SER Aventureros: Rumbo a Uganda, en busca de Raá (19/01/2019)

Voz 1025 00:47 qué tal era aventureros buenos días bienvenidos un fin de semana aventurero gracias por ciento diez darnos a través de la Cadena hacer ositos estáis escuchando a la costa este de los Estados Unidos gracias por hacerlo a través de Radio Caracol de la XII sesenta un abrazo enorme a todos y te voy a contar antes de saludar a la tropa déjame que que comparta y una confidencia que voy a decir adiós a compartir con vosotros una historia muy especial que me está pasando estos días con el rollo del XXV Aniversario eh claro me han pedido que por favor rescatábamos más antiguos para sacar cosas antiguas de otros de otros años y tal insisto tenemos físicamente el primer programa si algún oyente que nos está escuchando por casualidad la vida entiendo que en cinta de caset grabó el primer programa es de aventureros que nos lo diga porque no tenemos constancia de él

Voz 0074 01:40 en Asset ya entonces buenos días qué tal Ángel Colina como extraña era caset

Voz 1025 01:45 sí pero estoy recuperando programas antiguos para porque vamos a poner trocitos en redes sociales tal me hace una gracia escucharnos porque hemos cambiado hasta de voz

Voz 2 01:55 pues no te diría que yo pero seguro que no pero sí ha cambiado el el ritmo muchas cosas

Voz 3 02:00 hacemos música todos desean dejó la peor cara

Voz 2 02:02 pero todo está muy divertido porque tenemos una parte guardaba en CD y otra parte guardaba en casa en caseta era parte guardada en casetes me está costando todo para encontrar diría bueno bueno encontrar el primero no he recuperado el walkman de sí la es que yo tenga algún clase también busca no lo sé suena de alguna grabación de puede ser voy a saludar resto en equipo y están a punto de Carlos II va a llevar a Uganda hola Carlos como tal y como está encantado gracias por qué digo que la música dista del comienzo de pero no

Voz 3 02:39 me ha gustado mucho tiempo está día a día

Voz 4 02:42 a veces decir quién quién quiénes son los datos

Voz 3 02:44 la voz y música de quién es

Voz 2 02:48 claro esto para era hijo bueno pues en este caso porque si no pero bueno está bien

Voz 6 03:00 pues sí la verdad es que eso es que decías tú efectivamente en tiempos aquellos macho de los se tú tienes algo duro los en caso no tengo que tener alguna cosa que voy a voy a hacer ahí como tú Doctor Crapula

Voz 7 03:15 sí aquí sacaremos alguna entrevista de la firma María todavía vivía con sus padres te imaginas pero a mí voy seguro

Voz 2 03:26 Estados pero yo tengo usted a los casetes estaban guardados en casa mis padres en Melbourne yo qué pasa yo cómo estás qué pasa tío mío te veo pero pletórico a Melbourne cambia la había tío me cambian

Voz 8 03:44 todo porque es que aquí a cabo al cabo de Gata no esto acabo de relajar aquí viendo unas cervezas si ganamos de trabajar hemos terminado de trabajar ella yo ya estoy me voy a hacer mucha agua yo me voy a la cama

Voz 2 04:01 muy bien ya que te mata a dormir yo es que eso yo soy más de leche Congo nada yo creo que si has bebido mejor que un par de vasos de agua

Voz 9 04:13 a a Molina Lina oye envidia me envidia harías me envidia harías un montón si te dijera cómo estoy

Voz 3 04:22 pues seguramente bastante bueno no te digo una cosa te envidio siempre yo te envidio en cualquier momento que es mi ídolo ya lo sabe

Voz 2 04:30 no no no el momento no pero

Voz 8 04:32 estas semanas en estas dos semanas que estoy aquí en Melbourne

Voz 10 04:36 me creo que eso es hoy el Rey soy del Rey de

Voz 9 04:39 de de de del mundo

Voz 7 04:42 el pero que estás haciendo en Melbourne que te crees del mundo

Voz 3 04:47 déjame decir una cosa más viste una cosa os voy a decirte pero no voy a hablar más contigo hasta que venga a España te voy a decir que te digan que eres un Dios quiere es muy bueno que eres el

Voz 7 04:59 no no no no no no invita deja meter determinado

Voz 3 05:07 escúchame escúchame eres así en este valle

Voz 4 05:09 decir una cosa yo lo que quiero es que me cuentes algo de Australia que llevas ahí veinte años Hinault cuenta

Voz 7 05:15 a lo que me cuenta que a ver qué tensión Este

Voz 2 05:23 yo sólo sé que aquí estoy

Voz 9 05:26 ahora ahora estoy mirando por ello yo sólo se crean yo no sé nada hay gente que es lo que tenemos que mi gente aquí paga un avión de si lo Melbourne bien en taxi del aeropuerto hotel estoy ahora en un apartamento mirando el río ya mirando sí sigo donde el Bourne con Helene se lleva la mano a mano izquierda con el con el con el mismo

Voz 3 05:57 quienes lo veo ahí

Voz 9 05:58 qué voy andando el rock Arena que hoy es salido osea me tratan como un Rey estoy

Voz 2 06:06 manda

Voz 9 06:08 ahora estoy estoy en la central en el rondo iberos arena me pagan una pasta

Voz 7 06:15 las adiós

Voz 9 06:17 tan con una estrella es que no soy una estrella ya ya

Voz 7 06:23 era todo lo contrario no todo a todo lo contrario España también era una estrella pero más era el segundo estrellado que bien no

Voz 8 06:38 ahora es por eso estoy en un programa que Límite cero aventureros como hoy un caserío tiro no pero se ha encontrado otro probamos

Voz 9 06:49 lo que sería imposible claro pero pero aquí soy una estrella chaval eso es muy difícil que para mentes oct puso como vuestras entendido Fulbright se lo podréis entender si si no nunca podéis entender

Voz 7 07:09 a ver si te estás tomando

Voz 8 07:14 la gente la gente tiene que te España para triunfar chavales exacto

Voz 7 07:20 la verdad es la verdad

Voz 2 07:25 no yo yo estoy ya en cualquier momento salgo corriendo puedo aunque te quema no no yo no sé yo no sé por qué volviste a España por engañar ocultar venga ya que gran pregunta doce años después y es verdad ya no volveremos a mí huevo ni Hart pero vamos ya pero preguntas no quería

