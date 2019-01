Pipper, el perro turista

Voz 1 00:00 tenemos en los estudios centrales a la Cadena SER un invitado realmente especial a Piper es un perro

Voz 0313 00:06 es influencer así como suena sus eso sí es un par son el terrier de casi tres años es así

Voz 1 00:11 como pequeñito blanco con una mirada muy vivaz

Voz 0313 00:15 me falta solamente hablar lo intentaremos es el primer perro turista de España es decimos eso porque actualmente está dando la vuelta a todo el país para promover el turismo con mascota estaba visitando distintos destinos turísticos de la geografía española para descubrir sobre el terreno Bono ve en museos castillos hoteles bares restaurantes transportes donde los visitantes pueden ir o no pueden ir acompañados de de sus mascotas de sus animales ese semana está en Madrid coincidiendo con la festividad de San Antón es el patrón de los animales como todo el mundo sabe también con la próxima celebración de Fitur saludamos a Pablo Muñoz que es el dueño de de Piper y creador del proyecto Piper On Tour que el nombre fantástico Pablo buenas tardes muy buenas tardes amigo qué tal muchísimas gracias por importe esta da te da te da guerra si se ha enredado con el cable de nuestro rico enredado con el los que tiene con los micros de la SER que hacíamos una espuma amarilla por encontrado pues Lin

Voz 2 01:07 cantan le encanta jugar cola con su pelota que es amarilla además ha y entonces esto es ya relaciona pelota micro esto debe ser y encima de espuma pues marginados

Voz 0313 01:16 ya lo oyes todo un personaje de las redes sociales decía lo de influencer y no es broma porque en apenas siete meses de andadura ya les siguen cerca de de cincuenta mil personas oye cómo cómo se te viene a la cabeza esta idea esta iniciativa

Voz 2 01:29 Eva porque es muchas gracias pues mira la verdad Carles es que es Piper es mi primer perro apareció en mi vida hace dos años de manera casual un amigo que tiene una perrita ahí bueno pues tuvo una camada en un caserío y bueno normalmente son perritos bodegueros que los caseríos pues en fin de manera natural pues están allí yo les vi practicamente nacer y me enamoré de pero nunca había tenido perro ir por circunstancias personales ya disponía de más tiempo no era dueño de mi tiempo profesionalmente y pensé que era la oportunidad de Bono

Voz 3 02:01 que detener un no

Voz 2 02:03 para mi familia en casa unifamiliar porque eso yo o incorporar a un ser fantástico como Un perro no que tanto hacen por las personas para diez millones de españoles el perro es uno más de la familia ir hacen pues de todo no desde salvar vidas en catástrofes hasta estar en bibliotecas en programas que hacen bibliotecas despertando el amor por la lectura de los niños entonces bueno pues era una manera también de devolverle al perrito lo que tanto hacen por

Voz 0313 02:31 oye que habéis encontrado en lo que os lleváis de gira de de más positivo de más negativo de cosas que hay que mejorar de lugares concretos que te han sorprendido para bien no para mal por dónde empezaría

Voz 2 02:42 pues a ver como filosofía general eh yo creo que en España que tenemos pendiente todavía el tema del perro y pasar del perros no a perros educados bienvenidos cambiado de criterio porque me sabe nos encontramos no puede entrar un perro pequeño pero uno grande no bueno pero si lo importante es que ese aunque educado y que se sepa estar entonces que nos hemos encontrado pues mira cosas maravillosas como por ejemplo la Casa Batlló de Gaudí en Barcelona que puede es que es uno de los grandes monumentos de este país si está más a tope de turistas pues eso no es óbice para que ellos sean Doc friendly puedas visitarlo con tu perro

Voz 0313 03:14 tú sabías esos tú no te lleno de no fíjate que miro las las colas de la casa usted visto visto nunca

Voz 4 03:22 bueno a la radio para ir a la radio pasos por la casa aparte

Voz 0313 03:27 tiene yo creo que veremos más no porque ya que éste ha dicho

Voz 2 03:30 yo creo que a veces que además vamos con el no por delante ya en este país como sabemos que está todo tan difícil pues ya vas con el no por delante bueno pues por ejemplo este este caso o por ejemplo miramos estado la gira empezó en Salamanca porque Piper es embajador turístico de Castilla y León a las torres de la catedral de Salamanca hay bueno te recomiendan ir en horarios donde no haya mucha gente pero ya están empezando a abrirse también no a a que vayan turistas

Voz 0313 03:56 pero me dejas un segundito que tenemos noticia de última hora noticia esperada por cierto en el mundo del fútbol

Voz 4 04:03 Antón Meana buenas tardes hola qué tal Carla bueno estar en la Copa del Rey sigue el Barça o pasarle

Voz 0313 04:07 ante el Barça considera la jueza

Voz 0231 04:10 nica de competición que la denuncia presentada por el Levante ha sido recibida fuera del plazo reglamentario establecido el Levante denunciar hasta mañana la juez única da traslado de esa denuncia al Barcelona estudia todo IU considera que es lo mejor mantener el resultado de la eliminatoria y mantener al Barça en el sorteo de cuartos de final de esta tarde así que el Barcelona sigue en leer el curso del Levante ha entrado fuera de plazo pero es ese

