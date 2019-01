Cómo mantener la cocina en orden

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló hoy entramos en la cocina para proponerles un reto

Voz 0194 00:37 a la altura de la youtuber de moda ya les avanzó que no vamos a cocinar sino que lo que vamos a hacer es hablar de algo tan importante como saber elaborar un buen plato el orden y la limpieza en nuestras cocinas que es uno de los espacios de la casa en el que pasamos seguramente más tiempo estas alturas suponemos que buena parte de ustedes ya han oído hablar de Marie con DO la influencer japonesa que está levantando una curiosa fiebre por mantener el orden en casa la conoce

Voz 2 01:00 a su marido cuando mi misión es hacer felices a las personas por dudo en Mondo ordenando la pinta que tiene nuestra cocina hora hay cosas por todas partes creo que toca los armarios debajo de los de arriba ya están ya está ordenado llena zonas con las bolsas de basura estamos empezando

Voz 0194 01:19 lo que propone esta gurú del orden no es poca cosa porque el espacio de nuestras cocinas Se ha reducido de forma inversamente proporcional al aumento de utensilios y aparatos que utilizamos para hacer nuestros platos con este panorama mantener el orden en la cocina es en muchas ocasiones Misión imposible así que a ninguno nos viene mal algún consejo para conseguirlo Carlos Cano responsable de la sección Gastro de la Cadena Ser buenas noches las buenas noches cuál es tú que son los principales problemas de orden en la cocina confiesa te

Voz 0335 01:45 no me ha ido muy lejos me voy a poner yo confieso que mucha gente se va a sentir identificada con con mis propios problemas pero bueno es un problema ya saber por dónde empezar pero por ejemplo el cubo de la basura los que tenemos una cocina pequeña no tenemos uno de esos cajones maravillosos con cuatro compartimentos siempre es un trasto que está por ahí en medio no como como lo hacemos para que no este los tupers lo está pero no creo que ese ese son capítulo aparte es es algo un problema universal porque además los hay de tantas formas tamaños que no hay una forma perfecta para que todo te te cuadre Iggy este bien las espuma madera Expo maderas casos todo este tipo de de cocina que cada uno tiene una forma distinta

Voz 0194 02:26 no sabes cómo encajar las Bingen claro

Voz 0335 02:29 de ahí juntando todos luego yo tengo tantos libros que los libros de cocina incluso los tengo en los armarios de cocina esto supongo que no es muy bueno pero a mí me pasa seguro que hay otra gente que también les sucede la despensa una cosa caótica en la que tenemos alimentos que sólo utilizamos una vez al año

Voz 3 02:46 resto tenemos restos de todo en la despensa exacto

Voz 0335 02:49 vamos a ir acumulando lo que no hay dos obrando el día que lo necesitas no lo encuentras compras otro y al cabo de tres años

Voz 0194 02:57 perdón se ha estropeado cuando vuelves a necesitarlo en el arresto que dejaste sí sí

Voz 0335 03:02 pobres que tienes siete paquetes de levadura para que ya no te den porque ha caducado acto ese es el problema yo creo que también es bastante frecuente por no hablar del espacio debajo de la fregadero que hay es un totum revolutum de de mil cosas

Voz 0194 03:16 tú dirías que el orden lo práctico son incompatibles

Voz 0335 03:20 supongo que no son incompatibles pero yo creo que si estamos condenados a que sean dos universos que chocan no porque los que estamos utilizando la cocina constantemente necesitamos tener ciertas cosas muy a mano a veces eso no encaja a la perfección con lo estético y los que opinan desde fuera pues es muy fácil poner pegas no querer ir despejando utensilios eso cositas que están por ahí Iker al final tenerlo todo en orden requiere un esfuerzo y un trabajo que se va sumando con nosotros

Voz 0194 03:50 sí es de cocina luego preguntaremos a la experta pero yo también tuvo una cosa aclara que lo que no está a mano no lo utilizas es decir si tú tienes un utensilio escondido no lo usa así lo tienes a mano lo usas hay vida más allá de maricón no