Voz 7 07:46 pero nada más no acaba por cierto que marca el ojo con esta o con avale de echado nada ahora

Voz 8 07:57 a esos cojo Arnedo Nadal es un tío de campechano de andar es un tío normal y corriente te eh

Voz 2 08:10 pero es que como te saluda como David P hoy yo no no no no sabe quién soy no sabes

Voz 7 08:18 oye cojonudo que también te salud traerán pero pero te conoce cada

Voz 8 08:26 es un tío cojonudo te saluda estabais ahí Corell nada pero tampoco les pido nada nunca ni Leele digo nada pero claro pero ha hecho mejor buena navales los pero de verdad es un crack

Voz 2 08:41 bueno bien alguna aportación más aquí la marca de la cerveza

Voz 9 08:47 no se llaman fe

Voz 7 08:51 vale vale vale muy bien pero sabemos inglés decimos a si no es por qué

Voz 9 08:59 España no tenéis en España no tenéis nadie ni puñetera idea

Voz 7 09:03 ahí estamos hemos venido eh

Voz 2 09:06 pregunta para la semana que viene la semana que viene

Voz 3 09:09 la pregunta sobre la sequía en Australia P para que te Weiss informando

Voz 7 09:12 si tú vais a nadie si no tienen puñetera idea de Happn vamos a pereció

Voz 2 09:23 vete bajando abismo voy va a seguir hablando en el luego te pregunto móvil seguro que sí que es ahí Silleda José Luis no sé si ha sobrevivido en Valencia al huracán que acabamos de cumplir

Voz 6 09:36 hola soy Angulo sí sí estoy aquí estoy ahí

Voz 7 09:39 ah claro está estás inconsciente Ogueta vino

Voz 6 09:44 yo digo joven o lo mio para ser una presentación ha sido corzo o lo vistas soy muy largo

Voz 2 09:48 no no todo el otro día pero pero a ver cuéntame

Voz 6 09:54 pues mira este miércoles sabes que todos los años junto a Paco Navarro y Xavier Monteys Fernando Un viaje Hay otro canal lo hemos contado el miércoles algo el amigo he esperado par de diez estoy aquí así

Voz 5 10:14 ya es el móvil a la boca tío tú también a ver al mejor mejor si pues nada Monde está en Valencia el miércoles contando entiende que hicimos

Voz 6 10:25 con la zona de Yamaguchi aquí ya mañana me vuelvo para que todo porque estoy entes que ya la semana que viene a partir del miércoles porque empieza Fitur esa

Voz 0322 10:36 claro que a no sé cuántas claro

Voz 6 10:39 pues nada perdía más emblemáticas más importantes del mundo así que nada más

Voz 5 10:43 maravilloso de todo todo muy bonito

Voz 2 10:47 ha ido perdiendo oye si no te enteras libro por ponerte a la sintonía

Voz 0882 10:53 sí sí

Voz 5 10:54 sí sí yo me voy

Voz 9 11:03 sí

Voz 12 11:05 las letras de costes

Voz 1025 11:09 a ver qué libro detalla valentía que está leyendo

Voz 6 11:12 pues mira liberó bueno voy a leer todo el año iba subido seguro yo creo que todas nosotras cuando cuando llega un nuevo año hacemos propósitos pequeñito de descuidar además de limpiarla lo que más hecho todos están propuesto es algo mucho Alcampo es algo muy todos los fines de semana otra más propuesto salir muchos más años creo que es uno de los lugar donde me siento más feliz en la naturaleza es un libro que día a día del naturalista y está publicado e idealmente diario no recuerdo a las no lo tengo ahora pero escrito por dos biólogos naturalistas es el muy bueno el libro es un libro de campo es enseñarnos afiliada naturaleza enseñan Nozar recrearnos enseñar a a verlos pequeños detalles cada primavera el invierno pues vamos a verlos los árboles pelados Inter cubrir pues que esta preciosa descubrirlos las huellas de los de los pequeños insectos cuando ha nevado pues verlas las huellas inicialmente un libro precioso un formato con unas investigaciones en color blanco y negro precios y sin idea es bueno días Nos nos recomienda salir siempre con un cuaderno de campo apuntar todas esas cosas que Malki ver cómo va cambiando gas naturalezas pues en cada época del año son las mismas y la vemos en enero la vemos en en abril los colores del campo sí la verdad es que es un libro que que invita a salir y luego tienes pues las del libro es pequeño diario de de alistamiento pues alcohol al lanzar así que bueno un libro precioso pagaré el pretexto para claro está al inicio una guía pues te como digo en mi caso creo que nos va a acompañar durante durante todo el año sí que CIADI la lista de de naturales y os animo a que ojalá para mucho a ver pues a disfrutar de la naturaleza en las montañas de los ríos y eso que todavía tenía el privilegio de que existe bueno vamos un poco muchas veces es pues la naturaleza para espeta muchos no las sea el temor de ella hay uno piensa Un privilegio hacerlo país planes está tan bonito como el que así que

Voz 5 13:39 aprovecha muy bien amigo pues te mando un abrazo muy fuerte te escuchamos la semana que viene hablando seguramente de las cosas que van a pasar en Fitur abrazo enorme un abrazo chicos hasta luego

Voz 2 13:51 que esto señora aventureros a los llevo de viaje

Voz 13 14:02 quién

Voz 2 14:14 he saludado al principio del programa con el huracán víspera con las historias de José Luis López Vázquez punto pero pero no lo que pasa es que que Carlos Pérez huracán amigo ya si hemos hemos convivido nosotros sí podemos las fotografías estas que están ahora tan de moda que te la gente hace el Challenge diez años antes donde estaba nosotros competir podemos poner treinta o cuarenta años Dante donde estaba lista

Voz 1025 14:36 bueno más o menos no Carlos cae para es

Voz 1959 14:39 sí el Camel Trophy cómodo

Voz 5 14:42 he ido yo creo que

Voz 2 14:44 coinciden muchas batallas bueno rumbo ahogando

Voz 1025 14:47 nuevo libro que has publicado en busca de guerra cuéntame un poco primero Uganda no

Voz 5 14:53 seis fantasma Un país maravilloso con una gente estupenda espléndida muy amable muy colaboradora me sorprendió habías estado antes es la primera vez que iba

