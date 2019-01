Punto de Fuga: Hacia un mar sin peces (19/01/2019)

Voz 1667 00:00 Punto de Fuga Cadena Ser o todos muy buenos días espero que no se harén porque hoy nos vamos de pesca luego habrá tiempo de volver a tierra firme pero en estos primeros minutos de programa os queremos traer a este pesquero virtual para presentaros una interesante corriente que está actualizando el tradicional concepto de pescador en un actor social que protege el mar del que todos vivimos les convierte en guardianes del mar verán todo parte de un problema común que comparten decenas de miles de pequeños pescadores en todo el mundo hablamos de la sobreexplotación de los caladeros

Voz 3 00:46 bueno aquí tenemos más grandes no me que incluso que lo ves que se valen poquiño porque no voy más barcos que antes hay menos barcos que antes hay menos identificándose esto que antes pero e siendo un vale vale en un momento dado pero se vale como continuidad no da la verdad que está mal

Voz 1667 01:05 esto ocurre en Galicia pero también en Argentina por ejemplo

Voz 4 01:09 la pesca indiscriminada que sigue realizando los chicos significó que por ahí fueron particularmente lo que acabaron Los peces en el mar argentino ya se vieron en Le Bas en el en vez del río y aparecieron atadas yo me acuerdo el momento que venía y te pedían doscientas piezas es cómico porque amo en a lo mejor eso consorte

Voz 1667 01:33 pero ya decíamos que este es un problema global también en África o en Asia profesor Antonio García Jude buenos días hola buenos días usted sabe de esto no dígame cifras que avalen esa sobreexplotación de los caladeros que denuncian los pescadores que acabamos de escuchar

Voz 5 01:49 bueno el concepto sobre explotación es un concepto que utilizan mucho los los biólogos que evalúa en recursos pesqueros no en un poco trata de describir ese concepto bueno pues cuando un stock de una especie en concreto bueno pues está en unos límites unos límites digamos que

Voz 6 02:06 el Rayan que hayan

Voz 5 02:08 hagamos la la bueno pues no el colapso pero sí la disminución importante significativa de esa biomasa Trump de esa especie concreta no pero yo ahora tengo delante justamente metraje imprime en el último informe de FAO entonces ellos solamente me limito a ver una gráfica no una gráfica de ese histórico desde el año mil novecientos cincuenta por ejemplo hasta el año dos mil dieciséis veo que bueno pues la producción a medida que el desarrollo a nivel global

Voz 7 02:42 tanto tecnológico como Jean

Voz 5 02:45 Nos como de conocimiento científico se va incrementando en bueno yo lo que estoy viendo aquí es que en el año noventa y nueve dos mil Se alcanza el mayor la mayor captura a nivel global de toda la flota mundial a partir del año dos mil aproximadamente empieza digamos una lenta pero continua

Voz 6 03:07 al declive de esa producción

Voz 5 03:09 si en el año dos mil se capturan lo máximo la que llevó la producción mundial son ciento un millones de toneladas de pescado en el mar bueno pues estamos ahora mismo esa es la tendencia desde esa fecha de entorno a los setenta y nueve ochenta millones de toneladas la producción de los océanos yo pensamos que ha llegado el límite hay mucha incendio mucha incertidumbre en cuanto a conocer cuál es el futuro de nuestros océanos cuál es el futuro de lo de de de la biología de los ecosistemas y la salud de los ecosistemas de nuestros océanos este punto es clave porque de los océanos dependen para sobrevivir digamos pues cerca en torno al cincuenta sesenta millones de personas que son que viven de la pesca directamente pero dos de esos en sesenta millones de personas cuarenta millones al menos directamente son pescadores de pequeña escala sin tener en cuenta Antonio el el pescado que se tira no los descartes es el pescado que se desecha según se captura cuánto pescado puede repetir dar esos descarte a nivel global algunos autores hablan del veinte por ciento de hablar hablamos de cifras realmente importa ese porcentaje Si hacemos caso eso de entre quince veinte veinticinco por ciento de toda la producción mundial digamos digamos son pescados que se tiran entonces estamos hablando de millones de toneladas que realmente bueno pues no solamente se desperdicia de cara a la alimentación humana hay un desperdicio importante cuando una parte de la población digamos humana habíamos necesita está y un fraude en infrarrojo mentada sino que además digamos ese genera un impacto ambiental que repercute en el equilibrio de los ecosistemas marinos y por lo tanto esto va a tener repercusiones negativas a corto medio largo plazo digamos en la en la propia actividad pesquera

Voz 1667 05:18 humor pues este sábado nos interesamos por esa sobreexplotación de los mares yp por la alternativa de la pesca tradicional la pesca sostenible injusta una master class sobre cómo nos estamos cargando los mares de la mano de la industria alimentaria que por cierto también ha pasado examen por el tema del uso de los plásticos en los supermercados

Voz 12 05:58 lo que nosotros no hemos dado cuenta que quedó aquí en falta compromiso mucho más ambicioso aunque alguno supermercado alivio dando pasos bastante favorable para frenar la contaminación por plásticos pues todavía queda mucho más por eso este año seguiremos trabajando con este tema y animamos aquí a toda la gente pues en su supermercados que cada vez en menos plástico

Voz 1667 06:21 el exámenes de Greenpeace llenos lo van a detallar los resultados enseguida un invierno más tenemos que hablar de las penurias de los refugiados en pleno mes de enero en el frío

