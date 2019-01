La Script: 'La favorita', mujeres al poder (19/01/19)

Voz 2 00:00 en el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:21 se estrena la favorita del director griego Yorgos lanza hemos un retorcido juego de poder entre la reina Ana Estuardo que interpreta Olivia Colman y sus cortesanas Emma Stone y Rachel Weisz ya de reciclar a quién usa maquillada quería impresionar Let cuesta parecéis un Tejón va esa llorar en serio ya ida vuestros aposentos

Voz 1463 00:44 también regresa a los cines Ziama LAN con Glass cristal el final de una trilogía que retoma a los personajes de esa mole de Jackson Bruce Willis James Mc Avoy del protegido de múltiple

Voz 1 00:54 sólo una doctora Billy está mi trabajo se centra en un tipo concreto de delirio de grandeza especializa individuos que Krens el

Voz 1457 01:08 la película española de la semana es gente que viene iba con Clara Lago y Carmen Maura es una comedia romántica sobre el desamor y las familias es que primero

Voz 3 01:18 puso los cuernos y luego le pidió matrimonio de verdad es que no quiero hablar más de Victor ni de la presentadora del telediario de las tres ni de sondas podemos cambiar de tema

Voz 1463 01:26 en la sección de televisión hablaremos de la sede italiana el milagro del estreno de la española el embarcadero que gente

Voz 4 01:33 con lo que tienen derecho a Viena juzgar

Voz 5 01:38 ya vejar a todos aquellos que no estamos dentro del

Voz 1457 01:40 que ellos consideran como gente normal

Voz 5 01:43 te lo dicen con la apoyan fuere llamándole puta

Voz 1457 01:45 cine clásico recordaremos a Cecil B de mil el director de superproducciones como Los diez mandamientos y el mayor espectáculo del mundo

Voz 6 01:58 sin

Voz 7 02:01 a un eh

Voz 8 02:08 sí de encuestadas

Voz 9 02:14 muy bien antes eh

Voz 10 02:48 eh

Voz 9 02:52 sí es de Taco

Voz 1457 02:57 hola qué tal muy buenos días desde Bilbao o La Pepa Blanes buenos días esta noche se celebra la sexta edición de los Premios Feroz que entrega la Asociación de Periodistas cinematográficos cinematográficas que nos hemos quedado

Voz 1463 03:10 Belhadj Maite visto que encima hay una presidenta que luego habla de de ella es la ceremonia más ácida con más caña a periodistas y actores que este año presenta Ingrid García Johnson y en la que el Reino parte como favorita con diez nominaciones en cine y en series pues a pesar de Madrid de Paco León la que está a la cabeza

Voz 1457 03:30 es la primera vez para que veas que es una gala

Voz 1463 03:33 muy democrática que se abre una gala de cine

Voz 1457 03:36 públicos se celebra en el estadio de baloncesto Bilbao Arena se han vendido las tres mil entradas que se pusieron a la venta a diez euros cada una todas bueno espero que no te Marques unos mates que creo que ya lo hacen

Voz 1463 03:49 o lo que es un mate que quede claro que a partir de las ocho de la tarde se puede seguir la gala por el canal de Youtube de los Feroz también estará en cadenaser punto com y a las diez en punto la gala que va a otorgar el Feroz de Honor ha

Voz 1457 04:02 José Luis Cuerda bueno pues esperamos mucho surrealismo esta noche vamos ya con los estrenos de la semana Pepa

Voz 1463 04:13 empezamos con la favorita la última película del griego Yorgos lanza oímos el autor de historias tan perturbadoras como canino y langosta que por primera vez se embarca en una película de época

Voz 1457 04:33 la favorita es también la primera vez que el director griego dirige un guión ajeno un guión sobre las luchas de poder en el breve mandato de la reina Ana desde mil setecientos dos a mil setecientos catorce cómo ve el Rey fue la última monarca de la casa Estuardo la primera reina bajo la que se unifica Gran Bretaña