Voz 14 15:04 no estado mucho por África bueno el Camel Trophy estuvimos mucho pero pero no estaba mucho por África y hable con Telmo Aldaz de la Quadra Salcedo sobrino en nuestro querido Miguel me dijo que fuese para Uganda ahí ya ya que me fui estuvimos con ciento y pico chavales y monitores de los Hermanos Aldaz que son tres bueno una gente maravillosa is a Ussía que también es parte integrante de la aventura de la directiva de rumbo al sur que es el proyecto y la verdad es que fue inolvidable de tal manera que por fin colgué la cámara que que ya tenía ganas cogió una libreta de un lápiz y me puse a escribir y aparte de las crónicas que hice en Periodista digital pues dice la el libro de sobre la aventura que que vivimos aguanto

Voz 5 15:50 tiempos tuviste estuvimos

Voz 14 15:53 seis días el país convoy reclamado bastante bastante parte del país llegamos a las captadas se pronunciara yo fueron maravillosas estuvimos en un parque en dos parques nacionales con todo tipo de animales que fue una preciosidad es tuvimos en Gull uno de es Joseph Kony que dedicó un capítulo Un una especie de sátrapa que que todavía vive por ahí y acabamos en palabras que es un campo de refugiados y fue interesantísimos la frontera con Sudán a pocos kilómetros de Sudán donde ayudan a los sudaneses del sur los ugandeses hay pues cómo viven como yo

Voz 5 16:36 quedan y la verdad es que sin olvidar llama la atención de este viaje a Dati ya bloque que de África conocías poco la verdad

Voz 14 16:44 pues mira una de las cosas que más me gustaron es que Telmo en muy muy seguido de su de su tío mi en la cuadra un momento que nos pilló la noche en en uno de estos parques nos de tiempo a volver dijo no pues hay que montar el campamento aquí en mitad de la sabana montamos ahí el campamento para mí esa noche fue impresionante porque sabían todo tipo de ruidos de animales de Fago chaperos de cebras de todo tipo los los conductores de los autobuses

Voz 5 17:13 tenían tanto miedo que se fueron forma saliendo el partido conscientes y nosotros no llevamos en el tienda de campaña fíjate Icomos

Voz 2 17:23 sí pero no sé qué

Voz 5 17:25 ha sino todo lo que pudiera parecer que sí sí si no no lo pasas bien no pasa o bien a disfrutas pero a la vez está inquieto si no estás estás muy inquieto luego en el libro en el Ibex también he visto que estaba echando una mano por ejemplo a chavales discapacitados verdad que también visitado esas cosas que

Voz 14 17:43 lo que más me ha gustado al viaje es que visitábamos ONG visitamos en todo tipo de colegios y ayuda rumbo al sur ayuda a estos colegios pues les da les llevó a los ordenadores por ejemplo les da clases de ordenadores para que sepan cómo se utilizan ese apoyo me impactó porque es que los chicos te ven sabes como si fuésemos no se astronautas pues si como

Voz 5 18:08 no ahí me llama el de Australia cuál de ellos Bisbe vísperas sí como si fuésemos vísperas ahí

Voz 2 18:15 el hombre chavales no te creo que vamos daría daría Federer de guayabo me lleva a otra digo África

Voz 3 18:24 no lo recuerdo me parece que bueno que coincidimos nosotros en el Dakar a los niños que de que tocaba el bigotes sí porque El bigote y la barba porque

Voz 2 18:36 porque eramos como pues como tú estás diciendo una especie de gotas porque por ahí no en blanco de habrían visto que suene esto a película de John Wayne eh

Voz 14 18:48 esa sea a mitad de me tocaba me tocaban los los pelos de los blancos curiosísimo cuyo no la verdad es que es una gente encantadora de de los países que más me gusta

Voz 1025 18:58 si este proyecto tiene continuidad para ti Vigo porque sabemos que Telmo hace un esfuerzo todos los años para seguir con con

Voz 14 19:07 pero su rumbo azul bueno pues tal Mall entre otras cosas hay un capítulo que que el titulo el héroe del siglo XXI que está dedicado a él porque yo creo que gente como Telmo que esté dejándose la piel la vida por por este proyecto me parece importantísimo de el único que que ha heredado la el espíritu de Miguel a cuadra porque porque ahí pues esta ruta Inti ruta siete

Voz 1959 19:30 y otro del País Vasco ha salido ahora

Voz 14 19:34 es impresionante la herencia que que déjame que dejó Miguel impresionante desde luego tengo para mí es un héroe porque es un tío que que sin financiación con muy poco dinero manda a ciento dieciséis chavales eran exactamente con un par de autobuses y furgonetas a recorrer un país es un tiene un valor impresionante yo desde luego lo valoro muchísimo para decidir

Voz 2 19:57 qué queda tienen los chavales diecisiete por ahí

Voz 14 19:59 seis diecisiete dieciocho para esa

Voz 2 20:02 claro para ella eso es una experiencia de vida entiendo también aunque sea menos que la ruta que está pero la Ruta Quetzal

Voz 3 20:07 sí lo que pasa que no es una aventura muy aventura porque es dura por que duermen en la calle duerme en el saco en cualquier sitio en el mes

Voz 2 20:13 te lo pero para es donde hay un campamento lo montan

Voz 14 20:17 pero sí hombre para mí tiene la es muy parecida Ruta Quetzal con la diferencia es que no hay un duro entrenador Tucker sal había dinero pues para montar las tiendas de campaña para hacer las cosas tal y aquí pues va muy Peláez fue muy pelado

Voz 2 20:30 hombre a nadie iba más más es más impropio

Voz 1025 20:33 dado que bueno pero bueno tienen su gracia no

Voz 14 20:35 que esa es la aventura claro pero es la pura aventura es decir de repente Telmo acaba

Voz 0089 20:40 vamos aquí y luego hicimos un recorrido

Voz 14 20:42 siguiendo un río maravilloso hasta asco

Voz 1959 20:45 cataratas que que no lo cuentes porque

Voz 3 20:47 ahí ahí alguno se quedó sin poder ir dice mosqueo nos hemos se con las ganas me refiero no

Voz 5 20:52 no queda ahí

Voz 7 20:55 pero me lo ha contado pequé de sí

Voz 5 21:01 sin fue una cosa que fue si dejamos aparte de que que fuimos un fuimos parte del equipo no