Voz 14 06:31 vamos rompe fuera hay la misma temperatura

Voz 1667 06:40 a ver lo más grave de lo que hemos tenido noticia está en el Líbano con la muerte de una niña siria hay otras once mil personas a la intemperie en plena ola de frío hay equipos de organizaciones que están pendientes de ellos y veremos qué nos cuentan desde la zona nuestra corresponsal Beatriz reinos propone una charla con tres españoles que viven en Gaza

Voz 15 07:00 gente está viviendo totalmente desesperada la gente sí he pasado y todo no quería nada ni nadie

Voz 0684 07:43 pidió tubos pues falta de el tema de carne de calefacción de la luz y sobre todo de poder pagar los recibos que a veces que no llegan

Voz 5 11:06 bueno bueno y lo que yo creo siempre es que digamos estamos en un estadio en nuestra nuestra civilización en términos de evolución nos queda mucho que aprender nos queda mucho que pensamos en somos presentó vistas solamente pensamos en nuestro presente culturalmente digamos no está no está en nuestra en nuestro ADN cultural no está pensar en las generaciones que nos van a digamos a a a continuar no entonces ese ese es digamos es un un error no no no incorporar en la cultura digamos pensar al menos en la siguiente generación eso eso eso aplica aplica los modelos económicos fundamentalmente no entonces la la industria pesquera digamos que que está digamos tratando de una forma de de explorar el mar con con para cubrir la demanda creciente de productos de proteínas procedentes del mar bueno pues eh estos muchos países digamos ya han agotado sus mares territoriales no muy

Voz 13 12:17 ya han desarrollado bueno pues las pelotas

Voz 5 12:20 es realmente importante si de alguna forma la industria tiene que buscar mares y ricos en peces que que puedan ser explotados no entonces aquí hay convenios entre países verdad entre empresas países en etcétera que que que

Voz 13 12:37 favorecen que que las flotas de unos país

Voz 5 12:40 es es digamos más pudientes pueden explotar los recursos de países en este caso menos pudientes no entonces no es la gran industria pesquera en general no sea la industria bueno pues europea no está en la la son toda la la de la larga distancia está en mares en África está en diferentes tanto en África del Sur como África Central está digamos en el Índico etcétera explotando especies bueno pues que que que que que los países Ellos no pueden explotar porque carecen de la tecnología entonces qué ocurre pues el control sobre lo que explotan y dejan de explotar digamos es muy difícil establecer porque controlar controlar la actividad económica es que la digamos en los océanos es muy caro y complejo y no todos los países pueden invertir digamos fondos para para para para ese para esa para ese fin

Voz 13 13:35 entonces eh

Voz 5 13:38 nos encontramos con muchas irregular muchos impactos de de pesca ilegal de de embarcaciones que proceden de diferentes países y es asiático dos y también europeos no que pescan en aguas de todo el mundo sin ningún tipo de control y que tienen una incidencia realmente muy importante en los ecosistemas porque no respetan nada y luego obviamente todos pescado locos se hay que blanquear lo hay que blanquear el sentido que que para que se se ha vendido a un precio mínimamente digamos razonable pues tienen que digamos incorporarlo en los canales formales de comercialización

Voz 1667 14:16 os que entra entra en el circuito habitual

Voz 5 14:19 sí claro claro el tema es que entran en el circuito Gilles el consumidor no tiene idea de no tiene idea de cuál es el origen de pescado está consumiendo

Voz 1667 14:28 profesor de qué hablamos cuando hablamos de pesca tradicional

Voz 13 14:30 en qué se diferencia esta que nos acaba de describir la pesca tradicional es la la pesca que está arraigada en las comunidades locales que históricamente históricamente está arraigada en las comunidades locales desde sí

Voz 5 14:41 siempre verdad

Voz 13 14:43 pero que tiene varias características a del arraigo de las personas que viven en estas comunidades y que tienen en la pesca a veces como la única alternativa económica digamos en un contexto en contexto con muy pocas alternativas entonces hablamos de ABC es que el arraigo históricamente son cientos au cientos de años no puedo decir miles no entonces a la disposición de inversión que tienen la mayoría de los habitantes de otras comunidades es invertir en la fabricación la construcción de embarcaciones relativamente pequeñas no donde la composición de la tripulación o bien son embarcaciones pequeñas donde solamente va a una persona no pero a veces un poquito más grandes pueden ir dos tres cuatro hasta cinco seis personas no en el caso europeo por lo menos y bueno pues que seguramente entre las personas un porcentaje de esas embarcaciones bueno pues hay una una relación de parentesco entre los miembros de esa tripulación y luego que la capacidad la capacidad de explotación la capacidad de captura de estas embarcaciones es pequeña es decir estamos hablando de una capacidad de captura Poor por por día de trabajo en el caso de Galicia bueno pues si hablamos de peces que que estamos hablando mejor de de de menos de trescientos que doscientos de cien kilos diarios de pescado eh que entonces la capacidad de captura de de una embarcación te está diciendo un poco la dimensión segmento digamos la capacidad que tiene la embarcación para extraer recursos no sobre todo cuando lo comparas con otros segmentos de flota que tienen una capacidad extractiva digamos obviamente muy superior y la cadena de producción es mucho más compleja por ejemplo no se embarcaciones con más de de dieciocho veinte metros de eslora en el caso europeo la eslora es un factor obviamente que te que te que te va que te va orientando un poco sobre sobre los sistemas productivos sobre los diferentes y más productivos entonces y de la cadena productiva de digamos es un poco más compleja y la capacidad de extractiva de una embarcación de esas características bueno en función del arte que utiliza pero sí utiliza el pues estamos hablando a lo mejor de de seis mil siete toneladas diarias de pesca