Voz 0335 04:01 ahora todo el mundo está hablando eso porque desde que Netflix está emitiendo esa serie esos programas en los que va a casas no iba resolviendo problemas particulares bueno pues hasta Silvia Abril le ha hecho una parodia leitmotiv en el programa de Buenafuente sí es es de lo que está hablando todo el mundo en España estos días pero aunque está organizadora profesional de origen japonés ha vendido muchos libros en todo el mundo hay más maricón dos podríamos decir yo por ejemplo tengo un libro de de la italiana Roberta esquirla llamado la alegría del orden en la cocina Roberta es una italiana con formación en psicoanálisis así que ya vincula todo el tema del orden en la cocina a tus propias emociones antes propias de hecho dice que no no se puede limitar todo esta un compendio de consejos y trucos no que es una cosa mucho más profunda pero sí que hay algunas cosas en su método que me parecía interesantes como por ejemplo lo esencial tiene que quedar muy claro quién manda hay una persona que toman las decisiones eso es como esencial luego pues otras cosas más recurrentes como hacer fotos de la cocina para ser consciente de cómo tienes las cosas utilizar las barras cuelga todo sí y también como como el truco muy útil o el hecho de ordenar con valores que en no a todos nos viene bien el tema oriental del minimalismo y el vacío una italiana seguramente prefiere tener una cita con albahaca porque claro

Voz 3 05:30 claro claro si lo tienes a mano insisto todo lo que tienes

Voz 0194 05:32 mano lo usas exactitud poco vamos a necesitar irnos tan lejos para dejar a aconsejar no sobre orden tenemos a una asistenta muy eficiente y además mucho más cerca

Voz 0809 05:40 quién iba a decir a mí que siendo una niña y una adolescente súper desordenada me iba a dedicar a esto poco a poco con los años empecé a tener una sea tremenda de de tener la casa ordenada sin tantísimas cosas sin acumulada porque me producía va ahora me encanta ordenar casas de otras personas me relaja

Voz 0194 06:07 me produce para quién quiénes salen lesiones

Voz 0335 06:10 pues mira elige Iglesias hasta hace unos años era bióloga marina pero ahora es organizadora profesional es coach de organización da talleres da sesiones por Skype organizamos mudanzas es asturiana ahora vive en Madrid ir bueno organiza pero un poco como Roberta defendiendo principio sí valores mediterráneos de hecho tiene tiene su propio método que ahora nos lo cuenta también ha sido un par de libros veintiún días para tener tu casa en orden y pon tu vida en orden y bueno se puede leer en la página web orden y limpieza en casa punto com

Voz 0194 06:39 orden y limpieza en casa punto com Alicia muy buenas noches

Voz 3 06:42 buenas noches como te conviertes en profesional de la organización es bióloga marina como llegas a eso y además te acabo escuchar diciendo quieras de de pequeñas muy desordenada si yo estudié Biología a ello inanidad buena un traslado a Madrid yo siempre he sido muy aficionada como yo desde que me fui a vivir fuera no los dieciocho años que te va a pasar atípica residencia o compartes piso ahí el caos se apoderó de mí empecé a tirar yo creo que en vez organizadora presionar yo sé tiradora procesiona hay nada bueno pues yo esto lo hacía por afición es amigos conocidos yo por ejemplo conocía mi vecina al poco llegan a Madrid y le dije no te preocupes yo te ayuda a organizar el cajón del bebé que iba a Humphrey me mira con una cara descubre la profesión y entonces dije bueno voy a buscar a alguien en Madrid que se dedica a esto madre muy grande alguien que estaba María ya que es la persona que más años lleva organizando casas en España no iré dije quiero ser tu chica de prácticas y empecé a trabajar con ella

Voz 0194 07:43 lo que pasa es que tú te metes en la casa de los otros que es una cosa como muy íntimas es decir yo te Giamatti te digo ayúdame a organizar la la casa pero claro tú te metes en cosas que son muy personales la gente acepta esto

Voz 3 07:55 sí primero vamos a ver no es que me manden una conversación vemos encajamos una primera visita a tu casa de tu casa Nos conocemos vemos si nos caemos bien porque nos tenemos que caer bien y hay veces que tengo algún cliente con el que sé que no voy a encajar está Pintos no lo ha se lo pasó María o le digo yo creo que ahora no es tu momento ya llegará tu momento y yo estoy ya me llamaras tenemos que yo creo que los organizadores profesionales tenemos como una ética profesional es lo más importante que podemos tener porque nuestros clientes salen de otros clientes