Voz 14 21:09 antes ese hacer una prospección porque aunque ellos van antes con con Ussía ese debate El món pero las me mucho don de unos meses para otros claro entonces fuimos a proyectar un un río maravilloso que había entre montañas pero llegó un momento después de no sé cuántas horas caminando que no pudimos seguir seguido con con con cuerda sí como hemos que Tony Ical ya no no teníamos ese material entonces después de estar recorriendo un río que me Paraninfo como el corazón de las tinieblas es muy bonito y Zidane me encantó con monos con hipopótamos con todo tipo animales ahí un tío que aparecido de repente sale de la nada porque sabíamos perdido con con Vito el otro habito Aldaz haciendo planos con el dron por encima del río buenas que eso eso para mi fue una experiencia en la vida el problema cuál fue que al final se nos hizo tarde vimos que no oye que no podíamos subir

Voz 1959 22:00 la manera llegamos a la catarata de atrás por atrás

Voz 2 22:03 a la gente del barrio

Voz 7 22:06 pero es que luego el un grupito

Voz 3 22:08 pero el resto la gente esperándolo claro esperando oye esto no da no llegan no llegan no

Voz 14 22:13 claro y luego se rompió la furgoneta

Voz 2 22:16 a estas

Voz 14 22:18 esas reventó sale humo blanco por todo el motor nosotros nos tuvimos que ir en otra furgoneta que paramos uno decir que diez bueno antes no dio tiempo a hacer ese recorrido y entonces fuimos no

Voz 1959 22:31 cuando otra caminata pero por la parte de arriba de la catarata

Voz 3 22:34 no

Voz 5 22:35 que estaba delito de todo más quién que no lo vio

Voz 2 22:39 bueno y en seis que es

Voz 1025 22:45 qué editorial fragua el libro que os estamos recomendando hoy con carros Pérez de Lama rumbo anda en busca de rap porque en busca de guerra

Voz 14 22:53 bueno Ras un hipopótamo muy famoso que de allí muy peligroso y que fue el que me dio como el enlace en cuanto me habló Telmo de él no haya un hipopótamo en tal que precisamente en primer sitio donde lo lo intuimos porque al principio del miedo que pasa animales que me

Voz 5 23:10 las grandes sí el que más hombres han matado en en África

Voz 1025 23:15 sí

Voz 5 23:15 sí pues hay un hipopótamo allí conocido que sea amarrado pero que no es una raza

Voz 2 23:19 o votamos de nombre no hombre

Voz 14 23:23 ay bueno ahí cuento cuento cosas

Voz 2 23:26 la vivienda ahí ahí leyenda

Voz 15 23:28 sí me parece importante

Voz 3 23:31 es que se lea el libro yo no digo nada más y además es lo que tienes que apunta todos los detallito se iba apuntando todo entonces no sé nada de todas maneras tú que eres fotógrafo lo parecido que es al final

Voz 5 23:43 vivir a filmar o a fotografía

Voz 3 23:46 me pareció padecí Ximo mí también sale cuando me parece más difícil escribir bien te pones a escribir escribir bien me parece difícil que viene escriben mucho

Voz 14 23:55 pero se parece mucho porque cuando se va con la cámara totalmente pensando cuando tengo este plano Éste me ha hablado de tal cosa tengo

Voz 3 24:00 en el detalle tengo y entonces vas como uniendo lo venimos pero eso era antes ya no ahora todo el mundo es fotógrafo y camarógrafo

Voz 7 24:08 cuadre bien la editorial fraguada gracias Carlos bueno lo de tenerte aquí macho ya

Voz 1025 24:18 por el libro por favor Karina Díaz que no nos veíamos Carlos seguimos era aventureros

Voz 16 24:33 oye te gusta la buena Claudi estás enhorabuena porque

Voz 17 24:43 la caballitos

Voz 18 24:51 qué puede profesional que te acompañan las veinticuatro horas del día a darte

Voz 16 24:56 información ir regocijo disculpe caballero este lenguaje ya hemos emplea

Voz 18 25:02 ya emplear el lenguaje ya queda como un pelín antiguo Harding antiguo pelín antiguo si es que se están perdiendo los valores la no no no no no pregunto sin sin ironía no no no es simplemente que los valores han cambiado que qué pena me da pena me da la Cadena SER no verán no diga eso qué pena me da España

Voz 16 25:23 me duele España nuevos valores y me duele

Voz 19 25:29 mesa camilla que lleva usted no se me la he encontrado con entonces no es mía celebra verdes encontrado pero me hubiera gustado más encontrarme traje gris lo han encontrado sí pero poco a ocupaba demasiado sí que lo hemos vendido dieron algo por él tres veinticinco era el mío no hay dudas

Voz 1 26:20 la pone Carlos Barrabés

Voz 2 26:27 tal carros como tal buenos días buenos días cómo estáis aquí tomando un cafecito con leche que ha hecho muy elevado técnico el café que la está despejando por momentos a eh

Voz 0322 26:39 cómo sería el mundo eh hubiera estos de estos temas de baja intensidad

Voz 2 26:43 hay tampoco me imagino sin el chat

Voz 0322 26:46 o Latinoamérica si la hoja de coca no o accidentes sin el café sería diferente seguro

Voz 2 26:52 totalmente el Tate ya que estamos podemos sería muy diferente según el otro día tuve

Voz 1025 26:58 que la suerte de por una casualidad que ya os contaré de probar el ritual chino de té que no me lo habían hecho nunca

Voz 2 27:05 como echan primero agua caliente limpian poco

Voz 1025 27:08 qué creen que el primer te es sucio impuro y te lo limpio el que te sirven ya de ese misma hierba

Voz 2 27:17 es el segundo tercero y cuarto sientes más limpio de oro pues me siento meditó mucho

Voz 7 27:21 pero a no

Voz 0882 27:25 vamos al maná

Voz 2 27:26 bueno venga vamos que vamos al Manaslu

Voz 0322 27:29 bueno porque Simone Moro que es como el gran alpinista de nuestro tiempo no

Voz 2 27:34 sí sí italiano que es realmente bruto

Voz 0322 27:36 tal Un tipo además muy interesante pues está intentando hacer en el Manaslu en invierno sabéis que los ochomiles en invierno lo hemos comentado alguna vez hay muchos problemas porque no se sabe cuándo es el invierno entonces hay varias teorías porque hay el invierno oficial que es el del Gobierno el que pone el Gobierno nepalí en este caso no o el invierno astronómico o el invierno meteorológico total que el Manaslu lo hicieron unos polacos pero fuera de estas fechas por un día o dos no con lo cual ahora Ymbro lío porque hay ochomiles que se han hecho

