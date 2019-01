Hora 25 Deportes: La decisión vaga de la RFEF (18/01/2019)

Voz 1 00:00 unos veinticinco Deportes

Voz 2 00:09 que hay buenas al ordenar el Barça si puede jugar la siguiente eliminatoria de Copa

Voz 0919 00:13 el tema de del día lo de la Copa del Rey que ha terminado arrasado con el resto de actualidad con la actualidad de la Liga con el mercado de fichajes de enero aunque bueno el mercado de fichajes de enero la operación grande ya se ha hecho ya está el resto ya la operación grande que es el fichaje de Rejón Carmena no no va a haber no va a haber ninguna no no no yo no daría nada y además sin pagar ni cláusula de rescisión ni nada es en el Santander que tenían que pagar caso ejercicios llano no va a haber otro fichaje como es en el mes de pero bueno vamos con lo serio la noticia del día la jueza única del Comité de Competición Carmen Pérez González no ha admitido la denuncia de Levante por alineación indebida del Barça porque la denuncia ha llegado fuera de plazo la juez no ha entrado en el fondo del asunto no dice en su fallo si el Barça había incumplido el reglamento es decir que no hay aclara el malentendido la discrepancia o la incongruencia del reglamento si las hubiera es decir que si la próxima semana volvemos a tener este problema un equipo pone a un jugador del filial que tenía una sanción de un partido con el equipo filial no sabemos que pasará no sabemos si está bien o está mal es alucinante porque el Barça después del fallo de esta tarde dice que tiene razón y que lo hizo todo bien este es el portavoz del Barça Señor Vives

Voz 3 01:33 otros dos tenemos que pregunta si tenemos razón o no nosotros creemos que la tenemos nosotros entendemos que Schumi podía jugar ese partido tranquilamente nosotros ayer lo dejamos con las normas de la Federación Española de Fútbol a las normas han también de la competición lógicamente con la casuística en este caso del caso concreto de Schumi entendimos que podía jugar perfectamente lo mantenemos hoy exactamente igual pero hoy no estamos ya discutiendo el fondo de la cuestión a la jueza única del Comité de Competición ha decidido que había un defecto de forma claro cómo era la prescripción ante la prescripción hemos entrado en el fondo de la cuestión no

Voz 0919 02:05 no se ha entrado en el fondo de la cuestión por supuesto que el Levante va a recurrir al Comité de Apelación pero vamos a vamos a mirar desde un punto de vista del interés general no hubiera sido mejor que la jueza hoy hubiera aclarado el asunto qué es la presidenta del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol bueno pues aclare usted esta incongruencia Huesta duda que hay en el reglamento podía haber dicho perfectamente en relación a la demanda no procede porque está fuera de plazo aunque los hechos constituyen una infracción o los hechos no constituyen una infracción ya si no hubiera aclarado a todos a los periodistas a los aficionados a los equipos a la Federación el problema que tenemos es que parece que la jueza o tenía prisa porque se va de fin de semana pues decidido el marrón para otros es alucinante sí pero vamos a ver qué es la jueza única del Comité de Competición de la Federación Española no ha querido entrar en el fondo de la discrepancia nos ha dejado igual que estábamos alucinante bueno el Barça evidentemente está en el bombo del sorteo estaba en el bombo del sorteo ya tenemos los emparejamientos de cuartos de final el Getafe jugará con el Valencia esa eliminatoria

Voz 1038 03:21 el próximo martes el miércoles

Voz 0919 03:24 Sevilla Barcelona sin duda alguna el plato fuerte de los cuartos de final y para el jueves quedan las otras dos eliminatorias Real Madrid Girona el Espanyol Betis esto será la próxima semana la Liga comienza dentro de nada en veintisiete minutos con el partido que va a jugar el Getafe y el Alavés enseguida los damos una vuelta por allí en baloncesto tenemos el juego un partido de la Euroliga está jugando el Real Madrid en Montenegro en la cancha del Bud nos como esta Marta Casasola hola Gallego qué tal

Voz 4 03:53 muy buenas pues está con el Real Madrid sufriendo en la cancha del Bud de Podgorica quedan menos de seis minutos ya para llegar al final del partido sufre el equipo de Pablo las hoy muy desacertado en el tiro como digo menos de seis minutos para llegar al final Bud unos sesenta y cinco

Voz 0919 04:07 ah y cincuenta y tres luego a las nueve juega el Baskonia que recibe en Vitoria al Milán enseguida vamos con todo pero como siempre en el inicio del programa vuestros

