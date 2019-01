El universo de Ortega

Voz 1 00:00 eh

La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:24 faltan veintidós minutos para que sean las seis de la tarde a las cinco en Canarias lo comentábamos hace un momentito con Isaías vamos a seguir hablando de del uso de la palabra que que que es lo fundamental que es el ADN de de la radio pero en una proyección muy muy especial a ver el el lenguaje de este medio incluye términos que ustedes conocen también como cuña cuña publicitaria bueno cuña promoción jingels buenos en esos mensajes con los que tratamos de fidelizar a nuestra audiencia con los que tratamos de compartir con ustedes pues las virtudes las bondades de de los programas que hacemos en esta casa en la en la Cadena SER como cualquier otra emisora de radio eh pero yo creo que últimamente ha nacido nacieron género me explico un estilo muy concreto al que hay que bautizar al que hay que buscar un nombre yo propongo directamente que a partir de ahora cuando demos paso cuando suene en la radio lo acaban a escuchar a continuación digamos anda un Ortega

Voz 3 01:22 estoy escuchando la música le Johann Sebastian va bien las en la cadenas

Voz 4 01:29 sabes que no

Voz 3 01:31 tanto cuál de las dos cosas más hermosa la Cadena

Voz 5 01:36 pues como la música

Voz 6 01:41 Isabel mi respuesta es la música de Bach la música de Bach tiene más que la que además que la Cadena SER vaya pero pero acto seguido después la Cadena SER esa primero va vale vale y luego la Cadena Ser

Voz 5 01:54 Justo después de baja

Voz 0313 01:58 es que hay una persona muy concreta detrás de estas historias no y hemos invitado para que esas son en La Ventana para que hablar para hablar con el con un poquito más calma idea de sosiego en Primera un poquito de miedo Isaí las porque no sé si te acuerdas pero hace unos meses concretamente el tres de septiembre el día que estrenamos temporada el director general de esta casa Daniel Gavela Nos hizo temblar porque peligra puede peligrar nuestro puesto de trabajo me gustan tanto las cuñas de Ortega que he pensado que podíamos hacer una radio sólo con cuñas de Ortega yo os vais todo a un oso que da el sí al revés es como la radio podría ser lo que hay entre Ortega yo espero Juan Carlos Ortega buenas tardes bonitas pero esta vez ayudarnos un poco no

Voz 1174 02:41 a lo primero dar gracias por poner Conciertos de Brandemburgo es eso ya con esto ya me tienes que no hay Isaías es la última vez que te evite de entregue un Ondas y señora que encontró de verdad

Voz 7 02:57 no Nord pero tu en honor fue mio de darte lo que evidentemente cómo estáis

Voz 0313 03:03 bien muy contentos de compartir unos minutitos de radio contigo iré explicar a los oyentes que esto que haces es un género bromas aparte lo que yo le llamaría Ortega se directamente yo lo tengo yo lo voy a hacer pero que éste es un género que es ingeniero que tiene que ver

Voz 8 03:19 tú lo contarás con la imaginación con

Voz 0313 03:21 empatía con la con la complicidad con con con las preferencias con las preferencias musical es por ejemplo eso tiene riesgo no porque puedes proponer una cosa alguien no gustarle no sé si hablas de los billetes

Voz 0684 03:33 gracias a Cuzco cuando la Cadena SER la emisora de radio como que escuchen

Voz 9 03:45 bueno es una forma de deben de un producto al famoso pues esto lo lo lo oyen lo consume tal vamos a vender un producto según se usa mucho

Voz 6 03:57 pues en la entero en la medios de comunicación ya pero decir que los bicis hoy en la escena Herrero lo que pasa que si no pueden escuchar la Km sí que va a ser difícil quién les puede oir que el no no presume está Radio les sea una radio abierta a todos sí pero vale vale de acuerdo vale Cadena SER