Voz 2 28:11 sí pero no un invierno que no es el invierno de vale entonces qué pasa que no consideramos el invierno de ahora como el enviado hace diez años me estás diciendo eso eso y además tal

Voz 0322 28:22 calentamiento global con lo cual evidentemente no es lo mismo el invierno de antes que el de ahora en ciertas semana no así que ahora es lo que propone Simone Moro es a ser porque él es muy probable que haga estas montañas porque es digamos es una activista el ente él lo que dice que hay que hacer como se hizo con la jabalina que me parece muy interesante parece ser que en un momento da la jabalina se tiraba tan lejos que hubo que cambiar el centro de gravedad para que no saliera de los estadios porque era un peligro adyacente que la tiraba lejísimos pero no se anularon los récords anteriores vale que la gente que Dick y lo que propone Simone Moro es que se haga lo que la gente que ha ido a ochomiles en In en supuesto invierno

Voz 9 29:06 sí yo les siga valiendo como ocho

Voz 0322 29:09 mil en invierno y que los ochomiles que se hagan a partir de ahora en el invierno nuevo pues que te que valgan lo mismo no total que hay un lío

Voz 1025 29:17 bueno es que claro es que no me extraña Carlos porque al final no es lo mismo que tú estés ahí

Voz 2 29:23 a tres treinta bajo cero

Voz 1025 29:26 a una situación dantesca o que éste es un invierno suave no a cero grados y haciendo el mismo

Voz 2 29:32 favor no efectivamente yo creo que en jabalina

Voz 0322 29:35 pues no no es lo mismo lanzar cuarenta metros de la jabalina de ahora que sesenta de antes evidentemente no es comparable porque dependerá el viento dependerá de mil cosas no

Voz 2 29:45 el material de la jabalina que será otro efecto

Voz 0322 29:47 solamente ir este es un poco el tema yo creo que es que lo que está ocurriendo ahora

Voz 2 29:52 pero como arreglas eso es que no lo arreglas Carles

Voz 0322 29:54 los yo creo que sinceramente que no se va a arreglar que creo que va a ocurrir es que los ocho miles nuevos hechos en semanas de invierno pura

Voz 2 30:02 pues en enero y febrero

Voz 0322 30:05 tras ser reconocidos de otra manera en los otros van a ser como unas expediciones legendarias que hubo que ver famosa así conocida pero más exploratoria ya porque ahora está muy definido que cuál es el invierno ahora se sabe seguro y además hay mucho control para que la gente no se lo salte el mismo Gobierno Nepal y lo controlan y hay hay mucho lío con Si te empiezas a ir al campo uno Un día antes un día después no es que lo entera

Voz 2 30:33 lo que tenemos que tener claro es que desde que ya

Voz 1025 30:36 caza al campo base tiene que ser invierno no vale llegar tres días antes

Voz 0322 30:40 este es un poco el tema sobre todo desde que sale no te sales del campo

Voz 2 30:44 pero da que lo que está haciendo a Alex Chicón con el K2 es puro invierno

Voz 0322 30:47 claro es a esto Ibon poco que es lo que está intentando Aresti con es prácticamente una una auténtica locura no imaginaba irá al K2 en auténtico invierno no es estamos en una nueva fase de los ocho miles claramente hoy es una fase muchísimo más complicada y con un riesgo tremendo la verdad que es muy muy muy intensas

Voz 1025 31:10 no sé la gente que se siente muy fuerte en doce como explica

Voz 2 31:13 resto querido Garros pero bueno para dar a la mano

Voz 0322 31:17 hay hay que tener en cuenta que ahora hay mucho conocimiento entonces se saben las rutas se conocen se sabe sabe mucho sobre todo hay mucha técnica y luego la gente está muy fuerte cualquiera que vaya a dar una vuelta por la batalla con la montaña le van a pasar corriendo por el lado de la realmente son atletas

Voz 15 31:36 dime dime qué quiere decir

Voz 3 31:38 tú crees que la gente ahora está más fuerte que

Voz 0322 31:41 que digamos que hace treinta años de diferente manera

Voz 3 31:44 físicamente algo que le llamábamos fuerte

Voz 0322 31:48 era un tipo que no cogía resfriados de esto es ahora no porque cuando estás en forma formas estas enfermo por decirlo así no estás muy al límite no cuando alcanzarla Performance el el nivel este realmente competitivo no ya antes después a una montaña yo básicamente la gente guardaba antes no para tener reservas

Voz 2 32:11 sí se va hacer

Voz 3 32:15 los Pingüinos dice que engordar

Voz 0322 32:17 la gran diferencia entre lo que era un gladiador hablando era judía confiado judías por eso se llamaban así no lo que era un tipo fuerte extra ante sino que es ahora ahora un tipo fuerte es es una muchacha puerta es una mucho está muy delgada

Voz 2 32:31 no que corre mucho sí

Voz 7 32:33 que antes caballo ya te has pensado claro que

Voz 0322 32:40 quizá esto es común guepardo no está optimizado para lo que está optimizado que ahora la gente en sus deporte está completamente optimizada no sin necesita tener fuerzas y necesita tener velocidad sin necesita hay algunos deportes que intentan mezclar pero es cierto que que pues tener un ocho en todo pero es difícil que tengas un diez en todo he dicho yo creo que eso no es no hay gente que tiene un diez en algo que a lo mejor tienen siete en otra cosa se topa como en el texto decían de de Federer que tenía número altísimo en casi todo no parece ser que nada el también no pues conseguir esta gente que son casi completos pero tú ves por ejemplo con Kilian con pues seguramente no valen para otro deporte porque sus músculos ya están completamente preparados y su mente no entonces en otro deporte a lo mejor ya no podrían triunfara

Voz 3 33:32 ahora ya no pero entre su momento igual si se hubieran empezado desde el principio con otro deporte también hubiera triunfado seguramente no

Voz 0322 33:37 yo creo que hoy hemos una era de especialización brutal hemos pasado una era de especialización brutal is it probablemente no sea el futuro porque yo creo que la gente cada vez es más multi actividad vuelve yo quiero creer que vuelve un humanismo y que que la gente quiera hacer mucho de todo

