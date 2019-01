Juani: "Siento una alegría muy grande"

No hay resultados

Voz 1515 00:00 qué tal buenos días bueno buen viernes en el que comenzamos en Madrid con una buena noticia mañana queda desactivado el protocolo anticontaminación la ciudad los datos de las estaciones medido eras por fin han mejorado bueno eso por un lado porque él ahora mismo vuelve a estar en el número once de la calle hermosa para las doce menos cuarto estaba previsto el desalojo de dos familias que viven en un mismo piso siete personas dos de ellas menores de edad y una mujer embarazada de ocho meses allí continúa en el once Elena Jiménez hola qué tal

Voz 1315 00:30 hola qué tal muy buenos días bueno pues hace unos minutos a Juani llama irá de a número once les ha llegado la buena noticia de que separa su desahucio que estaba previsto para hoy y lo que es más importante que no ha sucedido en otros casos que separa sin fecha así que tengo aquí a las dos protagonistas a Juani llama Aida y lo primero es preguntarles pues como se sienten como sentir las dos

Voz 1 00:53 soy muy contenta la verdad una alegría muy fuerte muy grande bueno muy emocionada porque es lo que queríamos que nos pararan esto hasta ver lo que pasa y la verdad es que estamos muy agradecidos a todo el movimiento que ha habido aquí en la puerta de mi casa a todos los medios también les agradecemos mucho todo todo lo que hay ahora mismo aquí no tengo que no tengo palabras

Voz 2 01:14 con qué expresar lo que siente una alegría muy grande Madeira cuáles son tus palabras Juan

Voz 3 01:22 yo yo no me ha tocado

Voz 2 01:25 puede llorar en la radio no lo van a ver pobres bueno es que se diga

Voz 1315 01:30 de imaginar la emoción emocionando Mayra porque lleva mucho tiempo muy nerviosa porque hay que decir que Mayra va a ser mamá muy pronto el martes que viene tiene prevista una cesárea para un poco situar a todo el mundo en esta vivienda de once buenos un bloque que ya conocerá mucho los oyentes porque ha habido aquí varios intentos de desahucio de varios miembros de esta gran familia

Voz 4 01:51 que vive en este edificio P Pi Rossi Tere esa también es otra vecina de las que está también pendiente de que le lleguen en fin todo

Voz 1315 01:59 esta gran Familia en este caso en la casa de Juani de Mayra bueno pues viven ellas con dos pequeños también de Mayra Mayra que esta esperando a su tercer pequeño el próximo martes Juani que tiene una hija con discapacidad claro pues las últimas horas las habéis vivido nerviosas

Voz 1 02:17 muy mal muy mal muy nerviosa Gemma fregar los platos imaginaros que ya no podían estarme quieta ya muy mal la verdad y Mayra pueblo está pasando un embarazo muy malo bastante mal

Voz 5 02:29 tras muchos problemas eran sido es un año muy muy muy difícil que nos ha costado llegar hasta aquí

Voz 1 02:35 teníamos que hoy porque no no se echaron a la calle francamente decíamos bueno qué situación en la que hay pues la verdad que estamos locas de contentas en el que bueno no hayan dado esta posibilidad de poder quedarnos de nuevo

Voz 1515 02:47 Juani hola sí Juani ahora que tu chamán aquí hay mucho ruido aquí Juani hola me escucharla sí bueno fíjese dentro de la situación últimamente del número once de la calle y no están llegando buenas noticias porque se están parando sin de amparando los Desahucios el suyo ya es la noticia dentro de bueno la situación que se vive que es muy difícil explicaba cómo ha sido este último año pero es un desahucio que se ha paralizado de momento sin fecha es decir el apoyo vecinal los de la plataforma antidesahucios están consiguiendo que gentes que viven bueno pues en este edificio como ustedes que son dos familias con menores de edad en este caso el de Mayra embarazada de ocho meses con una cesárea programada para el martes de la semana que viene se respira una cierta emoción con un cierto alivio el suyo sin fecha como se lo han comunicado cómo ha sido ese momento

Voz 1 03:39 bueno pues han subido lo han sido por la prensa la verdad que ha subido arriba casa me han dicho que se había parado y luego han subido los dos de la plataforma también las decírmelo pero la verdad es que es muy emocionante y que nos haya pasado todo esto no de que lo hayan parado porque pasarlo malos estamos pasando muy mal Mayra no puede hablar porque esta emocional ahí está llorando

Voz 1315 04:00 pero puede suspirar que acaba de hacer un suspiro que yo creo que lo dice todo no sé si Mayra escapado otra vez de reproducir Melo

Voz 6 04:08 hombre bueno nada que contenta a la verdad que sí es cada mismos Cho todo lo que llevo dentro

Voz 1515 04:15 bueno desearle a Mayra Elena traslada le en un beso enorme nuestro apoyo Mayra ahí estaremos siempre hemos estado ahí lo hemos contado en directo un beso grande a Madeira un beso a Juani quería añadir algo más Elena sí

Voz 1315 04:28 en nada decir varios apuntes en este caso por ejemplo en el desahucio que estaba previsto hoy para Juani para Mayra Naciones Unidas como en otros casos se había pronunciado de ese comité de derechos económicos y sociales ha pronunciado diciendo una vez más que se paralizara el desahucio si las administraciones no garantizan una vivienda a estas familias además también bueno pues como pasaba la semana pasada en el caso de Rossi no ha habido presencia de la Policía Munich de la Policía Nacional quiero decir desde que el delegado del Gobierno dijo que había que sacar el asunto de los desahucios de el tema de la del ámbito de la seguridad llevarlo a los social que es un problema social y en el día de hoy pues bueno cuando venido la comisión judicial y la propiedad ni siquiera había policías municipales había un par de agentes de movilidad que estaban para otro asunto aquí llevándose un coche un policía municipal aparecido en algún momento ya ha hablado con la Comisión pero vamos ni siquiera había esa presencia de Policía Municipal como el de la semana pasada así que la comisión judicial pues ha decidido que que hoy no había desahucio que además se quedaba sin fecha

Voz 1515 05:27 bueno nosotros también queríamos estar hoy ahí para contarlo para contarles a los oyentes esta buena noticia en directo buena noticia entre comillas seguiremos viendo qué pasa Elena Jiménez gracias