Voz 0313 04:35 el único motivo es decir si el Levante hubiera denunciado en las primeras cuarenta y ocho horas el Barça estaría eliminado

Voz 0231 04:41 sí bueno eso no lo pone en la nota que no acaba de pasar competición yo te digo porque si como ha habido diferencia de interpretación en el reglamento de la Federación por eso lo Gallo desde ayer por la tarde las fuentes de la federación con los que hablo en la Cadena Ser Nos dijeron que sí que había una irregularidad no denunciada que ese jugador Schumi no podía jugar el partido de ida pero en la nota que no pasa ahora mismo el Comité de Competición Nos dice eso que la juez única considera que ha recibido fuera de plazo el recurso del Levante y que por ese motivo mantiene al Fútbol Club Barcelona en la Copa del Rey

Voz 0313 05:11 así aquí ha habido una una política muy curiosa casi de vida Isaías porque el verdad Antón tú me corrige pero el concepto la palabra simultaneidad ha sido interpretada de forma diferente por el Barça ahí en Fini por otros agentes y ahí ha estado la clave del conflicto el Barça entendía que simultaneidad Se refería a dos categorías distintas en este caso la Segunda B en la Primera división al parecer el espíritu del texto era simultaneidad de dos licencias

Voz 0231 05:36 sí hay gente que vive dos licencias hay jugadores que a lo mejor tienen licencia de tercera división de fútbol playa o gente que en una categoría inferior puede ser entrenador y fisio pero sí parece que en ese punto el Barça no tenía razón pero ya está claro es que la Juez Único de Competición no da lugar a la duda y que va a seguir el Barça así que dentro de veinte minutos arranca el sorteo de cuartos de final con el Barça en el bombo

Voz 0313 05:59 pues ya nos cuentas hasta luego Antón hasta luego

Voz 4 06:03 oye Pablo por cierto

Voz 2 06:04 los perros pueden entrar a recintos deportivos pues en principio debe haber en principio no pero bueno luego pues hay equipos de fútbol que hacen acciones solidarias con asociaciones protectoras Bono que decir que todo tiene su opción no de hecho tenemos una cosa pendiente en este país que triunfa en Estados Unidos así es en Estados Unidos los equipos de béisbol de primera digamos de la Liga sí sí sí principal hacen una vez al año el quién de Parques e ir de compras una billetitos para entrar con tu mascota a ver un partido entre todos vivir los colores de tu equipo y esto lo tenemos está muy bien hablabas ejemplos positivos la Casa Batlló de Barcelona esquemas otro eso ahora por ejemplo la Capilla Sixtina del Románico San Isidoro el Museo San Isidoro en León también empiezan ya con perros pequeños a dejar entrar es un paso bueno cuando para Piper pasa por los sitios muchas veces es cuestión de de desconocimiento no se les había ocurrido que nos ha pasado porque hemos ido por ejemplo a Riaño al embalse de Riaño en Picos de Europa León y el barquito municipal que es el hito turístico se ha convertido en dos friendly ya permite mascotas o lo mismo nos ha pasado la iglesia de las estrellas de Palencia es una iglesia que está recuperada

Voz 0313 07:15 ya lo conoce

Voz 5 07:16 no sí sí sí sí

Voz 2 07:20 me Pedro cultural al norte de Palencia no me parece justo a quince kilómetros en la ofrenda

Voz 5 07:26 lo oye y lo contrario Pablo lugares adicionales pues bueno rosas que

Voz 2 07:32 por ejemplo mira una cosa que no sea llamado muchísimo la atención porque además da un no sé una imagen que no es claro a la que busquemos todos en Las Palmas de Gran Canaria en la playa de Las Canteras Paseo bueno pues está prohibido que las familias con perros paseen con ellos y absolutamente prohibido ni sentarte en no

Voz 0313 07:53 desde la playa sino en el paseo

Voz 2 07:56 desde San Sebastián pues es impensable que la Concha se les ocurriera prohibir que pasee por el Paseo de la Concha entonces el principal punto turístico de la ciudad cinco kilómetros turistas y locales pueden ir P

Voz 0313 08:08 eso tiene que ver o tendrá que ver digo yo con con con el incivismo de algunos bastantes propietarios desde llevarlos atados sonó atados desde que lleven el gozaron desde los excrementos claro es que el fuego con hay que poner los animales sino la persona

Voz 2 08:23 quizá hay otras maneras porque sólo esa prohibición lo que hace es trasladar el problema a las calles aledañas efectivamente efectivamente mira hay una serie de ayuntamientos en España que ya están comenzando a obligar a el censo de ADN entonces tú les pones el MI6 ese Málaga Xàtiva Meco creo que es aquí en Madrid en fin ya hay varios esto es algo que va a crecer