Voz 0684 04:17 escucha

Voz 0313 04:19 ya está claro pero pero pero hay lío pero que puede surgir en cualquier momento verdad

Voz 1174 04:25 a mí lo que me gusta elegir músicas y cosas que han significó mucho en mi vida infierno que por lo tanto en vida en mucha gente no esa canción de los vicios cosas que son un icono en sí mismo no para las cuñas para esas cosas que hacemos no los de la radio son muy útiles no porque justo cuando escuchan ya te provocan puso a cada uno por sus propios sentimientos recuerdos cosa no sé a mí me gustó mucho los los clásicos los iconos no

Voz 0313 04:52 lo que pasa es que esto de la música de los clásicos y de la canción tiene un riesgo porque de repente te sale un espontáneo que haces

Voz 10 04:59 escuchar a oyentes que Carles

Voz 0684 05:01 yo he compuesto para cadenas voy a correr tanto los térmico versus

Voz 11 05:35 SER

Voz 0684 05:42 eh Gómez

Voz 0313 05:48 qué grande lo mejor es lo mejor es la voz institucional el voto ronde la Cadena Cope

Voz 7 05:53 guau guau Woo yo voy a echar todo este tramo porque si yo yo

Voz 0827 06:00 lo que esto que estamos unidos Francino parece muy difícil pero es muy fácil lo que es difícil es crear el universo que te has creado Zeep para mí lo complicado es el universo Ortega que tú has ido acuñando a lo largo de de años y a partir de ahí claro es que en el universo surreal de Ortega todo esto funciona vamos brota de manera natural no

Voz 1174 06:21 hay una cosa que saludar cuando tú te das un esqueleto dentro del escroto ya ponle yo de hecho sufro mucho porque hay mucha gente que me dice Carver tus ideas a tienen una Roma común pueden parecerse unas a otras y eso es lo que busco sea yo mi mi lo a lo que dedico más tiempo a que se me ocurra la idea de siempre como no es otra cosa ahí que se distancia de tu

Voz 0827 06:48 pero es que podemos volver a Bach no es decir toda la música de Bach tiene el aroma de va pero cada una de sus piezas es sorprendente es única

Voz 1174 06:56 hay una cosa yo una es hizo un documental sobre cómo se llama el este hombre el escultor Chillida que decía una cosa frutal que era como las olas del mar siempre el nueva pero siempre terna es la suela son han estado siempre pero cada una nueva pues eso podemos

Voz 7 07:19 si seguir hablando por no no podríamos hablar solo de Bach pero

Voz 0313 07:21 claro como tú utilizas todo tipo de música incluso rap

Voz 12 07:29 luego está muy parado

Voz 0684 07:45 está promo lo va a apretar entre los millennials que me me Farruquito yo mi millones de descargas Brother Brothers

Voz 0313 07:55 dime no se pero que lo pueda haber pecado yo estoy absolutamente convencido

Voz 1174 07:59 yo ya no ya no se Pétain con nada no hay el otro día lo bien que lo comentabais vosotros lo de lo del gato no lo del huevo que un huevo que que tiene no sé cuantos millones de

Voz 7 08:11 a bueno si es la fotografía la imagen más más compartida si brutal e sea que nunca se sabe no

Voz 0313 08:18 brutal y que de brutalidad da mucho que pensar y además pensar en direcciones distintas eh

Voz 1174 08:23 sí totalmente

Voz 0827 08:25 hay otra cosa que pudiera muy bien en el universo que es el fuera de contexto es decir mezclar en una misma frase me barrunta miles de descargas eso tiene un efecto humorístico fantástico

Voz 1174 08:37 yo no busco sea yo yo cuando era pequeño yo me acuerdo que mucha gente dice pero esta forma de hablar de la gente que tus personajes eso es Mi abuelo es la gente de cuando yo es que hablaba junto o por ejemplo para decir yo soy muy limpia no yo soy muy escrupulosa esas cosas a mí me me fascinan es que es un lenguaje muy rico e el lenguaje de así popular es súper rico pero cuando juntas

