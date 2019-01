La sobreexplotación pesquera

Voz 1667 00:00 Punto de Fuga Cadena Ser o la todos muy buenos días espero que no se harén porque hoy nos vamos de pesca luego habrá tiempo de volver a tierra firme pero en estos primeros minutos de programa os queremos traer a este pesquero virtual para presentaros una interesante corriente que está actualizando el tradicional concepto de pescador en un actor social que protege el mar del que todos vivimos les convierte en guardianes del mar verán todo parte de un problema común que comparten decenas de miles de pequeños pescadores en todo el mundo hablamos de la sobreexplotación de los caladeros

Voz 0068 00:46 pero no quitemos más grande que me que incluso que lo ves que se vale poquiño porque no voy más barcos que antes hay menos barcos que antes hay menos identificando es esto que antes pero e Bay siendo un vale vale en un momento dado pero se vale como continuidad no da la verdad que estaba

Voz 1667 01:05 esto ocurre en Galicia pero también en Argentina por ejemplo

Voz 4 01:09 la pesca indiscriminada que sigue realizando significó que por ahí fueron particularmente los que acabaron Los peces en el mar argentino ya se vieron en lenguas en el en el río y aparecieron ataca yo me acuerdo el momento que venía y te pedían doscientas piezas sabe cómico porque amo en a lo mejor eso consorte

Voz 1667 01:33 pero ya decíamos que este es un problema global también en África o en Asia profesor Antonio García Jude buenos días hola buenos días usted sabe de esto no dígame cifras que avalen esa sobreexplotación de los caladeros que denuncian los pescadores que acabamos de escuchar

Voz 5 01:49 bueno el concepto sobre explotación es un concepto que utilizan mucho los los biólogos que evalúa en recursos pesqueros no en un poco tratar de describir ese concepto bueno pues cuando un stock de una especie en concreto bueno pues está en unos límites unos límites digamos

Voz 6 02:06 que rayan que hayan

Voz 5 02:08 digamos la la bueno pues no el colapso pero sí la disminución importante significativa de esa biomasa Trump de esa especie concreta no pero yo yo ahora tengo delante justamente metraje el último informe de FAO entonces ellos solamente me limito a ver una gráfica no una gráfica de ese histórico desde el año mil novecientos cincuenta por ejemplo hasta el año dos mil dieciséis veo que bueno pues la producción a medida que el desarrollo a nivel global

Voz 7 02:42 tanto tecnológico como digamos como de conocimiento científico siga incrementando

Voz 5 02:49 bueno yo lo que estoy viendo aquí es que en el año noventa y nueve dos mil se alcanza el mayor la mayor captura a nivel global de toda la flota mundial a partir del año dos mil aproximadamente empieza digamos una lenta pero continua declive de esa producción si en el año dos mil se capturan lo máximo la que llevó la producción mundial son ciento un millones de toneladas de pescado en el mar bueno pues estamos ahora mismo y esa es la tendencia desde esa fecha de entorno a los setenta y nueve ochenta millones de toneladas la producción de los océanos yo pensamos que ha llegado lo límite hay mucha incendio mucha incertidumbre en cuanto a conocer cuál es el futuro de nuestros océanos cuál es el futuro de lo de de de la biología de los ecosistemas y la salud de los ecosistemas de nuestros océanos este punto es clave porque de los océanos dependen para sobrevivir digamos pues cerca en torno a cincuenta sesenta millones de personas que son que viven de la pesca directamente pero dos de esos en sesenta millones de personas cuarenta millones al menos directamente son pescadores de pequeña escala Sintes

Voz 1667 04:06 en cuenta Antonio el el pescado que se tira

Voz 5 04:09 no los descartes es el pescado que se desecha según se captura cuánto pescado puede representar esos descarte a nivel global algunos autores hablan del veinte por ciento de hablamos de cifras realmente importa sí ese porcentaje si hacemos caso de entre quince veinte veinticinco por ciento de toda la producción mundial digamos digamos son pescados que se tiran entonces estamos hablando de millones de toneladas que realmente bueno pues no solamente se desperdicia de cara a la alimentación humana hay un desperdicio importante cuando una parte de la población digamos humana digamos necesita está ahí un fraude en infrarrojo mentada sino que además digamos ese genera un impacto ambiental que repercute en el equilibrio de los ecosistemas marinos y por lo tanto esto va a tener repercusiones negativas

