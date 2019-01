Parasicólogo de VOX: Y el chico de la curva, ¿qué?

Voz 1 00:00 bueno es un caso realmente casi casi paranormal y por eso yo creo que viene al pelo pues nuestro experto en fenómenos paranormales Ángel aguarda esto perdona

Voz 2 00:13 no bienvenido bienvenido extradición que bienvenidos al mundo de de lo no explicable no de Dielo no ausente de una forma no ausente de misterio es es que es misterioso no

Voz 1 00:25 vale vale vale vale que te gusta si está mucho rodeo pero

Voz 2 00:28 es decir bueno bienvenido falaz penumbra no como me gusta mi llamarlo de lo paranormal ya atención hoy a esta historia desde hace dieciséis años Javi un muchacho hoy hombre visiten la tumba de su tío abuelo le lleva flores la limpia le dice que hace acuerda de él día prevención porque la última vez el tío abuelo Aurelio no estaba Javi Carro buenas tardes no llaman Ángel Ángel cada día al cementerio a honrar la memoria de tu tío abuelo desde hace dieciséis años

Voz 3 01:03 le cuento cómo me van las cosas le pregunto si está orgulloso de mí si me quiere si me vio jugar al béisbol no le olvido ni un día de béisbol intuían que jamás tiene un vínculo no sé lo que es eso teniendo muy muy fuerte no parece sí sí sí cierto en parte también es me siento responsable de su muerte yo le hice la tortilla de gambas que se lo llevó a cielo era alérgico a la dama hacia el huevo

Voz 4 01:31 en cualquier caso la semana pasada fiche a dejar Flórez como siempre ha dicho estaba vacío no extraña

Voz 3 01:36 yo extraño extraño extraño pues que en estos años nunca nunca había faltado siempre estaba allí yo iba con la despreocupación típica del que sabe que va a encontrar lo que buscan que no es que no es como ir a buscar setas sabes no lo mismo la aclara unos cuantos vas a buscar setas sale de casa y no sabes si vas a encontrar seta o no honra en cambio ir a la tumba de era justo lo contrario de iba a buscar la certeza no totalmente totalmente no había incertidumbre yo sabía que iba allí iba en contra si O'Shea no pero esto entonces todo su menos desconcierto Ángel no es como la

Voz 4 02:13 metas quedó entonces sospecha hace que tu tío pueda estar en el reino de los vivos

Voz 5 02:21 me entiendes lo que quiero decir es repetir esté vivo bueno

Voz 4 02:29 lleva seis años metido en un nicho yo no haya aguantado tanto a Hong tenemos tenemos una hija de aludido a mira tío tu tío abuelo Aurelio en contacto con con los vale ha pues que normal puedo escucharlo en cuando no te perdona pero sin otro compañero se pueden limpiar el audio mientras tanto Háblame de ti un poquito yo pues bueno me gusta mucho mi forma que claro que ya tenemos ya tenemos las manifestaciones bien desde el más allá de su tío difunto

Voz 6 03:01 déjame en paz como réplicas más a ver si no me Juventudes vida vez T

Voz 5 03:17 escalofriante

Voz 4 03:18 tengo una allí la es la voz de David dio al revés claro y meridiano sin embargo eh no quiere volver a verte Kansas su nombre Verdolaga la ciudad

Voz 3 03:32 desde luego que ha sido muy muy muy clarito pues chao pues muchas gracias

Voz 4 03:35 pero también y ahora vamos con la agenda de lo paranormal con mi medio limón que Mi Carmen medio limón tu padre que requieren Viaria cielo era muy agria vamos

Voz 1059 03:45 atención agenda de lo paranormal este fin de semana en Las Pedroñeras Cuenca hay recogida popular de ajos para la matanza de vampiros que tendrá lugar

Voz 4 03:54 a finales de mes matanza atención para ver qué fuerte amo diez estacas de madera firmada por Messi venga más

Voz 1059 04:02 mañana en el colegio Nuestra Señora del agobio conferencia del para psicólogo de Vox Adolf Gil que bajo el título El chico de la curva que claro razonar como la dictadura feminista devoraban los espacios comunes de los para