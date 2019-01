Jorge Molina: "Es para estar contentos con la temporada que estamos haciendo"

No hay resultados

Voz 1991 00:00 hola Paco qué tal muy buenas qué tal Yago buenas noches creo que estás con uno de los triunfadores de la noche no

Voz 1576 00:04 sí sin duda decías al principio del Getafe ha ganado cuatro cero ya ha podido ganar por más desde luego que si hoy Jaime Mata ha marcado el primer gol el último del partido pero estamos con uno de los protagonistas con Jorge Molina que ha marcado los otros dos ya suma ocho en esta Liga Jorge cómo está buenas noches hola buenas noches bueno ocho goles en la grada ha pedido Jorge Molina selección no sé si te ves en el mejor momento de tu carrera

Voz 1035 00:28 no a ver estoy contento estoy contento por por conforme está haciendo las cosas contento porque pues bueno no en partidos importantísimos para para recortarle puntos al al Alavés que va por encima nuestro oí bueno pues no son punto y contento al final por por pueda llevar con goles

Voz 1576 00:44 Yago ya te escuchan en Lardero el goleador el bigoleador de la noche Jorge Marina hola Jorge Guillén

Voz 1991 00:48 las buenas noches hola buenas noches enhorabuena eh dos golazos el segundo Sun chicharra Zoe que acoge es estas que dices va para dentro fijo

Voz 1035 00:57 como sabemos para dentro fijo cuando la centrales ya pero cuando golpean la verdad que que has salió ha salido bien y contento porque porque al final ha podido entrar y dar un poquito de tranquilidad de cara de cara a esa segunda parte

Voz 1991 01:10 sí pero es de esos goles que yo creo que demuestra la confianza en la que está uno no te giras muy rápido además golpea con que yo creo que muchísima seguridad eso determinar el momento en el que estás

Voz 1035 01:23 sí bueno al final yo creo que que la confianza en un jugador es es un tanto por cien altísimos de de que las cosas vayan bien no impide pues bueno con suerte eh es tanto o Ángel como Jaime como yo pues pues cada uno que juega está está haciéndolo bien está aportando equipo aportando al equipo está haciendo goles Si eso es importantísimo para el equipo

Voz 1991 01:45 imaginabais hoy un partido siendo tan superiores a un Alavés que lo ha hecho fantástico al en lo que llevamos de temporada

Voz 1035 01:51 bueno la temporada del Alavés está siendo espectacular no doce sabíamos que iba a ser un partido muy complicado pero pero bueno que el equipo ha salido mentalizado desde desde el minuto uno ya pregunta hemos tenido varias ocasiones Si que creo que que hemos sido superiores a lo largo de los noventa minutos

Voz 1991 02:06 Se está haciendo una temporada fantástica de Alavés vosotros que estáis a un punto tres cuartos de lo mismo no sé

Voz 1035 02:12 yo creo que es para estar contentos para estar contento con la temporada que estamos haciendo ahora también estamos FEM en cuartos de Copa con una eliminatoria muy bonita frente frente al Valencia un grandísimo equipo y bueno con la máxima ilusión a ver si si podemos pasar

Voz 1991 02:26 ahora te pregunto precisamente por esa eliminatoria contra el Valencia de de Copa pero Howes que miramos la clasificación Iber al Getafe en la primera jornada de la segunda vuelta a dos puntos de Champions ni los más viejos del lugar

Voz 1035 02:39 sí ya te digo yo creo que es para para está contento si insatisfechos de de conforme estábamos en la clasificación pero pero bueno no quiero decir nada tampoco no eh muchos equipos han hecho una primera vuelta muy buena es pues son han pegado bajón entonces tenemos que seguir trabajando para para que los resultados sigan llegando y bueno lo importante llega a la final de Liga estando ahí

Voz 1991 02:59 te ha comentado mi compañero Paco pero mira escucha

Voz 2 03:11 uso y ya uno se tienen que pone los pelos

Voz 1991 03:13 bondad no

Voz 1035 03:15 sí la verdad es que que bueno ya lo he dicho antes creo que que que sólo puedo que hay que agradecer todo todo el cariño que me demuestra la afición la gente durante toda la semana durante todos los partidos sobre todo aquí en en casa ahí bueno que era qué mejor manera que responderles que os que seguir tras

Voz 1991 03:32 cuando duro y seco o le fue mucho mejor me quedan dos para terminar XXXVI castañas estás en segunda tercera juventud porque vamos estar rindiendo ahora mismo parece que tiene veintiséis

Voz 1035 03:43 sí bueno yo creo que ya es la tercera juventud volvió a echar un abordaje al final lo importante es que me encuentro bien físicamente me encuentro muy bien y ella ha hecho trabajo para ello y bueno seguiremos trabajando para intentar estar igual au si puede ser mejor mejor y acabó

Voz 1991 04:01 eh esa eliminatoria ilusionante de Copa por qué no decirlo ahora mismo sus favoritos viendo cómo está jugando un equipo viendo los resultados que está teniendo viendo la clasificación el Getafe es favorito en esta eliminatoria eso es así

Voz 1035 04:13 no yo creo que no porque que no creo que que

Voz 1991 04:16 a quién te toca a ti te toca decir que no quiero diferente

Voz 1035 04:20 no todos lo dicen lo hizo todo lo dices Valencia es es un equipo que ha empezado el año jugando la Champions ahora pues bueno ya no está en Champions pero pero tiene jugadores de de altísimo nivel y por presupuesto por todos pero bueno vamos con la máxima ilusión y íbamos a pelearle ya te digo eh por lo menos le vamos a poner las cosas difíciles seguro

Voz 1991 04:41 la renovación para cuándo

Voz 1035 04:43 bueno no hay prisa al final lo importante es si si las dos partes he quiere en la iban enfocadas a lo mismo seguro que no hay ningún problema así que tranquilidad

Voz 1991 04:52 vamos y si es así dijo que el Getafe va a dar palmas con las orejas como renueve al final de temporada Jorge Molina enhorabuena por este temporada aunque estáis haciendo que sigue igual hasta final de temporada un abrazo