Voz 0194 08:31 claro es que si tú me ayudas a mí yo diré es que aquí ha venido a alguien me a cambiar

Voz 3 08:35 pero la vida si fallas pues la verdad es que a día de con con mucho tacto pero siempre funciona dices eso sí tiradora profesora que nos cuesta tanto tirar las cosas porque España es que es muy del por sí porque está metido en el ADN sabemos todo es muy del por si él por si yo creo que viene de de nuestros abuelos de recibir hubo muchas casa de nuestros padres también como si hubieran vivido y entonces lo tenemos ahí como como pegado no es como eso pues siete caduca un yogur hirientes lo abres a ver si tiene verde o no bueno está mucho la decisión de tirar la comida yo entiendo que es como es que eso es como más todavía no pero por ejemplo con pantalón te queda mal oye te has equivocado se te ha pasado la fecha de para poder devolverlo y lo mantienen no sé pues el milagro pues no

Voz 0335 09:27 claro pero esa filosofía del por si la tenemos al no tirar tenemos también al comprar vamos al supermercado decimos por si acaso

Voz 3 09:33 pues sí mira yo una vez estuve una clienta que tenía comida guardada en la parte de abajo de los armarios sabéis esta sí pues no sé como se llama por eso el Zócalo pues la todavía allí en una chica joven era porque por sí por si pasaba algo lo que tenemos que entender es que nuestra alacena ahora se tiene que ser al supermercado yo siempre yo aprovechó muchísimo para hacer la lista de la compra inversa estará comprender lo que yo llamo revisa a tu despensa todos los meses todos los meses tenemos que hacer una revisión completa y a partir de ahí comprar tenerla bien organizada tiene que organizarla a expensas quién cocina

Voz 0194 10:14 esa que necesite quién sabe lo que va de ahora porque a mi a veces

Voz 3 10:16 me encanta porque viene a personal a uno de mis talleres si es que mi marido tiene fatal a expensas yo pero vamos Arkin cocina te con su marido no me marido pues la tendrá como su marido quieran sea sin Twitter no te metas no iba bueno pues con pequeños trucos y tal se puede tener organizado para no tirar cero comida basura que es como su objetivo y encontrarlo todo

Voz 0194 10:40 claro y luego la cocina yo decía utensilios que no usa espero que un día o te han regalado o compras porque se ha puesto de moda ya ahí lo vas almacenando pero tampoco lo acabas de tirar un poco también por el por si no por si me da otra vez por hacer zumos por si me da otra vez por hacer

Voz 3 10:54 es por el sentimiento de me ha costado cuarenta y nueve noventa y cinco y se manera no esto yo mira fíjate hoy lo estaba lo estado dando en Instagram no que la yogurt era ahora se ha puesto o estábamos con cero WISE tratado pena no entre el mundo cobrándose que ya tuvo su momento que yo tengo una edad

Voz 0194 11:16 la que yo tuve ya tuvo su momento

Voz 3 11:18 pues él está todo el mundo a tope comprando yo horteras en seis meses yo me paseo por los trasteros de horteras ahí bueno pues antes de comprar Taraji hortera Se puede hacer yogur con termo normal todo el mundo que tiene un hijo ha tenido un termo en su casa seguro que lo tiene pues primero experimenta con lo que tienes si te mola mucho es el momento de invertir en el gadget

Voz 0335 11:41 pero el hecho de que haya puesto de moda la hortera otra vez legal un poco la razonar por sí porque es yo la tiene veinte años

Voz 0194 11:48 hola tire pensáis siendo entrenadora profesional como ella la tire y ahora volvería a estar de moda

Voz 3 11:53 Ángels tendría un consumo eléctrico elevadísimo

Voz 0194 11:57 no es que

Voz 3 11:59 era era del siglo pasado Alicia ya sólo te

Voz 0194 12:01 lo que era del siglo pasado dime una cosa la cocina tú que te dedicas además ayudar a la gente a organizar sus casas la cocina es un espacio especialmente mal organizado donde se acumula mucha mucho