Voz 8 05:00 a corto medio plazo digamos en la

Voz 5 05:03 en la propia actividad pesquera

Voz 1667 05:12 como decíamos hoy comenzamos hablando de un enorme problema medioambiental que es el de la sobreexplotación de los recursos marinos que está provocando escasez en los caladeros de todo el planeta y nos acompaña el profesor Antonio García Jude con esas cifras contundentes que avalan la la existencia de este problema profesor cuáles son las prácticas que están provocando esta sobreexplotación del y quiénes son los responsables

Voz 5 05:36 bueno bueno y lo que yo creo siempre es que digamos estamos

Voz 6 05:41 el estadio es nuestra nuestra civilización en términos de evolución nos queda mucho

Voz 5 05:46 qué aprende nos queda mucho que os han pensamos en somos presente solamente pensamos en nuestro presente culturalmente digamos no está no está en nuestra nuestro ADN cultural no está pensar en las generaciones que nos van a digamos a a a continuar no entonces ese ese es digamos es un un error no no no incorporar en la cultura digamos pensar al menos en la siguiente generación eso eso eso eso aplica aplica los modelos económicos fundamentalmente no entonces la la industria pesquera digamos que que está digamos tratando de de alguna forma de explorar el mar con con para cubrir la demanda creciente de productos de proteínas procedentes del mar bueno pues eh estos muchos países digamos ya han agotado sus Mar este rito

Voz 6 06:45 viales no hay ya antes

Voz 5 06:48 arrollado bueno pues unas flotas es realmente importante importantes de alguna forma la industria tiene que buscar mares

Voz 6 06:55 a a ricos

Voz 5 06:57 en en peces que que puedan ser explotados no entonces aquí hay convenios entre países verdad entre empresas países en etcétera que que que favorecen que que las flotas de unos países digamos más pudientes pueden explotar los recursos de países en este caso menos pudientes no entonces no es la gran industria pesquera en general no sea la industria

Voz 6 07:20 bueno pues europea no está en la sobre todo la la de la larga

Voz 5 07:26 instancia está en mares en África está en diferentes tanto en África del Sur como África Central está digamos en el Índico etcétera explotando especies bueno pues

Voz 6 07:39 que que que que que los países Rivera

Voz 5 07:41 Ellos no pueden explotar porque carecen de la tecnología entonces qué ocurre pues el control sobre lo que explotan y dejan de explotar digamos es muy difícil establecer porque controlar controlar la actividad económica esquela digamos en los océanos es muy caro y complejo y no todos los países pueden invertir digamos fondos para para para para ese para esa para ese fin entonces y nos encontramos con muchas irregular muchos impactos

Voz 6 08:11 de de pesca ilegal de de embarcaciones que proceden de diferentes países y es así At

Voz 5 08:18 dos y también europeos no que pescan en aguas de todo el mundo sin ningún tipo de control y que tienen una incidencia realmente muy importante en los ecosistemas porque no respetar nada y luego obviamente todos ese pescado locos se hay que blanquear lo hay que blanquear el sentido que que para qué es

Voz 6 08:37 se ha vendido a un precio mínimamente digamos

Voz 5 08:40 los razonable pues tienen que digamos incorporarlo en los canales formales de comercialización a que entra entra en el circuito habitual movies claro claro el tema es que entran en el circuito Gilles el consumidor no tiene idea de no tiene idea de cuál es el origen de pescado que está consumiendo profesor de qué hablamos

Voz 1667 08:59 hablamos de pesca tradicional en qué se diferencia esta que no sacaba es

Voz 6 09:02 yo viví la pesca tradicional es la la pesca que está arraigada en las comunidades locales que históricamente históricamente está radicada en las comunidades locales desde sí

Voz 5 09:11 siempre verdad

Voz 6 09:13 pero que tiene varias características aparte del arraigo de las personas que viven en estas comunidades y que tienen en la pesca a veces como la única alternativa económica digamos en un contexto en contexto con muy pocas alternativas entonces hablamos de ABC es que las digo históricamente son cientos au cientos de años no puedo decir miles no