Voz 7 04:54 es que por la interrupción por supuesto

Voz 1457 05:00 todos estamos deseando una mujer con una vida marcada por la presión sucesoria parió diecisiete hijos muertos y otros dos no superaron la infancia la tele pero está es

Voz 3 05:14 la perturbadora cámara

Voz 1457 05:16 abrimos se mete en su alcoba en la que vivían tantos conejos como hijos muertos en los pasillos secretos de palacio donde la actriz Olivia Colman que interpreta a la reina esa doblada por dos mujeres que disputan el papel de amante favorita Rachel Weisz Gemma stone que Chris que pareces creéis que podéis recibir así a la delegación rusa la vuestros aposentos las tres hacen un alarde de ternura fortaleza patetismo así contaba en Venecia Emma Stone las indicaciones que recibía del director recuerdo que estábamos haciendo unas entrevistas en el rodaje y alguien preguntó quién era la villana la mala y de repente Yorgos empezó a gritar no no hay llanas no hay buenos ni malos estas tres mujeres son complejas y eso es muy raro en el cine eh tanto en personajes masculinos o femeninos pero te diré que es mucho más escaso los femeninos la favorita consiguió en el pasado Festival de Venecia el segundo premio el Gran Premio del Jurado Ilan zumos nos hablaba en una entrevista de la relación de esta historia palaciega con el siglo XX

Voz 12 06:29 un hecho en edad de ir

Voz 0544 06:31 con la conexión resulta muy contemporánea precisamente intentamos estructurar el guión para mantener el interés global no perdernos en los detalles históricos tuvimos claro desde el principio que queríamos ir más allá

Voz 13 06:44 ya de que la protagonista fuera la reina de Inglaterra queríamos dejar claro que hablamos de gente con poder de tal manera que fuera relevante y actual

Voz 0457 06:52 en en en problema

Voz 1457 06:54 Estuardo fue una mujer compleja viviendo en un mundo en pleno cambio no fue tampoco ni la representa la película una persona sin criterio político

Voz 7 07:04 superior a la Cámara un magnífico ocurre por Su Majestad por su decisión de no subir el impuesto de las TICS porque no me debí impuesto sería un desastre ellos campo seguirían de sangre la campiña se revelaría contra la quedáis quiso aumentaría el número de nuestros muertos a causa de esta que

Voz 1457 07:28 su reinado estuvo marcado por el desarrollo del sistema bipartidista y la firma del Tratado de Utrecht el personaje que interpreta Rachel Weisz influyó mucho en sus decisiones políticas

Voz 7 07:40 de nuevo por la renta por su profunda sabiduría al tomar una decisión que mantendrá unida a la nación porque no tiene sentido ganar una guerra en el extranjero y empezar una casa

Voz 1457 07:50 con una estética barroca hay un guión muy ágil la favorita es una de las películas más brillantes de la temporada también es la obra que más se aleja del universo enfermizo de Lance hemos es la más convencional Illa que está más abierta al público está siguiendo te echo una pregunta creo que dos me seguís a mi señor ya que yo voy del aunque precisa que he visto esta mañana a caballo llena que como iban y atención a la actriz Olivia Colman ganó la Copa Volpi en el pasado Festival de Venecia a mejor actriz protagonista ha ganado el Globo de Oro y es firme aspirante al Oscar También la vamos a ver en la tercera temporada de The Crown interpretando a la actual reina de Inglaterra Isabel Segunda que tienen en común estas dos reinas desde su punto de vista claro

Voz 6 08:41 que fija la ley

Voz 1463 08:44 no puedo comparar las desde luego resulta más difícil interpretar a una persona que vive a pesar de que yo hago la parte Isabel Segunda en los años sesenta reconozco que me resulta más difícil interpretar los periodos de su reinado que recuerdo

Voz 1457 08:56 el martes conoceremos las candidaturas a los Oscar veremos sin lanza hemos es sube al trono de Hollywood is y Colman tiene que disputarse el Oscar con la eterna candidata Glenn Close a las temas también nos gusta divertirnos