Voz 0827 09:03 al abuelo diciendo barrunta con millennials con miles de descargas entonces cuando tú que el choque

Voz 0313 09:09 hay otra mezcla todavía más más llamativa esta es una una promo para sólo para redes también apuntando el foco hacia ese público que perseguimos que son los los millennials Ike es que mezcla una música muy concreta muy antigüedad muy rancia ella muy bonita también con un mensaje que pretende ser ultramoderno y al resultado es este

Voz 4 09:28 escucha millennials la calma se España

Voz 0684 09:33 calvo Caloca loca juventud estamos inmerso en las redes sociales con el fémur en Instagram Caloca loca juventud no nos hemos quedado atrás en estos jóvenes estaremos Twitter el ascenso de las nuevas tecnologías no nos ha pillado de perfil

Voz 13 09:56 tenemos Twitter

Voz 11 09:59 mis chicos

Voz 4 10:05 qué tal

Voz 0313 10:08 a esa acabado también la música de Juan Carlos

Voz 1174 10:10 si entonces cesión hoy os he traído una cosa porque digo que algunos no tienen la oportunidad de que le llamen de La Ventana así como guay es verdad lo digo en serio esto mola y como yo tengo un programa por las noches de los viernes y en un horario que no

Voz 0313 10:29 coches Ortega Ortega he traído una

Voz 1174 10:31 aquí vais a hablar de la he traído una promo de mi propio

Voz 0313 10:34 programa muy bien quién es que lo va a ver esta noche a la una y media después El Larguero buenas noches eh

Voz 2 10:44 te gusta el reggaeton

Voz 13 10:46 sí claro

Voz 0684 10:49 eres cojonudo también te gusta Scarlatti ya Spotify Liz reggaetón con Scarlatti en la que al terminamos Un segundo de reggaeton con un segundo de la música del famoso músico vas loco

Voz 14 11:09 he sepa reventón Cole Scarlatti tupé Liz ramo falda

Voz 2 11:18 se llama Francisco Javier buenas noches

Voz 13 11:21 cómo estás amigo pero luego de Podemos usted querido burlar y Pau

Voz 0684 11:37 te gusta el hay que Tom pero ya su oído muchas veces todos los que no tienen más reggaeton un espada o ir pues oye dos al revés

Voz 4 11:49 revés

Voz 0684 11:51 la solución para poder hoy reggaetón es nuevos cuando ya los ha subido todo bebés son igual de bueno el m al resto

Voz 15 12:20 vas a Pablo a la mala vida

Voz 2 12:27 esta noche a la una y media después el Larguero

Voz 0684 12:30 no tenemos la mano tendida Henry siempre no Amaro

Voz 1174 12:34 sí sí sí será será especial reggaetón en vez que que que hago una promo de de del programa Ancic aquí dice que que que yo nunca es una problema de mi propia cosa es la pieza clave si es la primera promo de mí mismo si Macao larga

Voz 0313 12:53 Tom Brady

Voz 1174 12:53 pero todo esto es escuchar además yo además

Voz 0313 12:56 Cruz es una cosa en esta en esta prueba un muy muy muy importante muy interesante la mezcla Scarlatti hombre ya ya sé que es una broma pero eso dice no no eso dice mucho de los de los clichés de las etiquetas y dos puntos intolerantes no creo que sí te puede gustar Scarlatti te puede gustar el reggaeton absolutamente ya ya totalmente pero si hay un problema no

Voz 1174 13:17 total incluso a mí me gusta Isi Disi el heavy metal ahí ir yo que sé y me gustaba también no pesca es compatible pues que que es todo si la música buena te puede gustar de todo el reggaeton sabes que yo tenía prejuicios con el reggaetón pero ahora que estado grabando este programa de esta noche yo los tengo o pues oye