Voz 3 12:10 sí se muchísimo yo la gente normalmente fíjate yo con mi método días la primera propuesta que TEA o es el menú mensual la segunda ordenar Tu Despensa tu nevera y la tercera es ordenar tu alacena porque vivimos en España en el Mediterráneo latinos nos reunimos para todo alrededor de una mesa entonces la cocina

Voz 4 12:30 es el núcleo el el

Voz 3 12:33 punto inicial de la casa es yo creo que donde más acumula donde más la gente se sorprende porque nada la cocina nada vamos a poder hablar con la cocina bolsas

Voz 0194 12:46 de todas formas no hace falta llegar al extremo minimalista por ejemplo de maricón no yo le decía somos mediterráneos en la cocina mediterránea necesita yo no sé si

Voz 3 12:54 todo color pero necesitaba otra otra cosa necesita otra cosa lo yo lo que el encuentro a estos la lógica vamos a ver una sartén que te pega la sartén que te pega todo el mundo tiene su caso más o no se frías el arte se tira directamente sea cuando se te pego el huevo ya la tiras por meter a una vajillas no va a volver a tener

Voz 0194 13:15 ya pero las limpias y la vuelves a guarda decir pues a lo mejor lo utilizaré para otra cosa

Voz 3 13:19 no no no hay que directamente se tiras vamos a ver cuántas cuántos juegos tiene tu cocina cuatro cuenta sartenes puedes estar sana a la vez cuatro cuatro sartenes cuatro Goyas otra cosa porque tenemos que tener la olla de veinticinco para veinticinco personas

Voz 0194 13:37 que sólo son veinticinco el día de Navidad

Voz 3 13:40 ya no tienen que están en la cocina tiene que están en el trastero en la zona de Navidad como la de su era la besugo era en sus amabilidad pues es un gadget de la Navidad entonces el trastero en la cocina se lo tenemos que dejar las cosas que usamos realmente

Voz 0194 13:53 y eso quiere decía yo al principio que esa es mi teoría si quieres utilizar algo déjalo a la vista ciento de como un electrodoméstico un exprimido algo muy sencillo pero si ya tienes que sacarlo de un armarios cuesta mucho más de utilizarlo si lo tienes a mano no

Voz 3 14:04 muchísimo más pero también con nuestra afición a pensar que vamos a darlo todo sin no vamos a tener toda esa tenemos un yo de manera con muchísimo ruido visual está tampoco porque también queremos que la cocina ese limpia rápido y cuantos más artilugio por ahí peor Céline

Voz 0335 14:22 hay un número límite de cosas que podamos tener encima del mármol no no lo hay era yo te digo que no lo ha hecho quiere decir eso consejo o sea yo sé que no lo hay claro

Voz 3 14:31 no yo creo que sí lo usas tres veces en semana tres veces puedes tenerlo en la encimera sino lo usas tres veces es mejor que retire

Voz 0194 14:40 dos veces en semana señores eh cosa que usen tres veces en semana en la encimera resto guarden los hilos sacan cuando lo necesite

Voz 0335 14:46 a media España horas repasando mentalmente lo que tiene claro lo que estaba que ahora mismo otra cosa

Voz 0194 14:51 porque además es una pregunta que se hace mucha gente

Voz 3 14:54 la primera qué hacemos con el armario de los pero por favor cómo organizamos el armario de lo está maneras de tempos lo primeras pararnos mirar el armario lo está preguntaros necesitamos tantos no no no para contarnos todo lo que tienen ese calorcito naranja este color clásico se tiran eso es una guarra todos naranja se va pero para algo sirve en algún día ganar nada nos vamos a pasar mira yo el otro día lo

Voz 4 15:24 decía pide por nada

Voz 3 15:27 da la gente no sabe qué pedir en su carta de los Reyes Magos pide tapas de cristal todos todos iguales cuadrados con la misma tapa cada tapa consulta pernada de tapas por un lado el otro ese tan pequeñito de las salsas nadie lo usa ETA pero cincuenta pues eso utilizar dos pequeñitos no pero sí