Voz 19 17:14 en y

Voz 1667 17:20 el profesor García yute es presidente de la Fundación Lance Annette que promueve esta pesca tradicional también promueve un papel activo de todos y cada uno de los actores que intervienen en la pesca los convierte en algo así como guardianes de la pesca que estamos más cerca

Voz 20 17:36 de conseguir el objetivo final que es trabajar e en un mar con posibilidades de trabajar por una pesca sostenible e conseguir

Voz 0990 17:48 en los pescadores tengan una renta digna lo interesante que he empezado ver transferencia de conocimiento preferencia de experiencia entre unas comunidades y otro tres IUN tenemos como que en el horizonte la posibilidad de de pensar o de ensalzar una

Voz 21 18:05 sistema de comercialización conjunta no hay otra alternativa sea estamos convencidos que esa es la única iniciativa eficientes seguras de conservación a largo plazo

Voz 22 18:13 la pescadores artesanales que realmente viven de la pesca artesanal y ciento en esta actividad como profesión son gente que no dejaría que se de Pérez del recurso no dejaría

Voz 1667 18:24 los estos testimonios pertenecen al documental guardianes de la pesca del once Annette Antonio es lógico que la sociedad reconozca este papel a profesionales que conocen el mar mejor que nadie no como guardianes de la pesca guardianes del mar para cuidarlo

Voz 5 18:39 sí bueno esta mentalidad debería estar no solamente los pecadores tradicionales en todos los pescadores no antes comentaba

Voz 13 18:47 la escalada de produciendo una embarcación cuando bueno es la embarcación que tiene un componente prometió más industrial no entonces esa es la razón un poco lo que diferencia la escala de producción de una embarcación a otros no pero la mentalidad de la conservación la mentalidad de la sostenibilidad digamos a uno está extendida en la industria pesquera no quizá los pescadores locales que con con un arraigo cultural digamos al al mar en todos los sentidos y quizás no todos no pero una gran parte se están concienciados de la necesidad de hacer algo de digamos de de de pescar de explorar el mar de explotar el mar con criterios de sostenibilidad no y ellos mismos en este documental digamos que hemos tenido la oportunidad de Alvar con pescadores artesanales de de muchas partes del mundo expresaban que que los que expresaban esto la necesidad que tienen ellos de ser los los los garantes de la conservación de ese ecosistema marino sobretodo porque ellos dependen exclusivamente del ecosistema marino para vivir

Voz 5 19:54 entonces el ellos pedían que

Voz 13 19:58 cómo se traduce esto en términos prácticos bueno nosotros pensamos que que que que los modelos de gestión de la pesca a nivel global tienen que pasar de tienen que ir transitando de modelos de gestión centralizada es decir la Administración con una información que la aportan los científicos decide las normas para gestionar un recurso no con una consulta a una consulta más o menos eh normal a a una parte del sector pesquero no pero esto así no hay ese ese modelo de gestión centralizada genera muchas ineficiencias en muchas partes del proceso de gestión no nosotros pasamos pensamos que hay que pasar de un modelo de gestión centralizada o un modelo de gestión colaborativa es decir nosotros pensamos que hay que incorporar a los usuarios tengo ecosistema en los procesos de gestión Éste es la forma a a nuestro juicio es una de las mejores formas que nosotros pensamos que generaría mecanismos en el proceso de toma de decisiones en la gestión de los recursos pesqueros generaría en el propio los propios pescadores en un sentido de la responsabilidad no en la gestión de un bien común digamos esa gestión tiene que ir orientada al interés general entonces cuando pasamos de un modelo de gestión centralizada a uno de gestión colaborativa necesitamos lo que lo que se necesita es un cambio de mentalidad un cambio cultural en ese proceso nosotros hemos apostado desde hace tiempo por desarrollar acciones que vayan que que vayan orientadas a que a que tanto lo los gestores públicos de los recursos pesqueros como los pescadores pero también los científicos y las ONGs que realmente que son los principales de alguna forma actores que están vinculados un ecosistema no solamente la producción sino también a la conservación del ecosistema yo creo que para nosotros deben estar juntos no para construir consensuar decisiones con de decisiones de de de de de todos de ahora a mejorar a transitar hacia modelos de gestión más sostenible a eso iba no

Voz 1667 22:28 que nos quedan apenas dos minutos de entrevista pero no quería dejar de comentar profesor esa experiencia que han puesto en práctica en Lira en Galicia no y que y que luego bueno ha extendido a otras cofradías del mundo poniéndose en contacto con pescadores que que que estaban en la misma situación no es igual

Voz 13 22:49 lo realmente la iniciativa de Irán bueno nosotros planteamos hablamos con los pescadores pero ellos la vieron enseguida son fueron ellos los que realmente digamos pelearon digamos por desarrollar ese modelo lo que sea lo que sea eh lo que ha hecho la Cofradía del IRA ha decidido bueno pues en el marco de una reserva marina que es una figura legal en en la Ley de Pesca digamos dije bueno pero esto no es una reserva marina al uso sino que nosotros como pescadores queremos involucrarnos en la gestión de esta reserva lo que hemos hecho lo que han hecho los pescadores ha sido bueno pues trabajar duro durante cuatro cinco años para que después en el dos mil siete bueno pues que yo creo que con muchas luces el Gobierno de aquel entonces digamos por aprobó formalizó ese modelo bueno pues con una con con esa singularidad de la que hablamos antes no que la gestión de esa reserva es un modelo de gestión colaborativa es decir es un modelo de cogestión paritaria en donde hay representación de la la presentación de de los pescadores científicos y ONG digamos que consensuar los planes de gestión anualmente digamos para la mayoría de las especies de interés en esa reserva marina entonces esto se está haciendo desde el año dos mil siete entonces qué es lo que está sucediendo lo que está sucediendo que están ahí están aprendiendo a conversar están aprendiendo a dialogar a construir toda ella vertebrar se todas las partes digamos

