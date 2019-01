Entre Tiempos: Inaguration Day (20/01/2019)

Voz 0142 00:00 entre tiempos al ver que el calendario marcaba el veinte de enero nos hemos acordado de que esta es la fecha escogida en Estados Unidos para la investidura del nuevo presidente pero ha sido siempre así porque es escogió ese día

Voz 0101 00:13 ya

Voz 0142 00:14 hoy responderemos a estas preguntas y le pondremos sabor a Cano a nuestro entre tiempos además abriremos el Arca de tres llaves con Almudena Serrano para hablar de pícaros y ladrón fue delos junto a mí estarán como cada semana a María Romero para poner buena música Gina Domínguez para escuchar a los oyentes los ponemos en manos de nuestro técnico Marcos Granado sepan sin el este programa no sería posible hoy comenzamos con Ana Martínez Concejo

Voz 0142 01:14 efectivamente cada cuatro años el veinte de enero se convierte en el día más importante del año en EEUU ya que es la fecha escogida constitucionalmente para la investidura del nuevo presidente es el Jason Day que marca el inicio del mandato del presidente también del vicepresidente del país la vigésima enmienda de la Constitución es la que marca que el mandato presidencial comienza exactamente a las doce del mediodía del veinte de enero del año siguiente a la elección así pues desde que esta enmienda fuera ratificada en mil novecientos XXXIII Estados Unidos mantiene esta icónica fecha

Voz 3 01:51 el nueve de Champions

Voz 0142 01:54 Jones pero no siempre fue así anteriormente la tradición iniciada por George Washington en mil setecientos noventa y tres marcaba que la investidura tuviera lugar el cuatro de marzo en homenaje a la fecha en la que por primera vez en la historia se había reunido el Congreso de Estados Unidos el cuatro de marzo de mil setecientos ochenta y nueve entre aquel mil setecientos noventa y tres y mil Lo cientos treinta y tres en ocho ocasiones no se celebró la toma de posesión un cuatro de marzo en tres de ellas porque el día cayó en domingo y se trasladó al lunes en cinco por la muerte o el asesinato de los presidentes como el de Abraham Lincoln el quince de abril de mil ochocientos sesenta y cinco por qué ese cambio luego la fecha del cuatro de marzo al veinte de enero pues la decisión la marcó la crisis económica de mil novecientos veintinueve en una situación de tal gravedad no podía pasar tanto campo entre las elecciones en noviembre y la investidura presidencial ya de camino a la primavera en ese cuatro en marzo Roosevelt fue el presidente que estrenó la nueva fecha para su segunda investidura porque en mil novecientos treinta y tres la de su primer mandato se celebró todavía un cuatro de marzo

Voz 4 03:18 pruebas pero nadie

Voz 0142 03:23 al igual que con la fecha de ese cuatro de marzo con el veinte de enero ha habido también excepciones por ejemplo en agosto de mil novecientos setenta y cuatro tras la dimisión de Richard Nixon por el escándalo Watergate

Voz 5 03:35 en cuenta el Airbus que encubre la vara que hay mal no soporto escándalos está ahí detrás de desapareciendo luego de tres meses

Voz 0816 03:55 el que tiene sustituyó en el cargo Gerald Ford juró su cargo con el calor del verano Iker

Voz 0142 04:03 sin embargo pasó mucho frío en Washington el día que se convirtió en presidente de Estados Unidos fue Ronald Reagan trece grados bajo cero tuvieron que soportar los que acudieron al acto de toma de posesión de su segundo mandato aquel veintiuno de enero de mil novecientos ochenta y cinco

Voz 0101 04:19 fue por cierto otra excepción porque el día veinte había K

Voz 6 04:23 ha sido en domingo yo plantón al Reagan pero que Salem y me interesé mi los Estados Unidos Bari defenderé al máximo de mis posibilidades la Constitución de los Estados Unidos sacar