Voz 0194 15:46 es lo tienes

Voz 3 15:48 si no vas a tirar a ver cuántas seis en casa cuatro cuanto a esta persona que temer si te más o menos bueno y una vez hemos escogido los trapos que necesitamos que son los que están bien y que son cuadrados y eso cómo hacemos para que bueno claro entonces que no es en el armario no todas tienen la misma tapa no hay el problema de no encuentra la etapa de mitad es decir pocos vuelos bueno se si buenos pero que te enamoras de tu que tú has to tape te sientas vergüenza Tuta pero es cuando tú vas a comer al comedor de la radio que vean todo el mundo que tiene

Voz 0194 16:19 tan bien y luego otra cosa porque yo decía en la despensa vas guardando esas cosas se hundía haces macarrones pero la

Voz 5 16:27 el SAE doscientos cincuenta son mucho si dejas ahí como cincuenta

Voz 0194 16:29 de macarrones que no llegas a ningún sitio con eso sabes que eso nunca más lo utilizarán porque cincuenta gramos de macarrones no

Voz 3 16:35 qué hacemos con eso normalmente la gente lo pasa a todo a un bote qué tipo de tarro rebotes utilizáramos si tu compras y macarrones de doscientos cincuenta gramos tienes que tener un bote de quinientos gramos y compras de quinientos gramos tienes que tener un kilo siempre el doble de lo que es para que los restos vayan acumulan botes de cristal de cristal siempre botes de cristal por qué se mantiene mucho mejor que limpiado mucho mejor no absorbe olores a mi me gustan más las vajillas eso que tenemos también tenemos

Voz 0194 17:08 lo que usamos habitualmente ella está poniendo cara

Voz 3 17:11 no tenemos platos ahí como deslavazado es que hemos sido de una vajilla que yo tenía antes de uno de no sé

Voz 0194 17:16 qué

Voz 3 17:17 hoy los vecinos que han venido a cenar a casa unos amigos y se han dejado hay platos y ahí siguen los platos yo invita a través de la que su vajilla buena es decir tengamos una una yo en mi casa se come todos los días con la vajilla mi abuela con la Cartuja de Sevilla dieciséis rompe pues ese rompe Nos alegramos íbamos a comprar otro plató igual o buscamos otro plato Nos divertimos es que eso no lo voy a usar porque me da pena que se estropee usemos las cosas y que esto acaba pronto que te dice la gente cuando te vas de su casa después de haber hecho el trabajo este que te el la gente suena mal que lo diga pero normalmente me dan las gracias y no se me dan las gracias me dan abrazos te te yo recibo como mira cuando presenté mi libro Hakkinen una de Callao avisa nadie yo pensé que iba a estar sola empezó a venir gente a darme las gracias yo tengo lo que me temblaban las piernas porque para mí es como una cosa muy normal la gente es muy ahora

Voz 0194 18:14 eh tú crees que la gente después de conocerte después de de los talleres eso de que haya pasado por su casa cambia también su filosofía

Voz 3 18:21 ya en cuanto la manera de ordenar y sobre todo la manera de guardar que guardar sí sí yo tengo una de las personas que colabora conmigo porque ya no trabajo no estoy sola dice la conocí porque me empezó a mandar mails de que le había cambiado la vida ahí lo dice lo lo asegura dice es que son cosas como muy de cajón pero que nadie te lo dice cuando alguien te lo dice lo piensas

Voz 0194 18:42 yo te escucha antes también que bueno tío ordenar y eso te relaja y te produce placer y es el trabajo que haces no se puede convertir en una obsesión también lo del orden si no leo libros de orden no es igual otros organizadores yo no pero no sólo por eso sí a aquellos que queremos el orden en nuestras casas que no que no se no no toleramos que no haya orden

Voz 3 19:05 es que hay que ser muy tolerantes yo es que como soy muy desordenada vamos a ver yo soy muy ordenada porque tengo pocas cosas vale pero si yo tuviera muchas cosas el truco para ser ordenados tener las cosas que tienes que tener que tú eres capaz de manejar cada persona es capaz de manejar un volumen de cosa ese es el que tenemos que tener en cuanto tiene su más ordena todo

Voz 0194 19:24 la clave señores tener pocas cosas así podremos ordenar Alicia muchísimas gracias gracias a las hasta la semana que viene Carlos hasta luego