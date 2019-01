El veintisiteavo sabiese es epocalíptico

Voz 1 00:00 claro

Voz 2 00:03 de he venido vemos arraigado sabemos que usted habla muy Madame

Voz 3 00:12 más de la mitad de las mujeres más de la mitad de las mujeres que formamos que que formamos parte de la carrera judicial somos mujer

Voz 4 00:20 venga vamos a incorporar mano la conversación alguien que de esto de las montañas a un poquito de porque está empeñado en ser la persona de más edad en subir los catorce ochomiles catorce ochomiles del del mundo

Voz 5 00:33 Javier Maroto el vicesecretario de Organización vinos mucho por la Comunidad Valenciana y hubo una entente tanto con Pablo cansado con Pablo cansado como Andrea Levy total y absoluto a unos nuevos

Voz 6 00:46 truena o relámpago que Venezuela va a seguir por el camino de la democracia

Voz 7 00:51 veleta con traición llegaba Carolina María al mundo con sus tres mil setecientos kilos con sus dos mil seiscientos kilos ha sido el el el mil setecientos kilos que bebe tan gordos podemos cometer errores iban los horrores

Voz 8 01:04 rápido hay que emitir esta cinta esta grabado esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 9 01:12 cristianas Frears uno de V unidad de vigilancia que forme estamos ya en el quinientos setenta y tres que comenzamos a las cinco y once y las doce y once

Voz 0827 01:28 en algún lugar del mundo según el nuevo huso horario implantado por Dani Garrido en Carrusel deportivo y escuchado por Teresa Colomer

Voz 10 01:35 señoras señores son las tres y dieciocho minutos de la tarde y las diez y dieciocho minutos diez y dieciocho minutos de la tarde estos Carrusel deportivo y tal cual

Voz 0827 01:44 ahí se queda la cosa eh siete horas de diferencia Teresa echa cálculos y dice que quizás el carrusel es que tenga mucha audiencia o en Bolivia o en Kazajistán que son de Oslo duro los dos lugares en el mundo que cuando aquí son las tres de la tarde ahí son las diez o bien de la mañana o bien de la noche buena equivocarnos con ahora en la radio es tan frecuente como las equivocaciones con los ordinales no sólo nos pasa en la Cadena SER Paula Zoido por ejemplo nos envía lo último escuchado en Radio Nacional de España un veintisiete Habbo espantoso que nuestra compañera de allí Sam Sandra Urdín corrige inmediatamente

Voz 11 02:18 Pedro Sánchez en arbolada la causa feminista en su discurso en la Eurocámara España líder mundial de trasplantes por Bin veintisiete Habbo año consecutivo no está bien dicho

Voz 0827 02:27 siete años

Voz 9 02:32 algunos ahí lo que dice

Voz 12 02:36 perdón perdón perdón también por el ordinal

Voz 0827 02:39 efectivamente lo correcto es vigesimoséptimo bueno aunque no miremos a otras emisoras nosotros también tenemos que arrancar este informe pidiendo disculpas seriamente a los cacereños por haberles robado de un plumazo el Valle del Jerte esto nos envía Diego Valladares

Voz 13 02:55 a estas gracias John Jay de estos pacientes ciudadanos Ávila Ávila que les parece a ustedes

Voz 0827 03:03 ahí Valle de Las cerezas si Valle del Jerte también pero lo de Ávila no el Valle del Jerte es una preciosidad in limita al norte con Ávila y es verdad también con Salamanca

Voz 12 03:12 manca pero pertenecer pertenece a la

Voz 0827 03:14 inicia de Cáceres bueno ha sido una semana muy intensa el martes investidura de José Manuel Moreno Bonilla y al grito de ave que vuela a la cazuela nuestra compañera Nerea Aróstegui me pasa esto del ya presidente andaluz en una de sus réplicas parlamentarias la política de meterme

Voz 14 03:32 es la población la política de trasladar al conjunto de los ciudadanos de Andalucía un escenario época lifting hay pues Carlos Tiko en Andalucía

Voz 0827 03:41 eso os tras la época eléctrico Éste es uno de los errores de esto es que hacen época creemos que es quería decir apocalíptico hasta donde sea hasta donde sabemos es así eh ahora nunca se sabe quizás alguien me diga desde Andalucía hoy es que aquí decimos apocalíptico porque lo llevamos por ejemplo en nuestro ADN