Voz 0313 13:36 te conozco que son prejuicios un oyente digo bueno

Voz 1174 13:39 hay mucha porquería pero con hoy porque en cualquier género eh pero luego hay cosas súper bien hechas oye me escucha el despacito digo he cuidado que es difícil hacer esto eh que está está muy bien construido luego otra cosa son los el mensaje era claro

Voz 0313 13:55 hay que ponerse a a revisar letras del poeta que también a medida que bueno y cosas peores las hay también eh totalmente eso no distingue de géneros hoyo por cierto te gusta más la radio el sexo lo digo por esto

Voz 4 14:09 porque Le gusta la Cadena SER

Voz 13 14:11 por qué me me llena de gozo Cadena SER me me da todo el placer que necesito incluso he dejado de practicar sexo con la Cadena Ser mi cupo de placer ya está cubierto el gen lo llevo mal lo de la Cadena SER

Voz 16 14:27 pero luego al al oyente por favor

Voz 4 14:33 venga

Voz 2 14:36 donde hay un ahora trata de

Voz 13 14:41 iguala se hizo se te voy

Voz 2 14:44 bueno pues

Voz 0313 14:46 si esto es así si se siente solo se ha medido juego eh

Voz 7 14:51 entonces la Ventana son tres horas cuatro cuatro cuatro dieciséis no si dieciséis coito bueno lo que pasa Celia Blanco para que me había invitado esta señora al programa dentro hemos dorsal con Celia que está muy claro

Voz 0313 15:09 con esto se hace no me extraña que después no gusta a todos

Voz 0684 15:13 me poner todo en cuenta es que me guste será culpa miedo te medios de comunicación no más ese será que no has escuchado La Ser si la SER también hemos escuchado y no no me gustó no no te tenías que decir que no lo que hemos escuchado la SER

Voz 9 15:37 no no es en contra no pero yo yo no puedo mentir la la SER la escuchado y no no me gusta mucho mucho mucho relativismo moral pierna mucho buenismo

Voz 0684 15:47 cadena SER Si no te gusta la radio a lo mejor es porque no has oído la no lo frase tenía sentido yo decía que no había oigo la Ser pero la Serla cadena SER no podemos gustar a todos pero nos conformamos con gustar Beatie Szabo estaba estaban meloso

Voz 0313 16:10 Mola de meloso sí sí sí sí no no podemos gustar a todos porque no somos perfectos

Voz 0684 16:19 oyentes de la SER escucha esto

Voz 11 16:22 a esta acción ratio dispuso hora eh

Voz 0684 16:27 misiones en Radio Barcelona con esta doce empezó la Cadena SER hace ya muchos años pero no fue tan fácil lo que quiere es decir la frase la agitación Radio difusor así que a J I se emisiones Radio Barcelona salió a la primera mitad pero

Voz 11 16:42 la estación ratio difuso ahora mira J I ha visto de emisiones J Tobacco la estación J ratio dispuso hora eh a uno Barcelona La estación J I A J ratio de veces pero da igual a cobrar los inicios de la radio y lo hago pero no lo hizo la primera adiós a parques la Cadena SER

Voz 0684 17:12 somos perfectos sólo queremos

Voz 11 17:14 buscarte uno uno J J alguno de misiones radios

Voz 4 17:23 no

Voz 0313 17:28 pido perdón a esta por eso anima preguntarte quién tiene pero no voy a preguntar

Voz 7 17:34 me sabe mal lo poco locutora que esta quinta eh que corre por las radios algo es historia de de la radio digamos la prueba final no que es lo que emitimos normalmente pero Juan Carlos D

Voz 0827 17:47 gente imagina que efectivamente esta mujer le costó llegar a decirlo bien no yo creo que estas configurando una historia de la radio la creación de una Historia de la radio no solamente con Maria Sabaté que fue la que dio esta primera este primer indicativo en o en el Premio Ondas fue el abuelo de Toni Garrido no el primero que hizo en la conexión con un oyente que fue un momento memorable también en este en la entrega este premio Ondas bueno y Luis traste con el heredero de aquella persona que se inventó la frase en otro

