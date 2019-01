Invierno para los refugiados en Líbano

Voz 1 00:00 cuando

Voz 1667 00:09 cerca en Líbano tenemos que hablar otro invierno más de la precaria situación de decenas de miles de refugiados que sobreviven como pueden en medio de la nieve la lluvia y el bien todos los temporales que han azotado estos últimos días a esa zona a Oriente Próximo Beatriz Navarro ex directora de Acción contra el Hambre el Líbano buenos días nos atiende Beatriz Navarro desde Líbano donde se están notando mejor que nunca los efectos de el invierno los campamentos de refugiados sirios en este caso Beatriz creo que en el valle de Bekaa donde las nieves las últimas nieves las últimos temporales de viento han sepultado a los campamentos de refugiados no

Voz 2 00:49 efectivamente hemos empezado el año este dos mil nueve con con dos tormenta e con dos ola de frío que han tenido un impacto muy fuerte en las poblaciones más vulnerables sobre todo en el valle del beca donde hay un porcentaje de gitanos que viven en campos con condiciones de alojamiento que son que son bueno poco a través de después de estas olas de frío y con con estos desastres tienen consecuencias muy grande en aras por ejemplo teníamos dos metros de nieve ahí han quedado completamente aislados de acción eso pues a agazapada a a gerencias de salud aparato de compra comida espera así que nuestra intervención se ha basado en en en apoyar a estas poblaciones

Voz 1667 01:35 claro en en darles las necesidades más básicas porque son familias personas refugiados que han salido de sería con lo que podían llevar en la mano no sin nada más de esa tienda de campaña es el único cobijo que tienen

Voz 2 01:50 efectivamente estamos hablando de una tienda de campaña que está compuesta por por la madera y plástico ha dado por lo que estas inundaciones de olas de frío en el Hércules con llegar a ser pues perder perder todo no con con grandes grandes vientos nosotros lo que estamos haciendo es pues bueno hacemos un análisis de cuáles son las necesidades de las familias a veces puede ser puesta de de UKIP para reparar la tienda o artículos de higiene obviamente mantas colchones ropa de abrigo en otros casos como en el caso ni Marzal eh teniendo en cuenta que el principal problema era era la nieve llegará pues que la familia no podían salir de las tiendas e hemos estado trabajando con con las municipalidades a través de los bueno máquinas excavadoras para quitar la nieve hemos repartido ochenta toneladas de sal por un adaptando obviamente a a las necesidades de cada cada contexto

Voz 1667 02:46 cómo están anímicamente esos desplazados esos refugiados vea porque yo no sé si el invierno es una de las épocas del año donde es más difícil de sobrellevar ese incertidumbre de saber que va a ser de ellos no que va a ser de sus vidas

Voz 2 03:00 es es muy duro hay que hay que considerar que una población lleva algunos años lleva más de siete años en en el país hay un no conocen en eso yo cuando voy a los a los campos de refugiados Si pues una yo tengo hijos no entonces veo la veo veo a un enano de cinco años digo que esto es lo único que ha conocido psicológicamente es muy duro creo que es una población muy residente creo que quiera envolver la mayor parte de de de de los refugiados con los que nosotros hablamos obviamente quieren volver en un momento dado a sus casas a su país pero no pueden estamos hablando de una situación en la que en aquel retorna no es posible de seguridad retorno digno es encuentran pues pues en este limbo no en el que tienen que sobrevivir el cual llevan cosas mucho más de siete años hay que saber que hay gente que sigue viniendo no son muchos pero hay algunos algunas épocas que siguen llegando desde desde Siria pues después de siete años la situación es complicada porque han perdido ya han han gastado todos los a pocos ahorros no que tenía nuevo o los pocos materiales con los que vinieron en estamos viendo por ejemplo que cada vez hay más refugiados que va a vivir a Los Campos ha pues a estos campos quemamos e informales no hay algunos que viven pues que consiguen pagar arrendado Pelli más alta y tener unas condiciones un poquito mejores no de de que era poco son buena fe pero por lo menos están en en un edificio Carlos que a veces porque esta medida derruidos pero por lo menos no están en una tienda de plástico y cada vez vemos a más refugiados que están viniendo a los campos porque después de siete años ya no bastan están agotando cualquier tipo de activo de recurso que tienen creo que es importante Santander que dependen completamente de la ayuda humanitaria a para todo a nivel de acceso a los servicios médicos a nivel de la alimentación tienen muy pocas posibilidades de de medios de existencia no de trabajo también el Líbano por