Voz 1667 24:24 digamos de de este caso de de un sistema esta la administración los usuarios

Voz 13 24:29 en el ecosistema los los pescadores los ciento

Voz 1667 24:32 picos y las ONGs

Voz 13 24:34 ir proponiendo proponiendo normas que vayan orientadas a mejorar digamos la la la la sostenibilidad de de las especies pesqueras que habitan en ese espacio no idealmente digamos la Reserva Marina de Liga es pequeña no pero es una yo creo que es una escuela de aprendizaje tiene un componente didáctico importante que ha creado ha creado después de tantos años un liderazgo local un liderazgo local con una mentalidad obviamente mucho más avanzada que la mentalidad tradicional al que estamos acostumbrados profesor

Voz 1667 25:08 no tenemos que dejar aquí profesor Antonio García Jude que se siga extendiendo este ejemplo de Lira de la Fundación Lon a neta otras cofradías para hacer el mar mucho más sostenible y la de la pesca mucho más sostenible muchísimas gracias por acompañarnos este sábado en Punto de Fuga muchas gracias a vosotros Pablo

Voz 1667 25:32 estación mira que castigados al planeta tenemos también el problema de los plásticos en los mares recordaréis el compromiso de las grandes cadenas de distribución con la eliminación de los plásticos verdad pues ha pasado ya un tiempo razonable Greenpeace ha pasado revista Alba García buenos días

Voz 12 25:49 hola buenos días a ver en el ranking

Voz 1667 25:52 yo veo a probados Raúl Padilla todos muchos suspensos no queda bastante por hacer Alba

Voz 12 25:59 sí la verdad que nosotros no hemos dado cuenta de que no hacen falta compromiso mucho más ambicioso Cierco aunque algunos supermercado han ido dando paso bastante favorable para ayudarnos frenar la contaminación por plásticos conciudadanos queda mucho más por hecho este año seguiremos trabajando con este tema y animamos a que toda la gente pues en su supermercados que cada vez en menos plásticos sí claro el tema principal el tema de la eliminado

Voz 1667 26:22 son de las bolsas de plástico Alba tengo la impresión de que se cumple en términos generales pero no sé qué dice vuestro estudio al respecto

Voz 12 26:30 hombre nosotros nos centramos en la eliminación de todos lo plástico de un solo uso es verdad que las bolsas serían uno de ellos pero no el único en este ránking hemos incluido la polca porque algo visible aunque trabajamos con todos los lo hace en general tiene algunos supe el mercado que ya la en las han eliminado de ejemplo y aunque ahora tenemos bolsas de papel entonces nosotros animamos a que eliminen todo tipo de bolsas de un solo uso no sólo la de plástico llenas que favorezcan únicamente la que el reutilizables como la desgracia o por ejemplo

Voz 1667 27:02 no

Voz 12 27:02 pero bueno hay algunos supermercado muchas en general los supermercados están cambiando su política con respecto a las bolsas y también estamos bastante expectantes porque este año he tanto Hiroshi como Mercadona en de te verdura también tendrán una bolsa reutilizable no sólo de de O'Leary triunfa Viteral sino que habrá como una de malla donde podemos comprar la Cité verdura y así llevar nada sin ningún residuo

Voz 1667 27:26 vale pero como tú decías en los supermercados utiliza mucho más plástico no y el ejemplo más claro pues es en las fruterías donde en muchos casos ya no se vende a granel todo viene empaquetado y bien empaquetado ahí pincha en la mayoría de los supermercados me da la impresión

Voz 12 27:43 efectivamente no hace otra empezamos también construye verdura porque era como ir paso más sencillo que se cubría de de supermercados simplemente dejar la súbita ira verdura a granel como se vendía antiguamente y también teniendo en cuenta que no la podamos llevar a casa en esa bolsa de esa bolsas reutilizables no pero todavía queda mucho y algunos supermercados que dejaran a granel o exclusivamente cierta fruta y verdura que va a aumentar la cantidad de escrito dura grandes pero todavía todavía habrá fruta verdura envasada así que es eso las necesitamos seguir trabajando con ellos para ver cómo pueden aumentar y que y que elimine Moll en la mayor medida posible ese plástico de pronto que ya tienen sus al realmente todo

Voz 1667 28:27 qué otros aspectos habéis tenido en cuenta para hacer esta este examen a los supermercados hemos hablado de las bolsas de plástico de la utilización del plástico en en las fruterías principalmente que otros aspectos habéis tenido en cuenta

