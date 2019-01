El canal ChachiBO prepara un reboot de El coche fantástico

Voz 1606

00:09

en unos meses estrenamos la sección de series in your face vasco indica pues va de series de tele lo hicimos también una vez porque el chico era menor sea tenía diecisiete años y entonces hemos esperado a que cumpla la mayoría de edad para pagarle básicamente Jodie Foster la taquillera tranquilo y muchísima gracia para Jodie Foster estamos deseando que fuera ya mayor de edad para hacerte un contrato de esos de aprendiz de colaborador de prácticas remuneradas por supuesta tú es un friki total dieciocho horas al día viendo series de televisión Jaume queda tiempo país los martes al psicólogo no falte nunca todos los martes ahí bueno has visto ya un par de series siguen nadie más ha visto sea eres de traspasan en exclusiva la quiere comentar mira la primera es una es una es una es una secuela precuela recuperarla el robo del coche fantástico hoy hacía famosa sería ochenta y esta secuela se llama de Karadzic Carol traducida al español como el coche en el coche de mierda bastante así lo que es el nombre original no kitsch que coche fantástico Michael Knight que dice pero claro han pasa treinta y cinco años indicaron es consciente de que ya no es un coche fantástico ya no eran tan fantástica cinco años leches hará al coche tienen batallitas sus discos la selva un poquito de la depresión no que sufre al ver que no está fantástico trullo igual yo selvícolas las primeras temporadas sólo Gestoso pero básicamente kit emborrachándose en tugurios hizo crack Ángela Él es la segunda temporada destacar que que su nuevo dueño que es un comercial de sombrero de manos Michael Knight no no no dio siete veces Jean ha muerto ya el nuevo dueño lo pone a la venta en la pop y no les dan ni cincuenta dólares ligas cuatro kits intenta suicidar tirándose de un puente pero no no puede porque no les pusiera botones se que tenía para saltar de sonrisas cava eso ya sería muy triste muy tragicómica te ríes un poquito no en la cuarta temporada va de visita Madrid no pues no puede entrar porque no cumple los parámetros de contaminación huevos dicen la campaña el tío en redes contra Manuela Carmena es ya digo sórdida todas las arribó estamos Poole oye pues Pino a todo esto donde lo podemos vemos hemos visto lo dan en Thatcher veo Thatcher veo la copia china de HBO HBO yo recomiendo que la la aplicación gays con una tabla un ordenador que no vais a utilizar nunca más el caso es que cada cabildo cada capítulo que trabaja con Thatcher veo viene con más virus con barco pesquero birmano no hubiera sido bueno pues ya está bien de cara