Voz 15 04:01 son cuestiones que llevamos en nuestro ADN en nuestro

Voz 0827 04:03 bueno en nuestro ADN oye que son muchas horas de debate ya se sabe que mucho habla mucho yerra y ahora mismo no

Voz 15 04:11 vamos a la sede de la Federación Española de Fútbol con el resultado del sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey Antón Meana emparejamiento saber alguna alguna eliminatoria gorda buena sí hay uno muy bueno e acaba de tocar el Sevilla Barça la última final de Copa del año pasado se va a repetir en cuartos de final la ida en el Pizjuán la vuelta en el Camp Nou al Madrid le toca el Girona la ida en el Bernabéu la vuelta a Montilivi primera vez que el Girona está en cuartos de la Copa está haciendo historia sí correcto está muy contento aquí exdirector director deportivo que ya ha posado con Emilio Butragueño Getafe Valencia una final de Copa de hace una década igual al Getafe ahora más a mejor que el Valencia por largo al lado Il otra eliminatoria es Betis Español sólo falta saber guiarla el orden falta el orden de saber si se juega la ida en Sevilla o en Barcelona y eso que lo van a sortear ahora mismo van a sortear ahora mismo nos hemos precipitado un poco porque ya sabemos está bien los cuatro emparejamientos

Voz 0231 05:02 pero eso el Real Madrid Girona Getafe Valencia Sevilla Barça

Voz 15 05:06 ahí o bien Espanyol Betis o Betis Español fecha santón la semana que viene la ida el miércoles veintitrés y una semana después el día treinta de enero se van a jugar los partidos de vuelta todos en el mismo día no hay no hay martes y puesto que los solapan en que lo cambien en dos días pero la fecha que fija la Federación como día miércoles veinte es el miércoles veintitrés pero por tema de televisión lo pueden mover en a dos días y como te digo la vuelta el día treinta luego se juega la semana siguiente en la ida de las semifinales no se sabrá la vuelta no sobra es decir los finalistas de la Copa hasta la última semana del mes de febrero si te parece aguantamos diez segundos fíjate pero vaya aguanta aguanta tranquilamente ya está en ello

Voz 0231 05:43 sí unos niños que han sido las manos inocentes oye y horario sabemos a todavía no todavía no sabe todavía no sabe lo van a decidir justo después del sorteo a media hora a las seis y media de la tarde más o menos ya sabe que se juega la ida en Barcelona

Voz 15 05:57 la vuelta en Sevilla siglos repetimos rápidamente Real Madí

Voz 0231 06:00 Girona Getafe Valencia Sevilla Barça Espanyol Betis

Voz 15 06:05 muy bien Antonio un abrazo compañero hasta luego gracias

Voz 12 06:09 bueno pues a ver qué horario Nos dan el miércoles los con vamos a ver Roussel vamos a ver venga ha echado de menos al Atlético de Madrid pero bueno pero si Girona que hace esto sí claro que sí el minuto ochenta y siete que marcó fue muy a Copa la Copa es un torneo fantástico

Voz 0827 06:23 en ese partido precisamente no dimos ese bueno lo dimos pero nosotros íbamos en La Ventana la tarde en la que se estaban jugando ese partido porque se estaba decidiendo en el Parlamento de Andalucía la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla Moreno Bonilla porque creo que antes le llamado José Manuel y en las pues desde el Parlamento andaluz pues se produjo una manifestación multitudinaria aunque quizás no tan multitudinaria como dijimos

Voz 16 06:49 multitudinaria concentración a las puertas del Parlamento de Andalucía está ahora con un impresionante despliegue policial y dos espacios acotados ambos lados de la entrada donde más de un millón más de un millón de personas fundamentalmente John S concentran en estos millón

Voz 0827 07:03 por de personas se entre Millar millón la cosa se quedó en New York bueno la manifestación se produjo el apoyo de Vox a esta investidura un partido del que hemos sabido esta semana que recibió financiación de exiliados de Irán y sobre el gentilicio de ese país no es envían desde todo