Voz 5 09:35 eh

Voz 6 09:36 te haces a la disposición de inversión que tienen la mayoría de los habitantes de otras comunidades es invertir en la fabricación la construcción de embarcaciones relativamente pequeñas no donde la composición de la tripulación o bien son embarcaciones pequeñas donde solamente va a una persona no pero a veces un poquito más grande pueden ir dos tres cuatro hasta cinco seis personas no en el caso europeo por lo menos y bueno pues que seguramente entre las personas un porcentaje de esas embarcaciones bueno pues hay una una relación de parentesco entre los miembros de esa tripulación y luego que la capacidad la capacidad de explotación la capacidad de captura de estas embarcaciones es pequeña es decir estamos hablando de una capacidad de captura Poor por por día de trabajo en el caso de Galicia bueno pues si hablamos de peces que que estábamos dando mejor de de de menos de trescientos de doscientos de cien kilos diarios de pescado e que entonces la capacidad de captura de de una embarcación te está diciendo un poco la dimensión segmento digamos la capacidad que tiene la embarcación para extraer recursos no sobre todo cuando lo comparas con otros segmentos de flota que tienen una capacidad extractiva digamos obviamente muy superior a la cadena de producción es mucho más compleja por ejemplo no se embarcaciones con más de de dieciocho o veinte metros de eslora en el caso europeo la eslora es un factor obviamente que te que te que te va que te va orientando un poco sobre sobre los sistemas productivos eso sobre los diferentes y más productivos entonces y de la cadena productiva de digamos es un poco más compleja y la capacidad de extractiva de una embarcación de esas características bueno en función del arte que utiliza pero sí utiliza el cerco pues estamos hablando a lo mejor de de seis mil siete toneladas diarias de pesca

Voz 1667 11:50 el profesor García yute es presidente de la Fundación loncha Annette que promueve esta pesca tradicional

Voz 5 11:56 también promueve un papel activo de todos y cada uno de los actores que intervienen en la pesca los convierte en algo así como guardianes de la pesca yo creo que estamos más cerca

Voz 10 12:06 de conseguir el objetivo final que es trabajar e en un mar con posibilidades de trabajar con una pesca sostenible e conseguir que

Voz 0990 12:18 en los pescadores tengan una renta digna lo interesante que he empezado ver transferencia de conocimiento preferencia de experiencia entre unas comunidades y otro es bueno y tenemos como que en el horizonte la posibilidad de de pensar au de saciar una

Voz 11 12:35 el sistema de comercialización conjunta no hay otra alternativa sea estamos convencidos que esa es la única alternativa eficiente segura de conservación a largo plazo

Voz 12 12:43 la pescadores artesanales que realmente viven de la pesca artesanal y ciento en esta actividad como profesión son gente que no dejaría que se depende del recurso no dejaría

Voz 1667 12:54 dos estos testimonios pertenecen al documental guardianes de la pesca de loncha Annette Antonio es lógico que la sociedad reconozca este papel a profesionales que conocen el mar mejor que nadie no como guardianes de la pesca guardianes del mar para cuidarlo

Voz 6 13:09 sí bueno esta mentalidad debería estar no solamente unos pescadores tradicionales en todos los pescadores no antes

Voz 5 13:16 daba que la escalada de produciendo una embarcación cuando bueno

Voz 6 13:19 es una marcación que tiene un componente prometió más hindús

Voz 5 13:22 trial no entonces esa es la

Voz 6 13:24 es un poco lo que diferencia a escala de producción de una embarcación a otros no pero la mentalidad de la conservación la mentalidad de la sostenibilidad digamos a uno está extendida en la industria pesquera no quizá los pescadores locales que con con un arraigo cultural digamos al al mar en todos los sentidos y quizás no todos no pero una gran parte se están concienciados de la necesidad de hacer algo de digamos de de pescar de explorar el mar de explotar en el mar con criterios de sostenibilidad no y ellos mismos en este documental digamos que hemos tenido la oportunidad de Alvar con pescadores artesanales de de muchas partes del mundo expresaban que que los que expresaban esto la necesidad que tienen ellos de ser los los los ganó antes de la conservación de su ecosistema marino sobretodo porque ellos dependen exclusivamente del ecosistema marino para vivir entonces de ellos pedían que cómo se traduce esto en términos prácticos bueno nosotros pensamos que que que que los modelos de gestión y de la pesca a nivel global tienen que pasar de tienen que ir transitando de modelos de gestión centralizada es decir la Administración con una información que la aportan los científicos decide las normas para gestionar un recurso con una consulta a una consulta más o menos eh la son menos formal a a una parte del sector pesquero no pero esto así no hay ese ese modelo de gestión centralizada genera muchas ineficiencias en muchas partes del proceso de gestión nosotros pasamos pensamos que hay que pasar de un modelo de gestión centralizada o un modelo de gestión colaborativa es decir nosotros pensamos que hay que incorporar a los usuarios tengo ecosistema en los procesos de gestión Éste es la forma a nuestra a nuestro juicio es una de las mejores formas que nosotros pensamos que generaría mecanismos en el proceso de toma de decisiones en la gestión de los recursos pesqueros generarían el propio los propios pescadores en un sentido de la responsabilidad no en la gestión Doom bien común digamos esa gestión tiene que ir orientada al interés general entonces cuando pasamos de un modelo de gestión centralizada a uno de gestión colaborativa necesitamos no sé lo que lo que se necesita es un cambio de mentalidad un cambio cultural en ese proceso nosotros hemos apostado desde hace tiempo por desarrollar acciones que vayan que que vayan orientadas a que a que tanto los gestores públicos de lo a recursos pesqueros como los pescadores pero también los científicos y las ONGs que realmente que son los principales de alguna forma actores que están vinculados un ecosistema no solamente la producción sino también a la conservación del ecosistema yo creo que para nosotros deben estar juntos no para construir consensuar decisiones de decisiones de de de de todos de de