Voz 5 04:17 desde guasa buenas tardes buenas noches señor Gallego

Voz 0919 04:22 qué tal

Voz 5 04:23 creo que son ustedes unos manipuladores deportivos secuelas ningún compañero que hace años estuvo en esa cadena apodado el Bud José María se han convertido lo mismo pretenden cambiar entre ellos por a jugadores aunque no se lo merezcan lo más grave de todo es que creen ustedes que saben de Hood Paul sólo les falta la típica frase de global glorioso después señor de Pablo Pablito Pablo bueno es sería a lo mejor Rubio promete el tema Isco dobles condena el teman Sabah di yo creo que también se les ve el plumero hace menos Cisco Imaz más marisco

Voz 0919 05:12 tiene usted razón aquí en en en el periodismo deportivo en general de fútbol sabemos muy pocos dejado vuestros mensaje

Voz 6 05:20 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa hay vinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 7 05:35 buenas tardes Gallego lo de Simeone tiene guasa Hong lo mal que juegan de vez en cuando o muy a menudo ese fútbol tan rácano y tan tan penosa algunas veces metidos atrás así a buscar una contra es uno de los mejores partido que haga les eliminen tiene que estar Simeone que se va a tener que hacer otro trasplante de pelo pero dentro del poquito venga un saludo Hora veinticinco de

Voz 2 06:02 p

Voz 6 06:02 se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 06:15 de las cinco menos diez minutos de la tarde menos cuarto se emitía el fallo se hacía público el fallo del Comité de Competición el Barça sabía entonces que iba a estar en el sorteo de los cuartos de final del Barça qué cree que tiene la razón aunque la jueza como decimos no ha entrado en el fondo del asunto en cualquier caso en Barcelona felicidad Jordi Martí buenas tardes no ha entrado en el fondo del asunto en cualquier caso en Barcelona felicidad Jordi Martí buenas tardes

Voz 0985 06:45 de estar Jesús sí de hecho lo anticipó anoche ayer por la tarde la Cadena SER no que la denuncia sería archivada había plena unanimidad de Jesús entre los juristas pero ciertamente en el Barça hay plena satisfacción en Barcelona el Barça en su escrito de defensa lo avanzábamos este mediodía decía que la denuncia estaba fuera plazo dio la juez en efecto dice que el plazo venció a las catorce horas del viernes once de enero por lo tanto la juez como tú decías no entra en el fondo de la cuestión el Barça Jesús habría sufrido la discusión sobre el fondo de la cuestión pero se ahorra entre otras cosas como tú decías porque la juez le ha resultado imposible entrar en el fondo al fallar la cuestión previa de índole procesal y un apunte más si me permites del escrito de defensa del Barça el Barça entiende que la norma el espíritu de la norma es que una sanción se cumple en la misma competición donde se ha producido la infracción hice pregunta al Barça sí Rakitic es sancionado en Liga si puede jugar Copa y sin embargo su mejor del Barça B

Voz 8 07:50 en este caso Schumi es sancionado

Voz 0985 07:53 en su liga no puede jugar la Copa dice el Barça que estos desigualdad justamente cita al Barça en su escrito la Constitución protege la igualdad

Voz 0919 08:04 el Levante por su puesto no se va a quedar parado José Manuel Alemán buenas

Voz 1074 08:07 de buenas tardes sorprendidos y a la vez casi diría indignados no porque el Levante automáticamente al conocer la resolución ha presentado esta misma tarde ya recurso ante el Comité de Apelación tras esa resolución de la jueza del Comité de Competición y si fuera necesario ya anuncia también que irá al TAD el Levante entiende que la jueza como decías no ha querido entrar en el fondo de la infracción y en el reconocimiento de una presunta alineación indebida que debería por lo tanto eliminar al Barça de la competición se ha refugiado en una denuncia que se presenta hoy a las nueve y treinta y tres minutos de la mañana fuera de plazo y por lo tanto solamente atiende a un código disciplinario sin entrar de verdad en el fondo de la cuestión y es en el fondo de la infracción Si el Barça cometió o no alineación indebida

Voz 0919 08:54 bueno pues el Barça puede decir lo que quiera el Levante puede decir lo que quiera como la juez ha decidido no entrar en el fondo de la cuestión no sabemos a qué atenernos la Federación que dice Antón Meana como cree que se va a resolver el asunto está de acuerdo la Federación con que la jueza única se hallaban lavado las manos