Voz 12 28:40 por ejemplo hemos considerado como básicamente de esencial que cita a un plan de eliminación de plástico y tirar de forma transversal es decir que se planteen dentro del supermercado en todos los productos que pueden eliminar y que lo digan pues se comprometan a a cuando lo van hacer iconos y también sobre todo tener en cuenta en esa esa fue ese fomento de los envases reutilizables es decir que nosotros les estamos pidiendo que invierta el nuevo modelo de distribución que permitan esa reutilización por ejemplo que hiciesen eh batería recargable rellenado de para no fue en botellas de un solo uso eso muchísimos tipos de producto no sólo da vida sino también productos de limpieza y muchos otros y luego que hubiese otro mucha previsto a granel no lo va a hacer los les como legumbre a cuitas etc luego ya iríamos un poco ha con a cosas más concretas como la fui deber mira iré más cero otro otro aspecto importante era que sean transparentes es decir que no digan cuánto plástico utilizan cuanto plástico pretenden reducir porque a lo mejor nos dicen vamos a reducir un veinte por ciento y no sabemos realmente en cuanto ponen en el mercado pues tampoco podremos valorar qué significa este compromiso no

Voz 1667 29:56 pues venga vamos con las notas veo aprobados veo supermercados aprobados cuáles son

Voz 12 30:01 pues en lo que han tenido mayor nota de esta ocasión serían has been he Mercadona Higuero quien

Voz 1667 30:08 esos son los que más cumplen digamos los estándares que vosotros habéis puesto los suspensos Alba

Voz 12 30:15 pues todas las veces que hemos evaluados empezando por abajo estarían en El Corte Inglés porque realmente él tenía muchas que no lo consideramos solución realmente Alcampo Carrefour el día Hay viven aunque esto último han quedado bastante cerca de de bueno de sea aprobado digamos la verdad que también tiene tienen Merida que van en la se suele que necesitamos pues que vayan apuntando un poco más fino para esa alineación

Voz 1667 30:46 pues Salva García de Greenpeace muchísimas gracias por acompañarnos este sábado en Punto de Fuga

Voz 12 30:52 muchísimas gracias a vosotros quemadas igual

Voz 1667 31:05 nos vamos ahora a Gaza que está pasando otro invierno complicado con muchísimas penurias en pleno bloqueo israelí os hemos hablado esta temporada de la falta de suministros eléctricos de falta de medicinas en los centros médicos en a Fran K nuestra corresponsal vea tendré con Berry ha vuelto a la zona ya tenido tiempo de tomarse un café con tres españoles que viven allí en Gaza la conversación tras

Voz 18 31:29 en la cafetería de un hotel de Gaza Salah el sushi Ría de Laila Bach hablan sin bajar la voz ya alegremente con la certeza de que nadie a su alrededor les entiendes y critican en español a unos y a otros Osiel lamentan por los difíciles momentos que vive Gaza salas el sushi catedrático de Farmacia jubilado habla sin pelos en la lengua

Voz 15 31:50 ante esta debiendo totalmente desesperada la gente se pasa de todo no creía en nada ni en nadie

Voz 18 32:01 Sala ir Riad tienen nacionalidad española como es el caso de unos ochenta palestinos de Gaza Jun y tiene dos hijas españolas porque nacieron en Canarias mientras ella hacía su tesis doctoral por circunstancias diferentes los tres regresaron a Gaza como el resto de los dos millones de palestinos de la Franja sufren el bloqueo que Israel impone sobre Gaza desde hace casi doce años la falta de libertad de movimiento y la dificultad para llegar a fin de mes club es profesora de Informática en la Universidad de Gaza

Voz 25 32:31 los estudiantes en la universidad no no pagan la para la matrícula entonces verdades no ganan barba los profesores saben Ice antes no pueden venir a la diversidad que no tiene tener un par de transporte

Voz 15 32:46 es músico

Voz 26 32:48 manifestaciones que que quieren morir porque no hay trabajo no hay dinero no hay tales bien no hay agua potable no hay nada

Voz 18 33:01 hartos y cansados estos españoles tienen claro que la culpa de la situación en Gaza es compartida Israel los países árabes la división entre Hamás el movimiento islamista que tiene las riendas de Gaza y el Gobierno del presidente Mahmud Abbas pero las soluciones para resolver estos problemas Biden a Riad ya Salah

Voz 27 33:20 nosotros para terminar esta versión necesitamos elecciones cómo voy hacia una

Voz 15 33:27 Elecciones Generales sino hay primero unidad hay que hay que crear nuevos logros caras nuevos hombres jamás ni creen en los líderes de la UE que ven la misma cada

Voz 18 33:41 Gaza tiene actualmente seis horas de electricidad al día el desempleo que afecta a más del cincuenta por ciento de la población activa y un ochenta por ciento de sus habitantes dependen de la ayuda humanitaria el panorama es desolador y es difícil mantener el optimismo ser emprendedor afirman estos españoles

Voz 27 33:59 lo que Dior ha sido desde hace casi cinco años luce como si no hay economía Gobierno de aquí no puede hacer nada para relajen para

Voz 18 34:12 los tres España es sinónimo de tiempos felices fáciles y a menudo pasados Riad Isabella tienen familia en España hay también amigos pero tienen claro que su vida está en Gaza Julián más joven madre de tres hijas pequeñas no lo tiene tan claro

Voz 26 34:27 a mí misiles preguntan porque no era España nosotros pues no les pedía que la situación económica es el primer paso la segunda cosa que a mí personalmente y que lo quiero volver a ver burlas y tuvo su con dicha despistar aquí no puedo hacer futuro para mis niños

Voz 18 34:54 después de meses de manifestaciones en la frontera con Israel de más de doscientos muertos Gaza parece poco a poco salir de las páginas de la prensa tampoco hay avances en cualquier negociación internacional que pueda mejorar la vida de los nazaríes la pregunta de si el mundo se ha olvidado de Gaza hace daño