Voz 10 09:12 sí

Voz 14 09:21 todo

Voz 15 09:25 o sea mala han sigue explorando

Voz 1463 09:27 las complejidades del alma humana y como no ha conseguido

Voz 1457 09:31 validar el éxito de aquella película El sexto sentido del año noventa y nueve ahora estrena suerte con la continuación del protegido múltiple la película se titula Glass cristal recupera al trío de actores protagonistas Samuel L Jackson Bruce Willis James Mc Avoy si hay un director que sabe reciclar las

Voz 1463 09:56 ideas que no caben en sus películas S S M Night Shyamalan director y guionista estadounidense de origen indio saltó a la fama con el sexto sentido la película de Bruce Willis que más gente ha espoleado después llegó el protegido inventándose un nuevo superhéroe que volvía a ser un Willis capaz de sobrevivir al más trágico accidente de tren

Voz 17 10:16 parece que tengamos ya una ambulancia y se ven más en la carretera de acceso no sé cuántos podrán acercarse y hay muchos árboles alrededor y será complicado llegar a la vía

Voz 1463 10:24 ahí empezó el declive se llama Alan quería hacer una secuela de la cinta que acababa diciéndonos que frente a todo superhéroe hay un villano sin embargo salió por el camino y empezó a hacer otras historias el bosques ya es La joven del agua Illa crítica empezó a desesperarse su unión con Will Smith en After Earth no ayudó mucho pero reflotado con la visita a una cinta de terror y suspense pequeña pero resultón

Voz 0544 10:45 con es Glass la idea que siempre he tenido Deferr tres películas sobre este personaje de Glass siempre lo he tenido en mi cabeza múltiple pensé meter al personaje pero al final simplemente estaba presente sin aparecer llora vuelve a salir después de que los espectadores lo vieran en el protegido ha sido un proceso muy orgánico el que los personajes han oído cruzándose y apareciendo

Voz 1463 11:12 llama la han respiro hoy trato de reflotar su idea de crear una trilogía que continuará el protegido así que rescató un personaje que al final no metió en esta película le creó una historia a su medida así surgió múltiple con James Mc Avoy interpretando un tipo con veinticuatro personalidades

Voz 1457 11:27 es diferentes estamos is

Voz 18 11:29 arista pues mestizo tocarlos

Voz 19 11:33 que estáis aquí

Voz 6 11:36 Chanel

Voz 2 11:40 me llamo que cuenta cuántos años tienes nueve

Voz 1463 11:43 las es el cierre de esta historia que reúne a Bruce Willis convertido en superhéroe encapuchado que salva a la gente de los malo desde Nueva York con Mister Glass el personaje de Samuel el de Jackson que tienen los huesos de cristal una mente privilegiada el tornado James Mc Avoy todos están encerrados en un psiquiátrico tratados por una especialista en curará gente que se cree superhéroe esa doctora es la actriz

Voz 1457 12:06 la Paulson

Voz 1 12:09 el PSOE se especializa dice

Voz 1463 12:16 se supere al repartos incorporan viejos conocidos como el hijo de Bruce Willis en el protegido Spencer Trip y la madre de Samuel L Jackson Charlene Woodward además Diana Taylor Joy la niña secuestrada por la Bestia una de las personalidades del psicópata de múltiple

Voz 1 12:34 de estas convencido de que eres excepcionalmente fuerte pero hay tan fuertes como When de gran crees que dos docenas de identidades cohabitan dentro de dice llamarme no

Voz 20 12:46 no

Voz 1 12:51 posee es un conflicto Strauss te consideras un superaron estáis equivocados

Voz 6 12:59 esto

Voz 1463 13:02 el protegidos se hizo años antes de la explosión de películas de superhéroes de Marvel IDC que dominan ahora la industria actual el protegido hablaba de cómo un hombre esconde su identidad múltiple de cómo los traumas configuran a las personas Iglesias lo que hace es profundizar en esa raíz de la identidad