Voz 0231 09:11 buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes por la información que manejamos la Federación considera que el Barcelona si cometió una irregularidad no denunciada así que no permitirían al Barcelona jugar otra vez con Schumi un partido de Copa del Rey es una cosa clara pero que como tú dices la jueza no lo ha explicado en su escrito como decía alemán el Levante ya ha recurrido ante Apelación que se rige por el mismo libro que competición por lo que le van a decir lo mismo de ahí puede irse al TAD donde los recursos siempre se eternizan podrían tomar medidas cautelares pero lo cierto es que las opciones del Levante en la justicia deportiva son Gallego mínimas por no decir nulas de récord la Federación cree que

Voz 0919 09:54 el Levante tiene razón en que el Barça incumplió la normativa

Voz 0231 09:59 sí yo después de hablar mucho con la Federación en las últimas veinticuatro horas eh creo que en la Federación no hay ninguna duda de que el Barcelona cometió una alineación indebida pero que como el Levante no denunció a tiempo se queda ese mal gesto sin sanción mito yo creo que todos los equipos que están en la Copa incluido el Barça tienen claro que no se podría repetir un caso Schumi en cuartos de final porque cualquier equipo denunciaría emplazo ilegalizan la razón

Voz 0919 10:31 lo que tienen los equipos que están en la Copa y los que ya no están es el derecho a que la Federación les aclare esto y esto lo tiene que aclarar el Comité de Competición en este caso la jueza única del Comité de Competición Carmen Pérez González que hoy sal avala manos Nos ha dejado a todos igual que estábamos ocho y cuarenta hora25 deportes en la SER

Voz 14 12:49 qué tal Gallego buenas tardes pues los dos equipos calientan ya sobre el Coliseum Alfonso Pérez el a la vez que sigan el partido además va a terminar la jornada en Champions ese duelo directo entre Real Madrid y Sevilla al Getafe sale con tres centrales Bruno Cheney Cabrera y arriba con Mata y Jorge Molina Burgui va a jugar supliendo al lesionado Johnny en un partido que empieza a las nueve Ike arbitra Munuera Montero

Voz 0919 13:11 mañana a las cuatro y cuarto de la tarde en el Bernabéu Real Madrid Sevilla es un clásico del fútbol español en el Madrid Solaris sigue teniendo problemas con los lesionados esta tarde ha caído otro Meana quiénes

Voz 0231 13:23 el portero Keylor Navas lesionado una lesión más muscular en el equipo así que problemas para el preparador Antonio Pinto mañana va a jugar Thibaut Courtois en la portería que acaba de subir al autobús igual que Karim Benzema que tiene una pequeña célula

Voz 1366 13:38 ahora en el dedo meñique no ha para todos

Voz 0231 13:40 baje así que según ha explicado hoy el entrenador Santiago Solari Karim Benzema no se va a operar escuchamos lo Solari

Voz 15 13:48 en tiene a una lesión del dedo meñique no un problema para que el desarrollo su carrera de futbolista Alony este fin de semana ni el miércoles ni el que viene y él se lo voy lo vi muy bien hice lo veo muy bien entrenando lo hemos contento lo que lo pisaron no pero está bien lo vivían de buen humor así que estamos contentos de que de que esté con nosotros otra vez

Voz 0231 14:07 por cierto que derechos Solari que ha contestado ya cien preguntas sobre disco yo creo que ha generado un poco Meana porque habrán sido ochenta o noventa como mucho no hacían imposibles a como mucho noventa no creo que tenga que poner tres dígitos al número de preguntas Isco está convocado te digo que esto no es noticia pero que en breve va a empezar a hacerlo en cuanto se recupere Cross en cuanto se recupere Asensio y el Madrid tenga a todos disponibles incluso Gareth Bale empezaremos a ver a Isco fuera de las convocatorias viendo los partidos por la tele o en la

Voz 0919 14:37 nada entonces Gianni marisco ni nada el Sevilla el Sevilla viaja a esta hora creo a la capital de España el equipo de Machín que novedades tiene Fran ronquido buenas

Voz 1309 14:46 hola Gallego están llegando ahora a Madrid van a ser titulares Banegas Sarabia y el mudo baje ya tuvieron algunos minutos en Copa Roque Mesa es baja por sanción iban a estar en la punta quién sino Andrés Silva junto a vender el tándem goleador del equipo de Machín que ojo no puntúa en el Bernabéu desde la dos mil ocho dos mil nueve once derrotas consecutivas

