Un twitter que refleja la riqueza de las lenguas españolas y su convivencia

Voz 0781 00:00 quiere décimos al señor del dialecto con con todo el cariño dialectos le decimos que aconteció más a mi a mi sinceramente es que me da exactamente igual no yo sí pero para mí son idiomas todo el hombre los que no nos para tiene es que no son exacto entonces eso es una riqueza es como a ver si os hubiera hablar árabe es una riqueza que tendríais que no lo sea hablar sé hablar inglés francés castellano catalán bueno pues son riquezas que tenemos no necesito eso amplía el panorama de miras que tenemos y del que nos hacemos un mundo sobre todo mientras haya gente que hable la lengua exacto el tío que muere

Voz 0827 00:35 es cuando a veces se dice han desaparecido no sé cuántas lenguas en el mundo este año bueno pues ya muerto la gente que hablaba es ilegal hacer eso es una herramienta ni más ni menos la lengua no hombre lo que conviene desde luego es preservar aquellas creaciones que se hayan hecho entraron cual lengua pero cualquier lengua que en estos momentos hable gente y desde luego en Asturias habla el asturiano o el bable un montón de gente pues una lengua que hay que respetar que hay que conservar que cuenta intentar cuidar no

Voz 0313 01:03 Víctor Suárez buenas tardes hola buenas tardes Carles Víctor es un maestro de asturiano y asturiano o bable edicto yo tengo no sé si no sé si es exactamente un sinónimo si tiene algún componente histórica una una definición u otro cuál cuál es la buena para utilizarla

Voz 1 01:17 bueno mejor al asturiano porque bable tiene cierto carácter peyorativo

Voz 0313 01:21 así

Voz 1 01:22 sí se utiliza un poco de manera despectiva sobre todo la gente que no no cataloga al asturiano como lengua y bueno preferimos la denominación de asturiano

Voz 0313 01:33 bueno pues a partir de ahora por mi parte asturiano toda la vida al señor Víctor Suárez es el maestro que con ese tuit ha puesto en marcha esta esta esta rueda lingüística que les comentaba que yo creo no sé qué opinas tú Víctor que me parece una aún una metáfora muy bonita de lo que debería ser siempre lo de las lenguas no que no siempre ocurre por desgracia

Voz 1 01:53 sí a ver en mi cuenta de Twitter intento hacerlo a menudo no de momento la actualidad política hay comento otras cuestiones pero de vez en cuando pues suelto píldoras de curiosidades sobre la asturiano eh pues pregunto como se dice en esta lengua como lo decís vosotros sí y como tengo bastantes seguidores tanto catalanes como como vascos como gallegos pues era siempre un intercambio muy muy enriquecedor no como como viene acabas de comentar la verdad que bueno tuvo bastante repercusión este tuit pero viene siendo habitual no sí sí hombre sí visita un poco mi me cuenta pues con otras palabras vemos haciendo lo mismo con otras expresiones y la verdad que a mí me me gustan mucho hay iría animó a la gente que participe en este tipo de comentarios hay muchos tuiteros en en tu cuenta

Voz 0313 02:39 hasta que que entren que reaccionen como el de los dialectos en fin que te que tiene su opinión y que seguramente está desinformado no sabe exactamente lo que es un idioma pero hay muchos de este tipo o abunda más lo ha pues mira yo esta palabra en catalán euskera gallego es así ASA que te encuentras más

Voz 1 02:55 bueno si me encuentro más comentarios positivos también hay lo que llamamos Tros no Henry que utiliza las redes siempre además de una manera anónima yo no me escondo yo pongo mi nombre mis apellidos mi foto no no me importa pero siempre manera anónima intentan insultar menospreciar hace unos días tuvimos un control que no es precisamente de Twitter que es Pablo Casado que vino a Asturias a decir que las escuelas asturianas los niños sólo aprendían suelos yo Ríos entonces no sólo en las redes sociales donde hay otro

Voz 0313 03:26 lo sabía eso no está mal eh eh que había que mejorarlo

Voz 1 03:31 el asturiano porque bueno los niños asturianos tienen que aprender algo más que que lo que son los suelos y los órganos