Voz 3 05:02 que las situaciones pues bueno es complicada aun así Líbano es uno de los países que más refugiados está está cogiendo de la zona cómo está siendo la cohabitación con

Voz 1667 05:13 los con los libaneses no está siendo fácil difícil después de siete años ya Beatriz

Voz 2 05:19 sí efectivamente Líbano no es el país con mayor densidad de refugiados del mundo estamos hablando de un país con una población de cuatro millones de libaneses aproximadamente unos trescientos mil Quito menos de refugiados palestinos y un millón y medio de refugiados sirios eh por eso conlleva obviamente una presión sobre los servicios públicos e ir hablando como como con bien comentabas siete años yo creo que la la la correlación depende no depende de la zona es verdad que estamos viendo un hartazgo un cansancio en pero yo soy bastante positiva ahora por ejemplo con esta emergencia en la que hemos visto por lo menos en no Bárcenas que nosotros trabajamos eh un apoyo Hoyo muy elevado tanto de las municipalidades por ejemplo lo que comentabas no Henar sal es este tema de de de los quitanieves hemos estado negras con el alcalde que estaba estaba super agradecido y encantado de colaborar y a trabajar codo con codo en otros casos en cuanto hemos visto algún bloqueo pues bueno sabemos a quien tenemos que llamar al Ministerio Asuntos Sociales para que nos ayude a desbloquear la situación pero sí es cierto que que bueno que los niveles de atención a los niveles percepción también de los refugiados a nivel es que la inseguridad que tienen en el país también son son importantes inglés una situación que que bueno que que es complicada no se viven en todos los municipios de la misma manera no iban a su país que está muy fragmentado a el político también depende de cada cada zona porosa para nosotros es muy importante obviamente en el trabajo emergencia nosotros de acuerdo a nuestros principios humanitarios apoyamos a la población caer que es vulnerable y que tiene necesidad de a libanés sea ya refugiado que sea no el cualquier tipo de ayuda humanitaria nuestros programas incluimos también a vulnerables libaneses tenemos programas que es un poquito más de resiliencia que sumar a largo plazo que son dedicado específicamente también a libaneses que también tienen muchas necesidades en porque creemos en esa cohesión social no creemos en en en que tenemos que tener mucho cuidado que

Voz 4 07:34 la no está ahí

Voz 2 07:36 está permitiendo que haya un millón y medio de refugiados en su país con todas las consecuencias acceso implica eh tenemos que apoyar

Voz 1667 07:45 Nos queda invierno por delante Beatriz no sé cuál es la previsión que tenéis para las próximas semanas es es imposible saberlo pero para las próximas semanas va a haber más a más tormentas de nieve de de bien todo como las que habéis tenido de agua que puedan plantear nuevos problemas no a estas estos asentamientos a estos campamentos de refugiados sirios en Líbano

Voz 2 08:08 pues lo que estamos escuchando a que las próxima semana no va a haber más tormentas pero pero eso no significa que dentro de como bien comentaba que lo mejor dos semanas haya una tercera o la de olas de frío es cierto que que los inviernos son muy complicados Sabah siempre son complicados nosotros siempre estamos programa para julio a la prevención de exceso de frío no

Voz 4 08:31 en dando dando ropa limpia

Voz 2 08:34 no hoy apoyando pero este año especialmente duro estamos cruzando los datos la verdad estamos preparándonos para os para lo peor no sobre todo hay que tener en cuenta que aunque haga buen tiempo en la semana donde ha nevado está Nieves la convertir en agua lo que implica pues ya no vale también inundar vale vale campos que están inundados estamos preparándonos justamente para eso para evitar que haya decir plato ahora hemos conseguido que las que que en estos campos hay acceso retirar la nieve de las carreteras de otros accesos pero en el momento que se fundara añade eso se convierte en agua uno de nuestros en nuestros programas actualmente que es donde estamos a mete parados para es el Estado bueno porque para desalojar esas aguas y desalojar también las aguas tenía para uno de los riesgos eh eh Juanpe por esa lo publicaron a así que estamos estamos en la fase de preparación es muy importante para para lo que nos va de llegar esas próximos días para una posible e o para otra posible tormenta

Voz 1667 09:35 pues os dejamos seguir trabajando Beatriz Navarro directora de Acción contra el Hambre en Líbano muchísimas gracias por acompañarnos este sábado en Punto de Fuga