Voz 2 33:57 ah amigo mira

Voz 3 33:58 la especia dice ser aventureros y es que no puedo hacer otra pues ya

Voz 7 34:03 ya lo lamentamos verdad

Voz 2 34:06 que si quería Carlo de semana que viene más

Voz 0322 34:10 muy felices no

Voz 2 34:12 hasta luego

Voz 21 34:13 hasta acá

Voz 0412 35:06 buenas compañeros del metal hoy no estará en el programa en tipos de llamar por teléfono porque algunos de nosotros a veces trabajamos como no puede estar en el programa ni llamar pues no habrá sección de no todo es mentira sin embargo si puedo despejar la mentira de la semana pasada la semana pasada hablé del Reino de She en el río Amarillo Ia hable de Egipto de reina Hatshepsut como un bajorrelieve en su tumba mostraba a un ejército de egipcios partiendo hacia un lugar lejano y en el cual había el rostro de un hombre oriental otro lado que hace poco se habían encontrado restos arqueológicos el Reina decía un grabado en el que aparecía uno unos hombres de de color oscuro Ike esa al encontrar ese aclamado conectaron que aquel hombre de tez de oriental del grabado del Reino dejase Sud muy conectaba esos dos mundos el Reino de sharia el antiguo Egipto bueno pues la mentira en esa en esa historia esto que todo era mentira no no buen realidad había algunas pequeñas verdades que eran existido Reino decía exista darle su gestión bajorrelieve pero no había un rostro Oriental el nido una expedición que unirse esos dos mundos es decir una unas pequeñas verdades rodeando una gran mentira una metáfora del mundo en que vivimos

Voz 1025 36:38 qué bonita la metáfora pues ya lo sabéis todos los

Voz 2 36:40 que no sabéis me envía un mensaje a la cuenta en Twitter arroba será

Voz 1025 36:46 en toreros eh pues acertado porque habéis dicho que no era verdad pues entre todos vosotros va a haber un ganador y el ganador se va a llevar el súper libro de la editorial Decca la aventura de viajar un libro precioso una historia ilustrada de los viajes desde las civilizaciones antiguas hasta el siglo XX libro para toda la vida muy bien parte de la otra dicho lo dicho dispendio estará aún no sube sube a ver víspera sigues ahí

Voz 1 37:13 hola

Voz 2 37:15 sí sí hace media hora que te estaba viendo a la acaban tío usted de cerveza toma un aguas has hecho sabe mucho sí

Voz 1025 37:21 eso

Voz 22 37:22 se hechos a webs de que una media manzana

Voz 5 37:26 en Japón y que eso ha podido de agua que te dije

Voz 22 37:30 no vea media manzana se y ahora voy a dormir ya que mañana trabajo si Eduardo me tengo que

Voz 2 37:36 cuando va bien claro no no te muy vale

Voz 7 37:39 eh ahora viene algo buenísimo Binda Alfonso Ojea eh tú quédate ahí aguanta

Voz 2 37:42 cuando no escuchó no más pues no tengo lo que tú quieras pero si te tienes que has cortado siempre corto antes claro bueno te cortamos siempre no es la primera vez claro bueno vale

Voz 2 38:08 qué pasa cómo estás buenos días buenos días siempre que escucho

Voz 0089 38:11 la viste me acuerdo de que está en un sitio que es australiana sí señor hoy está en Melbourne a Melbourne donde un poquito más abajo hacia la Antártida hacia el Polo Sur hay dos maravillosas Islas que son otro país que es Nueva Zelanda donde

Voz 1025 38:24 sí para aburrir no como nosotros

Voz 0074 38:26 en el monte Cook muy cerquita ahí en la capital en Auckland la claro en la isla del norte Kevin estaba contar bueno vengo a contaros que hablamos de nieve pero en España nada

Voz 0089 38:35 muy poquita como sabéis es decir están las estaciones las más importantes abiertas porque tienen esa red

Voz 7 38:40 no pero dicen que va a estar de bando ya ha caído

Voz 0074 38:43 lo que ha caído en estos días tampoco ha sido tan importante que sí sí si va a seguir bueno ya veremos ha caído algo evidentemente no no no no me veo no veo nada

Voz 0089 38:52 positivo porque vemos un poco el panorama y quitando las grandes instalaciones en de la península como es Sierra Nevada como el Baqueira Beret como es Formigal Cerler las pequeñitas pequeñitas no están teniendo suerte a quién Elvis en el Sistema Central en Madrid no ha abierto ninguna todavía pero es que hay otras que también y está siendo una temporada para esas pequeñas porque a dar un dato en el no haber podido abrir en Navidad

Voz 0412 39:14 supone que la facturación se ha reducido John cincuenta o un sesenta por ciento

Voz 0089 39:18 tanto si se lo he dejado porque la campaña navideña son muchos días de vacaciones claro y ahora ya no tenemos vacaciones nada más que hasta la semana santa que es cuando termina el que incluye este año la Semana Santa que hay muy tarde a mediados de abril y eso que nos hace sospechar a todo el sector y a mí también que no estoy en el otro yo cuento lo que pasa en el sector como bien sabéis que va a ser difícil que se pueda darle se puede prolongar el cierre no no se no se prolongan no se prolongan muy pocas veces tan sólo Sierra Nevada que es una emisora una emisora como estoy una estación pública

Voz 7 39:48 me dio cuenta esta emisora y bueno

Voz 0089 39:52 tiene tiene evidentemente un tipo de de de pues eso de características de cómo ha sido creada con sus funcionarios con sus

Voz 0074 40:00 pues tienes tres de todas formas dirigir una estación de esquí alpino uno de los años lo podéis imaginar se siente para arriba todo el día mirando al cielo que estábamos tan pero mira donde no miran al cielo lo que mira eh

Voz 0412 40:10 es en Centro Europa van veinte muertos desde hace tres semanas

Voz 0089 40:14 no ha parado de nevar lo hemos visto en las televisiones bien datos salva el volver a la zona del Volvo es decir el Tirol austriaco en doce horas Ponseti ciento cuarenta y cinco centímetros doce mil personas quedaron en salvas de otras más esquiadores como de visitantes atrapadas hasta que las fuerzas armadas austríacas fueron a liberar las abriendo camino con los con los los con todos los

