecho desde salas de Guecho la desde desde que yo escriba desplaza dice la uñas pero sí pegadas a dice cómo crecen y se desplazan las uñas y están pegadas al dedo

Voz 4 43:46 es muy tonto pero muchas gracias a Eva la hoy ya deslizándose como un comunas Pitt Casspi sabes que es un a no

Voz 0057 43:58 bien venenosa que Cleopatra

Voz 4 44:00 murió al ser mordida ya como tú sueñas son casco

Voz 1 44:07 no no es bueno no te metas soñadas que últimamente me hago la manicura mía

Voz 0057 44:13 el tiene a cortarse la oye Uralita

Voz 2 44:15 curas ese tema ya las toca o atención que lo que pasa ahora no recuerdo que haya pasado en seis años que llevamos de programa hoy

Voz 5 44:24 ah

Voz 2 44:25 Berto se quita los cascos pero de de de de común Cuéntame o un igual quién

Voz 7 44:29 es una música especial una música

Voz 2 44:33 la que sea porque sabes qué pasa ha llegado media pregunta o la mita final

Voz 11 44:40 no me digas

Voz 1 44:42 interpreto una tortuga ninja dice todo lo que dice la pregunta vale dice a ver si me atiende esperándole niño se

Voz 4 44:56 está ya estoy que esto quiere un poco de esfuerzo e Vega vos vos empieza si vos que pretenden

Voz 2 45:09 acaso esperan que les invité a dar opinión o conversación grupal

Voz 5 45:15 es la pregunta

Voz 2 45:18 verse huevos a ver si huevos de completarla contestarla en arreglar esto vos la primera pregunta me encanta hostia que pretenden es muy importante en la primera parte y no lo sabemos pero la inventamos lo justo

Voz 0057 45:37 día responderle con la mitad de una respuesta sobre eh me entiendes eh ya la la respuesta tendría que ser

Voz 4 45:46 de forma muy frecuente velada

Voz 0470 45:49 sí

Voz 4 45:50 me gusta luego eso que él como él sabe la primera

Voz 1 45:53 parte del día que tengamos las dos primeras partes

Voz 4 45:56 pues sí pues a ver sí coinciden también muy bien tiene gusto nadie sabe nada

Voz 1 46:01 sí

Voz 0057 46:03 llamamos si no me contó un amigo que tenía a su vez un amigo que tenía igual lo contó ya esto que te miedo me da esto porque como lo había contado luego la gente ande un poco porque yo Kenia contenido luego eh que la sexta temporada en blanco de si fuera estos dos sopranos sí sí sí no no que respeto y Ogier que tenía un amigo que tenía un ojo más aquel otro una oreja tal desencajada alemán Colás esa

Voz 1610 46:42 creo que lo contaste

Voz 1 46:43 pero vamos pero me sigue gustando picassiano no eh osea si lo veías de lado hilaridad completo e invita a buscar

Voz 2 46:54 tú sí vete tú a saber dónde está seguimos adelante a lo mejor es recta final si quedan tres minutos que voy dices

Voz 0057 47:01 eso desde Barcelona como es que Caperucita tuvo que pedir tantas pistas para darse cuenta que su abuela era un lobo

Voz 1 47:08 porque su abuela debía ser muy P I muy peluda hay ya ya vimos Humala no llegará si algo no le encajaba no algo no encajaba bueno dice Álvaro de Valencia

Voz 2 47:20 la pregunta que no está mal cuando Matas un mosquito la sangre es la tuya o la del mosquito bueno en prisión es la del mosquito porque aunque sea tuya ya es suya no estamos de acuerdo no

Voz 5 47:33 la incorporado una

Voz 0057 47:34 es el ha tragado ya suya o cuando tú te ves una cerveza esas cerveza pasa a ser parte de tu cuerpo no es

Voz 1 47:42 se ha cuidado que habla no sí está claro

Voz 5 47:45 él está hablando ahora que se acaba el problema

Voz 2 47:48 después de dos semanas hay gente que quiere hablar pero bueno muy bien será simbólico agradeceros a todos vuestra visita hoy aquí vamos a ver ese pase al micrófono de mano en mano o la referida que

Voz 0057 47:58 cuando rebasa cómo te llamas y buenas tardes

Voz 1 48:01 primero

Voz 2 48:03 llamo Gerard ahí tenemos el mismo orgullo de Reus se hubiese

Voz 3 48:07 de ello

Voz 2 48:10 usted si se cuenta uno de uno de Reus anula no

Voz 5 48:12 no

Voz 1 48:13 sí yo del está pasando ahora es curioso yo creo yo no creo que sea Blade cabrón os eh

Voz 2 48:18 a lo mejor se por supuesto cuando roba

Voz 1 48:26 el terreno pantanoso

Voz 0057 48:29 estar orgulloso del lugar donde nací sale porque aquí empieza y género es cierto suele la cantidad es casualidad podíais haber nacido por casualidad un poco más para ella es como si ahora me dice estoy orgulloso porque tengo muchas probabilidades de tener cáncer de próstata por cuestión genética tienen vive

Voz 2 48:45 tiene envidia de no ser de un pueblo todo con tanta personalidad

Voz 0057 48:47 perdona perdona sede Cardona si algo tiene personalidad ser de Cardona no digo que sea bueno o malo pero tiene mucho

Voz 5 48:52 pero sí

Voz 3 48:53 soy de Cardona de Cardona

Voz 2 48:56 bueno a ver que se nos acaba el tiempo dime de mosquitos cervezas vinos

Voz 5 49:03 pues ha valido la pena llegar a esta el el Clean Crack

Voz 1 49:16 la déjame que diga en los últimos minutos del programa que ha sido muy bonito volver a casa porque yo sí teníamos ganas estoy como un poquito tierno estos días yo poquito es lo justo ese te que hace más deporte ya ya ya eso te quita tontería no parece estar tierno entonces después de muchas semanas de grabar en el teatro Lara donde también hay gente muy maja son son Gemma Driss E Entonces Madrid el agua que tiene buenísima eh el agua de Madrid nos trata muy bien pero bueno volver a casa donde empezó el programa pero el programa empezó aquí rearme

Voz 4 49:47 te pezones años desvela esto es verdad yo eh

Voz 1 49:52 entonces que muchas gracias por la masiva presencia la paciencia y la incomodidad que ha jugado a favor por supuesto que masiva presencia a Plasencia mira esto que está viviendo su nombre

Voz 4 50:08 bajo es alguien con un nudo en la garganta de la moción