Voz 22 13:25 los Magnus tiran

Voz 1463 13:35 con vestuario del español Paco Delgado Class juega con los colores y con la simbología que éstos tienen en los cómics para contarlo la de suspense y también una reflexión sobre la ficción y la realidad sobre la fantasía una especie de Don Quijote que se cree que viven los libros de caballerías pero con americanos que se lo han tomado muy en serio a los superhéroes de los cómics

Voz 1457 14:03 el cine español sigue apostando por la comedia como su tabla de salvación en la taquilla vamos a hablar de gente que viene iba con Clara Lago Álex García y Carmen Maura en una comedia romántica que reivindica la familia como refugio en situaciones de crisis pero ojo que no es una familia precisamente del Opus Dei es un reportaje de Laura Martínez la escritora Laura Norton sería conocer in dos mil catorce con su primera novela no culpen al karma un bestseller que fue adaptado al cine y resulta que su segunda novela ha seguido el mismo camino gente que viene iba fue publicada en dos mil quince y esta semana llega la adaptación a la pantalla de esta comedia romántica protagonizada por Clara Lago

Voz 3 15:00 Acebes rija no me funciona para mí porque yo la veo antes pilas

Voz 1457 15:09 el Sahara engañar con la sonrisa de Essex la directora es la barcelonista Patricia Fon ganadora del Goya a Mejor cortometraje de ficción dos mil quince por café para llevar donde aparecía Alexandra Jiménez con quién también ha contado la directora en este primer largometraje que dirige tras su paso por pulseras rojas

Voz 24 15:25 estado León en su Salarich Bari mamá a Marie Benjamín o el no saber qué va a ser quién es el cólera es incompatible con favor tú siempre tienes que hablar y demás si estamos en la que sí hay que su novio había puesto los cuernos con la del telediario de las tres días

Voz 1457 15:43 Clara Lago da vida había una arquitecta que ve cómo su vida se desmorona cuando en un mismo día gracias a una afamada periodista pierde el trabajo y a su novio interpretado por Fernando Guallart

Voz 1463 15:53 Price a FON confesaba que era esto lo que le atrae

Voz 1457 15:56 además de la historia me gustó mucho

Voz 25 15:59 por un lado personaje que tenían que volver a empezar pero subida que se encontraban en esa situación se entrena no parece muy muy atrayente y luego la relación con la familia las personajes que tenían eh con los que ya se encuentra en su casa sus hermanos son al

Voz 1457 16:15 te vea regresa a su pueblo natal junto a los suyos para tratar de refugiarse rehacer su vida Carmen Maura es quien interpreta a su madre y Alexandra Jiménez es su hermana mayor seguida de Paula Amalia Carlos Cuevas de la serie Merli entre las grandes peculiaridades de esta familia destaca el donde Maura para la cura vendería que a cambio de él cobra en este comida

Voz 3 16:36 sí

Voz 26 16:37 a ver casi sin bañador ni nada vale venga venga tú también no no no yo aquí una mentira ni muerta que tú nosotros lo que acaban de estas cosas hay que tras así como siempre a lo loco no venga ya vale

Voz 1457 16:48 se trata de una comedia optimista de matices dramáticos que surgen a través de situaciones caóticas que sacan a relucir la incertidumbre de los integrantes de esta familia quienes se ayudan los unos a los otros Clara Lago confiesa compartir la inseguridad de su persona

Voz 27 17:03 yo llevaba una idea preconcebida libre de la novela que que pintaba indomable algo que bastante más fuerte y fui padre la tiene desdibujó un poco esa idea de que yo tenía IVIE propuso hacer una cosa que no había tenido hasta ahora el que era esa comedia desde un lugar mucho más tierno vulnerable eh torpe incluso irme me encantó tener que es que esta faceta no desde la interpretación con la tele te como añadir seguridades bueno todo el mundo me imagino no pero me gusto mucho tener que explotarlo delante de la cámara porque no se me había pedido demasiado cívico