Voz 1025 40:38 los quitanieves que todo y todos los pero hoy ha escuchado y eso no llega

Voz 0089 40:42 no nos llega nada porque este anticiclón que lleva cuatro semanas con nosotros tiene tal potencia que todas las borrascas Leire pero sí para sería dar un dato el norte de Grecia no es Grecia un país especialmente fríos Mediterráneo veintitrés grados bajo cero en muchas localidades del norte de Grecia

Voz 2 40:57 sí dando con

Voz 3 40:59 este antes bien pero en Australia hay una sequía tremenda lo tiene unos problemas hay especies de peces en en ciertas

Voz 0089 41:08 lo que están muriendo pero por miles cientos de miles yo estoy preocupado actor preocupado estamos todos los esquiadores preocupados no tanto por nuestro deporte que en definitiva es socio común que año tras año lamentablemente se va concretando que este cambio climático va avanzando y el que diga que lo que pasó el año pasado que también estuvimos mucho tiempo sin nieve más al principio de la temporada y no como ahora nuca empezó a nevar y luego Se acabó el año pasado no hubo nieve casi hasta mediados también de enero esto va cambiando año tras año va siendo y cada año más de un año más fuerte ya anunciamos No somos agoreros sé que llegará un momento que en este país que es la península Ibérica no haya nieve nada

Voz 1804 41:50 más que en aquellas instalaciones alpinas de muchísima altitud porque tienen frío pero no van a tener el principio del desierto en España sigue creciendo situación

Voz 2 41:59 me tenerlo pero bueno mala noticia

Voz 7 42:01 fíjate te habrá sido venga hasta luego más cosas

Voz 1 42:16 supongo que el mal genio viene con el talento entonces Dios me libre de tener talento para la música yo a mis padres no les gritó como él grita a sus cantantes a usted eso mismo Cristiano sus TNT permite decirlo no se preocupe Smith hace mucho es la que sirve al maestro ya estoy acostumbrado

Voz 25 42:44 que tienes para tener siquiera señor pues yo a tomar jugo de tomate jugo de naranja jugo de uva de piña está bien les sacaremos el hub

Voz 2 42:51 también

Voz 9 42:52 trae uno de cada clase

Voz 26 43:24 yo creo que tengo

Voz 1025 43:27 me encanta la parte final del programa de hoy porque vamos dejando un tratado de tiburones con de Carlos Simon ya Alfonso Mateo Sagasta el libro es espectacular libre precioso si ya hay unas fotografías precios hicimos ya sabéis que una de las pasiones de muchos de la gente del equipo incluido yo es precisamente bucear y cuando ves estos libros te encoge un poquito el corazón de la emoción

Voz 2 43:52 no es no ya no es tu de bañar bueno cerca de no pero sí

Voz 1025 43:58 con tiburones pero eso de bañar ha sonado cuando

Voz 2 44:01 hoy con el patito de goma la

Voz 3 44:03 ya has has buceado quieres que lo diga ver claro

Voz 7 44:06 los cinco goles tal nadie cuenta los días ya ven la primera que mantiene te con tiburones qué tal también también

Voz 3 44:17 verdad es que lo que para que estuviera en Cantabria yo soy cántabro dice

Voz 2 44:20 me voy a bañar

Voz 1025 44:23 la verdad oye carros el libro es precioso es la verdad que me imagino que ha sido año a año guardando no porque ahí hay un montón de historias un montón de fotografías cuando empezaste con con este Tratado de tiburones

Voz 28 44:39 pues bueno no es una historia curiosa porque Alfonso E

Voz 6 44:44 quién te mio de dos mucho es que yo monto

Voz 28 44:47 sí empezó a viajar conmigo eh

Voz 1025 44:50 Alfonso Mateo eh autor

Voz 28 44:53 son Mateo Sagasta se empezó a viajar conmigo en diciembre con siete en marzo del año pasado y bueno pues en una de las batallitas que cuento yo cuando estoy con mis amigos y consiguiente contando cosas por supuesto me dijo oye Iturra pensaba en ese libro yo puede mira Alfonso en la verdad es que sí pero muy activo bien un artículo hago en alguna revista irán a tiempo me dijo mira yo tengo tiempo quita según dijo que escribo alguien porque es éxito profesional lo intentamos y ahí empezó todo en marzo del año pasado imagínate evidentemente todas las fotografías y eso pues son de de infinidad de viajes tanto fotos mías como de otros diez o doce fotógrafo más que muchas veces viajan dejan tener conmigo no

Voz 2 45:42 oye es es un proyecto muy bonito

Voz 28 45:45 en el libro se ha hecho bastante bastante

Voz 1025 45:48 ya hablamos de tiburones si hablamos de bucear con tiburones y a mí me apasiona a bucear y tengo la suerte de que he ido pegando saltitos por medio mundo y bueno bucear con tiburones es una de esas grandes experiencia sobre todo por la mala publicidad que tenían los tiburones desafortunadamente porque en general hay hay de todo pero en general son animales que incluso te rehúyen nos acercan

Voz 28 46:13 efectivamente muchos son de todos son bastante tímidos no hay algunos sobre todo los más grandes como cuento en algunos capítulos del libro pues que son curiosos Si bueno pues se acercan para ver si realmente es comestible honor estar dentro de sus presas pero bueno lo más importante sobre todo cuando los está con los tiburones baña con esos

Voz 2 46:35 no he

Voz 28 46:36 el es saber hacerlo no entonces no es lo mismo bucear contiguo limón que en principio pues es antiguo aunque no te va a hacer nada a un tiburón tigre que aunque tiene ese aspecto de noblote tiburón Rande tranquilo lento si te descuidas pues que arranca la cabeza no entonces es importante tener claro que los tiburones pues no son tan malos como los pintan pero sin duda cumplir todas las normas de seguridad con ellos insensatas aplicaciones de de los guías y de los expertos con eso es decir

Voz 2 47:10 pero he de entender entonces lo que estás contando me que te has llevado algún que otro susto qué