Voz 7 04:43 millonario soja o critica Soria

Voz 8 04:46 claro que Dios me ayude

Voz 0142 04:51 Truman en mil novecientos cuarenta y cinco Johnson en mil novecientos sesenta y tres tampoco juraron su cargo un veinte de enero el primero lo hizo en abril tras el fallecimiento de Roosevelt y el segundo un veintidós de noviembre tras el asesinato de John Fitzgerald Kennedy por cierto que en la Filmoteca de la Ser conservamos un documento sonoro que siempre Nos impresiona mucho escuchar es el momento en el que el director de la Filarmónica de Boston comunica a los espectadores de un concierto que el presidente Kennedy ha sido asesinado en Dallas entonces podrán comprobarlo ahora se escucha un grito de sorpresa y horror y la orquesta comienza a interpretar la Marcha fúnebre de Beethoven escuchen escuchen no hace falta ni traducirlo

Voz 7 05:34 Davis Joan muy poco tu dijo a los jóvenes le decía uno con Match com

Voz 0816 06:18 con Ana Martínez Concejo hoy la cosa ha ido de Historia llega

Voz 9 06:22 el tiempo de la calle tres llaves los oyentes más fieles ya saben que para abrirla contamos con la directora del Archivo Histórico de Cuenca que a través de los documentos que se custodian en los archivos que nos trae nos da una interesante lección de historia en las madrugadas de nuestro entre tiempos

Voz 0816 06:43 Pilar cadetes con Almudena Serrano buenos días buenos días

Voz 0101 06:53 bienvenida de nuevo entre trajes en el espacio de hoy del Arca de tres llaves vamos a sacar a la luz algunos documentos de siglos pasados que nos hablan de los robos de los miles de procesos que contra los ladrones se conservan en los archivos públicos de nuestro país hurtos y robos que estuvieron siempre perseguidos por la ley como así se estableció ya en el siglo XIII pues así es la ley básica contra el hurto que da se encontraba en la partida siete catorce dieciocho este hurto quedó definido en este código legislativo las partidas

Voz 0816 07:28 como mal fría que fácil los hombres que toman alguna cosa mueble ajena encubierta mente simple placer de su señor con intención de ganar el señorío o la posesión o el uso de debemos añadir que era bastante común que los robos y otros delitos fuesen de la mano como asilo aseveró el eminente catedrático Tomás y Valiente que escribió que la frecuencia de los delitos con la propiedad corría paralela a la de los delitos contra la vida paralela en muchos casos concurrente lógicamente de un propietario siempre quiere lograr que ese que se respete su su propiedad claro y como hemos indicado siempre hubo legislación real de derecho común que castigaba los delitos de hurto y robo y los delitos de bandidaje de los bandoleros por cierto recordarán nuestros oyentes que ya hablamos en algún entre tiempos claro los bandoleros

Voz 0142 08:22 que eran muy violentos

Voz 0816 08:24 bueno otra vertiente fue el bandidaje rural también no que que se convirtió en muy peligroso y muy grave algunos autores mencionan hasta catorce clases de ladrones que tenían nombres que procedían de aquella lengua de Hair manía propia de pícaros la lengua deje María lengua de de las hermandades que os constituía una una ley no propia de pícaros y que tanto se desarrolló en ciudades como Madrid Marbella cómo cómo se llamaban aquellos bandidos ladrones cuéntanos bueno pues las Denominaciones serán las siguientes por las que ellos se diferenciaban dependiendo de cómo fuese que el robo que ejecutaban entonces tenemos que había salteadores estafadores Campeador es Gluck metes apóstoles cigarrera de votos satíricos decía unos mayordomos corta bolsas duendes maletas a dispones Palanquinos cualquiera diría que diciendo estos hombres estamos hablando de ladrones sobre todo apóstoles muy vinculado en teoría al al delito no plana una gran variedad y que no aparentan además el peligro el peligro que suponían como nadie es que penas la vía para para aquellos ladrones bueno pues para el hurto Las siete partidas establecieron dos tipos de penas unas económicas que consistían en restituir la cosa Hurtado au su valor más una cuantía equivalente a un múltiplos de aquella del valor que tenía la cola robada y otra pena corporal que consistía en la vergüenza pública azotes en un número que era determinado por el web en otro de Fuero Real además el ladrón fíjense podría perder todo su patrimonio y además se le cortaban las orejas orejas se dice pierda lo que hubiere que corten le las orejas y además se le cortaban las orejas y el puño derecho si lo hurtado valiente más de cuarenta maravedíes madre mía y en algún caso más graves imponía la pena de muerte para el ladrón vaya penas que nada tienen que ver con las de nuestro ordenamiento jurídico ahora verdad pues nada no el el Forum unas partidas coinciden desde luego en castigar con la pena de muerte al que fuera Darek casa o quebrantar la Iglesia por hurtar también para los ladrones reincidentes