Voz 0313 08:43 que se conoce como trazabilidad de la mierda

Voz 2 08:45 sí perseguir el rastro pero es que te la automáticamente ha causado doscientos veinte euros doscientos diecisiete en el caso de Málaga llevan un año allí en ese municipio en concreto pero en fin yo creo que es una de los caminos que hay que recorrer porque la impunidad en la que se sienten una minoría de propietarios de perro dedica a todo el resto oye

Voz 0313 09:06 pero a donde se dirigió de hora vamos a estar esto

Voz 2 09:08 días en Madrid la semana que viene en Fitur dos rigorista de Madrid nos damos la última semana de enero

Voz 0313 09:16 en que aparte de Fitur en que quién quién quién os esponsorización

Voz 5 09:20 casi como Castilla y León que que está empezando a trabajar en este tema que

Voz 2 09:25 bueno pues ha nombrado entre comillas embajador turístico a Piper de ahí nos iremos a Segovia Ávila y luego ya para Valencia y Murcia íbamos a hacer pues todo el sur de aquí a finales de mayo Bono Nos encantaría pues que otros ejemplos que nunca se nos había ocurrido no como por ejemplo el de Bankia que nos llamó hace cuando estábamos ya tres meses llevábamos de Tour y nos llamó diciendo oye queremos hacer algo ya han convertido que para facilitar a la gente ve que pueda hacer cualquier gestión con tu perro es el primer banco en este país que se declara friendly que pone una pegatina perros bienvenidos que rompe una barrera que bueno pues que puede ser un ejemplo para tantas y tantas empresas correos tú no puedes ir a echar una carta con tu perro o ayer mismo a un Ayuntamiento que entre hacer una gestión no te dejan entrar bueno pues por qué no hacerlo no con perros educados todo es posible

Voz 0313 10:17 en cualquier sitio porque tienes

Voz 6 10:19 sí pero no para para asistir a una conferencia hombre no los no se habría que ponerse de acuerdo en qué lugares si en qué lugares no en qué circunstancias

Voz 2 10:32 pero no yo creo que sería interesante primero la normativa a abrirla Nos hemos encontrado en Aragón por ejemplo que prohibe Aragón prohibe lo que es una realidad en el resto del país que entrar en bares y restaurantes está prohibido por normativa autonómica será la paradoja de que en Zaragoza que si la ordenanza municipal te lo permite se crea una inseguridad jurídica que impide a los negocios a abrir este sector que vayan turistas con su perro o locales con su perro entonces íbamos nosotros hay uno decían por supuesto bienvenidos pero por favor no lo contéis porque no es un problema es muchas veces es una cuestión de de dar la posibilidad estamos en dos mil dieciocho esto Jean

Voz 0313 11:10 es un poco antes pero dime dime el sitios no como decías como por ejemplo el ultramarinos que tienen las bandejas de cosas abiertas a eso sin pase hubo de otra cosa ahora que hablamos soy yo soy yo soy de y me encanta que no tengo por prescripción facultativa de mi mujer pero sino de hacer responsable no de ella sino de mi de que no lo va a sí pero también soy Pulga friendly entonces en un hotel que me deje alguno las pulgas luego me las llevo todas todas van al tuyo

Voz 2 11:42 bueno yo he estado ya llevamos esos siete meses es una de las cosas que sólo preguntar a los hoteles pues de todos los hoteles en los que hemos estado siempre pero nunca me han puesto ningún problema siempre pregunta por esta cuestión en un único caso en un hotelito pequeño muy recóndito les dijo que tuvieron una vez un problema pero dos organizarse hay una cadena de hoteles en España por ejemplo que hace firmar a la persona que va con su perro un consentimiento y un bloqueo de doscientos euros para que tú puedas entrar en la habitación Si el perro tú firmas diez normas básicas que tiene que cumplir el perro si hay algún problema te cargan los doscientos euros eso que da seguridad pero abre oportunidades y luego el tema de los que hablábamos de los supermercados efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo pero en Italia que es Unión Europea como nosotros resulta que ya

Voz 7 12:27 a la normativa y facilita

Voz 2 12:30 que las grandes superficies y por no decir ningún nombre en concreto ya pueden sus carritos están adaptados para aquel perrito pequeño pueda ir ahí pues bueno por en España no sepuede todo se puede hacer con orden y concierto en Aragón por ejemplo una una tienda de souvenirs fíjate souvenirs que dio fuimos allí la Virgen del Pilar tal tal pues hay encantados con Piper lo conocieron hoy es si queréis entramos no no no podéis entrar porque digo pues no tienen comida ni nada y me dice no es que tenemos fruta escarcha nada destaca está absolutamente envuelta en veinte mil plásticos y entonces nos pueden poner problemas los de Sanidad osea que que que que todo tiene su punto o no a que intentemos facilitar las cosas y por supuesto con orden control perros educados

Voz 0313 13:14 de aquí bien tranquilo esto hace todo muchísimas gracias por este ratito a La Ventana

Voz 2 13:20 gracias por darnos la oportunidad de dar a conocer a Piper On Tour muy os esperamos a todos a mientras las redes