Voz 5 47:14 eh

Voz 28 47:15 bueno yo como vemos los electores espero que léase dinero pues pasa un poco las la barreras típicas que ahí no entonces experimentamos con tiburones cosa que hace muy poca gente y ahí pues algún suscitó leve muy leve pues sí que me he llevado pero bueno al han sido cosas y y y entonces bueno pues si si uno se dedica estoy muy investiga pues más con feo que es lo que he hecho yo bastantes veces pues tienen un poco más de riesgo no pero si estás concentrado al cien por cien y sabes lo que hacer es decir pero tiene porque pasar nada vamos techo estoy entero

Voz 2 47:55 ya ha hablado con nosotros

Voz 29 47:58 no yo quería preguntar a Carlos porque esto tampoco es una ciencia cierta es decir que tú haces tus cálculos y tal pero claro siempre estás expuesto a una sorpresa que te puede dar el bicho no hombre la atención

Voz 0322 48:10 pues sí eso eso eso eso es cierto pero vamos

Voz 28 48:13 es clave comentáis tienes que estar en tensión y súper súper concentrado pero son animales animales salvajes y encima cada uno aunque sean de la misma especie cada ejemplar puede tener un comportamiento y una actitud distinta no no no todos los Tigre por ejemplo tienen que actuar de la misma forma entonces evidentemente es una actividad de altísimo riego lo que hace con nosotros que investigamos con tiburones eh pero bueno estamos hay concentrará y peor si al cien por cien y sin perder la atención que es lo que mantiene un poco pues atentos y con seguridad

Voz 1025 48:49 oye y volviendo al libro aparte de fotografías antiguas si me me llama mucho la atención a los carteles de películas que van apareciendo en en algunas fases de del libro y eso

Voz 6 49:01 sí

Voz 28 49:01 sí bueno yo creo que parte de la base de del conocimiento del mundo de los tiburones pues fue culpa de esa película Tiburón es evidente que hace que son cuarenta y cuatro años ya o cuarenta y cinco que se estrenó a partir de ahí yo creo que el mundo entero empezó a conocer y al tiburón blanco que en este caso a tenerlo pero vamos como como el gran mal de los mares no luego también pues hay películas que hablamos de ellas como Charlie Water es una película documental que raramente Posada pues más o menos lleva el mismo que el libro pues de lo que buscar con ellos de la protección de la situación que tienen los tiburones en el mundo no como esa pues algo alguna más también citamos libros de otros títulos compañeros que hablan por ejemplo de lo que ese tiburón blanco como el doctor Hoyos y algunos otros más que lo tienen un poco está animado Honda no habla de los iba drones es protegerlos y sobre todo documentar los para que la gente sepa pues en que Estados tal y como son

Voz 1025 50:07 pues querido Carlos vamos a estar atento Si quién se anime tratado de tiburones con Carlos Simón Alfonso Mateo Sagasta es el protagonista de la serie de televisión hundidos

Voz 15 50:19 ir relata en los treinta años de experiencia de

Voz 1025 50:23 con estas con estos animalitos cuando estas cosas tan preciosas que todos los tiburones por cierto no he dicho a Reino de Dehli quién lo que pues oye Carlos mucha suerte y mucha muchas bucear das

Voz 28 50:35 a vosotros y bueno animo sobre todo por supuesto que lo lea que disfrutes de esos animales que son fascinantes

Voz 2 50:41 muchos baños gracias un abrazo muy fuerte en los tiempos de comentar una cosita aquí vamos con nuestro querido hombre de el espacio más allá luego una cosita no pues se pero Gregory por favor que aparezca lo que tiene que aparecer Gregory

Voz 9 51:07 el espacio la última frontera

Voz 2 51:13 hasta alcanzar lugares donde nadie

Voz 31 51:16 Vito llega

Voz 2 51:20 Javier Gregori qué tal estás amigo buenos días

Voz 5 51:22 hola buenos días a todos pues sí

Voz 0882 51:25 la comentaros que lo dejamos ahí en secreto el programa espacial de los chinos en la luna es verdad eh

Voz 2 51:33 se van dando información pero

Voz 0882 51:35 o a cuentagotas pero es histórica mira han conseguido que por primera vez termine una planta en otro planeta que nos la tierra es decir más allá de de la Tierra lo han proseguido la cara oculta de la Luna en la nada se llevaron un pequeño cilindro de aluminio que es capaz de de de aguantaron una temperatura una diferencia temperatura de dos grados centígrados porque por el día en la cara oculta de la edad son la acepción grados por la noche menor cien pues aguanta está cambio temperatura además deja pasar la luz del sol y además suministra agua a las plantas y ha conseguido que es que termine por primera vez una planta en concreto una semilla de algodón se llevaron también

Voz 2 52:18 lo que me está sacando

Voz 7 52:20 a la lucha de tanta también

Voz 0882 52:23 la pero la patata de momento no han germinado ahí tengo la colza de momento la que parece ser más resistente a a este ambiente tan extremo es es el algodón de momento es una semilla pero es la primera vez que esto ocurre y es el primer gran paso hacia una agricultura sostenible para futuras misiones en la Luna o en Marte no

Voz 1025 52:45 no sea que me Paul despertar una mañana cuando mire para aluda a eso sea una selva ahí enfrente mío ahí colgado en el cielo

Voz 0882 52:51 cuando me temo que no no porque la por ejemplo en la radiación es enorme va a ser siempre digamos dentro para que todo el mundo los entienda de de invernaderos metálicos muy especiales

Voz 9 53:05 un poco como como lo de la película

Voz 0882 53:07 de de Marte de la patata marciana pero pero ya

Voz 0322 53:10 a realidad

Voz 0882 53:11 en en la luna no es el primer digamos el astro que tenemos más cerca no

Voz 6 53:16 es lo más cerca que Marte es un paso muy importa

Voz 0882 53:19 durante sobre todo eso no para que las futuras bases en la Luna ahí en Marte sean autónomas puedan producir sus propios alimentos y no dependan de los envíos de la tierra ya se consiguió una lechuga que crecieron una lechuga en la Estación Espacial Internacional pero esto es mucho más serio

Voz 6 53:35 bueno claro todo más controlado

Voz 5 53:37 no todo a la verdad es que se quejan también

Voz 0882 53:41 los expertos que dosifica la información y que sólo dan el aspecto positivo o no pero de momento ya ya hemos seguido dos cosas históricas aterrizar por primera vez al utilizar en la cara oculta de la Luna

Voz 5 53:53 qué crees que la planta claro paso a tierra sabiendo bueno amigo demás estudio un abrazo hasta luego chao diez segundos que que no dudó