Voz 2 15:07 en diez años eso no asusta Matxin nosotros tenemos posibilidades de ganar en cualquier campo más allá de esas estadísticas incluido el el Bernabéu hoy es nuestra intención

Voz 0919 15:19 puede ser una ocasión propicia para que se rompa esa racha mañana nueve menos cuarto en Balaídos vaya a partido Celta Valencia Celta con el agua al cuello que el Valencia que ha salido de esa zona pero que está más o menos igual pero parece que se juega más el Celta Paula Montes buenas tardes

Voz 1694 15:34 qué tal Gallego y encima le crecen los cenábamos porque pierde para el partido de mañana es importante a la ausencia de Yago Aspas y David Costa falta ahora la dio callos Luque se ha quedado fuera de la convocatoria por un golpe en el pie diez en lo que se va a llevar Cardoso con la primera convocatoria de intentar romper esta situación complicada que ha situado al Celta a dos puntos del descenso cueros el técnico portugués ha pedido a sus futbolistas actitud pero una actitud especial

Voz 16 16:00 es un pueblo de personas que tiene que ir a pescar mismo cuando del mar tiene tiene tormenta todos los días veo los barcos a salir este es la actitud que quiero todo este equipo tenga este mes vuelos metros quedó estamos también pues que los diputados no fue algo que queríamos que tengamos va capacidad de salir con

Voz 0919 16:17 es una tormenta sale el Valencia que es que claro no está también porque es incierta tiene veintiún puntos el Valencia está sólo dos por encima mejora algo la cara de Marcelino Ximo buenas tardes

Voz 1366 16:28 pues va mejorando progresa adecuadamente muy buenas gallegos sí porque quieras que no la eliminatoria la victoria balsámica el otro día ante el Sporting de Gijón pues apaciguó un poco los ánimos que venían caldeados tras el empate ante el Valladolid que tampoco fue merecido el punto que se llevó el Valladolid después de las y más ocasiones que creó el Valencia mañana en Vigo la convocatoria no que se lo pierden por lesión tampoco veto iba y que se quedan fuera

Voz 0231 16:56 por decisión técnica Can Jin Lee el joven

Voz 1366 16:59 surcoreano siguen los planes de Marcelino mañana va a estar en la convocatoria Marcelino que como digo tiene tranquilidad que es la que le han transmitido transita Singapur Mateo Alemán y Peter Lim

Voz 11 17:11 sí tenido conversaciones tanto con él como con Mateo me han transmitido absoluta tranquilo

Voz 0919 17:19 absoluta tranquilidad y mañana también Huesca Atlético de Madrid el Huesca el colista estrenará su nuevo delantero Luis buenas tardes

Voz 1284 17:26 qué tal buenas tardes las novedades van a ser en Riga llegó el delantero fichado el Extremadura ya Ángeles real venezolano ya ha llegado el tránsfer Francisco podrá contar con los dos el Huesca necesita un buen resultado se le acaba el tiempo para intentar la reacción en la clasificación

Voz 0919 17:40 y el Atlético de Madrid que viene de su eliminación copera ante el Girona qué cara tenía Simeone después de ese KO en Copa Pedro Fullana hola

Voz 11 17:49 nuestro se vio como es habitual porque no le gustó para nada cae eliminado de la Copa del Rey además tiene el problema de las lesiones sólo trece jugar disponibles para para mañana de la primera plantilla además dos de ellos son porteros por tanto se supone que eso

Voz 1250 18:00 sólo contará con un jugador de campo de la plantilla en el banquillo cinco lesionados son Martín chica Minik que según el club están fuera por problemas físicos curiosamente coinciden con que los dos están más fuera que dentro de la entidad iban a salir en los próximos días el mensaje de Simeone para aquellos que dudan del equipo tras la eliminación de la Copa

Voz 17 18:17 bueno aseguran que usted me preguntaron en año nuevo que le pedí a los Reyes y todas esas cosas paciencia y la tranquilidad no paciencia Hay que energía tengo la unas tengo la tengo muy bien tranquilo esto es largo

Voz 0919 18:30 paciencia energía cómo está el partido del Real Madrid el Montenegro Marta Casas Euroliga de baloncesto terminado

Voz 4 18:36 la cuarta derrota del Real Madrid en diecinueve jornadas setenta y tres cincuenta y ocho perdió el Real Madrid en la pista del unas de Podgorica