Voz 1457 17:38 completa el reparto Álex García él da vida a un misterioso vecino con un llamativo coche rosa y una gran herencia quedará alguna que otra sorpresa a la protagonista

Voz 3 17:47 me encanta lo que casa sino pudiste ver las elegiste pedacitos antes de que pudiéramos acabarla porque no construir una bueno para mí no para para mi hija no gracias espera también no no te vayas vea huyendo puede explicarte después de la que has liado con el terreno no le puedes decir que no

Voz 1457 18:03 en resumidas cuentas gente que viene iba nos habla de la felicidad

Voz 27 18:07 algún mensaje que es el de buscar tu propia felicidad mucha haz lo que tengas que hacer para ser feliz que salvó Guido mucho el personaje nombrar a veces vamos a lo que nos han dicho y no cuestionamos y creo que es importante conocerse para descubrir qué es lo que a cada le hace feliz

Voz 1457 18:26 la cinta habla de esto en registro cómico por ser una exigencia del propio mensaje

Voz 25 18:30 el mensaje claramente es vivir vivirá un momento el Carpe Diem de toda la vida es importante de hacerlo comedia porque tiene que ver con el mensaje no que se ha ido de las cosas de la vida poder disfrutar de la vida sin revelan unas empresas más fácil

Voz 3 18:48 pues no lo sé pero esto es un cambio divinamente yo también voy esto asegura salvaje

Voz 28 19:02 ah sí sí

Voz 30 19:12 de una manera tan extraña cuando loco

Voz 31 19:17 tú algo sumergido al fondo

Voz 1457 19:25 a su lado ya para las series de televisión con José Manuel Romero y Dani Garrán qué tal buenos días compañeros esta semana veo que venís continentales en dos estrenos y ninguno americano y británico

Voz 1084 19:40 dado la la bandera europea esta semana no nos salimos un poco del carril porque hay dos estrenos muy potentes e como decías uno italiano y otro español vamos a empezar hablando de del italiano Il mira coló el milagro que llega a España de la mano de la plataforma Sky una serie de ocho capítulos que mezcla la fe en la religión la mafia y la política pidiera Astur donde está el milagro SMS en una estatua de una Virgen que llora sangre no

Voz 6 20:06 me está diciendo que pues la Satué la que más agua meramente

Voz 1084 20:12 escuchamos al al primer ministro de Italia diciendo no es eh no es broma que que llora sangre nueve litros cada hora bueno hemos podido charlar con su creador el escritor Niccolò Amanita ganador del premio literario más importante del país hace unos años es de esos autores que dice que no hace crítica pese a la imagen que deja un poco pues de la Iglesia porque hay un cura pervertido y ludópata o eh como advierte sobre el populismo ante un referéndum que sacaría a Italia de la Unión Europea Él sólo quiere dice que el espectador se haga a las preguntas de sus personajes

Voz 32 20:41 no no es una crítica Fabre Kringe muchas veces le me cuesta mucho hacer lo que me interesa son noveno yo no no toques a mi lo que me interesa es que mis lectores Tsonga espectadores

Voz 1457 20:51 que se plante

Voz 32 20:54 sí a mis personajes y que no hagan críticas la crítica hacemos continuamente en todo el mundo está haciendo prácticas en en todo en todo momento y eso no es lo que yo persigo a lo que persigue es que signifiquen preguntas profundas que batió

Voz 1457 21:07 madre mía qué necesarios son

Voz 1084 21:10 es una serie muy mística que realmente lo que te dice es la necesidad de creer en algo no

Voz 1457 21:14 te pregunta bueno pues muy interesante muchas ganas de ver esta serie el milagro que es esa en Sky a partir del día veintidós y vamos ahora con esta española que me decía es que me habéis prometido