Voz 0314 07:19 la radio una duda cuál es el plan de los nacidos en Irán iranís hoy iraníes tenemos que saberlo necesitamos saberlo porque si hay una noticia desconcertante de las últimas horas es esta

Voz 17 07:32 ha reconocido que un grupo de exiliados iraníes financió prácticamente todo

Voz 0827 07:37 la su campaña electoral iranís o iraníes la semana pasada planteamos una duda semejantes

Voz 18 07:44 son colibrí es era el es corre todas las dos más no acepta las todos los estudios Alfano

Voz 0827 07:58 bueno es aceptan las dos ya dijimos que en este caso Susana tenía razón ese aceptan las dos formas aunque se prefiera colibrí es en la lengua culta segundos dice la Real Academia y atención porque la Real Academia nos dice algo más dice que esta preferencia se da especialmente en los gentilicio así que mejor iraníes que iranís aunque se acepten los dos como israelíes marroquíes o paquistaníes por ejemplo

Voz 19 08:25 Volando voy sí

Voz 0827 08:28 todo

Voz 18 08:32 más cosas que han pasado esta semana

Voz 0827 08:34 te abría el lunes día quince el aeropuerto de Corvera en Murcia un aeropuerto único en el mundo seguro que te acuerdas Francino porque permitirá ir en avión a la ciudad de Manchester United según dijo en su día el presidente de Murcia en la región de Murcia

Voz 20 08:50 aeropuertos estará operativo en diciembre Illa hoy podemos comprar ya billetes de avión para dos mil diecinueve Corbera Leach Corbera Manchester United Corbera United instintos juntos

Voz 0827 09:03 después el nombre se justificó diciendo que era muy aficionado al fútbol más que al PSOE en puertos seguramente puedo y en las últimas horas hemos estado pendientes sobre esa polémica sobre si el Barça había incurrido o no en una alineación indebida en su partido de Copa frente al Levante la cosa ha quedado solventadas a favor del Barça ayer Manu Carreño al contar esta noticia dudaba entre femeninos y nos lo envía Paula Losada

Voz 0481 09:31 a esta hora de la noche XI XXXII los aficionados del Fútbol Club Barcelona y por supuesto también los del Levante están pendientes de lo que decida una mujer se llama Carmen Pérez antigua miembro antigua miembra del miembro del TAD profesora de universidad y ahora mismo es la juez única de competición antigua miembro

Voz 0827 09:51 después corrige dice miembra que su femenino que la RAE todavía no es que está en el diccionario veremos qué es lo que pasa en el futuro hice sin embargo antigua juez cuando podría haber dicho jueza

Voz 15 10:02 pues que es muy femenino

Voz 0827 10:04 sí que está registrado en el diccionario aunque todavía no se no se ha extendido lo suficiente bueno allí hemos estado y seguimos muy pendientes del rescate también del niño de Julen la mayor dice muchas veces el poco diámetro de la boca del pozo en el que cayó ya nos hubiera gustado que este dato de Euronews que escuchó Juan Carlos Fernández no hubiera sido un error

Voz 21 10:25 los técnicos que participan en el rescate descartaron continuar con la succión del material sólido del pozo de veinticinco kilómetros de ancho y de veinticinco kilómetros de ancho y ciento diez metros de longitud

Voz 0827 10:35 a veinticinco kilómetros de ancho desde luego no no eran kilómetros también dudamos sobre si los pozos tienen longitud o lo que tienen es profundidad creemos que hubiera sido más preciso las de la profundidad de la longitud pero bueno quiénes somos nosotros Francino para criticar despistes de este tipo en realidad el pozo tiene eso veinticinco centímetros poco para un pozo pero muchísimo para el diámetro de una moneda de un euro que es lo que dijo Iturriaga en su concurso y escucharon Daniel Martínez Mikel Atsuara junto a Jose Carlos Cantero Isaac Díez Mariluz Gaviño

Voz 1220 11:12 moneda tiene mayor diámetro la de un euro o la de cincuenta céntimos y un euro pues no mira la de cincuenta centímetros no no no no no bien veinticuatro con veinticinco y la otra XXIII con veinticinco centímetros pero

Voz 12 11:27 todo vaya veintitrés centímetros y medio o de veinticuatro centímetros y medio como para tener un monedero capaz de llevarlas