Voz 0101 10:46 es buena avanzando los siglos estas penas irían cambiando claro si llegamos al siglo XVI para comprobar como Felipe II modificó las penas corporal

Voz 0816 10:56 el ex del hurto sustituyendo los azotes por la pena de galeras y para los reincidentes cien azotes galeras a perpetuidad claro las galeras reales necesitaban Galeote es Si bueno yo creo que tenemos que dedicar algún programa malos Galeote ya pero bueno con esto claro había una clara intención sin necesidad de proporcionada a la Armada entonces gran número de de Galeote ex los ladrones claro fueron considerados chusma como así se les llamaba eran carne de galeras ya en el siglo XVIII Felipe V impuso pena de muerte para los mayores de diecisiete años que se probase que habían robado a otros en la corte o en las cinco leguas de su rastro según estableció el rey

Voz 0264 11:44 ya sea entrando en casas acometiendo les en las calles y caminos ya con armas en ellas solo o acompañado y aunque no se siga herida o Muerte en la ejecución del delito

Voz 0816 11:54 la misma pena se imponía los cómplices además se parece que el Rey Felipe quinto Nos siglos más tarde se quejó de la ineficacia de las leyes vigentes de su benigno edad llegó a sentir nostalgia por otras leyes anteriores vaya vaya vaya tipo de nostalgia oye Almudena en la literatura

Voz 0101 12:16 tenemos excelentes ejemplos de cómo se desarrollaba aquel ambiente de ladrón suelos y otros que supusieron gran peligro para la vida de las personas Si bueno en efecto la novela picaresca Nos ofrece multitud de escenas cotidianas

Voz 0816 12:31 la raíz última de los ataques a los bienes ajenos por parte de los pícaros pues claro era el hambre y la falta de trabajo para ganarse el pan algo que no se exime de culpa porque muchos eligieron aquella vida relativamente fácil de asociaciones de delincuentes homónimo podios bueno pues un ejemplo que no podemos dejar de mencionar como este buscó de de que el del gran Francisco de que vengo

Voz 0264 13:03 si no vive porque piensas que los alguaciles y jueces no aborrecen tanto unas veces nos destierra otras nos azotan y otras nos cuelga aunque nunca haya llegado el día de nuestro santo

Voz 0816 13:14 y en otra obra el delincuente español una obra estupenda que yo animo a Leo Se dice que el axioma de la picaresca era que pobreza y picardía salieron de una misma cantera bueno en el año mil seiscientos veintitrés que en Madrid fueron ahorcados varios hombres que robaron objetos de plata de de una iglesia a otros en mil seiscientos veintisiete les sucedió lo mismo por ser ladrones famosos escaladores de casas escaladores de casas

Voz 11 13:45 claro que tenemos documentado alguno que entró por la

Voz 0816 13:48 Simeone ha como Papa

Voz 11 13:51 claro sí rojo

Voz 0816 13:54 sí sí se descolgaba por la chimenea para para entrar en las casas y robar Iggy bueno en otra obra los avisos de Barrio Nuevo que es una obra muy célebre y muy interesante Se dice es esto en el mes de noviembre de mil seiscientos cincuenta y cuatro