Voz 0457 21:25 sí es el embarcadero la nueva sería de Movistar Plus con ocho capítulos que ya están disponibles está creada por el binomio Alex Pina hija Esther Martínez Lobato que aún vive la resaca del éxito de su anterior sería la Casa de papel lo que ellos han llamado un thriller romántico en el que tras morir su marido una mujer descubre que tenía otra relación rodada en los bellos paisajes de La Albufera valenciana el embarcadero expone la posibilidad de amar a varias personas a la vez y las nuevas relaciones amorosas atenta a la esta teoría de los círculos

Voz 1457 21:59 lo que esto sería

Voz 3 22:04 este medio que comparte con este estanque de aquí que este espacio está libre aguantar atrás persona spas destruido buena además del triángulo amoroso

Voz 0457 22:26 la OTAN tampoco habitual la serie también expone ese binomio entre las normas marcadas por la sociedad los prejuicios naturaleza salvaje a la que a veces queremos escapar los con dos personajes femeninos hemos hablado con Álvaro morte el protagonista y centro de este conflicto amoroso sobre las diferentes formas de nosotros tenemos una tradición judeocristiana Nos ha talado el cerebro en esa dirección no nos decía que tú tienes que creer una persona si querías a más de un al mismo tiempo estás absolutamente condenado a los infiernos no en ese sentido sí que creo que las siete y plantea un poco ese debate oye porque porque tenemos que seguir todas esas normas que nos han impuesto siempre hay hay otras formas bueno

Voz 1457 23:04 pues la verdad es que sois unos millennials

Voz 34 23:06 muy profundos e I

Voz 1457 23:09 la rascando en todas las series ampliaremos estas dos series con las entrevista de sus creadores y el reparto en este programa Polly amoroso que es la escrito hasta ahora

Voz 29 23:21 seis

Voz 1463 23:26 hoy en la sección de cine clásico recordamos ACS olvide mil el director y productor del Hollywood clásico por excelencia como siempre Antonio Martínez director del programa Sucedió una noche nos habla de este cineasta que murió hace sesenta años

Voz 35 23:39 eh

Voz 36 23:45 en diciembre de mil novecientos trece Un tren llega a un apeadero cercano a Los Ángeles el lugar se llama Hold de un vagón bajan tres personas Jesse Lars Ji productor Samuel Goldwyn futuro fundador de la Metro y un joven director de cine bajito rechoncho llamado Cecil Biden el sitios bastante desértico pero hace sol y hay mucha luz y los tres deciden que es el lugar adecuado para la película que quieren rodar un western titulado El mestizo

Voz 1457 24:11 buenos días está todo bien

Voz 37 24:13 la verdad es que hace una mañana estupenda

Voz 36 24:17 es el director de mi debutaba en el cine con esta película comenzando así la carrera de uno de los directores que mejor representan la época dorada del cine americano paso el cine inauguraba el que sería su centro neurálgico por excelencia

Voz 10 24:32 a ah

Voz 38 24:39 ya han pasado dos años estamos el novecientos quince Se silbidos

Voz 36 24:43 Gil visita París su película la marca de fuego acaba de batir un récord diez meses en cartel algo que no había ocurrido nunca hasta entonces su éxito disparó la fama de de mil entorno a mil novecientos veinte era ya uno de los directores más populares del planeta y el auténtico rey de la Páramo en preparados para rodar sino también vamos a ella no sólo dirigía los mayores éxitos al estudios sino que supervisaba todas las demás películas producidas por Paramount

Voz 39 25:09 vas a llevar el guión a la Paramount hice lo entregas al señor de mil personalmente

Voz 36 25:12 al principio tocaba prácticamente todos los géneros melodramas películas de aventuras western

Voz 6 25:18 estoy irreconocible con esa pinta pero es el mejor explorador al oeste del Misisipi

Voz 36 25:26 sus comedias de alcoba protagonizadas por Gloria Swanson eran también muy aplaudida