Voz 0827 11:50 y más de Itu Jorge Córdoba seguidor de la serie Juego de Tronos también se sorprendió cuando escuchó a Iturriaga anunciar el próximo final de la serie que será hace diez años

Voz 23 12:02 Mario pregunta para ti Juego de Tronos en dos mil nueve asistiremos en dos mil nueve asistiremos empieza el catorce abril al final de Juego de tronos con la misión de la última temporada

Voz 0827 12:11 en dos mil nueve asistiremos dos mil nueve fue eso exactamente hace una década que la última temporada de Juego de Tronos estrené hace diez años es casi tan extraño como que Isco vaya a ser titular con Lopetegui esto lo escuchó Carlos Ortiz

Voz 9 12:25 en Butarque es el partido el Madrid ganó tres cero en la ida una de las noticias que va a tener el encuentro es que Isco es titular en la alineación de Lopetegui en la alineación de Lopetegui enseguida

Voz 0827 12:38 estamos allí Isco titular en la alineación del Lopetegui ya parece que es la única posibilidad

Voz 12 12:44 pero en la tarde en las de Solari desde luego

Voz 0827 12:47 prácticamente no se da en los últimos encuentros bueno esta semana entro yo también en la unidad me dirigirla en este caso Arturo Obregón por este por contra que cree que es un Galicia mismo Nos dice la Academia en la lengua culta suele referirse la primera es decir colibrí es bisturí es carmesí es por ejemplo no por contra contra hay voces generalmente procedentes de otro contra bueno pues me dice Arturo que es muy poco ortodoxo que lo correcto sería por el contrario en cambio Ocón entraría mente tiene razón el vigilante en que la expresión Nos llegó del francés es un Galicia mismo y que fue desplazando esos otros giros que ya teníamos en castellano y que el dice que son los correctos pero ojo Arturo por contra también es ya una expresión aceptable y aceptada en el Espanyol que hablamos aquí en España según nos dice la Fundéu o sea que tradicionalmente se había censurado por considerarse es un calco del francés la expresión la recoge incluso el Diccionario del español actual de seco Andrés y Ramos dice la Fundéu que su uso sin embargo resulta extraño en el Espanyol que se habla en América eh allí es donde se prefieren las alternativas que Arturo me señala que son correctas también vi que allí se utilizan más en Espanyol sí que utiliza hemos por contra bueno por lo menos la Fundéu la bendice la semana nos ha traído también un puñado de verbos destrozados el verbo saber por ejemplo al que ha metido una patada un patadón muy propio el jugador del Real Madrid Sergio Ramos lo escuchó José Javier Simón

Voz 9 14:23 a la concentración sigue fallando porque bueno no sabemos si realmente

Voz 13 14:28 eso se sabía Sheffi realmente eso se sabía pues

Voz 0827 14:30 aspiramos realmente eso se saliese como para saberlo bueno sin salir del terreno de juego Julen Guerrero incurre también en un error muy vasco nos dice nuestra vigilante Lorea Martínez

Voz 24 14:43 sí es cierto que el público la afición del Atleti no mostraba

Voz 15 14:46 siempre mucho cariño está deseando que que saldría al campo

Voz 24 14:49 está deseando que que saldría al campo

Voz 0827 14:51 estaba deseando que saldría al campo el uso del condicional en vez del pretérito imperfecto de su cultivo que decimos es una desviación muy extendida sobre todo en el País Vasco y Roberto ante lo nos envía una vigilancia muy interesante sobre la conjugación del verbo enraizado enraizado dice Xavier Vidal Folch

Voz 1989 15:12 la iniciativa de un gran debate nacional lanzada por el presidente Emmanuel Macron es hábil inscribe la crisis de los chalecos amarillos en un marco más amplio en Caixa con una fuerte tradición francesa en rayos AIG Xavier

Voz 0827 15:25 el al nuevo claro deben decirse enraizada e es verdad que en realizar significa arraigar pero no ese conjuga como arraigar sino como aislar e entonces sería en rayista como dice nuestro vigilante y Carmen Espinosa invita también a Jesús Maraña por este pretérito perfecto tan regular que acaba siendo imperfecto vamos un error