Voz 0919 20:12 dos cosas más de fútbol la Segunda división estaba pendiente este fin de semana de lo que va a pasar con el Reus parecía que se iba a jugar el partido entre el Reus y Las Palmas al final Gonzalo Conejo que

Voz 1038 20:25 hola buenas tardes Gallego pues sigue el foco de la polémica mientras que la jueza única de la Federación decidió no suspender el partido su homólogo de la Liga hacía lo contrario la Cadena SER ha podido confirmar a través de Javier Tebas que la Liga suspendió cautelarmente el partido hasta que se resuelva el expediente con el objetivo de garantizar la pureza de la competición ahora dos opciones el Reus tiene cinco días para presentar la alegación Ike el juez de la disciplina social de la Liga falle la próxima semana o que Joan Oliver sea capaz de vender el club a un inversor que garantice ante la Liga la total visibilidad del Reus Busi viabilidad el Reus hasta final de temporada ahora el partidazo de la jornada será el Deportivo Albacete

Voz 0919 21:02 fútbol internacional José Palacio buenas tardes hola qué tal Gallego que destacamos este fin de semana en la Premier en Francia en el cacho

Voz 1038 21:09 pues en Inglaterra tenemos la jornada número veintitrés mañana juega líder a las cuatro de la tarde el Liverpool Crystal Palace a mantener esa ventaja al menos de cuatro puntos el liderato que tiene ahora mismo con el Manchester City también a las cuatro juega el Manchester United recibe al Brighton busca Gallego la séptima victoria consecutiva con Solskjaer al mando que es una auténtica barbaridad aunque el partidazo de la jornada es mañana a las seis y media Arsenal Chelsea cuarto contra quinto seis puntos por encima al conjunto de Sarria en la última plaza Champions los enigmas y el debates iban a estar Mesut Ozil Álvaro Morata que son dos de los jugadores que no quede ninguno dos entrenadores y que parece que van a salir en este mercado

Voz 0919 21:45 hoy invernal para mañana el jade

Voz 1038 21:48 el domingo perdone a las dos y media latas deja Delfín Manchester City presión para City que puede empezar la jornada siete puntos por abajo por su cumpleaños de Guardiola eh cuál era el primaveras nos dirá ahora felicidad alguna colonia han recalado no algunos

Voz 20 22:02 pero estamos pendientes también de Alemania de la Bundesliga decir

Voz 0919 22:05 yo no le hace falta

Voz 20 22:07 ha estado pendiente de Alemania porque vuelve la Liga después de él

Voz 1038 22:10 el parón está jugando de hecho el Bayern de Munich el segundo clasificado está a seis puntos del Borussia Dortmund desde las ocho y media juega en la cancha del Hoffenheim veinte minutos de partido cero cero con Thiago Alcántara y Javi Martínez titulares en el conjunto bávaro mañana será el turno del Dortmund que visita la cancha le reveló exige a las seis y media de la tarde en la jornada de Italia mañana destaca el Roma Torino a las tres de la tarde el interés al suelo a las ocho y media y el domingo a las ocho y media Nápoles Lancho a nueve puntos del líder el conjunto de Ancelotti y el lunes el partido de Cristiano Ronaldo el partido de la Juventus de Turín Juventus que llevó a las ocho y media de la tarde

Voz 0919 22:44 gracias Palacio en la Euroliga de baloncesto ya sabéis nos acaba de contar Marta Casas que el Real Madrid ha perdido en Montenegro en la cancha del Buducnost setenta y tres sesenta El Baskonia juega dentro de unos minutos con el Milán en Vitoria cómo está el ambiente Kevin Fernández hola hola Gallego buenas tardes siete minutos quince

Voz 21 23:01 los para que arranque el partido entre los dos equipos que estar en la frontera del Top ocho VIII quiero Alves Baskonia noveno Armani de Milán empatados a victorias por tanto duelo directo por estar entre los ocho clasificados en Baskonia novedades ya vestido de corto el pato garito que hoy podría reaparecer aunque parece que Velimir Perasovic no le va a forzar enfrente Armani de Milán con un viejo conocido Mike James que regresa al Buesa Arena hay vamos a ver cómo le reciben es el máximo anotador de la competición el ambiente muy buenos por encima de las doce mil personas hace falta jugar este partido que arranca en seis minutos cuarenta segundos Calvet Baskonia Armani de Milán