Voz 13 16:52 ahora a mejorar a transitar hacía

Voz 1667 16:56 modelos de gestión más sostenible a eso iba no porque nos quedan apenas dos minutos de entrevista pero no quería dejar de comentar profesor esa experiencia que han puesto en práctica en Lira en Galicia no y que y que luego bueno ha extendido a otras cofradías del mundo poniéndose tacto con pescadores que que que estaban en la misma situación no es igual

Voz 6 17:19 lo realmente la iniciativa bueno nosotros planteamos hablamos con los pescadores pero ellos la vieron enseguida son fueron ellos los que realmente digamos pelearon digamos por desarrollar ese modelo en lo que sea lo que sea es lo que ha hecho la Cofradía del IRA ha decidido bueno pues en el marco de una reserva marina que es una figura legal en en la Ley de Pesca digamos dije bueno pero esto no es una reserva marina al uso sino que nosotros como pescadores queremos involucrarnos en la gestión de esta reserva lo que hemos hecho lo que han hecho los pescadores ha sido bueno pues trabajar duro durante cuatro cinco años para que después en el dos mil siete bueno pues yo creo que con muchas luces el Gobierno de aquel entonces digamos por aprobó formalizó ese modelo bueno pues con una con con esa singularidad de la que hablamos antes no que la gestión de esa reserva es un modelo de gestión colaborativa es decir es un modelo de cogestión paritaria en donde hay representación de administrado la presentación de de los pescadores científicos y ONGs digamos que consensuar los planes de gestión anualmente digamos para la mayoría de las especies de interés en esa reserva marina entonces esto se está haciendo desde el año dos mil siete entonces qué es lo que está sucediendo lo que está sucediendo que están ahí están aprendiendo a conversar están aprendiendo a dialogar a construir toda ella vértebra RSE todas las partes digamos digamos de de este caso de de un sistema esta la administración los usuarios de un ecosistema los los pescadores los científicos y las ONGs

Voz 13 19:04 ir proponiendo proponiendo normas que vayan orientadas a mejorar digamos la la la la

Voz 6 19:11 la sostenibilidad de de las especies pesqueras que habitan en ese espacio no idealmente digamos la Reserva Marina de Liga es pequeña no pero es una yo creo que es una escuela de aprendizaje tiene un componente didáctico importante que ha creado ha creado después de tantos años un liderazgo local un liderazgo local con una mentalidad obviamente mucho más avanzada que la mentalidad tradicional al que estamos acostumbrados profesor lo tenemos que dejar aquí profesor Antonio

Voz 1667 19:40 parecía Jude que se siga extendiendo este ejemplo de Lira de la Fundación lo ETA otras cofradías para hacer el mar mucho más sostenible y la de la pesca mucho más sostenible muchísimas gracias por acompañarnos este sábado en Punto de Fuga muchas gracias

Voz 6 19:55 a vosotros Pablo Isla

Voz 14 19:57 no

Voz 1667 20:00 y hablando de la sobreexplotación mira que castigados al planeta tenemos también el problema de los plásticos en los mares recordaréis el cómo

Voz 6 20:08 permiso de las grandes cadenas de distribución

Voz 1667 20:11 con la eliminación de los plásticos verdad pues ha pasado ya un tiempo razonable Greenpeace ha pasado revista Alba García buenos días

Voz 15 20:19 hola buenos días a ver en el Ranking que habéis hecho

Voz 1667 20:22 yo veo a probados Raúl Padilla todos muchos suspensos no queda bastante por hacer Alba

Voz 15 20:29 sí la verdad que nosotros no hemos dado cuenta de que no hacía falta compromiso mucho más ambicioso Cierco aunque algunos supermercado aliviado dando paso bastante favorable para a frenar la contaminación por plásticos con Ciudadanos queda mucho más por hecho este año seguiremos trabajando con este tema y animamos a que toda la gente pues en su supermercado que cada vez en menos plástico claro el tema principal