Voz 25 15:46 era la sustitución de unos accionistas por otros principales en el BBVA que lo que no sabíamos lo que no salimos estábamos y estamos sabiendo

Voz 0827 15:54 ahora lo que no sabíamos ya estamos sabiendo ahora creo que a Maraña se cruzaron dos posibilidades correctas que es lo que no sabíamos entonces lo que no supimos entonces la cosa quedó ahí en eso en lo que no sabíamos y esto nos lo envía Nacho Ares lo escuchó en Podium puestas qué ocurre cuarenta y seis años después que un velero barco velero en los mares del Sur naufragio naufragio solamente quedan cuatro supervivientes del naufragio el verbo un naufragio dar quedaría ese naufragio a que no que sería naufraga

Voz 12 16:31 no obstante ha construido tampoco suena tan mal efectivamente brutalmente Ma

Voz 0827 16:36 también tenemos algún verbo creado el verbo inseguridad por ejemplo y que se sacó de la manga aquí en La Ventana La alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet hablando de la recuperación de los serenos irá serenas en la ciudad

Voz 26 16:48 manera experimental con dieciocho personas bueno hicieron bien valorada ya tenemos dos lo que podríamos llamar los agentes cívicos que trabajan en el horario de pero no teníamos cubierta el flanco con la noche yo entonces el el CNI no tiene nada que ver con un vigilante de seguridad porque no es la labor que no pues creemos que

Voz 15 17:09 estas personas un personaje de acompañamiento verdad

Voz 26 17:13 señor Compay viento degenera entornos confianza era ayudará a personas por ejemplo pues que se desorientar uno que tiene quiere sacar dinero en cajeros les da apuro sólo solas no porque a lo mejor no porque les pase nada sino simplemente lo que decía porque les da miedo vivir de la percepción de aquello que Cain Segurilla no que sí

Voz 0827 17:32 ellos Segurilla bueno pues no existe del verbo inseguridad ni siquiera existe el verbo seguridad e con el que podríamos construir por negación el otro y otro verbo que no existe y que crearon en Pasapalabra ni más ni menos primero lo dijo una concursante que es piloto de drones y después lo retomó el propio Christian Gálvez lo escuchó Carmen Espinosa ella no reenvía es el verbo to Catair

Voz 27 17:56 había un trabajo de fin de grado

Voz 9 18:00 no lo es

Voz 27 18:02 no bueno

Voz 9 18:03 ahora tienes que casi no toca pelear pero sí elegir

Voz 0827 18:07 pues nada lo dice la concursante lo da por válido Christie

Voz 28 18:10 tan bueno tocar reiteradamente algo con la mando es

Voz 0827 18:12 toquetear toquetear toquetear ese es el verbo no es toca tener menos mal que la cosa no fue en el rosco podría haber sido impugnado quiero escuchar

Voz 9 18:25 pues algunas frases hechas tras tocadas

Voz 0827 18:29 las dos primeras dichas por dos políticas además de apellido Montero José Luis Martínez invita la ministra María Jesús Montero por darle la vuelta al dicho que sostiene que la información es poder tantas veces

Voz 15 18:39 Nos preguntamos dónde tiene el poder a Villarejo bueno claro empezamos frente a explicarnos algunas cosas no

Voz 30 18:44 si el poder Informació si el poder Informació y claro si esa información es listo

Voz 0827 18:50 el poder es información es justo al revés si efectivamente aquí el orden de los factores es importante la frase es la información es poder Ifrán Santa Catalina invita a la portavoz parlamentaria de Podemos a Irene Montero que para denunciar las puertas giratorias de algunos políticos usó una metáfora que describe una situación apocalíptica pero imposible políticos que están más

Voz 31 19:12 a decisiones políticas en España terminan en sus consejos de administración que suba la factura de la luz no es un terremoto que cae del cielo no es un terremoto que cae del cielo

Voz 0827 19:22 no es un terremoto que cae del cielo en realidad ningún terremoto cae del cielo en todo caso un terremoto votaría del suelo

Voz 32 19:31 tiene

Voz 0827 19:34 yo nada más Eduardo García cree que se produce un cruce de dichos en este momento en el que en SER Deportivos hablábamos del debut de España ante Bahrein en el Mundial de balonmano