Voz 0313 03:36 en Andalucía también dijo algo de del asturiano eh

Voz 1 03:40 Andalucía que básicamente determine el debate

Voz 0313 03:42 en Cataluña de que los si por donde pasa Alter y todo eso no espacio no amigos allá por donde pasa oye Víctor lo de lo del asturiano tú peleando por la oficialidad en qué en qué punto está desde fuera a veces no nos enteramos de pues por ejemplo

Voz 1 03:58 casado Casado todo es muy partida si no Casado no es muy partidario la verdad también bueno hay comentarios que hay que hay enseña

Voz 0313 04:04 pero en el año ochenta y uno sí que hablaba de su existencia y protección

Voz 1 04:08 sí sí el el borrador de Estatuto de autonomía que finalmente se aprobó en la Junta General y que se envió a Madrid en su artículo cuatro si decía que el asturiano pues era la lengua la lengua propia Asturias a la lengua específica de Asturias y fue en Madrid donde se se comentó que ose eliminaba esa denominación de lengua o o se borraba directamente el artículo con lo cual al final la negociación de la negociación pesó más mantener el artículo que protegía el el asturiano eliminando esa esa denominación el lengua lo cual nos llevó cuarenta años de debate sobre si el asturiano asturianos una lengua no que yo creo que ya está superado a nivel científico obviamente si está superado pero a nivel social todavía tenemos esa lacra

Voz 0313 04:51 tú crees que hay ahora mismo o puede haber pronto masa crítica para conseguir esa oficialidad o todavía va a pasar tiempo no yo creo que sí la hay ahora mismo

Voz 1 05:00 como en el PSOE hasta hace un año se posicionó en su congreso a favor de la oficialidad la FSA la Federación Socialista Asturiana en dos mil diecinueve es decir bueno este año ya en estas próximas elecciones ya van a llevar la oficialidad en el programa podemos ya la lleva Izquierda Unida también con lo cual si no salen las cuentas digamos necesitaríamos veintisiete diputados para reformar el Estatuto y aprobar la la oficialidad hay masa social suficiente las encuestas ya cada vez Nos dan datos mayores de de apoyo a la oficialidad un ochenta por ciento en entre los jóvenes de dieciocho a treinta y cinco años un sesenta hay dos por ciento Creo a nivel global entonces bueno el tanto la universidad como los sindicatos la masa social está ahí lo que falta es que el las fuerzas políticas de paso

Voz 0827 05:55 sí reformen el Estatuto no sé si puede sonar a broma pero Vox ha dicho algo en la materia porque tanto que defiende la reconquista dado que empezó en Asturias no sé si tiene posición tomada respecto al asturiano bueno Vox y obviamente

Voz 1 06:09 lleva tiempo bueno que era minoritario no hay que todos nos tomábamos un poco a broma lo que decía decía barbaridades sobre la asturiano sobre bueno comparándolo con obligar a la gente a comer fabada bueno una cantidad tonterías barbaridades y ahora bueno cuanto entra en un poco en materia no es que no estén a favor de la oficialidad es que incluso quieren eliminar lo poco que ya tenemos una ley del noventa y ocho que protege Si pone en valor la la promoción del asturiano y es la única base legal que tenemos para que se se utiliza en la escuela pues también quieren eliminar esa ley con lo cual son enemigos completamente de lo que es la lengua asturiana

Voz 0827 06:51 yo te agradezco mucho esta iniciativa porque me has hecho reflexionar sobre el idioma que manejamos nosotros el castellano no es un idioma muy rico y sin embargo en este caso tenemos un solo sustantivo tanto para el sueño de soñar como el sueño de de querer dormir no solamente el sustantivo sin embargo sí que tenemos dos adjetivos que es soñador insomne ahí sí que hacemos la diferencia soñador con ser un insomne pues tendríamos a lo mejor que enfrentara soñador el Somni no pero miran no llegó

Voz 0313 07:20 lo que son antagónicos que sueña es uno y el que no duerme no sueña es otro claro

