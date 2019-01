Marie Kondo: la Tierra debería ser plana

Voz 1 00:00 ahora

Voz 2 00:04 Especialistas secundarios ahora seguimos la senda de noticias extrañas el lunes os acordáis que comentamos aquí en este maravilloso espacio la maravillosa historia de un crucero que en dos mil veinte de la gente que viene quedaría en busca de los límites del planeta de este muro no que rodea al planeta yo creo que estamos de acuerdo de que esto es un tema y por eso pido que nos llamen los terraplenes hasta que no estén escuchando ahora mismo de argumentos para sostener esta teoría extraordinaria yo tenemos a alguien es maravilloso hola buenas tardes

Voz 3 00:35 buenas tardes buenas tardes su nombre feos odia a muerte

Voz 2 00:39 además empezamos bien te has odio vale te os odio te has hoy piel tuviese es que la tierra es plana común como un disco con todos los continentes encima el polvo en el centro

Voz 3 00:49 dentro a tiros plano Pitt mira más plana que no estoy de acuerdo de acuerdo pero tú sabes también que los científicos

Voz 4 00:56 a lo a mira me la cara gente feliz todo lo llama Scientific lista bien dice le mira sabes lo que me dijo con un científico ya tarea que se año si me me dijo me dijo que me dijo que hiciera caso que decía que me es Adrián grano en la cara en mercadería ciego me masturbaba acaso miran a la cara

Voz 3 01:25 no te vio la cara está

Voz 2 01:28 que has quedado ciego

Voz 4 01:32 veremos como decía locura azul oscura así que no me vengan

Voz 2 01:41 no no de son gente bueno es un desengaño con la ciencia parece un argumento válido para para pensar que la tierra es plana tenemos a otro al teléfono hola buenas tardes

Voz 3 01:50 es Mariano verdad a Mariano Marianne la tierra es plana

Voz 4 02:04 pero además mira cuando oigo plano plano plano plana plan Lana plana no hay montañas y montañas se es como ha dicho Margarita

Voz 2 02:16 el Everest mentira los Pirineos esos

Voz 4 02:18 a de la etapa del Tour es el Tour de Francia sentí esto claro

Voz 2 02:26 me da miedo preguntar texto Marianne no pero quién está detrás de todo este este gran

Voz 4 02:31 bueno me parece evidente no Decathlon estaba ya de esas de montaña dormir me decíamos los ERE general no sí si quiero ya

Voz 3 02:44 bueno normal no

Voz 2 02:48 lo que ha dicho lo he dicho machista machista si si no entendía que venía el último va a que esta haciendo esto divertido otro terrorista

Voz 3 02:56 hola buenas últimas si soy cuando dos eh

Voz 2 03:02 la japonesa que se ha hecho famosa enseñando al mundo cómo ordenar la casa desprendiéndose de todo aquello que creen que produce pasión en el hogar no no me digas que maricón do también piensa que la tierra es plana

Voz 4 03:12 a ver yo no sé si la tierra plana o no yo ahí no me meto eso se lo dejo a los que saben cómo Tomás Roncero Risto Mejide lo que sí sé es que debería hacer Plana debería ser fruto claro si os asiste jamás hubiera hecho la tierra esférica porque como bien sabéis las cosa esférica no se pone a Pilar

Voz 2 03:30 de guardar guardaran

Voz 4 03:32 a doblar en total que las cosas redondas como decimos en Japón en nuestra cultura milenaria sola mierda a para otros dejaría a Misrata

Voz 5 03:44 pero que está saludando que amiga gato mi gato

Voz 4 03:50 el este círculo se dice el expuesto dos monedas de veinte céntimos Clara Clara que cuando la testículo se le pueda Pilar encima el otro vale como libres una estantería y dijo Gates podría estar diciendo novio

Voz 2 04:08 bueno pues yo creo que no íbamos a este reflexión de Mary cuando nadie sabe a ciencia cierta tierras plana o no pero debería plan a mucho

Voz 4 04:15 ha hecho un poquito todo lo que es el tope la radio porque habláis pues a veces no se entiende nada mira yo

Voz 2 04:21 harías tu has tú para solucionar arreglar un poquito ordenarle todo por la radio

Voz 4 04:25 yo me cargará unos cuantos colaboradores Carlos haría Toni sólo me Pirandello