Voz 33 19:43 pero su su Balonmano anárquico de mucho uno contra uno puede provocar muchas sanciones es decir de va a exigir la concentración la selección española perfectamente ser la primera toma de fue primera toma de fuego importante empezar viene para

Voz 0827 19:53 es la primera toma de fuego una mezcla entre la primera prueba de fuego y la primera toma de

Voz 28 19:59 contacto que acabó como acabó

Voz 0827 20:06 ayer fue el día de San Antón el patrón de los animales que sin llegar a ser seres humanos como dijo Ruth Beitia

Voz 34 20:14 creo que que se debe de tratar por un igual no a un animal cierta maltratar pretende que tratar a una mujer a un nombre porque todos al final somos seres humanos todos al final somos seres humanos

Voz 0827 20:27 no todos somos seres humanos ni los animales merecen el mismo tratamiento que las mujeres son los hombres por ejemplo eso es evidente en general nos gustan los animales acabamos de estar con Piper aquí en el estudio de la ventana nos gustan tanto que se nos cuelan de repente Nos dice Teresa Colomer

Voz 12 20:43 pues sí puedes ir preparando té mejor no te hijos Jose porque esto está pasando lo vas a ver nunca Olive no sea que estaba un poco

Voz 35 20:50 hace de Tintín de Tintín

Voz 12 20:54 es inequívoco de arriba tiene muy buen éxito Dj's

Voz 0827 20:56 modo de hablar por lo común para zaherir a alguien dice la RAE que es retintín Rin Tin Tin era el perro de la televisión lo he dicho que queremos a los animales aunque es verdad que no siempre les tratamos bien a veces los mal tratamos de obra y otras veces de palabra nos lo recuerda Ignacio Parro

Voz 36 21:13 los animales han dado origen a algunas expresiones sea efectivos que usamos en nuestro día a día la vida cotidiana es muy habitual escuchar que una persona es un lince si es muy listo si está muy fuerte que está hecho un toro un tacaño despreciable le llamamos Rappel en los negocios en buitre es una persona que se aprovecha de la desgracia de otra pero alguien muy hábil es un águila en el ámbito deportivo si eres muy lento eres una tortuga pero si eres muy rápido eres una gacela sin embargo hay algunos calificativos que suponen un problema muy gordo

Voz 29 21:47 ellos

Voz 36 21:53 la en los animales están muy relacionados en nuestro lenguaje ideó una manera muy arbitraria o una persona obesa le llamamos vacas nunca hipopótamo va llena pero nadie le dice a otra persona estás hecho voy o meras amorosa como anda es más de los elefantes no ha destaca su volumen Se destaca su memoria por qué unos sí y otros no

Voz 15 22:13 por qué

Voz 37 22:15 yo no he diciendo que puede que sale

Voz 15 22:18 es una cuestión cultural por qué no en todos los países usamos los mismos modismos sobre animales mientras que en España le decimos a alguien que come en exceso que lo hace como un cerdo en Nicaragua y El Salvador Seguí dice como un lagarto los pasos de cebra no reciben el nombre de ningún animal en Argentina y en Colombia se llama monos a los grupos

Voz 36 22:38 también hay algunos que son de lo más machista los lagartos y los forros tienen algo en común es masculino es alguien astuto hay Pícaro mientras que el femenino son unas putas a un hombre fuerte valientes le llama Gallo pero aún cobardes les llama gallinas aunque también hay una excepción Un pobre animal cuyo nombre masculino es un insulto el cabreo

Voz 12 23:02 pues nada había final vaya final aquí tenemos por la Unidad de Vigilancia de hoy

Voz 38 23:06 habla uno y a uno le parece bien me parece mal entonces desde el otro debe estar hoy al que ha dicho usted que yo no he dicho eh yo no soy eh Torquemada ya estamos hacia son la servidumbre de intervenir en público no se escuchaba voces al otro relación Dana

Voz 12 23:23 ah bueno recordamos nuestro correo Ud V arroba Cadena

Voz 0827 23:27 desde el punto com muchísimas gracias ya saben si en algo me equivocado que seguro que sí

Voz 38 23:33 me he equivocado y no volverá a haber de momento no me

Voz 0827 23:35 hoy Francia Chess porque vamos a seguir