Voz 0827 07:24 no no pero en este caso no es incompatible una sola

Voz 0313 07:26 no puede ser soñador soñar por ejemplo tener

Voz 0827 07:30 sueños a los que se refiere Víctor en su Twitter ese sueño digamos dice tener esperanza en algo de de El sueño de Martín Luther King a ese señor no es lo mismo tener sueño que tener un sueño

Voz 1 07:43 eso es haber yo tampoco quería hacer una competición es decir que es mejor tener para claro entonces simplemente era decir bueno nosotros tenemos esta esta riqueza no podemos tenemos dos sustantivos para o dos dos verbos para parados cuestiones distintas que el castellano sólo tiene una por día a quién puede molestar esta riqueza no Illán pues bueno podemos comprobar que el catalán y el euskera también la tienen

Voz 3 08:07 sí va a ser igual es el francés mucho mejor Flandes yo el francés y por ejemplo en en inglés soñar es Dream Sueño de sueño es Sleep franceses jefe hizo May

Voz 0313 08:20 oye Víctor en hace poquito en en que fue en diciembre presenta la traducción de la de la regenta el asturiano no la La Regenta qué tal acogida está teniendo éxito

Voz 1 08:30 sí la verdad que me sorprende porque a priori no es un bestseller no no es una obra que exige que la gente vaya a correr ahora la librería a buscar pero estoy recibiendo pues también por Twitter gente que me envía fotos de que bueno fue su regalo de Reyes au o que lo están comprando oí y la verdad que también el el próximo nueve de febrero voy a estar en Barcelona presentando presentando la la traducción porque originalmente se presentó allí ese público allí la La Regenta estaba censurada ahí sólo pudo publicar en Barcelona entonces bueno me hace mucha ilusión qué pues que la gente compre el libro y me felicite

Voz 0313 09:09 oye en en tu día a día y cuántas horas o qué qué qué porcentaje de tiempo utilizas el asturiano

Voz 1 09:16 y la verdad es que es complicado utilizarlo veinticuatro horas yo intentó utilizarlo lo lo máximo posible muchas veces tenemos esa es ese sentimiento de culpa de las personas que estamos en el movimiento de reivindicación lo que queremos es que las personas de oficial de esas renuncias no pero bueno yo entiendo usarlo la mayor parte de la mayor parte de gente posible eh es una lengua que se entiende muy bien muy similar al al castellano no tenemos problemas de entendimiento con lo cual es fácil poder usarla lo máximo

Voz 0313 09:51 sí sí sí intentamos una conversación yo te hablo en castellano y que un asturiano a ver si a ver si la cosa fue lo lleva

Voz 1 09:56 venga fuéramos segundo oye oye este año

Voz 0313 09:59 el Sporting va a subir a Primera si o no bueno

Voz 1 10:01 es el Sporting para empezar yo soy más del hubiera tampoco sin más muy muy futbolero pero el Sporting lo hubieran a subir

Voz 0313 10:12 es una mala noticia para Asturias tener dos equipos hay por debajo de sus posibilidades

Voz 1 10:17 sigo hablando en asturiano en castellano asturiano lo tiene claro

Voz 0313 10:20 pero adherida a ver que usa M que

Voz 1 10:23 que que Asturias pudiera tener dos equipos en Primera como ya tuvo baños pero es verdad que la situación tan complicada tanto a nivel económico de los clubs como a nivel deportivo

Voz 0827 10:33 tienes noticias y la princesa de Asturias habla asturiano

Voz 1 10:37 hay un dato curioso es que la Princesa estuvo a punto de presentar el día les Lletres y el día de Teatro Campoamor al final no pudo ser pero yo creo que que nunca no tiene inconveniente en facer una zona asturiano incluso la Sojuela Fito programas de radio y tiene grabaciones en asturiano con lo cual

Voz 0313 11:00 de Letizia no bueno bueno pues esto pues esto esto funciona esto pero no oye muchísimas gracias por dedicarnos minutos en La Ventana

Voz 1 11:11 no gracias a vosotros mucha suerte amigo