Voz 0264 14:11 cada noche hay mil robos y cientos de casas y andan los ladrones en cuadrillas de diez en diez de veinte en veinte con que la Justicia de noche en viendo de tres a cuatro de camada luego los en jaulas con que no caben en las cárceles de pie que la necesidad no haya otro oficio más a mano

Voz 0816 14:29 vamos a caballa con un robo en la Estafeta de Aragón pues así fue lo que ocurrió es que en aquella está con hicieron un desvalijar ciento ir y a quién estaban a su cargo le quitaron unos capones y otras muchas cosas que traía Milán ha sido llegar a mis manos la carta de Vuestra Majestad cómo camina de noche se aventura cuando envían con ella PIL hurtos delincuentes que nunca han faltado

Voz 0142 15:01 cuyo rastro pueden encontrar nuestros oyentes aficionados a la investigación en nuestros archivos históricos

Voz 0816 15:08 pues sí hay muchos ejemplos la es que son bastante divertidos no porque nos permiten poder visualizar son muy realistas no entonces a poco que se conozca la época que es como tras la Alarte al momento en el que está ejecutando el entonces hay me gusta mucho que la gente intente curiosear en los documentos originales no es de de los archivos son los que están disponibles en de Internet porque es una experiencia muy bonita es verdad

Voz 0101 15:35 Nos acercas esa experiencia los domingos a quién en entre tiempos si te damos las gracias te despedimos pues hasta dentro de un par de semanas si la Super Bowl Nos lo permite porque es la noche en la que se disputa la final de fútbol americana no sé yo si si esa

Voz 12 16:30 sí como no puede ser de otra manera vengo con una petición Francisco Argüelles Nos escribió a nuestro correo electrónico entre tiempos arroba Cadena Ser punto com para hablarnos sobre puso el peloteo ostras los dice así recuerda este programa de la SER años sesenta itinerante que cuando viene a mi ciudad intente participar no no logre por la gran afluencia de público me quedé fuera sería bonito que hicieran algo para recordar este y otros programas a ser posible dentro de la programación nocturna que es cuando más oímos las radios los

Voz 0142 16:59 mayores pues Francisco recuerda bien el Teo es un concurso que emitió La Ser y que tuvo dos etapas la primera a la presentó Juan de Toro emitió en los años cincuenta y sesenta y la siguiente fue en los ochenta presentó Andrés Caparrós de esta etapa además hablamos en una época Teka el veintinueve de octubre de dos mil diecisiete

Voz 0925 17:20 qué pausa eh y aquel día

Voz 0142 17:23 Andrés Caparrós Nos dedicó un saludo la radio

Voz 0925 17:25 entretenimiento ese concurso el Pototo en aquel tiempo dio lugar a que en la franja horaria de doce a una y media la Cadena SER obtuviera el liderazgo absoluto de la radio española estamos en el final de octubre del dos mil diecisiete soy Andrés Caparrós el responsable de elegir el verbo en aquella época IRI El hombre que disfrutó tanto viajando por toda España cuando era menester poniendo tocaba entregar el premio que al final después de ímprobos esfuerzos los oyentes tenazmente lograban descifrar entre tiempos entre la Ser andan siempre misión

Voz 1473 18:12 a mí me temo que con eso

Voz 12 18:15 vamos a despedir hoy le Ateca quemaría viene carga Haditha con música ir pidiendo paso pidiendo paso a codazos

Voz 13 18:22 pero antes ya saben que seguimos atentas a petición

Voz 12 18:24 en el Whatsapp seis nueve seis seis XXV cero cero uno seis nueve seis seis veinticinco cero cero uno

Voz 16 19:05 ah

Voz 0101 19:08 madre mía María hoy vienes con una de tus mejores armas de la música pop la icónica etnias

Voz 1473 19:15 estoy con esto de que hablabas de por qué el veinte de enero se celebra la investidura de los presidentes norteamericanos pues a mí también me apetecía darle un toque norteamericana mi sección y me ha venido al lo que me dijeras el otro día que se cumplían veinte años de una de las obras culmen del pop

