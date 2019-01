Corte pelo por teléfono

Voz 0801 00:00 Especialistas secundarios bueno que una iniciativa digamos que curiosa de de Rusia nos hacemos eco de una iniciativa para mí que es muy muy bonita resulta que un peluquero va a cortar hetero por teléfono esta noticia esta persona se llama Samuel a Samuel

Voz 1 00:15 la hola qué tal muy bueno Samuel

Voz 2 00:20 buenas Samuel les daremos así mucha complicidad porque es mi peluquero desde allí y cuanto hace ya días

Voz 3 00:25 la compra hace pregunto cuánto cuánto hace ya se perdió

Voz 1610 00:33 pero ni idea ni a cuando cuando cuando cuando cuando dirías tú sabes a tenemos una química especial como podéis ver lado bueno

Voz 2 00:43 esto de corte de pelo a Telefónica Samuel cuéntanos cómo esto

Voz 3 00:47 corrió a Samuel rumano sí empecé a pensar en los clientes que no pueden venir a la peluquería

Voz 4 00:57 por por campos padecido ya sabe la a la desgracia de quedarse calvos

Voz 3 01:02 ya ya

Voz 2 01:05 de tragedia porque esta gente pierde su pelo pero tú pierdes un cliente

Voz 3 01:09 claro es que no se da cuenta de eso no exactamente no cuando llega la calvicie nadie piense siquiera un poquito nosotros no es que la calvicie es el gran enemigo de peluquero como la heroína lo eso los dentro

Voz 2 01:18 los dentistas luego por eso tú decidiste pues hace este servicio telefónico no de

Voz 3 01:24 sí claro yo creo que esos calvos no tener un poquito la la RAI experiencia satisfacer dejaría a la peluquería que se sienta yo creo que se pueda sentir peluquería les vale vale vale que pueden ir a la peluquería en peluquería hables no era bueno pues para que la gente decirles

Voz 2 01:41 para que la gente se haga una idea de cuál es ese servicio Samuel va a cortarme el pelo ahora mismo por teléfono con este que

Voz 3 01:48 este lo mío vale bueno liso

Voz 5 01:50 sí sí sí sí venga el pelo

Voz 2 01:53 casi sin pero las

Voz 3 01:57 no no no está bien que no se te aclaramos

Voz 5 02:01 o que se corta delito un poquito sí sí vale como el que estamos

Voz 2 02:05 como siempre quitaba así cantidad hay vigila los remolinos de de atrás vale como Marta

Voz 5 02:11 descuido has armado con el arraigo

Voz 3 02:15 pues bien bien bien bien bien sino no me puedo quejar la verdad muy bien muy pagan por cada chorrada macho deja medio Canadá unas cosas que es Dios eso era una pequeña pequeña si la la ESA la pequeña si quisieran dieciséis horas al día pescando bacalao en el mar del Norte la llave estudiados si bien se casó el final

Voz 6 02:41 pero con el tio aquel el

Voz 3 02:44 te sonará el que se llamaba Mi padre sí sí sí el flequillo un poquito más te gusta un poquito más loco que siempre quiere más que pero que no me acuerdo que tanto

Voz 4 02:54 sí bueno un poquito de repasamos el frío que que que pasa que está haciendo el frío

Voz 3 02:59 yo es que yo no vengo cambio climático bueno las patillas trabajo un poquito Hernando así bajar hasta aquí déjame igual a meras vale vale bueno pues ya está qué tal como a ver muy por detrás si no

Voz 2 03:17 no no no no no está muy bien muchísimas gracias bueno pues ya he visto no esta sería la la experiencia que es idéntica idéntica ir a pero quería pero sin el engorro de de de llenarlo todo de pelos cuando

Voz 1610 03:29 tres euros tira o pena macho por tres euros