Voz 28 35:10 no nosotros todo hemos cuidado de unos y mismos no el mundo por ese motivo el mundo no empedrado

Voz 29 35:19 no

Voz 1667 35:27 muy cerca en Líbano tenemos que hablar otro invierno más de la precaria situación de decenas de miles de refugiados que sobreviven como pueden en medio de la nieve la lluvia y el bien todos los temporales que han azotado estos últimos días esa zona a Oriente Próximo Beatriz Navarro ex directora de Acción contra el Hambre el Líbano buenos días

Voz 30 35:46 buenos días nos atiende Beatriz Navarro desde

Voz 1667 35:49 Líbano donde se están notando mejor que nunca los efectos de el invierno los campamentos de refugiados sirios en este caso Beatriz creo que en el valle de Bekaa donde las nieves las últimas nieves las últimos temporales de viento han sepultado a los campamentos de refugiados no

Voz 30 36:07 efectivamente hemos empezado el año estas dos mil diecinueve con dos tormentas en cuanto a soldados frío que les han tenido un impacto muy fuerte en las poblaciones más vulnerables sobre todo en el valle del beca donde hay un porcentaje de refugiados que viven en campos y con condiciones de alojamiento que son que son pero bueno poco a través de después de estas olas de frío y con con estos desastres tienen consecuencias muy grande en Asobal por ejemplo teníamos dos metros de de nieve ahí han quedado completamente aislados de acceso pues a gastado en gerencias de salud a para poder comprar comida espera así que nuestra intervención se ha basado en en en apoyar a estas poblaciones

Voz 0664 36:52 claro en darles a las necesidades más básicas porque son familias personas refugiados que han salido de sería con lo que podían llevar en la mano no sin nada más les tienda de campaña es el único cobijo que tienen

Voz 30 37:08 efectivamente estamos hablando de una tienda de campaña que está compuesta por por la madera y plástico dado por lo que esta sede pues inundaciones de olas de frío en llegar a hacer pues perder perder todo no con grandes grandes vientos nosotros lo que estamos haciendo es pues bueno hacemos un análisis de cuáles son las necesidades de estas familias a veces puede ser puesta desde un kit para reparar la tienda o artículos de higiene obviamente mantas colchones ropas de abrigo en otros casos como en el caso Near sal eh teniendo en cuenta que el principal problema era era la nieve llegará pues que la familias no podían salir de de la tiendas e hemos estado trabajando con con las municipalidades a través de los con máquinas excavadoras para quitar la nieve hemos repartido ochenta toneladas de sal por una adaptando obviamente a a las necesidades de cada cada contexto demuestran anímicamente

Voz 1667 38:06 pasados esos refugiados vea porque yo no sé si el invierno es una de las épocas del año donde es más difícil de sobrellevar ese incertidumbre de saber que va a ser de ellos no que va a ser de sus vidas

Voz 31 38:18 es muy duro hay que hay que considerar que ella misma población que lleva algunos años lleva más de siete años en en el país hay lo lo conocen eso yo cuando voy a los campos de refugiados Si pues una yo tengo hijos no entonces veo la veo veo a lo mejor un enano de cinco años igual que esto es lo único que ha conocido el psicológicamente muy duro creo que es una población muy reciente creo que quieran volver la mayor parte de de de de los reposas con las que nosotros hablamos obviamente quieren volver en un momento dado dada sus casas a su país pero no pueden estamos hablando de una situación en la que en aquel retorna Nuez posible de seguridad retorno digno si se encuentran pues pues en este el bono en el que tienen que sobrevivir el cual llevan cosas mucho más de siete años hay que saber que hay gente que sigue viniendo no son muchos pero hay algunos algunas épocas que siguen llegando desde desde Siria pues después de siete años la situación es complicada porque han perdido pues ya han gastado todos los a pocos ahorros no que tenía nuevo o los pocos materiales con los que vinieron en estamos viendo por ejemplo que cada vez hay más refugiados que va a vivir a los campos a a estos campos que amamos e informales no hay algunos que viven pues que consiga en pagar una renta un pelín más alta hay que tener unas condiciones un poquito mejores no eh que era poco son buenas fe pero por lo menos en en un edificio que a lo que a veces porque esta medida derruidos pero por lo menos no están en una tienda de plástico y cada vez vemos a más refugiados que están viniendo a los campos porque después de siete años ya no están agotando cualquier tipo de activo de recurso que tienen creo que es importante Santander que dependen completamente de la ayuda humanitaria han para todo a nivel de acceso a los servicios médicos a nivel de la alimentación tienen muy pocas posibilidades de de medios de existencia no de trabajo también es Líbano por no

Voz 1667 40:20 que la complicada aún así Líbano es uno de los países que más refugiados está está cogiendo de la zona cómo está siendo la cohabitación con los con los libaneses no no está siendo fácil difícil después de siete años ya Beatriz