Voz 0101 19:28 más mainstream y chicle de lector y a la que daba nombre este Single que escuchamos

Voz 0816 19:33 el Big One More Time en el que Britney Spears uniforme colegial de dudoso

Voz 1473 19:40 sí además tenía ya dieciocho años antes típica edad del Instituto así que tú medidas que pintaba ella con esas pintas pero bueno esa cantidad y ese machismo imperante en el mundo de la música considerado que imperaba no convertir a las cantantes Pope muñequitas infantil dictadas han aparque solicitadas ya en fin tiene su rollo no nos quedamos con lo malo sino con aquel álbum que cambió la historia del pop con canciones como esta

Voz 0101 20:21 sí sí que de si nos parecía un augurio de lo que ocurriría en dos mil siete con la cabeza rapada hacemos con las enfermedades mentales hombre te cagas ahí tienes toda la razón perdón que sido insensibles

Voz 1473 20:37 hay que sacar lo positivo de aquella experiencia si Britney pudo salir de aquel pozo tan oscuro está preparada para afrontar muchas cosas en la vida que encabeza además increíblemente a pesar de la terrorífica racha que estaba pasando sacó uno de los mejores discos de su carrera Blackout en el que tenía tema actos como éste Gimme More

Voz 18 21:04 la canción genial hasta que te cansa

Voz 0101 21:09 pero madre mía en la actuación tan terrorífica que se marcó en los premios MTV de dos mil siete que parecía que tenía dos pies derechos

Voz 1473 21:17 pobre en fin está claro que en aquellos años no lo pasó precisamente bien pero mira incluso en su propia discografía encuentras canciones que demuestran que los malos momentos uno puede forzar

Voz 18 21:27 muestra de su segundo álbum

Voz 0101 21:51 a todo esto justo después de publicar su segundo disco participó en el intermedio de la Super Bowl de dos

Voz 0142 21:56 mil uno estratos de llena seguro creo

Voz 1473 21:59 sí además una americana donde las haya e Tito después sacó su tercer álbum llamado como ella donde ya empezó a quitarse esa imagen de niña buena para dar paso a la fiera que llevaba dentro o encima de los hombros

Voz 16 22:18 tenemos

Voz 1473 22:23 porque uno de los puntos álgidos de la carrera de Britney fue la actuación en la que presentó este tema con una

Voz 18 22:28 pitón albina que aquí

Voz 0101 22:31 ya empezaba ese momento desatado de toda cantante de pasado Disney Garde

Voz 1473 22:36 mira no lo habría podido definir mejor porque recordemos que Britney empezó su carrera en el Mickey Mouse pero bueno ahí al correo que se metió con Madonna junto a Christina Aguilera en otra haga la música que ya en y cuáles los pues como que hay un mundo cuando irá es de conocerte que di mi es una de esas cantantes que no que no puede faltar en una buena pista de baile PETA estos además hemos tenido un buen chorreo de temas de recorte en sus últimos discos como este en el que te pide que no dejes de bailar hasta que el mundo se acaben yo yo no sé si como mantener el nivel de bailoteo de las ambos que uno no te preocupes porque aunque sus baladas quizá tienen algo menos de brillo hay algunas que también son destacables como su clásica

Voz 0816 23:44 a mí me gusta

Voz 0101 23:46 ya sabes que estoy yo muy partidaria de que acabemos el programa en un formato relajadita vamos a terminar así Si

Voz 1473 23:59 ya no sólo porque me da una pereza terrible acaba de esta

Voz 20 24:01 la tan ni ni ni ni menganita es una vergüenza pero

Voz 1473 24:08 como comprenderás no me voy a dejar en el tintero la mejor canción de Britney Spears y esto no te dejo ni siquiera discutirlo sería mejor porque a todo el mundo que le he preguntado tiene la misma opinión

Voz 18 24:19 que es la canción

Voz 1473 24:52 pues hasta aquí nuestro programa de hoy gracias varía hasta la próxima canción gracias a ti en los oyentes gracias Marcos

Voz 18 25:16 adiós los caballeros ya está