Voz 7 18:20 este año de cosa sin la cual la radio es imposible hacer porque estaríamos hablando de lo mismo te tienes que profundizar por ahí Juan Carlos y creo que te sale una historia en la radio maravillosa

Voz 1174 18:32 la historia de la radio entrevistando a los primeros que tú

Voz 17 18:35 hubieran idea claro claro del medio sí claro

Voz 1174 18:39 se puede hacer como se llama sabes que se olvidan

Voz 0313 18:41 él tiene la la chica jolines

Voz 1174 18:44 es la que la que la que está en el departamento de de archivos de la SER

Voz 7 18:49 la Ángel si fuera no está fuera ya estuvo estuvo estaba así pero Ángela fuera desde luego hay que dedicarle un espacio ahora mismo pues puede colaborar con con esta achican con Ana y Ángel esa fuera me gustaba mucho que hayamos que tenía esa jubilado sí había había hacía un poquito tiempo eh que yo también estoy porque es lo que estás Juan Carlos se ha jubilado

Voz 0827 19:18 hoy está haciendo el doctorado sobre la radio exacto

Voz 7 19:21 pero ahora mismo está absolutamente serio absolutamente en serio

Voz 0313 19:24 vamos a hacer todo esto sobre yo creo que que quedaría bien

Voz 7 19:28 es hacer un homenaje a Ángeles fuera también que yo quería hablar con ella porque el otro

Voz 1174 19:32 día me enteré que ella estuvo rescatando un montón de grabaciones de Jesús Quintero de de la época y me gustaría tenerlas para para o islas entre un montón de entrevistas a Borges a edad de Quintero

Voz 0313 19:45 tú tú en alguna en alguna de tus de tus creaciones el aroma del del loco por ejemplo

Voz 13 19:56 yo soy una mujer pasional vivir la vida se gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien tomos de aquí dañado mejor tengo mucha confianza en mí mismo seminal maravilloso estupendo soy oyente de la cadena

Voz 2 20:10 cadena SER magnífica para oyentes que se valora

Voz 13 20:13 hoy que de verdad tampoco sepas sí

Voz 0313 20:18 sí que es verdad que pasarse bueno pero tuve que curas a los oyentes siempre ahí haya a los oyentes

Voz 0684 20:32 desde la SER son alegres cercanos optimistas sensibles curiosos tolerantes a Fable radiantes inteligentes informó

Voz 13 20:39 con qué momento momento tampoco es cuestión de pelotear no de esta manera tácita

Voz 1174 20:45 no pero eso es bonito no decirles a usted excusas Bono

Voz 0684 20:47 claro pero no nos vamos a escuchar igual

Voz 13 20:50 con peloteo vale

Voz 2 20:54 nuestros oyentes son gente

Voz 13 20:55 normal ver un poco de mimos tampoco estaría mal

Voz 2 20:59 Cardin nuestros oyentes son gente normal pero

Voz 0684 21:03 mirando a Maja ahí hasta el punto

Voz 13 21:05 no

Voz 17 21:09 que es verdad a veces a veces pero tenemos mucho yo voy a ser yo yo soy oyente de radio de toda la vida y he sido

Voz 7 21:14 no y cuando el locutor no tanto un poquito de rabia si habrá gente maja oyendo la radio a otra gente que no lo sea tanto seguro en la radio pero te al oyente que el taxista siempre eh

Voz 0313 21:34 Juan Carlos Ortega oye gracias por

Voz 7 21:37 que todo muchísimo amigo de verdad a vosotros de verdad estas cosas bonitas que que me habéis dicho joder saluda a todos tus personajes de vuestra parte ahí si el siguiente ondas quiero entregar os lo también eh verdad Isaías venga un besazo