Voz 1667 20:51 el tema de la eliminación de las bolsas de plástico Alba tengo la impresión de que se cumple en términos generales pero no sé qué dice vuestro estudio al respecto

Voz 15 21:00 hombre nosotros nos centramos en la eliminación de todos lo plástico de un solo uso es verdad que las bolsas serían uno de ellos pero no el único en este ránking hemos incluido la polca porque algo visible aunque trabajamos con todos los ha sido en general y algunos supermercados que ya la en las han eliminado de por ejemplo Oliveira aunque ahora tenemos bolsas de papel en trance en nosotros animamos a que eliminen todo tipo de bolsas de un solo uso no sólo la de plástico ideal llenas que favorezcan únicamente la que utiliza los como la desgracia o las por ejemplo pero bueno hay algunos supermercados en general los supermercados están cambiando su política con respecto a la Volta también estaba bastante esta estantes porque este año he tanto Eroski como Mercadona en decir verdura también tendrán una bolsa reutilizable no sólo de de O'Leary Tinsa viral sino que habrá como los que quiere maya donde podemos comprar verdura y así llevarnos la sin ningún residuo

Voz 1667 21:55 no vale pero como tú decías en los supermercados utiliza mucho más plástico no y el ejemplo más claro pues es en las fruterías donde en muchos casos ya no se vende a granel todo viene empaquetado y bien empaquetado ahí pinchan en la mayoría de los supermercados me da la impresión

Voz 15 22:13 efectivamente no ha superado empezamos a también construye dura porque era como el paso más sencillo que se cubría de de supermercados simplemente dejar la súbita ir verdura a y como se vendía antiguamente también teniendo en cuenta que no la podamos llevar a casa en esa bolsa que en esa bolsas reutilizables no pero todavía queda mucho y algunos supermercados que dejaran a granel o exclusivamente cierta fruta y verdura que va a aumentar la cantidad que exciten es dura grandes pero todavía todavía habrá fruta verdura envasada así que por eso las necesitamos seguir trabajando con ellos para ver eh cómo pueden aumentar y que y que elimine Moll en la mayor medida posible ese plástico de unos productos que ya tienen sus igualmente otros aspectos

Voz 1667 22:58 teniendo en cuenta para hacer esta este examen a los supermercados hemos hablado de las bolsas de plástico de la utilización del plástico en en las fruterías principalmente que otros aspectos habéis tenido en cuenta

Voz 15 23:10 por ejemplo hemos considerado como básicamente esencial que cita a un plan de eliminación de plástico y tirar de forma transversal es decir que se planteen dentro del supermercado en todas las productos que pueden eliminar así que lo digan pues se comprometan a a cuando lo van hacer iconos y también sobre todo tener en cuenta en esa esa fue ese fomento de los envases reutilizables es decir que nosotros le estamos pidiendo que invierta el nuevo modelo de distribución que permitan esa reutilización por ejemplo que hiciesen eh batería recargable a rellenar para que no fuesen botellas de un solo uso eso muchísimos chicos de producto no sólo da vida sino también productos de limpieza y muchos otros y luego que hubiese otros muchos productos a granel no lo va a hacer los dirigentes les como legumbre a cuitas etc luego ya iríamos un poco con a cosas más concretas como la fui de verdura iré más pero otro otro aspecto importante era que sean transparentes es decir que lo digan cuánto plástico utilizan cuanto plástico pero también reducir porque a lo mejor nos dicen a reducir un veinte por ciento no sabemos realmente en cuanto ponen en el mercado pues tampoco podemos valorar qué significa este compromiso no

Voz 1667 24:26 pues venga vamos con las notas veo aprobados veo supermercados aprobados cuáles son

Voz 15 24:31 pues lo que han tenido mayor nota de esta ocasión seguirían Calvi en Mercadona iros

Voz 1667 24:38 esos son los que más cumplen digamos los estándares que vosotros habéis puesto los suspensos Alba

Voz 15 24:45 pues todas las veces que hemos evaluados e empezando por abajo estarían en el Corte Inglés porque realmente él tenía muchas que no lo consideramos policial realmente Alcampo Carrefour Dia Hay viven aunque esto último han llegado bastante cerca de vuelo de sea aprobado digamos la verdad que también tiene tienen Merida que van y la pureza se lo que necesitaba acuerdos que vayan apuntando un poco más fino para esa alineación

Voz 1667 25:16 pues Salva García de Greenpeace muchísimas gracias por acompañarnos este sábado en Punto de Fuga

Voz 15 25:22 muchísimas gracias a vosotros en fin de semana es igual