Voz 39 25:31 la mil siempre dijo que yo era su mejor estrella sino

Voz 36 25:33 Argo el director no encontró su verdadero sello personal hasta que descubrió las grandes superproducciones que les situaría al en lo más alto del cine americano durante tres décadas

Voz 1 25:46 hoy aquí a su histórica se convirtieron en la gran especial

Voz 0544 25:49 la de mil dirigimos la tierra salvajes

Voz 36 25:53 destino con pantalones y botas de montar el director dirigía a miles de extras como general a su Ejército diez mandamientos en la escena de la salida de Egipto mil consiguió un nuevo récord poner en movimiento a más de veinte mil extras son muchos

Voz 20 26:09 como ayer en tu camino a través de tan vasta soledad cómo podré encontrar agua en el desierto para

Voz 36 26:16 tal vez prácticamente todas sus películas de la tapa sonora se convirtieron en los éxitos con salas Cleopatra las Cruzadas Sansón y Dalila Los sin conquistar Blaise o los diez mandamientos figuran entre los títulos más taquilleros de los años treinta cuarenta y cincuenta el director cuidaba mucho su popularidad convirtiendo sus apariciones en todo un acontecimiento

Voz 40 26:37 dependía de Benidorm

Voz 41 26:39 aún es muy reducían veintidós días atrás

Voz 36 26:44 el PP durante diez años presentó y dirigió para la radio

Voz 42 26:48 de una serie de adaptaciones de películas famosas en las que colaboraban todos los grandes de Hollywood mil también presentaba el mismo los tráilers de sus películas e intervenía ocasionalmente como actor

Voz 36 26:59 como en El crepúsculo de los dioses donde se interpretaba a sí mismo Norma Desmond Chirbes hacemos

Voz 43 27:05 no debe tener un millón de años entonces yo tengo tres millones podría es su padre es verdad señor debido

Voz 36 27:16 el padre de mil había sido predicador y creció en un ambiente dominado por la religión debe de extrañar que muchas de sus películas sean historias bíblicas au traten temas religiosos se jactaba de ser un moralista cuyas películas condenaban siempre el mal todos los días interrumpía la jornada y mandaba decir misa en el plato también tenía fama de duro y exigente con sus actores por ejemplo en el mayor espectáculo del mundo cuando el espectador ve a la actriz Atón en el trapecio es la auténtica Bettina que hacen las acrobacias y cuando el elefante levanta su pata encima de la cara de gloria gran es ella misma y no una doble

Voz 20 27:51 estás deseando volver con el él Nuestros mi timbre y él seguiría gustándose mini dejara caer su padre se han vuelto locos a came damos Miño y Malta

Voz 36 28:04 el caso era Ping sesenta mil vivió la pasión del cine hasta el final con casi ochenta años después de sufrir varios infartos los médicos le aconsejaron que se retirara Él se negó y antes de su muerte estuvo trabajando en su despacho

Voz 44 28:18 despedirse él dijo a sus secretarias del todo tenemos mucho que hacer en los próximos tres años luz

Voz 36 28:28 mil estaba preparando una película sobre Baden Powell el fundador de los scouts no le dio tiempo a hacerla el veintiuno de enero de mil novecientos cincuenta y nueve fallecía de un nuevo ataque el corazón

Voz 45 28:46 no no

Voz 1457 28:56 cerramos La Script matinal pero volvemos en la versión ampliada con la crítica de las películas y las series esta madrugada en la realización ha estado el gran Juan Aranaz y en la web y las redes sociales Pepa Blanes y Laura Martínez adiós

Voz 46 29:10 intelectuales aburridos doctores de la comunicación los de folletos para la comprensión N Brando que aquí no hay más que un nivel de lectura esto no es cultura ni siquiera contracultura sino que los salino vea en fin queridos inútiles este es un programa para nosotros la desengañada gente de la segunda edad qué hacemos

Voz 6 29:28 más y más grande el imperio pilla pilla

Voz 10 29:37 no

Voz 7 29:50 el cine en las