Voz 31 40:37 sí efectivamente Líbano es el país con mayor densidad de refugiados del mundo estamos hablando de un país con una población de cuatro millones de libaneses aproximadamente unos trescientos mil Quito menos de refugiados palestinos y un millón y medio de refugiados sirios eh eso conlleva obviamente una presión sobre los servicios públicos e ir hablando como como con bien comentabas siete años yo creo que la la la correlación depende no depende de la zona es verdad que estamos viendo un hartazgo un cansancio eh pero yo soy bastante positiva ahora por ejemplo con esta emergencia en las hemos visto por lo menos en los lugares no es que nosotros trabajamos eh un apoyo hoy muy elevados tanto de las municipalidades por ejemplo lo que comentabas no en Arsenal es este tema de de de los quitanieves hemos estado cortinas negras con el alcalde que estaba estaba super agradecido y encantado de colaborar y trabajar codo con codo en en otros casos en cuanto hemos visto algún bloqueo pues bueno sabemos a quién tenemos que llamar al ministro de Asuntos Sociales para que nos ayude a desbloquear la situación pero sí es cierto que que bueno que los niveles de atención a los niveles percepción también de los refugiados a nivel de la inseguridad que tienen en el país también son son importantes si es una situación que que bueno que sí que es complicada y que no se libere en todos los municipios de la misma manera no iban a su país que está muy fragmentado ante el político también depende de cada de cada zona por esa para nosotros es muy importante obviamente en el trabajo emergencia nosotros de acuerdo a nuestros principios humanitarios apoyamos a a la población caer que es vulnerable y que tiene necesidad de a libanés sea la repudiado que sea no el cualquier tipo de ayuda humanitaria nuestros programas incluimos también a vulnerables libaneses tenemos programas que es un poquito más de resiliencia que sumará a largo plazo que son dedicado específicamente también al y ghaneses que también tienen muchas necesidades en porque creemos en esa cohesión social no creemos en en en que tenemos que tener

Voz 30 42:50 mucho cuidado que Líbano está

Voz 31 42:53 a esa permitiendo que haya un millón y medio de refugiados en su país con todas las consecuencias que eso implica eh tenemos que apoyar

Voz 1667 43:02 y nos queda invierno por delante Beatriz no sé cuál es la previsión que tenéis para las próximas semanas meses es imposible saberlo pero para las próximas semanas va a ver más y más tormentas de nieve de de viento como las que habéis tenido de agua que puedan plantear nuevos no a estas estos asentamientos a estos campamentos de refugiados sirios en Líbano

Voz 31 43:25 pues lo que estamos escuchando a que las próxima semana no va a haber más tormentas pero pero eso no significa que dentro de como Bobby comentadas nada que entró mejor dos semanas haya una tercera ola de ola de frío es cierto que que los inviernos son muy complicados siempre son complicados nosotros siempre estamos programa para apoyo a la prevención de exceso de frío no en dando dando ropa de invierno y apoyando pero este año especialmente duro estamos cruzando los datos la verdad estamos preparándonos para os para lo peor no sobre todo hay que tener en cuenta que aunque haga buen tiempo en la semana donde ha nevado esta Nieves la convertir en agua lo que implica

Voz 30 44:06 pues vale babero también inundar vale

Voz 31 44:09 va de campos que están inundado estamos preparándonos justamente para eso para evitar que haya siempre ha ahora hemos conseguido que las pequeñas que en estos campos hay acceso retirar la nieve de las carreteras de otros accesos pero en el momento que secundada nieve esos convierte en agua uno de nuestros de nuestros programas actualmente que es donde estamos también preparados para ese el bueno porque para desalojar esas aguas y desalojar también las aguas tenía para uno de los riesgos eh eh aunque por esa lo publicaron a así que estamos estamos en la fase de preparación es muy importante para para lo que nos va de llegar esas próximos días para una posible e o para otra posible tormenta

Voz 1667 44:53 pues es dejamos seguir trabajando Beatriz Navarro directora de Acción contra el Hambre en Líbano muchísimas gracias por acompañarnos este sábado en Punto de Fuga

Voz 31 45:02 muchas gracias

Voz 27 45:17 los hospitales yemeníes se están llenando de personas tiradas por culpa de las minas que ir repartidas en pequeñas poblaciones como mucha miles de minas que la organización Ansar Alá enterró

Voz 0861 45:30 junto a caminos campos para evitar la gran ofensiva de la coalición internacional que pretendía alcanzar el puerto de Judá ida esas minas están machacando a los civiles

Voz 32 45:42 hola es que ahora valer yo la lo entidad estaban cuidando de las ovejas y jugando en el campo de pronto una explosión aquí varios niños saltaron por los aires varios de ellos murieron todos los días hay en ellos

Voz 0861 45:53 dominas el cuidado de estable sólo entre agosto y septiembre Médicos Sin Fronteras ha atendido a ciento cincuenta heridos por minas una de cada tres era un niño los médicos no dan abasto porque los civiles siguen sufriendo la peor parte de este conflicto Bernard es uno de los cirujanos de Médicos Sin Fronteras que les atienda

Voz 1667 46:14 sí una hace estaban matiza

Voz 27 46:16 aunque aquí estamos tratando con armas de guerra es decir armas tipo kalashnikov balas de muy alta velocidad y mucha energía si es una bala de muy alta velocidad que golpean hueso por ejemplo va a hacer mucho daño en el interior con una cantidad Nos están llegando casos muy complicado

Voz 16 46:34 el famoso poco más

Voz 33 47:19 el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas que apoya a los refugiados del Sahara Occidental desde mil novecientos ochenta y seis se ha visto obligado a reducir las raciones de alimentos destinadas a los refugiados saharauis que viven en los campamentos en Argelia en motivo es la falta de fondos disponible de este programa por lo que desde hace varios meses reparten menos cantidad para poder extender la asistencia alimentaria en el tiempo la SER habló con el presidente de la Media Luna saharaui Yahya Burj Dubai ni