Voz 0919 23:35 bien la NBA Héctor González buenas tardes buenas tardes amigo acercando el All Star vamos recortando los votos para ver si Luka Doncic puede estar el recuento cada vez es mejor no buena

Voz 22 23:48 sí qué tal muy buenas apunta además que va a ser titular porque es el tercer jugador más votado tiene más de tres millones de votos después de la tercera oleada de votaciones está más cerca de Juárez suele estar el próximo diecisiete de febrero en Charlotte de hecho sólo está por detrás de Lebron James Janis ante Talking Heads compartiría quinteto titular con Le Bron James a esto en Carrie Paul George Derrick Rose casi nada en cuanto a la pasada madrugada la NBA destacan los once puntos dieciséis rebotes de Willy Hernangómez en la victoria de Charlotte frente a Sacramento los veintidós de Ibaka en el triunfo de Toronto muy ajustado eso sí sobre los Phoenix Suns y además Juancho Hernangómez metió nueve puntos y seis rebotes en la paliza de los Nuggets ante los Chicago Bulls para esta noche lo más importante es el debut a las cuatro y media de la mañana en la cancha de los Clippers de de mar

Voz 0919 24:36 estos cauces con los barrios frente a

Voz 22 24:38 a los Clippers que completa además un equipo de auténtico ensueño Junta de Urán Carrie Thompson y Green llevaba sin jugar causó IMS desde el veto

Voz 1038 24:44 el seis de enero de dos mil dieciocho casi un año así

Voz 22 24:47 que con ganas de ver es el dream team de los barrios

Voz 0919 24:49 lo que sí Open de Australia hoy buena noticia de Nadal y de Bautista no de Fernando Verdasco cómo ha ido el día Miguel Ángel Zubiarrain hola

Voz 1566 24:58 hola soy buenas noches mira la verdad es que la jornada ha sido buena ello pudo haber sido mejor porque Nadal ganó facilidad de Mina seis uno seis dos seis cuatro Bautista pudo con Cassano seis cuatro siete cinco seis cuatro Verdasco tuvo la gran opción de dejar fuera de combate a Affinity después ya los ustedes en el quinto podíamos haber tenido cuatro jugadores en octavos de final pero de la podía hacer las cosas son como otros mala suerte por lo demás es decir que mañana Muguruza para jugar anoche contra las Fisas Kinski pues iba la accesible jugando bien y Carreño va a jugar contra el italiano con y que siempre es una aventura o genio anda suelto Si todo va bien te ganadas y todos el aval se deja a los sea que vamos a ver si es capaz de conseguir la victoria

Voz 0919 25:48 gracias Miguel Ángel en balonmano después de perder ayer con Croacia los hispanos ya no dependen de bueno sí dependen de sí mismo pero tienen que ganar todo lo que tienen a partir de ahora Francia Brasilia Alemania y además Diego González con un problema en la portería hola

Voz 23 26:05 hola qué tal muy buenas si efectivamente Gallego no ha sido más que llegar a Colonia están preparando para que se pueden mejorar con respecto a facilidad ayer que se perdió contra Croacia ir mirando a Francia en ese entrenamiento Aitor Ariño se ha apoyado en uno de los paneles de publicidad de televisión que hay en el campo toda esa vaya todo ese lateral inicial medida bajo todo el lateral del campo como un dominó cayendo sobre las piernas al propio del Ariño ya al guardameta Rodrigo Corrales que ahora mismo es el peor parado como nos decía el doctor Juan José Muñoz Benito que acaba de irse con él hace nada media hora al hospital para hacerle pruebas Yves que es lo que tiene excusas

Voz 24 26:40 hemos para valoraremos más en profundidad parte tras la lesión de partes blandas es una contusión muy fuerte pero le ha pillado en un giro de la rodilla para tratar de escapar aparentemente de hueso está bien tiene la lesión de parte blandas importante de toda la abrasión y la vida y el hematoma que es el está formando y veremos a ver cómo estás tardía por dentro

Voz 0919 27:00 bueno pues veremos que pueda jugar ante Francia donde repito empezamos a jugarnos las medallas hay que ganar a Francia Brasil y Alemania aquí lo dejamos con lo nuevo de da la karma ya sabéis once y media El Larguero con Yago de Vega todo el fin de semana Carrusel y nosotros volvemos el lunes a las ocho y media un saludo de Gallego gracias por escuchar donde estudió