Voz 34 47:45 los oyentes han invitado al todo estaba apagado este su vida a pie de más de años de Arenys de crónica Emilia infatigable pero los bajas si ideados y los operadores de cinco años

Voz 33 48:02 desde principios de dos mil dieciocho se modificó la tipología de los alimentos con cereales y legumbres menos costosos y a partir de agosto se redujeron las raciones dejando de cubrir los mínimos nutricionales diarios recomendados el déficit actual hasta finales de dos mil diecinueve es de dos millones de dólares

Voz 0861 48:21 y este fin de semana se cumplen también dos años de la presidencia de Donald Trump una pésima efeméride para miles y miles de mujeres que este sábado se van a reunir en la tercera marcha de las mujeres una marcha convocada en trescientas ciudades de todo en Estados Unidos bueno el año pasado a reivindicaron la participación política de las mujeres y este año pues van a denunciar la violencia institucional y el retroceso en derechos de las mujeres con el Gobierno de Trump por ejemplo con las leyes impulsadas por su administración que restringen el aborto corresponsal en Washington Marta de lado

Voz 1510 48:59 la tercera marche de las mujeres se va a centrar en reivindicar el fin de la violencia machista de la violencia del Estado contra los derechos de la mujer sí que ha atizado las organizaciones convocantes aseguran que hay ataques constantes desde las instituciones contra el derecho a decidir Diana Wendy en dos director de adelantar el dato en los últimos siete años sabía más de cuatrocientas leyes aprobadas por Estados conservadores para restringir el derecho al aborto un derecho reconocido en EEUU desde mil novecientos setenta y tres en Ohio por ejemplo sí ha prohibido el aborto a partir de las seis semanas la administración Trump aprobó en noviembre una regla que permitía a los trabajadores sanitarios de trece estados negar a las mujeres metro dos anticonceptivos por razones religiosas una norma que un juez federal bloqueó la semana pasada Away para que la Administración financia desde abril programas educativos cara adolescentes promoviendo la abstinencia sexual para evitar embarazos etiqueta es la doctora buena asegura que estas medidas no tiene ninguna base científica sino que se trata de poder denegarle a las mujeres la autonomía sobre su cuerpo sin ella asegura no podemos ser verdaderamente libres soy

Voz 35 50:06 miles se han convocado unas trescientas marchas por todo el país

Voz 35 50:12 los anteriores frente a la Casa Blanca

Voz 0861 50:25 ahora hasta España para explicarnos en un dato terrorífico que retrata a la perfección la pobreza que sigue sufriendo muchísimas familias españolas más de la mitad de las personas que atiende Cruz Roja tienen que elegir entre comer o calentar su

Voz 16 50:42 tienen dos problemas mucho dos problemas en principio uno que no utilizan las cosas no gastando me hacen no me ducho me voy a casar los familiares lo sea por el trombón porque Gaza mucho

Voz 0684 50:58 yo tus pues falta de calor tema décadas e de calefacción de la luz y sobre todo de poder pagar los recibos que a veces que no llega

Voz 0861 51:10 en su último boletín sobre vulnerabilidad Cruz Roja esta semana pone el foco en la pobreza energética más del cuarenta por ciento de las personas que ayudan no tienen calefacción hiel treinta y dos por ciento tienen por ejemplo goteras y humedades en sus casas es el caso por ejemplo de María

Voz 0684 51:30 pero el banco se lo mencionado Piran fiero yo soy uno con tres niños Benedito un poco poco chico Juanjo estas condiciones porque pero eso no puedo no puedo ahora mismo pues no te gusta jugar

Voz 0861 52:03 así terminamos hoy con el informe anual de Human Right Watch esta ONG advierte de que atravesamos tiempos oscuros para los derechos humanos que corren directamente de peligro en países como EEUU Rusia China Arabia Saudí o Venezuela leones que es especialmente crítica con las políticas de Donald Trump que acabamos de comentar y en lo que respecta a España lamenta que por ejemplo no sancionar a la actuación policial durante el fallido referéndum del uno de octubre en Cataluña o la sentencia de la manada en informes ha presentado en Berlín pero vamos hasta allí con nuestra corresponsal en Alemania Carmen Viñas

Voz 0391 52:40 la ONG muestran los aspectos más oscuros de nuestro país en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos y pone el foco en la ley mordaza que todavía no se ha reformado por la que se condenó el rapero al Tony por injurias a la Corona o el caso Casandra absuelta por el Supremo de un delito de enaltecimiento del terrorismo reprocha además al Gobierno de Sánchez que continúe con las devoluciones de inmigrantes en caliente y critica las deficientes instalaciones de llegada el informe recuerda que hasta el momento no se ha condenado a ningún agente por el uso excesivo de la violencia en el dispositivo policial desplegado en Cataluña el uno de octubre también se hace eco de las protestas que hubo en todo el país por la sentencia de la violación en grupo de la manada el anuncio posterior del Gobierno de que estudiaría modifica en el Código Penal en cuanto al resto del mundo Human Rights Watch acusa directamente a Estados Unidos Rusia China Arabia Saudí Venezuela de esas los países en los que más se vulneran los derechos humanos hice difunden mensajes de odio e intolerancia en sus más de seiscientas páginas el documento dedica duras críticas a Donald Trump sobre todo por su ambigua postura en el asesinato del periodista saudí Yamal casó Guy y la separación forzada de menores inmigrantes